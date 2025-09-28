Modelos profissionais gratuitos de recibos de entrega para um acompanhamento preciso dos pedidos

Quando os pedidos estão em trânsito, a clareza é fundamental.

Os clientes querem atualizações em tempo real, as equipes precisam de visibilidade e um recibo perdido pode causar confusão desnecessária ou, pior ainda, a perda de um pacote.

É aí que entra o modelo de recibo de entrega. Ele ajuda você a confirmar cada remessa, evitar disputas e manter todos em sintonia, do armazém até a porta de entrega.

Para ajudá-lo a se manter organizado, compilamos 15 modelos gratuitos de recibos de entrega que você pode personalizar para o seu negócio. Seja para entrega de alimentos, estoque a granel ou pedidos de clientes, esses modelos fornecem a documentação necessária para rastrear cada entrega com confiança.

Vamos lá! 🚚

O que são modelos de recibo de entrega?

Os modelos de recibo de entrega são documentos pré-formatados para confirmar que os produtos ou serviços foram entregues ao destinatário pretendido. Eles geralmente incluem detalhes necessários, como informações do remetente e do destinatário, data de entrega, descrições dos itens, quantidades e uma seção para assinatura como comprovante de recebimento.

Esses modelos ajudam a garantir registros de entrega precisos e transparentes e são comumente usados nos setores de logística, varejo, entrega de alimentos e comércio eletrônico.

O que torna um modelo de recibo de entrega bom?

Um modelo eficaz de recibo de entrega padroniza a documentação, facilitando o registro das entregas, o acompanhamento do desempenho e a geração de relatórios.

Veja como escolher o modelo mais adequado:

Claro e detalhado: Inclui todos os campos essenciais, como informações do remetente/destinatário, data de entrega, descrições dos itens e números dos pedidos

Fácil de preencher: apresenta um layout simples e intuitivo para uma entrada rápida manual ou digital

Pronto para aprovação: Possui seções para assinatura para confirmar o recebimento e estabelecer responsabilidade, ao mesmo tempo em que protege ambas as partes em caso de disputas

Personalizável: oferece espaço para anotações, detalhes de contato ou status de pagamento, garantindo que se adapte às necessidades específicas da sua empresa sem ficar confuso

Aparência profissional: mantém um design limpo e elegante, que não só é fácil de ler, mas também reforça a identidade da sua marca

📚 Leia mais: Os melhores modelos de recibos do Excel para um acompanhamento perfeito das despesas

Modelos de recibo de entrega em resumo

15 modelos de recibos de entrega

Os recibos de entrega são apenas uma parte de um sistema maior que inclui faturamento, pagamentos e manutenção de registros.

Aqui estão alguns modelos que o ajudarão a acompanhar toda a jornada do cliente👇

1. Modelo de histórico de pagamentos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize, monitore e gerencie transações de pagamento sem esforço com o modelo de histórico de pagamentos do ClickUp

Organize, monitore e gerencie transações de pagamento sem esforço com o modelo de histórico de pagamentos do ClickUp.

Confirme as entregas e acompanhe todo o histórico da transação em um só lugar. Este modelo ajuda você a registrar quantidades de produtos, custos e detalhes de pagamento sem precisar lidar com vários registros.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Calcule automaticamente os totais com fórmulas integradas para maior rapidez e precisão

Visualização de tabela do ClickUp Acompanhe os métodos e datas de pagamento na

Colete recibos com um Formulário ClickUp compartilhável para fornecedores ou prestadores de serviços

ClickUp Brain Preencha automaticamente, categorize e resuma detalhes usando o

Centralize os registros financeiros e de entrega para obter trilhas de auditoria perfeitas

Configure campos de IA para categorizar, resumir e preencher automaticamente as informações

💡 Ideal para: Pequenas empresas, equipes de logística e freelancers que precisam de uma maneira confiável de documentar e confirmar entregas e remessas.

📌 Resumo rápido: Embora o acompanhamento preciso dos pedidos seja essencial para manter os clientes informados, isso é apenas parte da equação. Por trás de cada entrega perfeita, há uma equipe que precisa estar alinhada quanto às atualizações de estoque, status de pagamento, embalagem e entregas na última milha. É aí que a comunicação interna desempenha um papel fundamental. Plataformas como o ClickUp ajudam as empresas a eliminar gargalos nas atualizações internas. Na verdade, recursos como o ClickUp Tasks ajudaram equipes como a Cemex a reduzir o tempo que levava 24 horas para comunicar a conclusão de tarefas para apenas alguns segundos.

🎥 Começando do zero com o ClickUp? Este vídeo mostra como criar sua primeira tarefa — completa com subtarefas, descrições, atribuições, prazos e muito mais — para que você comece a organizar seu trabalho corretamente.

2. Modelo de fatura do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie, envie e acompanhe faturas em um só lugar com o modelo de fatura do ClickUp

Crie, envie e acompanhe faturas em um só lugar com o modelo de fatura do ClickUp.

Um recibo de entrega confirma que um pedido chegou, mas uma fatura mostra o detalhamento completo para os clientes. Com este modelo, você pode detalhar custos, descrever condições de pagamento e adicionar sua marca para um acabamento profissional.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Personalize os Termos e Condições para esclarecer as políticas de pagamento e prazos

Defina lembretes automáticos para faturas vencidas ou clientes recorrentes

Adicione seu logotipo e os detalhes da sua empresa para reforçar a identidade da sua marca

Envie faturas diretamente do ClickUp através da ferramenta de e-mail integrada

Mantenha as confirmações de pedidos e as faturas conectadas em um único espaço de trabalho

💡 Ideal para: Vendedores, fornecedores ou qualquer pessoa que entregue produtos físicos e precise garantir que o pagamento seja tão simples quanto o próprio pedido.

3. Modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha todas as faturas organizadas com o modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp

Mantenha todas as faturas organizadas com o modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp.

Este modelo oferece clareza quando várias partes interessadas estão envolvidas em uma única entrega. Acompanhe o cliente, o valor, o método e o status do pagamento, deixando notas sobre casos excepcionais, como cheques sem fundos ou atrasos previstos.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Gerencie faturas visualmente na Exibição do quadro com etapas de arrastar e soltar

Adicione notas para sinalizar cheques sem fundos, pagamentos parciais ou datas de vencimento próximas para facilitar o gerenciamento de pedidos

Acompanhe os totais, métodos de pagamento e saldos pendentes em uma única lista

Atribua a responsabilidade para que nenhuma fatura seja esquecida

Preveja o fluxo de caixa recebido com base nos prazos das faturas

Quando uma única entrega envolve várias partes, como remetentes, transportadoras, despachantes aduaneiros e operadores de armazém, pode ser complicado controlar quem faturou o quê e quando.

💡 Ideal para: Empresas ou equipes que gerenciam processos complexos de faturamento, nos quais estão envolvidas várias partes interessadas, como empresas de logística, transportadoras ou organizações com vários parceiros externos.

4. Modelo de fatura para prestadores de serviços independentes da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Cobre seus clientes com facilidade usando o modelo de fatura para prestadores de serviços independentes

Cobre seus clientes com facilidade usando o modelo de fatura para prestadores de serviços independentes do ClickUp.

Para freelancers e prestadores de serviços que desempenham várias funções, este modelo simplifica o faturamento. Ele extrai os detalhes da entrega para que você possa cobrar diretamente dos clientes sem precisar alternar entre ferramentas.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Crie faturas diretamente no ClickUp, sem aplicativos de terceiros

Visualização do calendário ou Visualização de Gantt para ficar por Veja os prazos naoupara ficar por dentro dos pagamentos

Conecte os detalhes da entrega às faturas para obter um histórico completo das transações

Automatize os acompanhamentos para economizar tempo atrás dos clientes

Mantenha o profissionalismo com um formato de fatura estruturado e com a marca da sua empresa

Como prestador de serviços independente, você desempenha várias funções, como criador, comunicador e contador.

💡 Ideal para: Freelancers e prestadores de serviços independentes que desejam uma maneira rápida, profissional e totalmente integrada de solicitar o pagamento após a entrega dos produtos.

📖 Leia mais: Quer tornar o acompanhamento ainda mais fácil? Mergulhe na nossa lista dos melhores softwares de faturamento por tempo, porque por que apenas acompanhar entregas quando você também pode acompanhar o tempo como um profissional?⏳✨

5. Modelo de formulário de pagamento ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Receba pagamentos mais rapidamente e mantenha-se organizado com o modelo de formulário de pagamento do ClickUp

Receba pagamentos mais rapidamente e mantenha-se organizado com o modelo de formulário de pagamento do ClickUp.

Para organizadores de eventos e prestadores de serviços, a confusão com pagamentos pode arruinar a experiência. Este modelo cria formulários simples e preenchíveis que registram automaticamente os métodos de pagamento, tipos de ingressos e detalhes dos participantes em seu painel.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe todos os pagamentos em um único espaço de trabalho com entradas sincronizadas automaticamente

Atribua acompanhamentos aos membros da equipe para pagamentos não resolvidos

Anexe recibos e confirmações diretamente a cada pedido

Automatize lembretes para que os participantes nunca percam os prazos

Vincule pagamentos a tarefas como check-ins em eventos ou atribuições de assentos

💡 Ideal para: Organizadores de eventos e prestadores de serviços que precisam de uma maneira integrada e rastreável de gerenciar pagamentos e acompanhamentos a partir de um hub centralizado.

6. Modelo de diário contábil do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todos os débitos e créditos com facilidade usando o modelo de diário contábil do ClickUp

Acompanhe todos os débitos e créditos com facilidade usando o modelo de diário contábil do ClickUp.

Se sua empresa lida com transações frequentes, este modelo garante que nada seja esquecido. Registre cada entrada com detalhes como tipo de diário, contas afetadas e recibos de apoio, tudo organizado em uma única lista.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Alterne entre a Exibição de livros para obter uma visão geral das finanças e a Exibição de diário para obter detalhes

Marque os membros da equipe para aprovações e adicione comentários para contextualizar

Anexe faturas ou recibos a cada entrada para maior clareza

Acompanhe despesas e receitas recorrentes sem perder o controle

Mantenha as pequenas empresas em conformidade e preparadas para auditorias com registros estruturados

💡 Ideal para: Pequenas empresas e agências precisam de uma maneira confiável e organizada de rastrear e verificar transações financeiras diárias ou semanais.

📖 Leia mais: Modelos gratuitos de cotação de preços comerciais

7. Modelo de recibo de entrega da Template. Net

O modelo de recibo de entrega da Template. Net oferece uma solução pronta para edição para confirmar remessas e manter os registros de pedidos transparentes.

Inclui campos para remetente/destinatário, descrições de entrega, carimbos de data e hora, além de uma linha para assinatura como prova — tudo fácil de personalizar no Word, Google Docs ou PDF.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Design simples e profissional para edições rápidas

Formatos personalizáveis em ferramentas que você já usa

Garanta clareza e responsabilidade com as assinaturas necessárias

Funciona tanto como confirmação digital quanto impressa

Fácil de adaptar para pequenas empresas locais ou operações de maior dimensão

💡 Ideal para: Empresas de entrega local, como padarias, floristas ou serviços de correio, que precisam de uma maneira rápida de emitir confirmações de entrega profissionais.

📮ClickUp Insight: A mudança de contexto está silenciosamente corroendo a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da alternância entre plataformas, gerenciamento de e-mails e mudanças entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp reúne seus fluxos de trabalho (e bate-papos) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas em bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto recursos com tecnologia de IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

8. Modelo de nota de recibo de entrega da Template. Net

Este modelo funciona como um livro de recibos estruturado para empresas com entregas frequentes. O modelo de nota de recibo de entrega da Template. Net combina remessas com pedidos de compra e registra facilmente o que foi recebido.

Os campos predefinidos capturam detalhes do item, datas de entrega e assinaturas do destinatário, tornando as transações repetidas fáceis e confiáveis.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Referência rápida para entregas recorrentes

Alinhamento das notas com as ordens de compra para uma reconciliação precisa

O campo de assinatura garante a responsabilidade na entrega

Compatível com vários formatos (Word, Docs, PDF)

Leve, mas detalhado o suficiente para documentação regular

💡 Ideal para: equipes de logística, serviços de entrega ou qualquer empresa que lida com entregas regulares e precisa de registros de entrega confiáveis e precisos

9. Modelo de recibo de entrega de remessa da Template. Net

Gerenciar remessas em massa significa rastrear várias caixas, SKUs e partes interessadas. O modelo de recibo de entrega de remessa da Template. Net garante precisão com campos para números de remessa, listas detalhadas, datas de entrega e assinaturas dos destinatários.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanha remessas de alto volume com registros detalhados e estruturados

Protege contra disputas, documentando todos os detalhes

O layout simples equilibra rigor e rapidez

Funciona tanto para envios nacionais como internacionais

Fornece documentação consistente para equipes grandes

💡 Ideal para: Varejistas que gerenciam estoques complexos, fornecedores que garantem o atendimento preciso de pedidos e equipes de remessa que precisam de documentação consistente para rastrear remessas de alto volume e antecipar quaisquer problemas de entrega.

10. Modelo de recibo de entrega de alimentos da Template. Net

Restaurantes e fornecedores de alimentos lidam com muitos pedidos diariamente, e detalhes perdidos podem rapidamente se transformar em reclamações. O modelo de recibo de entrega de alimentos facilita o registro claro de todas as informações — número do pedido, itens, horário de entrega, informações do cliente e forma de pagamento — para que nada se perca na correria.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Detalhes do pedido discriminados para evitar confusão sobre itens em falta

Campos integrados para contato com o cliente e horário de entrega

Rastreamento do método de pagamento para uma reconciliação rápida

Simplifica a comunicação entre cozinhas, entregadores e clientes

Flexível para restaurantes, serviços de catering e fornecedores de comida para viagem

💡 Ideal para: Serviços de entrega de comida que buscam precisão, restaurantes que desejam otimizar seus processos de entrega e take-away e empresas de catering que precisam de registros precisos de cada entrega culinária.

😜 Curiosidade: A maior pizza já entregue no mundo pesava mais de 22 kg! Imagine tentar acompanhar esse pedido sem um recibo de entrega. Você precisaria de um modelo do tamanho de uma pizza só para caber todos os detalhes! 🍕📋

11. Modelo de confirmação de entrega da Template. Net

Quando surgem disputas, um comprovante assinado é sua melhor defesa. Este modelo cria um registro claro do que foi entregue, com espaço para a assinatura do comprador e uma seção extra para anotações para documentar danos ou discrepâncias no momento do recebimento.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Adicione a assinatura do comprador para obter uma prova incontestável da entrega

Campo de notas para registrar itens danificados ou faltantes instantaneamente

Design simples e estruturado para preenchimento rápido

Fortalece a confiança entre fornecedores e clientes

Reduz disputas e reclamações pós-entrega

💡 Ideal para: Equipes de logística, prestadores de serviços e empresas que precisam de comprovantes de entrega para uso interno ou para os clientes

12. Modelo de recibo de entrega da Routific

via Routific

Para equipes de entrega que estão sempre em movimento, este modelo fornece documentação profissional para cada entrega concluída. Ele captura detalhes da empresa, informações do entregador, detalhes do destinatário e referências do pedido para um rastreamento perfeito.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Formato de tabela organizado para todos os itens da entrega

Campos de assinatura para o motorista e o destinatário

Fácil de combinar entregas com números de referência de pedidos

Fortalece a responsabilidade com uma propriedade clara da entrega

Funciona igualmente bem para frotas, transportadoras e distribuidores

💡 Ideal para: Frotas de entrega, empresas de courier e equipes de distribuição que precisam de uma maneira simples e profissional de documentar as entregas concluídas

13. Modelo de recibo da Postermywall

via Postermywall

O modelo de recibo da PosterMyWall combina profissionalismo com flexibilidade criativa. Você pode personalizá-lo com suas cores, logotipos ou até mesmo um pouco de humor, enquanto suas três colunas de pagamento (dinheiro, cheque, celular) eliminam a confusão nas transações.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Personalização com recurso de arrastar e soltar para edições rápidas

Três campos dedicados para diferentes tipos de pagamento

Opções de design visual para combinar com a identidade da sua marca

Fácil de usar para freelancers, pequenas lojas ou criativos

Disponíveis para download em vários formatos para uso digital ou impressão

💡 Ideal para: Pequenas empresas, freelancers e profissionais criativos que desejam recibos com um design bonito, tão profissionais quanto fáceis de usar.

14. Modelo de recibo de entrega da Billed

via Billed

Criado por uma plataforma de faturamento e pagamentos, este modelo ajuda você a emitir recibos de entrega em minutos. Adicione sua marca, preencha os detalhes do remetente e do destinatário e você terá um registro claro que também serve como nota de recebimento de mercadorias.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Personalizável com seu logotipo, informações de contato e detalhes da marca

O layout limpo e profissional aumenta a confiança do cliente

Funciona bem para documentar tanto a entrega quanto o recebimento de mercadorias

Rápido de gerar para fluxos de trabalho de logística movimentados

Combina perfeitamente com os processos de faturamento

💡 Ideal para: Empresas de logística, transportadoras e empresas baseadas em produtos que precisam de uma maneira rápida e precisa de documentar entregas e manter os clientes informados.

📖 Leia mais: Cansado de orçamentos confusos de empreiteiros que deixam você confuso? Aqui estão modelos gratuitos de orçamento de empreiteiros para facilitar sua vida!

15. Modelo de recibo de entrega da Scribd

via Scribd

Os modelos de recibo de entrega da Scribd são pontos de partida versáteis que você pode adaptar às necessidades da sua empresa. Seja para gerenciar estoque ou acompanhar entregas, esses modelos oferecem uma base estruturada e profissional para você trabalhar.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Vários modelos de layout para escolher e personalizar

Editáveis para se adequarem às suas categorias de produtos e estilos de pedidos

Seções claras para itens, quantidades e assinaturas

Simples o suficiente para pequenas empresas, flexível para equipes maiores

Fornece um registro confiável em papel para as operações de entrega

💡 Ideal para: Pequenas empresas, fornecedores e prestadores de serviços que precisam de uma maneira simples de documentar entregas e manter um registro profissional em papel.

Simplifique seu processo de entrega com o ClickUp

Um modelo profissional de recibo de entrega não serve apenas para marcar uma caixa — ele protege sua empresa, mantém os clientes informados e garante que cada remessa receba a aprovação que merece.

Seja você um freelancer independente, uma equipe de logística em crescimento ou uma empresa que lida com vários fornecedores e clientes, usar o modelo certo simplifica todo o processo de entrega. E quando você precisar de mais do que um modelo, como automações integradas, acompanhamento de tarefas ou coordenação de pagamentos, o ClickUp está ao seu lado.

Do acompanhamento de faturas a formulários de pagamento e até mesmo gerenciamento de projetos freelance, o espaço de trabalho do ClickUp ajuda você a conectar todas as etapas do fluxo de trabalho dos seus pedidos, desde o envio até a entrega.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e comece a personalizar sua maneira de rastrear pedidos de forma mais inteligente e sem estresse. 🚛