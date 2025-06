as 10 melhores alternativas ao Peoplebox AI para gestão de desempenho

O Peoplebox AI é uma escolha popular entre equipes de RH e líderes que buscam simplificar o acompanhamento de metas e o gerenciamento do desempenho dos funcionários.

Mas se você está lendo isso, provavelmente está procurando algo diferente: uma ferramenta que seja fácil de usar para sua equipe desde o primeiro dia, que se integre perfeitamente ao seu software de RH existente ou que permita personalizar OKRs e processos de avaliação de desempenho.

Escolher a plataforma de gerenciamento de desempenho certa afeta diretamente o nível de engajamento e produtividade da sua equipe.

É por isso que reunimos as 10 melhores alternativas ao Peoplebox AI para ajudá-lo a definir metas claras, acompanhar o desempenho com facilidade e aumentar a produtividade da equipe.

Vamos mergulhar e encontrar a combinação perfeita para sua equipe.

O que é a Peoplebox AI?

O Peoplebox AI é uma plataforma de software de gerenciamento de desempenho criada para simplificar a forma como as equipes definem, acompanham e alcançam metas. Ele foi projetado com base em Objetivos e Resultados-Chave (OKRs), facilitando para os líderes e gerentes de RH verem exatamente como suas equipes estão progredindo em tempo real.

Aqui estão os recursos de destaque do Peoplebox AI:

Check-ins automatizados, que coletam feedback e atualizações contínuas sem acompanhamento manual

Painéis de definição de metas que mostram como os objetivos de cada membro da equipe se conectam às prioridades gerais da empresa

Integração com ferramentas como Slack, Microsoft Teams, Jira e Google Workspace, para que gerentes e funcionários possam acompanhar o progresso diretamente de seu fluxo de trabalho diário

Recursos de IA para identificar proativamente possíveis problemas ou riscos nos dados de desempenho e no cumprimento de metas, para que os gerentes possam tomar medidas antecipadas e manter os objetivos em dia

Limitações da Peoplebox AI

Embora o Peoplebox AI ofereça recursos robustos de gerenciamento de desempenho, ele apresenta algumas limitações, incluindo personalização limitada.

Configuração complexa de metas: Configurar metas numéricas ou aninhadas pode ser confuso, com os usuários muitas vezes sem saber como definir metas ou métricas

Edição difícil de metas: A edição de resultados principais e resultados secundários não é intuitiva

IU desatualizada: A interface parece lenta e confusa, com vários botões "Criar meta" e caminhos de navegação pouco claros entre as diferentes seções

Lacunas no fluxo de trabalho nas avaliações: A plataforma não orienta os gerentes sobre a sequência de tarefas durante as reuniões individuais e as avaliações de talentos, dificultando a priorização das ações

Integrações limitadas: integrações com ferramentas externas como Slack e Microsoft Teams estão disponíveis, mas podem ser inconsistentes, exigindo, às vezes, acompanhamento manual

Relatórios básicos e automação: As opções de relatórios são rígidas, com capacidade limitada para personalizar campos, automatizar a coleta de dados ou gerar insights detalhados

Sem aplicativo móvel: os usuários não podem fazer check-ins ou atualizar o progresso a partir de um dispositivo móvel, o que limita a flexibilidade para trabalho remoto ou atualizações rápidas

Notificações excessivas: O sistema de notificações carece de personalização, causando alertas repetidos e distrações desnecessárias

Se esses desafios lhe parecem familiares, a boa notícia é que outras plataformas podem atender melhor às suas necessidades. Vamos dar uma olhada rápida em algumas das melhores alternativas ao Peoplebox AI.

Alternativas ao PeopleBox AI em resumo

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp ClickUp Goals, ClickUp Brain, modelos de OKRs, integrações de ferramentas de RH e muito mais Acompanhamento de metas e colaboração em equipe tudo em um Versão básica gratuita Lattice Avaliações de desempenho, OKRs, pesquisas de engajamento, planos de crescimento e análise de pessoas Gerenciamento integrado de desempenho e engajamento dos funcionários A partir de US$ 11/usuário por mês Leapsome Avaliações de desempenho, OKRs, planos de aprendizagem, pesquisas e insights Gerenciamento de desempenho com foco no desenvolvimento Preços personalizados 15Five Check-ins semanais, modelos individuais, feedback, reconhecimento e treinamento de gerentes Feedback contínuo e individual sobre o desempenho A partir de US$ 4/usuário por mês WorkBoard Painel de OKRs, check-ins semanais e planejamento estratégico Gerenciamento de OKR em nível empresarial Preços personalizados Betterworks Acompanhamento de metas, CFRs, avaliações, painéis e integrações com HRIS Gerenciamento ágil do desempenho Preços personalizados PerformYard Ciclos de avaliação personalizados, feedback contínuo e alinhamento de metas Processos personalizados de avaliação de desempenho A partir de US$ 5/usuário por mês Culture Amp Pesquisas de engajamento, avaliações de desempenho, planos de desenvolvimento e relatórios de benchmarking Feedback dos funcionários e cultura da empresa Preços personalizados BambooHR Registros de funcionários, avaliações de desempenho, controle de folgas e relatórios de RH Gerenciamento de RH e acompanhamento de funcionários Preços personalizados Gusto Automação da folha de pagamento, gerenciamento de benefícios, integração e ferramentas de avaliação de desempenho Gestão de RH e folha de pagamento para pequenas empresas Preços personalizados

A melhor alternativa ao PeopleBox AI para usar

1. ClickUp (Melhor para acompanhamento de metas e colaboração em equipe tudo em um)

Experimente o ClickUp para equipes de RH Experimente o ClickUp para gerenciamento de desempenho e acompanhamento de metas tudo em um só lugar

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que ajuda as equipes a gerenciar tarefas, acompanhar metas e melhorar a colaboração em um só lugar. Ele permite que os usuários definam objetivos mensuráveis, acompanhem o progresso em tempo real e atualizem automaticamente as metas com base na conclusão das tarefas.

Com o ClickUp Goals, as equipes podem dividir os objetivos da empresa em metas menores, atribuí-las a indivíduos e monitorar o desempenho dos funcionários em relação aos prazos. Os usuários também podem automatizar a criação de metas com o ClickUp Brain, um assistente de IA que gera OKRs com base nas tarefas e atividades existentes no espaço de trabalho.

Use o ClickUp Brain, o assistente de IA do ClickUp, para escrever OKRs e monitorar o desempenho

O ClickUp integra-se com ferramentas populares de RH e fornece modelos para otimizar o processo de gestão de desempenho. Os seus modelos OKR, em particular, ajudam as equipes a estruturar e alinhar facilmente os seus objetivos. Se você está procurando inspiração para definir os seus, estes exemplos de OKR podem lhe dar um ponto de partida claro.

Por exemplo, o modelo ClickUp OKRs permite configurar e acompanhar OKRs de forma estruturada e direta. Você pode usá-lo para criar uma abordagem estruturada para definir e acompanhar OKRs entre equipes, mantendo todos alinhados com os objetivos da empresa.

Obtenha um modelo gratuito Monitore o desempenho e acompanhe o progresso com o modelo OKRs do ClickUp

As equipes de RH podem otimizar as avaliações dos funcionários com modelos prontos para uso que capturam feedback, classificações e planos de desenvolvimento em um só lugar, como o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Avalie, documente e planeje em qualquer lugar com o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Com os painéis do ClickUp, você pode criar painéis personalizados para visualizar métricas de desempenho, carga de trabalho da equipe e progresso de OKR em tempo real. Esses relatórios ajudam as equipes de RH a monitorar ciclos de feedback, revisar conclusões e alinhar metas rapidamente, sem precisar alternar entre guias ou ferramentas.

Melhores recursos do ClickUp

Metas: defina objetivos mensuráveis, divida-os em metas, atribua responsáveis e acompanhe automaticamente o progresso com base na conclusão das tarefas.

ClickUp Brain: Use IA para gerar automaticamente OKRs a partir das atividades do seu espaço de trabalho, ajudando as equipes a economizar tempo e manter a consistência na definição de metas

Integrações: Conecte o ClickUp a ferramentas como Slack, Microsoft Teams e Google Workspace para atualizar tarefas e metas sem precisar alternar entre plataformas

Limitações do ClickUp

Alguns usuários consideram a plataforma complexa devido ao número de recursos

Pode haver uma curva de aprendizado íngreme para novos usuários que não estão familiarizados com fluxos de trabalho personalizáveis

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Este avaliador do G2 gostou do fato de o ClickUp ser realmente um aplicativo completo para o trabalho:

Adoro como o ClickUp reúne várias ferramentas de produtividade em um só lugar — gerenciamento de tarefas, documentos, quadros brancos, relatórios —, facilitando a organização de tudo.

Adoro como o ClickUp reúne várias ferramentas de produtividade em um só lugar — gerenciamento de tarefas, documentos, quadros brancos, relatórios —, facilitando a organização de tudo.

💡Dica profissional: para analisar mais detalhadamente a produtividade e os fluxos de trabalho dos funcionários, consulte o guia de software de monitoramento de funcionários

2. Lattice (ideal para integrar várias fontes de feedback na gestão de desempenho)

via Lattice

A Lattice é uma plataforma de gestão de pessoas que ajuda as organizações a gerenciar avaliações de desempenho, metas, feedback e engajamento dos funcionários em um só lugar. Ela oferece aos gerentes e equipes de RH as ferramentas para alinhar as metas individuais com as prioridades da empresa, executar ciclos de avaliação estruturados e apoiar o crescimento dos funcionários com planos de desenvolvimento personalizados.

As equipes de RH também podem coletar feedback e medir o engajamento por meio de pesquisas baseadas em pesquisas e, em seguida, usar análises de pessoas em tempo real para transformar insights em ação. O Lattice oferece fluxos de trabalho flexíveis que podem ser personalizados para se adequar a diferentes estruturas e processos de equipe.

Melhores recursos do Lattice

Avaliações de desempenho: feedback próprio, de colegas e do gerente em ciclos de avaliação personalizáveis

Metas e OKRs: Acompanhamento claro e alinhamento de metas entre equipes e toda a organização

Pesquisas de engajamento: modelos baseados em pesquisas para medir e melhorar o engajamento

Planos de crescimento: Planos de desenvolvimento estruturados e personalizados de acordo com os objetivos de carreira individuais

Análise de pessoas: Informações em tempo real para impulsionar uma melhor tomada de decisão

Limitações do Lattice

A configuração e a personalização podem levar tempo, especialmente para fluxos de trabalho complexos

A navegação entre os módulos pode parecer menos intuitiva para usuários iniciantes

Preços da Lattice

Gerenciamento de desempenho (inclui avaliações, reuniões individuais, metas e OKRs): US$ 11/usuário/mês

HRIS básico (inclui registros de funcionários, integração, fluxos de trabalho): US$ 10/usuário/mês Complementos:

Engajamento: +$4/licença/mês

Folha de pagamento: +$6/licença/mês

Controle de tempo: +$2/licença/mês

Avaliações e comentários da Lattice

G2: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lattice?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Lattice:

A Lattice revolucionou a forma como abordamos a gestão de desempenho, o crescimento na carreira e o feedback contínuo.

A Lattice revolucionou a forma como abordamos a gestão de desempenho, o crescimento na carreira e o feedback contínuo.

3. Leapsome (Melhor para gerenciamento de desempenho com foco no desenvolvimento)

via Leapsome

A Leapsome é uma plataforma completa de capacitação de pessoas que conecta gestão de desempenho, engajamento dos funcionários e aprendizagem. Ela foi projetada para ajudar as equipes a crescer por meio de feedback estruturado, acompanhamento claro de metas e planos de desenvolvimento personalizados.

O Leapsome permite que as empresas realizem avaliações de desempenho, automatizem ciclos de feedback, definam e acompanhem OKRs e lancem pesquisas de engajamento. Os gerentes e equipes de RH também podem criar caminhos de aprendizagem e integrá-los aos planos de crescimento, garantindo que os funcionários tenham as ferramentas necessárias para desenvolver habilidades e atingir metas.

Melhores recursos do Leapsome

Avaliações de desempenho: Configure facilmente avaliações individuais, entre colegas e com o gerente com modelos personalizáveis. Você também pode preparar os funcionários com algumas dicas de avaliação de desempenho para que se sintam mais confiantes

Metas e OKRs: acompanhe as metas individuais, da equipe e da empresa com atualizações automáticas do progresso.

Caminhos de aprendizagem: Crie programas de desenvolvimento estruturados diretamente ligados a objetivos de desempenho. Se você está planejando planos de crescimento personalizados para os funcionários, esses modelos de plano de desenvolvimento podem ajudá-lo a começar com facilidade

Pesquisas de engajamento: lance pesquisas personalizáveis para medir a satisfação, a motivação e o sentimento geral dos funcionários

Análises e insights avançados: Acesse painéis que conectam dados de desempenho, engajamento e aprendizagem

Limitações do Leapsome

Alguns usuários consideram o número de opções de personalização excessivo durante a configuração inicial

Podem ocorrer pequenos atrasos ao gerenciar campanhas de feedback e pesquisas em grande escala

Preços da Leapsome

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Leapsome

G2: 4,8/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Leapsome?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Leapsome:

É um software amigável, de fácil acesso, com materiais de aprendizagem bem equipados e fáceis de baixar e anotar.

É um software amigável, de fácil acesso, com materiais de aprendizagem bem equipados e fáceis de baixar e anotar.

4. 15Five (Melhor para feedback contínuo de desempenho 1:1)

o 15Five ajuda as organizações a fortalecer o engajamento dos funcionários e a eficácia dos gerentes, concentrando-se em feedback contínuo e conversas sobre crescimento. Ele combina check-ins semanais, modelos de reuniões individuais, avaliações de desempenho e pesquisas de engajamento para ajudar os gerentes a apoiar o crescimento dos funcionários de forma contínua.

via 15five

Com o 15Five, os gerentes podem acompanhar o progresso em relação às metas, coletar feedback em tempo real, reconhecer conquistas e fornecer orientação quando necessário. A plataforma também oferece um programa de treinamento dedicado para gerentes, chamado Manager Effectiveness, para ajudar os líderes a construir equipes mais fortes.

15 melhores recursos

Check-ins semanais: Facilite o feedback regular e as atualizações de status entre funcionários e gerentes. Incentivar os funcionários a fazer uma autoavaliação de desempenho e refletir sobre seu progresso antes de cada check-in pode tornar as conversas mais significativas

Reuniões individuais: use modelos guiados para estruturar conversas e acompanhar ações a serem realizadas

Avaliações de desempenho: execute ciclos de avaliação personalizáveis com contribuições de gerentes, colegas e autoavaliações. Esses modelos de avaliação de desempenho ajudam você a começar mais rápido e a se manter organizado

Reconhecimento e feedback: Reconheça publicamente as conquistas da equipe e colete feedback em tempo real

Treinamento em eficácia gerencial: Equipe os gerentes com ferramentas e programas de coaching para liderar com mais eficácia

Limitações do 15Five

Configurar e gerenciar vários ciclos de avaliação pode levar tempo, especialmente para equipes maiores

Os recursos de relatórios podem exigir personalização para atender a estruturas complexas de equipes

Preços do 15Five

Plano Engage: a partir de US$ 4/usuário por mês

Perform Plan: a partir de US$ 8/usuário por mês

Plataforma total: a partir de US$ 14/usuário por mês

Complementos Focus e Transform disponíveis por um custo adicional

15 avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 15Five?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o 15five:

Disposição para ouvir e encontrar uma solução que funcione para o nosso pessoal. Os consultores executivos são fantásticos e valem cada centavo!

Disposição para ouvir e encontrar uma solução que funcione para o nosso pessoal. Os consultores executivos são fantásticos e valem cada centavo!

5. WorkBoard (ideal para gerenciamento de OKR em nível empresarial)

via WorkBoard

Projetado para dar suporte a equipes empresariais, o WorkBoard ajuda as organizações a se alinharem em torno de prioridades estratégicas e acompanhar o progresso por meio de OKRs.

A plataforma oferece painéis OKR dinâmicos, check-ins semanais automatizados e análises de progresso para garantir a transparência entre as equipes. O WorkBoard também inclui ferramentas de planejamento estratégico, recursos de gerenciamento de reuniões e integração com plataformas como Microsoft Teams, Slack, Jira, Salesforce e Workday.

Com programas integrados de coaching e certificação OKR, o WorkBoard oferece suporte à execução de estratégias e à capacitação de equipes, tornando-o uma opção ideal para empresas em rápido crescimento.

Principais recursos do WorkBoard

Gerenciamento de OKRs: crie e alinhe OKRs entre indivíduos, equipes e departamentos que estejam alinhados com as metas da empresa

Painéis dinâmicos: visualize o progresso em tempo real com painéis OKR atualizados automaticamente

Check-ins semanais: automatize atualizações de status e acompanhe o alinhamento sem relatórios manuais. Para dicas sobre como conduzir discussões de metas mais eficazes, consulte este guia sobre reuniões OKR

Ferramentas de planejamento estratégico: Defina, alinhe e execute prioridades estratégicas com eficiência

Integrações: Conecte-se ao Microsoft Teams, Slack, Salesforce, Jira e Workday para otimizar os fluxos de trabalho

Limitações do WorkBoard

A plataforma pode parecer complexa durante a configuração inicial para organizações novas no OKRs

A personalização de visualizações e relatórios pode exigir configuração adicional

Preços do WorkBoard

Preços personalizados

Classificações e avaliações do WorkBoard

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o WorkBoard?

Veja o que este avaliador do G2 tem a dizer:

O WorkBoard nos fornece uma plataforma baseada em nuvem para gerenciar nosso programa de execução de estratégias. Isso nos dá escalabilidade, visibilidade do que realmente está acontecendo e transparência em termos de poder ver o progresso que está sendo feito. Às vezes, a flexibilidade pode ser uma barreira para a adoção.

O WorkBoard nos fornece uma plataforma baseada em nuvem para gerenciar nosso programa de execução de estratégias. Isso nos dá escalabilidade, visibilidade do que realmente está acontecendo e transparência em termos de poder ver o progresso que está sendo feito. Às vezes, a flexibilidade pode ser uma barreira para a adoção.

6. Betterworks (Melhor para gerenciamento ágil de desempenho)

via Betterworks

A Betterworks oferece às organizações uma maneira estruturada de definir, acompanhar e gerenciar metas em grande escala. Com foco na agilidade, a plataforma ajuda as equipes a se manterem alinhadas por meio de conversas contínuas sobre desempenho, definição de metas e feedback em tempo real.

O Betterworks permite que os gerentes conectem metas individuais a objetivos comerciais mais amplos, acompanhem o progresso com painéis visuais e ajustem as prioridades conforme necessário. Ele também oferece suporte ao gerenciamento de desempenho com ferramentas para check-ins, reuniões individuais e ciclos de feedback.

Melhores recursos do Betterworks

Gerenciamento de metas: defina e acompanhe metas individuais, de equipe e da empresa com visibilidade em tempo real do progresso

Conversas, feedback e reconhecimento (CFRs): Facilite o coaching e o reconhecimento contínuos entre as equipes

Avaliações de desempenho: execute ciclos de avaliação estruturados e sessões de calibração para apoiar o desenvolvimento dos funcionários. Se você está planejando seu próximo ciclo de avaliação, estes exemplos de avaliação de desempenho podem lhe dar ideias sobre o que incluir

Integrações: Conecte-se ao Microsoft Teams, Slack, Workday e às principais plataformas de HRIS

Análises e insights: Acesse painéis e relatórios detalhados para monitorar o cumprimento de metas e os níveis de engajamento. Para medir o desempenho de forma mais eficaz, aqui está um guia com as métricas de desempenho dos funcionários que você deve acompanhar

Limitações do Betterworks

Configurar e personalizar estruturas de metas pode levar tempo para usuários iniciantes

Alguns usuários consideram as opções de relatórios menos flexíveis em comparação com outras plataformas empresariais

Preços do Betterworks

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Betterworks

G2: 4,2/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Betterworks?

Veja o que este avaliador do G2 disse sobre o Betterworks:

Experiência moderna, intuitiva e altamente personalizável para usuários e administradores.

Experiência moderna, intuitiva e altamente personalizável para usuários e administradores.

7. PerformYard (Melhor para processos personalizados de avaliação de desempenho)

via PerformYard

O PerformYard oferece às organizações a flexibilidade de projetar processos de gerenciamento de desempenho que se adaptam à sua cultura e estrutura. Ele oferece suporte a uma ampla variedade de formatos de avaliação, feedback contínuo e acompanhamento de metas em uma plataforma simplificada e fácil de usar.

As equipes podem realizar avaliações anuais, avaliações baseadas em projetos ou ciclos de feedback contínuos sem ficarem presas a uma estrutura rígida. O PerformYard também simplifica o agendamento, o acompanhamento e a geração de relatórios, ajudando as equipes de RH a gerenciar os fluxos de trabalho de desempenho com menos esforço manual.

Melhores recursos do PerformYard

Avaliações de desempenho flexíveis: Personalize ciclos, formatos e cronogramas de avaliação com base nas necessidades da empresa

Feedback contínuo: forneça feedback em tempo real ao longo do ano, separado das avaliações formais

Gerenciamento de metas: defina, acompanhe e alinhe metas individuais com objetivos comerciais mais amplos

Fluxos de trabalho simplificados: automatize agendamentos, lembretes e aprovações para economizar tempo

Integrações: Conecte-se a sistemas essenciais de RH, como BambooHR, ADP e Paylocity

Limitações do PerformYard

A flexibilidade da plataforma pode exigir mais esforço de configuração para se adequar a processos específicos

As opções de personalização de relatórios são limitadas em comparação com algumas soluções empresariais

Preços do PerformYard

Gerenciamento de desempenho: US$ 5 a US$ 10 por pessoa/mês (cobrado anualmente)

Complemento Engajamento dos funcionários: US$ 1 a US$ 3 adicionais por pessoa/mês (quando adquirido com o Performance)

Avaliações e comentários do PerformYard

G2: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o PerformYard?

Aqui está a opinião de um avaliador do G2 sobre a ferramenta:

Uma ótima plataforma com muito potencial. O PerformYard nos permitiu fazer a transição de uma avaliação de funcionários desorganizada, imprevisível e ineficaz, realizada uma vez por ano, para um processo de gerenciamento de desempenho eficiente e eficaz.

Uma ótima plataforma com muito potencial. O PerformYard nos permitiu fazer a transição de uma avaliação de funcionários desorganizada, imprevisível e ineficaz, realizada uma vez por ano, para um processo de gestão de desempenho eficiente e eficaz.

8. Culture Amp (Melhor para feedback dos funcionários e cultura da empresa)

via Culture Amp

Conhecida por seu foco na experiência dos funcionários, a Culture Amp ajuda as organizações a coletar feedback, medir o engajamento e construir culturas de trabalho mais fortes. Ela reúne pesquisas de engajamento, avaliações de desempenho e ferramentas de desenvolvimento em uma única plataforma.

A Culture Amp fornece modelos de pesquisas baseados em pesquisas que abrangem engajamento, bem-estar, diversidade e inclusão. Os gerentes podem realizar avaliações de desempenho estruturadas e criar planos de desenvolvimento com base nas informações obtidas no feedback. A plataforma também oferece relatórios e benchmarks prontos para uso para ajudar as equipes de RH a entender os resultados e priorizar ações.

Melhores recursos do Culture Amp

Pesquisas de engajamento dos funcionários: Lance pesquisas personalizáveis e baseadas em pesquisas com benchmarks integrados. Colete feedback dos funcionários de maneira estruturada com os modelos de formulários de feedback

Avaliações de desempenho: gerencie ciclos de avaliação estruturados vinculados a planos de desenvolvimento e crescimento. Você também pode explorar estas 360 perguntas de avaliação para criar um feedback mais abrangente a partir de várias fontes

Desenvolvimento dos funcionários: crie planos de desenvolvimento personalizados usando insights de feedback

Relatórios práticos: Acesse painéis fáceis de ler e relatórios comparativos

Integrações: Conecte-se ao Slack, Workday, BambooHR e outras ferramentas de RH

Limitações do Culture Amp

Personalizar pesquisas além dos modelos pode exigir tempo adicional de configuração

Os relatórios para grandes organizações podem parecer limitados em comparação com plataformas de análise especializadas

Preços da Culture Amp

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Culture Amp

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Culture Amp?

Leia o que este avaliador do G2 tem a dizer:

Adoro o Culture Amp! Ótimos dados e fácil de usar!

Adoro o Culture Amp! Ótimos dados e fácil de usar!

9. Bamboo HR (Melhor para gestão de RH e acompanhamento de funcionários)

via BambooHR

O BambooHR se concentra em ajudar pequenas e médias empresas a gerenciar informações de funcionários, acompanhar o desempenho e otimizar os processos de RH. Ele reúne funções essenciais de RH, como registros de funcionários, controle de folgas, gestão de desempenho e relatórios, em uma plataforma fácil de usar.

Com o BambooHR, as equipes de RH podem automatizar a integração, coletar feedback dos funcionários por meio de avaliações de desempenho estruturadas e gerar insights com relatórios pré-criados. A plataforma foi projetada para ser intuitiva, reduzindo a necessidade de treinamento ou configuração complexos.

Melhores recursos do BambooHR

Gerenciamento de registros de funcionários: centralize informações, documentos e histórico dos funcionários em um só lugar

Gerenciamento de desempenho: Realize avaliações estruturadas e colete feedback dos funcionários com modelos personalizáveis

Acompanhamento de folgas: gerencie solicitações, aprovações e saldos de PTO com fluxos de trabalho integrados

Integração e contratação: envie cartas de oferta, conclua tarefas de integração e armazene documentos digitalmente. Defina expectativas claras para os novos contratados criando um plano de 30-60-90 dias

Relatórios e análises: Gere relatórios sobre dados da força de trabalho, desempenho e tendências de rotatividade

Integrações: Conecte-se a softwares de folha de pagamento, plataformas de benefícios, Slack, Microsoft Teams e outras ferramentas de RH

Limitações do BambooHR

Os recursos avançados de gerenciamento de desempenho podem parecer limitados em comparação com plataformas especializadas

As opções de criação de relatórios personalizados são essenciais para organizações maiores com necessidades complexas

Preços do BambooHR

Preços personalizados

Avaliações e comentários do BambooHR

G2: 4,4/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bamboo HR?

Leia o comentário deste revisor do G2:

Ótimo software para suas necessidades de HRMS, mas muito caro.

Ótimo software para suas necessidades de HRMS, mas muito caro.

10. Gusto (Ideal para gestão de RH e folha de pagamento de pequenas empresas)

via Gusto

O Gusto combina folha de pagamento, benefícios e gestão de RH em uma única plataforma, facilitando o apoio das pequenas empresas às suas equipes. Oferece serviços completos de folha de pagamento, administração de benefícios aos funcionários, controle de ponto, integração e suporte à conformidade em um único sistema.

Com o Gusto, as empresas podem automatizar o processamento da folha de pagamento, gerenciar benefícios de saúde e manter a conformidade com declarações fiscais e regulamentações trabalhistas. A plataforma também oferece ferramentas para avaliações de desempenho, feedback dos funcionários e insights sobre custos da força de trabalho. O Gusto se integra a softwares de contabilidade, ferramentas de controle de tempo e plataformas de produtividade para otimizar as operações diárias.

Melhores recursos do Gusto

Serviço completo de folha de pagamento: Automatize o processamento da folha de pagamento, a declaração de impostos e os depósitos diretos em todos os 50 estados

Benefícios para os funcionários: Ofereça benefícios de saúde, odontológicos, oftalmológicos e de aposentadoria com fácil configuração e gerenciamento

Controle de tempo e gerenciamento de férias: controle horas, gerencie solicitações de folga e sincronize dados com a folha de pagamento automaticamente

Integração e contratação: envie cartas de oferta, conclua tarefas de integração e armazene documentos digitalmente

Integrações: Conecte-se ao QuickBooks, Xero, Slack e outras ferramentas de RH e contabilidade

Limitações do Gusto

As opções de personalização para gerenciamento de desempenho e acompanhamento de metas são limitadas em comparação com plataformas de RH maiores

Os recursos de administração de benefícios estão atualmente focados apenas em empresas sediadas nos Estados Unidos

Preços do Gusto

Simples: a partir de US$ 49/mês + US$ 6/mês por pessoa

Além disso: a partir de US$ 80/mês + US$ 12/mês por pessoa

Premium: a partir de US$ 180/mês + US$ 22/mês por pessoa

Preços personalizados para equipes maiores que precisam de suporte adicional

Avaliações e comentários do Gusto

G2: 4,3/5 (mais de 3.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gusto?

Veja o que um avaliador do G2 tem a dizer:

Folha de pagamento e RH fáceis em um só lugar!Temos duas empresas configuradas no Gusto e é ótimo poder alternar entre as duas sem precisar fazer login e logout do sistema.

Folha de pagamento e RH fáceis em um só lugar!Temos duas empresas configuradas no Gusto e é ótimo poder alternar entre as duas sem precisar fazer login e logout do sistema.

Encontre a alternativa certa ao Peoplebox AI para a sua equipe

Encontrar a plataforma de gerenciamento de desempenho certa é mais do que apenas recursos; isso também afeta muito a experiência do usuário. Envolve a facilidade com que suas equipes podem definir metas, acompanhar o progresso e permanecer alinhadas.

Embora o Peoplebox AI cubra o básico, lacunas como uma experiência complexa de edição de metas, uma interface menos intuitiva e flexibilidade limitada de relatórios podem retardar as equipes e dificultar os esforços para otimizar o gerenciamento de desempenho. É por isso que explorar alternativas como ClickUp, Lattice, Leapsome, BambooHR e muito mais pode fazer uma diferença real.

Cada ferramenta traz uma abordagem ligeiramente diferente para analisar tendências de desempenho, dependendo do que sua equipe mais precisa, mas para a ferramenta definitiva de gerenciamento de desempenho, sua busca termina com o ClickUp. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para definir metas de forma flexível, obter insights mais profundos sobre o engajamento ou uma maneira simples de gerenciar avaliações e feedbacks.