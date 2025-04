13 modelos gratuitos de lista de compras para facilitar as compras

Criar uma lista de compras pode agilizar sua experiência de compras, economizando tempo e dinheiro e garantindo que você não se esqueça de itens essenciais.

Quer esteja planejando refeições para a semana ou apenas comprando alguns itens essenciais, ter uma lista bem organizada pode fazer toda a diferença.

Neste blog, exploraremos 13 opções gratuitas de modelos de lista de compras que atendem a várias necessidades e preferências. De designs minimalistas a layouts abrangentes, esses modelos são perfeitos para quem deseja aumentar a eficiência de suas compras e desfrutar de uma experiência sem estresse na loja.

Vamos começar! 🌟

O que são modelos de lista de compras?

Os modelos de lista de compras são listas estruturadas com layouts predefinidos que o ajudam a organizar sua experiência de compras e a evitar rupturas de estoque. Eles podem ser personalizados de acordo com suas necessidades. Quer você prefira um modelo de lista de compras para impressão ou uma solução digital, ter uma lista de verificação de compras pronta e abrangente facilita sua experiência de compras.

Uma lista de compras típica contém laticínios, carnes, legumes, frutas, alimentos básicos, óleos etc., que estão localizados em diferentes lugares dentro da loja. que estão localizados em diferentes lugares dentro da loja. Um modelo de lista de compras de supermercado categoriza esses produtos e permite que você selecione os que precisa e mencione suas quantidades com antecedência. Assim, você não precisa ficar perambulando pela loja.

Além disso, essas listas permitem que você inclua notas adicionais ao lado de cada item. Assim, se precisar comprar um determinado item de uma marca específica para ajudar a planejar melhor sua semana, você não precisará se lembrar; sua lista o lembrará.

Fato curioso: De acordo com um estudo da Stern School of Business, mais de 80% dos itens da lista de compras foram comprados, destacando assim sua eficácia nas compras de supermercado.

O que faz um bom modelo de lista de compras?

Um modelo de lista de compras bem elaborado simplifica as viagens de compras, reduz o cansaço das decisões e ajuda você a manter seu orçamento. Ele deve ser organizado, adaptável e intuitivo o suficiente para otimizar sua rotina e, ao mesmo tempo, acomodar as necessidades em constante mudança. Veja a seguir o que diferencia um bom modelo:

Categorização clara: Organize por categorias (por exemplo, produtos hortifrutigranjeiros, laticínios, despensa) para navegar pela loja com eficiência e evitar retrocessos

Quantidades específicas: Inclua campos de quantidade e unidade para esclarecer exatamente o quanto você precisa

Lembretes: Receba lembretes como preferências de marca, itens em promoção ou substituições

Mantenha o foco: Priorize os itens essenciais com uma seção "Must-Have" para se concentrar nas necessidades antes de adicionar extras

Rastreie os itens: Incorpore um formato de lista de verificação para rastrear os itens à medida que faz compras e reduza os descuidos visualmente

Layouts fáceis de usar: Crie um design flexível, deixando linhas ou espaços em branco para adições de última hora ou compras por impulso

Propriedades de sincronização: Sincronize com os planos de refeições vinculando os ingredientes às receitas semanais, minimizando o desperdício e as compras redundantes

Você sabia? 44% dos compradores acreditam que gastam menos quando usam uma lista de compras.

13 modelos gratuitos de lista de compras que economizam tempo

Cada modelo foi criado para uma finalidade diferente, desde a organização de suas compras de supermercado até o planejamento eficaz de refeições para sua família, estimativa de custos de receitas e níveis de estoque e muito mais. Entender cada um deles individualmente pode parecer assustador, pois eles incluem certos jargões técnicos.

Felizmente, temos tudo o que você precisa com este conjunto abrangente de 13 modelos gratuitos de lista de compras do ClickUp, o aplicativo everything para o trabalho, e de outras plataformas como Google Docs e Vertex42.

1. Modelo de planejamento de refeições ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje refeições mais saudáveis, economize tempo e dinheiro com o modelo de planejamento de refeições do ClickUp

O planejamento de refeições é cansativo e você pode ficar sobrecarregado, especialmente se não controlar suas necessidades de compras. O modelo de planejamento de refeições ClickUp, fácil de usar para iniciantes, é a solução ideal para um planejamento de refeições eficaz que promove uma alimentação mais saudável e economiza tempo e dinheiro.

Esse modelo permite planejar suas refeições semanais, criar listas de compras, acompanhar suas receitas favoritas e monitorar suas metas alimentares. O modelo pode ser facilmente adaptado às suas necessidades e preferências específicas com campos e exibições personalizáveis.

O que você vai adorar

Armazene e organize suas receitas favoritas no modelo para facilitar o acesso

Monitore sua ingestão nutricional e acompanhe o progresso em direção às suas metas de saúde

Planeje suas refeições dentro de um orçamento e controle suas despesas de supermercado

Visualize seu planejamento semanal de refeições com uma visualização de calendário para facilitar a consulta

Ideal para: Qualquer pessoa que queira simplificar o planejamento de refeições, controlar sua dieta, economizar tempo e dinheiro ou acomodar necessidades dietéticas específicas.

Leia também: Modelos gratuitos de planejamento de refeições para economizar tempo

2. Modelo de planejamento de cardápio ClickUp

Obter modelo gratuito Use o modelo de planejamento de cardápio ClickUp da ClickUp para planejar um cardápio de fazer inveja ao seu restaurante

O modelo de planejamento de cardápio do ClickUp otimiza o planejamento de refeições para restaurantes, serviços de bufê ou uso pessoal. Ele ajuda a organizar seus cardápios, planejar o almoço e outras refeições, gerenciar receitas e controlar o estoque.

Você pode simplificar a criação de cardápios, garantir a consistência dos produtos e reduzir o desperdício de alimentos otimizando o uso de ingredientes. Colabore com sua equipe em ideias de cardápio, acompanhe as preferências dos clientes e ajuste facilmente seus cardápios com base na disponibilidade sazonal ou em restrições alimentares.

O que você vai adorar

Elabore seus cardápios para a semana, o mês ou qualquer período desejado, garantindo variedade e consistência

Use o ClickUp Brain para calcular o custo de cada receita e otimizar seu orçamento e preços

Controle os ingredientes e suprimentos para minimizar o desperdício e garantir que você tenha tudo o que precisa

Crie cardápios especializados para feriados, eventos de bufê ou outras ocasiões especiais

Bônus: Aqui está um modelo de cálculo de orçamento de receita que criamos com o ClickUp Brain no ClickUp Docs:

Ideal para: Restaurantes, serviços de bufê, empresas de entrega de refeições e pessoas que desejam simplificar o processo de planejamento de cardápio.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de planejamento de cardápio de jantar

3. Modelo de custo de receita do ClickUp

Obter modelo gratuito Obtenha insights cruciais sobre os custos de receitas com este modelo de custo de receita do ClickUp

Domine a arte do orçamento culinário com o modelo de custo de receita do ClickUp! Esse modelo fácil de usar permite calcular o custo de suas criações culinárias. Insira seus ingredientes, quantidades e custos unitários, e o modelo calculará automaticamente o custo total da receita e o custo por porção.

Além disso, acompanhe as flutuações de preços, experimente ingredientes diferentes e descubra alternativas econômicas sem comprometer o sabor.

O que você vai adorar

Acompanhe os produtos básicos da despensa e seus preços para simplificar o custo das receitas

Converta facilmente entre diferentes unidades de medida para obter cálculos de custo precisos

Ajuste as receitas para diferentes tamanhos de porções e recalcule automaticamente os custos

Analise seus gastos com diferentes ingredientes e identifique áreas para economizar

Ideal para: Cozinheiros domésticos, blogueiros de culinária, preparadores de refeições e qualquer pessoa que queira calcular os custos de receitas, gerenciar seu orçamento de alimentos e fazer escolhas informadas de refeições.

Dica profissional: Transforme pequenos intervalos em momentos produtivos realizando tarefas rápidas que o mantenham organizado e eficiente. Experimente estas maneiras simples de manter o controle de seu caso: Organize-se com um aplicativo de produtividade como o ClickUp

Classifique e responda a e-mails para limpar sua caixa de entrada 📩

Limpe e organize seu espaço físico de trabalho 🧹

Organize arquivos e arrume a área de trabalho do seu computador 🗂️

Execute uma atualização do sistema para manter seu computador otimizado 🔄

4. Lista de tarefas simples do ClickUp

Obter modelo gratuito Assuma o controle do seu dia e atinja suas metas com facilidade com o modelo de lista de tarefas simples do ClickUp

O modelo de lista de tarefas simples do ClickUp é a solução ideal para organizar tarefas e aumentar a produtividade. Esse modelo simples fornece um hub centralizado para gerenciar suas tarefas, sejam elas pessoais, projetos de trabalho ou tarefas domésticas. Sua interface intuitiva e seus recursos personalizáveis permitem adicionar facilmente tarefas, atribuir datas de vencimento, definir prioridades e acompanhar o progresso.

Este modelo simplifica o gerenciamento de tarefas, reduz o estresse e permite que você realize mais. Divida grandes projetos em tarefas menores e gerenciáveis, colabore com outras pessoas e desfrute da satisfação de verificar os itens da sua lista.

O que você vai adorar

Atribua prioridades às suas tarefas para se concentrar no que é mais importante

Defina prazos e receba lembretes para garantir a conclusão em tempo hábil

Monitore seu progresso e mantenha-se motivado ao verificar as tarefas concluídas

Crie status personalizados para refletir seu fluxo de trabalho e acompanhar o progresso das tarefas

Ideal para: Indivíduos e equipes que desejam organizar tarefas, gerenciar seu tempo com eficiência e aumentar a produtividade.

📮 Insight do ClickUp: 37% dos funcionários enviam notas de acompanhamento ou atas de reunião para rastrear itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para capturar decisões, os principais insights de que você precisa podem ficar enterrados em bate-papos, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente as conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, bate-papos e documentos - garantindo que nada seja esquecido.

5. Modelo de lista básica do ClickUp

Obter modelo gratuito Anote qualquer coisa, em qualquer lugar, com o modelo de lista básica do ClickUp

O modelo de lista básica do ClickUp é uma maneira simples, mas poderosa, de organizar tarefas, otimizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade. Seja para gerenciar tarefas diárias, acompanhar marcos de projetos ou priorizar atribuições importantes, esse modelo oferece um formato claro e estruturado para manter tudo em um só lugar.

Projetado para oferecer flexibilidade e eficiência, esse modelo se adapta ao seu fluxo de trabalho exclusivo. Com campos personalizáveis, funcionalidade de arrastar e soltar e colaboração em tempo real, nunca foi tão fácil manter o controle das tarefas e do planejamento diário.

O que você vai adorar

Configure e personalize rapidamente para se adequar a qualquer fluxo de trabalho, do uso pessoal ao profissional

Use a colaboração em tempo real com comentários, atribuições de tarefas e compartilhamento de arquivos em um só lugar

Obtenha organização flexível de tarefas com classificação, filtragem e agrupamento para melhor visibilidade

Agrupe, classifique e filtre tarefas com base em prazos, prioridades ou categorias para manter o foco e a organização

Ideal para: Qualquer pessoa, desde gerentes de projeto e equipes até freelancers e indivíduos que procuram uma maneira simples, colaborativa e personalizável de organizar tarefas, acompanhar o progresso e aumentar a produtividade.

Veja o que Catriona Parsons, Diretora da Bluelime Bespoke, disse sobre o uso do ClickUp:

Oferecemos serviços de luxo de bufê particular e serviços de concierge, por isso estamos sempre em movimento. Trabalhar em um smartphone e usar o aplicativo ClickUp foram definitivamente as coisas mais úteis para mim até agora. Por exemplo, posso verificar os pagamentos recebidos em nossa conta bancária sem ter que esperar até chegar em casa. Esse é um exemplo de algo que considero incrivelmente útil.

Oferecemos serviços de luxo de bufê particular e serviços de concierge, por isso estamos sempre em movimento. Trabalhar em um smartphone e usar o aplicativo ClickUp foram definitivamente as coisas mais úteis para mim até agora. Por exemplo, posso verificar os pagamentos recebidos em nossa conta bancária sem ter que esperar até chegar em casa. Esse é um exemplo de algo que considero incrivelmente útil.

6. Modelo de inventário de restaurante ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha os níveis ideais de estoque do restaurante com o modelo de inventário do ClickUp Restaurant

Manter o estoque correto de matéria-prima é crucial para evitar excesso de estoque ou falta de estoque se você administra um restaurante. O modelo de inventário de restaurante do ClickUp é fundamental para o gerenciamento eficiente do estoque e para minimizar o desperdício de alimentos! Esse modelo abrangente permite rastrear ingredientes, monitorar os níveis de estoque, prever a demanda e otimizar as decisões de compra.

Adapte facilmente o modelo para atender às suas necessidades exclusivas com campos e visualizações personalizáveis. Além disso, você pode acompanhar as datas de vencimento, observar o desempenho do fornecedor e gerar relatórios detalhados para obter informações valiosas sobre o fluxo do seu estoque.

O que você vai adorar

Entenda os níveis de estoque do restaurante com cinco status personalizados: Arquivado, Em estoque, Novo item, Fora de estoque e Reordenar

Defina pontos de reabastecimento e receba notificações quando o estoque estiver baixo, garantindo que você nunca fique sem ingredientes essenciais

Monitore o desperdício de alimentos e identifique áreas de melhoria para minimizar perdas e maximizar a lucratividade

Analise os custos dos ingredientes e identifique oportunidades de economia em seu processo de compra

Ideal para: Proprietários de restaurantes, gerentes e chefs que desejam simplificar o gerenciamento de estoque, reduzir o desperdício de alimentos e otimizar as decisões de compra.

➡️ Leia mais: Melhor software de gerenciamento de pedidos

7. Modelo de cálculo de custos de receitas de restaurante do ClickUp

Obter modelo gratuito Estime o custo dos ingredientes de forma eficiente com o modelo de custo de receita de restaurante do ClickUp

Elimine as suposições sobre os preços dos cardápios para estar preparado e maximizar a lucratividade de seu restaurante com o modelo de cálculo de custos de receitas do ClickUp Restaurant. Essa ferramenta dinâmica permite que você calcule o custo exato de cada prato, garantindo que seus preços reflitam as despesas com ingredientes e as margens de lucro desejadas.

Depois de escolher e inserir seus ingredientes, quantidades e custos unitários, o modelo calcula automaticamente o custo total da receita, o custo por porção e as possíveis margens de lucro. Em seguida, acompanhe sem esforço as flutuações de preços, ajuste as receitas e experimente diferentes estratégias de preços para otimizar seu cardápio para o sucesso.

O que você vai adorar

Crie um banco de dados centralizado de seus ingredientes com os respectivos custos associados

Determine com precisão o rendimento de cada receita para calcular o custo por porção e minimizar o desperdício

Analise a lucratividade dos itens de seu cardápio e identifique oportunidades de melhoria

Imprima relatórios detalhados sobre os custos das receitas, as margens de lucro e o desempenho geral do cardápio

Ideal para: Proprietários de restaurantes, chefs e gerentes que desejam calcular com precisão os custos das receitas, otimizar os preços dos cardápios e aumentar a lucratividade.

Leia também: Como usar IA para tarefas da vida cotidiana: Habilidades para a vida moderna

8. Modelo de lista de tarefas para planejamento de festas do ClickUp

Obter modelo gratuito Experimente o planejamento de festas sem complicações com o modelo de lista de tarefas de planejamento de festas do ClickUp

O modelo de lista de tarefas para planejamento de festas do ClickUp é o seu melhor companheiro de festas! Diga adeus ao estresse e olá às comemorações organizadas com esse modelo abrangente que o orienta em todas as etapas do processo de planejamento de festas. Esse modelo mantém você a par de todos os detalhes, desde a criação de listas de convidados e o gerenciamento de convites até o acompanhamento de RSVPs e a coordenação de decorações.

Com campos e visualizações personalizáveis, o modelo de lista de tarefas para planejamento de festas do ClickUp permite que você se adapte facilmente a qualquer festa, festa de aniversário, reunião de feriado ou encontro casual. Atribua tarefas, defina prazos e colabore com amigos ou familiares para garantir um evento tranquilo e bem-sucedido.

O que você vai adorar

Acompanhe as despesas da sua festa e mantenha-se dentro do seu orçamento

Organize e comunique-se com fornecedores, como bufês, DJs ou fotógrafos

Visualize o cronograma de planejamento da sua festa para garantir que tudo esteja dentro do prazo

Gerencie e compartilhe facilmente sua lista de convidados e suas diferentes versões, acompanhe os RSVPs e envie lembretes

Ideal para: Qualquer pessoa que esteja planejando uma festa, desde encontros casuais até eventos de grande escala, que queira se manter organizada, gerenciar tarefas com eficiência e garantir uma comemoração bem-sucedida.

Veja como o ClickUp melhorou a produtividade da Pressed Juice:

9. Modelo de lista de tarefas de autocuidado do ClickUp

Obter modelo gratuito Reserve tempo para si mesmo em meio a uma agenda lotada com o modelo de lista de tarefas de autocuidado do ClickUp

O modelo de lista de tarefas de autocuidado do ClickUp prioriza seu bem-estar ao criar uma rotina de autocuidado estruturada, porém flexível. Seja com foco no bem-estar mental, na saúde física ou em hábitos diários simples, esse modelo facilita o acompanhamento de atividades importantes, a definição de lembretes e a criação de uma rotina de autocuidado sustentável. Um layout claro e organizado permite que você se mantenha atento às suas necessidades sem se sentir sobrecarregado.

Este modelo incentiva uma abordagem equilibrada da produtividade e do bem-estar pessoal, permitindo que você defina metas de autocuidado, monitore o progresso e faça ajustes conforme necessário. Categorize as atividades, acompanhe as taxas de conclusão e reflita sobre sua rotina para criar hábitos melhores ao longo do tempo. Além disso, com o design intuitivo do ClickUp, o autocuidado se torna mais intencional e autodisciplinado.

O que você vai adorar

Organize as atividades de autocuidado por tipo, como bem-estar mental, físico ou emocional, com categorias personalizadas

Monitore as tarefas concluídas e crie hábitos melhores ao longo do tempo com o acompanhamento do progresso

Automatize os lembretes para manter a consistência e nunca perder um momento de autocuidado

Personalize as visualizações para alternar entre uma lista de verificação, calendário ou formato de quadro para facilitar o planejamento

Ideal para: Qualquer pessoa que queira priorizar o autocuidado, desenvolver hábitos saudáveis e criar uma rotina de bem-estar estruturada, porém flexível.

➡️ Leia mais: Melhores ferramentas de IA para uso pessoal e produtividade

10. Modelo de lista de compras semanal simples do Canva

via Canva

O modelo de lista de compras semanal simples do Canva facilita o planejamento de refeições e as compras, fornecendo um layout limpo e organizado para listar os itens essenciais. Criado para maior clareza e conveniência, esse modelo permite que você categorize os mantimentos, priorize os itens essenciais e otimize as viagens de compras.

Essa lista de compras minimalista e fácil de usar mantém sua experiência de compras sem estresse. Personalize o modelo para atender às suas necessidades, adicionando seções para lojas específicas, preferências alimentares ou itens básicos da casa. Imprima-a ou use-a digitalmente - de qualquer forma, você terá uma lista bem estruturada que tornará as compras de supermercado mais rápidas e eficientes.

O que você vai adorar

Categorize os mantimentos com categorias predefinidas para uma experiência de compras mais eficiente

Personalize o layout para se adequar aos corredores da loja, às necessidades alimentares, às preferências pessoais e a outros aspectos

Imprima facilmente ou use o formato digital para ter acesso flexível em papel ou em qualquer dispositivo

Desfrute de um design limpo e moderno que mantém sua lista de compras funcional e visualmente atraente

Ideal para: Qualquer pessoa que queira uma lista de compras simples, estruturada e personalizável para tornar as compras mais rápidas, fáceis e organizadas.

Leia também: Como planejar sua semana: Um guia para aumentar a produtividade e o estado de espírito zen

11. Modelo de lista de compras em planilha por Vertex42

via Vertex 42

O Spreadsheet Grocery List Template da Vertex42 ajuda a evitar compras por impulso na loja (por exemplo, durante uma promoção), permitindo que você liste os produtos de que realmente precisa. Projetado em formato de planilha, esse modelo categoriza os itens, controla as quantidades e atualiza a lista dinamicamente.

Além disso, personalize as seções das planilhas de acordo com seus hábitos de compras, atualize as quantidades em tempo real e até mesmo calcule os custos estimados para manter-se dentro do orçamento.

O que você vai adorar

Classifique e filtre os itens dinamicamente para corresponder ao seu roteiro de compras ou às suas prioridades

Acompanhe as quantidades e os custos para ficar dentro do orçamento e evitar gastos excessivos

Edite as categorias da página para organizar as compras com base nos corredores da loja ou em suas preferências pessoais

Use digitalmente ou imprima para ter uma experiência de compras flexível e adaptada às suas necessidades

Ideal para: Qualquer pessoa que queira uma lista de compras estruturada, orientada por dados e personalizável para tornar as compras mais eficientes e econômicas.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de controle de hábitos no Google Sheets, Excel e ClickUp

12. Modelo de lista de compras PPT da GDoc

via GDoc

O modelo PPT Grocery List Template da GDoc, compatível com o Google Slides, Microsoft PowerPoint e MacOS Keynote no iOS, é outra boa opção que ajuda em suas compras de supermercado. Ele oferece uma maneira visual e estruturada de organizar suas necessidades de compras. Ele oferece um formato limpo e fácil de ler, o que o torna perfeito para aqueles que preferem uma lista de compras visualmente atraente.

Ao contrário das planilhas tradicionais ou das listas baseadas em texto, esse modelo permite a personalização com ícones, cores e imagens, tornando o planejamento de compras mais envolvente e atraente. Com seu layout simples, mas eficaz, esse modelo transforma sua lista de compras em uma ferramenta de compras bem organizada.

O que você vai adorar

Visualize sua lista com ícones, imagens e seções codificadas por cores para uma melhor organização

Ajuste suas preferências de compras facilmente com os recursos de arrastar e soltar

Imprima ou use digitalmente para acesso conveniente em papel, tablet ou telefone

Organize-se com eficiência agrupando os itens em categorias para uma experiência de compra mais tranquila

Ideal para: Qualquer pessoa que prefira uma lista de compras visualmente estruturada, personalizável e fácil de usar para uma viagem de compras mais organizada.

13. Modelo de lista de verificação de supermercado lowcarb da Venngage

via Venngage

O planejamento de refeições com baixo teor de carboidratos é simplificado com o modelo de lista de verificação de compras com baixo teor de carboidratos da Venngage. Esse modelo ajuda você a se manter organizado, economizar tempo e manter suas metas alimentares sem sacrificar a variedade. Seu layout enxuto e visualmente atraente apresenta seções categorizadas para proteínas, vegetais frescos, itens básicos da despensa e lanches com baixo teor de carboidratos, garantindo que você nunca se esqueça do essencial ou seja vítima de compras por impulso.

Perfeita para preparadores de refeições e entusiastas da saúde, a lista de verificação também inclui espaço para ideias de refeições semanais, facilitando o alinhamento de suas compras com seu plano de nutrição.

O que você vai adorar

Categorias com código de cores para navegação rápida entre grupos de alimentos

Integre-se a aplicativos populares de listas de compras digitais para obter atualizações em tempo real

Troque itens com alto teor de carboidratos por alternativas com baixo teor de carboidratos com sugestões de substituição incorporadas

Acesse sua lista a qualquer hora, em qualquer lugar, sem precisar de internet

Ideal para: Pessoas que fazem dieta cetônica, entusiastas da preparação de refeições, técnicos de saúde e famílias ocupadas que desejam simplificar o planejamento de compras com baixo teor de carboidratos.

Você sabia? Concentrar-se na compra de alimentos nas bordas externas dos supermercados pode ajudá-lo a fazer escolhas mais saudáveis. Frutas frescas, vegetais, proteínas e outros produtos perecíveis são frequentemente encontrados nesses locais. Isso é conhecido como compras no perímetro.

Organize sua lista de compras com o ClickUp

Ter um modelo de lista de compras à sua disposição garante que você não gaste desnecessariamente com suprimentos que já tem em casa ou se esqueça de suprimentos cruciais que precisa comprar. Além disso, ele o ajuda a categorizar suas compras, manter-se organizado e evitar ultrapassar seu orçamento durante as compras.

O ClickUp facilita as compras de supermercado com modelos versáteis, bem organizados e fáceis de usar que se adaptam a qualquer estilo de compras. Não importa o tamanho da sua lista de compras, os modelos do ClickUp ajudam você a ficar em dia com suas compras, economizar tempo e tornar cada viagem livre de estresse.

Além disso, os recursos flexíveis de gerenciamento de tarefas e colaboração do ClickUp ajudam a planejar suas refeições, orçar seus gastos e até mesmo coordenar as compras com os membros da família.

Cadastre-se no ClickUp hoje mesmo para fazer o download gratuito desses modelos e facilitar suas compras de supermercado!