As 11 melhores alternativas e concorrentes do Guidde em 2025

Você tem a tarefa de criar um guia passo a passo para sua equipe. Você precisa de um software de documentação em vídeo que capture facilmente os processos na tela, adicione anotações e exporte em vários formatos, tudo sem uma curva de aprendizado íngreme.

Claro, existe o Guidde. É uma ferramenta valiosa para fazer tudo isso. Mas se você está procurando ferramentas alternativas com recursos avançados de edição, personalização de marca ou elementos interativos, você veio ao lugar certo.

Seja para integração de usuários, documentação de produtos ou materiais de treinamento, a ferramenta certa pode fazer toda a diferença.

Então, vamos explorar 11 das melhores alternativas ao Guidde para ajudá-lo a criar vídeos profissionais, publicar documentação de software e manter o envolvimento do usuário alto — tudo com apenas alguns cliques.

👀 Você sabia? O termo “cut” (corte) vem do ato físico de cortar um filme. Mesmo com a edição digital, os editores ainda “cortam” vídeos como parte do seu fluxo de trabalho.

O que você deve procurar nas alternativas ao Guidde?

Com a evolução da educação sobre produtos, as ferramentas de documentação em vídeo devem oferecer soluções profissionais e escaláveis. Veja o que procurar nas alternativas ao Guidde:

Criação profissional de vídeos : escolha uma ferramenta com recursos avançados de edição, narração clara, animações suaves e estruturação precisa de vídeos para aumentar a clareza. Vídeos de treinamento automatizados garantem consistência e eficiência

Aprimoramento com IA : procure por texto gerado por IA, legendas automáticas e resumos inteligentes para otimizar os fluxos de trabalho. As melhores ferramentas usam IA para documentação para refinar scripts, automatizar edições e otimizar a clareza — sistemas de detecção de bypass são um diferencial

Exportação em vários formatos : garanta a compatibilidade com vários tipos de arquivos, resoluções e opções de incorporação para maximizar o alcance sem sacrificar a qualidade

Colaboração em equipe : o conteúdo gerado por IA deve se integrar a espaços de trabalho compartilhados, permitindo um trabalho em equipe contínuo sem substituir a supervisão humana

Segurança empresarial : priorize a criptografia, a detecção por IA e trilhas de auditoria para proteger o conteúdo e impedir o acesso não autorizado

Conteúdo pronto para marketing: escolha uma ferramenta com elementos interativos para criar vídeos envolventes e compartilháveis, impulsionando a adoção do produto e a produção de vídeos para gerenciamento de projetos

🧠 Curiosidade: Os funcionários normalmente precisam de 40% a 60% menos tempo para aprender o material por meio de plataformas de e-learning, que geralmente utilizam tutoriais em vídeo, em comparação com as aulas tradicionais em sala de aula.

Principais alternativas ao Guidde em resumo

Ferramenta Melhores recursos Melhor para Preços ClickUp Gerador de roteiros de vídeo e criação de conteúdo com IA Gravação de tela e transcrição instantânea Documentos, modelos e gerenciamento de projetos integrados Colaboração e automação perfeitas Pessoas físicas, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Plano gratuito; Avaliação gratuita por 30 dias; Personalização disponível para empresas Scribe Geração de guias passo a passo com inteligência artificialCapturas de tela e instruções anotadasModelos personalizáveisExportação em vários formatos (PDF, HTML, vídeo) Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte Plano gratuito disponível; planos pagos para recursos avançados; personalização para equipes Loom Gravação e compartilhamento rápido de vídeos, resumos automáticos e remoção de palavras de preenchimento, integrações com ferramentas de trabalho, conversão de vídeos em SOPs Pessoas físicas, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Plano gratuito disponível; Avaliação gratuita para planos pagos; Preços personalizados para empresas Confluence Base de conhecimento estruturada da empresa Mais de 75 modelos personalizáveis Colaboração em tempo real Integração com o Jira Pequenas empresas, empresas de médio porte e grandes corporações Plano gratuito disponível; Avaliação gratuita para planos pagos; Personalização para empresas Notion Documentos flexíveis, wikis e quadros de projetosCriação de conteúdo assistida por IA Suporte multilíngue Personalização por arrastar e soltar Pessoas físicas, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Plano gratuito disponível; Avaliação gratuita para planos pagos; Personalização para empresas Trainual Criação de SOP e documentos de treinamento com IA Pastas estruturadas e caminhos de treinamento personalizados Acompanhamento do progresso e certificação Pequenas empresas, empresas de médio porte Teste gratuito disponível; personalização para empresas Snagit Captura de rolagem de página inteira Anotação de vídeo e captura de tela Predefinições e atalhos para fluxo de trabalho Sincronização na nuvem Pessoas físicas, pequenas empresas Teste gratuito disponível; Preços para educação e empresas; Personalização para empresas Tango Captura do fluxo de trabalho em tempo real, orientações clicáveis no aplicativo, análises sobre o uso do guia, dicas e notas fixadas Pequenas empresas, empresas de médio porte Plano gratuito disponível; Avaliação gratuita para planos pagos; Preços personalizados para empresas Camtasia Suíte avançada de edição de vídeo Questionários interativos e chamadas Tela verde e transições Ferramentas de áudio e narração Pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Teste gratuito disponível; personalização para empresas FlowShare Documentação automática do fluxo de trabalho, edição em massa e modelos de branding, exportação em vários formatos (PDF, PPTX, HTML), ocultação de dados confidenciais Pequenas empresas, empresas de médio porte Teste gratuito disponível; preços personalizados para empresas Zight Gravação e compartilhamento instantâneo de tela Anotações e criação de GIFs Compartilhamento baseado em nuvem Integrações com Slack, Jira e Trello Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte Plano gratuito disponível; Avaliação gratuita para planos pagos; Preços personalizados para empresas

As 11 melhores alternativas ao Guidde

Vamos nos aprofundar nos principais recursos, prós, limitações, preços e avaliações para descobrir qual alternativa ao Guidde funciona melhor para você:

1. ClickUp (Melhor para geração de conteúdo com IA e otimização do fluxo de trabalho)

Grave, compartilhe e organize gravações de tela sem sair do seu espaço de trabalho com o ClickUp Clips

Se você está procurando uma alternativa ao Guidde que combine a geração de documentação em vídeo abrangente e alimentada por IA com colaboração perfeita, o ClickUp é um dos principais candidatos. O aplicativo completo para o trabalho vai além de ser um software tradicional de documentação em vídeo; ele ajuda equipes, desde startups até empresas globais, a se manterem produtivas.

O ClickUp Clips é uma alternativa integrada, colaborativa e econômica às ferramentas independentes de gravação de vídeo. Ele mantém todas as suas comunicações e feedbacks em vídeo em um só lugar.

Ele permite gravar e compartilhar gravações de tela sem o incômodo de escrever explicações longas ou lidar com várias ferramentas de documentação em vídeo.

Seja para orientar tarefas, dar feedback aos usuários ou criar vídeos explicativos, o Clips torna tudo simples e eficiente, perfeito para materiais de treinamento, guias passo a passo e integração de usuários. Você também pode gravar e enviar clipes somente de áudio para feedback ou instruções rápidas.

O ClickUp Clips também se integra ao ClickUp Brain, tornando suas gravações ainda mais úteis. Depois de terminar a gravação, o ClickUp Brain transcreve automaticamente o vídeo, permitindo que você pesquise detalhes importantes sem precisar assistir ao clipe inteiro — ideal para revisar feedback de usuários, notas de projetos ou materiais de treinamento.

Aprimore sua escrita com o ClickUp Brain, um assistente com inteligência artificial personalizado para o seu estilo de trabalho

Enquanto o Guidde se concentra na gravação de tela, o ClickUp Brain vai além com seu Gerador de Roteiros de Vídeo, ajudando você a criar roteiros que correspondem ao objetivo, público e tom do seu vídeo. Em vez de começar do zero, você recebe sugestões baseadas em IA que parecem refinadas, mas naturais.

Além da redação, o ClickUp Brain aprimora a gramática, a clareza e o engajamento, garantindo que seus roteiros ressoem com seu público — algo que o Guidde não oferece. E se você estiver sem ideias, suas sugestões de redação com IA para marketing de vídeo podem despertar conceitos novos e narrativas únicas que ajudam seu conteúdo a se destacar.

Crie conteúdo e construa a base de conhecimento da sua empresa junto com o ClickUp Docs

Outros recursos do ClickUp que o tornam uma forte alternativa ao Guidde incluem o ClickUp Docs, que simplifica a colaboração, a redação assistida por IA e a organização de conteúdo. Você pode aprimorar facilmente documentos com links, tabelas, marcadores e formatação personalizável para uma interface estruturada e fácil de usar.

O verificador de plágio integrado garante que seu conteúdo permaneça único.

Além da documentação em vídeo, o ClickUp oferece uma variedade de modelos de redação de conteúdo para estratégias de marketing, gerenciamento de campanhas e planejamento de eventos.

Por exemplo, o modelo de produção de vídeo ClickUp simplifica o processo frequentemente complexo e demorado de produção de vídeo. Este modelo mantém tudo organizado e em dia, desde o planejamento e pré-produção até a edição e entrega final.

Com ele, você pode:

Defina objetivos criativos e acompanhe o progresso

Organize e simplifique as tarefas de pré-produção

Alocar e programar recursos e equipamentos de produção

Supervisione os fluxos de trabalho de pós-produção de forma eficaz

Esteja você explorando como usar IA em marketing de conteúdo ou precisando de um modelo para seu próximo projeto criativo, as ferramentas e recursos do ClickUp foram projetados para apoiar a produtividade e a criatividade da sua equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Obtenha respostas instantâneas, gere conteúdo e automatize atualizações com a assistência da IA

Crie e transcreva gravações de tela para treinar membros da equipe ou mostrar recursos do produto com o ClickUp Clips

Automatize as aprovações de conteúdo para que as tarefas avancem assim que forem revisadas

Acesse mais de 100 ferramentas baseadas em pesquisas com instruções personalizadas para funções e tarefas específicas

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem achar os recursos extensos um pouco confusos no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz

Ele tem literalmente TODOS os recursos em um único aplicativo. Grave clipes, controle o tempo, acompanhe projetos de serviços ou desenvolvimento de produtos. Eu o descobri por acaso e estou muito feliz por ter encontrado... Eu já usei o Trello, Monday.com, Bitrix e todos os outros aplicativos do planeta para essa finalidade em 10 organizações diferentes. NADA se compara a ele.

Ele tem literalmente TODOS os recursos em um único aplicativo. Grave clipes, controle o tempo, acompanhe projetos de serviços ou desenvolvimento de produtos. Eu o descobri por acaso e estou muito feliz por ter encontrado... Eu já usei o Trello, Monday.com, Bitrix e todos os outros aplicativos do planeta para essa finalidade em 10 organizações diferentes. NADA se compara a ele.

2. Scribe (ideal para gerar guias passo a passo automaticamente)

via Scribe

Com o Scribe, você pode automatizar guias passo a passo e documentação do usuário com um clique. Basta clicar em “Iniciar captura”, seguir o processo na tela e deixar o Scribe cuidar do resto, incluindo capturas de tela anotadas, descrições e destaques. Edite, reorganize ou adicione detalhes antes de compartilhar.

Precisa de uma plataforma completa de gerenciamento de conhecimento? Combine guias, adicione capturas de tela ou incorpore vídeos do YouTube, Loom e Vimeo. A geração de documentação com IA do Scribe formata tudo em documentação de alta qualidade com branding personalizado.

Ao contrário do Guidde, que limita as capturas a 100 etapas, o Scribe suporta 200, essenciais para documentação complexa. Além disso, enquanto o aplicativo para desktop do Guidde parece corporativo, a interface amigável do Scribe torna a documentação do processo mais rápida e fácil.

Melhores recursos do Scribe

Gere guias passo a passo com captura de tela e instruções, alimentados por IA

Registre passos ilimitados com anotações, alertas e dicas

Edite guias com marcações, imagens recortadas e detalhes editados

Formate o conteúdo rapidamente com modelos personalizáveis

Compartilhe guias diretamente, incorpore-os em plataformas ou exporte-os como HTML, PDF ou vídeo

Limitações do Scribe

O Scribe pode ser caro, especialmente para equipes que precisam de recursos avançados

Recursos e personalização com algoritmos avançados disponíveis apenas com uma assinatura paga

Preços do Scribe

Básico: Grátis

Equipe Pro: US$ 15/mês por licença

Pro Personal: US$ 29/mês por licença

Avaliações e comentários do Scribe

G2: 4,8/5 (mais de 330 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

3. Loom (ideal para criar vídeos demonstrativos instrutivos)

via Loom

A comunicação por vídeo é mais rápida e pessoal do que digitar mensagens longas. É por isso que equipes, educadores e empresas usam o Loom para documentação de usuários, materiais de treinamento e integração de funcionários por meio do formato de vídeo. Você pode compartilhar facilmente os vídeos do Loom com equipes internas, clientes ou um público global.

O Loom inclui recursos básicos de edição de vídeo, permitindo cortar vídeos, combinar clipes e remover preenchimentos ou silêncios estranhos com sua visualização lado a lado de vídeo e transcrição, um recurso que muitas vezes falta nas alternativas ao Guidde. Além disso, com branding personalizado e elementos interativos, você pode tornar seu conteúdo mais envolvente e profissional.

Melhores recursos do Loom

Trabalhe mais rápido com títulos automáticos, resumos automáticos e remoção de palavras de preenchimento

Integre com o Google Workspace, Slack e outras ferramentas de trabalho

Proteja os dados com SSO, SCIM e políticas de retenção personalizadas

Converta vídeos em SOPs estruturados e baseados em texto

Limitações do Loom

Falhas ocasionais com hospedagem de vídeo

A ferramenta de corte no editor carece de precisão

Preços do Loom

Starter: Grátis

Negócios : US$ 18/mês por usuário

Business + IA: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Loom

G2: 4,7/5 (mais de 2.050 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Loom?

Uma avaliação da TrustRadius diz:

Esta é uma ferramenta excelente e simples para gravar vídeos. Ela ajuda a compartilhar ideias de produtos entre a equipe para avançar mais rapidamente em possíveis novos desenvolvimentos. Crie vídeos para treinamento interno para diferentes áreas da empresa antes e depois dos lançamentos. E compartilhe bugs com as diferentes equipes para ajudá-las a obter soluções mais rapidamente.

Esta é uma ferramenta excelente e simples para gravar vídeos. Ela ajuda a compartilhar ideias de produtos entre a equipe para avançar mais rapidamente em possíveis novos desenvolvimentos. Crie vídeos para treinamento interno para diferentes áreas da empresa antes e depois dos lançamentos. E compartilhe bugs com as diferentes equipes para ajudá-las a encontrar soluções mais rapidamente.

4. Confluence (ideal para criar uma base de conhecimento para toda a empresa)

via Confluence

A busca por detalhes do projeto não deve levar mais tempo do que o trabalho em si. Em vez de vasculhar e-mails ou enviar mensagens aos colegas em busca de arquivos perdidos, as equipes precisam de um centro de conhecimento centralizado, onde tudo seja facilmente acessível.

É exatamente isso que o Confluence oferece: um espaço de trabalho interconectado para colaboração em tempo real, documentação de projetos e compartilhamento de conhecimento sem confusão.

Diferente do Guidde, o Confluence funciona como um wiki para toda a empresa e uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Equipes de engenharia, marketing e operações podem armazenar notas de reuniões, planos de sprint, guias de integração e roteiros de produtos em um único espaço pesquisável.

Chega de perder tempo procurando documentos, repetindo trabalhos ou lidando com informações espalhadas.

Melhores recursos do Confluence

Organize a documentação da empresa em uma base de conhecimento estruturada

Use mais de 75 modelos personalizáveis para estratégia, planejamento e relatórios

Vincule a documentação às questões do Jira em tempo real para um melhor acompanhamento

Limitações do Confluence

Curva de aprendizado íngreme para equipes novas em ferramentas de colaboração

Os resultados da pesquisa nem sempre são os mais relevantes

Flexibilidade limitada ao editar tabelas

Preços do Confluence

Gratuito

Padrão : US$ 6,40/mês por usuário

Premium : US$ 12,30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Confluence

G2: 4,1/5 (mais de 3.700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.500 avaliações)

5. Notion (ideal para documentação flexível e criação de conteúdo assistida por IA)

via Notion

Quando você precisa de um espaço de trabalho flexível para gerenciar tudo, desde documentos até projetos, o Notion oferece um hub conectado que aumenta a produtividade da equipe e automatiza o fluxo de trabalho. Inicialmente projetado como um aplicativo para anotações, ele evoluiu para uma ferramenta poderosa para criar textos gerados por IA, construir wikis colaborativos e otimizar o gerenciamento de tarefas, tudo em um só lugar.

O Notion se destaca por seu espaço de trabalho personalizável, oferecendo blocos de construção do tipo arrastar e soltar para moldar sua configuração ideal. Embora funcione bem como um editor de texto simples, seu potencial total brilha quando usado para organizar cronogramas de projetos, centralizar o conhecimento da empresa e melhorar a colaboração entre equipes.

Melhores recursos do Notion

Crie e organize documentos, wikis e painéis de gerenciamento de projetos em uma única plataforma

Use IA para debater ideias, criar conteúdo semelhante ao humano e simplificar informações complexas

Traduza, adapte e refine o conteúdo para vários idiomas e públicos

Limitações do Notion

O desempenho pode ficar lento ou travar ao lidar com grandes conjuntos de dados

O acesso ao log de auditoria é restrito aos usuários do plano empresarial

Preços do Notion

Gratuito para sempre

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 18/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

O Notion AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 10 por membro por mês

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Uma avaliação do G2 diz:

Para mim, o Notion é um aplicativo super legal que pode ajudar você a se manter organizado e produtivo! O Notion é como um espaço de trabalho completo que você pode personalizar de acordo com suas necessidades, para que você possa fazer tudo, desde anotações até gerenciamento de tarefas. A melhor parte é que ele é muito fácil de usar, graças à sua interface intuitiva e à prática função de pesquisa.

Para mim, o Notion é um aplicativo super legal que pode ajudar você a se manter organizado e produtivo! O Notion é como um espaço de trabalho completo que você pode personalizar de acordo com suas necessidades, para que você possa fazer tudo, desde anotações até gerenciamento de tarefas. A melhor parte é que ele é muito fácil de usar, graças à sua interface intuitiva e à prática função de pesquisa.

6. Trainual (ideal para integração e documentação de treinamento)

via Trainual

O Trainual é uma plataforma baseada em texto projetada para criar SOPs, materiais de treinamento de funcionários e guias de integração. Quer você comece com modelos personalizáveis, faça upload de documentos existentes ou gere textos com inteligência artificial, o Trainual simplifica o gerenciamento do conhecimento.

Ele também permite que as empresas estruturem fluxos de trabalho, atribuam treinamentos específicos para cada função e acompanhem o progresso dos funcionários com testes e certificações integrados.

Melhores recursos do Trainual

Gere conteúdo alimentado por IA e gráficos de processos passo a passo para facilitar o compartilhamento

Armazene documentos de treinamento em pastas estruturadas para acesso rápido

Crie percursos de treinamento personalizados e acompanhe o progresso com relatórios detalhados

Limitações do Trainual

Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado ao começar a usar o aplicativo

A plataforma tem um custo elevado em comparação com as alternativas

Não possui recursos de detecção de IA

Preços do Trainual

Pequeno : US$ 299/mês

Médio : US$ 349/mês

Crescimento : US$ 499/mês

Personalizado: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Trainual

G2: 4,7/5 (mais de 790 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 470 avaliações)

📮ClickUp Insight: 50% dos participantes da nossa pesquisa indicaram a sexta-feira como o dia mais produtivo. Esse pode ser um fenômeno exclusivo do trabalho moderno. As sextas-feiras tendem a ter menos reuniões e, combinado com o contexto acumulado durante a semana, isso pode significar menos interrupções e mais tempo para um trabalho profundo e focado. Quer manter a produtividade da sexta-feira durante toda a semana? Adote práticas de comunicação assíncrona com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho! Grave sua tela com o ClickUp Clips, obtenha transcrições instantâneas através do ClickUp Brain ou peça ao Notetaker com IA do ClickUp para intervir e resumir os destaques da reunião para você!

7. Snagit (ideal para capturar e anotar capturas de tela e vídeos)

via Snagit

Está com dificuldade para capturar uma página da web inteira sem precisar juntar várias capturas de tela? O recurso de captura com rolagem do Snagit permite capturar páginas inteiras com um único clique, facilitando a documentação e os tutoriais.

Precisa gravar sua tela ou webcam? O Snagit oferece gravação de tela ilimitada com corte de vídeo integrado, para que você possa refinar o conteúdo antes de compartilhar. Sincronize seus arquivos diretamente com o Google Drive, OneDrive ou Dropbox para acesso contínuo.

Com predefinições personalizáveis e atalhos de teclado, o Snagit simplifica os fluxos de trabalho para uma criação de conteúdo mais rápida, dando-lhe uma vantagem sobre o Guidde para captura e edição de tela.

Melhores recursos do Snagit

Acesse recursos livres de royalties para aprimorar documentos, tutoriais e apresentações

Marque e salve imagens ou vídeos como favoritos para facilitar a organização

Filtre as capturas por data, tipo de arquivo ou aplicativo

Limitações do Snagit

Não possui recursos avançados de colaboração

Preços do Snagit

Individual e Empresarial : US$ 39/ano, cobrado anualmente

Educação: US$ 48/ano, cobrado anualmente

Avaliações e comentários sobre o Snagit

G2: 4,7/5 (mais de 5.300 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 470 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Snagit?

De acordo com uma avaliação no Reddit:

Embora existam métodos mais rápidos/diretos, como usar a tecla Print Screen, o Snagit tem ferramentas leves o suficiente que, para mim, valem a pena.

Embora existam métodos mais rápidos/diretos, como usar a tecla Print Screen, o Snagit tem ferramentas leves o suficiente que, para mim, valem a pena.

8. Tango (ideal para criar guias de treinamento de software)

via Tango

O Tango e o Guidde são excelentes na criação de guias de treinamento passo a passo para software, mas atendem a necessidades diferentes. Enquanto o Guidde é especializado em documentação em vídeo, o Tango se concentra em orientações no aplicativo para treinamento interno em software.

Com a extensão do navegador da Tango, as equipes podem capturar automaticamente fluxos de trabalho, gerar guias passo a passo e fixá-los diretamente nos aplicativos que usam diariamente. Isso torna a ferramenta ideal para integração de funcionários, documentação de processos e otimização das operações internas.

Melhores recursos do Tango

Acompanhe o desempenho da demonstração com análises sobre visualizações, taxas de conclusão e desistências

Crie orientações clicáveis em tempo real com a extensão do navegador

Prenda guias, dicas ou notas em elementos específicos do aplicativo para facilitar a consulta

Limitações do Tango

O Tango não gera texto automaticamente enquanto você digita, exigindo entrada manual

Não possui recursos de detecção de IA

Preços do Tango

Gratuito

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Tango

G2: 4,8/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

👀 Você sabia? Aproximadamente 74% dos treinadores incorporam o aprendizado por vídeo em seus programas, com o uso chegando a 88% entre as grandes empresas.

9. Camtasia (Melhor para edição avançada de vídeo)

via Camtasia

Quer criar demonstrações interativas de produtos ou webinars? O Camtasia garante que você não precise de habilidades de edição de vídeo e oferece um pacote completo para conteúdo profissional e refinado.

Enquanto o Guidde deixa a desejar em edição avançada, o Camtasia inclui efeitos de tela verde, transições personalizáveis e edição de áudio precisa — perfeito para vídeos instrutivos, cursos de e-learning e conteúdo de marketing.

Melhores recursos do Camtasia

Ajuste o volume, adicione música de fundo e grave narrações para explicações claras

Adicione chamadas, legendas e capturas de tela para destacar detalhes importantes

Crie questionários interativos para aprimorar o eLearning e os vídeos de treinamento

Limitações do Camtasia

Leva tempo para aprender e usar de forma eficaz

Não é ideal para capturas de tela rápidas

Preços do Camtasia

Camtasia Essentials : US$ 203,02/mês, cobrado anualmente

Camtasia Create : US$ 281,04/mês, cobrado anualmente

Camtasia Pro: US$ 563,20/mês, cobrado anualmente

Avaliações e comentários sobre o Camtasia

G2: 4,6/5 (mais de 1450 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 430 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Camtasia?

Uma avaliação do G2 diz:

Eu sempre volto a usá-lo. É muito fácil de usar e extremamente rápido para fazer alterações em seus vídeos. É muito fácil integrar materiais de vídeo existentes e ele aceita uma grande variedade de arquivos e formatos de vídeo.

Eu sempre volto a usá-lo. É muito fácil de usar e extremamente rápido para fazer alterações em seus vídeos. É muito fácil integrar materiais de vídeo existentes e ele aceita uma grande variedade de arquivos e formatos de vídeo.

10. FlowShare (ideal para documentar fluxos de trabalho automaticamente)

via FlowShare

Se você está cansado de documentar processos manualmente, o FlowShare simplifica a documentação do fluxo de trabalho, capturando automaticamente todas as ações em qualquer software de negócios ou plataforma SaaS.

O FlowShare funciona em segundo plano enquanto você realiza tarefas, registrando cada etapa para documentação do processo e materiais de treinamento. Ao final da sessão, revise e refine as etapas capturadas com ferramentas de edição em massa, garantindo clareza e eficiência para integração, criação de SOPs e automação do fluxo de trabalho.

Melhores recursos do FlowShare

Mantenha uma marca consistente com modelos que formatam automaticamente os guias

Ocultar informações privadas para proteger dados confidenciais

Exporte em vários formatos, incluindo PDF, PPTX, demonstração interativa, PNG, DOCX e HTML

Limitações do FlowShare

O alto custo torna impraticável para a criação de conteúdo em grande escala

Preços do FlowShare

Profissional: US$ 45/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do FlowShare

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

💡 Dica profissional: Use questionários, pontos de acesso clicáveis e prompts no vídeo para reforçar o aprendizado e manter o envolvimento.

11. Zight (Melhor para gravações de vídeo e capturas de tela)

via Zight

O Zight (anteriormente CloudApp) é uma ferramenta de comunicação visual para gravar, hospedar e compartilhar vídeos, imagens, capturas de tela e GIFs. Para melhorar a clareza e o envolvimento, você pode aprimorar o conteúdo com anotações, destaques de texto e narrações.

Com a gravação instantânea de tela do Zight, as equipes podem criar vídeos de treinamento, demonstrações de produtos e tutoriais de suporte ao cliente com mais rapidez. Seu compartilhamento baseado em nuvem e integração com Slack, Jira e Trello o tornam uma alternativa forte ao Guidde para criação de conteúdo e colaboração eficientes.

Melhores recursos do Zight

Arraste e solte itens diretamente em e-mails e aplicativos de chat

Conecte-se ao Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA e outras ferramentas

Capture e salve GIFs da sua tela para uma comunicação rápida e envolvente

Limitações do Zight

As opções de personalização são limitadas no plano gratuito

Caro para empresas que produzem vídeos em grande volume ou precisam de recursos avançados

Preços do Zight

Gratuito para sempre

Pro: US$ 9,95/mês por usuário

Equipe: US$ 9/mês por equipe (de 2 usuários)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zight

G2: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

Crie guias interativos melhores com o ClickUp

Todas as ferramentas desta lista têm seus pontos fortes — algumas são especializadas em tutoriais interativos, enquanto outras otimizam a colaboração em equipe e o gerenciamento do fluxo de trabalho. Mas será que existe uma que faz tudo isso?

O ClickUp se destaca pela rápida implantação, personalização avançada e criação de demonstrações sem complicações para aplicativos de desktop e web. Além da criação de conteúdo básico, ele oferece IA avançada, compartilhamento integrado de documentos, atualizações em vídeos curtos e modelos de conteúdo otimizados para marketing. Se você precisa de uma base de conhecimento, automação de fluxo de trabalho ou acompanhamento de projetos, o ClickUp reúne tudo isso em uma única plataforma.

