Modelos gratuitos de catálogos de produtos para fácil personalização

Sim, você tem ótimos produtos. Mas criar um catálogo que realmente faça jus a eles? Isso é uma história completamente diferente. Gerenciar tipos de imagens, problemas de design e alterações de preço de última hora pode desperdiçar horas em tarefas simples.

Se você já abriu um documento em branco e pensou: "Por onde eu começo?", essa dificuldade é totalmente válida. É aí que os modelos gratuitos de catálogo de produtos podem salvar o dia. Esses modelos de catálogo permitem adicionar imagens, descrições e informações de preços. Chega de começar do zero ou aprender design gráfico no fim de semana. Eles são rápidos, flexíveis e criados para mostrar suas ofertas da melhor maneira possível, em qualquer dispositivo.

Vamos encontrar um que funcione para você.

O que são modelos de catálogo de produtos?

Os modelos de catálogo de produtos são layouts pré-concebidos para catálogos estruturados que apresentam produtos, informações sobre preços, descrições e imagens. São uma parte importante da sua estratégia de produto, proporcionando-lhe um formato pronto a utilizar que pode personalizar facilmente para se adequar à sua marca e às suas ofertas.

Os modelos de catálogo de produtos ajudam as empresas a apresentar seus produtos ou serviços a potenciais compradores de forma profissional. Em vez de criar do zero, os usuários inserem o conteúdo e exportam o catálogo final.

Esses modelos incluem espaços reservados para títulos de produtos, detalhes, imagens, logotipos e informações da empresa na maioria dos casos. A maioria também é compatível com ferramentas populares como PowerPoint, InDesign, Canva e editores de PDF. Você pode usá-los para impressão e compartilhamento digital.

O que torna um modelo de catálogo de produtos bom

Seja um layout de design ou uma estrutura de gerenciamento de dados, um bom modelo simplifica seu trabalho:

Blocos de conteúdo editáveis: Escolha um modelo que permita atualizar detalhes do produto, descrições e informações de preços sem precisar começar do zero

Layout flexível: um bom modelo permite reorganizar seções ou categorias com base nas suas ofertas

Barra de pesquisa: escolha um modelo onde você pode encontrar qualquer coisa em segundos — tarefas, documentos, mensagens ou arquivos — diretamente de uma barra de pesquisa inteligente e unificada

Personalização da marca: Deve permitir adicionar o seu logotipo, fontes e esquema de cores para corresponder à identidade da sua empresa

Espaços para imagens em alta resolução: selecione um modelo onde você possa inserir imagens que carreguem rapidamente e tenham uma aparência nítida em qualquer dispositivo

Suporte a vários formatos: garanta que você pode usar o modelo em ferramentas como PowerPoint, Canva, InDesign ou como um PDF imprimível

Capa e índice: Um modelo de catálogo de produtos deve incluir seções opcionais para manter seu catálogo organizado e fácil de navegar

Modelos de design de catálogo de produtos

Ninguém tem tempo para perder ajustando margens ou redimensionando imagens. É por isso que listamos esses modelos de catálogo gratuitos. Eles são prontos para usar e foram criados para simplificar a apresentação e acelerar os lançamentos. Você não vai sacrificar a qualidade nem o design.

1. Modelo de lista de verificação de produtos digitais ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Planeje e gerencie lançamentos digitais com o modelo de lista de verificação de produtos digitais da ClickUp

Se o seu catálogo inclui produtos digitais, como aplicativos, ferramentas ou serviços, use o modelo de lista de verificação de produtos digitais da ClickUp. Ele ajuda você a acompanhar cada etapa, desde a concepção até a implantação. Em vez de ficar alternando entre planilhas, quadros de tarefas e threads do Slack, ele centraliza seu projeto.

O modelo é perfeito para equipes que lidam com muitos fluxos de trabalho. Ele oferece atualizações em tempo real e acompanhamento detalhado das tarefas. Você não está apenas listando produtos, mas gerenciando tudo o que está por trás deles.

Veja por que você vai adorar

Crie listas de verificação para cada fase do seu pipeline de produtos

Adicione campos personalizados para especificações técnicas, cronogramas e etapas de aprovação

Atribua tarefas e automatize atualizações de progresso

Colabore com desenvolvedores, profissionais de marketing e designers em um documento compartilhado

🔑 Ideal para: Equipes que vendem ferramentas SaaS, downloads digitais ou produtos baseados em assinaturas que precisam de atualizações constantes e colaboração contínua.

✨ Dica bônus: uma lista de verificação de desenvolvimento de produtos não é apenas uma lista de tarefas — é sua rede de segurança para o lançamento. Use-a para identificar lacunas, reduzir o retrabalho e manter as equipes multifuncionais em sincronia.

2. Modelo de preços de produtos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina preços mais inteligentes com o modelo de preços de produtos da ClickUp

Definir o preço de um produto não é um problema matemático, é uma estratégia. O modelo de preços de produtos da ClickUp foi concebido para empresas que precisam de gerir estratégias de preços e acompanhar os custos dos produtos ao longo do tempo. Funciona como um centro de comando para a definição de preços, ajudando as empresas a decompor os custos, calcular as margens de lucro e analisar a concorrência.

Este modelo permite o acompanhamento contínuo e a evolução dos modelos de preços com base no feedback do mercado e no desempenho.

Veja por que você vai adorar

Insira dados importantes, como SKU, preço unitário e custo por item, usando os campos personalizados

Analise linhas de produtos com visualizações pré-definidas por categoria e marca

Colabore com equipes para testar e ajustar estratégias de preços

Defina tarefas, metas e atualizações recorrentes para refinar os preços continuamente

🔑 Ideal para: Equipes de vendas, gerentes de produto e proprietários de empresas que estão lançando novos SKUs ou otimizando estratégias de preços em várias linhas de produtos.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de lista de preços e folha de preços no Word, Google Docs e ClickUp

3. Modelo de gerenciamento de estoque ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se a par dos níveis de estoque com o modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Gerenciar o estoque sem perder o controle dos níveis de estoque, pedidos repetidos ou itens obsoletos pode ser caótico. O modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp foi criado para empresas que lidam com vários produtos e cadeias de suprimentos.

É mais do que uma simples lista — é um sistema completo de inventário que ajuda as empresas a gerenciar o estoque sem depender de planilhas confusas. Você pode organizar SKUs, acompanhar alterações no inventário em tempo real, automatizar alertas de reabastecimento e visualizar o valor dos produtos rapidamente.

Veja por que você vai adorar

Acompanhe o status do estoque usando tags personalizadas, como Em estoque ou Fora de estoque

Use visualizações pré-criadas, como Tabela, Linha do tempo e Atualizações de pedidos, para obter uma melhor visão geral

Automatize alertas de estoque e reabastecimento com base em limites de estoque

Centralize os dados dos produtos, incluindo preços, imagens e informações sobre fornecedores

🔑 Ideal para: Varejistas, atacadistas e gerentes de operações que precisam de um sistema estruturado e escalável para gerenciar estoques sem depender de planilhas confusas.

➡️ Leia mais: Como criar um sistema de gerenciamento de estoque

4. Modelo de ordem de compra e inventário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie pedidos e estoque como um profissional com o modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp

O modelo de ordem de compra e inventário da ClickUp é uma solução dois em um. Ele ajuda as empresas a gerenciar fornecedores, estoque e orçamentos.

Este modelo oferece um único espaço de trabalho para acompanhar pedidos e níveis de estoque. Você encontrará tudo organizado: status, atualizações de fornecedores, disponibilidade de itens e acompanhamento de custos.

A automação e o gerenciamento de produtos em tempo real tornam seu processo de aquisição mais ágil e eficiente.

Veja por que você vai adorar

Crie tarefas para cada ordem de compra e gerencie-as por meio de 14 status detalhados

Acompanhe os níveis de estoque, pontos de reabastecimento e andamento das entregas a partir de um único painel

Atribua responsabilidades e prazos aos membros da equipe para cada pedido

Use automações integradas para acionar lembretes e atualizações de status

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, líderes de compras e equipes de operações que precisam de uma ferramenta para gerenciar listas de estoque e fluxos de trabalho de compras com menos esforço manual.

Dica profissional: Esqueça a página em branco e deixe o ClickUp Brain fazer o trabalho pesado. Basta dizer que tipo de catálogo ou fluxo de trabalho você precisa — seja para produtos, preços ou estoque — e ele gerará um modelo pronto para uso em segundos. É como ter um assistente inteligente que cria para você com base na sua forma de trabalhar.

5. Modelo de formulário de pedido de produto ClickUpe

Obtenha modelos gratuitos Simplifique o processo de compra com o modelo de formulário de pedido de produtos ClickUp

O rastreamento manual de pedidos é onde ocorrem erros e onde se perde tempo. O modelo de formulário de pedido de produto da ClickUp oferece uma maneira simplificada de gerenciar pedidos de produtos, desde o recebimento até a entrega.

Ele foi projetado para oferecer rapidez, precisão e visibilidade. Permite centralizar informações de clientes, detalhes de pedidos e status de envios em uma única interface. Além disso, este modelo vem pronto com várias visualizações personalizadas, para que nada passe despercebido.

Veja por que você vai adorar

Crie formulários personalizados para capturar informações do comprador e detalhes do pedido em tempo real

Acompanhe os pedidos em todas as etapas com status como Novo, Em embalagem, Concluído e Entregue

Acesse todos os pedidos e dados dos clientes por meio de visualizações estruturadas, como Status do pedido ou Rastreador de problemas

Use campos para preço total, tipo de produto, informações de contato e atualizações de envio

🔑 Ideal para: Pequenos varejistas, marcas DTC ou empresas de serviços que precisam de um sistema confiável para gerenciar pedidos recebidos sem confusão.

6. Modelo de comparação de software ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Compare ferramentas lado a lado com o modelo de comparação de software ClickUp

Ao decidir entre plataformas de software, você não precisa de outra opinião — você precisa de dados, lado a lado. O modelo de comparação de software ClickUp oferece uma maneira clara de comparar ferramentas. Ele abrange recursos, custo, usabilidade e muito mais.

Com visualizações integradas para preços e imagens dos produtos, elimina as suposições e substitui-as por critérios claros e rastreáveis com os quais toda a sua equipe pode concordar.

Veja por que você vai adorar

Crie tarefas para cada opção de software e organize-as por disponibilidade ou caso de uso

Use campos personalizados para pontuar ferramentas em termos de preços, suporte, interface do usuário e principais recursos

Visualize comparações com as visualizações Tabela, Quadro de imagens e Preços

Acompanhe o progresso da tomada de decisões com status como Disponível, Novo e Indisponível

🔑 Ideal para: equipes de TI, fundadores de startups e gerentes de produto que tomam decisões sobre ferramentas SaaS ou sistemas internos com várias partes interessadas envolvidas.

7. Modelo de formulário de orçamento ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Envie cotações profissionais mais rapidamente com o modelo de formulário de cotação ClickUp

Errar em um orçamento pode custar um negócio. O modelo de formulário de orçamento do ClickUp foi projetado para evitar que isso aconteça. Ele ajuda você a reunir os requisitos do projeto, calcular preços e enviar orçamentos claros.

Os campos personalizados ajudam a acompanhar detalhes do serviço, tarifas por hora, prazos e muito mais. Este modelo mantém seu processo de vendas organizado e garante que as propostas estejam alinhadas entre as equipes.

Veja por que você vai adorar

Crie solicitações de orçamento com seções para escopo do trabalho, preços e prazos de entrega

Acompanhe o status de cada cotação, de "Em análise" a "Cotação enviada", com tags de status

Atribua aprovações de cotações e tarefas aos membros relevantes da equipe

Use integrações de e-mail para enviar cotações e acompanhamentos diretamente

🔑 Ideal para: Freelancers, agências e equipes de vendas B2B que precisam de uma maneira rápida e confiável de fazer orçamentos e fechar negócios sem precisar alternar entre ferramentas.

➡️ Leia mais: Como os gerentes de produto da ClickUp usam o ClickUp

8. Modelo de lista ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Comece rapidamente com a estrutura flexível do modelo de lista do ClickUp

O modelo de lista do ClickUp é uma configuração simples, mas poderosa, para organizar tarefas, fluxos de trabalho, dados de produtos ou até mesmo esboços rápidos de projetos. Este modelo é ideal quando você precisa de uma estrutura funcional que não complique demais as coisas.

O layout oferece visualizações fáceis para iniciantes, juntamente com personalizações opcionais, permitindo que ele permaneça limpo e escalável à medida que suas necessidades crescem. Pense nisso como um ponto de partida em branco, mas inteligente.

Veja por que você vai adorar

Use visualizações pré-criadas para alternar entre painéis de tabela, lista e tarefas

Organize seu fluxo de trabalho com status personalizáveis, como "A fazer", "Em andamento" e "Concluído"

Atribua tarefas e acompanhe atualizações com etiquetas, datas de vencimento e prioridades

Crie a partir de uma base flexível e expanda com automação conforme necessário

🔑 Ideal para: Equipes ou usuários individuais que desejam um formato de lista pronto para uso para gerenciar qualquer coisa, desde catálogos de produtos até fluxos de trabalho internos, sem atritos.

💡 Dica profissional: Não basta lançar e esperar — acompanhe o que é importante. Insira os dados do seu catálogo em um painel de KPIs e métricas de produtos para medir o desempenho dos produtos, o interesse dos clientes e os padrões de vendas em tempo real.

9. Modelo de gerenciamento de design de vestuário ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Gerencie projetos de moda, desde o esboço até o lançamento, com o modelo de design de vestuário da ClickUp

Criar roupas não envolve apenas criatividade, mas também prazos, fornecedores, orçamentos e produção. O modelo de gerenciamento de design de roupas da ClickUp mantém tudo sob controle.

Esta pasta pronta a usar mantém os seus projetos de moda organizados. Abrange tudo, desde o primeiro esboço do design até ao lançamento final do produto. Pode acompanhar o progresso, gerir o inventário e colaborar facilmente. Várias visualizações e estados ajudam-no a evitar o caos de ferramentas dispersas.

Veja por que você vai adorar

Planeje seu fluxo de trabalho com status personalizados, como Conceito, Fornecimento e Produção

Atribua orçamentos, categorize tipos de design e acompanhe o progresso através de campos personalizados

Alterne entre as visualizações Linha do tempo, Lista, Quadro e Cronograma para gerenciar prazos e marcos

Colabore entre equipes, acompanhe as alterações e mantenha a comunicação simplificada

🔑 Ideal para: Designers de moda, líderes de produção ou equipes criativas que gerenciam coleções sazonais ou pipelines de design de produtos.

🔍 Você sabia? Os vídeos de demonstração de produtos influenciam significativamente 64% dos compradores. Adicionar vídeos curtos ao seu catálogo ou incluir links para eles pode aumentar a confiança do comprador.

10. Modelo de catálogo de produtos com gradiente Freepik

via Freepik

Este modelo de catálogo de produtos com gradiente da Freepik foi criado para oferecer clareza visual. É perfeito para empresas que precisam de uma estrutura elegante e minimalista para apresentar várias categorias de produtos sem confusão.

O design apresenta fundos gradientes, espaços reservados para imagens nítidas e fontes simples. É moderno e versátil para qualquer setor ou marca.

Veja por que você vai adorar

Insira imagens em alta resolução para um acabamento profissional

Personalize o texto, o design e as cores com arquivos AI e EPS editáveis

Adicione preços, descrições e detalhes dos produtos facilmente, sem precisar de código

Exporte como PDF ou imagem para uso impresso e digital

🔑 Ideal para: Pequenas empresas, atacadistas ou designers que desejam um catálogo de produtos visualmente atraente, leve e com opções de personalização rápida.

11. Modelo de brochura de perfil corporativo da Freepik

via Freepik

Se você vende mais do que apenas produtos, como serviços, valores ou identidade corporativa, confira o modelo de brochura de perfil corporativo da Freepik. Ele ajuda você a dizer tudo sem sobrecarregar o leitor.

O design amplo e panorâmico é ideal para contar histórias através de imagens fortes. As seções estruturadas apresentam suas ofertas, conquistas comerciais e experiência da equipe.

Veja por que você vai adorar

Personalize blocos de texto para missão, serviços, depoimentos e informações de contato

Apresente imagens, ícones ou fotos de produtos de alta qualidade juntamente com suas mensagens

Use arquivos EPS, JPG e SVG editáveis para ajustar o layout, as cores e a identidade visual da marca

Crie um perfil da empresa com várias páginas para compartilhar online ou imprimir

🔑 Ideal para: Agências, empresas B2B ou empresas de serviços que precisam se apresentar de forma elegante e estruturada para clientes ou investidores em potencial.

✨ Dica bônus: Economize horas e evite o bloqueio criativo. Use um gerador de descrições de produtos para criar instantaneamente textos claros e atraentes, personalizados para o seu público e prontos para SEO.

12. Catálogo de produtos com tecnologia de gradiente Freepik

via Freepik

O modelo de catálogo de produtos Gradient Technology foi criado para empresas de tecnologia moderna, eletrônicos ou acessórios digitais.

O design combina gradientes arrojados com seções minimalistas de produtos. Isso o torna perfeito para apresentar gadgets, hardware ou software de uma maneira elegante e clean. Com tipos de arquivos editáveis e estruturas prontas para fotos, ele dá ao seu catálogo uma aparência sofisticada e pronta para o varejo.

Veja por que você vai adorar

Exiba produtos tecnológicos utilizando espaços para imagens bem posicionados e descrições dos produtos

Personalize informações de preços, recursos e categorias usando arquivos EPS e IA em camadas

Combine facilmente as cores e a tipografia da marca usando fontes editáveis e fundos gradientes

Prepare um catálogo visualmente atraente para a web e para impressão com um mínimo de esforço de design

🔑 Ideal para: Vendedores de comércio eletrônico, marcas de eletrônicos de consumo ou empresas de tecnologia B2B que procuram um modelo de design de catálogo de produtos elegante e pronto a usar.

🔍 Você sabia? 87% dos clientes afirmam que o conteúdo do produto é o fator mais importante na hora de comprar online. Se o seu catálogo de produtos não tiver detalhes ou imagens claras, você perderá a confiança dos clientes e as conversões.

13. Modelo de folheto de produtos de beleza Canva

via Canva

O modelo de brochura de produtos de beleza da Canva foi feito sob medida para empresas de cosméticos e bem-estar que precisam de um formato promocional elegante sem o incômodo do design. Este modelo de catálogo equilibra uma tipografia limpa com amplo espaço para imagens, para mostrar produtos de alta qualidade.

O layout tem espaço para descrições, benefícios, ingredientes e preços. Isso o torna ótimo para uso na loja ou como um pacote de lançamento digital.

Veja por que você vai adorar

Adicione suas imagens, fotos de produtos e elementos de marca com a facilidade do recurso arrastar e soltar

Personalize o design, as cores e as fontes, como Glacial Indifference e Montserrat

Imprima em formato A4 paisagem ou partilhe online instantaneamente

Mantenha uma aparência profissional sem contratar um designer

🔑 Ideal para: Empresários da área da beleza, linhas de produtos para cuidados com a pele, spas ou marcas de comércio eletrônico que procuram um modelo de catálogo de produtos que seja sofisticado e acessível.

14. Brochura minimalista de joias Canva Ivory

via Canva

A brochura minimalista para joias da Canva foi concebida para transmitir elegância. Com tons suaves e neutros e uma tipografia refinada, esta brochura dá às joias de alta qualidade o espaço que merecem para brilhar, sem distrações.

Este layout é perfeito para destacar coleções, preços e materiais. Ele permanece elegante e realça a sensação de luxo. Pense em um lookbook combinado com um catálogo: fácil de personalizar, difícil de ignorar.

Veja por que você vai adorar

Adicione nomes de produtos, descrições curtas, preços e instruções de cuidados

Inclua suas imagens de joias, estilizadas ou em um fundo branco

Personalize fontes como Noto Serif Display e Public Sans para combinar com a sua marca

Imprima ou compartilhe online em um formato A4 paisagem nítido

🔑 Ideal para: Marcas de joias boutique, fabricantes personalizados ou lojas de varejo de alta qualidade que desejam apresentar sua coleção com um design atemporal e visualmente atraente.

15. Canva Brown Minimalist Italy Tour Trifold Brochure

via Canva

Embora tenha sido concebido como um folheto de viagens, este modelo minimalista em três partes castanho pode ser facilmente reutilizado para apresentar produtos de estilo de vida ou artesanais.

Cria um formato acolhedor, em estilo editorial, com tons terrosos, fontes intemporais como Times New Roman Condensed e Poppins, e muito espaço para fotos e descrições. Isto torna-o ideal para catalogar coleções que contam uma história, como produtos artesanais ou ofertas baseadas em experiências.

Veja por que você vai adorar

Adicione imagens grandes dos produtos, juntamente com descrições curtas e informações sobre preços

Divida seu catálogo em categorias usando o formato triplo

Personalize fontes, layout e paleta para temas sazonais ou estética da marca

Exporte brochuras prontas para impressão ou compartilhe como uma experiência digital

🔑 Ideal para: Empresas com produtos tradicionais, marcas baseadas na experiência ou criadores que procuram um layout minimalista para apresentar as suas ofertas com um charme narrativo.

16. Canva Brochura tripla com menu de dieta saudável e orgânica

via Canva

A brochura tripla Menu de Dieta Saudável Orgânica e Ecológica tem um layout visual limpo. Originalmente concebida para catering, o seu layout estruturado é ideal para empresas que oferecem produtos naturais, artigos ecológicos ou serviços focados na saúde.

A paleta de cores em tons terrosos, combinada com fontes modernas como DM Sans e Bricolage Grotesque, cria um ambiente amigável, mas profissional, para o seu catálogo de produtos.

Veja por que você vai adorar

Exiba ingredientes, destaques nutricionais ou descrições de produtos em seções fáceis de ler

Adicione suas imagens de produtos, serviços ou embalagens em espaços dedicados

Destaque preços, planos ou níveis de pacotes com blocos de informações pré-concebidos

Exporte para uso digital ou imprima com as opções ecológicas do Canva

🔑 Ideal para: Vendedores de produtos orgânicos, coaches de bem-estar, marcas de alimentos à base de plantas ou varejistas ecológicos que procuram um modelo de catálogo que reflita seus valores tanto no design quanto no formato.

💫 Dica útil: Manter as informações consistentes em todas as plataformas pode ser complicado à medida que o seu catálogo de produtos cresce. Um software de gerenciamento de informações de produtos sólido centraliza os dados dos produtos — descrições, especificações e preços — para que o seu catálogo permaneça preciso em todos os lugares, sem o caos de copiar e colar.

17. Canva Black Orange Bold Gym and Fitness Trifold Brochure

via Canva

A brochura tripla Black Orange Bold Gym and Fitness não é apenas para academias. Suas cores de alto contraste, tipografia nítida e layout dinâmico a tornam ideal para qualquer catálogo de produtos que precise transmitir poder, energia e modernidade.

Com seções em negrito e espaço para imagens, descrições e preços, este modelo é perfeito para marcas orientadas para a ação ou ofertas baseadas no desempenho.

Veja por que você vai adorar

Destaque novidades, best-sellers ou edições limitadas em espaços em negrito para produtos

Adicione imagens, características e informações sobre preços em seções dedicadas e organizadas

Use as fontes Canva Sans e Public Sans para manter a legibilidade em todos os formatos

Exporte e imprima em formato A4 com três dobras ou compartilhe digitalmente com um único link

🔑 Ideal para: Marcas de fitness, fabricantes de equipamentos, empresas de suplementos ou mesmo marcas de tecnologia que desejam um modelo de catálogo de produtos de alto impacto, com um aspecto forte e moderno.

🌟 Curiosidade: A Nikon usa fotos e citações reais de clientes. Em vez de apenas fotos retocadas, eles mostram seus produtos em ação com páginas de catálogo no estilo de depoimentos, que também servem como prova social.

18. Modelo de catálogo de moda Visme

via Visme

O modelo de catálogo de moda da Visme é um layout completo, perfeito para apresentar coleções de roupas, seja para um lançamento sazonal ou um portfólio para clientes.

Sua estrutura simples e elementos de design flexíveis, como fontes modernas, recursos visuais e opções interativas, fazem com que ele seja mais do que apenas um folheto estático. Você pode transformá-lo em um lookbook clicável ou incorporá-lo ao seu site como uma experiência completa do produto.

Veja por que você vai adorar

Liste estilos de produtos, materiais e informações valiosas com uma hierarquia visual clara

Insira suas imagens e personalize cores, fontes e blocos de layout para combinar com sua marca

Adicione animações, links e mídia para criar um catálogo interativo ou um PDF para download

Use widgets ou gráficos integrados para destacar detalhes dos produtos ou tendências sazonais

🔑 Ideal para: Marcas de moda, boutiques ou profissionais de marketing de vestuário que desejam um modelo de catálogo de produtos elegante e interativo sem ter que começar do zero.

➡️ Leia mais: Gestão do portfólio de produtos: o que é e como fazer corretamente

Crie um catálogo que vende sem estresse com o ClickUp

Criar um catálogo de produtos não precisa ser um trabalho em tempo integral. Um bom modelo de catálogo de produtos oferece uma vantagem inicial. Você pode usá-lo para produtos de moda, tecnologia, bem-estar ou serviços digitais.

Desde designs com recurso de arrastar e soltar até layouts baseados em inventário, esses modelos permitem que você adicione rapidamente suas próprias imagens, detalhes e informações de preços sem comprometer a qualidade.

Portanto, seja para lançar uma nova linha de produtos ou renovar a apresentação da sua marca, evite dores de cabeça com formatação e comece com algo que funciona.

