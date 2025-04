10 melhores alternativas ao Clearfeed AI em 2025

O ClearFeed AI é uma plataforma de suporte que captura consultas de clientes de diferentes fontes e as encaminha para o Slack e o MS Teams. As equipes podem gerenciar várias solicitações de clientes, acelerar o tempo de resposta e fornecer um serviço melhor.

No entanto, se você não usa o MS Teams ou colabora em canais do Slack, o ClearFeed pode não ser para você. Além disso, não é possível usar a plataforma para o gerenciamento completo de tíquetes se ferramentas como Zendesk ou Jira não fizerem parte do seu fluxo de trabalho.

Por isso, escolhemos a dedo 10 alternativas poderosas do ClearFeed AI que você pode usar para otimizar o suporte ao cliente.

O que você deve procurar em uma alternativa ao ClearFeed AI?

Imagine perder clientes porque seu sistema de suporte não é eficiente! Aparentemente, isso não é raro - 65% das pessoas mudaram para outra empresa devido a uma experiência ruim de atendimento ao cliente!

Embora o ClearFeed tenha o objetivo de evitar isso, suas limitações deixam lacunas. Portanto, aqui estão alguns recursos que você deve procurar em uma alternativa ao ClearFeed para garantir que ela seja projetada de forma abrangente para aprimorar o suporte ao cliente:

👉🏻 Interface amigável: Escolha uma ferramenta com uma interface de usuário limpa. Certifique-se de que ela organize e mostre as solicitações dos clientes de forma organizada. Isso o ajudará a criar um sistema sólido de emissão de tíquetes e a gerenciar as solicitações com mais eficiência

👉🏻 Recursos de automação: Procure uma ferramenta com recursos de automação de IA incorporados. Por exemplo, ela deve ser capaz de encaminhar tíquetes, resolver consultas básicas e lidar com tarefas repetitivas por conta própria

👉🏻 Suporte omnicanal: Escolha uma ferramenta que ofereça suporte a vários canais de comunicação, como e-mail, chat, help desk etc. Como o ClearFeed suporta apenas o Slack e o MS Teams, ele limita bastante a flexibilidade

👉🏻 Personalização: Escolha uma ferramenta que possa ser personalizada. Por exemplo, você deve ser capaz de personalizar fluxos de trabalho e definir regras de automação específicas para atender às suas necessidades comerciais

👉🏻 Integrações de terceiros: Procure uma ferramenta que ofereça suporte à integração perfeita com outras ferramentas em seu fluxo de trabalho, como soluções de help desk, software de CRM, ferramentas de gerenciamento de projetos etc. Isso o ajudará a otimizar suas operações de atendimento ao cliente

leia também: Como resolver os desafios comuns do atendimento ao cliente

As 10 melhores alternativas ao ClearFeed AI

Aqui estão as 10 principais alternativas do ClearFeed que você pode usar em sua organização:

1. ClickUp (melhor para colaboração e gerenciamento de projetos com IA)

Embora possa não parecer, a qualidade da colaboração interna de sua empresa tem muito a ver com o suporte que ela oferece a seus clientes.

Por exemplo, equipes perfeitamente colaborativas são melhores no gerenciamento do conhecimento. Embora seja apenas um aspecto, ele sozinho as ajuda a criar tíquetes, resolver consultas e escalonar problemas com mais precisão, proporcionando 41% mais satisfação aos clientes.

Portanto, se é aí que reside a dificuldade de sua empresa, obtenha o aplicativo tudo para o trabalho - ClickUp!

📮 ClickUp Insight: Uma pesquisa da ClickUp constatou que trabalhadores do conhecimento mantêm uma média de 6 conexões diárias em seu local de trabalho. Isso provavelmente implica em vários pings para frente e para trás em e-mails, bate-papo e ferramentas de gerenciamento de projetos. E se você pudesse reunir todas essas conversas em um só lugar? Com o ClickUp, você pode! É o aplicativo tudo para o trabalho que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você e sua equipe a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Veja como ele ajudou este usuário em suas iniciativas de suporte ao cliente:

A adoção do ClickUp não apenas melhorou nossos processos, mas ajudou a moldar o Departamento de Sucesso do Cliente, o que nos permitiu crescer de 2 mil para 8 mil clientes por ano.

A solução de atendimento ao cliente do ClickUp tem várias ferramentas e recursos dos quais você pode se beneficiar. Por exemplo, ela inclui modelos personalizáveis de atendimento ao cliente que ajudam os representantes a reunir informações sobre o cliente, acompanhar o feedback e colaborar em tempo real.

Mas a que merece menção especial é o ClickUp Brain, o sistema de IA nativo da plataforma.

Acelere os fluxos de trabalho aproveitando o ClickUp Brain

O Brain é o hub central do ClickUp. Seja para recuperar detalhes de uma consulta específica ou para visualizar o status de uma consulta pendente, você está sempre a apenas um clique de distância. Ele também ajuda as equipes de suporte ao cliente a colaborar com mais eficiência.

Para saber mais sobre o ClickUp Brain, assista a este breve explicativo! 👇

Ao centralizar a comunicação, o Brain garante que os membros da equipe possam discutir as dúvidas dos clientes, compartilhar atualizações e atribuir tarefas em um espaço de trabalho unificado, reduzindo as chances de atrasos ou falhas de comunicação.

Com o Brain, você também pode automatizar tarefas e criar fluxos de trabalho personalizados para otimizar seu sistema de suporte ao cliente - exatamente como fizemos aqui:

Atribua prioridades aos tíquetes de suporte ao cliente com o ClickUp Brain

Use o ClickUp CRM para visualizar seu pipeline de consultas em mais de 10 exibições altamente flexíveis

Outro recurso digno de menção é o ClickUp CRM. Com ele, é possível visualizar o pipeline de consultas, atribuir tarefas aos membros da equipe e verificar o status, a prioridade, etc.

Ele também automatiza muitos elementos de todo o fluxo de trabalho de suporte ao cliente - de atualizações de status a atribuições de tarefas - para que você possa mudar seu foco para onde ele é absolutamente essencial.

Dica profissional: Deseja otimizar seu sistema de gerenciamento de suporte ao cliente? Isso é possível com o modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp. Com ele, você pode: Acompanhe, priorize e gerencie as consultas dos clientes em uma exibição centralizada

Atribua automaticamente tíquetes a membros da equipe com base na carga de trabalho ou na experiência

Defina prazos e receba alertas para garantir a resolução de consultas em tempo hábil

Melhores recursos do ClickUp

Gerencie as solicitações dos clientes de forma eficiente com o ClickUp Tasks , convertendo-as em tíquetes rastreáveis

Acompanhe os objetivos da equipe sem esforço com o ClickUp Goals e garanta que cada solicitação do cliente cumpra seu prazo

Colabore em documentos em tempo real com o ClickUp Docs para compartilhar conhecimento e recursos

Visualize o desempenho do suporte com o ClickUp Dashboards e gere relatórios detalhados para a tomada de decisões com base em dados

Integre o ClickUp perfeitamente ao Slack, Microsoft Teams, Zendesk, Jira e Google Drive para centralizar a comunicação

Encontre qualquer tarefa ou comentário instantaneamente com o ClickUp Universal Search para não perder atualizações importantes

Limitações do ClickUp

Os novos usuários costumam achar a ferramenta esmagadora devido à sua ampla variedade de recursos

Preço do ClickUp

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Gosto de como o ClickUp é personalizável. A capacidade de criar fluxos de trabalho e exibições personalizados para corresponder ao nosso fluxo de trabalho tem sido um grande benefício para o meu departamento de TI. A flexibilidade na organização de tarefas e marcos nos ajuda a manter o controle, especialmente em projetos complexos. O ClickUp também se integra bem a outras ferramentas, como o Zapier, o que nos permite automatizar tarefas. O ClickUp melhorou a colaboração e o acompanhamento de projetos da minha equipe.

2. Zendesk AI (melhor para automação de suporte ao cliente e emissão de tíquetes com tecnologia de IA)

via Zendesk AI

O Zendesk é uma plataforma de atendimento ao cliente baseada na nuvem. Se você está procurando uma ferramenta com recursos avançados de automação, seus chatbots orientados por IA e opções de autoatendimento podem atraí-lo.

A plataforma também oferece suporte à comunicação omnichannel, para que sua equipe possa alternar facilmente entre e-mail, chat e mídias sociais para lidar com um número ilimitado de consultas e tíquetes de clientes. Além disso, o Zendesk oferece recursos sólidos de análise e geração de relatórios e também pode ser acessado em navegadores.

Melhores recursos da IA do Zendesk

Fornece roteamento inteligente de tíquetes para os agentes certos

Aumenta a eficiência com respostas e macros geradas por IA

Oferece um vasto mercado de aplicativos para ampliar a funcionalidade

Integra-se ao Salesforce, Slack e Shopify para fluxos de trabalho perfeitos

Limitações da IA do Zendesk

Requer configuração complexa para fluxos de trabalho de automação avançados

Falta de relatórios flexíveis sem aplicativos de terceiros

Preços da IA da Zendesk

Equipe de suporte: US$ 25/mês por agente

Equipe do Suite: $69/mês por agente

Suite Professional: $149/mês por agente

Suite Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk AI

G2: 4. 3/5 (mais de 6.100 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 4.000 avaliações)

Dica profissional: Elimine o ruído em torno da IA no atendimento ao cliente. Aqui está nosso guia prático sobre Como usar a IA no atendimento ao cliente (casos de uso e ferramentas).

3. Jira Service Management (melhor para equipes de gerenciamento de serviços de TI e DevOps)

via Jira Service Management

Sua organização tem dificuldades com o gerenciamento de incidentes, mudanças ou problemas? O Jira automatiza os fluxos de trabalho para cuidar disso para você. É uma ferramenta de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) que simplifica os processos com práticas de ITIL incorporadas. Isso ajuda a aprimorar a prestação de serviços ao cliente, reduzir o tempo de inatividade e melhorar a qualidade da resolução de problemas.

Ele também aumenta a colaboração entre as equipes de DevOps e de engenharia ao padronizar os fluxos de trabalho. Além disso, a plataforma oferece um gerenciamento robusto de ativos e configurações que se mostra fundamental para simplificar a solução de problemas.

Melhores recursos do Jira Service Management

Oferece um portal de autoatendimento para funcionários e clientes

Oferece suporte ao rastreamento de SLA e à análise detalhada de serviços

Permite personalização flexível com regras de automação e APIs

Integra-se ao Confluence, ao Bitbucket e ao Microsoft Teams para operações perfeitas

Limitações do gerenciamento de serviços do Jira

Limita as opções de personalização nos planos de nível inferior, restringindo os recursos avançados

Falta integração com o suporte telefônico incorporado para consultas baseadas em voz

Preços do Jira Service Management

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 19,04/mês por agente

Prêmio: US$ 47,82/mês por agente

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises do Jira Service Management

G2: 4. 2/5 (mais de 700 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira Service Management?

No geral, é uma boa plataforma para gerenciar solicitações e incidentes de TI. Depois que você pega o jeito da configuração, ela realmente ajuda a simplificar a comunicação e a resolução de tíquetes. É confiável, mas definitivamente poderia ser um pouco mais fácil de usar.

Dica profissional: 91% dos clientes insatisfeitos não reclamam - eles simplesmente vão embora. Portanto, monitore a inatividade e o declínio do engajamento para capturá-los antes que se vão. 🚶🏻

4. Intercom (melhor para suporte conversacional ao cliente e bate-papo ao vivo)

via Intercom

Os dados revelam que 69% dos clientes preferem chatbots conversacionais para entrar em contato com uma empresa. A Intercom oferece principalmente isso. Seu agente de IA é chamado Fin, e você pode implementá-lo para fornecer respostas precisas aos clientes, personalizar as interações com os fornecedores e encaminhar as conversas para os agentes humanos certos.

O Fin também é altamente personalizável - portanto, você pode ajustar o tom de voz para se alinhar às políticas e aos procedimentos da sua empresa. Outra vantagem de usar o Intercom é o relatório detalhado que ele oferece. Se você precisa entender por que um tíquete foi criado ou como está o desempenho de seus agentes, seus insights gerados por IA revelam tudo.

Melhores recursos de intercomunicação

Rastreia as interações com os clientes com uma caixa de entrada unificada e recursos de CRM

Permite o envolvimento proativo com mensagens direcionadas no aplicativo e por e-mail

Fornece fluxos de trabalho personalizáveis para equipes de vendas e suporte

Integra-se ao Stripe, Marketo e Google Analytics para obter insights sobre os clientes

Limitações de intercomunicação

Limita a geração de relatórios avançados a planos de nível superior, reduzindo a visibilidade para equipes menores

Falta uma pesquisa nativa na base de conhecimento dentro da janela de bate-papo

Preços de intercomunicação

Essencial: $39/mês por assento

Avançado: $99/mês por assento

Especialista: $139/mês por assento

Classificações e análises de intercomunicação

G2: 4. 5/5 (mais de 3.300 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Intercom?

O Intercom é muito fácil de usar, eu o utilizo todos os dias para me manter conectado com nossos clientes e ele tem todos os recursos de que preciso. Gosto muito do recurso que nos permite adiar o tíquete se não quisermos fechá-lo, e também gosto do recurso que nos permite criar um tíquete de back-office. A equipe de suporte também tem sido muito prestativa.

5. Freshdesk (melhor para atendimento ao cliente omnicanal com automação)

via Freshdesk

O Freshdesk é outra plataforma de suporte ao cliente baseada em nuvem da lista. No entanto, ela possui uma USP não oferecida pelas demais: a análise de sentimentos orientada por IA. Isso significa que você pode usar essa ferramenta para priorizar tíquetes avaliando o tom das mensagens dos clientes.

Além disso, a plataforma oferece suporte à comunicação omnicanal (e-mail, chat, telefone e mídia social), fornece recursos de gamificação e oferece uma base de conhecimento para promover o autoatendimento do cliente.

Melhores recursos do Freshdesk

Automatiza a atribuição e a resposta de tíquetes com o Freddy baseado em IA

Rastreia SLAs e tempos de resposta com monitoramento em tempo real

Permite regras de automação personalizadas para tarefas repetitivas

Integra-se ao WhatsApp, Zapier e QuickBooks para ampliar os recursos

Limitações do Freshdesk

Limita a análise e os relatórios avançados aos planos de assinatura premium

Fica mais lento ao lidar com grandes volumes de tíquetes, afetando o desempenho

Preços do Freshdesk

Gratuito para sempre

Crescimento: $18/mês por agente

Pro: US$ 59/mês por agente

Empresa: US$ 95/mês por agente

Classificações e análises do Freshdesk

G2: 4. 4/5 (mais de 3.400 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 3.300 avaliações)

Fato curioso: Certa vez, um homem twittou ao vivo o mau atendimento de sua companhia aérea e obteve ajuda mais rapidamente do que as pessoas que ligaram para a linha direta! 📳

6. Zoho Desk (melhor para soluções econômicas de help desk com assistência de IA)

via Zoho Desk

Se você deseja uma solução econômica de suporte ao cliente, mas não quer comprometer os recursos, o Zoho Desk pode ser a solução ideal para você. Ele é alimentado por IA e repleto de recursos versáteis.

Com o Zoho Desk, você pode automatizar a categorização e a atribuição de tíquetes usando o assistente de IA do Zia-Zoho. Ele também permite que você aprimore o autoatendimento do cliente criando centros de ajuda e bases de conhecimento personalizáveis. Além disso, a interface de usuário da ferramenta é uma delícia.

Ao abrir o painel, você pode ver todas as solicitações dos clientes classificadas por data de criação do tíquete. Isso o torna muito simples de usar.

Melhores recursos do Zoho Desk

Rastreia SLAs e escalonamentos com alertas em tempo real para tíquetes não resolvidos

Oferece suporte a help desks de várias marcas em uma única conta para empresas que gerenciam várias marcas

Permite a colaboração contextual com comentários privados e notas compartilhadas nos tíquetes

Integra-se perfeitamente ao Zoho CRM, Slack e Jira, garantindo fluxos de trabalho conectados

Limitações do Zoho Desk

Requer configuração complexa para fluxos de trabalho personalizados e automação

Restringe chamadas de API e integrações de terceiros em assinaturas de nível inferior

Preços do Zoho Desk

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 14/usuário

Profissional: $23/usuário

Empresa: US$ 40/usuário

Avaliações e resenhas do Zoho Desk

G2: 4. 4/5 (mais de 6.100 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 2.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Desk?

É simples se comunicar e interagir com os clientes em vários canais de comunicação com o Zoho Desk. Melhora a resolução mais rápida dos problemas dos clientes. Oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

7. ServiceNow (melhor para gerenciamento de serviços de TI corporativos e automação de fluxo de trabalho)

via ServiceNow

Outra ferramenta de ITSM, o ServiceNow, é mais conhecida por oferecer suporte à prestação de serviços em toda a empresa com fluxos de trabalho multifuncionais. Isso é vital para garantir a colaboração perfeita entre as equipes, resolver problemas rapidamente e fornecer qualidade de serviço consistente em toda a organização.

Além disso, seu compromisso com a segurança diferencia a plataforma. Enquanto outras ferramentas permitem apenas que você crie tíquetes, o ServiceNow aprimora a segurança com o gerenciamento integrado de riscos e conformidade.

Ele também fornece monitoramento da integridade do serviço em tempo real e insights preditivos para ajudá-lo a tomar decisões sólidas e orientadas por dados.

Melhores recursos do ServiceNow

Melhora a eficiência com agentes virtuais para consultas de suporte comuns

Personaliza os fluxos de trabalho por meio de uma plataforma sem código/baixo código

Permite o gerenciamento de ativos de TI com rastreamento detalhado do ciclo de vida

Integra-se ao Microsoft Teams, Salesforce e Okta

Limitações do ServiceNow

Requer instalação e configuração extensas

Falta flexibilidade para pequenas empresas

Preços do ServiceNow

Preços personalizados

Classificações e análises do ServiceNow

G2: 4. 4/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 200 avaliações)

8. Salesforce (melhor para suporte ao cliente integrado ao CRM e gerenciamento de casos)

interno

via Salesforce

O Salesforce é provavelmente o nome mais conhecido da lista. Essencialmente uma ferramenta de CRM (Customer Relationship Management), ela tem vários recursos que aceleram diretamente o gerenciamento do suporte ao cliente.

Por exemplo, o Salesforce oferece sugestões orientadas por IA sobre consultas de clientes para aumentar a produtividade dos agentes. Ele também rastreia as interações com os clientes em todos os canais em tempo real, para que você não precise ficar alternando entre eles.

Você também pode gerar relatórios avançados e análises preditivas para obter insights sobre o desempenho do agente, o tempo de resolução de tíquetes, as tendências de satisfação do cliente etc.

Melhores recursos do Salesforce

Automatiza o gerenciamento de casos com Einstein Bots alimentados por IA

Oferece suporte a portais de autoatendimento para clientes e equipes internas

Permite o roteamento omnichannel para consultas por chat, e-mail e telefone

Integra-se perfeitamente ao Slack, ao Google Workspace e ao Shopify

Limitações do Salesforce

Requer planos de alto nível para acesso a recursos avançados orientados por IA

Falta colaboração em tempo real sem integrações de terceiros

Preços do Salesforce

Enterprise: $165/mês por usuário (cobrado anualmente)

Ilimitado: $330/mês por usuário (cobrado anualmente)

Vendas do Einstein 1: US$ 500/mês por usuário (cobrado anualmente)

Starter Suite: US$ 25/mês por usuário (cobrado mensalmente/anualmente)

Pro Suite: US$ 100/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e análises da Salesforce

G2: 4. 4/5 (mais de 5.600 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce?

De modo geral, o Salesforce é uma solução confiável que melhora os fluxos de trabalho de atendimento ao cliente quando totalmente implementado. Gosto de usá-lo em minha empresa atual. Ele nos permite utilizar muitos aplicativos e serviços importantes.

9. Help Scout (melhor para atendimento personalizado ao cliente com uma caixa de entrada compartilhada)

via Help Scout

Ideal exclusivamente para equipes pequenas, o Help Scout é um software de atendimento ao cliente. Ele oferece uma série de recursos úteis para personalizar a interação com o cliente sem muitas complicações.

Com ele, você e sua equipe podem oferecer serviço de bate-papo em tempo real aos seus clientes. Você também pode acompanhar o nível de satisfação deles com pesquisas CSAT integradas para identificar ineficiências ocultas e oferecer um suporte melhor.

O Help Scout também oferece painéis predefinidos e personalizados para facilitar a geração de relatórios de desempenho e vem com um aplicativo móvel para gerenciar tíquetes em qualquer lugar.

Melhores recursos do Help Scout

Automatiza fluxos de trabalho com emissão de tíquetes, acompanhamentos e gerenciamento de SLA baseados em regras

Fornece caixas de entrada compartilhadas para colaboração da equipe em consultas de clientes

Aprimora o autoatendimento com uma base de conhecimento integrada e personalizável

Integra-se perfeitamente com Shopify, Trello e Asana, simplificando os processos de suporte

Limitações do Help Scout

Requer assinaturas separadas para gerenciar vários canais

Oferece suporte multilíngue limitado em comparação com os concorrentes

Preços do Help Scout

Gratuito para sempre

Padrão: $55/mês

Mais: $83/mês

Classificações e análises do Help Scout

G2: 4. 4/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 200 avaliações)

Você sabia? O primeiro e-mail de atendimento ao cliente da Amazon foi respondido pelo próprio Jeff Bezos! 😮

10. HubSpot Service Hub (melhor para suporte ao cliente integrado com marketing e vendas)

via HubSpot Service Hub

Por último, mas não menos importante, o HubSpot Service Hub está na lista.

Confira este vídeo que explica suas principais funções!

Se você deseja uma ferramenta que melhore o gerenciamento do suporte ao cliente para as equipes de marketing e de vendas, essa pode ser a opção ideal. Essa plataforma unifica o suporte ao cliente e o CRM com gerenciamento integrado de tíquetes e casos para manter as equipes de marketing, vendas e suporte alinhadas.

Ele também automatiza fluxos de trabalho usando ferramentas com tecnologia de IA, oferece painéis de relatórios integrados para rastrear métricas de suporte ao agente e sincroniza com as ferramentas de vendas e marketing da HubSpot para proporcionar uma experiência completa ao cliente.

Melhores recursos do HubSpot Service Hub

Oferece suporte à comunicação multicanal por e-mail, chat e plataformas sociais

Fornece ferramentas e pesquisas de feedback do cliente para medir a qualidade do serviço

Permite a criação de bases de conhecimento para autoatendimento, reduzindo as solicitações de suporte

Integra-se com Zoom, Slack e Mailchimp para melhorar as interações com os clientes

Limitações do hub de serviços do HubSpot

Requer planos de nível superior para automação e relatórios avançados

Limita a funcionalidade do chatbot sem a integração do HubSpot Marketing Hub

Preços do hub de serviços do HubSpot

Gratuito para sempre

Iniciante: $20/mês por assento

Profissional: $100/mês por assento

Enterprise: US$ 150/mês por assento

Classificações e análises do HubSpot Service Hub

G2: 4. 4/5 (mais de 2.400 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot Service Hub?

O hub de serviços é um ótimo método de centralizar todos os problemas dos clientes para que minha equipe possa acompanhar e responder a todas as preocupações com eficiência. A plataforma é fácil de usar depois que você aprende o básico e permite que eu atribua tarefas à minha equipe sem comunicação. Os clientes podem então acompanhar o status de seus próprios tíquetes e ver em que estamos trabalhando em tempo real.

leia também: Como otimizar seu fluxo de trabalho de gerenciamento de documentos

