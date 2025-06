Modelos gratuitos de calendário de folha de pagamento para facilitar o agendamento e o gerenciamento da folha de pagamento

🔍 Você sabia? 49% das equipes de RH gastam mais de 5 horas por mês corrigindo problemas relacionados à folha de pagamento.

É dia de pagamento e você está lidando com faturas, perguntas dos funcionários e prazos fiscais iminentes. Um único erro, como esquecer um pagamento ou calcular mal as deduções, pode rapidamente aumentar seus níveis de estresse, e seus funcionários perceberão se o pagamento estiver atrasado.

Pense neles como um GPS para o seu processo de folha de pagamento, orientando você sobre datas de pagamento, prazos fiscais e tudo mais.

Com uma visão geral clara do que deve ser pago e quando, você pode ficar em dia com os pagamentos e evitar confusão, multas e estresse desnecessário. Seja para acompanhar declarações fiscais ou gerenciar ciclos de pagamento, este guia lista modelos gratuitos de calendário de folha de pagamento para ajudá-lo a lidar com a folha de pagamento como um profissional.

O que são modelos de calendário de folha de pagamento?

Os modelos de calendário de folha de pagamento são um formato pré-estruturado que descreve o cronograma da folha de pagamento. Eles servem como um guia visual para ajudá-lo a acompanhar os ciclos de pagamento e outras atividades essenciais relacionadas à folha de pagamento. Isso simplifica o planejamento da folha de pagamento, reduzindo erros para que os pagamentos sejam precisos e não sejam feitos às pressas no último minuto.

Aqui estão os elementos padrão de um modelo de calendário de folha de pagamento:

Informações da empresa : nome, endereço e detalhes de contato da empresa ✅

Períodos de folha de pagamento : data de início e término de cada período de pagamento, cronograma de folha de pagamento mais comum (semanal, quinzenal, semestral, mensal) ✅

Datas de pagamento : data real do pagamento, ajustes para feriados/fins de semana ✅

Deduções e contribuições : Fundo de previdência, seguro saúde, pensão, reduções voluntárias ✅

Feriados e licenças : feriados públicos que afetam a folha de pagamento, encerramento do ano fiscal ✅

Notas adicionais: alterações nas políticas, reembolsos e outros detalhes relevantes ✅

O que torna um modelo de calendário de folha de pagamento bom?

Um modelo de calendário de folha de pagamento bem estruturado aumenta a eficiência da folha de pagamento, mantém as equipes informadas e garante que você pague os funcionários em dia. Portanto, ao selecionar um, certifique-se de que ele atenda aos seguintes aspectos:

Clareza e simplicidade : procure um modelo de calendário de folha de pagamento que seja fácil de ler e entender, ajudando as equipes de RH e os funcionários a compreender rapidamente os cronogramas de folha de pagamento 💸

Formato personalizável : opte por um modelo que permita modificações para se adequar à sua estrutura salarial e manter as informações atualizadas 💸

Atualizações automáticas : um modelo bem estruturado atualiza datas e paga os funcionários automaticamente com base nas informações, reduzindo ajustes manuais 💸

Distinções claras entre períodos de pagamento : escolha um com rótulos adequados — períodos de pagamento, feriados e eventos especiais da folha de pagamento — para evitar confusão 💸

Registro abrangente : um bom modelo de calendário de folha de pagamento controla pagamentos, horas trabalhadas, datas de pagamento, reduções, horas extras e férias para garantir cálculos precisos dos pagamentos 💸

Espaço para notas : procure um modelo com um espaço dedicado para notas adicionais que você possa querer adicionar 💸

Acompanhe tendências: deve permitir acompanhar relatórios de assiduidade, reembolsos e registos de folhas de pagamento para analisar o comportamento e os padrões dos funcionários 💸

Modelos de calendário de folha de pagamento

Pronto para acabar com a confusão e colocar sua folha de pagamento em dia? Aqui estão modelos gratuitos de calendário de folha de pagamento para ajudá-lo a se manter organizado, manter os pagamentos em dia e evitar correria de última hora.

Seja você um profissional de RH, gerente de folha de pagamento, proprietário de uma pequena empresa ou contador, esses modelos de calendário de folha de pagamento facilitarão muito a sua vida.

Modelo de relatório de folha de pagamento ClickUp

Organize a folha de pagamento, acompanhe os salários e crie relatórios visuais com o modelo de relatório de folha de pagamento do ClickUp

O modelo de relatório de folha de pagamento do ClickUp oferece um formato estruturado para organizar todo o seu calendário de folha de pagamento e manter sua equipe informada. Ele ajuda você a acompanhar os detalhes necessários sobre a folha de pagamento dos funcionários e garantir a conformidade tributária e a precisão na folha de pagamento.

O modelo ajuda a identificar discrepâncias e simplifica o processo para economizar tempo e custos. Além disso, graças à sua estrutura clara, o acompanhamento dos detalhes da folha de pagamento ficou mais fácil, mantendo as operações eficientes.

🌟 Veja por que você vai gostar

Crie relatórios visuais para obter informações rápidas sobre a folha de pagamento

Mantenha um holerite abrangente e estruturado para cada funcionário

Verifique qual funcionário tem direito a horas extras

Adicione fórmulas para salário bruto e líquido para garantir cálculos precisos

🔑 Ideal para: profissionais de RH, gerentes de folha de pagamento, proprietários de pequenas empresas e contadores que desejam organizar a folha de pagamento dos funcionários com eficiência.

🧠 Curiosidade: Na Roma Antiga, os soldados que trabalhavam para o Império Romano eram pagos com sal, e não com dinheiro.

Modelo de relatório resumido da folha de pagamento do ClickUp

Organize salários, calcule a folha de pagamento e mantenha a precisão com o modelo de relatório resumido da folha de pagamento do ClickUp

Registros precisos da folha de pagamento são essenciais para garantir a eficiência e pagamentos pontuais. O modelo de relatório resumido da folha de pagamento do ClickUp simplifica o gerenciamento da folha de pagamento, consolidando salários, reduções e impostos em um relatório claro.

Seu formato estruturado facilita e agiliza a revisão dos detalhes da folha de pagamento, garantindo a conformidade com as regulamentações. Este modelo oferece tudo o que você precisa para gerenciar a folha de pagamento com eficiência, reduzindo erros e organizando os registros financeiros de maneira eficiente.

🌟 Veja por que você vai gostar

Liste detalhes de pagamento, deduções, créditos de folgas remuneradas e outras informações importantes

Adicione comentários para fornecer referências para os totais

Organize os dados em categorias para facilitar a análise

Inclua os detalhes necessários, como forma de pagamento, situação fiscal, nome e número do funcionário e período de pagamento

🔑 Ideal para: profissionais de RH, gerentes de folha de pagamento, proprietários de pequenas empresas e contadores que desejam garantir precisão e eficiência no gerenciamento da folha de pagamento.

Modelo simples de contrato de pagamento ClickUp

Gere acordos de pagamento, organize detalhes de pagamento e mantenha ciclos de faturamento com o modelo de acordo de pagamento simples do ClickUp

O modelo de acordo de pagamento simples da ClickUp facilita a cobrança de pagamentos. Ele oferece uma estrutura clara e organizada para as condições de pagamento, ajudando você a gerenciar vários acordos com clientes, acompanhar ciclos de faturamento e ficar em dia com as datas de vencimento.

Um contrato bem documentado garante transparência, evita disputas e incentiva pagamentos pontuais, protegendo ambas as partes. Seja para faturas ou finanças pessoais, este modelo mantém tudo em um só lugar, tornando os pagamentos fáceis e confiáveis.

🌟 Veja por que você vai gostar

Prepare um acordo de pagamento para garantir clareza nos pagamentos e ciclos de pagamento

Inclua signatários e assine o contrato para garantir a colaboração sem disputas

Defina os compromissos e responsabilidades de ambas as partes para garantir a confiança

Liste o valor do pagamento e o cronograma de pagamentos para facilitar o acompanhamento

🔑 Ideal para: Proprietários de empresas, freelancers e profissionais de RH que desejam definir condições de pagamento claras com clientes e consumidores.

Modelo de folha de presença ClickUp

Acompanhe a frequência dos funcionários e crie lembretes com o modelo de folha de frequência do ClickUp

Você está cansado da papelada complicada necessária para manter os detalhes de frequência? Experimente o modelo de folha de frequência do ClickUp para simplificar o acompanhamento da frequência, horas e ausências dos funcionários em um único espaço organizado.

Este modelo ajuda a monitorar os horários de trabalho e garantir registros precisos da folha de pagamento. Ele também simplifica o gerenciamento de presenças, facilitando o acompanhamento de padrões, o ajuste e a criação de horários, e mantém tudo funcionando perfeitamente em sua empresa.

🌟 Veja por que você vai gostar

Liste todos os detalhes sobre o local, instrutor e assunto para garantir clareza

Atualize o documento conforme necessário para não perder nenhum detalhe importante

Identifique tendências de assiduidade para encontrar lacunas e oportunidades

Mantenha um formulário estruturado com todos os detalhes para garantir a abrangência

🔑 Ideal para: escolas, proprietários de pequenas empresas e supervisores que desejam controlar a frequência com precisão.

📮 ClickUp Insight: 46% dos profissionais do conhecimento dependem de chat, notas, ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação da equipe para acompanhar seu trabalho. Para eles, o trabalho está espalhado por plataformas desconectadas, tornando mais difícil manter a organização. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp unifica tudo. Com recursos como Gerenciamento de Projetos por E-mail do ClickUp, Notas do ClickUp, Chat do ClickUp e ClickUp Brain, todo o seu trabalho fica centralizado em um só lugar, pesquisável e perfeitamente conectado.

Modelo de planilha de horas trabalhadas da ClickUp Services

Acompanhe as horas de serviço, avalie o uso e distribua os recursos usando o modelo de planilha de horas de serviço do ClickUp

Acompanhar o tempo e os recursos é essencial para uma gestão eficiente dos serviços. O modelo de planilha de horas de serviços da ClickUp torna o acompanhamento das horas de serviço, custos e recursos simples e eficiente.

Este modelo de planilha de horas dos funcionários ajuda as equipes a controlar as horas faturáveis, alocar recursos e medir o uso do projeto. Ele garante transparência, melhora o fluxo de trabalho e apoia uma melhor tomada de decisões.

Seja para controlar horas ou avaliar treinamentos, ele oferece uma visão geral clara para otimizar a produtividade e a alocação de recursos.

🌟 Veja por que você vai gostar

Visualize o progresso da equipe usando gráficos e tabelas

Mantenha tudo conectado com integrações de aplicativos como Stripe e PayPal

Automatize o cálculo do pagamento total com fórmulas

Crie categorias para horas normais, horas extras, horas de licença médica remunerada, horas de feriados e horas de férias remuneradas para analisar o total de horas

🔑 Ideal para: Prestadores de serviços, gerentes de projeto e freelancers que desejam controlar as horas de trabalho e aumentar a produtividade.

Modelo de histórico de pagamentos do ClickUp

Registre informações, monitore históricos de pagamentos e organize pagamentos com o modelo de histórico de pagamentos do ClickUp

O modelo de histórico de pagamentos do ClickUp ajuda você a gerenciar e monitorar pagamentos com eficiência para manter a estabilidade financeira. Com recursos visuais, classificação automatizada e notificações personalizadas, ele simplifica o acompanhamento de pagamentos e elimina a entrada manual de dados.

Este modelo permite registrar transações, acompanhar históricos de pagamentos e organizar registros para referência futura. Assim, você pode gerenciar suas finanças e manter seus registros de pagamentos organizados.

🌟 Veja por que você vai gostar

Calcule automaticamente o custo total e a quantidade para garantir a precisão

Analise os pagamentos efetuados com visuais claros e opções de classificação automatizadas

Configure lembretes de pagamento para garantir pagamentos pontuais

Gere um formulário de recibo de pagamento para manter o comprovante de pagamento

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, freelancers e supervisores que desejam registrar e manter o histórico de pagamentos com eficiência.

Modelo de formulário de pagamento da ClickUp

Crie formulários de pagamento, proteja a coleta de dados e defina alertas automáticos com o modelo de formulário de pagamento do ClickUp

O modelo de formulário de pagamento do ClickUp oferece formulários seguros e fáceis de usar para simplificar o processo e agilizar as transações. Ele permite marcar status de tarefas como Fatura enviada, Novo pedido, Pagamento recusado, Pagamento recebido e Em processamento para acompanhar as transações de pagamento no CRM.

Este modelo garante o pagamento pontual, organizando de forma integrada os custos, o status e o cronograma. Ele também reduz o tempo de processamento manual, minimiza erros e aumenta a satisfação do cliente, oferecendo uma experiência de pagamento tranquila e segura, tudo em um só lugar.

🌟 Veja por que você vai gostar

Defina automações condicionais para receber lembretes de tarefas específicas

Adicione fórmulas para calcular os custos totais automaticamente

Crie formulários online fáceis de usar para organizar todos os detalhes

Adicione criptografia para garantir a coleta segura de dados

🔑 Ideal para: varejistas, freelancers, supervisores e gerentes que desejam manter pagamentos seguros e organizados.

Modelo de cronograma mensal de trabalho do ClickUp

Visualize os períodos de pagamento mensais, gerencie recursos e colabore com equipes com o modelo de cronograma de trabalho mensal do ClickUp

Manter-se organizado é fundamental para gerenciar com eficácia uma carga de trabalho intensa, e o modelo de programação mensal do ClickUp ajuda você a fazer isso. Com esse modelo, você pode planejar, priorizar e acompanhar tarefas com facilidade.

Ele oferece um layout visual claro para controlar prazos, gerenciar recursos com eficiência e colaborar perfeitamente com sua equipe. Além disso, organiza os períodos de pagamento mensais para aumentar a produtividade, reduzir o estresse e garantir que nenhuma tarefa importante seja esquecida.

🌟 Veja por que você vai gostar

Avalie os horários dos funcionários e as cargas de trabalho atuais para garantir um agendamento eficiente

Calcule automaticamente o orçamento alocado e o custo real com fórmulas para garantir uma análise precisa

Acompanhe as dependências das tarefas e visualize a programação mensal para gerenciar o fluxo de trabalho

Analise as despesas do mês para encontrar oportunidades de otimizar custos

🔑 Ideal para: Gerentes de tempo, proprietários de pequenas empresas e equipes de RH que desejam manter períodos de pagamento mensais.

Modelo de calendário de férias ClickUp

Acompanhe as férias dos funcionários e organize os horários de feriados com o modelo de calendário de férias da ClickUp

Você tem dificuldade para gerenciar licenças, férias e feriados da sua equipe? Com o modelo de calendário de férias da ClickUp, isso não precisa ser tão complexo. Seja para acompanhar um único funcionário ou toda a empresa, este modelo facilita o gerenciamento de férias para funcionários e empregadores.

Ele oferece uma visão clara das férias, licenças médicas e feriados em um só lugar para simplificar o gerenciamento de licenças. Assim, as equipes podem acompanhar as folgas, evitar conflitos de agendamento e planejar facilmente as necessidades de pessoal.

🌟 Veja por que você vai gostar

Prepare um formulário de solicitação de férias para reunir todas as informações necessárias em um só lugar

Obtenha uma visão geral visual das licenças com base no tipo de PTO para identificar lacunas

Acompanhe a disponibilidade da equipe para alocar tarefas com eficiência

Aprove ou recuse rapidamente solicitações e tenha uma visão geral das pendentes para garantir uma resposta oportuna

🔑 Ideal para: Gerentes e profissionais de RH que procuram uma maneira organizada de gerenciar licenças remuneradas.

Modelo de planejador de calendário ClickUp

Organize projetos e gerencie recursos com o modelo de planejador de calendário ClickUp

O modelo de planejador de calendário do ClickUp ajuda você e sua equipe a se manterem organizados para gerenciar tarefas e prazos com eficácia. Ele mantém seu fluxo de trabalho em dia para períodos de pagamento diários, semanais, quinzenais ou mensais.

Ele permite estruturar projetos, acompanhar marcos e gerenciar recursos valiosos. Seus quatro campos personalizados — Dias de PTO, Aprovedor, Tipo de PTO e Motivo do PTO — permitem salvar dados importantes sobre cada solicitação de folga.

🌟 Veja por que você vai gostar

Configure lembretes automáticos para garantir que nenhuma tarefa seja esquecida

Atribua datas de vencimento, liste marcos e defina prioridades para acompanhar o que precisa ser feito e quando

Analise o orçamento alocado e os custos reais para descobrir onde estão as deficiências e os pontos fortes

Acompanhe o progresso e ajuste o cronograma conforme necessário

🔑 Ideal para: Gestores de tempo, profissionais de RH e proprietários de pequenas empresas que desejam uma maneira estruturada de gerenciar projetos.

Veja o que Kartikeya Thapliyal, gerente de produtos da smallcase, pensa sobre o uso do ClickUp:

O uso de calendários para concluir tarefas antes dos prazos é sempre fundamental. Com o ClickUp, isso é muito fácil, pois seus prazos ficam visíveis em seus calendários junto com as tarefas, tornando o planejamento do seu dia/semana super fácil e rápido.

O uso de calendários para concluir tarefas antes dos prazos é sempre fundamental. Com o ClickUp, isso é muito fácil, pois seus prazos ficam visíveis em seus calendários junto com as tarefas, tornando o planejamento do seu dia/semana super fácil e rápido.

Modelo de calendário empresarial ClickUp

Planeje horários de trabalho, organize tarefas e defina lembretes com o modelo de calendário empresarial do ClickUp

Manter-se organizado e gerenciar as atividades comerciais com eficiência não é mais caótico com o modelo de calendário comercial do ClickUp. Este modelo melhora o acompanhamento do calendário com controle de tempo, tags, e-mails, notificações, etc.

Ele ajuda você a planejar, visualizar e acompanhar os horários de trabalho sem esforço. Organiza as tarefas em categorias diárias, semanais, quinzenais ou mensais. Além disso, facilita o gerenciamento de reuniões, chamadas de vendas e cronogramas de projetos, garantindo um melhor planejamento, alocação de recursos e produtividade geral.

🌟 Veja por que você vai gostar

Liste todas as tarefas com as datas de vencimento e prioridade para obter uma visão geral completa

Defina lembretes para você e sua equipe para manter o fluxo de trabalho funcionando perfeitamente

Acompanhe o progresso em qualquer lugar e faça ajustes para garantir a eficiência

Atribua cada tarefa à equipe para evitar confusão e duplicação

🔑 Ideal para: Empreendedores, executivos e equipes que buscam uma maneira de gerenciar projetos e tarefas.

Modelo de preparação de impostos ClickUp

Gerencie dados financeiros, organize documentos e programe lembretes com o modelo de preparação de impostos do ClickUp

A preparação de impostos pode ser complicada, mas um modelo organizado torna o processo mais tranquilo. O modelo de preparação de impostos do ClickUp ajuda a gerenciar registros financeiros, reduzir erros e simplificar o preenchimento, permitindo que você salve e armazene seus dados para referência futura.

Com armazenamento de documentos categorizado, este modelo simplifica a entrada de dados e garante que nada seja esquecido. Ele elimina o estresse da época de impostos para que você fique preparado e no controle de suas finanças.

🌟 Veja por que você vai gostar

Mantenha todos os documentos de preparação de impostos em ordem para uma declaração fiscal precisa

Use campos pré-preenchidos para simplificar o processo de entrada de dados

Programe lembretes para tarefas importantes para não perder nada

Adicione detalhes sobre as despesas usando o formulário de envio de despesas

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas e contribuintes que desejam reunir e organizar dados financeiros para declaração de impostos.

Modelo de avaliação de desempenho da ClickUp

Acompanhe o desempenho dos funcionários, defina metas claras e organize avaliações 360° com o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Quer promover uma cultura de reconhecimento e valorização dos funcionários que superam as expectativas? O modelo de avaliação de desempenho da ClickUp simplifica esse processo. Este modelo torna as avaliações de desempenho mais eficazes, garantindo o desenvolvimento contínuo e uma cultura de valorização dentro da sua organização.

Ele oferece uma maneira estruturada de acompanhar o progresso, definir metas claras e organizar o feedback de gerentes e colegas. Além disso, permite que as equipes avaliem o desempenho com eficiência, identifiquem áreas a serem melhoradas e reconheçam os melhores desempenhos.

🌟 Veja por que você vai gostar

Crie formulários de avaliação de desempenho para obter detalhes sobre autoavaliação, avaliação por pares e conquistas

Predefina códigos de medição para garantir uma análise eficiente do desempenho

Identifique os pontos fortes e fracos dos funcionários para dar feedback adequado

Colete dados de vendas, índices de satisfação do cliente ou quaisquer outros indicadores mensuráveis para uma análise completa

🔑 Ideal para: profissionais de RH, gerentes de equipe e proprietários de pequenas empresas que desejam organizar avaliações de desempenho eficazes.

🔍 Você sabia? Um estudo da McKinsey afirma que apenas duas em cada cinco organizações implementam avaliações ascendentes e descendentes nas avaliações de desempenho individuais.

Modelo de escala de funcionários do ClickUp

Analise os horários da equipe e acompanhe os pedidos de férias com o modelo de escala de funcionários do ClickUp

O modelo de escala de funcionários do ClickUp ajuda você a acompanhar horários, monitorar disponibilidade e gerenciar solicitações de folga para refinar o gerenciamento da força de trabalho.

Seja supervisionando uma equipe pequena ou uma grande força de trabalho, este modelo garante uma comunicação clara, registros precisos e atribuições de tarefas eficientes.

🌟 Veja por que você vai gostar

Mantenha detalhes sobre horários, horas extras e remuneração total em um só lugar

Avalie a carga de trabalho e veja quem está disponível para assumir mais tarefas

Evite erros manuais com o cálculo automático do salário total usando a fórmula

Avalie os funcionários com base na produtividade para avaliar seu desempenho

🔑 Ideal para: gerentes de equipe e profissionais de RH que desejam gerenciar pagamentos, desempenho e licenças dos funcionários.

15. Modelo de cronograma de folha de pagamento da Template. Net

Manter o cronograma da folha de pagamento será simples com o Modelo de Cronograma de Folha de Pagamento da Template. Net.

O modelo fornece uma estrutura organizada para definir todos os detalhes do cronograma de folha de pagamento, para que você nunca perca um prazo importante, desde a preparação das planilhas de horas até a realização dos pagamentos.

🌟 Veja por que você vai gostar

Adicione datas para o período de pagamento, data de vencimento da folha de ponto e dia do pagamento para manter o cronograma em dia

Inclua a data de preparação, o nome do responsável e o nome da empresa para manter um registro completo

Atualize a programação conforme e quando houver alterações, sem confusão

Mantenha registros mensais para cada mês

🔑 Ideal para: Freelancers, empresários, gerentes de equipe e profissionais de RH que desejam organizar cronogramas de pagamento.

16. Modelo simples de cronograma mensal de folha de pagamento da Template. Net

Organizar as datas da folha de pagamento pode parecer complexo, mas o Modelo simples de cronograma mensal da folha de pagamento oferece um design estruturado para adicionar os detalhes necessários.

O formato fácil de usar do modelo permite adicionar datas importantes relacionadas ao ciclo de pagamento para que você nunca perca uma data importante.

🌟 Veja por que você vai gostar

Adicione o nome da empresa e os detalhes de contato na parte superior

Liste o período de pagamento, a data de pagamento, a data de envio da folha de pagamento e a data de processamento da folha de pagamento para um fluxo de trabalho estruturado

Personalize as datas e as etiquetas de acordo com o processo de fluxo de trabalho para garantir informações completas

Mantenha a responsabilidade adicionando quem preparou o cronograma da folha de pagamento

🔑 Ideal para: Freelancers, empresários, gerentes de equipe e profissionais de RH que desejam manter cronogramas de pagamento e fluxo de trabalho.

17. Modelo de calendário trimestral de folha de pagamento da Template. Net

Manter registros da programação da folha de pagamento agora é fácil com o Modelo de programação trimestral da folha de pagamento.

Sua estrutura detalhada e precisa inclui todas as datas importantes do cronograma de folha de pagamento. Além disso, o formato fácil de seguir do modelo garante que sua equipe e seus clientes entendam os prazos com facilidade.

🌟 Veja por que você vai gostar

Mantenha registros trimestrais dos cronogramas de pagamento

Adicione notas importantes ao calendário de folha de pagamento para não deixar nada passar despercebido

Inclua o prazo da folha de ponto, os dados de processamento da folha de pagamento e a data do pagamento para manter todas as tarefas em dia

Mencione o nome e os detalhes de contato da empresa para garantir a integridade das informações

🔑 Ideal para: Freelancers, empresários, gerentes de equipe e profissionais de RH que desejam organizar a folha de pagamento trimestral de maneira eficaz.

Converta tarefas demoradas e repetitivas em processos simplificados e eficientes com o ClickUp Brain Veja como isso ajuda: Faça perguntas para obter respostas dos seus documentos, tarefas e projetos sem precisar pesquisar manualmente

Automatize tarefas repetitivas para garantir eficiência e precisão

Mantenha a consistência no calendário de folha de pagamento com sugestões baseadas em IA

18. Modelo de calendário de folha de pagamento por hora da Template. Net

Está com dificuldades para gerenciar todas as datas e valores de pagamento dos seus funcionários? O Modelo de calendário de folha de pagamento por hora simplifica o cumprimento dos prazos de pagamento e garante pagamentos precisos.

O modelo apresenta um layout bem estruturado. Assim, você pode incluir e organizar todas as informações essenciais sobre os funcionários horistas para facilitar o acesso.

🌟 Veja por que você vai gostar

Liste o nome do departamento, o período de pagamento e a data do pagamento para nunca esquecer os prazos

Mantenha registros por funcionário para facilitar o acompanhamento

Inclua taxas para trabalhadores horistas, total de horas trabalhadas e total de remuneração para registros completos

Personalize o período de pagamento de acordo com os termos, seja trimestral, mensal ou quinzenal

🔑 Ideal para: Freelancers, empresários, gerentes de equipe e equipes de RH que desejam registrar as horas de trabalho dos funcionários e as taxas de pagamento para obter informações precisas sobre a folha de pagamento.

19. Modelo de cronograma de bônus de fim de ano da Template. Net

Cada funcionário recebe um bônus diferente com base em condições específicas, e o Modelo de Cronograma de Bônus de Fim de Ano oferece um layout simples para manter os termos.

O modelo ajuda a manter a transparência nas taxas de bônus, para que não haja parcialidade. Ele também ajuda a definir critérios de bônus e orienta a alocação durante diferentes períodos.

🌟 Veja por que você vai gostar

Liste as datas, os critérios de elegibilidade e a taxa de bônus para manter a transparência

Inclua uma cláusula de encerramento/isenção de responsabilidade e adicione detalhes sobre quem contatar para resolução de disputas

Peça aos gerentes de RH para revisar e assinar o cronograma para garantir a precisão

Adicione o logotipo da empresa, o nome da empresa, os detalhes de contato e as redes sociais para manter uma aparência profissional

🔑 Ideal para: Proprietários de empresas, gerentes de equipe e equipes de RH que desejam gerenciar taxas e cronogramas de bônus.

20. Modelo de calendário de folha de pagamento quinzenal em Excel da QuickBooks

via QuickBooks

Você segue períodos de pagamento quinzenais? Então, manter os 26 períodos de pagamento de um ano civil é fácil com o modelo de calendário de folha de pagamento quinzenal do Excel

Isso ajuda a minimizar erros ao acompanhar dois pagamentos por mês, garantindo que seu cronograma de pagamentos quinzenais permaneça em dia. O modelo de calendário de folha de pagamento quinzenal também oferece uma maneira estruturada de manter todos os detalhes sobre o cronograma de pagamentos quinzenais em um só lugar.

🌟 Veja por que você vai gostar

Adicione a data de início do calendário de folha de pagamento quinzenal, a data de término do período de pagamento e a data de pagamento para manter a integridade

Garanta a precisão nas datas de pagamento com cálculos automatizados

Liste todos os 26 períodos de pagamento e personalize as datas com base nos ciclos de pagamento da empresa

Acompanhe as datas facilmente com um formato fácil de seguir.

🔑 Ideal para: Proprietários de empresas, gerentes de equipe e profissionais de RH que desejam organizar o ciclo quinzenal da folha de pagamento.

21. Modelo de calendário de programação da Microsoft

via Microsoft

O Modelo de Calendário de Programação simplifica a organização da lista, programação e calendário da equipe. O formato estruturado e rotulado facilita a personalização e o alinhamento do modelo com a programação da empresa.

Além disso, o modelo permite que você siga uma abordagem abrangente para que nenhum detalhe relevante seja esquecido.

🌟 Veja por que você vai gostar

Personalize os títulos de acordo com o cronograma da folha de pagamento e os detalhes necessários

Crie um cronograma, uma lista e um calendário em planilhas diferentes para manter a simplicidade

Inclua fórmulas personalizadas para atualizar as informações automaticamente

Adicione recursos visuais para aumentar o apelo e manter o profissionalismo

🔑 Ideal para: Proprietários de empresas, gerentes de equipe e profissionais de RH que buscam uma abordagem estruturada para o gerenciamento de agendas.

22. Modelo de folha de pagamento semanal do Google Sheets com horas extras e férias pelo Clockify

via Clockify

Você precisa de um cronograma de folha de pagamento confiável para gerenciar com eficiência os detalhes da folha de pagamento, especialmente ao lidar com cálculos de horas extras e férias? Experimente o Modelo de folha de pagamento semanal do Google Sheets com horas extras e férias. Ele oferece uma estrutura abrangente para gerenciar diferentes categorias de pagamentos.

O modelo ajuda a manter a precisão em um formato fácil de seguir para cálculos precisos.

🌟 Veja por que você vai gostar

Liste o total de horas trabalhadas todos os dias em diferentes categorias, incluindo horas normais, horas extras e horas de férias

Adicione detalhes sobre taxas horárias para horas extras e horas normais, juntamente com os ganhos normais + PTO e horas extras

Inclua todas as deduções relevantes para garantir pagamentos precisos

Automatize os cálculos com fórmulas para evitar erros

🔑 Ideal para: Proprietários de empresas, gerentes de equipe e profissionais de RH que desejam organizar pagamentos de férias e horas extras.

23. Modelo de calendário de folha de pagamento em PDF da Paycor

via Paycor

Você deve se concentrar em todos os detalhes para garantir cálculos precisos ao lidar com a folha de pagamento.

O Modelo de calendário de folha de pagamento em PDF ajuda você a listar as datas importantes da folha de pagamento. Isso garante que seus funcionários saibam quando receberão seus pagamentos. Além disso, você pode garantir que o pagamento seja feito antes do prazo.

🌟 Veja por que você vai gostar

Destaque a data de processamento, a data de pagamento e os feriados bancários de cada mês

Mantenha a folha de pagamento organizada durante todo o ano para garantir um fluxo de trabalho contínuo

Compartilhe com sua equipe para que todos saibam as datas de pagamento

Garanta que todos os salários sejam pagos em dia, sem atrasos

🔑 Ideal para: Proprietários de empresas, gerentes de equipe e profissionais de RH que desejam listar as datas de pagamento de cada mês.

Simplifique o processamento da folha de pagamento com o ClickUp

Acompanhar as horas de trabalho e os pagamentos de cada funcionário pode parecer complexo, mas torna-se fácil e preciso com os modelos de calendário de folha de pagamento certos.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, simplifica o gerenciamento de cronogramas de folha de pagamento e a colaboração com a equipe em relação às condições da folha de pagamento.

Seja você proprietário de uma pequena empresa ou trabalhe por contrato, o ClickUp ajudará você a controlar as horas de trabalho, as licenças, os valores a pagar e os cronogramas de pagamento.

Pare de se preocupar com prazos de pagamento perdidos e erros nos totais dos pagamentos. Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo no ClickUp, controle cada centavo e pague seus funcionários em dia! 🚀