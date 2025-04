Apple Notes vs. Evernote: Qual aplicativo de anotações é melhor?

Está em dúvida entre o Apple Notes e o Evernote para suas necessidades de anotações? Esse é um dilema comum. Quer você esteja anotando ideias rápidas, salvando links da Web ou organizando sua vida em cadernos bem estruturados, a escolha do aplicativo de anotações correto pode aumentar ou diminuir sua produtividade.

O Apple Notes parece estar em casa se você estiver no ecossistema da Apple, mas o Evernote há muito tempo é a escolha certa para usuários avançados que precisam de anotações com muitos recursos em várias plataformas.

Então, qual deles realmente vence? Analisaremos as diferenças de sincronização, organização de notas, captura na Web e preços - para que você possa parar de pensar demais e começar a fazer anotações.

Se nenhum dos dois for o ideal, fique até o final - apresentaremos a você o ClickUp e sua excepcional ferramenta AI Notetaker, uma alternativa surpreendentemente poderosa que talvez você ainda não tenha considerado.

resumo de 60 segundos Aqui está uma rápida olhada no Apple Notes vs. Evernote: O Apple Notes é melhor para O Evernote é melhor para Aqueles que investem profundamente no ecossistema da Apple (iPhones, iPads, Macs) Aqueles que usam vários sistemas operacionais (Windows, Android, macOS, iOS) Necessidades básicas de colaboração, como o compartilhamento de listas e notas simples com outros usuários da Apple Equipes pequenas que precisam de recursos avançados de colaboração, como espaços compartilhados, administração centralizada e gerenciamento de tarefas Pessoas que preferem uma interface limpa e organizada e funcionalidades básicas de anotações Pessoas que precisam de recursos avançados, como captura na Web e envio para e-mail

O que é o Apple Notes?

O Apple Notes é um aplicativo de anotações gratuito e pré-instalado da Apple Inc.. Ele permite que os usuários criem, organizem e gerenciem notas em seus dispositivos Apple.

Inicialmente, era um editor de texto simples para capturar pensamentos e lembretes aleatórios. Com o lançamento do iOS 9 em 2015, ele evoluiu para um aplicativo de anotações completo. Isso incluiu formatação de rich-text, suporte ao Apple Pencil e opções de compartilhamento.

Hoje, ele permite que você incorpore fotos e vídeos, codifique o texto com cores, converta notas de voz (para a Siri) em texto escrito, reconheça a escrita à mão (no iPadOS) e até mesmo gere gráficos a partir de equações.

Fato divertido: O Apple Notes usava um design skeuomórfico - imitando a estética do bloco de notas físico, completo com o familiar papel pautado amarelo. Foi somente em 2013, com o iOS 7, que houve a transição para o visual limpo e minimalista que vemos hoje.

Recursos do Apple Notes

O Apple Notes percorreu um longo caminho como um dos principais aplicativos de anotações, com 18 anos de história. Ele tem muitos recursos superúteis que tornam intuitiva a organização de suas anotações. Vamos explorar os principais deles:

Recurso nº 1: Pastas inteligentes para organização inteligente

via Apple

Em sua essência, o Apple Notes funciona em um sistema de organização baseado em pastas. Mas você também conta com vários outros recursos, como etiquetas entre pastas, palavras-chave e classificação que adicionam contexto às suas pastas.

A opção Smart Folders da Apple permite que você defina um filtro para que todas as notas relevantes que correspondam a esse filtro sejam automaticamente classificadas nele. Digamos que você tenha uma pasta chamada "Recipes" (Receitas) e adicione a ela as etiquetas #bakedgoods, #starters e #maincourse. Sempre que você adicionar essas tags a uma nota, essa nota irá para a pasta "Receitas".

Recurso nº 2: Integração com dispositivos Apple

via Apple

Como o restante dos produtos e serviços da Apple, o Apple Notes também se integra perfeitamente ao ecossistema da Apple.

Por exemplo, você pode ditar suas anotações para a Siri, que as converterá em texto. Você também pode salvar suas gravações de chamadas como arquivos de áudio no aplicativo Notes para facilitar o acesso. Outro recurso é usar a Planilha de Compartilhamento de praticamente qualquer aplicativo para enviar conteúdo para o Notes, seja uma foto, um documento ou até mesmo um local do Google Maps.

Recurso nº 3: Opções de compartilhamento de notas

via Apple

O Apple Notes tem um conjunto robusto de recursos de colaboração. Eles incluem permissões, edição em tempo real e rastreamento de atividades - praticamente tudo o que você obteria em uma ferramenta básica de gerenciamento de documentos.

Você pode compartilhar notas via Mensagens, Mail ou links e convidar até 100 colaboradores por nota. Há também dois níveis de permissão: "pode fazer alterações" e "somente visualização". '

Observação: Embora você possa transformar notas em documentos do Word ou PDFs, não é possível compartilhá-las on-line com um link público.

Recurso nº 4: Inteligência da Apple

via Apple

A Apple aprimorou seu aplicativo Notes com o recurso Ferramentas de Escrita. Com ele, você pode:

Revisar o texto e corrigir erros gramaticais e de ortografia

Ajuste o tom de sua escrita para se adequar a diferentes contextos

Analise notas longas para criar resumos concisos ou marcadores

Converta textos não estruturados em tabelas bem formatadas para melhor organização

Gere imagens diretamente do texto em suas anotações

Preços do Apple Notes

Uso gratuito (Nota: O Apple Notes depende do armazenamento do iCloud. E embora você tenha 5 GB gratuitos, o espaço adicional requer uma assinatura mensal, a partir de US$ 0,99 por 50 GB)

🧠 Fato divertido: A primeira nota adesiva foi inventada em 1974 por acidente, quando o cientista da 3M Spencer Silver estava tentando criar um adesivo super-resistente. Curiosamente, os aplicativos de anotações digitais, como o Apple Notes, são apenas adesivos que se tornaram virtuais.

O que é o Evernote?

O Evernote, lançado em 2008, permite criar e armazenar vários tipos de notas, incluindo texto, imagens, gravações de áudio e documentos digitalizados.

Um dos principais motivos de sua popularidade é que ele é conhecido por sua compatibilidade entre plataformas e suporta uma variedade de sistemas operacionais e dispositivos. Os aplicativos móveis e da Web são repletos de recursos, o que torna o Evernote uma ótima opção para usuários que não dependem de plataforma.

Recursos do Evernote

O Evernote trabalha ativamente para adicionar aprimoramentos de recursos à sua plataforma, tendo lançado mais de 100 atualizações somente em 2024. Vamos explorar alguns de seus melhores recursos agora.

Recurso nº 1: pilhas de cadernos para organização

via Evernote

O Evernote adota uma abordagem estrutural e hierárquica para a organização. Assim, você tem pastas (ou pilhas de cadernos no universo do Evernote), filtros e opções de marcação para organizar suas notas e as relacionadas a grupos. Mas isso não é tudo - você também pode vincular notas a eventos do calendário.

Isso significa que toda vez que você vincular uma nota, todos os detalhes do evento, como data, hora e assim por diante, serão automaticamente adicionados à nova nota (e atualizados se o evento for reagendado).

O Painel Inicial do Evenote também pode ser personalizado para incluir uma variedade de widgets - notas fixadas, modelos de anotações, pesquisas salvas, blocos de rascunho e muito mais - para que você possa encontrar informações facilmente.

Fato divertido: Leonardo Da Vinci ficou famoso por fazer suas anotações em "escrita espelhada", rabiscando seus pensamentos ao contrário para que somente ele pudesse lê-los. Essa pode ter sido sua maneira de criptografar o texto, mantendo suas ideias em sigilo.

Recurso nº 2: Experiência de tomar notas

via Evernote

O Evernote abrange todos os aspectos básicos, incluindo edição de rich-text, suporte a escrita à mão para dispositivos com tela sensível ao toque, integração multimídia e até mesmo reconhecimento óptico de caracteres (OCR), que reconhece texto em imagens e documentos digitalizados.

Ele também tem uma integração com o navegador do web clipper que permite copiar e salvar texto de páginas da Web. O web clipper é bastante preciso, inclui todos os links e até mesmo corresponde à formatação da página da Web o mais próximo possível.

É uma ótima maneira de criar um arquivo digital de sua pesquisa. O Scratch Pad (a versão do Evernote do recurso Quick Capture do Apple Notes) permite que você anote aqueles momentos "just in case".

No entanto, isso é temporário. É preciso convertê-la em uma nota, e há também um limite de caracteres (600 caracteres). E ele suporta apenas texto simples.

Recurso nº 3: Recursos de colaboração em equipe

via Evernote

Você pode compartilhar notas individuais ou cadernos inteiros com outras pessoas, concedendo-lhes níveis de acesso variados (visualização ou edição).

Embora o Evernote não ofereça suporte à proteção por senha para cadernos ou notas individuais do Evernote, você pode criptografar blocos de texto com uma frase secreta - ótimo para equipes que lidam com dados confidenciais.

O Evernote oferece um plano dedicado "Evernote Teams" projetado para empresas e organizações. Isso inclui 'espaços compartilhados' para armazenar informações compartilhadas, privilégios de acesso para diferentes membros da equipe e até mesmo recursos de comentários e edição em tempo real para colaboração em equipe.

O Evernote também se integra a outras ferramentas de colaboração populares, como o Slack e o Gmail, para que você possa converter suas conversas e e-mails do Slack em notas com apenas um clique.

Recurso nº 4: IA do Evernote

via Evernote

O Evernote tem dois recursos de IA: Pesquisar e Editar. O primeiro permite que você encontre informações em suas notas, para que você não tenha que procurá-las manualmente. Ele está disponível em todos os planos (incluindo o gratuito), mas você deve optar por uma pesquisa com IA.

Por padrão, a função de pesquisa opera no modo de pesquisa padrão. Para ativar a "Pesquisa com IA", você pode clicar no botão de alternância "com IA" localizado acima da barra de pesquisa. Isso permite que você controle suas notas (e dados), pois o Evernote compartilha algumas dessas informações com APIs de terceiros, como o OpenAI.

O segundo permite que você manipule o texto. Você pode criar resumos, corrigir erros de digitação e alterar o tom de voz. Ele também pode escrever introduções, conclusões e títulos com base no conteúdo das anotações.

Preços do Evernote

Plano gratuito

Pessoal : uS$ 14,99 por usuário, por mês

Profissional : uS$ 17,99 por usuário, por mês

Equipes : uS$ 24,99 por usuário, por mês

Empresa: Preços personalizados

Apple Notes vs. Evernote: Recursos comparados

Vamos agora analisar o Evernote e o Apple Notes para ajudá-lo a determinar qual ferramenta atende melhor às suas necessidades. Para começar, aqui está uma tabela que recapitula seus recursos:

Recursos Notas da Apple Evernote Organização Pastas, etiquetas, pastas inteligentes Pilhas de cadernos, etiquetas Colaboração Compartilhamento básico com acesso somente para visualização ou edição, edição em tempo real, histórico de atividades Colaboração em tempo real com cadernos e espaços compartilhados Recursos da equipe Nenhum Espaços compartilhados, gerenciamento centralizado, propriedade da empresa sobre os dados Recursos avançados Notas de voz, transcrições, notas protegidas por senha, geração de imagens Notas de voz, clipper da Web, gerenciamento básico de tarefas IA Edição Pesquisa e edição Integrações Com os produtos Apple mais de 1.000 integrações se você incluir via Zapier. Modelo de preço Grátis Baseado em assinatura

Recurso nº 1: Experiência de tomar notas

Ambas as plataformas têm abordagens diferentes.

O Apple Notes mantém as coisas simples, tornando-o perfeito para usuários que valorizam a funcionalidade direta e a integração perfeita com o ecossistema da Apple. Sua interface intuitiva minimiza a complexidade, permitindo tanto a tomada rápida de notas quanto a organização básica por meio de pastas e etiquetas.

O Evernote é mais avançado, com uma estrutura organizacional mais sofisticada projetada para usuários que gerenciam grandes volumes de notas do Evernote em diferentes projetos ou tópicos.

É claro que a curva de aprendizado é um pouco mais acentuada, mas vale a pena pelos recursos avançados de pesquisa, incluindo OCR.

🏆 Vencedor: É um empate. O aplicativo sem complicações do Apple Notes deve ser sua escolha se você prefere simplicidade e está profundamente envolvido com o ecossistema da Apple. Se estiver procurando uma configuração mais complexa e avançada, o Evernote é a sua opção.

Recurso nº 2: Compatibilidade entre plataformas

O Apple Notes mantém tudo bem integrado no ecossistema da Apple - iPhones, iPads e Macs. Embora o acesso à Web esteja disponível por meio do iCloud, ele é menos robusto do que os aplicativos nativos.

Por outro lado, o Evernote adota uma abordagem de plataforma cruzada, oferecendo aplicativos dedicados para iOS, Android, macOS, Windows e uma plataforma de navegador muito bacana. Embora a experiência do usuário possa variar um pouco entre as plataformas, vale a pena pela flexibilidade de acessar suas notas importadas de praticamente qualquer dispositivo.

🏆 Vencedor: Evernote. Como o Apple Notes não é facilmente acessível em nenhum outro sistema operacional além do da própria Apple, o Evernote é o claro vencedor.

Recurso nº 3: Recursos de colaboração

O Apple Notes oferece colaboração básica por meio de notas compartilhadas. Você pode convidar outras pessoas para visualizar ou editar uma nota, o que o torna adequado para fazer anotações simples e colaborativas dentro do ecossistema da Apple.

No entanto, ele não possui recursos avançados como espaços de trabalho compartilhados, permissões granulares ou delegação robusta de tarefas.

O Evernote oferece recursos de colaboração mais abrangentes. Você pode compartilhar notas individuais ou cadernos inteiros, e com o Evernote Teams, você ganha acesso a espaços compartilhados, administração centralizada e gerenciamento de tarefas robusto.

🏆 Vencedor: Evernote, pois ele vai além do básico com seus recursos de Equipe.

O Apple Notes oferece uma experiência de edição limpa e simples. Ele inclui opções básicas de formatação, como negrito, itálico, listas e listas de verificação. Você pode inserir imagens, esboços e tabelas, o que o torna adequado para fazer anotações simples.

No entanto, ele não possui opções avançadas de formatação, manuseio robusto de multimídia e ferramentas sofisticadas de edição de texto.

O Evernote é compatível com formatação de texto avançada, integração multimídia diversificada (incluindo gravações de áudio, documentos digitalizados e PDFs) e recursos avançados como OCR para imagens pesquisáveis.

🏆 Vencedor: Evernote por seus recursos avançados de edição.

Recurso nº 5: recursos de IA

Tanto o Apple Notes quanto o Evernote integram IA, mas seus pontos fortes estão em áreas diferentes.

O Apple Notes, desenvolvido pela Apple Intelligence, aumenta a produtividade por meio de recursos como revisão em tempo real, ajuste de tom, resumo, conversão de texto em tabela e transcrição de áudio. Ele também oferece integração com o ChatGPT para brainstorming e geração de imagens.

O Evernote prioriza a organização orientada por IA e a edição avançada. Suas ferramentas de IA resumem notas, melhoram a clareza da escrita e muito mais, e também oferecem pesquisa com IA.

🏆 Vencedor: Apple Notes por sua integração com o ChatGPT e recursos de transcrição de áudio com IA.

Recurso nº 6: Custo-benefício

O Apple Notes já está incluído em seu dispositivo Apple e na assinatura de armazenamento do iCloud. Para muitos usuários, principalmente aqueles que já investiram no ecossistema da Apple, essa integração oferece valor sem custo adicional.

O Evernote opera em um modelo de assinatura, oferecendo vários níveis com diferentes conjuntos de recursos. Embora ofereça recursos sólidos de organização e IA, é um exagero para a maioria dos usuários - especialmente porque o plano gratuito limita você a um dispositivo e notebook.

🏆 Vencedor: Apple Notes. Para usuários que não são da Apple, o Apple Notes pode não ser a melhor opção. Entretanto, comparando o custo com o valor, especialmente no plano gratuito, o Apple Notes inegavelmente oferece mais do que o Evernote.

Apple Notes vs. Evernote no Reddit

E agora, para a melhor parte, o que os usuários reais pensam sobre o Apple Notes vs. Evernote? Aqui está um ex-usuário do Evernote dizendo como achou o Apple Notes mais adequado no r/Evernote:

Um usuário do Reddit diz,

Sou usuário do EN há 10 anos (-6200 notas) e passei para uma versão gratuita do EN. Mudei para o AN e estou muito satisfeito. O processo de importação é simples, as etiquetas foram transferidas, o conteúdo é perfeito e o AN faz tudo o que eu preciso. Ele pode ser acessado pelo MBP e pelo iPhone, é muito rápido e gratuito. Estou muito satisfeito. Não encontrei nenhum caso de uso que o AN não possa resolver.

Sou usuário do EN há 10 anos (-6200 notas) e passei para uma versão gratuita do EN. Mudei para o AN e estou muito satisfeito. O processo de importação é simples, as etiquetas foram transferidas, o conteúdo é perfeito e o AN faz tudo o que eu preciso. Ele pode ser acessado pelo MBP e pelo iPhone, é muito rápido e gratuito. Estou muito satisfeito. Não encontrei nenhum caso de uso que o AN não possa resolver.

Outro Redditor aponta um recurso do Evernote que o impede de mudar para a Apple:

Estou pensando em fazer a troca. Não preciso de muitos dos recursos do Evernote e prefiro uma interface mais simples e minimalista. A única coisa que me mantém no Evernote é o encaminhamento de e-mails. Para mim, isso é essencial para o gerenciamento de projetos. Gostaria que houvesse um botão de compartilhamento do Apple Mail para o Notes.

Estou pensando em fazer a troca. Não preciso de muitos dos recursos do Evernote e prefiro uma interface mais simples e minimalista. A única coisa que me mantém no Evernote é o encaminhamento de e-mails. Para mim, isso é essencial para o gerenciamento de projetos. Gostaria que houvesse um botão de compartilhamento do Apple Mail para o Notes.

No entanto, o Apple Notes é uma alternativa popular do Evernote para o tomador de notas comum, especialmente devido ao preço elevado deste último.

Um usuário do Reddit diz:

Estou muito feliz por ter deixado de ser um assinante pago depois de anos pagando. Fiquei tentado a optar pela taxa de desconto "por favor, não desista", mas sabia que eles continuariam aumentando os preços. Não vale a pena pagar o preço atual. Mudei para o Apple Notes, e ele se parece mais com o antigo Evernote não inchado. E ele não tem nenhuma criptografia de conhecimento. E eu pago menos por ele do que pagaria pelo Evernote e ele vem com vários serviços.

Estou muito feliz por ter deixado de ser um assinante pago depois de anos pagando. Fiquei tentado a optar pela taxa de desconto "por favor, não desista", mas sabia que eles continuariam aumentando os preços. Não vale a pena pagar o preço atual. Mudei para o Apple Notes, e ele se parece mais com o antigo Evernote não inchado. E ele não tem nenhuma criptografia de conhecimento. E eu pago menos por ele do que pagaria pelo Evernote e ele vem com vários serviços.

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Apple Notes vs. Evernote

Embora o Apple Notes e o Evernote tenham muito a seu favor, ambos têm desvantagens significativas. Há uma terceira opção, que pode ser exatamente a solução para fazer anotações que você está procurando.

Com opções robustas de colaboração e personalização, o ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Com o ClickUp como seu principal software de anotações, você pode registrar, criar e gerenciar todas as suas anotações em uma única interface integrada.

A plataforma é tão limpa quanto o Apple Notes e repleta de recursos quanto o Evernote - sem o inchaço e o preço. Vamos analisar alguns recursos que o tornam uma ótima alternativa ao Apple Notes e ao Evernote.

ClickUp's One Up #1: Faça anotações do jeito que você quiser

Faça anotações em qualquer dispositivo com o ClickUp Notepad

Primeiro, vamos falar sobre o ClickUp Notepad - ele é tão minimalista quanto o Apple Notes e, se você quiser algo a mais, pode converter cada nota em uma tarefa do ClickUp (ao contrário do Evernote, onde você acompanha as tarefas nas notas).

O ClickUp Notepad vem com todos os recursos básicos - formatação rica, organização baseada em pastas e aplicativos móveis - tudo o que o usuário médio precisa.

E sempre que quiser algo mais, seja para fazer anotações ou tarefas, você pode mudar para o ClickUp Docs ou ClickUp Projects - ferramentas criadas especificamente para essa função, em vez de forçar seu aplicativo de anotações a fazer algo para o qual ele não foi criado.

Modelo de notas de reunião do ClickUp

O ClickUp também oferece uma biblioteca de modelos pré-criados em várias categorias que você pode usar para desenvolver suas anotações quando estiver pronto.

E se você passa muito tempo em reuniões, pode usar algo como o modelo de notas de reunião do ClickUp para adicionar estrutura às suas notas e extrair itens de ação.

Obter o modelo gratuito Mantenha o controle e faça com que cada reunião seja importante com o modelo ClickUp Meeting Notes

Esse modelo é uma ótima ferramenta para iniciantes. Ele organiza agendas, notas e itens de ação para discussões produtivas e bem documentadas.

ClickUp's One Up #2: Notetaker com inteligência artificial para fazer anotações

Desbloqueie o verdadeiro potencial de suas conversas com o AI Notetaker do ClickUp. Ele fornece 10 vezes mais insights acionáveis de suas anotações.

Facilite a tomada de notas e as conversas com o ClickUp AI Notetaker

E vamos ser honestos, às vezes as conversas são um borrão. O AI Notetaker resolve isso:

Registra cada decisão, para que você possa dizer às pessoas que não estavam presentes (ou que estavam presentes, mas sonhando acordadas) exatamente o que elas perderam ✅

Transforma aquelas declarações vagas do tipo "vamos fazer isso" em tarefas reais e as atribui a pessoas relevantes ✅

Vincula todas as partes, para que você não precise reviver toda a reunião sempre que precisar encontrar um pequeno detalhe. Basicamente, ele evita o Dia da Marmota induzido pela reunião ✅

Eu costumava viver de minhas anotações escritas, mas depois de dois dias avaliando o ClickUp, eu sabia que ele era a solução para mim.

Eu costumava viver de minhas anotações escritas, mas depois de dois dias avaliando o ClickUp, eu sabia que ele era a solução para mim.

Leia também: Métodos populares de fazer anotações

ClickUp's One Up #3: Vá de anotações a documentos e livros

Faça anotações e organize informações de forma mais eficiente com mais de 10 blocos de texto no ClickUp Docs

O ClickUp Docs pode servir como sua central de conhecimento se você precisar de mais do que apenas anotações dispersas. Ao contrário do Apple Notes ou do Evernote, que se concentram principalmente na tomada de notas individuais, o ClickUp combina a criação de documentos com recursos organizacionais, oferecendo um sistema completo para o gerenciamento do conhecimento.

Você pode capturar pensamentos fugazes, desenvolver documentos de pesquisa detalhados e muito mais sem alternar entre vários aplicativos.

Traga suas tarefas para o ClickUp Docs para uma melhor organização

Além disso, com o ClickUp Docs, você obtém ferramentas de colaboração de documentos em tempo real, como comentários, indicadores de vinculação e edição simultânea, o que o torna excelente para o trabalho em equipe.

Você também pode:

Vincule e incorpore o ClickUp Tasks ao Docs, criando um espaço de trabalho interconectado

Incorporar o ClickUp Tasks and Views em documentos

Rastreie alterações e reverta para versões anteriores, evitando perdas acidentais

Converta seções de seus documentos em tarefas práticas e atribua-as a membros da equipe

Modelo de base de conhecimento ClickUp

Por exemplo, se você estiver trabalhando em um guia de equipe, poderá compilar todas as suas anotações em um wiki extenso (completo com perguntas frequentes) usando o modelo de base de conhecimento do ClickUp.

Obter o modelo gratuito Crie um centro de conhecimento mais inteligente com o modelo de base de conhecimento do ClickUp

O ClickUp é o sistema perfeito para fazer anotações e desenvolvê-las sem precisar fazer malabarismos com vários aplicativos, sem falar nas assinaturas.

📮 ClickUp Insight: 21% dos entrevistados querem aproveitar a IA para se destacar profissionalmente, aplicando-a a reuniões, e-mails e projetos. Embora a maioria dos aplicativos de e-mail e das plataformas de gerenciamento de projetos tenha a IA integrada como um recurso, ela pode não ser perfeita o suficiente para unificar os fluxos de trabalho entre as ferramentas. Mas nós deciframos o código no ClickUp! Com os recursos de gerenciamento de reuniões com IA do ClickUp, você pode criar facilmente itens de agenda, capturar anotações de reuniões, criar e atribuir tarefas a partir de anotações de reuniões, transcrever gravações e muito mais - com nosso anotador de IA e o ClickUp Brain. Economize até 8 horas de reunião por semana, assim como nossos clientes da Stanley Security!

Leia também: Como usar o método de anotações de mapa mental

ClickUp's One Up #4: Otimize com pesquisa e edição baseadas em IA

O próximo aspecto em que o ClickUp se destaca é seu mecanismo genAI proprietário, o ClickUp Brain. Ele tem o melhor do Apple Notes e do Evernote (e mais um pouco).

Há duas maneiras pelas quais o ClickUp Brain pode ajudá-lo com suas necessidades de anotações: manipulação de texto e pesquisa.

Para começar, o ClickUp Brain pode gerar e revisar textos, modificar seu tom e até mesmo traduzi-los para mais de 10 idiomas. Depois, você pode transformar o texto em tabelas, escrever códigos e fazer muito mais.

Resuma suas anotações, transforme-as em uma postagem de blog, encontre informações relevantes e faça mais com o ClickUp Brain

Além disso, há o recurso ClickUp Connected Search com tecnologia de IA, que pode encontrar informações em qualquer um de seus documentos e até mesmo resumir informações em notas. Isso ajuda você a entender rapidamente os pontos principais sem precisar ler documentos inteiros.

Dica profissional: Os aplicativos de anotações de reuniões com IA, como o ClickUp, podem transcrever automaticamente o áudio das reuniões e criar notas de reunião. Uma vez feito isso, use um dos muitos modelos de gerenciamento de tarefas do ClickUp para mover itens de ação de suas anotações de reunião para um projeto.

Leia também: Como o diário de produtividade pode aumentar seu foco

Organize suas anotações (e sua vida) com o ClickUp

Tanto o Apple Notes quanto o Evernote são ótimos aplicativos para fazer anotações. O Apple Notes se destaca por sua simplicidade e integração perfeita com a Apple, enquanto o Evernote oferece recursos avançados para usuários de várias plataformas.

Mas e se você quiser o melhor dos dois mundos - e mais?

Os recursos de anotações do ClickUp, a colaboração extensiva de documentos e os recursos de gerenciamento de projetos fazem dele uma potência de produtividade completa. Ele oferece a flexibilidade, a personalização e a automação para garantir que suas anotações se encaixem perfeitamente no seu fluxo de trabalho.

Inscreva-se agora no ClickUp e crie sistemas estruturados para transformar suas ideias em projetos reais.