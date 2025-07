os 10 melhores editores de PDF com IA para edição inteligente de documentos em 2025

Já tentou editar um arquivo PDF e sentiu que ele estava trabalhando contra você?

Você já pensou: “Por que essa tabela está agora na página 47?” (quando ela começou na página 2) ou “Por que não posso simplesmente clicar e digitar?” Seja como for, usar o editor de PDF com IA certo pode ser a solução para esse problema.

Desde modificar uma proposta comercial até assinar um contrato, um editor de PDF com IA gratuito ajuda você a fazer tudo com mais rapidez, precisão e sem frustrações.

Compilamos uma lista com 10 ferramentas de edição de PDF para ajustar textos, reformatar documentos, converter arquivos PDF e implementar IA para documentação. Vamos conferir!

Os melhores editores de PDF com IA em resumo

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Resumo, anotação, automação de tarefas e colaboração em documentos com IA Tamanho da equipe: equipes pequenas, médias empresas e grandes corporações; gerenciamento de documentos com tecnologia de IA Gratuito para sempre; preços personalizados para empresas LightPDF Bate-papo com IA em PDFs, OCR, sincronização na nuvem, aprimoramento de digitalização Tamanho da equipe: Freelancers e empreendedores individuais: correções de formatação com IA, resumo de documentos e ferramentas de colaboração Plano gratuito, plano pago a partir de US$ 13,99/semana Editor de PDF do Canva Edição criativa de PDF, suporte multimídia, modelos visuais Tamanho da equipe: equipes pequenas e startups; transformar PDFs estáticos em documentos visuais Gratuito para sempre DocHub Detecção de layout com IA, edições em massa, reordenação com arrastar e soltar, armazenamento na nuvem Tamanho da equipe: Empreendedores individuais; Gerenciamento eficiente de documentos Plano gratuito, plano pago a partir de US$ 11/mês/usuário Adobe Acrobat com Assistente de IA Edição criativa de PDF, suporte multimídia e modelos visuais Tamanho da equipe: Empresas e usuários avançados; Processamento avançado de documentos Teste gratuito, plano pago a partir de US$ 12,99/mês UPDF Anotações, visualização de mapas mentais, notas adesivas, tradução Tamanho da equipe: Empresas e usuários avançadosProcessamento avançado de documentos O plano pago começa em US$ 39,99/ano OnlyOffice Colaboração em tempo real, integração de áudio/vídeo, criação de formulários Tamanho da equipe: PMEs e grandes empresas; equipes que buscam colaboração em tempo real Nuvem inicial gratuita, planos pagos a partir de US$ 30/mês/usuário Nitro Pro Interface no estilo Microsoft, OCR, compactação de arquivos, eSign Tamanho da equipe: Empresas e equipes comerciais que utilizam o Microsoft 365 Teste gratuito, plano pago a partir de US$ 17,69/mês/usuário iScanner Medição de área, contagem de objetos, resolução de equações Tamanho da equipe: Estudantes e profissionais; Cálculo de área e ajuste automático Teste gratuito, pago US$ 9,99/mês/usuário ABBYY FineReader OCR em mais de 150 idiomas, comparação de documentos, fusão Tamanho da equipe: Governo e organizações com grandes necessidades de digitalização; Digitalização avançada de documentos O plano pago começa em US$ 16/mês/usuário

O que você deve procurar em um editor de PDF com IA?

Um editor de PDF comum pode dar conta do recado, mas é manual, lento e exige um esforço extra. Uma ferramenta de PDF com IA vai além do básico. Ela pode resumir relatórios longos, extrair dados corretos, corrigir erros incômodos automaticamente e até mesmo se integrar a outras ferramentas de negócios.

Para aproveitar esses benefícios e muito mais, procure por estes recursos avançados:

Edição fácil: Modifique texto, imagens e formatação sem alterar a estrutura do documento

Conversão de arquivos: transforme arquivos PDF em documentos do Word, planilhas do Excel ou apresentações do PowerPoint sem alterar a formatação

Resuma o conteúdo: Deixe que Deixe que as ferramentas de extração de dados da web extraiam frases-chave e insights de relatórios longos, contratos ou artigos de pesquisa em segundos

Revisão automática: Detecte erros ortográficos, gramaticais e frases estranhas e envie documentos digitais sem erros

Reconheça texto em digitalizações: use OCR (reconhecimento óptico de caracteres) para converter PDFs após a digitalização em texto totalmente editável

Anote PDFs: Destaque, adicione comentários e Destaque, adicione comentários e desenhe em PDFs sem bagunçar o layout

🧠 Curiosidade: existem nove tipos diferentes de PDFs? Do PDF/A, feito para durar para sempre, ao PDF/X, que ajuda designers a obter impressões perfeitas, cada um tem sua própria função!

Destacar um PDF é útil para enfatizar pontos-chave, revisar detalhes importantes ou colaborar com uma equipe.

Mas a verdadeira edição de documentos vai além de simples anotações. Ela requer ferramentas com IA que possam transformar o PDF em um documento editável.

Analise esta lista e avalie o nível de avanço que um editor de PDF com IA deve ter para o seu fluxo de trabalho. Antes de escolher, considere o tamanho da sua equipe, o orçamento e a compatibilidade com sua pilha de tecnologia existente!

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de tarefas e documentos com IA)

ClickUp , o aplicativo completo para o trabalho, ajuda as equipes a gerenciar, analisar e agir com base em informações contidas em documentos em seu ecossistema alimentado por IA.

Organize seus documentos e PDFs com o software de gerenciamento de projetos ClickUp

Em vez de revisar meticulosamente um PDF página por página, peça ajuda ao ClickUp Brain. Considere-o seu assistente de IA confiável para resumir conteúdo, adicionar texto, destacar pontos importantes ou gerar relatórios.

ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain para fazer perguntas, resumir, destacar pontos importantes e fazer correções

Você pode ter todas as informações de que precisa em segundos, sem precisar ler páginas intermináveis! Se você pudesse fazer isso na vida real! 👇🏼🤭

Além disso, se você quiser refinar ainda mais os relatórios gerados por IA, o assistente de redação do ClickUp Brain pode ajudar. O corretor ortográfico integrado e seu mecanismo sensível ao contexto podem melhorar o documento para a conveniência de todos. Assim, não há mais revisões demoradas de documentos.

ClickUp Docs

Ao combinar o ClickUp Brain com o ClickUp Docs, você pode criar facilmente documentação com IA. Escreva regulamentos de projetos, crie campanhas de e-mail, redija posts para redes sociais e blogs e até mesmo elabore respostas para suas mensagens usando o recurso Escrever com IA no ClickUp Docs.

Refine ideias, resuma conteúdos e organize detalhes usando o ClickUp Docs

Os PDFs podem ser restritivos porque podem não ser editáveis e não permitem a colaboração em tempo real. Ao criar e armazenar documentos no ClickUp, você pode evitar o incômodo das versões estáticas em PDF e o interminável vaivém de e-mails.

Vários membros da equipe podem editar o mesmo documento simultaneamente. Se você precisar chamar a atenção para uma parte específica, as @menções permitem colaborar com colegas diretamente no documento.

Por fim, você pode marcar seções específicas e fazer anotações em seu PDF enquanto acompanha todas as edições.

ClickUp Proofing

Atribua comentários de revisão do ClickUp que requerem ação aos membros da equipe

Além do texto, o ClickUp Proofing permite revisar, anotar e fornecer feedback sobre arquivos de imagem, vídeo e PDF diretamente nas tarefas. Por exemplo, ao revisar conteúdo de vídeo, você pode deixar comentários vinculados a marcas de tempo específicas na barra de reprodução.

Melhores recursos do ClickUp

Permita que as equipes comentem e editem arquivos PDF com facilidade. Você também pode discutir tarefas relacionadas a PDF em tempo real no ClickUp Docs

Conecte-se ao Google Drive, Dropbox e outras plataformas de compartilhamento de arquivos para manter todos os PDFs facilmente acessíveis

Converta insights de PDF em tarefas acionáveis, atribuindo-as automaticamente aos membros certos da equipe

Configure automações inteligentes do ClickUp para acionar ações baseadas em documentos, como aprovações, atualizações de status ou notificações

Limitações do ClickUp

Vários recursos podem resultar em uma curva de aprendizado íngreme

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Edmund D., proprietário de uma pequena empresa, avaliou o ClickUp:

Quanto mais uso o ClickUp, mais ele se torna o ponto central do meu trabalho. As diferentes formas de comunicação – notas, PDF, e-mail, armazenamento online – podem ser reunidas e organizadas em um único lugar para facilitar o acesso enquanto trabalho em uma atividade, seja ela um projeto ou algo voltado para o cliente.

💡 Dica profissional: use o Gerenciador de Conhecimento com IA do ClickUp Brain para responder instantaneamente a perguntas sobre suas tarefas, documentos ou projetos.

2. LightPDF (ideal para análise intuitiva de documentos e colaboração)

via LightPDF

O recurso de chat com IA do LightPDF (ChatPDF) permite que você compreenda os pontos principais de um relatório de 50 páginas com apenas alguns cliques ou segundos. Este editor de PDF gratuito permite que você faça perguntas sobre documentos e fornece respostas específicas a partir do conteúdo, além de oferecer armazenamento gratuito na nuvem.

A plataforma utiliza o ChatGPT, que usa processamento de linguagem natural (NLP) para facilitar um bate-papo interativo com documentos PDF. Por exemplo, você pode enviar um artigo científico e perguntar: “Quais são as principais conclusões?” e obter um resumo conciso imediatamente.

Principais recursos do LightPDF

Sincroniza arquivos PDF entre dispositivos com seu sistema baseado em nuvem

Converte documentos digitalizados em formatos editáveis por meio de tecnologia OCR avançada

Transforme documentos físicos em PDFs claros e de alta qualidade com um scanner de celular.

Remove anotações manuscritas e aprimora imagens

Limitações do LightPDF

Anúncios e pop-ups oferecendo assinaturas pagas podem ser perturbadores

A conversão de arquivos PDF é limitada

A versão gratuita limita vários recursos, como processamento em lote, bate-papo com vários documentos e muito mais

Preços do LightPDF

Pessoal

Gratuito para sempre

Plano semanal: US$ 13,99/semana

Plano mensal: US$ 19,99/mês

Plano semestral: US$ 59,99 por dois anos

Negócios

Gratuito para sempre

Plano anual: $89,95/ano

Plano de 3 anos: US$ 159,9/usuário

Avaliações e comentários sobre o LightPDF

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

👀 Você sabia? 59% dos CIOs citam a tecnologia em nuvem como um catalisador para a inovação.

3. Editor de PDF do Canva (ideal para transformar PDFs estáticos em documentos visuais)

via Editor de PDF do Canva

Quer mais liberdade criativa? Importe um PDF para o Editor de PDF do Canva para separar texto, imagens e planos de fundo em elementos editáveis.

Dê continuidade com o kit de ferramentas criativas do Canva para edições exclusivas e veja a magia acontecer com recursos visuais, animações e fontes personalizadas. Em seguida, você pode baixar seu trabalho em vários formatos, incluindo PDF e JPG.

Principais recursos do Editor de PDF do Canva

Edite PDFs personalizando textos, imagens e planos de fundo para combinar com o estilo da sua empresa

Adicione elementos multimídia, como vídeos e clipes de áudio, para tornar seus PDFs mais envolventes

Escolha entre mais de um milhão de modelos de documentos pré-concebidos e eficazes para acelerar a criação de arquivos

Reduza o tamanho dos arquivos sem comprometer a qualidade usando a compactação inteligente

Limitações do Editor de PDF do Canva

Não é possível editar um documento digitalizado ou um arquivo somente de imagem no Canva

O tamanho máximo de PDF suportado é 100 MB

Preços do Editor de PDF do Canva

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários sobre o Editor de PDF do Canva

G2: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 12.000 avaliações)

💡 Dica profissional: Ao trabalhar com PDFs grandes que contêm várias imagens, comprima os arquivos antes de compartilhá-los. Isso mantém os tamanhos dos arquivos gerenciáveis sem comprometer a qualidade visual.

📮ClickUp Insight: Quase 88% dos participantes da nossa pesquisa agora contam com ferramentas de IA para simplificar e acelerar tarefas pessoais. Quer obter os mesmos benefícios no trabalho? A ClickUp está aqui para ajudar! O ClickUp Brain, assistente de IA integrado da ClickUp, pode ajudar você a melhorar a produtividade em 30% com menos reuniões, resumos rápidos gerados por IA e tarefas automatizadas.

4. DocHub (Melhor para gerenciamento eficiente de documentos)

via DocHub

O AI PDF Enhancer do DocHub usa aprendizado de máquina para melhorar a qualidade da imagem e corrigir problemas de formatação em documentos digitalizados. Ele faz isso enquanto oferece armazenamento ilimitado na nuvem e uma interface pesquisável para localizar arquivos.

Este software de colaboração de documentos faz você se sentir como se tivesse um assistente que sabe exatamente onde cada arquivo está localizado.

Principais recursos do DocHub

Arraste e solte páginas PDF para organizá-las em uma ordem diferente ou girá-las

Corrija a formatação de documentos automaticamente usando a Detecção de Layout com IA

Extraia dados de vários PDFs e organize-os em informações estruturadas

Aplique edições em massa em vários documentos simultaneamente

Adicione assinaturas eletrônicas com validade legal a PDFs com apenas alguns cliques

Limitações do DocHub

Os usuários não podem proteger seus documentos com senha no plano gratuito

Preços do DocHub

Plano gratuito

Básico: US$ 11/mês por usuário

Pro: US$ 16/mês por usuário

Preços personalizados

Avaliações e comentários do DocHub

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 230 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DocHub?

Uma avaliação da Capterra diz:

O Dochub é muito acessível e intuitivo de usar. Tem todos os recursos que você poderia desejar em um software de assinatura de documentos.

👀 Você sabia? 47% dos funcionários consideram o método de organização digital da sua empresa ineficaz e difícil de navegar.

5. Adobe Acrobat com Assistente de IA (ideal para processamento avançado de documentos)

através do Adobe Acrobat com o Assistente de IA

Abra um documento digitalizado no Adobe Acrobat e deixe a IA arregaçar as mangas e começar a trabalhar imediatamente. Por exemplo, se você precisar ajustar as especificações do produto em vários arquivos PDF, ele entenderá o contexto e apresentará sugestões de edição inteligentes.

Este software de fluxo de trabalho de documentos mantém a consistência em toda a sua documentação. Você pode resumir, comparar e consultar o conteúdo de documentos grandes, economizando tempo e reduzindo a revisão manual.

Adobe Acrobat com os melhores recursos do Assistente de IA

Corrija inconsistências nos documentos com IA que corrige formatação, incompatibilidades de fontes e espaçamento

Compartilhe e colabore usando ferramentas que rastreiam alterações, gerenciam versões e protegem dados

Mantenha tabelas, ajuste margens e preserve a estrutura original com IA

Limitações do Adobe Acrobat com assistente de IA

Só funciona com PDFs de até 120 páginas e 25 MB

As respostas geradas pela IA podem ser imprecisas e exigir intervenção manual

Preços do Adobe Acrobat com assistente de IA

Gratuito: 7 dias de avaliação gratuita

Acrobat Standard: US$ 12,99/mês por usuário

Acrobat Pro: US$ 19,99/mês por usuário

Acrobat Pro: US$ 23,99/mês por licença

Acrobat para Empresas: Preços personalizados

Acrobat AI Assistant: US$ 4,99/mês

Adobe Acrobat com assistente de IA: avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 3.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Adobe Acrobat AI Assistant?

Uma avaliação da Capterra diz:

O Adobe Acrobat é extremamente fácil de usar para tarefas básicas em PDF.

🧠 Curiosidade: O “Projeto Camelot” do cofundador da Adobe, Dr. John Warnock, em 1990, deu origem ao PDF (Portable Document Format). O objetivo era permitir a comunicação eletrônica e converter informações impressas em formato digital.

6. UPDF (Melhor para anotar documentos PDF)

via UPDF

Está com dificuldade para entender um documento PDF de pesquisa? O UPDF pode converter seu arquivo complexo em um mapa mental e visualizar as informações em um formato fácil de entender.

Além disso, além de anotar um PDF, você pode deixar outros documentos em diferentes seções do PDF para referência posterior com anexos que podem ser abertos.

Melhores recursos do UPDF

Traduza o conteúdo do PDF sem precisar alternar entre ferramentas

Use notas adesivas, adesivos, chamadas de texto e rasuras para colaborar

Trabalhe no Windows, Mac, iOS e Android com uma única licença para todos os dispositivos

Limitações do UPDF

A função de pesquisa em PDF pode ser complexa

Não suporta JavaScript e/ou funcionalidade Markdown em documentos avançados

Preços do UPDF

Indivíduos

UPDF Pro : US$ 39,99/ano/usuário e US$ 69,99/vitalício/usuário

Assistente de IA : US$ 29/trimestre/usuário

UPDF Sign: US$ 9/mês/usuário

Empresa

Plano anual do UPDF : US$ 79/usuário

Plano vitalício do UPDF: US$ 109/usuário

Preços personalizados para mais de dez usuários

Avaliações e comentários do UPDF

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o UPDF?

Uma avaliação da G2 diz:

Adoro o fato de ser fácil de usar para todas as minhas necessidades relacionadas a PDF. Posso abrir qualquer PDF com facilidade. Também adoro o fato de que, quando preciso de ajuda e suporte, basta um clique.

7. OnlyOffice (ideal para equipes que buscam colaboração em tempo real)

via OnlyOffice

Com o OnlyOffice, vários membros da equipe podem editar PDFs simultaneamente. Eles podem discutir as alterações através do chat integrado ou deixando comentários no PDF. O que é útil é que eles podem até mesmo alternar para chamadas de áudio e vídeo usando o plugin Jitsi para edições complexas.

Essa colaboração em tempo real simplifica o processo de edição, reduz atrasos e mantém todos alinhados sem sair do documento.

Melhores recursos do OnlyOffice

Trabalhe em vários formatos com processamento de texto, planilhas e apresentações integrados

Gerencie e-mails com eficiência com filtragem avançada e assinaturas digitais personalizáveis

Crie formulários PDF interativos com caixas de texto, menus suspensos e caixas de seleção para simplificar a coleta de dados

Limitações do OnlyOffice

O processo de configuração pode ser complexo para novos usuários

Oferece recursos limitados para leitura de arquivos PDF

As integrações de terceiros com aplicativos fora da nuvem são limitadas

Preços do OnlyOffice

Docs Enterprise (local): US$ 2.100 (licença de 1 ano)

Starter Cloud: Gratuito

Business Cloud: US$ 30/mês por usuário

Empresa local: US$ 6.550/servidor (preço inicial)

Avaliações e comentários do OnlyOffice

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OnlyOffice?

Uma avaliação da G2 diz:

Uma das coisas que mais gosto no OnlyOffice é sua ampla gama de recursos e ferramentas que me permitem criar e editar documentos, planilhas e apresentações de maneira eficiente e eficaz.

8. Nitro Pro (ideal para equipes comerciais integradas ao ecossistema Microsoft 365)

via Nitro Pro

O Nitro Pro espelha a interface do Microsoft Office no Windows e a barra de ferramentas da Apple no Mac. Esse layout familiar significa que sua equipe não perderá tempo tentando descobrir onde estão as ferramentas; eles podem começar a trabalhar imediatamente.

Essa consistência entre plataformas reduz a curva de aprendizado, acelera a adoção e mantém os fluxos de trabalho tranquilos, independentemente de você estar editando, convertendo ou revisando PDFs.

Principais recursos do Nitro Pro

Aplique senhas abertas e de permissão em PDFs para controlar quem pode visualizá-los ou editá-los

Preencha formulários e envie documentos para assinatura usando a solução eSign integrada do Nitro — sem necessidade de imprimir, assinar e digitalizar

Converta PDFs para outros formatos rapidamente e reduza o tamanho de arquivos grandes para facilitar o compartilhamento

Limitações do Nitro Pro

A conversão de formatos pode ser imprecisa ou incompleta em alguns casos

Os recursos avançados de OCR são limitados

Preços do Nitro Pro

Gratuito: 14 dias de avaliação gratuita

Nitro PDF Pro: US$ 17,69/mês por usuário

Nitro PDF Standard: US$ 17,70/mês por usuário

Nitro PDF Pro : US$ 295,00 por usuário/ano

Nitro PDF Plus: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Nitro Pro

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 530 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nitro Pro?

Uma avaliação da Capterra diz:

Simples de manter várias guias abertas, ótimo para documentos consultados com frequência. Fácil de destacar e anotar, e pesquisar (quando otimizado).

📖 Leia também: Como remover destaques em um PDF de forma rápida e fácil

9. iScanner (ideal para calcular áreas e ajustar automaticamente)

via iScanner

Recursos alimentados por IA, como medição de área e contagem de objetos, são parte integrante do kit de ferramentas do iScanner. Com eles, você pode medir as dimensões de uma sala ou contar itens semelhantes em uma foto, reduzindo o cálculo manual.

O aplicativo também inclui modos de digitalização especializados para diferentes tipos de documentos e é compatível com Android e iOS. Seja para digitalizar um documento de identidade, passaporte ou documento comum, o iScanner ajusta suas configurações automaticamente.

principais recursos do iScanner

Extraia e edite texto de documentos digitalizados usando OCR em mais de 20 idiomas

Resolva equações matemáticas instantaneamente apontando sua câmera — perfeito para estudantes e profissionais de dados

Use modelos de preenchimento automático para otimizar tarefas repetitivas e o manuseio de formulários

limitações do iScanner

Organizar arquivos PDF no aplicativo pode ser um desafio

Os anúncios pop-up podem ser incômodos para alguns usuários

preços do iScanner

Teste gratuito por 3 dias

Premium: US$ 9,99/mês por usuário

avaliações e comentários do iScanner

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

10. ABBYY FineReader (Ideal para digitalização avançada de documentos)

via ABBYY FineReader

Documentos com formatação complexa ou baixa qualidade de digitalização podem ser difíceis de lidar. No entanto, os algoritmos de IA integrados da ABBYY reconhecem textos em vários tipos de documentos em mais de 150 idiomas.

Por exemplo, no setor governamental, as equipes podem usar essa ferramenta para digitalizar grandes volumes de documentos arquivados. Sua capacidade de lidar com vários idiomas e manter a formatação pode ajudar as agências a converter registros em papel em arquivos digitais pesquisáveis.

Principais recursos do ABBYY FineReader

Identifique alterações entre rascunhos, ajude as equipes a acompanhar as revisões e mantenha o controle de versões usando o software de comparação de documentos

Mescle vários documentos mantendo a formatação consistente em todas as páginas

Edite textos e parágrafos diretamente em PDFs sem precisar convertê-los para outros formatos

Limitações do ABBYY FineReader

Não possui configurações de ordem de leitura no editor OCR

Documentos com símbolos especiais podem não ser convertidos corretamente

Preços do ABBYY FineReader

FineReader PDF Standard para Windows: US$ 16/mês por usuário

FineReader PDF Corporate para Windows: US$ 24/mês por usuário

FineReader PDF para Mac: US$ 69/ano por usuário

Planos do FineReader PDF para empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ABBYY FineReader

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a ABBYY?

Uma avaliação da Capterra diz:

Sua precisão no reconhecimento de caracteres e na formatação da saída é quase exata em relação ao arquivo de entrada.

📖 Leia também: Como enviar um PDF para o ChatGPT facilmente

Diga adeus às edições manuais com o ClickUp

A capacidade de editar, anotar, resumir e automatizar tarefas em PDFs (como contratos ou relatórios) aumenta a produtividade e reduz o esforço manual.

A maioria dos editores de PDF com IA simplifica esse processo, mas o ClickUp vai além!

Vai além da edição tradicional de PDF, integrando gerenciamento de documentos baseado em IA, automação de tarefas e colaboração em equipe em uma única plataforma.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo para melhorar sua colaboração geral.