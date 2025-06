as 10 melhores alternativas ao Tl;dv Note Taker para notas e transcrições de reuniões com tecnologia de IA

Manter-se atualizado com todas as suas reuniões pode parecer um trabalho em tempo integral. Sejam chamadas de vendas, entrevistas com usuários ou reuniões internas, fazer anotações precisas e acompanhar as principais ideias pode significar não estar totalmente presente na discussão.

É aí que entram as ferramentas de anotações com inteligência artificial. Elas ajudam você a organizar insights, criar clipes curtos e capturar momentos de reuniões.

Ferramentas como o tl;dv ajudam a gravar reuniões virtuais, gerar resumos com IA e integrar-se a plataformas como Google Meet e MS Teams. No entanto, alguns usuários estão mudando devido aos planos gratuitos limitados, captura de palavras de preenchimento e recursos básicos de IA.

Este guia explora as melhores alternativas ao tl;dv note taker para gerenciar várias reuniões como um profissional.

🔍 Você sabia? Só nos Estados Unidos, mais de 11 milhões de reuniões são realizadas diariamente — mais de 1 bilhão por ano. Imagine o conhecimento perdido sem transcrições ou resumos adequados.

Por que escolher alternativas ao Tl;dv Note Taker?

O Tl;dv dá conta do recado, especialmente se você começar com anotações com IA. Mas ele oferece tudo o que você precisa? Você precisa de mais do que apenas o básico quando sua equipe lida com várias reuniões, chamadas de vendas ou check-ins internos.

Muitos usuários estão explorando alternativas ao tl;dv note taker para obter funcionalidades mais avançadas, melhor custo-benefício e fluxos de trabalho mais ágeis, garantindo reuniões produtivas. Veja por quê:

Recursos básicos de IA : a ferramenta de transcrição por IA não possui recursos de inteligência de receita, análise de sentimentos e rastreamento inteligente de ações para equipes de vendas

Excesso de palavras de preenchimento : as transcrições muitas vezes captam palavras de preenchimento desnecessárias, reduzindo a precisão da transcrição

Sem modelos avançados de reuniões : você precisará de outro software de gerenciamento de reuniões para planejar agendas de reuniões ou criar modelos repetíveis

Suporte mínimo para colaboração : não possui recursos de edição em tempo real ou feedback, como o Google Docs

Integrações limitadas : não funciona perfeitamente com plataformas além do MS Teams, Zoom e Google Meet

Inteligência multimeeting ausente : você não pode analisar tendências em todas as suas reuniões ou vincular insights acionáveis entre sessões

Interface desajeitada para usuários de planos de equipe : a navegação pode ser frustrante para equipes em crescimento

Um plano gratuito não é realmente gratuito: recursos essenciais, como gravações ou transcrições ilimitadas, estão bloqueados no plano empresarial ou corporativo, cobrados anualmente nesta ferramenta de IA para reuniões

10 alternativas ao Tl;dv Note Taker em resumo

Aqui está uma rápida visão geral das alternativas ao tl;dv note taker que comparamos:

Nome da ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Notas de reuniões e itens de ação para equipes de gerenciamento de projetos de todos os tamanhos Resumos e transcrições de reuniões com IA, comunicação em equipe, gerenciamento de tarefas e colaboração Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Otter. ai Registros de reuniões para pequenas empresas e equipes Transcrições de reuniões pesquisáveis; integração com o Zoom; suporte multilíngue Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16,99/mês por usuário Fireflies. ai Resumos de reuniões para equipes virtuais de todos os tamanhos Gravação de reuniões virtuais; análise de sentimentos; suporte multilíngue Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 18/mês por usuário Fathom Resumos de reuniões fluindo para o CRM para equipes de vendas e marketing Notas de reuniões com IA; sincronização com CRM e Zoom Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês por usuário Grain Transcrições de reuniões para equipes remotas de todos os tamanhos Transcrição de alta precisão; resumos gerados por IA; trechos de vídeo compartilháveis Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês por usuário Sembly AI Registros multilíngues de reuniões para equipes de todos os tamanhos Notas de reuniões com IA e suporte multilíngue; listas de tarefas automáticas; várias integrações Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês por usuário Notta Transcrições de reuniões para grandes equipes globais Gravação, transcrição e resumos de reuniões em tempo real; identificação do locutor Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês por usuário Avoma Transcrições em tempo real para equipes empresariais Automatização da tomada de notas; transcrições compartilháveis; modelos de agendas de reuniões Planos a partir de US$ 29/mês por usuário. Complementos a partir de US$ 25/mês por usuário Krisp Gravação de chamadas de alta qualidade para profissionais de várias áreas Eliminação de ruídos de fundo; resumos e transcrições de reuniões em tempo real Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16/mês por usuário Rev. ai Transcrições precisas para jornalistas, pesquisadores e profissionais de negócios Serviços rápidos e precisos de conversão de voz em texto para vários conteúdos de áudio Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,99/mês por usuário

As melhores alternativas ao tl;dv para usar

Aqui estão algumas das melhores alternativas ao tl;dv note taker (gratuitas e pagas) que oferecem melhores funcionalidades, automação mais inteligente e ferramentas que suportam momentos reais de reunião — desde entrevistas com usuários até reuniões online:

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de projetos completo com notas de reuniões com IA)

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, pois realmente reúne tudo. Desde o gerenciamento de projetos e documentos até a organização de reuniões e automação de tarefas com IA, é um hub completo para equipes remotas, startups e empresas.

Como uma alternativa poderosa ao tl;dv, o ClickUp vai além da simples tomada de notas. Ele captura suas reuniões, automatiza itens de ação e organiza tudo em um fluxo de trabalho coeso.

Crie resumos e destaque os principais pontos de discussão das reuniões com o ClickUp AI Notetaker

Com o AI Notetaker da ClickUp, você pode finalmente parar de se preocupar em fazer anotações durante as próximas reuniões. Ele captura todos os detalhes para você, criando resumos automaticamente, destacando decisões importantes e atribuindo itens de ação. Você sai com uma lista clara de quem precisa fazer o quê, sem levantar um dedo.

📮 ClickUp Insight: 21% dos entrevistados querem aproveitar a IA para se destacar profissionalmente, aplicando-a em reuniões, e-mails e projetos. Embora a maioria dos aplicativos de e-mail e plataformas de gerenciamento de projetos tenha IA integrada como um recurso, ela pode não ser perfeita o suficiente para unificar os fluxos de trabalho entre as ferramentas. Mas nós descobrimos o segredo no ClickUp! Com os recursos de gerenciamento de reuniões com IA do ClickUp, você pode criar facilmente itens de agenda, capturar notas de reuniões, criar e atribuir tarefas a partir de notas de reuniões, transcrever gravações e muito mais — com nosso anotador de notas com IA e o ClickUp Brain. Economize até 8 horas de reuniões semanais, assim como nossos clientes da Stanley Security!

Precisa acompanhar o feedback dos clientes ou rastrear os principais resultados discutidos em uma reunião? O aplicativo de anotações com IA cuida disso, mantendo tudo claro e documentado.

O ClickUp Brain transforma voz em texto durante reuniões, mas também usa o contexto do seu espaço de trabalho para responder a qualquer pergunta que você fizer.

Digamos que você perdeu uma reunião e quer saber se um prazo foi adiado — pergunte ao ClickUp Brain. Ele verificará a transcrição, as notas e as atualizações de tarefas para lhe dar uma resposta instantânea.

Automatize tarefas e simplifique fluxos de trabalho com o ClickUp Brain

Isso não é tudo que o ClickUp pode fazer. Seja para redigir briefings de clientes, resumir reuniões ou documentar processos internos, o ClickUp Docs permite que você trabalhe ao vivo com sua equipe.

Você pode editar documentos de forma colaborativa, marcar colegas de equipe em comentários, transformar feedback em tarefas e vincular tudo diretamente a projetos.

Use o ClickUp Meetings para manter todas as suas agendas e notas de reuniões organizadas

O ClickUp Meetings reúne tudo isso. Crie agendas de reuniões, faça anotações rapidamente e atribua comentários diretamente durante a discussão.

Digamos que você esteja realizando uma chamada de planejamento de produto. Crie sua lista de verificação, marque os itens à medida que avança e defina tarefas recorrentes para que nada seja esquecido nas próximas reuniões.

Edite documentos durante a chamada, use comandos de barra para formatação rápida e atribua acompanhamentos em tempo real.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Alguns recursos avançados estão disponíveis apenas na versão para desktop do ClickUp

Os recursos da plataforma podem parecer um pouco complexos no início para usuários sem conhecimentos técnicos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

Veja o que Gustavo Seabra, professor associado de pesquisa da Universidade da Flórida, tem a dizer sobre o ClickUp:

Essa é a vantagem especial do ClickUp: oferecer a maioria das ferramentas necessárias para organizar os projetos em um só lugar. Ele não só permite o gerenciamento e a atribuição, mas também oferece outras ferramentas no mesmo ambiente, como Documentos, onde é possível fazer anotações e relatórios, e integração com calendário e e-mails, tudo em um só lugar. Não é necessário usar programas externos ou aplicativos diferentes para cada função.

2. Otter. ai (Ideal para criar registros pesquisáveis de comunicações)

Seja você proprietário de uma empresa ou líder de equipe, o Otter.ai ajuda a capturar e organizar suas conversas em textos pesquisáveis e compartilháveis. Sua transcrição em tempo real permite que você acompanhe as palavras à medida que são ditas, facilitando o destaque dos pontos-chave durante as reuniões.

Além disso, o Otter.ai integra-se perfeitamente com plataformas como o Zoom. Isso ajuda a transcrever automaticamente as reuniões e a gerar resumos para que você possa se concentrar na discussão sem se preocupar em tomar notas.

Principais recursos do Otter.ai

Transcreva conversas em tempo real com alta precisão

Obtenha respostas para perguntas sobre a reunião no chat da Otter AI

Identifique e diferencie vários interlocutores para uma melhor gestão das reuniões

Integre-se perfeitamente com o Zoom para transcrições automáticas de reuniões

Limitações do Otter.ai

O suporte é limitado ao inglês; não possui recursos multilíngues

O plano gratuito oferece apenas 300 minutos de transcrição por mês

Preços do Otter.ai

Gratuito para sempre

Pro : US$ 16,99/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

De um usuário do G2:

Otter.ai é uma ótima ferramenta de IA para transcrever áudio e vídeos. A versão premium é excelente, pois permite que você envie mais minutos de áudio. A melhor parte é a marcação de tempo e a precisão.

3. Fireflies. ai (Ideal para transcrever e resumir reuniões virtuais)

Para profissionais e equipes que buscam um assistente de reuniões com IA robusto, o Fireflies.ai oferece uma solução abrangente para reuniões produtivas. Ele se integra perfeitamente ao Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, gravando e transcrevendo automaticamente suas reuniões virtuais.

Sua transcrição em tempo real oferece suporte a mais de 60 idiomas, garantindo a inclusão de equipes diversificadas. Os resumos com tecnologia de IA destacam os pontos principais e as ações a serem realizadas, permitindo que você se concentre nas discussões sem se distrair com anotações.

Principais recursos do Fireflies.ai

Suporte à transcrição em mais de 60 idiomas para equipes globais

Gere resumos com inteligência artificial destacando pontos-chave e itens de ação

Analise o sentimento para avaliar o tom emocional das conversas

Limitações do Fireflies.ai

Oferece 800 minutos de armazenamento e não inclui gravação de vídeo para usuários gratuitos

Os usuários não podem enviar arquivos de áudio com mais de 200 MB

Preços do Fireflies.ai

Gratuito para sempre

Plano Pro : US$ 18/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 29/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 39/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 670 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies.ai?

De um usuário do G2:

Adoro que o Fireflies me liberte para ser um ouvinte ativo e participante nas reuniões que está gravando e transcrevendo. Não estou mais preso à minha caneta e caderno. Também gosto que, se perder uma reunião, posso ler o resumo e a transcrição para saber o que realmente aconteceu. O Fireflies não é perfeito.

4. Fathom (ideal para gerar resumos de reuniões automaticamente)

via Fathom

O Fathom é outra alternativa ao tl;dv que melhora as reuniões virtuais, gravando, transcrevendo e resumindo discussões em plataformas de comunicação populares. Ele permite que você se concentre na conversa enquanto captura todos os detalhes.

As notas geradas pela IA da Fathom destacam os principais pontos e itens de ação, simplificando seu fluxo de trabalho. Ela se integra a CRMs como o HubSpot, sincronizando automaticamente as notas das reuniões para manter seus registros atualizados.

Descubra os melhores recursos

Grave e transcreva reuniões em várias plataformas sem esforço

Gere resumos com inteligência artificial que destacam os pontos principais instantaneamente

Compartilhe facilmente clipes específicos de videoconferências com os membros da equipe

Compreenda as limitações

Oferece suporte limitado à plataforma para ferramentas que não sejam o Zoom

Sua interface de usuário requer um tempo de aprendizagem

Preços da Fathom

Gratuito para sempre

Premium : US$ 19/mês por usuário

Edição para equipes: US$ 29/mês por usuário

Team Edition Pro: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários da Fathom

G2: 5/5 (mais de 5000 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 730 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fathom?

De um usuário do G2:

Isso simplesmente funciona. Eu experimentei um produto semelhante antes da era da IA, mas posso dizer com segurança que agora estamos em outro nível. Muito completo (quase com recursos demais). Não funciona se você não estiver hospedando a reunião. Isso também é um problema para o gerenciamento de consentimento. Além disso, a interface mistura conteúdo localizado com controles em inglês.

5. Grain (ideal para automatizar a tomada de notas durante reuniões virtuais)

via Grain

As transcrições de alta precisão e os resumos gerados por IA do Grain fornecem visões gerais concisas das discussões, destacando pontos essenciais e itens de ação.

Seus recursos de colaboração permitem que você compartilhe momentos específicos da reunião com sua equipe, promovendo uma melhor comunicação e aumentando a produtividade.

Seja você parte da equipe de vendas, de atendimento ao cliente ou de desenvolvimento de produtos, o Grain otimiza seu fluxo de trabalho com eficiência.

Principais recursos do Grain

Capture os destaques em vídeo ao vivo durante suas reuniões no Zoom

Crie vídeos instantâneos compartilháveis com marcas de tempo e IDs de locutores

Incorpore trechos de vídeo diretamente no Notion, Slack ou Docs

Limitações de grãos

Pode ser difícil capturar frases específicas de forma consistente em todas as chamadas

É muito caro para equipes menores ou indivíduos

Preço por grão

Gratuito para sempre

Starter : US$ 19/mês por usuário

Negócios: US$ 39/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

6. Sembly AI (Ideal para transcrever e resumir reuniões multilíngues)

via Sembly AI

Para aumentar a produtividade das suas reuniões, considere o Sembly AI, uma ferramenta avançada que grava, transcreve e resume suas reuniões com precisão. Oferece suporte multilíngue em 35 idiomas, ideal para equipes diversificadas.

Os insights mais profundos da Sembly, impulsionados por IA, identificam itens de ação e riscos potenciais, simplificando seu fluxo de trabalho. Ele permite que os gerentes de projeto gerem automaticamente listas de tarefas a partir de discussões, mantendo os projetos em dia.

Principais recursos do Sembly AI

Grave reuniões em várias plataformas sem esforço

Transcreva conversas com alta precisão em 35 idiomas

Gere resumos concisos destacando os pontos principais

Limitações do Sembly AI

Às vezes, desconecta-se do calendário, fazendo com que ele perca reuniões

O bot de reuniões Sembly pode sair das reuniões, resultando em gravações perdidas

Preços do Sembly AI

Gratuito para sempre

Profissional : US$ 15/mês por usuário

Equipe: US$ 29/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Sembly AI

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

7. Notta (ideal para identificar quem está falando em discussões em grupo)

via Notta

o Notta, uma alternativa ao tl;dv, transforma suas reuniões gravando, transcrevendo e resumindo conversas em tempo real. Ele oferece suporte a mais de 50 idiomas e é perfeito para equipes globais que desejam quebrar barreiras linguísticas.

Recursos como identificação de locutores e resumos gerados por IA ajudam você a identificar rapidamente os principais pontos e itens de ação. Por exemplo, o Notta fornece transcrições instantâneas e resumos concisos durante uma chamada de cliente ou de vendas, permitindo que você se concentre no engajamento em vez de tomar notas.

Principais recursos do Notta

Transcreva áudio ao vivo para texto em 58 idiomas

Integre-se perfeitamente com o Zoom, Google Meet e Teams

Identifique diferentes locutores para maior clareza ao ler transcrições

Limitações do Notta

O serviço de transcrição automática requer edição e revisão para reduzir erros

A IA pode ter dificuldade em diferenciar os interlocutores, levando a imprecisões

Preços do Notta

Gratuito para sempre

Pro : US$ 13,49/mês por usuário

Negócios: US$ 27,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Notta

G2: 4,5/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notta?

De um usuário do G2:

Adoro a precisão da transcrição, a capacidade de identificar os locutores, editar e baixar o texto. Gostaria de ter mais minutos de transcrição por arquivo no plano gratuito, mesmo que isso signifique ter menos minutos por mês. Mas seria ótimo poder fazer upload de arquivos mais longos. Seria um uso básico da ferramenta.

8. Avoma (ideal para analisar conversas em reuniões de forma eficaz)

via Avoma

Com o Avoma, você otimiza suas reuniões automatizando a tomada de notas, a transcrição e a análise, permitindo que você se concentre inteiramente na conversa. Ao contrário de algumas outras alternativas ao tl;dv note taker, o Avoma oferece transcrição em tempo real e notas geradas por IA, simplificando seu fluxo de trabalho.

Seja em vendas, RH ou atendimento ao cliente, o Avoma ajuda a capturar insights importantes e itens de ação. Por exemplo, equipes de vendas utilizam os modelos de agenda do Avoma para se preparar de forma eficaz, garantindo que questões críticas sejam abordadas.

Principais recursos do Avoma

Automatize a tomada de notas com resumos gerados por IA para economizar tempo

Grave e transcreva reuniões em várias plataformas para facilitar o compartilhamento

Utilize modelos de agendas de reuniões para uma preparação consistente

Limitações do Avoma

Alguns usuários consideram a presença da IA nas reuniões intrusiva

Os usuários relatam que, às vezes, ele confunde palavras ou tem dificuldade para preencher lacunas

Preços do Avoma

Assistente de reuniões com IA : US$ 29/mês por usuário

Startup: US$ 29/mês por usuário

Organização: US$ 39/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário (cobrado anualmente)

Complemento de inteligência de conversação: US$ 35/mês por usuário

Complemento Revenue Intelligence : US$ 35/mês por usuário

Complemento Lead Router: US$ 25/mês por usuário

Avaliações e comentários da Avoma

G2: 4,6/5 (mais de 1330 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Avoma?

De um usuário do G2:

Os recursos de transcrição automática de gravações são muito precisos, economizando nosso tempo e garantindo que nada se perca na conversa. A capacidade de diferenciar os interlocutores e o resumo das notas da reunião fornecido no final facilitam o acompanhamento das discussões e a consulta posterior de pontos-chave.

9. Krisp (Ideal para melhorar a qualidade de áudio em reuniões virtuais)

via Krisp

O Krisp aprimora as videoconferências eliminando ruídos de fundo, transcrevendo conversas e resumindo discussões em tempo real. Ao contrário do tl;dv, o Krisp oferece recursos avançados de cancelamento de ruído e conversão de sotaque, garantindo uma comunicação clara.

Profissionais de várias áreas utilizam o Krisp para melhorar a qualidade das chamadas e se concentrar no conteúdo sem distrações.

Por exemplo, durante uma apresentação para um cliente, a supressão de ruído do Krisp permite que você transmita sua mensagem com clareza, enquanto seu assistente de reunião com IA captura pontos-chave e itens de ação.

Principais recursos do Krisp

Transcreva reuniões em tempo real com precisão para uma experiência aprimorada

Gere resumos com inteligência artificial destacando os pontos principais com um assistente de reuniões

Converta acentos para melhorar a compreensão

Limitações do Krisp

Os usuários relataram casos de falhas no aplicativo durante o uso, o que pode ser perturbador

Alguns usuários relataram que a precisão da transcrição pode ser inconsistente

Preços do Krisp

Gratuito para sempre

Pro : US$ 16/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Avaliações e comentários do Krisp

G2: 4,7/5 (mais de 560 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

10. Rev (ideal para transcrever entrevistas e reuniões com precisão)

A Rev. ai oferece serviços de software de conversão de voz em texto rápidos e precisos, tornando-a uma alternativa atraente ao tl;dv. Seja você um jornalista gravando entrevistas, um pesquisador analisando dados de áudio ou um profissional de negócios documentando reuniões, a Rev. ai fornece transcrições precisas para aprimorar seu fluxo de trabalho.

Com suporte para vários idiomas e integração perfeita com vários aplicativos, o Rev. ai garante que suas tarefas de transcrição sejam realizadas de forma eficiente e eficaz.

Melhores recursos da versão

Transcreva áudio rapidamente com alta precisão

Suporte a vários idiomas para alcance global

Personalize o vocabulário para termos específicos do setor

Limitações de revisão

Embora o Rev também ofereça transcrição humana, o custo é mais elevado (US$ 1,99 por minuto)

Preço revisado

Gratuito

Básico: US$ 14,99/mês por usuário

Pro: US$ 34,99/mês por usuário

Pague conforme usar: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 420 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

✨ Menções especiais Além das diferentes alternativas ao tl;dv note takers mencionadas acima, aqui estão mais algumas que merecem destaque: Descrição: Ideal para resumir e extrair informações importantes de reuniões

Confluence Meeting Notes: Ideal para resumir discussões e itens de ação

Tactiq: Ideal para transcrição em tempo real e anotações

Otimize suas sessões de anotações com o assistente de reuniões com IA do ClickUp!

As alternativas ao tl;dv note takers nesta lista oferecem recursos sólidos para gravar, transcrever e compartilhar notas de reuniões. Elas ajudam você a se manter organizado, economizar tempo e melhorar a responsabilidade em toda a sua equipe.

No entanto, o ClickUp oferece uma solução completa para suas necessidades de gerenciamento de projetos. Vai além das notas.

Você pode usar o ClickUp AI Notetaker para automatizar resumos, transformar ideias em tarefas e conectá-las aos seus projetos. Suas notas se tornam acionáveis, pesquisáveis e colaborativas com o ClickUp Docs, Meetings, Chat e Brain. Você acaba economizando horas ao não precisar alternar entre vários aplicativos para realizar seu trabalho!

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para simplificar suas reuniões, aumentar a produtividade e manter tudo sincronizado!