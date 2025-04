mais de 20 melhores GPTs para escrever para aumentar a criatividade e a produtividade

Escrever é uma arte, mas até mesmo os melhores escritores precisam de ferramentas para aperfeiçoar seu ofício. Quer você seja blogueiro, profissional de marketing, estudante ou romancista, os GPTs com tecnologia de IA simplificam seu processo de redação e pesquisa na Web, estimulam a criatividade e ajudam a superar o bloqueio de escritor.

Você sabia? Um estudo recente mostrou que os modelos de redação do ChatGPT ajudam os profissionais a concluir suas tarefas de redação 50% mais rápido e, ao mesmo tempo, melhoram a qualidade do trabalho.

No entanto, como qualquer pessoa que tenha usado os modelos básicos do ChatGPT para escrever lhe dirá, o conteúdo alimentado por IA geralmente não tem o tom de conversa e a análise aprofundada que você obterá com escritores humanos.

Felizmente, existem GPTs de redação que o ajudarão a gerar conteúdo semelhante à produção humana, tornando todo o processo de redação muito mais eficiente.

Este blog explora os mais de 20 melhores GPTs para redação que o ajudarão a elevar seu conteúdo escrito. Quer você seja um escritor profissional ou esteja apenas começando sua jornada de escrita, esses GPTs de escrita oferecem uma maneira poderosa de desbloquear todo o seu potencial de escrita.

Resumo de 60 segundos Escritor de conteúdo de blog (melhor para criação de posts de blog)

Blog SEO Expert (Melhor para conteúdo de blog otimizado para SEO)

Creative Writing Coach (Melhor para assistência em redação criativa)

GPT de artigo (Melhor para geração de artigos)

Escritor de artigos (melhor para escrever artigos longos)

Write for Me (Melhor para assistência versátil de redação)

Edit GPT (Melhor para edição e revisão)

Guia do criador de livros (melhor para criação e suporte de livros)

Escrita acadêmica (Melhor para pesquisa e escrita acadêmica)

Literature Review Writer (Melhor para geração de resenhas de literatura)

GPT de copywriter (Melhor para criação de textos de marketing)

Ferramenta para redação de ensaios (Melhor para redação de ensaios)

Humanize AI (Melhor para humanizar textos gerados por IA)

Writer (Melhor para escrever romances)

Assistente de roteiro (melhor para escrever roteiros)

Ganchos de introdução virais (melhores para criar introduções envolventes)

GPT de marketing de conteúdo (Melhor para estratégias de marketing de conteúdo)

Landing Page Creator by HubSpot (Melhor para cópia de página de destino)

Sales Cold Email Coach (Melhor para criar e-mails de vendas eficazes)

Gerador gratuito de scripts de IA (melhor para geração de scripts)

Verificador de plágio (melhor para garantir a originalidade)

Escritor profissional de postagens no LinkedIn (Melhor para conteúdo do LinkedIn)

Storyteller Writer (Melhor para desenvolvimento de histórias e brainstorming de ideias)

ClickUp (Melhor para gerenciamento de fluxo de trabalho e conteúdo integrado por IA) (Melhor para gerenciamento de fluxo de trabalho e conteúdo integrado por IA)

O que são GPTs?

Imagine ter um assistente digital que se adapta a praticamente qualquer tarefa, entende o contexto como um profissional e transforma a maneira como você trabalha. Isso é exatamente o que são os Generative Pre-trained Transformers (GPTs).

Os GPTs estão revolucionando a produtividade em todos os setores. Pense neles como colaboradores digitais superinteligentes. Desenvolvidos pela OpenAI, esses modelos avançados de IA não são apenas geradores de texto, mas ferramentas abrangentes de solução de problemas que aprendem, entendem e produzem conteúdo semelhante ao humano, adaptado às suas necessidades.

Em geral, há quatro tipos de GPTs:

GPTs de uso geral: Modelos versáteis como o ChatGPT que lidam com várias tarefas, incluindo redação, codificação, resumo e brainstorming

GPTs personalizados: Modelos sob medida projetados para necessidades específicas, como chatbots específicos do setor, assistentes de pesquisa ou ferramentas de produtividade

GPTs ajustados: Modelos treinados em conjuntos de dados especializados para aplicações de nicho, como análise jurídica, pesquisa médica ou suporte ao cliente

GPTs incorporados: Sistemas de IA integrados em aplicativos, sites ou ferramentas (por exemplo, Microsoft Copilot em produtos do Office)

Leia também: Como usar IA para documentação

Benefícios dos GPTs

Vamos dar uma olhada em algumas das vantagens de usar os GPTs:

Aumente a produtividade: Automatize tarefas repetitivas, como redação de e-mails, criação de conteúdo e análise de dados

Melhore o atendimento ao cliente: Forneça respostas instantâneas e orientadas por IA para melhorar o envolvimento do usuário

Auxiliar no aprendizado e na pesquisa: Resumir tópicos complexos, gerar percepções e apoiar a educação

Aumente a criatividade: Ajuda com a geração de ideias, sugestões de escrita e narração de histórias

Permitir a geração e a depuração de código: Ajudar os desenvolvedores a escrever e otimizar o código com eficiência

Os melhores GPTs de redação personalizada vêm em várias formas, cada uma adaptada a necessidades específicas de redação, como: Melhore o SEO: Gere conteúdo otimizado para SEO para obter uma melhor classificação nas páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa (SERP)

Geração de conteúdo : Crie artigos, postagens em blogs e textos de marketing para aumentar a produtividade e economizar tempo

Edição e revisão : Aprimora a gramática, corrige erros de ortografia, oferece sugestões de estilo e melhora a clareza

Escrita acadêmica : Ajuda para estruturar ensaios, revisões de literatura e trabalhos de pesquisa

Escrita criativa: Ajudar a contar histórias, escrever romances e roteiros

➡️ Leia mais: Grammarly vs ChatGPT: Qual é a melhor ferramenta de redação com IA?

O que você deve procurar em GPTs para escrever?

Se você está procurando conteúdo gerado por IA que seja quase semelhante ou, em alguns casos, melhor do que os escritores humanos, deve procurar escrever GPTs projetados para casos de uso específicos. A melhor maneira de fazer isso é selecionar um GPT que realmente aprimore seu fluxo de trabalho. Alguns fatores a serem considerados são:

Precisão e compreensão do contexto: Selecione um bom GPT de redação que gere conteúdo relevante, coerente e factualmente sólido, mantendo o tom e o estilo corretos

Personalização: Procure por GPTs que permitam o ajuste fino ou a engenharia imediata para corresponder à voz da sua marca e aos requisitos do setor

Gramática e clareza: Escolha um GPT que produza um texto bem estruturado, gramaticalmente correto e legível sem edição excessiva

Criatividade e adaptabilidade: Escolha um GPT para gerar ideias e conteúdo original e envolvente enquanto se ajusta a diferentes estilos de redação, de relatórios técnicos a narrativas criativas

Detecção de plágio e IA: Certifique-se de que o GPT gere conteúdo exclusivo e não reutilize o texto existente gerado por IA sem a devida atribuição

Integração: Escolha um modelo que se integre a ferramentas de redação, como o Microsoft Word, o Google Docs ou sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS)

Necessidades de escrita: Considere escrever GPTs com base em seu caso de uso específico. Alguns GPTs são especializados em determinados tipos de redação ou edição, portanto, é fundamental alinhar a ferramenta com seu caso de uso principal. Por exemplo, um aprimorador de redação pode não gerar excelente conteúdo gerado por IA, mas pode ajudá-lo a aprimorar o conteúdo existente se for usado de forma eficaz

Facilidade de uso: Uma interface complexa atrapalha sua produtividade em vez de ajudá-la. Procure modelos de GPTs que tenham uma interface fácil de usar, mesmo que você não seja um especialista em tecnologia

Dica profissional: Use modelos de prompt de IA para refinar suas entradas e obter resultados mais precisos do modelo GPT. Quanto melhores forem seus prompts, melhor será o conteúdo gerado pela IA.

Os 20 melhores GPTs para escrever

Pronto para finalmente começar a escrever seu livro ou usar a IA para escrever ensaios para você? Se você estiver escrevendo postagens de blog ou trabalhos acadêmicos ou quiser que a IA o ajude com a redação profissional, há um GPT especializado em redação criado especialmente para você.

Abaixo, compilamos uma lista dos melhores GPTs de escrita disponíveis no ChatGPT, categorizados com base em vários casos de uso. Cada modelo de GPT é avaliado com base em seus recursos, usabilidade e possíveis limitações para ajudá-lo a escolher o assistente de redação com IA certo para suas necessidades.

1. Redator de conteúdo de blog (melhor para criação de posts de blog)

via Blog Content Writer

Se estiver procurando GPTs de redação para ajudá-lo com tarefas de redação criativa, o Blog Content Writer é a ferramenta certa. Ele ajuda os escritores a superar o bloqueio de escrita, explorar novos ângulos e garantir a produção de conteúdo consistente.

Está escrevendo um artigo sobre liderança de pensamento ou uma análise de produto? Esta ferramenta aprimora e otimiza seu conteúdo para o envolvimento do público.

Esse modelo de GPT é excelente para a geração de conteúdo, mas não para por aí! Ele também ajuda você a estruturar artigos, gerar esboços detalhados, melhorar a legibilidade e manter um tom consistente. Portanto, é uma excelente ferramenta para aumentar a produção de conteúdo sem comprometer a qualidade.

Melhores recursos do Blog Content Writer

Gerar esboços e rascunhos de postagens de blog com base em um determinado tópico ou palavras-chave

Crie títulos e introduções envolventes para chamar a atenção dos leitores

Receba sugestões de subtítulos e conteúdo de apoio

Otimize o conteúdo para palavras-chave específicas para melhorar a visibilidade nos mecanismos de pesquisa

Limitações do redator de conteúdo de blog

Pode exigir edição manual para refinar o tom e o fluxo de acordo com seu estilo de escrita

Preços para redator de conteúdo de blog

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Blog Content Writer

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

2. Blog SEO Expert (melhor para conteúdo de blog otimizado para SEO)

via Blog SEO Expert

A otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) gera tráfego orgânico para blogs. O Blog SEO Expert utiliza IA para ajudar os redatores a otimizar o conteúdo de seus blogs para os mecanismos de pesquisa, melhorando a visibilidade e o alcance.

Essa ferramenta auxilia na pesquisa de palavras-chave, na otimização na página e na análise de conteúdo, tornando o SEO mais acessível até mesmo para aqueles que não têm amplo conhecimento técnico. Seja na composição de postagens de pilares, avaliações de produtos ou artigos de listas, esse GPT permite o posicionamento eficaz de palavras-chave, a organização do conteúdo e o aprimoramento da legibilidade.

Melhores recursos do Blog SEO Expert

Realizar pesquisa e análise de palavras-chave para identificar termos de pesquisa relevantes

Otimizar o conteúdo para palavras-chave alvo, incluindo tags de título, meta descrições e corpo do texto

Gerar sugestões de links internos e externos para melhorar o SEO

Analisar o conteúdo dos concorrentes para identificar oportunidades de melhoria

Limitações do especialista em SEO para blogs

Os resultados podem variar dependendo da competitividade das palavras-chave alvo e da estratégia geral de SEO

Preços para especialistas em SEO de blogs

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Blog SEO Expert

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

Aqui está um pequeno resumo em vídeo sobre como escrever melhor com IA:

3. Creative Writing Coach (melhor para assistência em redação criativa)

via Creative Writing Coach

O Creative Writing Coach é um GPT de redação feito sob medida para escritores que buscam refinar suas habilidades de contar histórias e desenvolver narrativas envolventes. Quer esteja trabalhando em um romance, um conto ou conteúdo criativo de blog, essa IA oferece sugestões de estilo, ajustes de tom e melhorias na estrutura.

Este GPT é ideal para escritores de ficção, poetas e blogueiros que estão experimentando diferentes estilos de escrita. Ele pode gerar prompts, refinar o fluxo de frases e sugerir escolhas alternativas de palavras para tornar sua escrita mais expressiva e envolvente.

Melhores recursos do Creative Writing Coach

Aprimore a narrativa e o envolvimento com sugestões de estilo

Acesse prompts de redação criativa para gerar novas ideias

Refinar a estrutura das frases e a escolha de palavras para melhorar a legibilidade

Estruturar histórias com melhor ritmo e fluxo narrativo

Limitações do Creative Writing Coach

Falta profundidade emocional em comparação com a criatividade humana

Preços do Creative Writing Coach

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Creative Writing Coach

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

4. ArticleGPT (melhor para geração de artigos)

via ArticleGPT

A criação de artigos bem pesquisados e informativos geralmente exige muito tempo. O ArticleGPT otimiza esse processo gerando artigos sobre uma variedade de tópicos. Essa ferramenta ajuda os redatores a produzir conteúdo de alta qualidade com mais eficiência, liberando tempo para outras tarefas.

Ao inserir um tópico ou palavras-chave, os usuários orientam a IA na criação de artigos adaptados às suas necessidades específicas. A IA também ajuda a gerar conteúdo em diferentes estilos, auxiliando os escritores a aumentar a produtividade e a encontrar as palavras certas.

Melhores recursos do ArticleGPT

Criar artigos completos, incluindo a geração de títulos e subtítulos

Crie conteúdo de forma rápida e eficiente

Obtenha informações relevantes e detalhes de apoio para o tópico escolhido

Utilize diferentes estilos e tons de escrita para corresponder ao objetivo do artigo

Limitações do GPT de artigos

Pode exigir verificação manual de fatos para garantir a precisão

Preços do GPT de artigos

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas do ArticleGPT

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: Geradores de parágrafos de IA gratuitos para redação

5. Escritor de artigos (melhor para escrever artigos longos)

via Article Writer

Assim como o ArticleGPT, o Article Writer é um GPT de redação projetado para ajudá-lo a gerar conteúdo com eficiência.

É particularmente eficaz para aqueles que precisam de conteúdo amigável para SEO com o mínimo de esforço. Ele cria artigos bem pesquisados e logicamente estruturados, permitindo que os usuários se concentrem em refinar e personalizar o resultado final.

Melhores recursos do Article Writer

Gere artigos completos com base em palavras-chave ou solicitações de redação

Obtenha vários ajustes de tom e estilo para diferentes públicos

Garantir a estrutura lógica e o fluxo suave de ideias

Use seus recursos avançados para fornecer sugestões com base no público-alvo e no resultado esperado

Limitações do redator de artigos

Às vezes, produz conteúdo que não tem profundidade ou originalidade se o prompt for muito genérico

Preços para redatores de artigos

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Article Writer

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

6. Write for Me (melhor para assistência versátil de redação)

via Write For Me

O Write For Me é um assistente de redação orientado por IA, projetado para ajudar os criadores de conteúdo a simplificar o processo de redação. Quer você esteja trabalhando em publicações de blog, legendas de mídia social ou e-mails de marketing, essa ferramenta gera conteúdo coerente e estruturado com base em suas informações.

Ideal para aqueles que lutam contra o bloqueio de escrever, o Write For Me ajuda a iniciar o processo criativo fornecendo sugestões geradas por IA, esboços e rascunhos completos.

É particularmente útil para pessoas que precisam de um ponto de partida rápido antes de refinar o conteúdo para que corresponda ao seu estilo e voz pessoais.

Melhores recursos do Write For Me

Use ideias de conteúdo, estruturas e pontos-chave de discussão

Ajuste o tom e o estilo para diferentes públicos e formatos

Acelere a criação de conteúdo reduzindo o tempo de brainstorming

Integre-se a várias plataformas para facilitar o acesso

Limitações do Write For Me

Pode exigir edição e refinamento para garantir precisão, clareza e consistência com a voz da marca

Preços do "Escreva para mim

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Write For Me

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

Confira este vídeo sobre como fazer a curadoria de conteúdo com IA para alcançar um público global:

7. editGPT (Melhor para edição e revisão de textos)

via editGPT

O editGPT ajuda os redatores a identificar e corrigir erros de gramática, ortografia, pontuação e estilo simplesmente inserindo o texto.

Consequentemente, essa ferramenta aprimora muito a qualidade e o refinamento do conteúdo escrito, promovendo clareza e brevidade na expressão.

Melhores recursos do EditGPT

Use as sugestões de estilo para melhorar a clareza e a concisão

Entenda o feedback sobre a estrutura e o fluxo das frases

Garanta a consistência do tom e do estilo

Melhorar a qualidade geral e o polimento do conteúdo escrito

Limitações do GPT

Pode ter dificuldades com estilos de redação altamente técnicos ou de nicho, alterando o significado pretendido de uma frase

Preços do GPT

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

editar classificações e resenhas de GPTs

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

Leia também: Wordtune vs. Grammarly: Qual ferramenta de escrita com IA é a melhor?

8. Book Creator Guide (melhor para criação e suporte de livros)

via Book Creator Guide

O Book Creator Guide é um GPT de escrita projetado especificamente para autores e aspirantes a escritores que buscam simplificar o processo de escrita de livros. Quer esteja criando livros de ficção, não-ficção ou autoajuda, esse GPT ajuda em tudo, desde a geração de ideias e organização de capítulos até o aperfeiçoamento da linguagem e a manutenção da consistência.

Além disso, o Book Creator Guide funciona como um treinador virtual de redação, com orientação integrada sobre técnicas de narração, ritmo e desenvolvimento de personagens.

Melhores recursos do Book Creator Guide

Planejar, delinear e estruturar livros de ficção e não ficção

Gerar ideias para enredo, temas e desenvolvimento de personagens

Receba sugestões para melhorar o estilo, o tom e o ritmo

Acesse o feedback sobre legibilidade e envolvimento

Limitações do Guia do Criador de Livros

O conteúdo gerado pode exigir edição e reescrita substanciais para se alinhar à visão criativa do autor e garantir a originalidade

Preços do Guia do Criador de Livros

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Book Creator Guide

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

Fato divertido: Uma pesquisa do Statista com autores dos EUA revelou que 23% incorporaram a IA em seu processo de escrita. Entre eles, 47% usaram a IA para assistência gramatical, enquanto 29% a utilizaram para brainstorming de personagens e ideias de enredo. Surpreendentemente, menos de 10% confiaram na IA para gerar o texto real!

9. Academic Writing (Melhor para pesquisa e redação acadêmica)

via Academic Writing

O Academic Writing GPT foi criado para ajudar estudantes e pesquisadores a produzir trabalhos acadêmicos, ensaios e relatórios de alta qualidade. Essa ferramenta ajuda a estruturar argumentos, citar fontes e garantir a conformidade com as convenções acadêmicas.

Ao fornecer informações sobre o tópico, os resultados da pesquisa e o estilo de citação desejado, os usuários geram facilmente documentos acadêmicos bem estruturados e devidamente formatados.

Melhores recursos de redação acadêmica

Gerar esboços estruturados para trabalhos de pesquisa e ensaios

Obtenha sugestões de citações nos estilos APA, MLA e Chicago

Aperfeiçoe o tom acadêmico e a linguagem formal

Aprimore o fluxo lógico e o desenvolvimento de argumentos

Limitações da escrita acadêmica

Não gera pesquisa original nem verifica a precisão dos fatos e pode ter dificuldades com assuntos acadêmicos altamente técnicos ou de nicho

Preços de redação acadêmica

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de Escrita Acadêmica

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

10. Literature Review Writer (melhor para gerar revisões de literatura)

via Literature Review Writer

O Literature Review Writer foi criado para acadêmicos, pesquisadores e estudantes que precisam de ajuda para compilar, resumir e analisar pesquisas existentes.

Ele ajuda os usuários a navegar por grandes quantidades de conteúdo acadêmico, extrair insights importantes e estruturar revisões abrangentes da literatura.

Você pode especificar tópicos, palavras-chave, estilos de citação e até mesmo um período de tempo específico a partir do qual pode obter fontes de textos acadêmicos e criar uma revisão da literatura.

Melhores recursos do Literature Review Writer

Resumir as principais descobertas de várias fontes acadêmicas

Identificar tendências e lacunas de pesquisa em ensaios acadêmicos

Selecione conteúdo para uma revisão de literatura bem organizada

Melhore a legibilidade refinando a linguagem acadêmica complexa

Limitações do escritor de resenhas literárias

Não é possível verificar a credibilidade de todas as fontes automaticamente

Preço do escritor de resenhas literárias

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Literature Review Writer

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: Como usar IA para documentos do Word para otimizar a criação de conteúdo

11. Copywriter GPT (melhor para criação de textos de marketing)

via GPT para redatores

Um texto de marketing convincente é essencial para atrair clientes e impulsionar as vendas. O GPT Copywriter foi projetado para ajudar os profissionais de marketing a criar textos eficazes e persuasivos para várias plataformas.

Essa ferramenta fácil de usar permite que você crie títulos, textos de anúncios, conteúdo de sites e outros materiais de marketing, fornecendo informações sobre o produto ou serviço que está sendo comercializado, o público-alvo e o tom desejado.

Melhores recursos do GPT de redator

Otimize o conteúdo para conversões com CTAs fortes

Adaptar o tom e o estilo para combinar com a identidade da marca

Acesse variações sugestivas para testes A/B

Refinar a cópia para melhorar a legibilidade e o impacto

Limitações do GPT de redator

Falta inteligência emocional profunda para o marketing baseado em histórias

Preços de GPT para redatores

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de GPTs para copywriter

Capítulo: N/A

G2: N/A

Leia também: Melhores ferramentas de criação de conteúdo de IA

12. Essay Writing Tool (melhor para escrever e estruturar redações)

via Essay Writing Tool

A Essay Writing Tool é um assistente com tecnologia de IA projetado para ajudar estudantes, pesquisadores e acadêmicos a elaborar redações bem estruturadas.

Este GPT simplifica o processo de redação, desde o brainstorming de ideias até o esboço dos pontos principais e o refinamento dos argumentos. Ele garante clareza, coerência e fluxo lógico, o que o torna um companheiro valioso para quem trabalha com artigos acadêmicos, relatórios ou ensaios persuasivos.

Melhores recursos da Ferramenta de Redação de Ensaios

Gerar esboços de redação e rascunhos estruturados

Obtenha recomendações de estilo e tom para redação acadêmica

Identificar áreas de melhoria na argumentação e na estrutura

Verifique a gramática e a legibilidade para refinar os rascunhos finais

Limitações da ferramenta de redação de ensaios

Esse escritor de ensaios talvez não consiga substituir totalmente o pensamento crítico e as habilidades analíticas necessárias para produzir ensaios originais e de alta qualidade

Preço da ferramenta de redação de ensaios

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Ferramenta de Redação de Ensaios

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

13. Humanize AI (melhor para humanizar textos gerados por IA)

via Humanize AI

Um desafio do texto gerado por IA é que ele pode soar robótico ou não natural. O Humanize AI aborda esse problema, ajudando os escritores a fazer com que o conteúdo gerado por IA pareça mais humano.

Com essa ferramenta, você pode refinar a linguagem, melhorar o fluxo e dar um toque mais pessoal. Use prompts para humanizar seu conteúdo de IA para obter uma vantagem competitiva e aumentar a produtividade.

Melhores recursos do Humanize AI

Refine o texto gerado por IA para parecer mais natural e humano

Melhorar o fluxo e a legibilidade do conteúdo

Adicione um toque exclusivo ao texto gerado por IA para ajudar o conteúdo a repercutir entre os leitores

Certifique-se de que o conteúdo gerado por IA não pareça excessivamente automatizado

Limitações de IA humanizadas

Pode ser necessário fazer ajustes manuais para conteúdo específico do contexto ou estilos de redação específicos

Humanize AI pricing

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Humanize as classificações e avaliações de IA

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

14. Novel Writer (melhor para criar romances envolventes e detalhados)

via Novel Writing

O Novel Writer é um GPT projetado especificamente para autores, aspirantes a romancistas e contadores de histórias que precisam de ajuda para criar uma ficção atraente. Como fica evidente pelo nome, essa ferramenta de IA ajuda a agilizar o processo de escrita para que você possa planejar melhor um romance, desenvolver personagens ou refinar o diálogo.

Essa ferramenta é especialmente útil para quem tem dificuldades com o bloqueio de escritor ou busca inspiração. Ao gerar prompts criativos, melhorar a estrutura das frases e oferecer aprimoramentos de estilo, o Novel Writer permite que os autores se concentrem em contar histórias enquanto cuidam do trabalho pesado de geração de conteúdo.

Melhores recursos de redação de romances

Obtenha assistência com o desenvolvimento de personagens e a construção de mundos

Melhore o diálogo e a estrutura narrativa

Receba sugestões de melhorias para o ritmo e o fluxo do enredo

Acesse a análise detalhada do estilo de redação com base nas preferências de gênero

Limitações para escrever romances

Podem não capturar totalmente a voz exclusiva do autor

Falta nuance emocional profunda no desenvolvimento do personagem

Preços de redação de romances

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas de Escrita de Romances

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o AI Knowledge Manager do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna uma coisa do passado. Faça a pergunta em seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain extrairá as informações de seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

15. Assistente de roteiro (melhor para escrever roteiros)

via Screenwriting Assistant

O Screenwriting Assistant é um GPT projetado para ajudar roteiristas, cineastas e dramaturgos a criar roteiros estruturados e envolventes. Ele segue os formatos de roteiro padrão do setor, garantindo que seu roteiro seja estruturado profissionalmente do início ao fim.

Além da formatação, o Screenwriting Assistant oferece insights sobre desenvolvimento de personagens, ritmo e transições de cena. Ele cria diálogos, enriquece descrições e sugere maneiras de tornar seu roteiro mais dinâmico e envolvente, o que o torna uma ótima opção para escritores iniciantes e experientes.

Melhores recursos do Screenwriting Assistant

Formatar roteiros de acordo com os padrões do setor

Escreva descrições de cenas eficazes e diálogos naturais e envolventes

Obtenha facilmente um layout de roteiro profissional

Crie roteiros prontos para produção

Limitações do assistente de escrita de tela

Requer uma contribuição e orientação significativas do roteirista para criar uma história original e atraente

Preço do assistente de escrita de tela

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Screenwriting Assistant

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

16. Viral Intro Hooks (melhores para criar introduções envolventes)

via Viral Intro Hooks

Como o próprio nome sugere, a ferramenta Viral Intro Hooks gera introduções atraentes e que chamam a atenção do leitor e o incentivam a continuar lendo.

Essa ferramenta é especialmente útil para a elaboração de entradas de blog, artigos ou postagens de mídia social que exigem uma introdução convincente. Ao compartilhar detalhes sobre o assunto e o público-alvo, você pode produzir várias opções de introdução.

Ele permite que os escritores explorem vários estilos, tons e métodos para descobrir o gancho ideal para seu conteúdo.

Melhores recursos dos ganchos de introdução virais

Gere linhas de abertura de alta conversão para blogs, vídeos e mídias sociais

Analise tendências para criar introduções que correspondam aos padrões atuais de engajamento

Use diversas variações para se adequar a diferentes estilos de conteúdo

Acesse insights valiosos para otimizar as apresentações a fim de obter o máximo de retenção de público

Limitações de ganchos de introdução virais

A ferramenta se baseia em tendências existentes, limitando a originalidade

Preços de ganchos de introdução virais

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Viral Intro Hooks

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

Leia também: Como escrever a documentação do projeto: Exemplos e modelos

17. GPT de marketing de conteúdo (melhor para estratégias de marketing de conteúdo)

via GPT de marketing de conteúdo

O GPT de marketing de conteúdo é um assistente avançado de IA feito sob medida para profissionais de marketing, empresas e blogueiros que buscam otimizar sua estratégia de conteúdo. Ele ajuda a planejar, estruturar e gerar conteúdo de alta qualidade, garantindo a consistência em publicações de blog, campanhas de e-mail, mídias sociais e páginas de destino.

Além disso, a ferramenta analisa as tendências de SEO e as métricas de envolvimento do público, oferecendo insights sobre o tipo de conteúdo com melhor desempenho.

Melhores recursos do GPT de marketing de conteúdo

Crie postagens de blog, conteúdo de mídia social e campanhas de e-mail

Otimize a estratégia de conteúdo de acordo com as tendências de SEO e as métricas de envolvimento do público

Obtenha ideias de reaproveitamento de conteúdo para marketing multiplataforma

Melhore a legibilidade e a estrutura para melhor retenção do público

Limitações do GPT de marketing de conteúdo

As recomendações de SEO podem nem sempre refletir as atualizações mais recentes

Preços de GPTs de marketing de conteúdo

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas de GPTs de marketing de conteúdo

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

18. Landing Page Creator, da HubSpot (melhor para textos de páginas de destino)

via Landing Page Creator da Hubspot

As páginas de destino são cruciais para converter visitantes em leads ou clientes. O Landing Page Creator da HubSpot utiliza IA para ajudar os profissionais de marketing a criar um texto atraente para a página de destino. Essa ferramenta ajuda a escrever títulos, chamadas para ação e outros elementos essenciais de uma página de destino de alta conversão.

Essa ferramenta também se integra perfeitamente ao pacote de marketing da HubSpot, permitindo que você refine o texto com base em insights do público e testes A/B.

Melhores recursos do Landing Page Creator da HubSpot

Simplifique o processo de criação de páginas de destino com modelos estruturados e sugestões em tempo real

Desenvolva sem esforço o texto da página de destino otimizado para conversão

Escreva títulos atraentes e CTAs persuasivos

Desenvolver conteúdo com base em SEO e tendências de engajamento

Criador de páginas de destino das limitações da HubSpot

Opções de personalização limitadas em comparação com a redação manual e podem exigir refinamento humano para corresponder ao tom e à voz da marca

Criador de páginas de destino do preço da HubSpot

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Landing Page Creator da HubSpot

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

19. Sales Cold Email Coach (melhor para criar e-mails de vendas eficazes)

via Sales Cold Email Coach

O Sales Cold Email Coach foi desenvolvido para ajudar os profissionais de vendas a criar e-mails frios atraentes que chamem a atenção e gerem respostas.

Com essa ferramenta, analise as práticas recomendadas de alcance de e-mail e obtenha modelos estruturados, linhas de assunto persuasivas e mensagens otimizadas adaptadas a diferentes públicos. Este GPT ajuda você a criar e-mails de destaque para clientes, acompanhamento de leads e argumentos de venda.

Melhores recursos do Cold Email Coach para vendas

Adapte modelos de e-mail frio de alta conversão para melhorar o alcance das vendas

Use linhas de assunto persuasivas para aumentar as taxas de abertura

Entenda como refinar o tom e a estrutura do e-mail para melhorar o envolvimento

Personalize o conteúdo de e-mail com base no público e nas percepções do setor

Limitações do treinador de vendas por e-mail frio

Os e-mails gerados por IA às vezes soam genéricos sem personalização

Preço do treinador de vendas por e-mail frio

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Cold Email Coach de vendas

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

Insight do ClickUp: Cerca de 43% dos trabalhadores enviam de 0 a 10 mensagens diariamente. Embora isso sugira conversas mais focadas ou deliberadas, também pode indicar uma falta de colaboração contínua, com discussões importantes acontecendo em outro lugar (como e-mail). Para evitar a troca desnecessária de plataformas e de contexto, você precisa de um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a tecnologia de IA que o ajuda a trabalhar com mais eficiência.

20. Free AI Scripts Generator (Melhor para geração de novos scripts)

via Free AI Scripts Generator

O Free AI Scripts Generator é uma ferramenta de escrita com tecnologia de IA projetada para ajudar os roteiristas a criar diálogos, cenas e roteiros completos envolventes.

Se estiver escrevendo para filmes, TV, YouTube ou vídeos corporativos, este GPT agiliza o processo de escrita de roteiros fornecendo esboços estruturados, diálogos de personagens e descrições de cenas.

Melhores recursos do gerador de scripts de IA gratuito

Gere novos roteiros, diálogos e descrições de cenas completos em segundos com base em solicitações

Desenvolva enredos envolventes e interações entre personagens

Formatar roteiros de acordo com os padrões do setor (por exemplo, roteiro, YouTube, corporativo)

Melhore o fluxo e o ritmo do roteiro com recomendações orientadas por IA

Limitações do gerador de scripts de IA gratuitos

Pode não ter nuances emocionais profundas em comparação com roteiros escritos por humanos

Preço do gerador de scripts de IA gratuito

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises do gerador de scripts de IA gratuitos

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

21. Verificador de plágio (melhor para garantir a originalidade)

via Plagiarism Checker

Garantir a originalidade do conteúdo escrito é crucial, especialmente em ambientes acadêmicos e profissionais. O Plagiarism Checker utiliza IA para detectar casos de plágio no texto.

Essa ferramenta ajuda os escritores a evitar plágio não intencional e a garantir que seu trabalho seja original. Ela procura semelhanças com o conteúdo existente on-line ou em bancos de dados e identifica possíveis problemas de plágio.

Melhores recursos do verificador de plágio

Detecta instâncias de plágio no texto por meio de varredura em conteúdo e bancos de dados on-line

Identifica possíveis problemas de plágio

Fornece sugestões para citação ou paráfrase adequadas

Ajuda os escritores a garantir a originalidade de seus trabalhos

Limitações do verificador de plágio

A precisão da detecção de plágio varia de acordo com a ferramenta e as fontes que ela verifica

Preço do verificador de plágio

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do verificador de plágio

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

22. Professional LinkedIn Post Writer (Melhor para criação de conteúdo do LinkedIn)

via Professional LinkedIn Post Writer

O GPT Professional LinkedIn Post Writer foi projetado para ajudar profissionais, profissionais de marketing e líderes de pensamento a criar postagens envolventes no LinkedIn que geram visibilidade e interação. Ele compreende o algoritmo do LinkedIn e garante que as postagens sejam estruturadas para obter o máximo de alcance, mantendo a autenticidade e o profissionalismo.

Alinhar o conteúdo com tópicos de tendências e jargões específicos do setor ajuda os usuários a manter uma voz autorizada e relacionável no LinkedIn.

Melhores recursos do Professional LinkedIn Post Writer

Personalize postagens de alta qualidade no LinkedIn com tecnologia de IA, adaptadas ao seu setor e público-alvo

Otimize as postagens para obter engajamento usando técnicas comprovadas de formatação e estruturação

Use ganchos fortes, frases de apelo à ação e técnicas de formatação para tornar as postagens mais fáceis de ler e envolventes

Entenda as tendências do LinkedIn com ferramentas de análise de dados incorporadas para alinhar o conteúdo com as discussões atuais

Limitações do redator profissional de posts no LinkedIn

Pode não capturar totalmente insights específicos de nicho sem a contribuição do usuário

Preços para redatores profissionais de postagens no LinkedIn

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Professional LinkedIn Post Writer

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

23. Storyteller Writer (melhor para desenvolvimento de histórias e brainstorming de ideias)

via Storyteller Writer

Mergulhe em um mundo onde a narração de histórias encontra a inovação! O Storyteller Writer permite que autores, blogueiros e criadores de conteúdo criem narrativas cativantes com ilustrações.

Com essa ferramenta, você experimenta uma fusão única de imagens de personagens, criações personalizadas, variedade de gêneros, ilustrações em tempo real e uma experiência interativa feita sob medida para você. Você assume o comando da narrativa, moldando sua aventura de inúmeras maneiras e descobrindo caminhos que ressoam com sua imaginação.

Melhores recursos do Storyteller Writer

Faça upload de suas imagens - seja uma foto sua, de seu animal de estimação ou do ambiente ao seu redor

Gere personagens personalizados, cenários imersivos e outros elementos visuais que dão vida à história com base nas dicas visuais de suas imagens

Use análises avançadas para criar histórias e imagens bem pensadas

Transforme ideias em histórias e imagens em várias plataformas

Limitações do escritor contador de histórias

Requer a participação humana para garantir a originalidade e evitar enredos estereotipados

Preços para escritores contadores de histórias

Disponível com o ChatGPT Plus, Pro, Team e Enterprise:

Mais: US$ 20/mês

Profissional: $200/mês

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Storyteller Writer

Capítulo: Não há avaliações suficientes

G2: Avaliações insuficientes

Você sabia que uma pesquisa recente descobriu que 55% dos profissionais de marketing usam IA para criar conteúdo, sendo que 54% usam-na para criar os primeiros rascunhos, 43% para otimização de conteúdo e 42% para edição.

ClickUp - O aplicativo diário para trabalho e redação

Embora os GPTs de redação possam ajudar a aprimorar o processo de redação, os modelos avançados de IA e as ferramentas de produtividade levam o processo para o próximo estágio.

O Clickup, o aplicativo diário para o trabalho e uma das ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho e criação de conteúdo de IA mais bem integradas, oferece uma plataforma abrangente para gerenciar todo o ciclo de vida do conteúdo.

Desde o brainstorming inicial e a criação de conteúdo até a edição colaborativa e o gerenciamento de projetos, ele oferece um hub centralizado para todas as suas necessidades de redação.

Use o ClickUp Brain para simplificar textos complexos e tornar sua redação mais clara e eficaz

O ClickUp Brain é o seu assistente de redação com IA, integrando diretamente a IA ao seu fluxo de trabalho e aos processos diários. Isso permite que você gere conteúdo de alta qualidade, refine rascunhos e estruture sua redação para obter o máximo impacto.

Elaboração de postagens em blogs, textos de marketing ou redação técnica - esse modelo avançado de IA integrado ao ClickUp Docs faz tudo isso. Ele fornece sugestões inteligentes e resume e edita seu conteúdo escrito para melhorar a legibilidade e o envolvimento, tornando-o o companheiro ideal para criadores de conteúdo, escritores e profissionais de marketing.

Veja o que o usuário do Reddit u/codymreese disse sobre o uso do ClickUp Brain:

Nós o usamos para informar aos funcionários as próximas etapas, para criar automações, fazemos upload de documentação de ferramentas e software e isso pode ser pesquisado na IA. Usei os campos personalizados da IA em exibições para as principais partes interessadas, de modo que elas podem simplesmente clicar e a IA é executada e as atualiza sobre a tarefa e as próximas etapas.

Nós o usamos para informar aos funcionários as próximas etapas, para criar automações, fazemos upload de documentação de ferramentas e software e isso pode ser pesquisado na IA. Usei os campos personalizados da IA em exibições para as principais partes interessadas, de modo que elas podem simplesmente clicar e a IA é executada e as atualiza sobre a tarefa e as próximas etapas.

Obter modelo gratuito Obtenha uma abordagem estruturada para a criação de conteúdo com o modelo de redação de conteúdo do ClickUp

Além da assistência de IA do ClickUp Brain, o ClickUp também oferece modelos de redação de conteúdo que eliminam efetivamente seu bloqueio de escritor. O modelo de redação de conteúdo do ClickUp ajuda você a organizar ideias, acompanhar revisões e colaborar sem problemas, permitindo que você:

Mantenha todos os seus rascunhos de conteúdo, pesquisas e revisões em um só lugar

Trabalhe com sua equipe em tempo real para refinar e melhorar o conteúdo

Defina datas de vencimento e lembretes para manter o cronograma

Use sugestões e ferramentas de formatação com tecnologia de IA para uma redação refinada

Bônus: Para diretrizes de redação e documentação estruturada, explore o modelo de diretrizes de redação do ClickUp.

Liberte seu potencial criativo com o ClickUp

Este guia explorou alguns dos melhores assistentes de redação com tecnologia de IA, cada um atendendo a diferentes necessidades - marketing de conteúdo, redação acadêmica ou documentação comercial. Entretanto, para realmente maximizar o potencial da IA, você precisa de mais do que apenas uma ferramenta de redação - você precisa de uma plataforma integrada que otimize a criação de conteúdo, a colaboração e o gerenciamento do fluxo de trabalho.

É aí que entra o ClickUp. Com um poderoso gerenciamento de tarefas, colaboração em tempo real e fluxos de trabalho personalizáveis, o ClickUp ajuda a planejar, acompanhar e refinar seu processo de redação do início ao fim. Seja você um blogueiro, profissional de marketing ou romancista, o ClickUp mantém tudo em um só lugar para que você possa se concentrar em criar seu melhor trabalho. Pronto para experimentar o futuro da redação? Inscreva-se no ClickUp e descubra como ele transforma seu processo de criação de conteúdo.