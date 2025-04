13 melhores softwares de CRM para academias em 2025

Entre gerenciar leads, manter os membros da academia satisfeitos e lidar com as vendas, pode parecer que você está levantando mais do que apenas pesos. Todo esse trabalho administrativo pode desviar seu foco e desacelerar o crescimento dos negócios.

É aqui que um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente para academias pode ajudar.

Mais do que apenas um local para armazenar dados de clientes, o software certo de gerenciamento de membros de academias ajuda no acompanhamento da frequência, na programação de aulas, em lembretes automatizados e na comunicação personalizada - para que você possa passar menos tempo correndo atrás de pagamentos e mais tempo ajudando os membros a atingirem suas metas.

Reunimos 13 das melhores opções de software de CRM para academias para ajudá-lo a monitorar a frequência dos associados, aumentar a retenção de associados e expandir seu negócio de fitness. Vamos encontrar a solução perfeita para você!

Por que as academias precisam de um software de CRM?

As empresas que usam um CRM têm 85% mais chances de melhorar a experiência do cliente e podem economizar de 5 a 10 horas de carga de trabalho semanal dos funcionários. Isso representa um grande aumento de eficiência, e as academias de ginástica também podem participar dessa ação.

Por quê? Porque fazer malabarismos com dados de associados, controle de presença e processamento de pagamentos em várias plataformas é uma dor de cabeça.

Com a análise orientada por IA, você pode acompanhar sem esforço o envolvimento dos membros, enquanto o acesso baseado na nuvem mantém sua equipe em sincronia, não importa onde esteja. Menos tempo em administração significa mais tempo para criar uma comunidade de fitness próspera. Isso parece uma vitória.

Benefícios dos sistemas de CRM para academias

Um software de CRM para academias de ginástica elimina o trabalho pesado do gerenciamento da comunicação com o cliente. Enquanto você os ajuda a atingir suas metas de condicionamento físico, as ferramentas com tecnologia de IA cuidam das tarefas administrativas, desde o processamento de pagamentos até lembretes automatizados e muito mais.

Aqui estão cinco benefícios da implementação de um fluxo de trabalho de CRM em sua academia:

Acompanhe a frequência dos associados, as informações de pagamento e os perfis dos associados em um único painel de CRM

Permita reservas de aulas, cancelamentos e gerenciamento de listas de espera em tempo real para maximizar a ocupação

Configure o faturamento recorrente, o faturamento automático e os lembretes de pagamento em atraso para melhorar o fluxo de caixa

Use modelos de formulários de associação e chatbots totalmente integrados para capturar novas consultas

Meça o desempenho dos instrutores e a satisfação dos membros para tomar decisões com base em dados

O que você deve procurar em um CRM para academias?

O software de CRM para academias certo deve fazer mais do que apenas organizar os dados dos associados e impulsionar o crescimento dos negócios. Para realmente otimizar suas operações, certifique-se de que ele também ofereça estes recursos essenciais:

Opte por um CRM baseado em nuvem com monitoramento de presença em tempo real e histórico de associados

Verifique os recursos de segmentação personalizados para categorizar os membros com base no nível de atividade, dados demográficos ou metas de condicionamento físico

Escolha um CRM com programação de aulas com tecnologia de IA que se ajusta automaticamente com base nos horários de pico e na disponibilidade do treinador

Procure faturamento automatizado, pagamentos recorrentes e alertas de atraso para evitar perda de receita

Use a análise preditiva para prever riscos de retenção de membros e tendências de receita

você sabia? Os tíquetes automatizados de clientes têm um tempo de resolução mais rápido de 52%.

Os 13 melhores sistemas de CRM para academias

Como as necessidades de cada academia são únicas, encontrar o software de CRM perfeito pode parecer intimidador.

Mas não se preocupe - nós ajudamos você! Vamos encontrar o CRM que melhor atenda às suas necessidades.

1. ClickUp (melhor para gerenciar as operações da academia e as comunicações com os membros com fluxos de trabalho personalizados)

Gerencie o crescimento e a satisfação dos clientes com o ClickUp CRM for Gym

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, pode se transformar perfeitamente em um software de CRM para a academia.

O ClickUp CRM for Gym é uma solução abrangente para rastrear novos leads de associação, gerenciar as associações existentes e automatizar os fluxos de trabalho de pagamento e renovação. Precisa de uma opção plug-and-play? Explore os modelos de CRM do ClickUp e comece a usar imediatamente.

Por exemplo, o ClickUp CRM Template organiza seus dados, que antes estavam dispersos, em um sistema centralizado para que nenhum lead seja esquecido, nenhuma renovação seja perdida e nenhum cliente se sinta negligenciado. Esse modelo pode armazenar as informações, atribuir tarefas aos instrutores e definir metas de condicionamento físico para seus clientes.

Obter modelo gratuito Transforme o gerenciamento da academia de um processo caótico e demorado em um processo estruturado com o ClickUp CRM Template

Veja como você pode usar este modelo:

armazene detalhes dos associados, como informações de contato, planos de associação e relatórios de progresso em um banco de dados estruturado e pesquisável

fique de olho nos novos membros em potencial com um pipeline de vendas personalizado que os acompanha desde a consulta até o registro

configure lembretes automáticos para renovações futuras, associações expiradas ou promoções especiais, reduzindo o acompanhamento manual

Se você é um instrutor, o ClickUp Exercise Log Template o ajuda a gerenciar as sessões de treinamento pessoal enquanto cria um plano estruturado para cada cliente. Registre os exercícios, defina marcos de condicionamento físico e acompanhe o progresso - tudo em um só lugar - para que você possa se concentrar no treinamento em vez de fazer malabarismos com planilhas.

Deseja ajudar seus membros a criar uma rotina sólida na academia por meio de mudanças pequenas, mas consistentes, no estilo de vida? É aí que entra o ClickUp Personal Habit Tracker Template . Com o acompanhamento personalizado dos exercícios e do bem-estar, ele ajuda os membros da academia a se manterem no caminho certo, a criarem hábitos melhores e a manterem suas metas de condicionamento físico a longo prazo.

Melhores recursos do ClickUp

Use modelos de formulários de feedback personalizados para coletar e armazenar dados de membros potenciais e existentes

Gerencie várias filiais de academias em um único painel usando o ClickUp Map View para rastreamento de dados geográficos

Aproveite as integrações do ClickUp para trabalhar com plataformas de e-mail, software de contabilidade e muito mais para rastrear todas as interações com clientes em uma única plataforma e colaborar com treinadores, nutricionistas e equipe administrativa

Monitore as jornadas dos clientes, gerencie a integração e acompanhe os pagamentos usando exibições personalizadas , incluindo Lista, Quadro Kanban e Exibição de tabela

Visualize o valor do tempo de vida do cliente, o tamanho médio dos negócios e muito mais facilmente por meio de Dashboards sem código no ClickUp

Limitações do ClickUp

Os iniciantes podem se sentir sobrecarregados devido à extensão dos recursos disponíveis na plataforma

Preços do ClickUp

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

*O ClickUp é o MELHOR sistema de gerenciamento de projetos, painel de controle, CRM e dimensionamento que já encontrei! Ele me ajudou a economizar centenas e milhares de horas, priorizar e focar no desenvolvimento de negócios em um processo de US$ 500 mil a milhões diariamente. Estamos mudando agora para acompanhar as conversões e os resultados! AMO o ClickUp!

*O ClickUp é o MELHOR sistema de gerenciamento de projetos, painel de controle, CRM e dimensionamento que já encontrei! Ele me ajudou a economizar centenas e milhares de horas, priorizar e focar no desenvolvimento de negócios em um processo de US$ 500 mil a milhões diariamente. Estamos mudando agora para acompanhar as conversões e os resultados! AMO o ClickUp!

2. Mindbody (Melhor para comunicação com o cliente baseada em IA)

via Mindbody

Cansado de responder às mesmas perguntas dos clientes várias vezes? O Train Messenger, o assistente com tecnologia de IA da Mindbody, está à sua disposição. Ele pode lidar com consultas de clientes, agendar compromissos e enviar lembretes automáticos como um gerente de recepção que nunca tira um dia de folga.

Além disso, ele personaliza as respostas com base nos dados dos associados, garantindo que cada interação seja tranquila e profissional. Deixe que ele cuide das perguntas frequentes enquanto você se concentra nas sessões de treinamento pessoal e no gerenciamento dos associados.

Melhores recursos do Mindbody

Gerencie aulas, compromissos e equipe em tempo real com um calendário único e fácil de usar

Atraia novos clientes em todo o mundo listando sua academia no Mindbody Marketplace

Forneça um aplicativo móvel personalizado para que os membros reservem aulas, gerenciem as associações e permaneçam engajados

Limitações do Mindbody

O preço pode ser alto para pequenas empresas e profissionais independentes de fitness

O software pode apresentar bugs, atrasos e o tempo de inatividade pode durar horas

Preços Mindbody

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Mindbody

G2: 3. 6/5 (mais de 370 avaliações)

Capítulo: 4. 0/5 (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Mindbody

O software principal tem uma funcionalidade robusta, mas o sistema é complexo e não é intuitivo. Passei seis anos trabalhando com o software e, com o tempo, aprendi a fazer o que precisava.

O software principal tem uma funcionalidade robusta, mas o sistema é complexo e não é intuitivo. Passei seis anos trabalhando com o software e, com o tempo, aprendi a fazer o que precisava.

3. ZenPlanner (melhor para organizar as informações dos associados)

via ZenPlanner

O Zen Planner automatiza tarefas demoradas e oferece ferramentas digitais fáceis de usar. Seu sistema de reservas on-line elimina conflitos de agendamento, permitindo que os membros reservem aulas em tempo real.

O faturamento automatizado garante que você seja pago pontualmente, sempre, sem precisar correr atrás de pagamentos. É um bom CRM para os treinadores gerenciarem as operações e criarem uma comunidade.

Melhores recursos do ZenPlanner

Permita check-ins rápidos e de autoatendimento com o Kiosk Mode

Permita que os associados reservem aulas on-line, controle a presença e evite reservas duplicadas

Integre-se ao SugarWOD para registrar os exercícios, acompanhar o desempenho e aumentar o envolvimento

Acompanhe as principais métricas de negócios com relatórios personalizáveis para tomar decisões baseadas em dados

Limitações do ZenPlanner

Componentes essenciais, como portais de registro on-line, muitas vezes quebram

Ele tende a sobrescrever dados anteriores com entradas em branco

Preços do ZenPlanner

Pacote inicial: US$199/mês

Estúdio: US$ 99/mês

Engage: US$ 198/mês

Valor máximo: US$ 348/mês

Avaliações e resenhas do ZenPlanner

G2: 4. 3/5 (mais de 90 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ZenPlanner

Nós o usamos há quase dez anos e ele tem sido muito útil para controlar os dados dos associados. Não é muito intuitivo e o treinamento de novos voluntários para usá-lo demora um pouco, mas funciona para o que precisamos.

Nós o usamos há quase dez anos e ele tem sido muito útil para controlar os dados dos associados. Não é muito intuitivo e o treinamento de novos voluntários para usá-lo demora um pouco, mas funciona para o que precisamos.

4. Virtuagym (melhor para nutrição personalizada e planos de exercícios)

via Virtuagym

Os clientes já se queixaram de não saber o que comer para apoiar o treino? Uma dieta saudável é tão importante quanto um treino.

A Virtuagym cria planos de refeições personalizados que se alinham com suas necessidades dietéticas, preferências e metas de condicionamento físico, ajudando-os a manter o controle dentro e fora da academia. O rastreador nutricional integrado permite que os clientes registrem as refeições e monitorem suas macros, enquanto as sugestões automáticas de refeições simplificam o planejamento para agendas lotadas.

Melhores recursos da Virtuagym

Crie rotinas de treino personalizadas com instruções de exercícios e demonstrações em vídeo

Ofereça um aplicativo de marca para aprimorar e impulsionar os KPIs da experiência do cliente

Promova a comunidade com desafios, grupos e tabelas de classificação para aumentar a fidelidade

Limitações da Virtuagym

O controle da folha de pagamento é um processo manual

O software não tem programação em tempo real

Nem todas as informações sobre o plano de refeições são salvas

Preços da Virtuagym

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Virtuagym

G2: 4. 4/5 (mais de 50 avaliações)

Capítulo: 3. 8/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Virtuagym

A virtuagym responde rapidamente a todas as perguntas que temos e está sempre disposta a ajudar com qualquer problema.

A virtuagym responde rapidamente a todas as perguntas que temos e está sempre disposta a ajudar com qualquer problema.

5. Club OS (melhor para automação de marketing e vendas)

via Club OS

Manter-se atualizado com novos leads pode parecer um trabalho de tempo integral, mas não precisa ser assim. O recurso New Lead Notifications do Club OS garante que sua equipe receba alertas instantâneos quando um membro em potencial demonstra interesse, facilitando o acompanhamento rápido.

Com as mensagens segmentadas, você pode enviar a mensagem certa no momento certo, aumentando o envolvimento e as conversões. Além disso, a integração do Facebook Lead Ads com o Club OS permite que os clientes em potencial enviem seus dados diretamente, simplificando o gerenciamento e a captura de leads para que você possa se concentrar em transformar leads em membros fiéis.

Melhores recursos do Club OS

Envie promoções, lembretes de aulas e mensagens de marcos com campanhas automatizadas de e-mail e texto

Capture leads usando isenções digitais de convidados, integração com o Facebook Ads e programas de indicação

Acompanhe a atividade dos leads, as taxas de conversão e o desempenho dos e-mails com painéis de análise em tempo real

Limitações do Club OS

O sistema não limita as entradas duplicadas

A função de pesquisa requer mais informações do que o necessário para funcionar

Preços do Club OS

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Club OS

G2: 3. 9/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulo: 4. 2/5 (mais de 190 avaliações)

6. PushPress (melhor para compartilhar conquistas com a comunidade)

via PushPress

Comparecer aos treinos diariamente fica mais fácil quando os membros sentem que estão conseguindo algo. Portanto, quando alguém atinge um novo recorde pessoal, completa um desafio ou se mantém consistente, o PushPress permite que eles publiquem suas vitórias no feed social do aplicativo.

Isso mantém a motivação alta e cria um senso de comunidade, transformando os treinos em uma experiência compartilhada. Os proprietários de academias de ginástica podem interagir com os membros por meio de curtidas, comentários e mensagens, promovendo conexões mais profundas.

Além disso, o PushPress se integra a ferramentas de acompanhamento de desempenho, permitindo que os membros registrem o progresso, definam metas e se mantenham responsáveis - tudo na mesma plataforma.

Melhores recursos do PushPress

Envolva clientes potenciais e membros com SMS bidirecional, e-mails e automação de mídia social

Crie uma comunidade com placares de líderes, mensagens e destaques dos melhores desempenhos

Permita a auto-reserva, o gerenciamento de listas de espera e o acompanhamento da disponibilidade da equipe em tempo real

Limitações do PushPress

O recurso de comentários entre o atleta e o treinador pode atrasar

A experiência é melhor no navegador da Web em comparação com o aplicativo

Preços do PushPress

Gratuito para sempre

Prós: $159/mês

Máximo: $229/mês

Avaliações e resenhas do PushPress

G2: 4. 9/5 (mais de 150 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 180 avaliações)

7. Gymdesk (melhor para administrar uma academia 24 horas por dia, 7 dias por semana)

via GymDesk

Já imaginou ser proprietário de uma academia de ginástica que funciona sozinha 24 horas por dia, 7 dias por semana? O acesso remoto às instalações do Gymdesk torna isso possível - os membros podem destrancar as portas usando seus smartphones, e não são necessários cartões-chave.

O sistema concede ou restringe automaticamente a entrada com base no status de pagamento, garantindo que somente os membros ativos possam acessar a academia. Além disso, com o monitoramento em tempo real, os proprietários de academias podem acompanhar os check-ins, gerenciar a segurança e manter as operações tranquilas de qualquer lugar.

Melhores recursos do Gymdesk

Crie e hospede um site profissional com modelos personalizáveis que combinam com sua marca

Simplifique a integração e acompanhe o progresso da conversão de leads em uma única plataforma

Envie textos e e-mails em massa para envolver todo o seu banco de dados de membros sem esforço

Limitações do Gymdesk

As integrações de sites são limitadas

O registro de presença pode ser confuso com várias aulas em andamento

Preços do Gymdesk

Plano Micro Gym: $75/mês

Plano para academias pequenas: US$ 100/mês

Plano para academias médias: US$ 150/mês

Plano para academias grandes: US$ 200/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Gymdesk

G2: 4. 8/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 120 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gymdesk

O Gymdesk foi literalmente a primeira coisa que adquirimos antes de abrir nossa academia. O simples fato de comprá-lo e configurá-lo tornou tudo o que precisávamos fazer para começar muito mais claro. Ele é muito versátil e você pode usar tantos ou tão poucos recursos quanto precisar. Fazemos a integração com o Stripe e nunca tivemos problemas com pagamentos em dois anos. Muito bem, GymDesk

O Gymdesk foi literalmente a primeira coisa que adquirimos antes de abrir nossa academia. O simples fato de comprá-lo e configurá-lo tornou tudo o que precisávamos fazer para começar muito mais claro. Ele é muito versátil e você pode usar tantos ou tão poucos recursos quanto precisar. Fazemos a integração com o Stripe e nunca tivemos problemas com pagamentos em dois anos. Muito bem, GymDesk

Insight do ClickUp: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de fazer malabarismos com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

8. Pike13 (Melhor para minimizar a carga de trabalho administrativo)

via Pike13

O Pike13 reduz suas tarefas administrativas, permitindo que os clientes cuidem da carga de trabalho. O Portal do cliente de autoatendimento permite que os membros agendem sessões, atualizem seus perfis e efetuem pagamentos - tudo isso sem exigir o tempo da sua equipe. Essa autonomia aprimora a experiência do cliente e libera sua equipe para se concentrar na prestação de um serviço excepcional.

Melhores recursos do Pike13

Agilize a programação da equipe, a folha de pagamento e o acompanhamento de comissões para simplificar o gerenciamento da equipe

Gere relatórios financeiros detalhados para monitorar a receita, os pagamentos pendentes e o crescimento dos negócios

Ofereça um aplicativo móvel com a sua marca para interações perfeitas com os clientes, incluindo reservas, pagamentos e notificações

Limitações do Pike13

Pode ser difícil trabalhar com a função de relatórios

O software pode gerar isenções com falhas

Preços do Pike13

Essencial: $139/mês

Avançado: US$ 199/mês

Premium: $279/mês

Avaliações e resenhas do Pike13

G2: 3. 6/5 (mais de 40 avaliações)

Capítulo: 4. 1/5 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pike13

Você pode encontrar a programação de todos em um só lugar ou ver apenas a sua própria programação.

Você pode encontrar a programação de todos em um só lugar ou ver apenas a sua própria programação.

9. Glofox (melhor para gerenciar o envolvimento dos membros)

via Glofox

O recurso Smart No-Show Recovery da Glofox não se limita a registrar as ausências - ele trabalha ativamente para reengajar os membros. Seu sistema de greve atribui uma "greve" quando alguém falta repetidamente a uma aula sem cancelar e, após um determinado número de greves, sua capacidade de reservar aulas futuras pode ser restringida.

Isso incentiva os membros a comparecerem ou cancelarem com antecedência, mantendo seus horários de aula precisos e o engajamento alto. Além disso, o recurso Appointments da Glofox ajuda a evitar o não comparecimento em primeiro lugar, enviando e-mails de lembrete e notificações por SMS, garantindo que os membros permaneçam comprometidos com suas rotinas de condicionamento físico.

Melhores recursos do Glofox

Permita que os membros pausem suas assinaturas diretamente pelo aplicativo

Recomendar automaticamente horários alternativos ou opções de lista de espera no caso de uma aula ficar lotada

Classifique seus melhores leads com base no envolvimento e nas interações anteriores para priorizar o acompanhamento

Limitações da Glofox

Os clientes não podem renovar sua associação até que a existente expire

A suíte de marketing parece volumosa

Preços da Glofox

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Glofox

G2: 4. 5/5 (mais de 120 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 330 avaliações)

10. Exercise. com (melhor para automatizar seu funil de vendas)

Cansado de perseguir clientes potenciais e fazer malabarismos com os acompanhamentos? A Exercise.com tem o que você precisa. Ele simplifica seu processo de vendas automatizando o estímulo de leads por meio de e-mail, SMS e notificações push, garantindo um envolvimento consistente sem acompanhamento manual.

Seus painéis personalizados fornecem insights sobre receita, tendências de associação e desempenho de marketing, permitindo decisões orientadas por dados. Além disso, a plataforma oferece ferramentas como aplicativos móveis personalizados e análises detalhadas para aumentar o envolvimento dos membros e impulsionar o crescimento dos negócios.

Melhores recursos do Exercise.com

Simplifique o gerenciamento de clientes, permitindo que os membros agendem sessões, assinem contratos e façam pagamentos on-line ou por meio de seu aplicativo personalizado

Mantenha os membros envolvidos com planos de exercícios automatizados, relatórios de desempenho e mensagens motivacionais personalizadas

Acompanhe as principais métricas com insights em tempo real sobre a frequência dos associados, o desempenho dos instrutores e a saúde geral do negócio

Limitações do Exercise.com

Não oferece um recurso de análise técnica

Alterar as datas de cobrança nos modelos de faturamento existentes pode ser um desafio

Preços do Exercise.com

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Exercise.com

G2: 4. 5/5 (mais de 50 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 220 avaliações)

11. RhinoFit (melhor para configurar um sistema de faturamento flexível)

via RhinoFit

Com o RhinoFit, o gerenciamento de assinaturas parece menos uma tarefa e mais uma facilidade. Você pode personalizar tudo - ofertas de teste, pacotes de grupos e inscrições on-line - para atender às necessidades da sua academia.

O sistema de faturamento flexível permite que você configure planos de pagamento semanais, mensais ou anuais. Você também pode oferecer facilmente descontos para socorristas, famílias ou associações pré-pagas. Seus lembretes de pagamento automatizados e as integrações com processadores de pagamento populares eliminam o estresse das transações para você e seus membros.

Melhores recursos do RhinoFit

Venda assinaturas, pacotes e passes para aulas diretamente de seu site

Deixe que a RhinoFit cuide de isenções, contratos e check-ins de membros

Conceda aos membros entrada sem chave em suas instalações

Limitações do RhinoFit

É preciso ir manualmente de uma página para outra para obter os detalhes de contato das pessoas com pagamentos não realizados

Preços da RhinoFit

Padrão: US$ 57/mês

Acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana: $149/mês

Afiliado Pro: $299/mês

Afiliado Plus: $399/mês

Avaliações e resenhas da RhinoFit

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: 4. 0/5 (mais de 250 avaliações)

fato divertido: Os adultos devem procurar ser ativos na maioria dos dias, com 2,5 a 5 horas de exercícios moderados, como caminhada ou natação, ou 1,25 a 2,5 horas de atividades vigorosas, como corrida ou futebol, por semana. Uma mistura de ambos também é benéfica, desde que o movimento permaneça consistente.

12. Vagaro (melhor para reunir reservas on-line por meio de aplicativos externos)

via Vagaro

Deseja receber reservas sem mexer um dedo? O Vagaro ajuda você a se destacar listando sua empresa em seu mercado gratuito, facilitando para os clientes a reserva diretamente do Google, Instagram ou Apple Maps.

Seu software de agendamento inteligente permite cobrar taxas de não comparecimento, gerenciar cancelamentos e preencher automaticamente as vagas vazias com clientes em lista de espera. Além disso, as ferramentas de marketing integradas ajudam você a enviar promoções, lembretes e acompanhamentos para manter sua agenda cheia e seus clientes engajados.

Melhores recursos do Vagaro

Administre uma loja on-line de suplementos, roupas e cartões-presente

Reserve e gerencie recursos a partir de seu calendário Vagaro integrado

Use o Vagaro Connect para ter conversas ininterruptas com os clientes e acessar suas informações

Limitações do Vagaro

Pode ser difícil trabalhar com integrações de reservas

A Vagaro pode encerrar sua conta em caso de falta de pagamento

Preços do Vagaro

Um local: US$ 30/mês por calendário

Múltiplos locais: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Vagaro

G2: 4. 6/5 (mais de 250 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 3.400 avaliações)

13. TeamUp (melhor para gerenciamento de reputação)

via TeamUp

Uma reputação sólida faz com que os clientes voltem - e traz novos clientes. O recurso Community Happiness do TeamUp automatiza as solicitações de avaliação, incentivando os membros satisfeitos a compartilhar suas experiências no Google e no Facebook.

Ele também ajuda a monitorar o feedback, abordar as preocupações e fortalecer o relacionamento com os clientes, garantindo que sua empresa cresça por meio do boca a boca positivo.

Melhores recursos do TeamUp

Gerencie e responda às avaliações em um painel centralizado

Incentive mais inscrições com recursos de solicitação de avaliação automatizada

Aplique taxas de cancelamento e não comparecimento para proteger sua receita

Limitações do TeamUp

Os treinadores não recebem notificações de aulas remarcadas

O calendário não mostra explicitamente a disponibilidade da equipe

Preços do TeamUp

A partir de: US$ 104/mês para 100 clientes ativos

Avaliações e resenhas do TeamUp

G2: 4. 6/5 (mais de 240 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 320 avaliações)

👀 Você sabia? Estudos mostram que adultos mais velhos que aumentam seus níveis de atividade para 7.500 passos apenas três dias por semana podem reduzir seu risco de mortalidade em mais de 50%.

Gerencie os membros sem esforço e mantenha-se organizado com o ClickUp

O CRM ideal para empresas de fitness deve automatizar o acompanhamento de leads, simplificar o agendamento de aulas e controlar os pagamentos, além de fornecer informações valiosas, permitindo que os proprietários de academias tomem decisões comerciais mais inteligentes.

Optar por uma plataforma multifuncional como o ClickUp, neste caso, torna esses processos menos sobrecarregados. Com seus painéis personalizáveis, recursos de automação e integrações, o ClickUp ajuda você a gerenciar sua academia, seja para atrair novos membros ou manter os atuais engajados.

