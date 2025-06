13 melhores alternativas ao Chatbase para chatbots com IA em 2025

Se você está procurando alternativas ao Chatbase, provavelmente está procurando um chatbot com IA sem código que se integre perfeitamente ao seu negócio, amplie o suporte instantâneo de agentes humanos e aprimore o suporte ao cliente com IA.

Embora o Chatbase tenha sido uma opção preferida para alguns, ele não é mais a única opção disponível. Muitas plataformas modernas oferecem chatbots com IA personalizados com recursos e benefícios ainda melhores.

Então, qual você deve escolher?

Vamos dar uma olhada nas 13 alternativas ao Chatbase que você pode considerar.

As melhores alternativas ao Chatbase num relance

Ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços ClickUp Automação de tarefas com IA, suporte ao cliente, fluxo de trabalho e integrações com ferramentas de CRM Pessoas físicas, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas Intercom Chatbot com IA (Fin AI Agent), Copiloto com IA, insights de relatórios com IA, integração com help desk Empresas de médio porte, grandes empresas Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 39 Ada Chatbot com IA multilíngue, treinamento de agentes de IA, criador de automação sem código, engajamento proativo Empresas de médio porte, grandes empresas Preços personalizados Tidio Chatbot com IA (Lyro AI Agent), chat ao vivo, fluxos de automação pré-construídos, integrações com Shopify e CRM Pequenas empresas, empresas de médio porte Planos pagos a partir de US$ 29 Drift Assistente de vendas com IA, qualificação automatizada de leads, integração com CRM, conversas em tempo real Empresas de médio porte, grandes empresas Preços personalizados Botpress Construtor personalizado de chatbots com IA, integração com OpenAI e LLM, sincronização de conhecimento vetorizado, acesso a SDK/API Desenvolvedores, pequenas empresas, empresas de médio porte Planos pagos a partir de US$ 39 Chatfuel Bot de IA para WhatsApp e Messenger, vendas e suporte automatizados, integrações com Stripe e Shopify, API verificada do WhatsApp Pequenas empresas, empresas de médio porte Teste gratuito; planos pagos disponíveis Landbot Construtor de chatbot sem código, testes A/B, segmentação de clientes, integrações com CRM e comércio eletrônico Pequenas empresas, empresas de médio porte Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 45 IngestAI Análise de negócios com IA, análise preditiva, insights estratégicos de IA, foco em empresas Empresas Preços personalizados Tars Automação da jornada do cliente, autoatendimento com IA, otimização do fluxo de trabalho Empresas de médio porte, grandes empresas Preços personalizados Fini AI Chatbot com IA multicanal, integração com base de conhecimento, encaminhamento humano contínuo Pequenas empresas, empresas de médio porte Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Manychat Automação de chat em redes sociais com IA, DMs do Instagram, WhatsApp e suporte para Messenger Pessoas físicas, pequenas empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15 Yuma AI Chatbot com IA para comércio eletrônico, gerenciamento automatizado de pedidos, reembolsos, consultas de clientes baseadas em IA Pequenas empresas, empresas de médio porte Preços personalizados

Introdução ao Chatbase

O Chatbase é uma plataforma de chatbot com IA que permite às empresas treinar o ChatGPT com seus dados e criar chatbots com IA personalizados para sites, aplicativos e redes sociais. Ele permite interações perfeitas com os clientes, fornecendo respostas instantâneas às perguntas dos usuários e reduzindo a necessidade de suporte humano.

Com recursos de processamento de linguagem natural (NLP), o Chatbase garante que os chatbots entendam o contexto e respondam intuitivamente. Projetada para empresas, startups, profissionais de marketing e equipes de suporte ao cliente, a plataforma simplifica o suporte ao cliente com IA sem exigir habilidades de codificação.

No entanto, há um outro lado das vantagens.

Por que escolher alternativas ao Chatbase?

Se você está procurando recursos mais avançados, melhores integrações ou uma experiência de usuário dinâmica, aqui estão alguns problemas reais que podem fazer você considerar mudar do Chatbase:

Falta de suporte multicanal: Se as soluções da sua empresa pertencem a setores que exigem suporte multicanal de IA e automação avançada, o Chatbase pode não oferecer a flexibilidade de que você precisa

Opções fracas de treinamento do chatbot: Embora permita treinar o ChatGPT com seus dados, ele não possui recursos de ajuste fino, tornando mais difícil controlar as respostas do chatbot e melhorar a precisão ao longo do tempo

Sem recurso de transferência para humanos: Não há uma maneira integrada de transferir conversas para agentes humanos, o que pode frustrar os usuários quando o chatbot com IA não consegue resolver suas dúvidas

Fluxos de trabalho de automação limitados: O Chatbase não permite que as empresas criem fluxos de automação complexos, como lógica condicional, sequências de várias etapas ou gatilhos baseados em eventos para interações mais inteligentes com chatbots

Integração restrita com base de conhecimento: O chatbot tem dificuldade com a sincronização em tempo real a partir de bases de conhecimento dinâmicas, o que significa que as atualizações nas perguntas frequentes ou na documentação podem não ser refletidas instantaneamente nas respostas do chatbot

🔎 Você sabia? O ChatGPT alcançou 1 milhão de usuários em 5 dias. Ele se tornou um dos aplicativos de crescimento mais rápido da história, perdendo apenas para o Threads. Isso destaca a demanda explosiva por soluções de chat com IA.

13 alternativas ao Chatbase em resumo

Muitas marcas populares de chatbots conversacionais agora oferecem automação baseada em IA, tornando-as fortes alternativas ao Chatbase. Se você precisa de melhor automação, integrações mais profundas ou respostas de IA mais inteligentes, aqui estão 13 alternativas poderosas ao Chatbase:

1. ClickUp (ideal para produtividade e suporte com IA)

Crie tarefas instantaneamente, automatize respostas e sincronize seus fluxos de trabalho usando o ClickUp Chat

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa, também conhecida como o aplicativo que faz tudo para o trabalho, criada para permitir um excelente atendimento ao cliente.

Ao contrário da maioria dos chatbots básicos que lidam com consultas superficiais, o ClickUp Chat transforma conversas em trabalho real. As equipes de suporte podem transformar mensagens em tarefas instantaneamente, vincular discussões a tickets ou projetos de clientes e manter os chats totalmente sincronizados com os fluxos de trabalho de toda a equipe.

Os agentes de IA no ClickUp Chat (Autopilot Agents) respondem automaticamente às perguntas mais comuns dos clientes, fornecem atualizações instantâneas e exibem informações relevantes do seu espaço de trabalho, reduzindo o tempo de resposta e o esforço manual das equipes de suporte. Ao automatizar interações rotineiras e aproveitar o conhecimento do espaço de trabalho, eles ajudam as equipes de atendimento ao cliente a oferecer um suporte mais rápido, consistente e preciso.

A capacidade do ClickUp de conectar vários aplicativos de trabalho permite consolidar interações com clientes, bases de conhecimento e tarefas de suporte em um só lugar, eliminando a necessidade de várias ferramentas desconectadas.

Com o ClickUp Brain, as equipes de suporte podem responder instantaneamente às perguntas dos clientes, obtendo respostas em tempo real a partir de tarefas, documentos e histórico de comunicação.

Enquanto muitas marcas famosas de chatbots conversacionais se concentram apenas no tratamento básico de consultas, o ClickUp conecta as conversas diretamente aos fluxos de trabalho, gerenciamento de tickets e bases de conhecimento para oferecer suporte completo ao cliente.

A criação de tarefas com IA gera e atribui automaticamente itens de ação com base nos chats dos clientes, para que nada seja esquecido. Além disso, o ClickUp Brain resume rapidamente as conversas e os tickets em andamento, fornecendo aos agentes de suporte todo o contexto necessário sem precisar vasculhar threads.

Você também pode criar fluxos de trabalho personalizados para diferentes tipos de solicitações de suporte, definir prioridades de tickets e automatizar o encaminhamento de tickets com integrações profundas em várias plataformas.

Automações: você pode configurar automações para acionar ações com base no chat ou na atividade da tarefa, tornando seus fluxos de trabalho mais inteligentes

Agentes de IA: Os agentes de IA da ClickUp podem automatizar processos, responder perguntas e fornecer suporte dentro do seu espaço de trabalho.

Se você está procurando uma alternativa ao Chatbase que vá além de simples chatbots e ofereça gerenciamento de projetos integrado, automação com IA e personalização avançada, o ClickUp é a melhor opção. Ele centraliza a comunicação, o conhecimento e o trabalho, tornando sua equipe mais eficiente e colaborativa.

Melhores recursos do ClickUp

Crie tarefas, resumos e atualizações automáticas de progresso usando IA

Responda às dúvidas dos usuários, gere itens de ação e sincronize com tarefas automaticamente

Automatize respostas, organize tickets e sugira soluções para o suporte ao cliente

Integre-se perfeitamente com o Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma e outras ferramentas

Armazene, acesse e gerencie todo o conhecimento da equipe em uma plataforma pesquisável

Redija respostas, resumos e conteúdos sem esforço com a assistência de escrita alimentada por IA

Transcreva e resuma chamadas de voz e vídeo automaticamente com IA

Gere relatórios automatizados e de progresso para manter as equipes alinhadas

Limitações do ClickUp

Com muitos recursos, o ClickUp pode parecer complexo para alguns novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

Nossa equipe está espalhada por quatro fusos horários em três países diferentes. Precisamos ter uma comunicação clara entre os membros da equipe, ou haverá um atraso mínimo de um dia. Atribuir tarefas uns aos outros em vez de enviar e-mails ou mensagens pelo Teams é muito mais eficiente. Conversamos e atualizamos através da própria tarefa, por isso é muito mais fácil encontrar as conversas relacionadas, em vez de nos perguntarmos "aquela mensagem estava num e-mail ou ela enviou-me uma mensagem?" e "Quando era que isso era necessário?" ou "Quão urgente é?" Todas essas perguntas são respondidas numa tarefa bem elaborada.

Nossa equipe está espalhada por quatro fusos horários em três países diferentes. Precisamos ter uma comunicação clara entre os membros da equipe, ou haverá um atraso mínimo de um dia. Atribuir tarefas uns aos outros em vez de enviar e-mails ou mensagens pelo Teams é muito mais eficiente. Conversamos e atualizamos através da própria tarefa, por isso é muito mais fácil encontrar as conversas relacionadas, em vez de nos perguntarmos "aquela mensagem estava num e-mail ou ela enviou-me uma mensagem?" e "Quando era que isso era necessário?" ou "Quão urgente é?" Todas essas perguntas são respondidas numa tarefa bem elaborada.

🔎 Você sabia? A Pigment, uma empresa de software em rápido crescimento, simplificou suas operações com o ClickUp como hub central, gerando um aumento de 88% na eficiência de integração e 83% mais rapidez na correção de bugs. Ao substituir ferramentas dispersas por uma única plataforma para colaboração, automação de tarefas e modelos de integração, a Pigment permitiu que suas equipes trabalhassem de forma mais inteligente, se comunicassem melhor e escalassem mais rapidamente.

2. Intercom (ideal para automação de atendimento ao cliente com IA)

via Intercom

A Intercom está redefinindo o atendimento ao cliente com IA com o Fin AI Agent, um assistente de IA avançado que aprimora as interações com os clientes com um recurso de compreensão de diálogo natural, garantindo que os usuários recebam respostas precisas e contextualizadas.

Também inclui o Copilot, um assistente de IA que oferece suporte aos agentes, fornecendo sugestões em tempo real, respostas geradas automaticamente e automação do fluxo de trabalho para melhorar os tempos de resolução.

Embora as soluções da Intercom incluam ferramentas de gerenciamento de funcionários, como automação de integração e delegação de tarefas, sua verdadeira força para equipes de atendimento ao cliente reside na automação de ações de suporte e na otimização dos fluxos de trabalho de resposta.

Principais recursos do Intercom

Melhore o foco no cliente com o Fin AI Agent, que oferece respostas semelhantes às humanas 24 horas por dia, 7 dias por semana

Ajude os agentes de suporte com o Copilot com IA, que fornece sugestões de respostas em tempo real e automação

Analise e otimize as operações de suporte com o AI Insights & Reporting para melhorar a eficiência

Otimize os fluxos de trabalho de suporte com automação sem código, reduzindo a intervenção manual

Limitações do Intercom

Alguns fluxos de trabalho carecem de etapas intuitivas, exigindo soluções alternativas complexas

Os recursos de IA podem gerar respostas que ainda precisam de revisão humana em determinados cenários

Preços do Intercom

Essencial: US$ 39/mês por usuário

Avançado: US$ 99/mês por usuário

Especialista: US$ 139/mês por usuário

Avaliações e comentários do Intercom

G2: 4,5/5,0 (mais de 3.330 avaliações)

Capterra: 4,5/5,0 (mais de 1.100 avaliações)

🔎 Você sabia? O ChatGPT processa mais de 10 milhões de consultas por dia . Esse volume enorme de interações impulsionadas por IA molda o atendimento ao cliente, a criação de conteúdo e a automação de negócios em todo o mundo.

3. Ada (ideal para atendimento ao cliente multilíngue com IA)

via Ada

A Ada se destaca na automação de conversas de suporte em várias plataformas com seu suporte multilíngue avançado baseado em IA, permitindo interações globais perfeitas.

Em comparação com outros chatbots de IA tradicionais, o Ada aprende continuamente com as interações, permitindo que as empresas melhorem as respostas geradas pela IA, automatizem as resoluções e reduzam o volume de tickets ao longo do tempo.

Com seu criador de automação sem código, as empresas podem criar fluxos de trabalho que se aprimoram automaticamente e se integram ao Salesforce, Zendesk, Twilio e outras ferramentas empresariais. A Ada também oferece engajamento proativo com o cliente, permitindo que as marcas interajam com os clientes antes que os problemas se agravem.

Melhores recursos do Ada

Automatize conversas de suporte em mais de 50 idiomas, lidando com consultas por mensagens, voz e e-mail

Crie e personalize fluxos de trabalho de IA com um construtor de automação sem código para interações personalizadas e significativas

Melhore a precisão do chatbot ao longo do tempo com treinamento de agentes de IA e acompanhamento de desempenho

Integre facilmente com Salesforce, Zendesk, Twilio e outras ferramentas empresariais

Existem limitações

Requer conhecimento técnico para gerar intenções complexas e gerenciar placeholders ou APIs

A integração com o Zendesk poderia ser melhorada para um processo de implementação mais suave

Preços Ada

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Ada

G2: 4,6/5,0 (mais de 150 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Ada?

Um usuário do G2 diz:

Trabalhamos arduamente com a Ada para alcançar uma alta taxa de retenção e estamos extremamente satisfeitos com os resultados.

Trabalhamos arduamente com a Ada para alcançar uma alta taxa de retenção e estamos extremamente satisfeitos com os resultados.

🧠 Curiosidade: O GPT-2 foi inicialmente rotulado como "muito perigoso para ser lançado" devido a preocupações com a disseminação de informações falsas e o uso indevido da geração de conteúdo. Com o avanço das capacidades da IA, é fundamental adotá-la de forma responsável — as empresas devem priorizar a segurança, a conformidade e o uso ético da IA.

4. Tidio (ideal para chat ao vivo e automação com IA)

via Tidio

O Tidio é uma plataforma de atendimento ao cliente baseada em IA que combina o Lyro AI Agent, chat ao vivo e automação para lidar com solicitações de suporte, aumentar as conversões e melhorar a experiência do usuário.

O Lyro AI Agent pode resolver de forma autônoma até 70% das dúvidas dos clientes em tempo real, em vários canais e idiomas, sem a necessidade de intervenção de um agente.

A capacidade única do Tidio de integrar perfeitamente a IA com recursos de chat ao vivo e help desk garante respostas instantâneas aos clientes.

Melhores recursos do Tidio

Automatize 70% das consultas dos clientes com o Lyro AI Agent, reduzindo a carga de trabalho dos agentes

Envolva os visitantes em tempo real usando o chat ao vivo com recomendações baseadas em IA

Personalize as interações com os clientes com fluxos de automação pré-criados para vendas e suporte

Conecte-se ao Shopify, WordPress, HubSpot e mais de 100 integrações para um fluxo de trabalho unificado

Limitações do Tidio

Alguns recursos avançados estão disponíveis apenas em planos superiores, limitando a acessibilidade para empresas menores

Preços do Tidio

Starter: US$ 29/mês por usuário

Crescimento: a partir de US$ 59/mês por usuário

Mais: A partir de US$ 749/mês por usuário

Premium: A partir de US$ 2.999/mês por usuário

Avaliações e comentários do Tidio

G2: 4,7/5,0 (mais de 1.620 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 460 avaliações)

➡️ Leia mais: Como integrar IA ao seu site

5. Drift (ideal para marketing conversacional com IA e geração de leads)

via Drift

O Drift é uma plataforma de IA conversacional projetada para envolver os visitantes do site, qualificar leads e acelerar as vendas.

Diferente dos chatbots tradicionais, a IA da Drift personaliza as conversas em tempo real, permitindo que as empresas se conectem com compradores altamente interessados e os orientem de maneira integrada ao longo do funil de vendas.

Com agentes de chat baseados em IA, o Drift responde automaticamente às perguntas dos visitantes, agenda reuniões e direciona os leads para o representante de vendas certo, reduzindo o atrito na jornada do comprador.

Além disso, o recurso de desanonimização dos visitantes do site ajuda as empresas a identificar e rastrear clientes potenciais, permitindo uma segmentação baseada em dados.

Principais recursos do Drift

Envolva visitantes do site com alta intenção de compra com conversas em tempo real impulsionadas por IA

Identifique e acompanhe automaticamente visitantes anônimos para uma melhor segmentação de leads

Converta mais leads com chatbots com IA que agendam reuniões instantaneamente

Integre-se perfeitamente com plataformas de CRM e vendas para uma transferência suave de leads

Limitações do Drift

Curva de aprendizado íngreme devido à ampla gama de recursos e opções de personalização complexas

Algumas integrações exigem solução de problemas adicionais, afetando a eficiência do fluxo de trabalho

Preços da Drift

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Drift

G2: 4,4/5,0 (mais de 1.250 avaliações)

Capterra: 4,5/5,0 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Drift?

Um usuário do G2 diz:

Usei o Drift em dois locais de trabalho diferentes e, em ambos, foi fácil acessá-lo. Ele permite que os clientes em potencial entrem em contato conosco com qualquer dúvida e agendem reuniões quando não estamos disponíveis. O Drift também tem um recurso que nos permite ver quais empresas têm usado nossos sites e o que elas têm navegado, permitindo-nos direcionar essas empresas com palavras específicas em mente.

Usei o Drift em dois locais de trabalho diferentes e, em ambos, foi fácil acessá-lo. Ele permite que os clientes em potencial entrem em contato conosco com qualquer dúvida e agendem reuniões quando não estamos disponíveis. O Drift também tem um recurso que nos permite ver quais empresas têm usado nossos sites e o que elas têm navegado, permitindo-nos direcionar essas empresas com palavras específicas em mente.

💡 Dica profissional: Ao contrário das FAQs estáticas, as bases de conhecimento orientadas por IA aprendem e se atualizam continuamente. As empresas que integram soluções de autoatendimento com IA podem melhorar drasticamente a satisfação do usuário e reduzir o tempo de espera.

6. Botpress (ideal para desenvolvedores que criam chatbots com IA e alta personalização)

via Botpress

O Botpress é uma poderosa plataforma de agentes de IA projetada para desenvolvedores que desejam criar chatbots altamente personalizáveis com os mais recentes LLMs, como OpenAI, Anthropic e Fireworks AI.

Além disso, oferece acesso à API com interface de usuário integrada, ferramentas de automação e integrações em tempo real para criar agentes de IA prontos para produção, adaptados às necessidades específicas da sua empresa.

Com seu estúdio de construção visual, os desenvolvedores podem importar bases de conhecimento personalizadas, sincronizar com sistemas de terceiros e implantar agentes de IA em vários canais, como WhatsApp e Telegram.

Principais recursos do Botpress

Crie chatbots com IA sem código e com poucas opções de código para automação e fluxos de trabalho personalizados

Integre agentes de IA com WhatsApp, Telegram, Slack e plataformas de CRM de maneira perfeita

Importe bases de conhecimento personalizadas de PDFs, sites e bancos de dados para respostas contextuais

Amplie os recursos do chatbot com o SDK e a API do Botpress para personalização avançada

Limitações do Botpress

Tem uma curva de aprendizado íngreme para usuários não técnicos, tornando as implementações avançadas complexas

O modelo de preços pode ser caro para empresas que lidam com grandes volumes de mensagens ou que precisam de recursos premium

Preços do Botpress

Pagamento conforme o uso: US$ 0/mês + custos de uso da IA

Mais: US$ 79/mês por usuário

Equipe: US$ 446/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Botpress

G2: 4,6/5,0 (mais de 330 avaliações)

Capterra: 4,5/5,0 (mais de 40 avaliações)

🔎 Você sabia? Chatbots ≠ IA conversacional. Embora toda IA conversacional possa funcionar como chatbots, nem todos os chatbots usam IA conversacional. Os chatbots seguem regras programadas, enquanto a IA conversacional aprende, se adapta e entende o contexto para fornecer interações dinâmicas e semelhantes às humanas.

7. Chatfuel (ideal para automação do WhatsApp e redes sociais com IA)

via Chatfuel

O Chatfuel é uma plataforma de chatbot voltada para o sucesso que automatiza vendas, suporte ao cliente e engajamento do usuário. Com o Fuely AI, as empresas podem responder a perguntas frequentes, agendar compromissos, lidar com a qualificação de leads e processar pedidos de forma integrada, tudo sem intervenção humana.

Um dos recursos de destaque do Chatfuel é sua integração oficial com a API do WhatsApp, permitindo que as empresas usem um selo verde verificado para garantir sua credibilidade.

A plataforma também oferece suporte à recuperação de carrinhos abandonados, vendas adicionais e mensagens de reengajamento, tornando-a uma forte alternativa ao Chatbase para empresas que buscam automatizar conversas no WhatsApp, Facebook e Instagram.

Melhores recursos do Chatfuel

Automatize vendas, suporte e reengajamento com chatbots do WhatsApp e Facebook Messenger

Aumente a confiança dos clientes com um selo verde oficial da API do WhatsApp para empresas verificadas

Integre com Stripe, Shopify, Zapier e Google Sheets para uma automação perfeita

Utilize a recuperação de carrinhos abandonados com IA para aumentar as vendas e as conversões

Limitações do Chatfuel

O modelo de preços com dimensionamento automático pode levar a aumentos inesperados nos custos à medida que o histórico de conversas cresce

Preços do Chatfuel

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: US$ 300/mês por usuário

Avaliações e comentários do Chatfuel

G2: 4,4/5,0 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,3/5,0 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Chatfuel?

Um usuário do G2 diz:

O Chatfuel é uma plataforma simples que pode ser usada mesmo por quem não tem conhecimento prévio em desenvolvimento de chatbots. É fácil de usar, poderoso e escalável. O Chatfuel possui uma ampla gama de recursos que permitem aos usuários criar chatbots complexos.

O Chatfuel é uma plataforma simples que pode ser usada mesmo por quem não tem conhecimento prévio em desenvolvimento de chatbots. É fácil de usar, poderoso e escalável. O Chatfuel possui uma ampla gama de recursos que permitem aos usuários criar chatbots complexos.

💡 Dica profissional: a maneira como você faz uma pergunta à IA afeta sua precisão! Modelos de IA como o ChatGPT respondem melhor a perguntas específicas, estruturadas e contextuais do que a consultas vagas. Quanto mais detalhes você fornecer, melhor será a resposta!

8. Landbot (ideal para criação de chatbots com IA sem código e automação avançada)

via Landbot

O Landbot é um criador de chatbots com IA sem código, projetado para ajudar as empresas a automatizar o envolvimento do cliente, a geração de leads e as vendas no WhatsApp, sites e Facebook Messenger.

O Landbot oferece uma interface interativa de arrastar e soltar, diferente de outras plataformas de chatbot, criando conversas semelhantes às humanas sem necessidade de conhecimentos técnicos.

Com o seu AI Chatbot Generator, as empresas podem lançar assistentes de agendamento, chatbots de vendas e bots de suporte ao cliente em poucos minutos.

A plataforma também oferece suporte a testes A/B, segmentação avançada e integrações de CRM, garantindo que as empresas possam otimizar as conversas com os clientes para obter conversões mais altas.

Principais recursos do Landbot

Crie e utilize chatbots com IA com um construtor sem código, do tipo arrastar e soltar, para web, WhatsApp e Messenger

Automatize a qualificação de leads, agendamento de compromissos e suporte ao cliente com bots alimentados por IA

Integre-se perfeitamente com o Slack, Google Sheets, Salesforce, Stripe e outras ferramentas de negócios

Use testes A/B e segmentação para otimizar o desempenho e impulsionar as conversões

Limitações do Landbot

A versão gratuita inclui recursos robustos, tornando as atualizações desnecessárias para muitos usuários

Preços do Landbot

Sandbox: Gratuito para sempre

Starter: US$ 45/mês por usuário

Pro: US$ 220/mês por usuário

Negócios: A partir de US$ 450/mês por usuário

Avaliações e comentários do Landbot

G2: 4,7/5,0 (mais de 320 avaliações)

Capterra: 4,4/5,0 (mais de 70 avaliações)

💡 Dica profissional: Ótimas respostas de IA começam com ótimas sugestões! Use modelos de sugestões de IA para orientar o tom, a profundidade e o foco da IA, economizando tempo e melhorando a precisão na geração de conteúdo, no suporte ao cliente e nas tarefas de automação.

9. IngestAI (ideal para análise de dados baseada em IA e desenvolvimento de estratégias de negócios)

via Ingest AI

A IngestAI é uma startup de inovação em IA sediada no Vale do Silício, especializada em estratégia de dados, design de produtos de IA e desenvolvimento de casos de negócios. A plataforma se concentra em aproveitar os dados como uma vantagem competitiva, ajudando as empresas a analisar tendências, otimizar o desempenho e implementar automação impulsionada por IA.

Apoiada pela Stanford HAI, OpenAI, NVIDIA e Plug and Play, a IngestAI oferece às empresas soluções de IA personalizadas para melhorar a tomada de decisões e maximizar os investimentos em IA.

Principais recursos do IngestAI

Desenvolva estratégias de negócios orientadas por IA com base nas tendências do mercado e na viabilidade tecnológica

Automatize análises preditivas, detecção de anomalias e otimização de desempenho

Aproveite o design de produtos de IA de ponta para transformar ideias em aplicações reais

Acesse um ecossistema de IA apoiado pelo Vale do Silício, com suporte da Stanford, OpenAI e NVIDIA

Limitações do IngestAI

Curva de aprendizado íngreme devido aos amplos recursos de análise de dados da plataforma

Preços do IngestAI

Preços personalizados

Classificações e avaliações da IngestAI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o IngestAI?

Um usuário do G2 diz:

A plataforma é incrivelmente fácil de usar e intuitiva. Ela economiza tempo ao automatizar análises preditivas, detecção de anomalias e otimização de desempenho.

A plataforma é incrivelmente fácil de usar e intuitiva. Ela economiza tempo ao automatizar análises preditivas, detecção de anomalias e otimização de desempenho.

💡 Dica profissional: Os GPTs personalizados estão revolucionando a gestão de TI e serviços. Agora, as empresas podem treinar agentes de IA com sua documentação e fluxos de trabalho. A IA não é mais apenas uma ferramenta genérica — ela pode ser um assistente inteligente adaptado às necessidades da sua organização.

10. Tars (Melhor para automação da experiência do cliente com IA)

via Tars

O Tars é uma plataforma de IA conversacional de nível empresarial projetada para automatizar as interações com os clientes, otimizar a produtividade dos funcionários e reduzir os custos operacionais.

É especializada em transformar fluxos de trabalho complexos em conversas simples e intuitivas, tornando-a ideal para empresas que desejam substituir sistemas IVR e otimizar a geração de leads.

Com suporte para automação em vários setores, o Tars é usado por mais de 700 marcas globais nos setores financeiro, de saúde, imobiliário e governamental. Os chatbots com IA da plataforma podem reduzir a carga de trabalho do suporte ao cliente, aumentar as taxas de conversão de leads e lidar com consultas complexas.

Principais recursos do Tars

Automatize o suporte ao cliente, as vendas e os fluxos de trabalho de RH usando chatbots com IA

Substitua os sistemas IVR tradicionais por conversas semelhantes às humanas para obter resoluções mais rápidas

Integrações perfeitas com Salesforce, Zendesk, Google Ads, WhatsApp e muito mais

Análise avançada e acompanhamento do desempenho do chatbot para uma tomada de decisão baseada em dados

Limitações do Tars

Os recursos de análise e relatórios precisam ser aprimorados para se alinharem aos processos comerciais personalizados

Suporte limitado nos finais de semana, o que pode causar atrasos na resolução de problemas urgentes com o chatbot

Preços do Tars

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Tars

G2: 4,6/5,0 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,6/5,0 (mais de 40 avaliações)

11. Fini AI (Ideal para automação de suporte ao cliente multicanal baseada em IA)

via Fini AI

O Fini AI é um agente de suporte de IA de nível empresarial projetado para resolver até 70% das dúvidas dos clientes, tomar medidas inteligentes e fazer transferências perfeitas para agentes humanos quando necessário.

Ele se integra facilmente ao Zendesk, Salesforce, Intercom, Slack e Discord, tornando-se uma solução poderosa para empresas que desejam automatizar as interações com os clientes sem interromper os fluxos de trabalho existentes.

Com tom personalizável, implantação multicanal e aprendizado baseado em IA a partir de feedback, a Fini AI garante que as empresas ofereçam suporte ao cliente preciso e contextualizado.

Melhores recursos do Fini AI

Resolva as dúvidas dos clientes usando automação impulsionada por IA

Implantação multicanal com integrações para Zendesk, Slack, Discord e Intercom

Treinamento inteligente de IA que aprende e melhora continuamente com o feedback

Transferência humana perfeita quando a IA encontra tópicos complexos ou pré-configurados

Limitações do Fini AI

Avaliações limitadas dos usuários, dificultando a comparação do desempenho no mundo real

Recursos avançados de IA podem exigir personalização de nível empresarial

Preços do Fini AI

Starter: Grátis

Crescimento: Preços personalizados

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Fini AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: Modelos de atendimento ao cliente para organizar as operações de suporte

12. Manychat (ideal para automação de chat em redes sociais como Instagram, WhatsApp e Messenger)

via ManyChat

O Manychat é uma plataforma de automação de marketing por chat projetada para ajudar as empresas a aumentar o envolvimento dos usuários, capturar leads e impulsionar as vendas no Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger e TikTok.

Com a automação alimentada por IA, as empresas podem responder automaticamente a mensagens, comentários e respostas a histórias, garantindo que nunca percam um lead ou uma consulta de cliente.

O Manychat é amplamente utilizado por lojas de comércio eletrônico, agências e influenciadores para otimizar as mensagens nas redes sociais sem a necessidade de inserção manual constante.

Melhores recursos do Manychat

Automatize respostas no Instagram, WhatsApp e Messenger para interagir 24 horas por dia, 7 dias por semana

Gerencie a automação de chat com IA com reconhecimento de intenção e otimização de respostas

Use ferramentas de geração de leads, como respostas automáticas, comentários em DM e sequências automatizadas

Integre com Stripe, Zapier, Google Sheets e HubSpot para sincronização de dados

Limitações do Manychat

Falhas na automação podem causar falhas nas mensagens, frustrando os usuários

Falta de suporte ao cliente, com muitos usuários relatando respostas lentas ou inexistentes

Preços do Manychat

Plano gratuito

Plano Pro: US$ 15/mês por usuário

Plano Elite: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Manychat

G2 : 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Manychat?

Um usuário do G2 diz:

Uso o ManyChat há quatro anos e tem sido fantástico para o meu negócio. Ele me permite aumentar minha presença online, comunicar-me com clientes em potencial e criar nossa lista de e-mails com facilidade. A plataforma é fácil de usar e oferece opções impressionantes de personalização do chatbot.

Uso o ManyChat há quatro anos e tem sido fantástico para o meu negócio. Ele me permite aumentar minha presença online, comunicar-me com clientes em potencial e criar nossa lista de e-mails com facilidade. A plataforma é fácil de usar e oferece opções impressionantes de personalização do chatbot.

💡 Dica profissional: A IA não veio para substituir empregos, mas sim para eliminar o trabalho repetitivo! As empresas que integram a IA no local de trabalho para automatizar tarefas repetitivas, otimizar a comunicação e melhorar a tomada de decisões observam um aumento significativo na produtividade e na eficiência.

13. Yuma AI (Ideal para automação de atendimento ao cliente em comércio eletrônico com IA)

via Yuma AI

A Yuma AI é especializada em automatizar o atendimento ao cliente para marcas de comércio eletrônico. Ela oferece altas taxas de automação, mantendo a precisão, a consistência e a eficiência.

Com conhecimento pré-treinado em comércio eletrônico, a Yuma AI compreende rapidamente as dúvidas dos clientes relacionadas a pedidos, assinaturas, reembolsos e avaliações, permitindo respostas rápidas e precisas.

Diferentemente dos chatbots com IA tradicionais, o recurso Auto-Pilot imita as ações de um agente humano, o que significa que ele responde e processa autonomamente as solicitações dos clientes, como editar pedidos e gerenciar assinaturas.

O recurso de execução da lógica de negócios garante que as respostas estejam alinhadas com as políticas e o tom da marca, tornando-as naturais e específicas para a marca.

Melhores recursos do Yuma AI

Automatize até 49% das consultas dos clientes em apenas dois meses usando o gerenciamento de tickets com IA

Execute a lógica de negócios por meio da IA, garantindo que as respostas dos clientes correspondam ao tom e às políticas da marca

Processe autonomamente edições de pedidos, reembolsos e gerenciamento de assinaturas sem intervenção humana

Integre-se perfeitamente com Shopify, Gorgias, Zendesk, Klaviyo e outras ferramentas de IA para atendimento ao cliente

Limitações do Yuma AI

A IA pode ocasionalmente apresentar alucinações ou gerar respostas incorretas, exigindo revisão humana

Há poucas avaliações de clientes disponíveis, o que dificulta a avaliação do desempenho a longo prazo

Preços do Yuma AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Yuma AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: Como usar IA centrada no ser humano no local de trabalho: o guia definitivo

Se você ainda está procurando a plataforma de chatbot com IA perfeita, aqui estão algumas ferramentas adicionais que podem atender às suas necessidades:

: Uma plataforma de chatbot com IA de nível empresarial, ideal para empresas que procuram assistentes virtuais avançados Kore.ai: Uma plataforma de chatbot com IA de nível empresarial, ideal para empresas que procuram assistentes virtuais avançados

IBM Watson Assistant: Um chatbot poderoso impulsionado por IA com NLP e integrações perfeitas Um chatbot poderoso impulsionado por IA com NLP e integrações perfeitas

Rasa: Uma estrutura de chatbot de código aberto que permite aos desenvolvedores criar assistentes altamente personalizáveis com tecnologia de IA Uma estrutura de chatbot de código aberto que permite aos desenvolvedores criar assistentes altamente personalizáveis com tecnologia de IA

Haptik: Uma plataforma de IA conversacional com fortes casos de uso no setor de comércio eletrônico, telecomunicações e bancos Uma plataforma de IA conversacional com fortes casos de uso no setor de comércio eletrônico, telecomunicações e bancos

Comece a automatizar com o ClickUp

Se você depende de bots básicos como o Chatbase, está perdendo uma oportunidade real de transformar conversas em ação. O ClickUp Chat conecta todas as interações com os clientes diretamente a tarefas, projetos e fluxos de trabalho, tornando seu suporte mais inteligente e rápido.

Em vez de chats isolados, o ClickUp vincula as discussões a resultados reais: criação automática de tickets de suporte, atribuição de tarefas e atualização de fluxos de trabalho em tempo real. Os agentes recebem resumos instantâneos com IA, sugestões de próximas etapas e fácil rastreamento de tickets, sem precisar alternar entre ferramentas.

Com integrações profundas em plataformas como Slack, WhatsApp, Intercom, HubSpot e Salesforce, o ClickUp Chat mantém todas as conversas e operações com seus clientes em um único sistema. Chega de chats espalhados. Chega de tickets perdidos.

Se você está pronto para um atendimento ao cliente que realmente impulsiona o trabalho, o ClickUp Chat é a atualização ideal.

👉 Comece hoje mesmo com o ClickUp e transforme seu chatbot com IA!