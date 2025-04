11 melhores softwares de gerenciamento de serviços de campo em 2025

O trabalho de campo pode parecer uma confusão sem fim. Em um minuto, você está atribuindo trabalhos; no outro, está lidando com uma mudança de programação de última hora ou tentando localizar um técnico. Uma atualização perdida ou um agendamento duplo pode atrapalhar tudo, levando a atrasos, clientes frustrados e perda de tempo.

É aí que entra o software de gerenciamento de serviços de campo.

Ele mantém sua equipe conectada, os cronogramas em ordem e os trabalhos em andamento sem o caos habitual. Neste guia, discutiremos as onze principais plataformas de software de gerenciamento de campo de serviços que podem tornar sua empresa de serviços mais fácil e eficiente.

Nem todos os softwares de serviço de campo são iguais. A etapa mais importante na seleção de um software de serviço de campo é uma análise cuidadosa das necessidades e a documentação do processo ANTES de começar a procurar o software. A partir daí, você precisa estar disposto a aceitar qual porcentagem de suas necessidades e processos pode ser atendida de imediato, qual porcentagem pode ser atendida alterando seu processo para se adequar ao software e qual lacuna ainda não foi considerada. Às vezes, essa lacuna pode ser resolvida por meio da personalização, mas certifique-se de entender o nível de personalização disponível. Em muitos dos produtos em nuvem, isso pode ser limitado a campos definidos pelo usuário e pode não incluir opções de tela ou fluxo de trabalho.

As operações de serviço de campo são complexas, e o software certo pode fazer toda a diferença. Porém, com tantas opções que prometem simplificar seu fluxo de trabalho, é difícil saber qual delas realmente funcionará.

Alguns fatores importantes podem ajudá-lo a restringir sua lista e encontrar um software que realmente atenda às suas necessidades comerciais:

Sua equipe está sempre em movimento, portanto, você precisa de um software que torne a atribuição de tarefas rápida e sem complicações. Procure uma programação do tipo arrastar e soltar, despacho automatizado e atualizações em tempo real para que todos saibam onde precisam estar.

Se os seus técnicos de campo ou trabalhadores de serviços públicos tiverem que depender de papelada ou telefonar para obter atualizações, isso é um problema. Um bom sistema de FSM deve ter um aplicativo móvel sólido com uma interface fácil de usar, em que eles possam visualizar detalhes do trabalho, atualizar status e até mesmo obter assinaturas de clientes - tudo pelo celular ou tablet.

Saber onde sua equipe está a qualquer momento ajuda a agilizar os tempos de resposta e a melhorar as atualizações dos clientes. O rastreamento por GPS facilita a otimização das rotas e evita atrasos desnecessários.

Nada é pior do que um técnico aparecer sem as peças certas. Um sistema de FSM confiável rastreará os níveis de estoque e permitirá que você peça peças de reposição antes que elas acabem, economizando tempo e evitando frustrações. Isso também ajuda a fidelizar o cliente.

O faturamento não deve ser uma tarefa árdua. O melhor software de FSM permite que você gere faturas no local, aceite pagamentos digitais e sincronize tudo com o seu software de contabilidade para receber o pagamento mais rapidamente.

Os clientes apreciam as atualizações! Lembretes de compromissos automatizados, ETAs de técnicos e acompanhamentos os mantêm informados e melhoram sua experiência.

Seu software de FSM deve funcionar bem com as ferramentas de gerenciamento de tarefas existentes. Quanto mais suaves forem os recursos de integração, menos trabalho manual você terá de fazer para transferir e gerenciar dados em silos.

Quando sua empresa cresce, seu software deve ser capaz de crescer com você. Fluxos de trabalho personalizáveis e planos de preços flexíveis garantem que você esteja coberto agora e no futuro.

O software FSM certo deve facilitar sua vida e contribuir para o crescimento dos negócios. Concentre-se no que economizará tempo, melhorará a eficiência operacional e manterá os clientes satisfeitos.

Com base na lista de verificação acima, elaboramos uma lista das melhores soluções de gerenciamento de serviços de campo para você conferir.

O ClickUp é o aplicativo tudo para o trabalho, desenvolvido para otimizar todas as partes das operações comerciais. Ele simplifica a programação, o gerenciamento de clientes e o acompanhamento de trabalhos, garantindo que a sua equipe tenha tudo o que precisa para prestar um serviço de alto nível.

Cansado de sistemas rígidos e de tamanho único? O ClickUp CRM permite que você personalize tudo, desde as exibições de tarefas até os campos de dados. Crie pipelines que correspondam ao seu fluxo de trabalho - seja "Nova solicitação", "Agendada" ou "Concluída", você sempre saberá em que pé está cada trabalho.

Você pode alternar entre quadros Kanban (para agendamento rápido com arrastar e soltar), a Visualização de lista (para um resumo simples das tarefas) e a Visualização de tabela (para um layout estruturado no estilo de planilha), entre outros.

Dica profissional: Se você é novo no ClickUp (ou em CRMs), comece com o modelo de CRM pré-construído do ClickUp ! Ele foi projetado para ajudá-lo a configurar um CRM personalizado rapidamente com pipelines prontos, personalização e automação de vendas.

E isso não é tudo! O ClickUp Tasks simplifica o gerenciamento de trabalhos, permitindo a atribuição de ordens de serviço, a definição de prazos e a vinculação de tarefas aos clientes.

Enquanto isso, o ClickUp Automations cuida de acompanhamentos, lembretes de compromissos e atualizações de status, reduzindo o esforço manual e mantendo tudo funcionando de forma eficiente. Atribua trabalhos automaticamente quando uma solicitação de serviço for enviada, atualize os status das tarefas quando os técnicos fizerem check-in ou check-out e acione lembretes se um trabalho não tiver sido marcado como concluído até o final do dia.

Configurar tudo isso pode parecer muito trabalhoso, mas, felizmente, o ClickUp Facilities Service Management Template facilita o início das atividades. Esse modelo foi criado para manter suas solicitações de serviço, atribuições de trabalho e programações de técnicos bem organizadas.

Monitore o desempenho do técnico e o progresso do trabalho em tempo real com o ClickUp Dashboards

Registre horas e defina estimativas de tempo com o controle de tempo nativo. Sincronize com ferramentas como Toggl e Time Doctor para ver exatamente quanto tempo cada trabalho leva

Reduza o número de guias abertas e aplicativos em silos com as integrações nativas e de terceiros do ClickUp

ClickUp Insight: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma?

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho com tecnologia de IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.