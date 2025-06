os 10 melhores softwares de agendamento para restaurantes para uma gestão mais inteligente da equipe

No restaurante onde trabalho, temos os turnos mais estranhos e a programação quase nunca está certa. Temos alguns turnos curtos (como os de abertura, com 5 horas, e os do jantar, às 15h30), alguns turnos padrão de 7 horas e, depois, aqueles terríveis turnos de encerramento, com 10 horas, das 17h às 2h.

Este comentário de um usuário do Reddit destaca perfeitamente uma dificuldade comum no setor de restaurantes: a má planejamento dos turnos.

O setor hoteleiro depende muito das pessoas. Quando os funcionários faltam aos seus turnos, os gerentes se esforçam para preencher vagas de última hora e, no final, o negócio é prejudicado.

O que você precisa é de um software de agendamento para restaurantes confiável. O software de escalas de funcionários certo pode lidar com o controle de ponto e até mesmo automatizar trocas de turnos para que mudanças de última hora não desequilibrem toda a sua operação.

Para facilitar as coisas, reunimos as 10 melhores plataformas de software de agendamento para restaurantes para ajudá-lo a gerenciar sua equipe de forma eficiente.

O que você deve procurar em um software de agendamento para restaurantes?

Quer manter os funcionários do restaurante motivados e, ao mesmo tempo, controlar os custos com mão de obra? Certifique-se de que o software de agendamento para restaurantes oferece estes recursos essenciais:

✅ Ferramentas de agendamento intuitivas permitem que os funcionários definam sua disponibilidade, enquanto os gerentes de restaurantes podem criar e ajustar facilmente agendas mensais com interfaces de arrastar e soltar

✅ Um aplicativo de agendamento para restaurantes deve permitir que os funcionários enviem pedidos de folga e troquem turnos sem esforço, mantendo os gerentes no controle das aprovações

✅ Os recursos integrados ajudam a rastrear turnos abertos, notificar os membros da equipe sobre vagas disponíveis e enviar notificações instantâneas para preencher lacunas em tempo real

✅ A funcionalidade de relógio de ponto e integrações com sistemas de folha de pagamento garantem cálculos precisos dos salários, ao mesmo tempo que ajudam os proprietários de restaurantes a controlar os orçamentos de mão de obra

✅ Um aplicativo de agendamento com mensagens em tempo real facilita a discussão sobre a programação de turnos, alterações de última hora e atualizações importantes

Software de agendamento para restaurantes em resumo

Aqui está um breve resumo dos melhores softwares de agendamento para restaurantes:

Software de agendamento para restaurantes Ideal para Principais funcionalidades Preços ClickUp Agendamento de equipes e automação do fluxo de trabalho para restaurantes de todos os tamanhos Agendamentos com inteligência artificial, visualização da carga de trabalho, integração com calendário, controle de tempo, modelos de turnos Plano gratuito disponível; planos personalizáveis para empresas 7shifts Agendamento e gestão de mão de obra específicos para restaurantes Agendador automático, sincronização de PDV/folha de pagamento, livro de registro do gerente, painel de engajamento, aplicativo móvel Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 29,99/localização Homebase Equipes pequenas de restaurantes que precisam de um software completo para agendamento e folha de pagamento Agendamento por arrastar e soltar, controle de tempo, folha de pagamento automatizada, gerenciamento de gorjetas, mensagens Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 24,95 Deputy Gerenciamento da força de trabalho e conformidade trabalhista Agendamento automático, ferramentas de conformidade, controle de tempo, aplicativo móvel, controle de custos de mão de obra Planos a partir de US$ 4,50/usuário Sling Orçamento para agendamento e comunicação da equipe Atualizações em tempo real, controle de custos de mão de obra, geofencing, mensagens para a equipe, sincronização de calendários Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 1,70/usuário ZoomShift Pequenas empresas e equipes que trabalham em turnos Agendador com recurso de arrastar e soltar, ponto por GPS, lembretes de turnos, acompanhamento de férias e licenças, chats em equipe Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 2/usuário Planday Empresas com várias localizações e agendamentos complexos Agendamento inteligente, geofencing, relatórios prontos para folha de pagamento, ferramentas para vários locais, conformidade A partir de US$ 3,25/usuário When I Work Empresas que precisam de serviços de agendamento em uma única plataforma Agendamento com um clique, troca de turnos, sincronização da folha de pagamento, controle do orçamento de mão de obra, aplicativo móvel A partir de US$ 2,50/usuário Buddy Punch Equipes remotas e integração com folha de pagamento Rastreamento por GPS, reconhecimento facial, automação de planilhas de horas, integrações com folha de pagamento, rastreamento de PTO A partir de US$ 4,49/usuário Connecteam Equipes sem mesa e gerenciamento da força de trabalho Relógio de ponto com GPS, agendamento automático, mensagens integradas, ferramentas de RH, integrações com folha de pagamento Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 29/mês

📮 ClickUp Insight: A IA está dominando o mundo, mas grande parte dos seus funcionários ainda hesita em usá-la. 22% dos participantes da nossa pesquisa continuam céticos quanto ao uso da IA no local de trabalho. Metade está preocupada com a privacidade dos dados, enquanto a outra metade questiona a confiabilidade da IA. O ClickUp aborda diretamente essas preocupações com protocolos de segurança de alto nível e respostas transparentes geradas por IA que incluem links de origem e referências de tarefas. Isso garante que até mesmo as equipes mais cautelosas possam adotar com confiança a produtividade impulsionada pela IA, sem se preocupar com a segurança dos dados ou a precisão de suas informações.

O melhor software de agendamento para restaurantes

Não há como negar: gerenciar um restaurante já é difícil por si só. Elimine as dores de cabeça com o planejamento com essas plataformas de software de agendamento para restaurantes.

1. ClickUp (Ideal para agendamento de equipes e automação de fluxos de trabalho com inteligência artificial)

O setor de hospitalidade está sempre em movimento. Por isso, o tempo é escasso. É por isso que você precisa de um software completo que ofereça agendamento de funcionários e automação de tarefas com inteligência artificial em uma única plataforma.

O ClickUp é um aplicativo de trabalho que combina gestão do conhecimento, programação de funcionários com inteligência artificial e automação de tarefas em uma única plataforma. Veja como o ClickUp pode ajudar restaurantes a gerenciar melhor seus horários.

ClickUp Brain

Imagine ter um sistema inteligente que aprende seu fluxo de trabalho e atualiza você constantemente com informações importantes, resumos de progresso e itens de ação.

Isso é o ClickUp Brain para você. A IA consolida as principais tarefas, horários e dados do seu restaurante em insights acionáveis, tudo em um só lugar.

O ClickUp Brain é particularmente útil para gerar automaticamente horários dos funcionários, analisando padrões de trabalho anteriores, disponibilidade e demandas de carga de trabalho.

Crie facilmente horários de funcionários gerados por IA com base em dados existentes com o ClickUp Brain

Visualização da carga de trabalho do ClickUp

A Visualização da carga de trabalho do ClickUp equilibra os turnos da equipe de maneira eficiente, reduzindo custos de mão de obra e evitando excessos ou faltas na programação.

Visualize a quantidade de trabalho atribuída a cada membro da equipe durante um período selecionado com a visualização de carga de trabalho do ClickUp

Outra maneira de planejar turnos de acordo com a disponibilidade dos seus funcionários é usando o modelo de programação de equipe do ClickUp. Ele oferece uma visão clara de quem está trabalhando, quando e quais tarefas são de responsabilidade de cada um.

💡 Dica profissional: cada segundo conta quando você administra um restaurante. Para entender onde seu tempo está sendo gasto, o recurso ClickUp Time Tracking oferece entradas automáticas e acompanhamento manual do tempo. Ele ainda se integra a ferramentas populares como Toggl, Harvest e Everhour, garantindo que tudo o que você acompanha esteja em um só lugar.

Calendário com tecnologia de IA ClickUp

O ClickUp Calendar reduz a desorganização visual. É um calendário com inteligência artificial projetado para gerenciar de forma inteligente a carga de trabalho da sua equipe e otimizar sua produtividade.

Imagine ter um assistente virtual que não só analisa o seu backlog, mas também prioriza os turnos e os bloqueia automaticamente para uma eficiência ideal.

Ao integrar o ClickUp e o Google Agenda, os restaurantes podem sincronizar facilmente as informações de agendamento entre as plataformas.

Conecte o ClickUp facilmente aos seus calendários existentes e aproveite recursos com inteligência artificial, como o AI Notetaker

Qualquer ação realizada em um deles, como agendar um novo evento ou criar uma tarefa, é automaticamente atualizada no outro, garantindo um planejamento perfeito.

Tyler Guthrie, diretor de operações de receita da Home Care Pulse, disse que as visualizações de carga de trabalho e calendário do ClickUp facilitam o planejamento da capacidade.

As visualizações da carga de trabalho e do calendário facilitam muito o planejamento da capacidade. A visibilidade do que as equipes estão fazendo é muito melhor do que antes

Ao integrar o ClickUp e o Google Agenda, os restaurantes podem sincronizar facilmente as informações de agendamento entre as plataformas. Veja como:

Faça um planejamento de cenários para otimizar a programação de turnos

Use um cronograma de projeto workback para definir ciclos de rotação estruturados (por exemplo, um cronograma de trabalho 2-2-3 )

Organize os membros da equipe em estruturas definidas de gerenciamento de turnos

Acompanhe e atualize os horários mensais com alertas automáticos

Modelo de bloqueio de horários do ClickUp

Você também pode experimentar o modelo de bloqueio de horários do ClickUp. Esse modelo ajuda os gerentes de restaurantes a estruturar os dias de trabalho com eficiência, priorizando tarefas como preparação, verificação de estoque e atendimento ao cliente, sem depender de planilhas espalhadas.

Obtenha um modelo gratuito Estruture os dias de trabalho e priorize suas tarefas com o modelo de bloqueio de agenda do ClickUp

O que você ganha é um cronograma claro para os horários de pico, para que os funcionários do restaurante estejam alinhados em suas tarefas.

Da mesma forma, o modelo de programação de turnos do ClickUp simplifica o processo de programação de turnos com edição do tipo arrastar e soltar, atualizações em tempo real e organização visual dos turnos.

Tarefas ClickUp

Gerencie o estoque e priorize tarefas importantes usando o ClickUp Tasks

Enquanto o Calendar cuida dos turnos, o ClickUp Tasks ajuda você a gerenciar todos os aspectos das operações diárias do seu restaurante.

Por exemplo, você pode programar turnos, gerenciar o estoque e supervisionar as tarefas de atendimento ao cliente, configurando lembretes, atribuindo funções e acompanhando todos os projetos em tempo real. Você pode até criar campos personalizados para estar sempre por dentro do que é mais importante em cada tarefa: preparação, pedidos dos clientes ou manutenção.

Além disso, com o recurso de agendamento automático, você nunca mais precisará se preocupar com sobreposição de tarefas.

Melhores recursos do ClickUp

Visualização do calendário : agende e visualize facilmente os turnos com uma interface de arrastar e soltar para ajustes rápidos

Tarefas recorrentes : automatize turnos regulares para que sejam programados sem necessidade de entrada manual

Controle de tempo: monitore as horas dos funcionários para garantir folhas de pagamento precisas e cobertura dos turnos

Modelo de escala de turnos : simplifique a solução de agendamento de funcionários de restaurantes com atualizações em tempo real e opções de troca de turnos

ClickUp Automations: envie lembretes automáticos para os próximos turnos e notifique os membros da equipe sobre alterações na programação

Campos personalizados : adicione detalhes como localização, função e instruções especiais às atribuições de turnos

Aplicativo móvel: permita que os funcionários do restaurante verifiquem seus horários, registrem a entrada e saída e recebam notificações em qualquer lugar

Limitações do ClickUp

A variedade de recursos e modelos pode parecer um pouco complicada para quem usa pela primeira vez

A experiência do aplicativo móvel pode ser inconsistente, com atrasos ocasionais nas atualizações

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz

Uma das maiores mudanças revolucionárias foi a integração e os recursos de API do ClickUp. Automatizamos quase metade das nossas tarefas manuais, melhorando significativamente a eficiência e liberando tempo para trabalhos de maior valor. A capacidade de personalizar painéis, configurar automações e integrar com nossas ferramentas existentes torna o ClickUp uma parte indispensável da nossa pilha de tecnologia.

💡 Dica profissional: Os proprietários de restaurantes muitas vezes têm dificuldade em decidir por onde começar. Sem uma hierarquia clara de tarefas, corre o risco de enfrentar gargalos e prazos não cumpridos. Aprenda a priorizar tarefas de forma eficaz em Como priorizar tarefas no trabalho e comece a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil.

2. 7shifts (Ideal para agendamento específico para restaurantes e gestão de mão de obra)

via 7shifts

Gerenciar a programação de restaurantes requer uma ferramenta criada especificamente para os desafios únicos do setor. Ao contrário dos softwares gerais de programação de funcionários, o 7shifts foi projetado exclusivamente para gerentes e funcionários de restaurantes. Ele possui recursos como pool de gorjetas, integrações com PDV e previsão de mão de obra.

Uma das maiores dores de cabeça no setor de restaurantes é manter horários justos e equilibrar os custos com mão de obra. O 7shifts resolve isso com seu agendador automático, que cria horários otimizados com base na disponibilidade dos funcionários, dados históricos de vendas e horários de pico.

melhores recursos do 7shifts

Atribua automaticamente turnos otimizados com base nas tendências de mão de obra, previsões de vendas e disponibilidade dos funcionários com o Auto-scheduler

Sincronize com os principais sistemas de folha de pagamento e ferramentas de PDV para melhorar o controle dos custos de mão de obra e reduzir a entrada manual com a integração de PDV e folha de pagamento

Acompanhe o feedback dos turnos, gerencie o ponto e acesse métricas de engajamento em tempo real com o Manager Log Book e o software de ponto

Monitore trocas de turnos, atrasos e frequência para identificar possíveis problemas de retenção com o Painel de Engajamento dos Funcionários

Permita que os funcionários troquem turnos, solicitem folgas e recebam notificações instantâneas sobre os próximos horários com o aplicativo móvel

limitações do 7shifts

Pode ser complicado para usuários iniciantes devido à variedade de recursos

Alguns usuários relataram problemas ocasionais de sincronização com integrações de PDV de terceiros

O aplicativo móvel poderia se beneficiar de um layout mais intuitivo para mudanças de turnos e controle de tempo

preços do 7shifts

Gratuito

Entrada : US$ 29,99/mês por local

The Works : US$ 69,99/mês por local

Gourmet: US$ 135/mês por local

avaliações e comentários sobre o 7shifts

G2 : 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.190 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 7shifts?

Facilita a comunicação com a equipe, todos sabem quais são suas tarefas e têm várias ferramentas para trocar turnos, pedir folga, revisar turnos, etc. O 7shifts economizou muito tempo com o agendamento e também é uma ótima forma de comunicação com a equipe.

3. Homebase (Ideal para equipes pequenas de restaurantes que precisam de um software completo para agendamento e folha de pagamento)

via Homebase

Gerir um restaurante implica uma série de tarefas administrativas no meio do calor e do caos de uma cozinha movimentada, especialmente quando se trata de uma pequena empresa. Precisa de uma aplicação chamada Homebase que combina a programação dos funcionários, o controlo do tempo e a gestão de RH.

Ao contrário da maioria dos softwares de agendamento para restaurantes, o Homebase também automatiza o processamento da folha de pagamento, transforma planilhas de horas trabalhadas em contracheques, declara impostos sobre a folha de pagamento e ainda oferece acesso antecipado ao salário para os funcionários.

Principais recursos do Homebase

Agendamento de funcionários com funcionalidade de arrastar e soltar e atualizações automáticas de turnos

Controle de ponto com relógio integrado que funciona em dispositivos móveis, tablets e sistemas POS

Processamento de folha de pagamento que transforma planilhas de horas trabalhadas em salários e lida com declarações fiscais automaticamente

Comunicação entre a equipe com mensagens integradas para coordenar trocas de turnos e enviar atualizações

O gerenciamento de gorjetas, que extrai dados de gorjetas dos sistemas POS, calcula distribuições e adiciona à folha de pagamento

Limitações do Homebase

Personalização limitada para visualizações de horários e relatórios

Alguns usuários enfrentam problemas ocasionais de sincronização com integrações de terceiros

Recursos avançados de RH e conformidade estão disponíveis apenas em planos de nível superior

Preços do Homebase

Básico : Grátis

Essentials : US$ 24,95/mês por local

Mais : $59,95/mês por local

Tudo em um: US$ 99,95/mês por local

Avaliações e comentários da Homebase

G2 : 4,2/5 (128 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (1.093 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Homebase?

Sou gerente e uso o Homebase, que faz tudo o que precisa. Os funcionários podem bater o ponto em um terminal ou diretamente no celular, se você permitir. Na "página inicial" de cada funcionário, é exibido um resumo dos próximos turnos, entre outras informações, além do valor que "ganharam" até o momento e a opção de sacar o dinheiro.

4. Deputy (Ideal para gestão da força de trabalho e conformidade trabalhista)

via Deputy

Cada restaurante tem seu ritmo: horários de pico no almoço, tranquilidade no meio da tarde e horários de pico imprevisíveis. Gerenciar a programação de turnos e garantir que os custos com mão de obra fiquem dentro do orçamento é um desafio, mas o Deputy facilita isso com programação automática baseada em IA e acompanhamento da mão de obra em tempo real.

Em vez de passar horas criando manualmente os horários do restaurante, o Deputy ajuda você a automatizar o planejamento de turnos, levando em consideração a disponibilidade dos funcionários, as tendências de vendas e as previsões de demanda. Onde o Deputy realmente se destaca é na conformidade trabalhista. O aplicativo de programação de trabalho oferece conformidade com a Fair Workweek e acompanhamento de horas extras integrados.

Principais recursos do Deputy

Otimize os turnos com base na demanda, nos dados de vendas e nos custos de mão de obra com o agendamento automático com inteligência artificial

Garanta o cumprimento das leis trabalhistas e evite multas onerosas com as ferramentas de conformidade Fair Workweek

Sincronize diretamente com os sistemas de folha de pagamento para evitar erros no controle de ponto e na integração da folha de pagamento

Permita que os funcionários troquem turnos, verifiquem horários e recebam notificações com um aplicativo de agendamento compatível com dispositivos móveis

Acompanhe os custos de mão de obra em tempo real para evitar gastos excessivos com mão de obra e gerenciar orçamentos com eficiência

Limitações do Deputy

Alguns usuários relatam problemas ocasionais de sincronização com integrações de folha de pagamento e PDV de terceiros

A interface do aplicativo móvel pode parecer confusa, especialmente para novos usuários que gerenciam várias equipes

Relatórios avançados e configurações personalizadas de taxas de pagamento estão disponíveis apenas nos planos empresariais

Preços do Deputy

Agendamento : US$ 4,50/mês por usuário

Tempo e presença : US$ 4,50/mês por usuário

Premium : US$ 6/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Deputy

G2 : 4,6/5 (mais de 310 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 740 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Deputy?

O Deputy foi uma adição incrível para o nosso negócio recém-inaugurado, ajudando a simplificar o processo de pagamento dos funcionários da área de hospitalidade e economizando muito tempo! O suporte é fantástico, com respostas muito rápidas e ótimo acompanhamento. Recomendo muito!

✨ Curiosidade: Os primeiros hotéis da história, chamados Ryokans, foram criados no Japão no início do século VII. Esses Ryokans funcionavam como pontos de descanso ao longo da Rota da Seda, oferecendo aos viajantes um lugar para relaxar durante a viagem.

5. Sling (Ideal para agendamento econômico e comunicação em equipe)

via Sling

Para restaurantes com várias localizações, o Sling oferece opções de agendamento de longo prazo, facilitando o gerenciamento de turnos em diferentes locais.

Com o Sling, os gerentes de restaurantes podem criar, editar e compartilhar horários sem esforço, reduzindo mudanças de turno de última hora e falhas de comunicação. A plataforma também oferece suporte ao controle de ponto e gerenciamento de custos de mão de obra, facilitando o controle dos custos de mão de obra e o cumprimento do orçamento.

Melhores recursos do Sling

Programe turnos com a funcionalidade arrastar e soltar e atualizações em tempo real

Controle o tempo com dispositivos móveis e geofencing para garantir que os funcionários registrem o ponto no local correto

Gerencie os custos de mão de obra para acompanhar os salários ao longo do tempo e evitar conflitos de agendamento

Comunique-se instantaneamente com mensagens privadas e em grupo sem aplicativos externos

Sincronize calendários para integrar com ferramentas de agendamento existentes

Limitações do Sling

Relatórios limitados e opções de personalização em comparação com softwares de agendamento mais avançados

A interface pode parecer confusa ao gerenciar equipes grandes

Alguns usuários relatam pequenos problemas no aplicativo móvel ao lidar com trocas de turnos

Preços do Sling

Gratuito

Premium : US$ 1,70/usuário por mês

Negócios: US$ 3,40/usuário por mês

Avaliações e comentários do Sling

G2 : 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

6. ZoomShift (Ideal para pequenas empresas e equipes que trabalham em turnos)

via ZoomShift

As empresas que priorizam os trabalhadores por hora apreciam o ZoomShift, pois ele oferece recursos fáceis de usar, como acompanhamento de férias, troca de turnos e controle de custos de mão de obra, que ajudam os gerentes a manter o orçamento e os funcionários satisfeitos.

Além disso, com agendamento por arrastar e soltar, lembretes automáticos e comunicação integrada entre a equipe, os funcionários sempre sabem quando e onde devem estar, reduzindo o número de faltas e confusões na programação.

Principais recursos do ZoomShift

Agendamento por arrastar e soltar com modelos de horários de trabalho reutilizáveis para facilitar o planejamento de turnos

Controle o tempo com verificação por GPS e opções de ponto móvel

Envie lembretes automáticos e confirmações de turnos para reduzir o número de faltas

Gerencie o controle de férias e folgas com fluxos de trabalho de aprovação em tempo real

Forneça informações sobre custos de mão de obra para ajudar os gerentes a controlar as horas extras e manter o orçamento

Facilite a comunicação da equipe com mensagens privadas, bate-papos em grupo e notificações de troca de turnos

Limitações do ZoomShift

Não possui integrações profundas com folhas de pagamento (ainda não há suporte para ADP ou Paychex)

Sem automação de agendamento com IA, como alguns concorrentes

Alguns relatórios estão disponíveis apenas em planos superiores

Preços do ZoomShift

Essenciais : Gratuito

Inicial : US$ 2/usuário por mês

Premium: US$ 4/usuário por mês

Avaliações e comentários do ZoomShift

G2 : 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 110 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ZoomShift?

Somos uma casa de shows sem fins lucrativos em uma faculdade que conta com uma equipe de mais de 40 alunos que nos ajudam a realizar nossos eventos. O ZoomShift é ótimo para nos ajudar a organizar os detalhes do evento, data, hora e posição (por exemplo, recepcionista/equipe de palco, etc.). A possibilidade de solicitar cobertura de turnos é útil, pois os estudantes universitários têm horários agitados às vezes. Como os estudantes vão e vêm/se formam, é fácil adicionar e remover membros.

💡 Dica profissional: Quer oferecer mais flexibilidade à sua equipe sem perder produtividade? Um horário de trabalho 9/80 pode ser a solução perfeita! Saiba como funciona e como implementá-lo facilmente com aplicativos de agendamento. O que é um horário de trabalho 9/80 e como funciona?

7. Planday (Ideal para empresas com várias localizações e necessidades complexas de agendamento)

via Planday

Já sentiu que a programação é um trabalho em tempo integral além do seu trabalho em tempo integral? O Planday ajuda você a programar de forma mais inteligente, comunicar-se melhor e manter a folha de pagamento em dia sem dores de cabeça.

Criado para restaurantes, hotéis, lojas de varejo, equipes de saúde e empresas de todos os tamanhos, o Planday automatiza as tarefas tediosas para que você possa se concentrar em administrar o negócio. Quer você gerencie um ou vários locais, o Planday ajuda a manter sua equipe sincronizada, reduzir custos de mão de obra e facilitar o pagamento de salários.

Principais funcionalidades do Planday

Automatize o agendamento inteligente com planejamento baseado na demanda

Garanta que os funcionários registrem o ponto no local correto com um Relógio de ponto e geofencing

Gere relatórios prontos para o cálculo da folha de pagamento com integrações perfeitas para cálculos salariais

Permita que os funcionários façam trocas de turnos, solicitem folgas e recebam notificações por meio do aplicativo

Evite violações de horas extras e gerencie regras de intervalos com ferramentas de conformidade

Gerencie agendamentos em vários locais e armazenamento de contratos para gestão de RH

Limitações do Planday

O aplicativo móvel pode ser lento, de acordo com avaliações dos usuários

Custo mais elevado do que alguns concorrentes, especialmente para equipes pequenas

Alguns relatórios avançados estão disponíveis apenas em planos superiores

Preços do Planday

Inicial : US$ 3,25/mês por usuário

Mais : 5,50/mês por usuário + taxa básica de US$ 27,50

Pro: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Planday

G2 : 4,5/5 (88 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (56 avaliações)

8. When I Work (Ideal para empresas que precisam de serviços de agendamento em uma única plataforma)

via When I Work

A reputação do When I Work fala por si: uma plataforma de agendamento e gestão de força de trabalho fácil de usar, com a confiança de mais de 150.000 empresas em todo o mundo.

A melhor característica da ferramenta é que ela automatiza o agendamento, controla o tempo de forma integrada e mantém as equipes conectadas, tudo em um só lugar. Se você administra um pequeno café, uma loja de varejo com várias lojas ou uma clínica de saúde em crescimento, o When I Work ajuda você a criar agendas em minutos.

Principais recursos do When I Work

Crie horários em minutos com uma ferramenta de um clique

Gerencie equipes em vários locais

Permita que os funcionários troquem ou cancelem turnos enquanto os gerentes aprovam as alterações instantaneamente

Sincronize diretamente com os provedores de folha de pagamento para otimizar os cálculos salariais

Gerencie orçamentos de mão de obra e evite custos com horas extras

Limitações do When I Work

Alguns usuários relatam lentidão no aplicativo e problemas de logout

Os recursos de personalização (como regras de agendamento) estão bloqueados em planos mais caros

Rastreamento limitado de PTO, a menos que seja atualizado para um plano Pro ou Premium

Preços do When I Work

Essenciais : US$ 2,50/mês por usuário

Pro : US$ 5/mês por usuário

Premium: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o When I Work

G2 : 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o When I Work?

Gosto que tudo o que preciso esteja em um só lugar. Também gosto de poder ver a programação da equipe, bem como a minha programação pessoal. Foi fácil de implementar para a equipe e, com o quanto usamos, fico feliz que seja um sistema tão fácil de usar.

✨ Curiosidade: O McDonald's é conhecido como uma das redes de restaurantes mais populares do mundo, mas também detém o título de maior distribuidor de brinquedos do mundo, tudo graças aos seus Happy Meals!

9. Buddy Punch (Ideal para equipes remotas e integração com folha de pagamento)

via Buddy Punch

Se você gerencia funcionários horistas, trabalhadores remotos ou vários locais de trabalho, o Buddy Punch simplifica e facilita o controle de ponto e a folha de pagamento. Com rastreamento GPS, geofencing e reconhecimento facial, você pode garantir que os funcionários registrem o ponto no local certo e na hora certa, sem supervisão manual.

Projetado para empresas de todos os tamanhos, o Buddy Punch automatiza a folha de pagamento, controla horas extras e se integra ao QuickBooks, Paychex e Workday, tornando-o uma das melhores soluções de controle de ponto e folha de pagamento disponíveis atualmente.

Principais recursos do Buddy Punch

Acompanhe o tempo em dispositivos móveis com marcação GPS e geofencing

Alerte sobre horas extras e forneça acompanhamento em tempo real para evitar custos excessivos com mão de obra

Integre a folha de pagamento com QuickBooks, Paychex, Workday e muito mais

Automatize planilhas de horas com relatórios detalhados de folha de pagamento e custos de mão de obra

Evite o ponto falsificado com webcam e reconhecimento facial

Crie horários flexíveis com ferramentas de criação de turnos do tipo arrastar e soltar

Acompanhe as férias e folgas com aprovações e acúmulos automáticos

Limitações do Buddy Punch

Algumas funções do desktop não estão disponíveis no celular

Uma taxa básica de US$ 19 por mês pode tornar o serviço caro para equipes pequenas

Preços do Buddy Punch

Inicial : US$ 4,49/usuário + US$ 19/mês de taxa básica

Pro : US$ 5,99/usuário + US$ 19/mensalidade básica

Empresa: US$ 10,99/usuário + US$ 19/mensalidade básica

Avaliações e comentários sobre o Buddy Punch

G2 : 4,8/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.050 avaliações)

10. Connecteam (Ideal para equipes sem mesa e gerenciamento da força de trabalho)

via Connecteam

Manter todos conectados, organizados e responsáveis é um desafio se você gerencia uma força de trabalho sem mesa, seja no varejo, hotelaria, construção ou serviços de campo.

O Connecteam resolve esse problema oferecendo um aplicativo móvel completo para agendamento de funcionários, controle de ponto, comunicação, gerenciamento de licenças e gestão de RH. Os gerentes podem agendar turnos, controlar horas com relógios habilitados para GPS, enviar avisos, atribuir tarefas e armazenar documentos dos funcionários — tudo a partir de um único painel.

É igualmente intuitivo para os funcionários: eles podem registrar a entrada/saída, trocar turnos, enviar pedidos de folga e conversar com os gerentes a partir de seus dispositivos móveis.

Principais recursos do Connecteam

Garanta que os funcionários registrem o ponto no local correto com um relógio de ponto e rastreamento GPS

Programe turnos com a funcionalidade arrastar e soltar, programação automática e troca de turnos

Mantenha as equipes alinhadas com mensagens integradas, feeds de notícias e pesquisas

Melhore a eficiência no trabalho com listas de verificação, formulários e gerenciamento de tarefas

Simplifique os recursos humanos com integração, cursos de treinamento e ferramentas de acompanhamento de desempenho

Integre a folha de pagamento com QuickBooks, Gusto, ADP, Paychex e Xero

Limitações do Connecteam

Os recursos de geofencing podem, às vezes, ser pouco confiáveis em áreas com sinais fracos

A automação avançada da folha de pagamento não é tão robusta quanto um software dedicado à folha de pagamento

Alguns usuários relatam lentidão ocasional do aplicativo ao lidar com grandes quantidades de dados

Preços do Connecteam

Plano para pequenas empresas : Grátis

Básico : US$ 29/mês

Avançado : US$ 49/mês

Especialista: US$ 99/mês

Avaliações e comentários da Connecteam

G2 : 4,6/5 (2.241 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (1.221 avaliações)

✨ Curiosidade: Quase 40% dos americanos já trabalharam em um restaurante em algum momento da vida, seja em tempo integral ou em um emprego temporário de meio período.

Aqui estão algumas ferramentas que não entraram no nosso top 10, mas que podem ser úteis para você conferir:

Toggl Track : ajuda a monitorar as horas dos funcionários em vários turnos, fornecendo informações sobre a eficiência da mão de obra

Zoho People : integre o agendamento com folha de pagamento, controle de férias e avaliações de desempenho

Shiftboard: Experimente o agendamento em tempo real com ferramentas de comunicação em equipe para garantir que os turnos sejam preenchidos com eficiência e as equipes permaneçam sincronizadas

Economize tempo e domine o agendamento de restaurantes com o ClickUp

A programação de restaurantes não é tarefa fácil — 83% da força de trabalho dos EUA prioriza horários de trabalho flexíveis. No entanto, em um setor movimentado como o de hospitalidade, é necessário haver equilíbrio e comunicação transparente.

O software de agendamento para restaurantes certo elimina o estresse da gestão de pessoal. Então, por que se preocupar com chamadas de última hora e horários confusos?

O ClickUp cuida de tudo com lembretes automáticos, troca de turnos, controle de ponto e até integração com o folha de pagamento. Pronto para fazer seu agendamento funcionar para você? Cadastre-se no ClickUp agora mesmo!