Modelos gratuitos de relatórios de RP para acompanhar a cobertura da mídia e o desempenho da campanha

Acompanhar o desempenho das relações públicas não deve ser como montar um quebra-cabeça gigante. No entanto, é fácil se perder nos dados entre menções na mídia, feeds sociais, análise de sentimentos e resultados comerciais.

Em vez de compilar dados manualmente na última hora, usar um modelo de relatório de RP estruturado pode trazer clareza e eficiência ao seu processo de relatórios. Com o formato certo, você pode mostrar conquistas, analisar tendências e refinar sua estratégia de RP sem dor de cabeça.

Para facilitar as coisas, reunimos uma lista de modelos gratuitos de relatórios de RP que o ajudarão a acompanhar a cobertura da mídia, medir o sucesso da campanha e apresentar insights de forma clara e profissional. Vamos começar!

O que são modelos de relatórios de RP?

Os modelos de relatórios de RP são documentos pré-concebidos e estruturados que ajudam os profissionais de RP a acompanhar, organizar e relatar os seus esforços de relações públicas. Eles fornecem um formato padronizado para documentar a cobertura da mídia, comunicados de imprensa, menções e engajamento nas redes sociais, tendências do setor e desempenho geral de RP.

🧠 Curiosidade: Estima-se que 50% dos especialistas em RP gastam 25% do seu tempo a compreender métricas para relatórios mensais e trimestrais!

Esses modelos organizam os relatórios de RP, capturando métricas importantes com ferramentas de monitoramento de mídia, análise de sentimentos, metas de campanha e resultados comerciais. Isso garante a consistência entre os relatórios e facilita a medição do sucesso e o aprimoramento das estratégias de RP.

Os tipos comuns de modelos de RP incluem:

Relatórios de comunicação de marketing

Relatórios de monitoramento de mídia

Relatórios de campanhas de RP

Relatórios mensais ou trimestrais

Resumos do envolvimento nas redes sociais

🔎 Você sabia? Acompanhar métricas agora é uma prioridade em RP! De acordo com um estudo, 94% dos profissionais de RP monitoram pelo menos uma métrica de desempenho para medir o sucesso de suas campanhas.

Os 16 melhores modelos de relatórios de RP versáteis

As ferramentas e modelos certos para relatórios de RP podem economizar horas no acompanhamento da cobertura da mídia e dos resultados da campanha. Explore esses modelos de relatórios de RP completos para simplificar seu fluxo de trabalho e facilitar a geração de relatórios. 🚀

1. Modelo de comunicado de imprensa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um comunicado de imprensa atraente que destaque o valor do seu produto com o modelo de comunicado de imprensa da ClickUp

Os comunicados de imprensa são essenciais para construir o reconhecimento da marca e garantir a cobertura da mídia, mas escrever um comunicado eficaz pode ser demorado. O modelo de comunicado de imprensa do ClickUp otimiza o processo com um documento estruturado que orienta sua mensagem, atrai seu público e mantém as revisões internas em dia.

Concebido para profissionais de relações públicas que gerem anúncios em ritmo acelerado, o modelo inclui campos para títulos, citações, planos de distribuição e detalhes de contacto dos meios de comunicação social. Basta inserir a sua história e enviá-la com confiança.

🌟 O que você vai adorar:

Organize mensagens, citações e informações de contato da mídia em um espaço estruturado e editável

Acompanhe o feedback interno, as edições e as aprovações diretamente no seu espaço de trabalho

Atribua colaboradores a diferentes seções de comunicados à imprensa para uma colaboração tranquila

Defina prazos de lançamento e distribuição com lembretes integrados e automação de tarefas

🔑 Ideal para: Profissionais de relações públicas, gerentes de marca ou startups que escrevem comunicados à imprensa e precisam de fluxos de trabalho rápidos de revisão e aprovação interna.

2. Modelo de relatório de campanha ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize suas campanhas de marketing com o modelo de relatório de campanha do ClickUp

Realizar uma campanha de marketing sem acompanhá-la de forma eficaz é como dirigir com os olhos vendados, pois você nunca sabe onde vai parar! O modelo de relatório de campanha do ClickUp ajuda as equipes de marketing a consolidar dados de campanhas, acompanhar o desempenho e tomar decisões informadas.

Com este modelo pronto a utilizar, pode medir métricas essenciais em vários canais e ajustar a sua estratégia para obter melhores resultados. Quer utilize marketing por e-mail, redes sociais ou anúncios pagos, este modelo garante dados, e não suposições, para as suas campanhas.

🌟 O que você vai adorar:

Use o layout sofisticado para resumir o desempenho da campanha, a cobertura da imprensa e o alcance do público

Visualize KPIs e métricas de desempenho para avaliar a eficácia da campanha

Melhore a colaboração com subtarefas aninhadas, vários responsáveis e configurações de prioridade

Inclua reflexões da equipe e feedback das partes interessadas em seções estruturadas dos relatórios

🔑 Ideal para: Equipes de marketing que desejam simplificar o gerenciamento de campanhas e tomar decisões baseadas em dados sem esforço.

💡 Dica profissional: Use um software especializado em gerenciamento de campanhas para aumentar significativamente a eficácia das suas campanhas de marketing. Essas ferramentas oferecem um ambiente estruturado para organizar e otimizar aspectos críticos das suas campanhas.

3. Modelo de relatório de marketing ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie relatórios de marketing baseados em dados com o modelo de relatório de marketing do ClickUp

Uma ponte entre marketing e RP, o modelo de relatório de marketing da ClickUp é perfeito para mostrar conquistas em vários canais. Feito sob medida para equipes multifuncionais, o modelo ajuda a destacar a contribuição das RP para as metas de marketing, para que você não esteja apenas contando uma história, mas mostrando o impacto.

Tudo cabe em um espaço de trabalho organizado, desde taxas de abertura de e-mails até menções de influenciadores. Além disso, este modelo automatiza o acompanhamento, organiza relatórios e oferece visualizações dinâmicas para manter tudo estruturado em um só lugar.

🌟 O que você vai adorar:

Sincronize dados de diferentes tarefas e campanhas do ClickUp para obter relatórios precisos

Acompanhe os KPIs de marketing com campos personalizáveis para orçamento, custos e resultados para avaliar o desempenho da campanha de forma eficaz

Automatize os fluxos de trabalho de relatórios com insights baseados em IA, comentários e reações e automações do ClickUp

Crie painéis visuais com várias visualizações, como Gantt, Carga de trabalho e Calendário, para uma experiência de relatórios dinâmica

🔑 Ideal para: Equipes de marketing e relações públicas que gerenciam campanhas multicanais que exigem acompanhamento detalhado de KPIs e relatórios automatizados.

4. Modelo de relatório de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso do projeto sem esforço com o modelo de relatório de projeto ClickUp

O modelo de relatório de projeto ClickUp fornece uma visão geral de alto nível dos KPIs e ajuda os gerentes de projeto a monitorar as taxas de conclusão de tarefas e itens de ação pendentes em um só lugar. Por meio de um relatório de projeto, ele oferece uma visão panorâmica sem perder os detalhes.

Use-os para acompanhar a conclusão de tarefas, o cumprimento do orçamento, o progresso do cronograma e os principais marcos relacionados a um projeto específico de RP, fornecendo dados para relatórios mais abrangentes.

Personalize-os para se adequarem ao seu ritmo de relatórios e mantenha todos alinhados.

🌟 O que você vai adorar:

Monitore cronogramas, entregas e atualizações de status em várias campanhas de RP

Atribua responsabilidades e mantenha os membros da equipe responsáveis usando o acompanhamento de tarefas integrado

Crie relatórios executivos a partir do progresso contínuo, sem precisar começar do zero

Analise cronogramas de atividades para obter uma visão estruturada das atualizações e marcos do projeto

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que lidam com projetos complexos e com prazos curtos que exigem acompanhamento detalhado e supervisão do orçamento.

5. Modelo de relatório resumido do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme dados complexos em insights claros e acionáveis com o modelo de relatório resumido do ClickUp

As partes interessadas não têm tempo para vasculhar dados. O modelo de relatório resumido do ClickUp destaca as principais informações em um formato claro e estruturado, para que todos obtenham o que precisam rapidamente.

Este modelo garantirá que seus relatórios sejam claros e práticos, seja para acompanhar o andamento de um projeto, analisar tendências ou apresentar conclusões importantes. Além disso, a estrutura facilita destacar grandes conquistas sem enrolação.

🌟 O que você vai adorar:

Destaque os sucessos da campanha e as principais decisões em seções de relatórios fáceis de ler

Personalize resumos com base no público-alvo — clientes, interno ou executivo

Acesse o acompanhamento de dados personalizado com campos personalizados para registrar detalhes cruciais, como custos reais, tamanhos de contratos e alocação de equipes

Use a visualização dinâmica de relatórios com várias visualizações, incluindo Gantt, Carga de trabalho e Calendário

🔑 Ideal para: Gerentes de contas, executivos e líderes de equipe que precisam de insights concisos e baseados em dados para tomar decisões sem precisar ler relatórios longos.

6. Modelo de relatório de desempenho ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Analise e otimize o desempenho da equipe com o modelo de relatório de desempenho do ClickUp

O modelo de relatório de desempenho do ClickUp ajuda as equipes a apresentar o impacto da campanha com precisão. Organize suas principais métricas, menções na mídia e insights de ROI em um layout coeso que fala diretamente com as partes interessadas e os clientes.

O modelo inclui seções estruturadas para metas, referências, KPIs, pontuações de sentimento, resultados de mídia espontânea, alcance, dados de engajamento e resultados, facilitando a identificação do que está gerando resultados e onde melhorar. Você ainda pode medir a produtividade da equipe e identificar os melhores desempenhos sem o trabalho de coletar dados manualmente.

🌟 O que você vai adorar:

Crie relatórios e apresente os resultados obtidos na mídia com gráficos claros e resumos visuais

Compare o desempenho com os KPIs para destacar a eficácia da campanha

Documente insights acionáveis com base em tendências de desempenho e dados

Painéis de desempenho instantâneos fornecem uma visão geral em tempo real da produtividade dos funcionários e da equipe

🔑 Ideal para: Líderes e analistas de RP que acompanham os resultados de campanhas de alta visibilidade e relatam métricas de desempenho.

7. Modelo de relatório de status do projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha os projetos em dia com o modelo de relatório de status do projeto ClickUp

Manter os projetos dentro do prazo exige comunicação clara e visibilidade em tempo real. O modelo de relatório de status do projeto ClickUp usa quadros brancos para transformar atualizações em um espaço de trabalho visual colaborativo, mapeando o progresso, os bloqueios e a responsabilidade de cada um em um piscar de olhos.

Com este modelo, você centraliza todas as informações do projeto em um só lugar e garante que nada seja esquecido. As partes interessadas ficam por dentro de tudo com elementos de arrastar e soltar, enquanto as equipes mantêm clareza sobre as próximas etapas, prazos e entregas, sem a necessidade de e-mails ou slides intermináveis.

🌟 O que você vai adorar:

Alinhe os membros da equipe usando pistas visuais, códigos de cores e rótulos

Realize revisões rápidas usando um quadro interativo em vez de apresentações estáticas

Use o acompanhamento visual do progresso do projeto com gráficos automatizados, visualizações de tarefas e filtros

Utilize relatórios personalizáveis com rótulos, automação e insights baseados em dados

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de agências ou líderes multifuncionais que precisam de acompanhamento de projetos em tempo real em um formato visual.

Veja o que Nidhi Rajput, BDM da CedCommerce, disse sobre o uso do ClickUp:

Eu uso o ClickUp para centralizar meu trabalho diário. Ele me ajuda em todos os aspectos. Se eu quero gerenciar qualquer reunião com clientes ou com uma equipe, ou verificar o status do meu trabalho anterior, o ClickUp é a melhor opção.

Eu uso o ClickUp para centralizar meu trabalho diário. Ele me ajuda em todos os aspectos. Se eu quero gerenciar qualquer reunião com clientes ou com uma equipe, ou verificar o status do meu trabalho anterior, o ClickUp é a melhor opção.

8. Modelo de campanha de RP ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Faça com que cada manchete conte com o modelo de campanha de RP da ClickUp

O planejamento de uma campanha de RP bem-sucedida começa com uma estratégia. O modelo de campanha de RP do ClickUp traz estrutura para todas as etapas — objetivos, mensagens, listas de mídia, execução e acompanhamento da cobertura — para que nada seja esquecido.

Desde o brainstorming até a análise pós-lançamento, este espaço de trabalho oferece suporte a todo o ciclo de vida da sua campanha, mantendo todos envolvidos e responsáveis. Planeje, execute e acompanhe cada apresentação, publicação e menção na imprensa em um único espaço dinâmico.

🌟 O que você vai adorar:

Divida as campanhas em fases rastreáveis para uma melhor gestão do fluxo de trabalho

Mantenha a equipe alinhada usando cronogramas, calendários e documentos vinculados

Use o rastreador de divulgação na mídia para manter um banco de dados centralizado de jornalistas e contatos da mídia

Acesse status e rótulos personalizados para acompanhar a jornada de cada proposta, desde “Rascunho” até “Publicado”

🔑 Ideal para: Equipes de RP que gerenciam comunicados à imprensa, apresentações à mídia e reputação da marca.

💡 Dica profissional: Estratégias sólidas de gestão de marca envolvem a criação de uma conexão emocional duradoura com seu público. Crie uma história de marca que cause impacto e você promoverá uma lealdade duradoura.

9. Modelo de planejamento de relações públicas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje suas relações públicas como um profissional com o modelo de planejamento de relações públicas do ClickUp

O modelo de planejamento de relações públicas do ClickUp é o seu plano para construir uma estratégia de RP sólida desde o início. Crie cronogramas, defina metas, atribua responsabilidades e coordene atividades de imprensa em um único espaço integrado.

Ele alinha perfeitamente a visão de longo prazo e as tarefas de curto prazo, tornando-o ideal para equipes que estão preparando o terreno para lançamentos, eventos ou campanhas sazonais.

🌟 O que você vai adorar:

Mapeie a estratégia em relação aos próximos lançamentos de produtos e eventos da empresa

Mantenha as tarefas de RP organizadas com status claros, como Em andamento, Para publicação e Não iniciado

Categorize e acompanhe as atividades de RP sem esforço com campos personalizados

Acesse a visualização de lista, a visualização de calendário e a visualização Kanban para gerenciar cronogramas de RP visualmente

🔑 Ideal para: Equipes de comunicação internas que executam campanhas de RP e startups que buscam construir reconhecimento da marca

10. Relatório trimestral de RP da Xtensio

via Xtensio

O modelo de relatório trimestral de RP da Xtensio oferece um layout moderno e baseado na web, projetado para atualizações sofisticadas aos clientes. Destaque suas colocações na mídia, compartilhe insights da campanha e apresente KPIs com recursos visuais interativos que ficam ótimos na tela.

Este modelo de relatório trimestral de RP foi criado para contar histórias. Blocos de conteúdo que podem ser arrastados e soltos permitem adaptar o formato ao foco de cada trimestre: alcance, sentimento ou cobertura de destaque.

🌟 O que você vai adorar:

Personalize layouts baseados na web com recursos visuais, gráficos e módulos de arrastar e soltar

Apresente os resultados trimestrais em um formato elegante e interativo para compartilhamento digital

Crie relatórios de forma colaborativa com a contribuição da equipe diretamente no documento

Integre insights para capturar a cobertura da mídia, o feedback das partes interessadas e o desempenho da campanha sem esforço

🔑 Ideal para: Freelancers, agências boutique ou equipes internas que entregam relatórios de RP prontos para os clientes a cada trimestre.

11. Modelo de relatório de RP em PowerPoint da Reach Report

via Reach Report

O modelo de relatório de RP em PowerPoint da Reach Report transforma dados brutos de RP em um relatório visualmente atraente e de nível profissional. Este modelo ajuda você a apresentar o desempenho da campanha, a cobertura da mídia e as principais informações em um formato simples, mas envolvente.

Quer esteja a fazer uma apresentação a clientes, executivos ou partes interessadas, este modelo estruturado, mas personalizável, garante que os seus resultados de RP se destacam.

🌟 O que você vai adorar:

Apresentação pronta para uso com introdução, capa, resumo e páginas de recortes

Capa personalizável para substituir a imagem padrão por uma que melhor represente sua campanha.

Consolide o número de leitores, visualizações da cobertura e compartilhamentos nas redes sociais na página de resumo

Personalize a página final para obter um resumo profissional e envolvente

🔑 Ideal para: Profissionais de comunicação corporativa que preparam apresentações visuais para clientes, partes interessadas ou reuniões trimestrais com executivos.

12. Modelo de relatório de publicidade de RP e responsabilidade social corporativa da Template. Net

O modelo de relatório de publicidade de RP e responsabilidade social corporativa da Template.net combina os resultados de RP com o desempenho de RSC, oferecendo um layout estruturado para apresentar narrativas orientadas para o impacto. Criado para equipes corporativas, este modelo facilita a conexão entre as mensagens de RP e os esforços de responsabilidade da marca.

Destaque suas campanhas, iniciativas de responsabilidade social corporativa e exposição na mídia associada em um formato profissional.

🌟 O que você vai adorar:

Apresente os resultados de RSE e RP num relatório PDF coeso e descarregável

Adicione infográficos e ícones para tornar os dados complexos mais fáceis de compreender

Mantenha uma formatação consistente para uma entrega profissional e pronta para as partes interessadas

Personalize totalmente com texto editável, logotipos e detalhes da empresa para combinar com a sua marca

🔑 Ideal para: Empresas, equipes de RP e profissionais de RSE que desejam comunicar seu impacto social de maneira eficaz.

13. Modelo de relatório de estratégia de marketing e relações públicas da Template. Net

O modelo de relatório de estratégia de marketing e relações públicas da Template.net fornece uma estrutura clara para definir objetivos, implementar estratégias-chave e medir o sucesso na criação de conteúdo, divulgação na mídia, gerenciamento de eventos e comunicação de crise.

Além disso, existem seções dedicadas a KPIs, alocação de orçamento e cronogramas para um plano de RP estratégico e bem documentado. Como resultado, você pode alinhar facilmente seus esforços de marketing e RP com uma abordagem estruturada e orientada para resultados.

🌟 O que você vai adorar:

Defina metas de mídia, pilares de mensagens e táticas de RP em um único documento

Mapeie cronogramas e prazos com seções editáveis e pré-formatadas

Compartilhe PDFs com estratégias bem elaboradas durante sessões de planejamento ou revisões da liderança

Acompanhe o desempenho com KPIs definidos, incluindo menções na mídia e métricas de engajamento

🔑 Ideal para: Líderes de marketing e comunicação que elaboram ou apresentam planos estratégicos de RP para equipes internas ou externas.

14. Modelo de relatório de impacto publicitário de campanha de relações públicas da Template. Net

Desenvolvido para destacar resultados mensuráveis, o modelo de relatório de impacto publicitário de campanha de RP da Template.Net ajuda as equipes a resumir o alcance, o engajamento e a equivalência do valor publicitário de uma campanha. Ele detalha suas vitórias na mídia, destaca momentos virais e inclui provas visuais do sucesso da campanha em um design simples e profissional que mantém o foco nos resultados.

Além disso, o formato PDF é ideal para compartilhar rapidamente com as partes interessadas ou incorporar em atualizações para os clientes.

🌟 O que você vai adorar:

Exiba os destaques da cobertura com capturas de tela, logotipos e citações da mídia

Resuma a eficácia da campanha usando ferramentas visuais de narrativa e layout

Defina os objetivos da campanha, o público-alvo e as estratégias de engajamento

Compare o desempenho da campanha com referências e padrões do setor

🔑 Ideal para: Profissionais de relações públicas, equipes de marketing e comunicadores corporativos que precisam de uma abordagem baseada em dados para avaliar e aprimorar suas campanhas de relações públicas

15. Relatório anual de estratégia de RP e mídia da Marketing por Template. Net

Assuma o controle das relações públicas e da estratégia de mídia da sua marca com o Modelo de Relatório Anual de RP e Estratégia de Mídia da Template.Net. Totalmente personalizável, este documento projetado profissionalmente permite que você adicione o logotipo da sua empresa, a marca e detalhes específicos do negócio para uma abordagem personalizada.

Ele oferece uma estrutura completa para avaliar seus esforços de RP e mídia ao longo do último ano, com seções como Resumo Executivo, Retrospectiva do Ano, Principais Atividades de RP e Mídia, Cobertura da Mídia, Conquistas Significativas, Engajamento Digital e Estratégias Futuras.

🌟 O que você vai adorar:

Registe as conquistas de RP ao longo do ano com narrativas estruturadas e visualizações de dados

Defina objetivos futuros usando insights retrospectivos e referências mensuráveis

Apresente cronogramas e resultados de campanhas usando tabelas, gráficos e listas de verificação

Compartilhe um PDF pronto para arquivo com departamentos, lideranças ou partes interessadas

🔑 Ideal para: Equipes internas e departamentos de marketing que realizam revisões anuais de RP e planejam o próximo ano.

16. Modelos de relatórios de campanha de RP para lançamento de produtos em PowerPoint da Slide Team

via Slide Team

Melhore seus relatórios de RP com os modelos de relatório de campanha de RP para lançamento de produto em PowerPoint da SlideTeam, que são totalmente editáveis e projetados para oferecer clareza e impacto.

Esses modelos ajudam os profissionais de RP a apresentar métricas importantes e a eficácia das campanhas de RP usando gráficos, infográficos e layouts estruturados. Esses modelos simplificam dados complexos para uma melhor tomada de decisão e são perfeitos para análises internas, apresentações a clientes e planejamento estratégico.

🌟 O que você vai adorar:

Destaque o alcance da mídia, o buzz e os KPIs das campanhas de lançamento

Inclua marcos do produto, feedback e resultados em linhas do tempo visuais

Personalize slides para investidores, executivos ou equipes internas com facilidade

Apresente o resumo da sua entrada no mercado em uma apresentação visual de alto impacto

🔑 Ideal para: Profissionais de marketing de produtos e equipes de relações públicas que relatam os resultados de lançamentos em um formato de apresentação sofisticado.

O que torna um modelo de relatório de RP bom?

Um modelo de relatório de RP eficaz vai além do simples registro de dados; ele ajuda a contar a história do impacto das suas RP. Procure por estas qualidades:

Dados claros: escolha um modelo que isole as principais métricas para permitir uma compreensão rápida do impacto da campanha, evitando sobrecarga de informações

Visão geral concisa: Priorize um modelo de relatório de RP trimestral ou mensal que forneça um resumo inicial para permitir que as partes interessadas compreendam as conclusões essenciais sem se perderem em detalhes excessivos

Cobertura abrangente da mídia: selecione um modelo com recortes relevantes e as principais publicações. Isso fornece evidências tangíveis do alcance e posicionamento da sua campanha

Análise de mídias sociais: escolha um modelo de relatório de RP que inclua uma seção que capture postagens nas mídias sociais e mostre tendências de engajamento e sentimento, o que é crucial para entender a percepção do público

Alinhamento de metas: Facilmente personalizável para acompanhar o progresso em relação a objetivos específicos da campanha e KPIs, não apenas métricas genéricas

Colaboração interna da equipe: opte por um modelo de relatório de RP que facilite o compartilhamento de feedback entre as equipes internas para uma melhor compreensão coletiva

Resultados quantificáveis: Use modelos de relatórios de RP que incluem uma seção para destacar as menções mais frequentes e outros resultados mensuráveis, demonstrando o impacto tangível dos seus esforços de RP

🔎 Você sabia? Metade dos líderes de comunicação tem dificuldade em medir eficazmente o seu impacto e apenas 1 em cada 4 considera que dispõe das ferramentas adequadas para acompanhar e demonstrar o sucesso das suas relações públicas.

Destaque seus relatórios de RP com o ClickUp

Relatórios de RP eficazes contam uma história convincente sobre seus esforços, impacto e conquistas. Mas elaborá-los pode ser demorado. No entanto, utilizar esses modelos é o primeiro passo para obter clareza e eficiência. Eles eliminam as suposições na estruturação do seu relatório, facilitando o acompanhamento da cobertura da mídia e impressionando as partes interessadas.

Se você deseja gerenciar comunicados à imprensa, acompanhar a cobertura da mídia e medir o sucesso da campanha, tudo em uma única plataforma, o ClickUp é a sua melhor opção! Os modelos de relatórios e gerenciamento de RP do ClickUp ajudam você a se manter organizado, colaborar sem esforço e mostrar facilmente o seu impacto. A melhor parte? É GRÁTIS.

