Modelos de listas de verificação de viagem para fazer as malas de forma inteligente e manter-se organizado

oito em cada dez viajantes esquecem algum item essencial, com escovas de dentes e carregadores no topo da lista. Por que será?

Bem, viajar perturba a nossa rotina diária, tornando mais difícil para o nosso cérebro processar e recordar informações. É por isso que um modelo de lista de verificação de viagem é um salva-vidas.

Seja para uma viagem de negócios, férias em família ou uma aventura de mochila às costas, uma lista de bagagem bem elaborada garante que você tenha tudo o que precisa. Continue lendo enquanto exploramos diferentes tipos de modelos de listas de verificação para viagens, dicas para fazer as malas com eficiência e itens indispensáveis a incluir.

🧳 Verdade: listas de bagagem ajudam você a dormir melhor na noite anterior à viagem, porque você sabe que está pronto.

Os melhores modelos de listas de verificação de viagem para explorar

Um modelo definitivo de lista de itens para levar em viagens simplifica o processo de fazer as malas, garantindo que você não esqueça nada essencial.

Os modelos de lista de verificação do ClickUp se destacam em termos de personalização, facilidade de uso e acessibilidade. Com esses modelos, você pode personalizar listas para atender às suas necessidades específicas de viagem, colaborar com outras pessoas e acessá-las de qualquer dispositivo.

Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp vai além de listas de bagagem — ele ajuda você a planejar toda a sua viagem, gerenciar itinerários, definir lembretes e acompanhar tarefas com facilidade. Esteja você coordenando uma viagem em grupo ou organizando uma aventura solo, o ClickUp garante uma experiência de viagem sem estresse com sua plataforma completa.

Aqui estão os melhores modelos para otimizar a sua arrumação de malas:

1. Modelo de lista de verificação para férias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe facilmente os itens essenciais para suas férias com o modelo de lista de verificação de férias do ClickUp

Fazer as malas para as férias pode ser complicado, especialmente quando se tem várias tarefas para realizar. O modelo de lista de verificação para férias do ClickUp ajuda os viajantes a dividir o processo em etapas fáceis de gerenciar, desde a reserva de voos até a arrumação de roupas e acessórios.

Veja por que você vai gostar:

Planeje tudo, desde os detalhes do itinerário até as tarefas de última hora

Categorize os itens em “Levado”, “A comprar” e “A levar” para facilitar o controle

Atribua responsabilidades aos membros da família ou companheiros de viagem

Alterne entre “Lista de compras”, “Lista de itens” e “Status do item” para um melhor acompanhamento

Ideal para: Famílias, viajantes individuais ou qualquer pessoa que procure uma abordagem estruturada para planejar suas férias.

➡️ Leia mais: Trabalho dos sonhos: como equilibrar produtividade e relaxamento

2. Modelo de planejador de férias ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje sua viagem sem estresse com o modelo de planejador de férias do ClickUp

Gerenciar planos de férias pode ser complicado, seja organizando uma viagem pessoal ou coordenando as folgas de uma equipe. O modelo de planejador de férias do ClickUp simplifica tudo, desde a reserva de acomodações até o acompanhamento de solicitações de férias.

Este modelo é perfeito tanto para viajantes individuais quanto para empresas que gerenciam agendas de férias dos funcionários.

Veja por que você vai gostar:

Organize datas de férias, reservas e detalhes do itinerário em um só lugar

Acompanhe os pedidos de licença das equipes e garanta um agendamento equilibrado

Controle as despesas de viagem e fique dentro do orçamento

Gerencie listas de bagagem junto com o planejamento de atividades

Ideal para: Viajantes que planejam itinerários detalhados, equipes de RH que acompanham as férias dos funcionários ou qualquer pessoa que precise de um planejador de férias estruturado.

➡️ Leia também: Os melhores aplicativos gratuitos de planejamento digital

3. Modelo de itinerário de viagem de negócios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se dentro do cronograma com o modelo de itinerário de viagem de negócios do ClickUp

Gerenciar uma viagem de negócios é mais do que apenas reservar voos e hotéis — é garantir que todas as reuniões, eventos e prazos sejam cumpridos. O modelo de itinerário de viagem de negócios do ClickUp mantém tudo em um só lugar para que os profissionais possam se concentrar no trabalho, em vez de na logística.

Com uma abordagem estruturada para o planejamento de viagens, este modelo ajuda a evitar conflitos de agenda e detalhes esquecidos.

Veja por que você vai precisar disso:

Organize detalhes de voos, check-ins em hotéis e agendas de reuniões

Acompanhe as despesas comerciais e mantenha-se dentro dos orçamentos da empresa

Mantenha os dados de contato de clientes, parceiros e organizadores de eventos

Planeje seu tempo livre e oportunidades de networking

Ideal para: Profissionais de negócios, viajantes corporativos e equipes que gerenciam a logística de viagens relacionadas ao trabalho.

💡Dica profissional: sempre coloque seus carregadores e adaptadores na mala primeiro! Quase 1 em cada 5 viajantes os esquece, o que leva a problemas técnicos de última hora. Adicione-os ao topo da sua lista de verificação de viagem de negócios para ficar com a bateria carregada durante a viagem.

4. Modelo de planejamento de férias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje todos os detalhes da sua viagem com o modelo de planejamento de férias do ClickUp

Umas férias fantásticas começam com um planeamento sólido. Desde reservar voos a fazer reservas em restaurantes, gerir todos os detalhes num só lugar poupa tempo e stress. O modelo de planeamento de férias da ClickUp ajuda os viajantes a criar itinerários detalhados, controlar despesas e manter tudo organizado, para que se possam concentrar em desfrutar da viagem.

Veja por que você vai gostar:

Organize detalhes de hospedagem, reservas e transporte

Acompanhe listas de bagagem, contatos de emergência e documentos de viagem

Planeje passeios, refeições e atividades com um itinerário estruturado

Use várias visualizações, como Lista, Quadro e Documentos, para visualizar melhor sua viagem

Ideal para: Viajantes que adoram planejar tudo nos mínimos detalhes, famílias que organizam férias em grupo e nômades digitais que gerenciam estadias de longa duração.

5. Modelo de planejador de viagens ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Elimine as suposições do planejamento de viagens com o modelo de planejador de viagens do ClickUp

Planejar uma viagem envolve muitas etapas, desde reservar voos e hotéis até controlar despesas e atividades. O modelo de planejador de viagens do ClickUp ajuda a organizar todos os detalhes para que você possa se concentrar na viagem em vez da logística.

Esteja você viajando sozinho, com a família ou a trabalho, este modelo de gerenciamento de viagens e despesas mantém tudo organizado e sob controle.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe voos, reservas de hotéis e transporte em um só lugar

Organize itinerários, planos turísticos e opções de restaurantes

Controle as despesas de viagem para não ultrapassar o orçamento

Colabore com familiares, amigos ou colegas para um planejamento perfeito

Ideal para: Viajantes que gerenciam viagens com vários destinos, famílias que coordenam férias ou profissionais que planejam viagens de trabalho.

➡️ Leia mais: As melhores ferramentas de colaboração remota para equipes virtuais

6. Modelo de planejador de viagem ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha todos os detalhes da sua viagem em um só lugar com o modelo de planejador de viagens do ClickUp

Uma viagem bem organizada começa com todos os detalhes reunidos em um só lugar. Seja uma escapada de fim de semana ou férias prolongadas, o modelo de planejador de viagens do ClickUp garante que todos os detalhes — voos, hotéis, atividades e orçamentos — estejam bem documentados e fáceis de acessar.

Este modelo simplifica o processo de planejamento para que você possa aproveitar sua viagem sem estresse desnecessário.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe horários de voos, reservas de hotéis e transporte

Organize itinerários, atividades e planos turísticos

Gerencie orçamentos e itens indispensáveis para a viagem

Colabore com amigos e familiares para finalizar os detalhes da viagem

Ideal para: Viajantes que planejam itinerários detalhados, viagens em grupo e qualquer pessoa que prefira uma abordagem estruturada para viajar.

7. Modelo de planejador de férias ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene facilmente seus planos de férias com o modelo de planejador de férias do ClickUp

Planejar férias envolve lidar com várias tarefas — voos, hotéis, atividades e até mesmo coordenar horários com a família e os amigos. O modelo de planejador de férias do ClickUp simplifica o processo, garantindo que nada seja esquecido.

Desde o gerenciamento dos preparativos da viagem até a organização de decorações e presentes, este modelo mantém tudo em um só lugar para você passar as festas de fim de ano sem estresse.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe reservas de voos, acomodações e horários

Organize orçamentos de férias, presentes e listas de tarefas

Gerencie pedidos de folga e coordene planos de viagem com a família

Guarde documentos importantes de viagem, reservas e contatos de emergência

Ideal para: Famílias planejando viagens de férias, pessoas que gerenciam tarefas relacionadas a férias e equipes que coordenam agendas de férias.

💡 Dica profissional: Quer trabalhar remotamente enquanto viaja sem problemas? Siga estas dicas inteligentes: 🌍 Escolha destinos com Wi-Fi forte e espaços de coworking ⏰ Mantenha um horário de trabalho regular para aumentar a produtividade e aproveitar as aventuras 🎧 Use fones de ouvido com cancelamento de ruído para manter o foco durante a viagem 💼 Opte por equipamentos tecnológicos leves e fáceis de transportar 🏖️ Planeje dias extras para se ajustar aos fusos horários e evitar o cansaço excessivo

8. Modelo para agências de viagens ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Gerencie reservas e itinerários com facilidade com o modelo para agências de viagens do ClickUp

Administrar uma agência de viagens envolve lidar com vários clientes, reservas e itinerários. O modelo ClickUp para agências de viagens oferece um sistema estruturado para lidar com reservas de clientes, gerenciar parcerias com hotéis e companhias aéreas e acompanhar as preferências dos clientes.

Esteja você planejando férias de luxo ou viagens de negócios, este modelo garante eficiência em cada etapa.

Veja por que você vai gostar:

Organize itinerários de clientes, detalhes de voos e reservas de hotéis

Acompanhe as solicitações dos clientes, o progresso e os acompanhamentos

Gerencie estruturas de preços, ofertas de serviços e pacotes especiais

Planeje estratégias de marketing e monitore o envolvimento dos clientes

Ideal para: agências de viagens, planejadores de viagens independentes e serviços de concierge que lidam com viagens para vários destinos e gerenciamento de viagens corporativas.

➡️ Leia também: O melhor software de gerenciamento de viagens para planejar viagens

9. Modelo de relatório e despesas comerciais do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Fique por dentro das despesas de viagem e negócios com o modelo de despesas e relatórios comerciais do ClickUp

Manter o controle das despesas comerciais, especialmente durante viagens, pode se tornar uma tarefa complicada. O modelo de despesas comerciais e relatórios da ClickUp ajuda profissionais a monitorar gastos, categorizar recibos e gerar relatórios com facilidade.

Esteja você gerenciando despesas de viagens corporativas ou despesas diárias, este modelo garante que os registros financeiros permaneçam organizados e em conformidade.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe as despesas de viagens de negócios, custos com refeições e taxas de transporte

Organize recibos e faturas para fins fiscais e de reembolso

Monitore as alocações orçamentárias e identifique áreas para cortar custos

Automatize os processos de aprovação e relatório de despesas

Ideal para: Viajantes a negócios, equipes financeiras e contadores que gerenciam despesas corporativas e fluxos de trabalho de reembolso.

🔎 Você sabia? 66% dos viajantes corporativos disseram que prolongaram uma viagem de negócios para lazer. 14% disseram que fizeram isso em três ou mais viagens. As viagens de lazer não são apenas uma tendência — estão se tornando o novo normal para profissionais que buscam maximizar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional!

10. Modelo de relatório de viagem ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Documente todos os detalhes da sua viagem de negócios com o modelo de relatório de viagem do ClickUp

Manter um registro das informações, despesas e principais conclusões da viagem é essencial para empresas que enviam funcionários em viagens. O modelo de relatório de viagem do ClickUp simplifica o processo, ajudando os profissionais a documentar detalhes importantes e melhorar o planejamento de viagens futuras.

De notas de reuniões a controle de custos, este modelo garante que nenhuma informação importante seja perdida.

Veja por que você vai gostar:

Simplifique os objetivos da viagem, datas e contatos importantes

Acompanhe as despesas e os reembolsos de viagem

Registre notas de reuniões, ideias e tarefas de acompanhamento

Compartilhe relatórios com as partes interessadas para uma melhor colaboração

Ideal para: Profissionais de negócios, consultores e equipes corporativas que desejam melhorar os relatórios de viagem e a prestação de contas.

🧠 Curiosidade: Agora você pode usar planejadores de viagem com inteligência artificial para planejar suas viagens, desde a criação de itinerários até a busca pelas melhores ofertas de voos. O ClickUp Brain pode ajudar a otimizar seu itinerário, organizar listas de bagagem e controlar despesas, tudo em um só lugar. Deixe a inteligência artificial cuidar da logística para que você possa se concentrar na aventura!

11. Modelo de planejamento de eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, organize e execute eventos sem complicações com o modelo de planejamento de eventos do ClickUp

Gerenciar um evento, seja uma conferência, um casamento ou uma reunião corporativa, requer coordenação precisa. O modelo de planejamento de eventos do ClickUp oferece fluxos de trabalho estruturados, acompanhamento de orçamento, gerenciamento de convidados e priorização de tarefas para que todos os eventos ocorram sem problemas do início ao fim.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe os detalhes do local, catering e contratos com fornecedores

Gerencie listas de convidados, convites e confirmações de presença

Programe cronogramas de eventos e acompanhe o progresso

Colabore com os membros da equipe em tempo real

Ideal para: Organizadores de eventos, empresas e indivíduos que gerenciam eventos de grande ou pequena escala.

➡️Leia também: Modelos e listas de verificação gratuitos para planejamento de eventos em Excel e ClickUp

12. Modelo de lista de verificação para viagens de negócios do Microsoft 365

via Microsoft 365

Fazer as malas para uma viagem de negócios requer mais do que apenas jogar roupas em uma mala. De documentos de viagem a equipamentos tecnológicos, esquecer até mesmo um item essencial pode atrapalhar sua programação. O modelo de lista de verificação para viagens de negócios do Microsoft 365 garante que tudo seja levado em consideração, para que você possa se concentrar em suas reuniões, e não em fazer as malas de última hora.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe itens essenciais para negócios, como documentos de viagem, carregadores e materiais para reuniões

Personalize listas de tarefas com base na duração da viagem e no destino

Organize a bagagem, os horários de viagem e o controle de despesas

Acesse e edite a lista de verificação em qualquer dispositivo para sua conveniência

Ideal para: Viajantes a negócios, profissionais corporativos e trabalhadores remotos que precisam de uma lista de verificação estruturada para um planejamento eficiente de viagens.

➡️ Leia mais: Exemplos de mensagens profissionais para ausência do escritório

13. Modelo de lista de verificação para viagens internacionais simples em preto e amarelo do Canva

via Canva

Viagens internacionais trazem desafios adicionais na hora de fazer as malas: passaportes, vistos, câmbio e muito mais. O modelo de lista de verificação para viagens internacionais simples em preto e amarelo da Canva foi criado para ajudar você a fazer as malas com eficiência e evitar o estresse de última hora, garantindo uma viagem tranquila da partida à chegada.

Veja por que você vai gostar:

Organize documentos de viagem, vistos e necessidades de câmbio

Acompanhe os itens essenciais para diferentes climas e culturas

Personalize listas para viagens de negócios, férias ou viagens de longa duração

Acesse e edite sua lista de verificação em qualquer dispositivo

Ideal para: Viajantes internacionais frequentes, mochileiros e profissionais que planejam viagens para vários países.

14. Modelo de lista de verificação para férias botânicas em verde do Canva

Via Canva

As férias devem ser sinônimo de relaxamento, não de pânico de última hora para fazer as malas. O modelo de lista de verificação para férias Canva Green Botanical ajuda você a se organizar, listando tudo o que você precisa, desde roupas e acessórios até documentos de viagem e entretenimento.

Seja para ir à praia, às montanhas ou para uma escapada na cidade, esta lista de verificação garante que você esteja totalmente preparado.

Veja por que você vai gostar:

Organize roupas, produtos de higiene pessoal e itens essenciais para viagem

Acompanhe documentos, aparelhos eletrônicos e acessórios indispensáveis

Personalize a lista com base no seu destino e na duração da viagem

Acesse a lista de verificação em qualquer dispositivo e atualize-a conforme necessário

Ideal para: Turistas, famílias e viajantes individuais que desejam uma experiência de fazer as malas sem estresse.

15. Modelo de lista de verificação de itens essenciais para viagens à praia em verde e azul da Canva

via Canva

Férias na praia são sinônimo de sol, areia e relaxamento, mas esquecer itens essenciais como protetor solar ou roupa de banho pode estragar toda a diversão. O modelo de lista de verificação de itens essenciais para viagens à praia em verde e azul do Canva garante que você tenha tudo o que precisa para uma escapada perfeita à beira-mar.

Veja por que você vai gostar:

Organize roupas de banho, toalhas de praia, protetor solar e acessórios

Acompanhe documentos de viagem, entretenimento e itens de emergência

Personalize sua lista com base na duração da viagem e nas atividades na praia

Acesse e atualize sua lista de verificação em qualquer dispositivo

Ideal para: Amantes da praia, famílias em férias e qualquer pessoa que esteja indo para um destino litorâneo.

16. Modelo de lista de bagagem Vertex42

via Vertex42

Esquecer um item essencial pode transformar uma viagem tranquila em uma viagem estressante. O modelo de lista de bagagem da Vertex42 ajuda os viajantes a se manterem organizados, acompanharem itens indispensáveis e personalizarem sua lista de verificação com base no tipo de viagem — seja férias, viagem de negócios ou mudança de longa duração.

Projetado para uso repetido, este modelo permite que você atualize e refine sua estratégia de arrumação para todas as viagens futuras.

Veja por que você vai gostar:

Controle roupas, produtos de higiene pessoal, acessórios e itens essenciais para viagem

Organize os itens com base no tipo de viagem, clima e atividades

Personalize sua lista no Excel, Google Sheets ou imprima uma versão em PDF

Evite o estresse de fazer as malas na última hora com uma lista de verificação estruturada

Ideal para: Viajantes frequentes, profissionais, estudantes e famílias que procuram um sistema de arrumação fácil de seguir.

17. Modelo de lista de itens para levar em férias em família do Gdoc. io

Viajar com a família significa lidar com roupas, acessórios, itens essenciais para as crianças e entretenimento, tudo isso sem esquecer nada. O modelo de lista de bagagem para férias em família do Gdoc.io oferece uma maneira estruturada de garantir que todos os membros da família tenham o que precisam para uma viagem divertida e sem complicações.

Veja por que você vai gostar:

Organize seções de bagagem para ele, ela e as crianças

Acompanhe roupas, produtos de higiene pessoal e acessórios indispensáveis

Personalize a lista com base no tipo de viagem e no destino

Edite cores, fontes e categorias no Google Docs para dar um toque personalizado

Ideal para: Famílias que planejam férias e desejam um sistema de organização claro e organizado para cada membro da família.

O que são modelos de listas de verificação para viagens?

Um modelo de lista de verificação de viagem é uma lista pré-elaborada, criada para ajudar os viajantes a se organizarem e fazerem as malas com eficiência. Ela inclui categorias essenciais, como roupas, produtos de higiene pessoal, acessórios, documentos de viagem e entretenimento, para garantir que nada seja esquecido.

Esses modelos podem ser personalizados de acordo com o tipo de viagem: negócios, férias ou mochilão. Alguns modelos também levam em consideração necessidades específicas do destino, como roupas de inverno para climas frios ou roupas de praia para viagens tropicais.

Usar um modelo de lista de verificação para fazer as malas reduz o estresse de última hora, fornecendo uma maneira estruturada de controlar os itens antes da partida. Disponíveis em formatos impressos ou digitais, esses modelos simplificam o processo de fazer as malas e ajudam os viajantes a se prepararem para qualquer viagem.

➡️ Leia mais: Os melhores lugares para ser um nômade digital

O que torna um modelo de lista de verificação de viagem bom?

Um modelo de lista de verificação de viagem eficaz é abrangente, fácil de usar e projetado para cobrir todas as necessidades essenciais de bagagem. Ele ajuda os viajantes a se manterem organizados e garante que nenhum item importante seja esquecido.

Aqui estão alguns fatores a serem considerados ao escolher ou criar um modelo de lista de verificação de viagem:

Lista abrangente de categorias: certifique-se de que os modelos que você usa incluem seções para roupas, produtos de higiene pessoal, documentos, eletrônicos e entretenimento

Seções separadas para itens essenciais: Opte por modelos que incluem destaques de itens indispensáveis, como passaportes, seguro de viagem e medicamentos

Espaço para controle de quantidade: O modelo escolhido deve permitir que os viajantes anotem quantos itens de cada item precisam levar na mala

Considerações sobre o clima e o destino : o modelo escolhido deve sugerir itens a serem levados com base no clima, na cultura ou em atividades específicas, ajudando você a planejar com base em dados contextuais da viagem

Formato de lista de verificação com caixas de seleção: opte por modelos que oferecem uma maneira fácil de marcar os itens que já foram colocados na mala

Opções compatíveis com dispositivos: Use um modelo disponível em versão para impressão ou como arquivo digital para uso em dispositivos móveis

Foco em bagagem leve: Os modelos escolhidos devem incentivar uma arrumação eficiente, distinguindo itens essenciais de itens extras

Trabalhe de forma mais inteligente com os modelos do ClickUp O ClickUp tem um modelo para tudo: planejamento de projetos, notas de reuniões, acompanhamento de campanhas, funis de vendas, o que você quiser. Esses modelos prontos para usar ajudam você a pular a configuração e começar a agir imediatamente. Personalize-os para se adequar ao fluxo de trabalho da sua equipe e economize horas todas as semanas.

Faça as malas de forma mais inteligente e viaje sem stress com o ClickUp

Fazer as malas não deve ser um jogo de adivinhação estressante. Seja para férias, viagem de negócios ou passeio em família, usar um modelo de lista de verificação para viagem garante que você nunca se esqueça do essencial. De listas de bagagem estruturadas a relatórios detalhados de viagem, o modelo certo ajuda a otimizar o planejamento da viagem, o controle de despesas e o gerenciamento do itinerário.

Com os modelos personalizáveis de listas de verificação de viagem do ClickUp, você pode planejar com mais inteligência, manter-se organizado e eliminar o caos de última hora na hora de fazer as malas. Se você precisa de um planejador de férias, uma lista de verificação para viagens de negócios ou um modelo de planejamento de eventos, o ClickUp tem uma solução para cada viajante.

Então, por que esperar? Comece a planejar com o ClickUp hoje mesmo e torne todas as suas viagens tranquilas!