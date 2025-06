Os 11 melhores geradores de slogans com IA para slogans cativantes

Faça uma pausa, coma um KitKat!

Slogans são importantes. Donald Gillies criou este slogan para Kit Kat, e quem entre nós já provou um KitKat crocante jamais se esqueceu dele!

Porque você merece.

O slogan da L'Oréal Paris, criado por Ilon Specht, desafiou as narrativas da indústria da beleza sobre o valor e a autoconfiança das mulheres.

Enquanto KitKat se concentrou em uma ação física (fazer uma pausa), L'Oréal buscou empoderamento. Ambos os slogans resumiram a identidade da marca da empresa representada e eram cativantes o suficiente para se tornarem inesquecíveis.

Mas você não precisa se tornar um Gillies ou um Specht para escrever um slogan memorável, não com um assistente de IA prático. Na verdade, 30% das mensagens de marketing outbound para campanhas de mídia social são geradas por IA atualmente, e você também pode criar as suas em questão de minutos.

Este blog detalha 11 geradores de slogans com IA que você pode escolher para gerar ideias de slogans para sua campanha. Vamos começar!

Em resumo: os 11 melhores geradores de slogans com IA

Antes de entrarmos em detalhes, aqui está uma visão geral das melhores ferramentas de IA para gerar slogans cativantes:

Ferramenta Ideal para Principais recursos ClickUp Criação de slogans e gerenciamento de projetos de campanha Gere slogans com o ClickUp Brain e aproveite a opção de vários modelos de IA; armazene ideias no Docs e transforme-as em tarefas com prazos Copy. ai Criação de conteúdo alternativo Gere vários formatos de conteúdo e refine slogans usando informações específicas da marca Gerador de slogans Canva Criando designs visualmente atraentes e slogans cativantes Crie slogans e aplique-os instantaneamente a designs para redes sociais e branding Writesonic Acesse diferentes modelos de IA juntos Use o Chatsonic e o Socialsonic para debater slogans e manter-se alinhado com as tendências Ahrefs Gerador de slogans com IA gratuito Combine a criação de slogans com pesquisa de palavras-chave para SEO e análise da concorrência Grammarly Aperfeiçoando e refinando o texto do slogan Gere e edite slogans usando a voz da marca e os objetivos de redação do GrammarlyGO Shopify Criação de slogans específicos para o setor Gere centenas de slogans para comércio eletrônico e aplique-os à sua loja imediatamente Jasper AI Criação de slogans específicos para cada cliente Insira os detalhes do cliente e use modelos ou o Modo Chefe para gerar e testar slogans Designhill Slogan Generator Criação de slogans otimizados para palavras-chave Insira palavras-chave da marca e gere mais de 100 slogans direcionados instantaneamente Hypotenuse AI Regenere slogans infinitamente Descreva sua marca, gere várias versões e edite ou tente novamente para obter melhores resultados Fácil, fácil. IA Gerando slogans com diretrizes da marca Treine a IA usando PDFs e informações da marca para gerar slogans consistentes

O que você deve procurar em um gerador de slogans com IA?

Um slogan memorável deve ser exclusivo para a identidade, visão e público-alvo da sua marca. Você também deve estar atento à forma como ele será interpretado em vários contextos — ele terá o mesmo apelo em um site, na tela de um celular e em um outdoor?

Um criador de slogans com IA deve ser capaz de cuidar desse processo criativo para economizar tempo e gerar um slogan bem elaborado. Mas isso não é tudo!

Aqui estão mais cinco qualidades que você deve procurar nas ferramentas para criar slogans eficazes:

Personalização: especifique o tom ou refine os slogans gerados para se adequar ao seu setor específico e ao seu público-alvo

Facilidade de uso: Usando recursos como geração com um clique e opções de filtragem

Várias opções de slogans: Crie slogans exclusivos sem soar repetitivo para causar uma impressão duradoura

Consistência da marca: Integração com seus ativos de branding existentes e requisitos de publicidade para um melhor alinhamento

Opções de exportação: Baixe o slogan final em diferentes formatos (por exemplo, PDF, CSV) e compartilhe-o com os membros da equipe para tomada de decisão em grupo

Esta discussão entre usuários do Reddit responde como usar a IA em publicidade de maneira elegante. Seja qual for a ferramenta que você escolher, pense nela como sua assistente, não como uma concorrente.

via Reddit

📖 Leia também: IA vs. conteúdo gerado por humanos: prós e contras

Os 11 melhores geradores de slogans com IA

Um gerador de slogans com IA pode criar slogans rápidos e personalizáveis e atuar como uma plataforma abrangente para gerenciar seus esforços de marketing — desde o gerenciamento de projetos e integração de design até a criação de slogans otimizados para SEO.

Explore estes 11 geradores de slogans com IA (gratuitos e pagos) para decidir qual deles se adapta perfeitamente às suas necessidades.

🧠 Curiosidade: Hyundai é uma das marcas mais erradas do mundo, seguida de perto pela Lamborghini.

1. ClickUp (Melhor para criar slogans e gerenciar projetos de campanha)

Faça um brainstorming de ideias para slogans cativantes e crie sua lista de tarefas ou um documento colaborativo com o ClickUp Brain

Escrever um slogan memorável enquanto gerencia sua campanha de marketing parece um sonho, certo?

Mas com o ClickUp, isso pode se tornar realidade! O aplicativo completo para o trabalho combina sistemas alimentados por IA com compartilhamento de conhecimento, comunicação em equipe e gerenciamento de projetos para manter tudo organizado.

Gere slogans cativantes e crie um inventário de ideias criativas com o ClickUp Brain, o assistente de IA interno do ClickUp. A ferramenta processa os detalhes da sua marca, o público-alvo e a mensagem principal usando as mais de 1000 integrações do ClickUp para fornecer slogans impactantes.

Mesmo sem prompts complexos, o AI Writer for Work do ClickUp Brain consegue compreender entradas simples e gerar slogans memoráveis.

✨ Bônus: Os usuários do ClickUp Brain podem escolher entre vários modelos externos de IA, incluindo GPT-4o, o3-mini, o1 e Claude 3. 7 Sonnet para redação publicitária e geração de slogans cativantes!

Confira como você pode usar o ClickUp Brain para marketing com este guia rápido:

Depois de criar seus slogans cativantes, o ClickUp também pode ajudar com a colaboração em tempo real. Use o ClickUp Docs para registrar ideias criativas, contabilizar a identidade da marca e planejar campanhas nas redes sociais.

Colabore em tempo real com o ClickUp Docs, acompanhe todas as alterações e reduza a margem para erros

Vários membros da equipe podem trabalhar juntos e acompanhar as alterações sem sair da plataforma. Para passar do planejamento à implementação, as equipes podem vincular o ClickUp Docs ao ClickUp Tasks e criar itens acionáveis com prazos definidos e rastreadores de progresso.

📮 ClickUp Insight: Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain ao seu lado, gerar slogans fica mais fácil. Basta fazer a pergunta diretamente do seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain irá buscar as informações do seu espaço de trabalho e/ou aplicativos de terceiros conectados!

Principais recursos do ClickUp

Use o ClickUp Views para organizar e filtrar slogans (por exemplo, por categoria, classificação ou status). Uma visualização em tabela pode ser melhor para classificar e comparar

Adicione campos personalizados do ClickUp às suas tarefas para categorizar slogans (por exemplo, "Foco na marca", "Público-alvo", "Tom")

Implemente modelos de publicidade com tarefas de exemplo, campos personalizados e fluxos de trabalho predefinidos

Monitore métricas importantes, acompanhe a conclusão de tarefas e analise resultados para futuras campanhas de marketing com os painéis do ClickUp

Limitações do ClickUp

Há uma curva de aprendizado para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Chelsea Bennett, gerente de engajamento de marca da Lulu Press, compartilhou sua experiência com o ClickUp:

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

📖 Leia também: Melhores ferramentas e aplicativos de software para produtividade

2. Copy. ai (Ideal para criar conteúdo alternativo)

Em vez de passar horas pensando em slogans para cada campanha, use o Copy.ai para criar conteúdo alternativo para diferentes iniciativas de marketing e públicos-alvo.

Ele permite que você escreva instruções detalhadas que especificam parâmetros como tom, estilo e estrutura para atender às suas necessidades.

Além da geração de slogans, o Copy.ai oferece uma ampla biblioteca de ferramentas de redação com IA adaptadas a vários formatos de conteúdo — blogs, descrições de produtos, e-mails e muito mais. Seu gerador de slogans permite a personalização detalhada de prompts, ajudando os profissionais de marketing a testar a voz, o tom e os ângulos de entrega. Você também pode usar a ferramenta Brand Voice para manter os slogans gerados alinhados com a sua identidade em todas as campanhas.

Principais recursos do Copy.ai

Adicione palavras-chave específicas do seu negócio na sua entrada para obter slogans personalizados

Use modelos pré-criados para preencher informações e gerar conteúdo em segundos

Aperfeiçoe seu conteúdo com a ferramenta Sentence Rewriter

Limitações do Copy.ai

Não há opção para editar prompts no meio da conversa

Pode gerar conteúdo impreciso ou repetitivo

Preços do Copy.ai

Gratuito para sempre

Inicial: US$ 49/usuário por mês

Avançado: US$ 249/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Copy.ai

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

3. Canva Slogan Generator (ideal para criar designs visualmente atraentes e slogans cativantes)

via Canva Slogan Generator

Precisa de um slogan atraente para sua marca com opções de design versáteis? O Canva Slogan Generator é a sua melhor aposta!

Você pode usar o gerador de slogans com IA para escrever slogans cativantes e personalizar imediatamente sua aparência com fontes, cores e gráficos, tudo sem precisar alternar entre aplicativos para sua estratégia de promoção ou campanhas de marketing.

Além dos slogans, o Canva facilita a aplicação dos slogans gerados em todos os recursos visuais da marca. Você pode arrastar e soltar slogans gerados por IA em postagens do Instagram, anúncios, folhetos e cartões de visita usando os modelos do Canva.

Principais recursos do Canva Slogan Generator

Gere 50 slogans usando o gerador de slogans com IA do Canva gratuitamente

Traduza slogans para mais de 100 idiomas com a ferramenta de tradução profissional do Canva

Use o Canva Docs para colaborar com sua equipe e discutir os slogans gerados por IA

Converta seu documento em uma apresentação com um clique e apresente sua campanha comercial

Limitações do Canva Slogan Generator

Organizar um grande número de arquivos pode ser complicado

Novos aplicativos e recursos podem ser confusos e tornar a interface complicada

Preços do Canva Slogan Generator

Gratuito para sempre

Canva Pro: US$ 15/usuário por mês

Canva Teams: US$ 10/usuário por mês

Canva Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Canva Slogan Generator

G2: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 12.000 avaliações)

👀 Você sabia? 73% dos usuários de redes sociais afirmam que, se uma marca não responder online, eles comprarão de um concorrente.

4. Writesonic (ideal para acessar diferentes modelos de IA juntos)

via Writesonic

O Chatsonic da Writesonic combina modelos de IA como ChatGPT, Claude e Gemini para pesquisar e gerar conteúdo, tornando-se assim uma ferramenta completa de criação de conteúdo com IA.

Você também pode usar o Socialsonic para se manter informado sobre tendências virais e criar um inventário de ideias criativas. Planejar suas campanhas de marketing com essa ferramenta pode ser extremamente fácil. No entanto, seus recursos de conteúdo social atualmente se concentram apenas no LinkedIn.

A geração de slogans do Writesonic combina bem com seu conjunto de ferramentas de redação de anúncios e descrição de produtos. Com os recursos de Brand Voice, você pode treinar o Writesonic para replicar tons específicos em diferentes plataformas.

Principais recursos do Writesonic

Crie e mantenha um tom de marca consistente em todo o conteúdo gerado

Aproveite a geração de conteúdo em mais de 25 idiomas

Publique conteúdo diretamente na sua plataforma preferida com a publicação com um clique

Limitações do Writesonic

Os créditos do plano gratuito são uma oferta única, portanto, não podem ser reutilizados depois de esgotados

Tende a gerar conteúdo genérico, mesmo para um prompt de texto específico

Preços do Writesonic

Gratuito para sempre

Individual: US$ 20/usuário por mês (cobrado anualmente)

Padrão: US$ 99/usuário por mês (cobrado anualmente)

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Writesonic

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Writesonic

O Writesonic é o assistente de redação de que preciso quando estou pensando em um título para um blog, escrevendo um artigo ou o texto de contracapa de um livro, ou um texto de marketing para um anúncio digital. Sua disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, complementa minha agenda de redação. Ele também me ajuda a debater ideias com meus clientes quando estamos procurando novas ideias para conteúdo.

O Writesonic é o assistente de redação de que preciso quando estou pensando em um título para um blog, escrevendo um artigo ou o texto de contracapa de um livro, ou um texto de marketing para um anúncio digital. Sua disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, complementa minha agenda de redação. Ele também me ajuda a debater ideias com meus clientes quando estamos procurando novas ideias para conteúdo.

💡Dica profissional: Use o AI Article Writer 5.0 da Writesonic para gerar um rascunho de conteúdo longo e, em seguida, refine-o com o Chatsonic para obter ideias de slogans e com o Photosonic para obter recursos visuais. Crie sua campanha de marketing alinhada à sua marca — de slogans cativantes a conteúdo e gráficos envolventes usando uma única plataforma.

5. Ahrefs (Melhor gerador gratuito de slogans com IA)

via Ahrefs

Pesquise palavras-chave para criar slogans cativantes no Ahrefs e use o seu gerador de slogans com IA (gratuito) para desenvolver slogans.

Embora o gerador de slogans da Ahrefs seja simples, seu verdadeiro poder está na pesquisa de palavras-chave. Antes de finalizar um slogan, os profissionais de marketing podem usar a Ahrefs para testar a dificuldade das palavras-chave, o volume de pesquisa e o uso dos concorrentes para termos relevantes. Isso garante que os slogans não sejam apenas cativantes, mas também inteligentes em termos de SEO.

Melhores recursos do Ahrefs

Escolha o número de variantes que deseja gerar

Analise os slogans e textos de marketing mais bem-sucedidos dos concorrentes através do recurso Site Explorer

Escreva slogans novos com base na atividade de pesquisa do seu público-alvo usando o Keywords Explorer

Limitações do Ahrefs

As respostas podem ser genéricas e repetitivas

Embora o gerador de slogans com IA seja gratuito, os outros recursos têm um preço elevado

Preços do Ahrefs

Gratuito

Lite: US$ 129/usuário por mês

Padrão: US$ 249/usuário por mês

Avançado: US$ 449/usuário por mês

Empresa: US$ 1499/mês (compromisso anual obrigatório)

Avaliações e comentários da Ahrefs

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 550 avaliações)

6. Grammarly (ideal para refinar e aperfeiçoar slogans)

via Grammarly

Entre as ferramentas que verificam a qualidade da redação, o Grammarly se destaca por seus recursos de correção em tempo real e sugestões detalhadas que vão além das correções gramaticais básicas.

O GrammarlyGO, o co-criador de IA generativa, é especialmente útil para escrever um bom slogan na voz da sua marca. Para redigir um slogan de produto, insira termos-chave sobre o seu produto e o GrammarlyGO irá gerar várias opções em segundos.

As sugestões de slogans do Grammarly melhoram significativamente quando combinadas com suas opções personalizadas de definição de metas. Defina seu tom (amigável, formal, confiante), defina seu público-alvo, escolha sua intenção (informar, persuadir) e deixe o GrammarlyGO ajustar seus slogans de acordo.

Melhores recursos do Grammarly

Analise o conteúdo em comparação com páginas da web para garantir a originalidade e evitar plágio involuntário

Defina metas de redação personalizadas para corresponder ao objetivo e ao público do seu conteúdo

Aproveite o suporte multilíngue, como inglês americano, britânico, canadense e australiano

Limitações do Grammarly

Pode criar mais erros devido a falhas de software no Google Docs ou e-mails

Suporte limitado para ajustar o tom em idiomas diferentes do inglês

Preços do Grammarly

Gratuito

Pro: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Grammarly

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 7.000 avaliações)

🧠 Curiosidade: Para o reconhecimento da marca — o que o público retém sobre sua marca —, o marketing de influência aumenta a taxa de reconhecimento assistido em 79% e o conteúdo de marca em 81%.

7. Shopify (ideal para criar slogans específicos para o setor)

via Shopify

O gerador de slogans gratuito da Shopify tem uma interface simples e intuitiva. Com apenas alguns cliques, você pode gerar centenas de slogans cativantes.

Navegue pelos diversos nomes do setor e crie slogans específicos digitando a palavra-chave.

O gerador de slogans da Shopify é ótimo para empreendedores que estão lançando marcas de comércio eletrônico de nicho. Depois de gerar seu slogan, você pode aplicá-lo rapidamente à página inicial da sua loja Shopify, às listas de produtos ou aos banners de anúncios usando integrações integradas.

Melhores recursos do Shopify

Escolha entre centenas de opções de slogans com base nas suas palavras-chave

Personalize seus slogans para destacar a mensagem da sua marca e seus diferenciais

Acesse recursos adicionais de marketing e branding através do kit de ferramentas integrado da Shopify

Limitações do Shopify

Opções limitadas de personalização para ajustar os slogans gerados

A geração em massa pode resultar em slogans repetitivos ou genéricos

Preços do Shopify

Gratuito

Básico: US$ 29/mês por usuário

Shopify: US$ 79/mês para equipes pequenas

Avançado: US$ 299/mês para grandes empresas

Avaliações e comentários da Shopify

G2: 4,4/5 (mais de 4.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 6.500 avaliações)

📖 Leia também: 10 geradores de descrições de produtos revolucionários

8. Jasper AI (ideal para criar slogans específicos para clientes)

via Jasper AI

Descreva seus clientes em potencial para o Jasper AI e outros detalhes relacionados à marca e crie conteúdo. Você pode fazer isso com o modelo de título perfeito — insira detalhes como descrições de produtos, nome da empresa, contexto, avatar do cliente e tom de voz.

Outro método para criar slogans usando o Jasper AI é a função de receita do Boss Mode. Ele aceita campos de entrada semelhantes, mas permite comandos específicos para geração de slogans executados através de CTRL/CMD + Shift + Enter.

Principais recursos do Jasper AI

Use a ampla variedade de modelos de redação de conteúdo para gerar todos os tipos de peças

Crie slogans em 25 idiomas

Reutilize conteúdo existente em títulos concisos

Limitações do Jasper AI

Os usuários levam algum tempo para aprender a usar todos os recursos de maneira eficaz

Configurar prompts e contexto pode ser desafiador

Preços do Jasper AI

Gratuito: 7 dias de teste

Criador: US$ 49/licença por mês

Pro: US$ 69/licença por mês

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Jasper AI

G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.500 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Jasper AI

Também ADORO o fato de ajudar com slogans ou títulos curtos e cativantes que posso usar nas redes sociais, e-mails ou outras iniciativas de marketing. Avaliação coletada e hospedada no G2.com.

Também ADORO o fato de ajudar com slogans ou títulos curtos e cativantes que posso usar nas redes sociais, e-mails ou outras iniciativas de marketing. Avaliação coletada e hospedada no G2.com.

9. Designhill Slogan Generator (ideal para criar slogans otimizados para palavras-chave)

via Designhill Slogan Generator

O Designhill Slogan Generator é como conversar com um amigo que tem ideias criativas sobre as necessidades de branding e marketing da sua empresa.

Insira a palavra-chave da sua marca e gere slogans personalizados para esse foco instantaneamente, tornando-os altamente relevantes para os seus canais de marketing.

Principais recursos do Designhill Slogan Generator

Aproveite uma interface intuitiva que não requer nenhum conhecimento técnico

Escolha entre mais de 100 opções de slogans criados especificamente para palavras-chave relacionadas à sua marca

Copie slogans com um clique, facilitando o salvamento e a comparação dos seus favoritos

Limitações do Designhill Slogan Generator

Alguns slogans podem precisar de pequenas edições para se adequarem à voz da sua marca

Sem suporte multilíngue

Preços do Designhill Slogan Generator

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Designhill Slogan Generator

G2: Sem avaliações disponíveis

Capterra: Sem avaliações disponíveis

10. Hypotenuse AI (ideal para regenerar slogans infinitamente)

via Hypotenuse AI

Para obter melhores resultados, descreva detalhadamente a voz da sua marca e as necessidades dos seus clientes — a Hypotenuse AI usa essas informações para gerar slogans direcionados.

O Hypotenuse AI oferece seis opções e a liberdade de fazer as edições desejadas. Além disso, se você não gostar de nada, basta gerar novamente.

Principais recursos do Hypotenuse AI

Use mais de 50 modelos de conteúdo personalizáveis

Aproveite a ferramenta de pesquisa baseada na web para obter informações instantâneas

Acesse recursos avançados de redação de artigos para desenvolver um texto de marketing em torno dos seus slogans

Limitações da IA da Hipotenusa

Gera conteúdo repetitivo ocasional ao usar prompts semelhantes

Recursos limitados de suporte por chat

Preços da Hypotenuse AI

Gratuito

Inscrição: US$ 29/mês

Essencial: US$ 87/mês

Blog Pro: US$ 230/mês

Blog personalizado: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Hypotenuse AI

G2: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Hypotenuse AI

Usamos isso para brainstorming e redação de descrições de produtos, publicações em redes sociais, textos para páginas de destino e alguns outros tipos de conteúdo de marketing. Isso nos deu ótimas ideias e somos capazes de produzir e ajustar o conteúdo ao tom e à linguagem específicos que funcionam para nós.

Usamos isso para brainstorming e redação de descrições de produtos, publicações em redes sociais, textos para páginas de destino e alguns outros tipos de conteúdo de marketing. Isso nos deu ótimas ideias e somos capazes de produzir e ajustar o conteúdo ao tom e à linguagem específicos que funcionam para nós.

11. Fácil, fácil. IA (ideal para gerar slogans com diretrizes da marca)

Você pode treinar o Easy-Peasy. AI com diretrizes específicas da marca, exemplos e tonalidade para manter a consistência entre os slogans gerados. Ele usa GPT-4 para entender o contexto e criar frases que se alinham com a personalidade da sua marca.

Fácil, fácil. O assistente de IA, Marky, ajuda a refinar slogans usando processamento avançado de linguagem natural.

Fácil, fácil. Melhores recursos da IA

Gere slogans em mais de 40 idiomas

Acesse mais de 200 modelos de IA para facilitar o trabalho

Carregue arquivos PDF relacionados à marca e faça perguntas à IA para obter campanhas de marketing mais focadas

Fácil, fácil. Limitações da IA

Alguns recursos avançados têm uma curva de aprendizado para novos usuários

Pode faltar precisão no conteúdo gerado

Fácil, fácil. Preços de IA

Gratuito

Inicial: US$ 16/usuário por mês

Ilimitado 50: US$ 24/usuário por mês

Ilimitado: US$ 32/usuário por mês

Fácil, fácil. Classificações e avaliações de IA

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

👀 Você sabia? De acordo com 93% dos líderes de marketing, os profissionais de marketing precisam saber como usar a IA em seu fluxo de trabalho.

Gere slogans e forme a identidade da marca com o ClickUp

Criar slogans memoráveis que fiquem na mente das pessoas não é uma tarefa fácil. Mas com o gerador de slogans com IA certo, você pode capturar a personalidade da sua marca em uma frase que ressoa com o seu público.

Embora todas essas ferramentas possam ajudar a gerar slogans atraentes e testar variações, apenas o ClickUp combina a criação de slogans com um fluxo de trabalho completo e gerenciamento de campanhas.

O ClickUp cria um local central para armazenar ativos da marca, colaborar com membros da equipe e acompanhar campanhas de marketing. Assim, quando terminar de criar o slogan da sua marca, você pode continuar a utilizá-lo no mesmo local onde criou o seu slogan.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e experimente! 🎉