77% das reuniões geralmente terminam com a decisão de agendar uma reunião de acompanhamento - um ciclo frustrante. Mas há uma maneira de se livrar disso.

Os modelos de apresentação de pauta de reunião são muito úteis para manter suas discussões focadas e no caminho certo. Pense neles como roteiros claros! Esses modelos permitem que você organize todos os seus principais tópicos de forma clara, profissional e fácil de ver e entender. Dessa forma, todos chegam à reunião prontos para começar.

Então, por que depender de anotações dispersas quando você pode organizar tudo perfeitamente? Este blog explorará os modelos gratuitos de agenda de reunião do PowerPoint para ajudá-lo a realizar reuniões mais produtivas e eficientes.

O que faz um bom modelo de agenda de reunião do PowerPoint?

Um modelo ideal de apresentação de pauta de reunião do PowerPoint fornecerá uma tela visual para a preparação de uma reunião. Você pode gerenciar seu tempo e permitir que todos se preparem para a chamada.

Aqui estão cinco características que você deve procurar nos modelos de pauta:

Estrutura e fluxo claros: Oferece espaço para organizar os tópicos da reunião, os intervalos de tempo e os pontos de discussão para manter as conversas nos trilhos

Design visualmente atraente: Segue uma formatação profissional, layouts limpos e recursos visuais sutis, como ícones e linhas do tempo, para facilitar o acompanhamento

Alocação de tempo: Aloca blocos de tempo estimados para discussões, a fim de garantir que a reunião não se estenda

Seções dedicadas: Inclui espaço para objetivos, pontos de discussão, atribuições de oradores e itens de ação

Próximas etapas: Destaca ações, responsabilidades e prazos pós-reunião para um acompanhamento completo

Fato divertido: 88% das pessoas passam quase toda a semana de trabalho se comunicando.

Modelos gratuitos de agenda de reunião do PowerPoint

Criar uma lista de verificação de preparação de reunião toda vez que você agenda uma pode ser exaustivo e consumir muito tempo. Não é de se admirar que as reuniões geralmente comecem sem uma pauta completa ou um plano sólido!

Mas aqui está a boa notícia: Os modelos gratuitos e personalizáveis do Microsoft PowerPoint eliminam o incômodo do planejamento. Com esses designs prontos, você pode criar um roteiro claro e estruturado em pouco tempo.

Confira esta lista de modelos de agenda de reunião do PowerPoint e mantenha suas reuniões focadas e produtivas!

1. Modelo de PowerPoint de agenda de reunião da SlideModel

via SlideModel

Precisa dividir a pauta de sua reunião em vários designs de slides?

O modelo de agenda de reunião do PowerPoint oferece sete estilos de agenda distintos em 14 slides, cada um disponível em temas claros e escuros. Você pode incorporar diagramas numerados, caixas de texto para o tempo, informações do palestrante e elementos personalizáveis.

Use este modelo de reunião gratuito para:

Descreva os principais pontos de discussão e objetivos para reuniões executivas de negócios

Personalize os slides da agenda com cores de marca, formas e outros elementos editáveis para apresentações personalizadas

Compartilhe agendas de reuniões em formatos compatíveis com os modelos do PowerPoint, Keynote e Google Slides

Ideal para: Apresentações em que o envolvimento visual do público e o detalhamento da pauta são cruciais

2. Slides de agenda simples do PowerPoint por SlideModel

via SlideModel

Experimente o modelo de PowerPoint Simple Agenda Slides se você quiser um design simples. A estrutura de seis slides lista os itens da pauta de forma lógica e oferece layouts para pautas de 3 pontos, 4 pontos e 6 pontos com caixas de resumo e espaços reservados para imagens.

Esse modelo permite que você:

Destaque os principais pontos de discussão e os principais capítulos das apresentações de negócios

Use elementos editáveis para personalizar os slides da pauta de acordo com as necessidades específicas da reunião

Projete um tom profissional e inteligente para reuniões de negócios com um design visualmente limpo

Ideal para: Comunicação clara e concisa sem elementos visuais elaborados

3. modelo de PowerPoint de agenda de 1 a 7 itens da SlideModel

via SlideModel

Deseja priorizar o apelo do público, mas ainda não descobriu como realizar reuniões produtivas?

O modelo de PowerPoint Agenda de 1 a 7 itens usa um design de pontos curvos para apresentar um índice - uma alternativa aos formatos tradicionais de agenda linear. Você pode listar até 7 itens de pauta para definir o escopo de uma reunião e, ainda assim, manter o design minimalista para máxima clareza.

Veja como esse modelo é útil:

Adapte o modelo para apresentações com diferentes durações de pauta, de 1 a 7 itens

Enfatize os principais pontos de discussão e a alocação de tempo para melhor compreensão do público

Integre um slide de pauta moderno e envolvente em apresentações que exijam um equilíbrio entre apelo visual e estrutura

Ideal para: Apresentadores que desejam definir imediatamente as principais conclusões da reunião

4. Modelo de agenda de reunião de equipe em PowerPoint do Canva

via Canva

Precisa de um modelo de apresentação de agenda de reunião que seja profissional e agradável aos olhos? Este modelo de agenda de reunião de equipe do PowerPoint tem tudo o que você precisa.

Seu design limpo em azul e roxo mantém as coisas organizadas, enquanto as seções para itens de ação e acompanhamento garantem que todos saibam o que fazer em seguida.

Use este modelo para:

Organize reuniões de atualização de projetos, descrevendo claramente os planos de negócios e o acompanhamento do progresso

Atribua itens de ação e responsabilidades diretamente na pauta para a responsabilização da equipe

Acompanhe as tarefas e decisões de acompanhamento de reuniões anteriores para garantir o progresso

Compartilhe agendas de forma colaborativa com os membros da equipe no Canva para obter informações e acesso em tempo real

Ideal para: Equipes com experiência em tecnologia e gerentes de projeto para discussões colaborativas

5. Modelo de agenda de reunião de negócios da Sliesgo

via Sliesgo

Você está cansado de reuniões que saem dos trilhos? Este modelo de agenda de reunião de negócios descreve cronogramas de reuniões, atualizações de projetos e planos multimídia para manter todos focados e envolvidos. Revise cronogramas e status de trabalho com facilidade agora mesmo!

Esse modelo ajuda você:

Apresente cronogramas de projetos e atualizações de progresso em um formato visualmente atraente

Descreva os pontos de discussão para brainstorming criativo ou reuniões estratégicas

Personalize facilmente os slides da agenda com elementos editáveis no Google Slides, PowerPoint ou Canva

Ideal para: Líderes empresariais que desejam acompanhar o progresso do trabalho e os KPIs

6. Modelo de PowerPoint de convite para reunião by Slideegg

via Slideegg

Se seus convites para reuniões continuam sendo ignorados, talvez seja hora de atualizá-los! O modelo de convite de reunião do PowerPoint ajuda você a criar convites profissionais em minutos, incluindo detalhes importantes como data, hora, local, objetivo e pauta.

Quando estiver pronto, basta compartilhá-lo por e-mail ou em uma plataforma de agendamento on-line para garantir que todos estejam informados e preparados para participar.

Configure este modelo para:

Apresente as pautas das reuniões e as principais informações para os possíveis participantes

Personalize os slides de convite com sua marca e detalhes específicos da reunião

Distribua convites para reuniões com aparência profissional nos formatos PowerPoint e Google Slides

Ideal para: Criar rapidamente convites para reuniões visualmente atraentes e informativos

7. Modelo de agenda do PowerPoint da SlideTeam

via SlideTeam

O modelo de agenda do PowerPoint Agenda inspira os participantes com uma agenda visualmente atraente que define um tom positivo. Ele oferece cinco slides exclusivos para um processo de reunião de cinco estágios para tornar seus planos de reunião criativos e claros.

Com esse modelo, você pode:

Enfatize a importância das reuniões orientadas pela agenda para a produtividade e o gerenciamento do tempo

Personalize cada slide para destacar objetivos comerciais, funções e cronogramas específicos

Promova a transparência e a responsabilidade apresentando um roteiro de reunião bem estruturado e inspirador

Ideal para: Concentrar-se em elementos de negócios, como planejamento e marketing

Fato divertido: A felicidade dos funcionários aumenta aproximadamente 20% quando eles podem trabalhar 100% remotamente.

Limitações do uso do PowerPoint para o modelo de agenda de reunião

Os modelos tornam a criação de pautas para reuniões com clientes ou reuniões de equipe rápida e fácil. No entanto, os modelos de pauta de reunião do PowerPoint têm limitações que podem atrasá-lo.

Antes de selecionar seu modelo ideal, é importante estar ciente desses possíveis obstáculos:

Reduz a velocidade das edições: O PowerPoint tem muito design e pode deixar você preso a fontes, espaçamentos e layouts de slides

Dificulta o trabalho em equipe: O planejamento da agenda da equipe nos modelos de apresentação do PowerPoint significa enviar e receber apresentações de slides por e-mail e mesclar os comentários manualmente

Perde itens de ação: É ótimo durante a reunião, mas, depois, o slide de conteúdo não se vincula às ferramentas de gerenciamento de tarefas, tornando o acompanhamento um esforço manual

Pesquisa ineficiente da agenda: As informações dos modelos de slides da agenda não são facilmente extraíveis ou pesquisáveis em todas as reuniões

Compartilhamento autônomo inconveniente: O PowerPoint é uma ferramenta de apresentação, portanto, é difícil distribuir um folheto de pauta ou um documento digital separado de todo o conjunto de slides

Sem automação: Ele não oferece nenhuma automação integrada para fluxos de trabalho de agenda, deixando que você lide com todas as tarefas de configuração e gerenciamento manualmente

você sabia? Enquanto 19% dos funcionários acham que o excesso de comunicação pode atrapalhar seu sucesso, os outros 7% culpam o excesso de canais de comunicação interna.

Alternativas para os modelos de agenda de reunião do PowerPoint

Embora o PowerPoint seja excelente em apresentações, usá-lo para criar pautas de reuniões não é uma solução de trabalho completa. Slides estáticos, problemas de formatação e colaboração complicada consomem muito tempo e são limitadores.

As pautas e as discussões das reuniões permanecem isoladas do trabalho necessário após a reunião. Em outras palavras, o PowerPoint não permite que você passe da discussão para a ação. No entanto, com o ClickUp, o aplicativo de tudo para o trabalho, essa abordagem desconectada se conserta.

O ClickUp se integra ao seu espaço de trabalho e ajuda a gerenciar tudo, de projetos a tarefas, em um único espaço. Chega de ficar pulando de aplicativo! Por exemplo, o ClickUp Meetings transforma agendas de reuniões estáticas em planos acionáveis.

📮ClickUp Insight: Nossos dados da pesquisa de eficácia de reuniões mostram que 25% das reuniões envolvem, em média, 8 ou mais participantes. Também descobrimos que uma reunião média dura aproximadamente 51 minutos. Essas grandes reuniões podem resultar em pelo menos 6 a 8 horas de tempo de reunião coletiva gastas por semana em nível organizacional. E se você pudesse reduzir esse tempo? O ClickUp transforma a forma como as equipes se comunicam! Em vez de reuniões demoradas, colabore diretamente nas tarefas usando comentários, anexos, notas de voz, videoclipes e muito mais - em um só lugar.

Você pode atribuir itens da pauta a membros específicos da equipe, definir datas de vencimento para pontos de discussão e até mesmo designar locais ou salas de reunião. À medida que a reunião avança, registre os itens de ação e as próximas etapas na pauta, vinculando-os a indivíduos e prazos.

Portanto, você obtém uma pauta detalhada com os principais pontos de discussão, resultados e tarefas relevantes. O ClickUp tem vários modelos que se integram ao sistema e o ajudam a transformar discussões em planos. Aqui estão alguns deles, escolhidos a dedo para sua próxima reunião:

1. O modelo de agenda do ClickUp

Obter modelo gratuito Aumente a produtividade de sua reunião com o modelo de agenda ClickUp

O modelo de agenda do ClickUp é sua salvação para escapar do caos das reuniões e transformar as discussões em sessões produtivas e colaborativas. Defina metas, atribua tarefas e mantenha todos responsáveis - tudo em um só lugar.

Veja como esse modelo pode ajudar você:

Atribua responsabilidades aos membros da equipe diretamente na pauta para fins de prestação de contas

Acompanhe o status e o progresso dos itens da agenda usando campos personalizados e visualizações no ClickUp

Divida as tarefas e os itens de ação para garantir resultados práticos

Ideal para: Atribuir tarefas e monitorar o acompanhamento diretamente em suas agendas de reuniões

2. O modelo ClickUp Meetings

Obter modelo gratuito Organize suas agendas de integração e recrutamento com os modelos de reuniões do ClickUp

Imagine agendas com tópicos codificados por cores, proprietários designados e itens de ação rastreáveis presentes simultaneamente e facilmente ajustáveis. O modelo ClickUp Meetings estrutura tudo - desde análises tensas de candidatos até atualizações críticas de projetos.

Com esse modelo, você pode:

Estruture as reuniões da equipe de RH para atualizações de projetos, garantindo que todos estejam alinhados com o progresso

Organize reuniões de avaliação de entrevistas com candidatos, capturando itens de ação e atribuições de entrevistadores

Planeje sessões de integração para novas contratações, descrevendo os principais tópicos e os membros responsáveis da equipe

Ideal para: Profissionais de RH e equipes de recrutamento

3. O modelo de lista de verificação de reunião do ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha as tarefas e os acompanhamentos organizados com o modelo de lista de verificação de reunião do ClickUp

O modelo de lista de verificação de reunião do ClickUp não é apenas uma lista de tarefas; é o seu painel de controle pessoal de reuniões. Ele permite que você crie agendas focadas, acompanhe os prazos sem perder o ritmo e capture as principais decisões e discussões em tempo real.

Este modelo pode ajudá-lo:

Acompanhe o progresso dos itens da lista de verificação com status personalizados para um acompanhamento eficiente

Organize todos os elementos essenciais da reunião em um só lugar, desde a preparação até as tarefas pós-reunião

Atribua itens de ação e prazos aos membros da equipe

Ideal para: Criar um sistema simples e orientado por listas de verificação no ClickUp

👀 Você sabia? Empresas com 100 funcionários podem economizar até US$ 2,5 milhões por ano cortando reuniões desnecessárias, enquanto aquelas com 5.000 podem economizar US$ 100 milhões.

4. O modelo de reunião ClickUp Nível 10

Obter modelo gratuito Facilite reuniões de liderança estruturadas com o modelo de reunião ClickUp Nível 10

Reuniões improdutivas frustram a todos, mas isso pode mudar com o modelo de reunião ClickUp Nível 10. Estruture com eficiência as metas de suas reuniões em faixas semanais, mensais e trimestrais, garantindo que cada chamada termine com itens de ação claros e tarefas atribuídas.

Configure este modelo e use-o para:

Organize reuniões semanais da equipe de liderança com foco no progresso e alinhamento das metas estratégicas

Acompanhe o progresso dos objetivos mensais e trimestrais, garantindo que as equipes se mantenham dentro do orçamento e do cronograma

Facilite a comunicação transparente e as atualizações em tempo real entre todas as partes interessadas nas reuniões de liderança

Ideal para: Implementar a estrutura de reunião de nível 10 do Sistema Operacional Empresarial (EOS)

5. O modelo de reunião 1:1 do ClickUp

Obter modelo gratuito Use o modelo de reunião 1:1 do ClickUp para check-ins individuais

Organizar uma reunião com cada subordinado e manter o controle de suas necessidades, progresso, acompanhamento, etc., fica mais fácil com o modelo de reunião 1:1 do ClickUp. fica mais fácil de gerenciar com o modelo de reunião 1:1 do ClickUp. Independentemente de quando você se reúne com seus funcionários, esse modelo sempre terá recursos para refrescar sua memória.

Acesse este modelo para:

Centralize todas as suas pautas de reuniões individuais e mantenha-as organizadas

Personalize agendas individuais para cada membro da equipe, adaptando as discussões às suas necessidades e objetivos específicos

Colabore nos itens da agenda e no feedback com os membros da equipe

Ideal para: Gerentes que realizam chamadas e colaboram com membros individuais da equipe

6. O modelo de reunião geral do ClickUp

Obter modelo gratuito Use o modelo ClickUp All-Hands Meeting para discussões em toda a empresa

Uma reunião geral envolve quase todos da empresa, o que a torna uma oportunidade perfeita para sair do assunto e perder a atenção de todos.

No entanto, o modelo de reunião do ClickUp All-Hands permite que você defina agendas focadas. Prepare-se para a apresentação usando o ClickUp Docs colaborativo e automatize lembretes para informar sua equipe sobre chamadas recorrentes.

Esse modelo permite que você:

Acompanhe as principais decisões e os itens de ação atribuídos diretamente no fluxo da reunião para que todos possam acompanhar

Mantenha um formato consistente e organizado para todas as atualizações recorrentes em toda a empresa

Visualize o progresso da reunião e os itens de ação usando Lista, Quadro, Linha do tempo e Gráficos de Gantt do ClickUp para uma supervisão abrangente

Ideal para: Realizar regularmente uma reunião em toda a empresa

7. O modelo ClickUp Meeting Tracker

Obter modelo gratuito Mantenha o controle de tudo relacionado à sua reunião com o modelo ClickUp Meeting Tracker

Se você tem muitas reuniões e tem dificuldade para acompanhar os itens de ação, use este modelo ClickUp Meeting Tracker. Ele organiza uma visão geral completa dos resultados da reunião, incluindo tarefas, agendas, notas de reunião e acompanhamentos pós-reunião, em um único espaço.

Com esse modelo, você pode:

Prepare-se para as próximas reuniões delineando as pautas e os principais pontos de discussão diretamente no rastreador

Atribua e monitore itens de ação e tarefas de acompanhamento aos membros da equipe

Visualize os cronogramas e o andamento das reuniões usando as visualizações de calendário, quadro e reunião para obter uma visão geral abrangente

Personalize o rastreador de detalhes da reunião, como o tipo de reunião, o local e o pessoal-chave, usando os campos personalizados para uma organização sob medida

Ideal para: Registrar detalhes da reunião, como agenda, anotações e itens de ação

Tenho reuniões quinzenais com meu supervisor e usamos o ClickUp para nossa agenda. Eu me sinto mais preparado porque todas as minhas solicitações de eventos e apresentações estão aqui, juntamente com um indicador de status atualizado que ela pode verificar.

Tenho reuniões quinzenais com meu supervisor e usamos o ClickUp para nossa agenda. Eu me sinto mais preparado porque todas as minhas solicitações de eventos e apresentações estão aqui, juntamente com um indicador de status atualizado que ela pode verificar.

👀 Você sabia? 88% das pessoas conseguem apresentar facilmente uma visão geral dos cronogramas e status dos projetos para seus colegas de trabalho e clientes usando uma ferramenta de gerenciamento de projetos.

Planeje a agenda da sua próxima reunião com o ClickUp

Uma pauta de reunião funciona como uma estrutura definida para discussões produtivas. Embora os modelos de apresentação do PowerPoint ofereçam uma vantagem inicial, eles têm limitações em relação à colaboração em tempo real e à integração com outros processos de fluxo de trabalho.

Mas o ClickUp supera esse desafio e trabalha com você o tempo todo. Você pode usar a plataforma para criar agendas de reuniões, mesclar com tarefas novas e existentes, conectar cronogramas de projetos e colaborar com sua equipe sempre que necessário.

Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e pare de realizar reuniões sem direção.