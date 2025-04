Como criar um GPT personalizado para respostas personalizadas

Você faz uma pergunta simples a um chatbot e, em vez de uma resposta útil, recebe uma resposta genérica que parece ter sido extraída de um livro didático. Isso ocorre porque a qualidade do resultado da sua IA depende do contexto que você fornece a ela.

Um GPT personalizado, por outro lado, permite que você crie uma IA que seja altamente relevante para suas necessidades - uma IA que entenda seus projetos, diretrizes, fluxos de trabalho e clientes. E a melhor parte? Qualquer pessoa pode fazer isso!

Nesta postagem do blog, explicaremos como criar um GPT personalizado que economiza seu tempo, elimina tarefas tediosas e fornece respostas mais inteligentes e úteis. 🎯

resumo de 60 segundos Um modelo de GPT personalizado é uma versão especializada do GPT da OpenAI, treinado em dados específicos para aumentar a precisão e a relevância em determinados campos

Veja a seguir as etapas para criar um modelo de GPT personalizado: Abra o GPT Builder (clique em Explorar GPTs > Criar), personalize o nome e a descrição, configure o comportamento , teste e publique (compartilhe em particular ou torne-o público) e reveja e atualize (via My GPTs regularmente)

ClickUp Brain é um gerenciador de projetos com IA que resume automaticamente as reuniões, gera itens de ação e sugere as próximas etapas ClickUp Knowledge Management permite organizar e acessar todos os seus insights, decisões e documentos comerciais críticos em um só lugar ClickUp Chat para colaborar perfeitamente com sua equipe usando o bate-papo com IA que mantém as conversas acionáveis e contextualizadas O ClickUp , por outro lado, traz mais do que um chatbot de IA. Ele combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Em resumo,é um gerenciador de projetos com IA que resume automaticamente as reuniões, gera itens de ação e sugere as próximas etapaspermite organizar e acessar todos os seus insights, decisões e documentos comerciais críticos em um só lugarpara colaborar perfeitamente com sua equipe usando o bate-papo com IA que mantém as conversas acionáveis e contextualizadas

O que é um modelo de GPT personalizado?

Um GPT personalizado no ecossistema da OpenAI permite que os usuários criem uma versão do ChatGPT personalizada para necessidades, setores ou fluxos de trabalho específicos. Em vez de confiar no modelo padrão do ChatGPT, um GPT personalizado pode ser ajustado com instruções personalizadas, configurações de personalidade, bases de conhecimento e até mesmo integrações de API para atender melhor a um caso de uso específico.

via OpenAI

Os GPTs personalizados permitem que você personalize a IA de acordo com suas necessidades sem codificação. Os usuários podem personalizar seu comportamento simplesmente inserindo prompts de texto no construtor de GPT.

Ele compila suas sugestões em um conjunto de regras. Você pode até carregar arquivos de referência ou conectar o GPT personalizado a serviços de terceiros, como automação de fluxo de trabalho e navegação na Web, para obter mais contexto e resultados precisos.

🔍 Você sabia? O ChatGPT foi treinado em aproximadamente 45 TBs de conjuntos de dados, incluindo páginas da Web, livros e outras fontes. Esse treinamento extensivo permite que ele compreenda e responda a muitos tópicos.

Por que criar um modelo de GPT personalizado?

Os modelos gerais de GPT não são criados com sua empresa em mente e podem produzir resultados que carecem de conhecimento específico do setor.

Um GPT personalizado muda isso. Vamos dar uma olhada em como você pode usar o ChatGPT para aumentar a produtividade: 👀

Respostas personalizadas : Um GPT personalizado entende suas necessidades, fornecendo respostas que realmente fazem sentido para sua empresa ou nicho

Profundo conhecimento do setor : Treine-o com dados específicos para que ele se torne um especialista em sua área, seja em planejamento tributário, imóveis ou produtos de software

Fluxo de trabalho mais rápido : Automatize a criação de conteúdo, e-mails ou perguntas frequentes, mantendo a consistência da marca para que você gaste menos tempo com edições repetitivas

Privacidade e controle mais fortes: Ao contrário das ferramentas públicas de IA, uma GPT personalizada mantém seus dados dentro do seu sistema, reduzindo os riscos de segurança

Fato interessante: Existem muitos exemplos divertidos de GPTs personalizados, como 'Simpsonize Me', que transforma fotos em arte no estilo Simpsons. Outro é o 'Game time', que explica os jogos de tabuleiro para jogadores de qualquer nível de habilidade!

Como funcionam os modelos de GPT: Uma visão geral rápida

Os modelos GPT (Generative Pre-trained Transformer) geram texto semelhante ao humano usando uma combinação de aprendizagem profunda, conjuntos de dados maciços e algoritmos preditivos.

Em vez de simplesmente regurgitar fatos memorizados, eles preveem a próxima palavra mais provável em uma sequência com base no contexto.

Vamos entender como a GPT funciona 👇

1. Pré-treinamento em um enorme conjunto de dados

No centro da GPT está o pré-treinamento, em que o modelo é alimentado com terabytes de dados de texto de livros, sites e outras fontes. Ele não "memoriza" fatos, mas aprende estruturas de linguagem, padrões e relações entre palavras.

✅ Exemplo: Se você digitar 'Artificial Intelligence is transforming...' (A inteligência artificial está transformando...), o GPT prevê palavras que normalmente vêm em seguida, como 'business' (negócios), 'healthcare' (saúde) ou 'industries' (setores). '

2. Redes neurais de transformadores

Os modelos de IA do GPT usam uma arquitetura Transformer, uma técnica de aprendizagem profunda que processa palavras em paralelo (em vez de uma a uma, como os modelos mais antigos).

🔍 Principal inovação: O GPT usa o mecanismo de autoatenção, que atribui diferentes níveis de importância às palavras em uma frase, permitindo que ele entenda o contexto e o significado.

✅ Exemplo: Na frase "Ele colocou café na caneca. Em seguida, ele a pegou", o GPT sabe que "ela" se refere à caneca e não ao café, graças à autoatenção.

3. Ajuste fino para precisão e relevância

Após o pré-treinamento, o modelo passa por um ajuste fino, no qual é treinado em conjuntos de dados específicos para melhorar a relevância, a precisão e as considerações éticas. Essa etapa alinha o modelo com a intenção humana e as necessidades de negócios.

Exemplo: Um assistente de IA jurídica é aperfeiçoado em decisões judiciais, jurisprudência e documentos jurídicos, garantindo que ele forneça insights jurídicos confiáveis em vez de resumos genéricos.

4. Geração de respostas (previsão da próxima palavra)

Quando um usuário faz uma pergunta, o GPT não "sabe" a resposta - ele a prevê com base em seu conhecimento e contexto aprendidos. Essa previsão é feita atribuindo probabilidades às palavras e selecionando o próximo token mais provável.

controle de temperatura:

Temperatura mais alta (por exemplo, 1. 0) → Respostas mais criativas, porém mais arriscadas

Temperatura mais baixa (por exemplo, 0,2) → Respostas mais previsíveis e baseadas em fatos

✅ Exemplo: Prompt: "Qual é a melhor maneira de investir US$ 10.000?

Resposta de baixa temperatura: 'Uma carteira diversificada com fundos de índice é uma escolha segura'

Resposta de alta temperatura: 'Considere imóveis, ações de tecnologia emergentes ou até mesmo criptomoedas se você puder lidar com a volatilidade'

5. Aprendizado contínuo por meio de RLHF

Os modelos de GPT melhoram com o tempo usando loops de feedback humano. O OpenAI usa o aprendizado por reforço a partir do feedback humano (RLHF) para ajustar as respostas com base em:

Upvotes/downvotes nas respostas do chatbot

Correções de revisores especializados

Detecção de viés e alinhamento de segurança

✅ Exemplo: Se os usuários repetidamente votarem contra uma resposta sobre "práticas recomendadas de codificação", a equipe de treinamento da OpenAI ajustará o modelo para melhorar as respostas futuras.

⚡️Quick Hack: Aqui está uma pequena folha de dicas do ChatGPT: Abra um novo bate-papo: Ctrl + Shift + 0 (Windows) e Cmd + Shift + 0 (Mac)

Concentre-se na entrada do bate-papo: Shift + Esc

Excluir bate-papo: Ctrl + Shift + Backspace (Windows) e Cmd + Shift + Backspace (Mac)

Como criar um GPT personalizado

Criar um GPT personalizado pode parecer complexo, mas, com a abordagem certa, é surpreendentemente simples.

Aqui está um guia passo a passo para criar GPTs personalizados:

Etapa 1: Acesse o construtor de GPT

Faça login em sua conta da OpenAI. Você precisará de uma assinatura do ChatGPT Plus ou Enterprise para criar um modelo personalizado. Na barra lateral, clique em Explorar GPTs.

Agora, selecione Create para iniciar o construtor de GPT.

Leia mais: Como se tornar um engenheiro de prompts

Etapa 2: Definir seu GPT personalizado

No construtor de GPT da OpenAI, descreva o que você deseja que seu GPT faça. Desde o tratamento de consultas de clientes até a geração de relatórios do setor, esta etapa molda as respostas da IA.

O criador de GPT sugerirá um nome e uma descrição, que você pode editar para se adequar melhor ao seu caso de uso.

Etapa 3: ajuste o comportamento de seu GPT

Você pode ajustar o comportamento do seu GPT usando a interface de conversação do construtor. Além disso, você pode ajustar ainda mais essas respostas na guia Configurar na parte superior.

Adicione alguns iniciadores de conversa, defina prompts ou exemplos de perguntas para orientar os usuários na interação com seu GPT.

Você também pode adicionar algumas instruções personalizadas, se necessário:

Carregar arquivos: Forneça documentos de referência, como PDFs, diretrizes ou conjuntos de dados, para obter contexto adicional para o GPT

Integração com ferramentas externas: Conecte seu GPT a serviços de terceiros por meio de APIs, permitindo que ele agende tarefas ou recupere dados e os acesse por meio do armazenamento do GPT

Personalize a aparência: Carregue uma foto de perfil ou gere uma usando ferramentas de IA como o DALL-E

Etapa 4: teste e publique seu GPT

Antes de finalizar, teste seu GPT personalizado para garantir que ele responda conforme o esperado. Ajuste as configurações, se necessário. Quando estiver satisfeito com a configuração, clique em Create para iniciar seu GPT. Você pode compartilhá-lo de forma privada por meio de um link ou torná-lo publicamente detectável.

Bônus ⚙️: Confira esta lista das melhores ferramentas de engenharia de prompts para IA generativa para otimizar seu fluxo de trabalho, aumentar a precisão e obter o máximo de seus projetos baseados em IA.

Para manter seu GPT personalizado eficaz, visite regularmente a seção My GPTs na barra lateral para acessá-lo e modificá-lo conforme necessário.

À medida que seus requisitos evoluem, você pode carregar novos arquivos, atualizar as configurações (clique em Update) ou ajustar o comportamento para garantir a relevância. Não se esqueça de salvar todas as alterações para manter o GPT com o melhor desempenho possível.

dica profissional: Mantenha uma documentação clara dos dados de treinamento, dos parâmetros e de todos os ajustes que fizer. Isso poupará seu tempo ao solucionar problemas ou atualizar seu modelo posteriormente. Se quiser excluir um GPT, basta acessar ChatGPT > My GPTs, clicar no menu de três pontos (---) ao lado de seu GPT personalizado, selecionar Delete GPT e confirmar.

Como otimizar e manter seu GPT personalizado

Como qualquer ferramenta de IA, seu GPT precisa de atualizações regulares, ajuste fino e monitoramento para ter o melhor desempenho possível.

As melhores maneiras de otimizar e manter seu GPT personalizado são:

Seu GPT é tão inteligente quanto os dados com os quais ele aprende. Certifique-se de treiná-lo com conteúdo preciso, relevante e diversificado, especialmente se você usar o ChatGPT para criação de conteúdo, assistência médica, marketing, vendas e outras finalidades.

Exemplo: Se você estiver gerenciando um bot de suporte ao cliente orientado por IA, atualizá-lo com novos recursos de produtos ou tendências recentes de suporte o ajudará a dar respostas melhores em vez de confiar em respostas desatualizadas.

Revise e teste para obter melhor desempenho

Configure um ciclo de feedback em que os usuários possam avaliar as respostas ou sinalizar problemas para que você saiba exatamente o que precisa ser melhorado. A execução de testes A/B (comparando a versão atual com uma versão atualizada) ajuda a identificar quais alterações realmente melhoram.

Exemplo: Se os usuários informarem que seu GPT tem dificuldades com consultas específicas, use o feedback deles para ajustar as respostas e melhorar a precisão.

Hack rápido: Em vez de pedir uma lista de ideias, inverta o processo pedindo primeiro as piores ideias possíveis. Esse é um hack fantástico do ChatGPT! Por exemplo, em vez de "Dê-me estratégias de marketing para um produto SaaS", pergunte "Quais são as piores estratégias de marketing que fracassariam em um produto SaaS?" Em seguida, diga: "Agora transforme essas estratégias em estratégias vencedoras". ' Use o ChatGPT para gerar insights inesperados e de alta qualidade em vez de respostas superficiais.

Fique atento às métricas de desempenho

Assim como no monitoramento do tráfego do site ou do desempenho do aplicativo, monitore as principais métricas, como precisão da resposta, velocidade e satisfação do usuário, para detectar quaisquer quedas na qualidade. Identifique os problemas antes que eles se tornem problemas.

Aqui estão alguns KPIs que você pode monitorar:

Precisão e tempo de resposta

Índice de satisfação do usuário (CSAT/ NPS)

Taxa de conclusão de tarefas

Taxa de escalonamento

Retenção e engajamento

Detecção de desvios

✅ Exemplo: Digamos que seu GPT personalizado para suporte esteja lidando com as consultas dos clientes. Se você notar um aumento nas reclamações dos usuários sobre respostas irrelevantes ou respostas atrasadas, isso é um sinal de alerta. Verifique os registros quanto aos tempos de resposta e à precisão; eles destacarão os problemas e ajustarão o modelo de acordo.

Bônus: Melhores cursos de engenharia de prompts para desenvolvedores

Limitações da GPT personalizada

Os GPTs personalizados têm limitações que podem afetar o desempenho deles em aplicativos do mundo real. Conhecer essas restrições significa que você está mais bem preparado para evitar armadilhas comuns 👇

Limitações de caracteres: Os GPTs personalizados têm um limite de instruções de 8.000 caracteres, o que significa que você deve ser preciso. Se estiver tentando configurar um fluxo de trabalho complexo que precise de instruções detalhadas, colocar todos os detalhes nesse espaço pode ser um desafio

A complexidade é um problema: Se sua tarefa exigir lógica profunda, raciocínio longo em várias etapas ou integrações além da geração básica de texto, talvez você precise de ferramentas externas para preencher as lacunas

O tamanho do arquivo é importante: Cada arquivo carregado tem um limite de 512 MB e, embora você possa usar vários arquivos, carregar muitos de uma vez pode resultar em erros

Limites de tokens: Há um limite de 2 milhões de tokens por arquivo, o que significa que grandes conjuntos de dados podem ser cortados

Limites de mensagens: Se você estiver no ChatGPT Plus, poderá se deparar com limites de taxa (como 40 mensagens por 3 horas). Para usuários pesados, isso pode ser um gargalo grave

Você sabia que uma engenharia de prompts eficaz é muito útil ao trabalhar com ferramentas de IA? Aqui estão alguns frameworks que você pode usar ao estruturar seus prompts: RACE: Função, Ação, Contexto, Expectativas

APE: Ação, objetivo, expectativa

COAST: Personagem, objetivos, ações, cenário, tarefa

TAG: Tarefa, Ação, Meta

Bônus: Melhores alternativas para o OpenAI Playground

Por que o ClickUp é uma alternativa poderosa ao GPT personalizado

Os GPTs personalizados são perfeitos para chats de IA personalizados, mas se você precisar simplificar o trabalho, centralizar o conhecimento e automatizar tarefas além das conversas, precisará de uma alternativa mais abrangente.

Enter ClickUp , o aplicativo everything para o trabalho.

Em vez de mexer em um GPT personalizado e ainda ter que estruturar tudo manualmente, o ClickUp oferece gerenciamento de trabalho com IA, gerenciamento de conhecimento, colaboração em tempo real e muito mais em um só lugar.

Vamos dar uma olhada no que você obteria quando o ChatGPT e o ClickUp se enfrentassem:

1. Cérebro ClickUp

A primeira coisa que você vai querer experimentar na plataforma é o ClickUp Brain, o assistente de IA incorporado, explicitamente projetado para trabalho.

Diferentemente do GPT personalizado, o Brain automatiza tarefas, resume reuniões, prioriza o trabalho e até sugere as próximas etapas. Em vez de ser um parceiro de brainstorming, ele permite que você aja, colabore e faça as coisas.

A melhor parte? Você não precisa configurá-lo manualmente. Vivendo dentro do ClickUp, o Brain entende suas tarefas, projetos, documentos e fluxos de trabalho, sem que você os mencione explicitamente.

Peça ao ClickUp Brain atualizações diárias da equipe e marcos do projeto em qualquer lugar

Em sua essência, o Brain funciona como:

Gerenciador de conhecimento de IA: Já perdeu tempo procurando em e-mails, mensagens do Slack ou documentos apenas para encontrar uma única informação? O ClickUp Brain se lembra de tudo em suas ferramentas e obtém respostas instantaneamente (com reconhecimento de contexto, sempre)

Lembre-se dos principais detalhes do projeto e aja de acordo com eles imediatamente com o ClickUp Brain

Gerente de projetos de IA: Gerenciar projetos significa controlar prazos, acompanhar tarefas e garantir que nada passe despercebido. O Brain permite que você automatize tudo isso e muito mais, enquanto se concentra em outras tarefas importantes

✅ O que o Brain pode fazer: Atualize automaticamente o andamento do projeto com base na conclusão da tarefa

Gere relatórios para que você não precise fazer isso

Sugira as próximas etapas com base no que está acontecendo no projeto

Obtenha atualizações instantâneas sobre tarefas, bate-papo, reuniões e fluxos de trabalho com o ClickUp Brain

Escritor de IA para o trabalho: O cérebro pode escrever para você no seu estilo, seja elaborando um e-mail para um cliente ou resumindo uma longa discussão

Peça ao ClickUp Brain para escrever, editar ou resumir conteúdo para você

Como bônus, com o ClickUp Brain, agora você tem a opção de usar vários LLMs, como ChatGPT, Gemini e Claude.

2. Gerenciamento de conhecimento do ClickUp

Produzir informações conscientes do contexto é uma coisa, mas garantir que o chatbot as armazene para referência futura é outra. A Solução de Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp ajuda você a fazer isso.

Use a solução de gerenciamento de conhecimento do ClickUp para armazenar e organizar informações importantes

Em poucas palavras, use esta base de conhecimento de IA para obter:

Respostas instantâneas com IA : O ClickUp Brain obtém insights de seus documentos, wikis, tarefas e comentários, para que seu chatbot (e sua equipe) possa obter informações precisas instantaneamente

Importação perfeita de conhecimento : Traga documentos, planilhas e anotações de diferentes ferramentas, consolidando tudo em um só lugar

Criação de wiki sem esforço : Converta qualquer documento em um wiki totalmente organizado com apenas alguns cliques

Colaboração em tempo real : Os profissionais do conhecimento podem editar, atualizar e comentar em wikis em tempo real, mantendo o conhecimento atualizado e relevante

Permissões granulares e controle de versão : Mantenha as informações seguras com acesso baseado em funções e acompanhe todas as alterações com o histórico de versões

Hub de documentos centralizado: Pesquise, filtre e gerencie rapidamente todo o wiki e o conhecimento da empresa em um espaço intuitivo

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Sem dúvida, ele facilitou a vida comparativamente, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base no progresso diário, foi fácil planejar o futuro.

3. ClickUp Chat

O ClickUp Chat mantém todas as suas conversas de trabalho no mesmo lugar em que você gerencia projetos. Sejam discussões de tarefas, anúncios de equipe com Posts ou acompanhamento de itens de ação, o Chat mantém tudo conectado - exatamente onde deve estar.

Combine gerenciamento de tarefas, anúncios para toda a empresa e mensagens diretas com o ClickUp Chat

Veja como ele ajuda 👀

Transforme conversas em ação: Com o Chat, você pode transformar qualquer mensagem em uma Com o Chat, você pode transformar qualquer mensagem em uma tarefa ClickUp com um clique

Mantenha todos alinhados: Gerenciar uma equipe significa manter o controle de um milhão de coisas ao mesmo tempo. Com o FollowUps, é possível sinalizar mensagens importantes, atribuí-las a colegas de equipe e garantir que você não perca nada

Comunique-se com a sua equipe: Com o SyncUps, você pode fazer uma chamada de voz ou vídeo diretamente no ClickUp, compartilhar sua tela e atribuir tarefas em tempo real. Não há necessidade de links extras do Zoom ou anotações de reunião - a plataforma resume automaticamente os pontos principais e cria itens de ação para você

Pular a rolagem: Você se ausentou por algumas horas (ou dias) e perdeu um longo tópico de bate-papo? O AI CatchUp oferece um resumo rápido dos pontos principais para que você possa ir direto ao que interessa, em vez de ficar rolando os tópicos

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes enterradas em intermináveis chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema centralizado, os insights críticos são perdidos. Mas com o ClickUp, isso nunca será um problema. Transforme instantaneamente chats, comentários, documentos e até mesmo e-mails em tarefas acionáveis - para que nada se perca e cada decisão faça o trabalho avançar!

Modele seu projeto para obter sucesso com o ClickUp

Criar seu próprio GPT personalizado para respostas personalizadas é apenas o começo.

Você quer um sistema com tecnologia de IA que gerencie, organize e simplifique todo o seu fluxo de trabalho, em uma ferramenta que você usa todos os dias, para quase todas as suas tarefas.

Com o ClickUp, você obtém um assistente com tecnologia de IA que conecta tarefas, documentos e conhecimento em toda a sua organização em tempo real. Então, por que se limitar a apenas uma ferramenta de IA quando você pode ter um espaço de trabalho de IA totalmente integrado?

Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅