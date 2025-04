13 modelos gratuitos de planos de desenvolvimento de carreira

Imagine estar em uma encruzilhada em sua carreira, sem saber qual caminho seguir. Você tem grandes sonhos, mas a estrada à frente parece incerta.

Talvez você esteja buscando a próxima promoção, tentando mudar de setor ou até mesmo pensando em abrir seu próprio negócio. Mas aqui está o problema: atingir essas metas de carreira pode rapidamente parecer algo distante sem um plano de ação sólido.

É aqui que um modelo de planejamento de desenvolvimento de carreira pode fazer toda a diferença. É uma ferramenta simples que permite mapear suas metas, identificar as etapas a serem seguidas e manter-se no caminho certo.

Com um plano claro, você pode definir metas alcançáveis, acompanhar o progresso e desenvolver as habilidades para levar sua carreira ao próximo nível. Portanto, continue lendo para descobrir os 13 principais modelos de plano de desenvolvimento de carreira e assumir o controle do seu futuro.

Você sabia? Uma pesquisa recente revelou que 76% dos funcionários buscam oportunidades de desenvolvimento profissional para expandir suas carreiras.

O que são modelos de plano de desenvolvimento de carreira?

Um modelo de plano de desenvolvimento de carreira é uma ferramenta estratégica que ajuda as pessoas a definir e atingir suas metas profissionais. Pode ser para se destacar em seu emprego atual ou mudar para uma nova função.

Prontos para usar e projetados metodicamente, eles oferecem uma estrutura para destacar as aspirações de carreira, as habilidades necessárias e as etapas práticas para alcançá-las.

Em outras palavras, esses modelos de plano de desenvolvimento profissional permitem que você defina metas, acompanhe o progresso delas e identifique as áreas/habilidades que precisa cultivar para alcançá-las.

Você sabia? Cerca de 65% das crianças de hoje trabalharão em carreiras que ainda não foram inventadas - pense em especialistas em ética de IA, controladores de tráfego de drones ou designers de realidade virtual! 🤯

O que faz um bom modelo de plano de desenvolvimento de carreira?

Um modelo de plano de desenvolvimento profissional bem elaborado facilita o alinhamento com suas metas profissionais. Ele também o ajuda a capitalizar cada oportunidade de crescimento, garantindo que você permaneça relevante no mercado de trabalho em constante mudança.

Aqui estão alguns componentes essenciais que seu modelo de plano de desenvolvimento profissional deve ter:

Design fácil de usar: Escolha um modelo que tenha um design limpo, com elementos como tabelas, seções, subseções etc. Isso o ajudará a organizar e gerenciar suas metas com mais eficiência

Recursos de avaliação de habilidades: Procure uma solução com ferramentas integradas para avaliar habilidades e identificar lacunas. Certifique-se de que ela tenha espaço para autorreflexão e coleta de feedback de gerentes, colegas etc. ✅

Recursos de acompanhamento do progresso: Escolha um modelo que lhe permita definir metas alcançáveis e acompanhar o progresso delas por meio de resultados mensuráveis. Recursos como marcos, barras de progresso e atualizações de status garantem o mesmo ✅

Elementos visuais: Escolha um modelo de desenvolvimento profissional que contenha elementos visuais, como tabelas, gráficos, linhas do tempo e matrizes. Eles fornecem informações valiosas sobre o progresso do desenvolvimento de suas habilidades de uma forma muito mais compreensível ✅

Integrações: Verifique se o modelo é compatível com ferramentas e softwares de terceiros, como aplicativos de controle de tempo, ferramentas de produtividade, software de gerenciamento de talentos etc. Isso ajuda a centralizar os dados, garantindo que você atinja as metas de carreira com mais eficiência ✅

13 modelos de planos de desenvolvimento de carreira

Aqui estão 13 modelos de planos de desenvolvimento de carreira que você pode usar para subir na escada corporativa e alcançar o crescimento profissional:

1. Modelo de plano de carreira do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie o roteiro perfeito para sua carreira com o modelo de plano de carreira do ClickUp

Imagine que você escolheu uma carreira, mas não tem certeza sobre os próximos passos. É aí que entra o modelo de plano de carreira do ClickUp.

Esse planejador de desenvolvimento profissional divide sua possível trajetória de carreira em etapas acionáveis com um criador de roteiro do tipo arrastar e soltar. Além disso, você pode personalizar os níveis de carreira e as descrições de cargos para se adequar a diferentes funções de trabalho.

Veja por que você vai adorar Monitore o crescimento da carreira usando painéis de controle de progresso

Acompanhe o desenvolvimento de habilidades com o mapeamento integrado de competências

Atribua recursos de aprendizado e programas de orientação diretamente no modelo

Ideal para: Indivíduos, equipes de RH e líderes de negócios que estejam elaborando planos de progressão de carreira claros e estruturados

2. Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje o desenvolvimento de sua equipe com o modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

De acordo com as estatísticas, 94% dos funcionários permaneceriam mais tempo em uma organização que investe em seu crescimento. Como ponto de partida, experimente o modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp.

Este modelo foi criado exclusivamente para equipes focadas no crescimento que preparam os funcionários para o futuro. Com ele, você pode criar planos de desenvolvimento adaptados às habilidades, preferências e funções de cada membro da equipe. Ele permite que você defina metas, acompanhe o progresso e forneça feedback.

Veja por que você vai adorar Anexe materiais e recursos de treinamento para uma experiência mais abrangente de construção de conhecimento

Defina os objetivos de crescimento dos funcionários com seções de definição de metas pré-criadas

Use lembretes automáticos e atribuições de tarefas para manter o progresso no caminho certo

Alinhe os esforços de desenvolvimento com as metas de negócios por meio do acompanhamento personalizado de KPIs

Ideal para: Gerentes e equipes de L&D que criam roteiros de crescimento personalizados, planos de treinamento e oportunidades de orientação para funcionários

3. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Obter modelo gratuito Use o modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp para atingir suas metas pessoais sem problemas

Procurando um modelo para cumprir seus objetivos de desenvolvimento pessoal? Escolha o modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp.

Este modelo de desenvolvimento profissional é fácil de usar e contém uma série de recursos que você pode utilizar para avançar em sua carreira. Não importa se você está aprimorando as habilidades atuais ou desenvolvendo novas, ele permite que você crie um plano de ação para abordar sistematicamente cada meta.

Veja por que você vai adorar Acompanhe as práticas diárias, semanais e mensais para gerenciar sua rotina

Defina etapas de ação com base em prioridades para o desenvolvimento de habilidades e metas de desenvolvimento pessoal

Vincule metas a painéis personalizados para ter uma visão geral do progresso

Utilize os prompts de reflexão e as ferramentas de avaliação incorporadas para o autoaperfeiçoamento

Ideal para: Profissionais e indivíduos que estabelecem metas estruturadas de autoaperfeiçoamento nas áreas de carreira, educação e crescimento pessoal

4. Modelo de relatório de desempenho do ClickUp

Obter modelo gratuito Determine a eficácia de sua estratégia de desenvolvimento com o modelo de relatório de desempenho do ClickUp

Elabore a melhor estratégia de desenvolvimento de carreira para seus funcionários com o modelo de relatório de desempenho do ClickUp. Ele permite definir e monitorar KPIs de desempenho - taxa de produtividade, qualidade do trabalho, desenvolvimento de habilidades, etc. - em tempo real.

Esse documento também oferece amplos elementos visuais, como tabelas, gráficos e quadros de resultados, para analisar o progresso e identificar tendências e áreas de melhoria. Além disso, ele se integra a ferramentas de controle de tempo e produtividade para produzir insights valiosos sobre o desempenho.

Veja por que você vai adorar Acompanhe as contribuições, as habilidades e o impacto do projeto dos funcionários com métricas pré-criadas

Gere automaticamente resumos de desempenho usando campos de relatório dinâmicos

Use escalas de classificação personalizáveis para padronizar as avaliações entre as equipes

Ideal para: Profissionais de RH e gerentes que acompanham métricas de desempenho de funcionários, conquistas e áreas de melhoria em um formato padronizado

Fato curioso: Um desenvolvedor de software de uma empresa dos EUA terceirizou secretamente todo o seu trabalho para a China, enquanto passava seus dias de trabalho assistindo a vídeos de gatos e navegando no Reddit. Ele pagava ao prestador de serviços uma fração de seu salário, entregava um trabalho perfeito e até recebia o prêmio de funcionário do mês - várias vezes! Seu esquema só foi descoberto quando uma auditoria encontrou logins estrangeiros em sua estação de trabalho. 😬

5. Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Obter modelo gratuito Avalie seus planos de desenvolvimento de carreira por meio do desempenho dos funcionários com o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Você sabia? Um processo de revisão vem depois do planejamento e da implementação do desenvolvimento profissional. 24% dos funcionários acham que isso é essencial e considerariam deixar o emprego se não fosse oferecido.

O modelo de avaliação de desempenho do ClickUp foi criado com base em avaliações de 360 graus. Portanto, os funcionários podem usá-lo para realizar autoavaliações, obter feedback dos colegas e enumerar suas realizações. E, como gerente, você só precisa estabelecer objetivos e definir cronogramas.

Esse modelo de plano de desenvolvimento também simplifica o acompanhamento da melhoria do desempenho, com análises integradas para comparar métricas de desempenho passadas e presentes.

Veja por que você vai adorar Permita a colaboração entre gerentes e funcionários com notas compartilhadas e ferramentas de feedback

Use seções de feedback de 360 graus para avaliações de várias fontes

Automatize a definição de metas e as recomendações para as próximas etapas com base nos resultados da análise

Ideal para: Empresas que realizam avaliações formais de funcionários, sessões de feedback de 360 graus e discussões de definição de metas com base no desempenho anterior

6. Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Obter modelo gratuito Use o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp para visualizar suas metas em tarefas realizáveis e com prazo determinado

O modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp é um recurso versátil. Seus recursos podem ajudá-lo a traçar uma estratégia sólida, especialmente se você for um gerente que está organizando um plano de desenvolvimento profissional para seus novos contratados.

O modelo visualiza todo o seu plano, divide-o em metas acionáveis e as categoriza em marcos de 30, 60 e 90 dias para garantir o progresso e a realização em tempo hábil. Ele também envia lembretes automáticos para revisões regulares das metas. Além disso, permite que você compartilhe percepções, notas, recursos, etc., com os funcionários para colaboração em tempo real. com os funcionários para colaboração em tempo real.

Veja por que você vai adorar Use indicadores de progresso e controle de status para monitorar o sucesso de novos contratados

Defina os resultados e as expectativas para cada fase com campos personalizáveis

Atribua mentores, recursos e tarefas importantes diretamente no modelo

Ideal para: Contratar gerentes e novos funcionários, estruturar a integração, os marcos de treinamento e as expectativas iniciais de desempenho para uma transição tranquila

7. Modelo de plano de ação de metas SMART do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie metas de carreira SMART com o modelo de plano de ação de metas SMART do ClickUp

SMART é uma estrutura eficaz de definição de metas que sugere que toda meta deve ser específica, mensurável, atingível, relevante e com prazo determinado. O modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp segue essa mesma abordagem.

Com esse modelo, você pode definir metas mensuráveis, organizar tarefas e alinhá-las ao seu plano de ação. Você também pode definir KPIs e estabelecer prazos para garantir que cada meta seja relevante e executada em tempo hábil. Além disso, ele permite anexar documentos, recursos ou notas de reunião relevantes a cada meta, garantindo que tudo esteja disponível em um local central.

Veja por que você vai adorar Personalize as medições de KPI com campos de critérios de sucesso incorporados

Divida as metas em planos de ação passo a passo com datas de vencimento

Use barras de progresso e marcadores de marcos para acompanhamento em tempo real

Ideal para: Equipes e indivíduos que estabelecem e executam objetivos claramente definidos e mensuráveis, com etapas de ação e prazos detalhados

Dica profissional: Se uma tarefa parecer muito difícil, torne-a pequena demais para fracassar. Quer ler mais? Leia apenas uma frase. Quer se exercitar? Faça uma flexão de braço. Pequenas vitórias criam impulso. 🏃🏻

8. Modelo de gráfico de marcos do ClickUp

Obter modelo gratuito Use o modelo de gráfico de marcos do ClickUp para dividir grandes objetivos de carreira em tarefas pequenas e práticas

Você precisa de um modelo para criar planos de desenvolvimento profissional com marcos claramente definidos? Confira o modelo ClickUp Milestone Chart Template.

Este modelo divide objetivos complexos em tarefas gerenciáveis. A busca por um diploma ou a expansão de habilidades cria um guia passo a passo para atingir qualquer meta de carreira.

Além disso, você pode destacar as principais fases com marcadores codificados por cores para maior clareza, rastrear dependências usando gráficos de Gantt e visualizações de fluxo de trabalho, ajustar as etapas de acordo com sua abordagem de aprendizado e muito mais.

Veja por que você vai adorar Monitore o progresso usando indicadores de porcentagem de conclusão

Organize os objetivos de carreira em um cronograma visual de marcos

Atribua proprietários a marcos com controle automático de tarefas

Ideal para: Gerentes de projeto e planejadores de carreira que mapeiam os principais marcos, dependências e prazos para a progressão na carreira

9. Modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Obter modelo gratuito Maximize a produtividade nas atividades cotidianas com o modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Seja você um indivíduo ou um líder de equipe, maximizar a produtividade é a chave para obter melhores resultados - mesmo no caso de desenvolvimento de carreira. No entanto, se você achar difícil, use o modelo de produtividade pessoal do ClickUp.

Esse documento consolida todas as suas tarefas para que você possa planejá-las e executá-las com mais eficiência. Ele também é altamente personalizável, o que significa que você pode usá-lo para gerenciar metas pessoais e profissionais. Use rótulos e filtros codificados por cores para categorizar tarefas e definir prioridades, prazos, etc.

Veja por que você vai adorar: Analise o progresso e automatize o acompanhamento das metas para monitorar sua produtividade geral sem perder a qualidade

Utilize o ClickUp Calendar View para planejar sua agenda e definir prazos

Use o controle de tempo incorporado para analisar os padrões de produtividade

Analise regularmente as tendências de produtividade usando painéis e relatórios analíticos

Ideal para: Freelancers, empreendedores e profissionais que gerenciam tarefas diárias, hábitos e prioridades para otimizar o equilíbrio e a eficiência da vida profissional e pessoal

10. Modelo de plano de vida ClickUp

Obter modelo gratuito Obtenha o ClickUp Life Plan Template para visualizar e estruturar metas de carreira de longo prazo com facilidade

A ideia de planejamento de longo prazo lhe parece muito complicada? Não se preocupe - o modelo de plano de vida do ClickUp foi criado para simplificar o planejamento de longo prazo.

Esse plano de desenvolvimento profissional facilita muito a estruturação de metas de carreira de longo prazo. Sejam elas relacionadas à saúde, às finanças ou à carreira, você pode usar as categorias de metas de vida pré-criadas para dividi-las em tarefas acionáveis e organizá-las e priorizá-las.

Veja por que você vai adorar Visualize o progresso gradual e ajuste os planos com atualizações em tempo real e ferramentas de reflexão

Equilibre as prioridades pessoais e profissionais usando seções dedicadas

Divida as aspirações em etapas práticas com cronogramas

Acompanhe o progresso com visualizações interativas do roteiro de vida

Ideal para: Indivíduos que planejam metas pessoais e profissionais de longo prazo, abrangendo carreira, saúde, finanças e decisões importantes da vida

Dica profissional: Precisa de uma solução mais abrangente para acompanhar e gerenciar seus objetivos? Use o ClickUp Goals! Ele consolida todas as suas tarefas em um só lugar para que você possa: Defina objetivos mensuráveis com metas claras

Acompanhe o progresso em tempo real usando indicadores dinâmicos

Vincule tarefas e projetos diretamente às suas metas

Automatize o controle de metas e receba alertas oportunos

Gere relatórios detalhados para obter insights orientados por dados

11. Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp

Obter modelo gratuito Verifique a proficiência técnica de sua equipe e preencha as lacunas com o modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp

Você está procurando funcionários com as habilidades certas para uma função técnica ou deseja criar um plano de desenvolvimento de habilidades personalizado para sua equipe? Use o modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp.

Este modelo mostra as habilidades de cada funcionário, ajudando você a avaliar sua adequação a uma função. Se necessário, use-o para oferecer oportunidades de desenvolvimento. Além disso, ele permite que você atribua módulos de treinamento e certificações diretamente no documento e acompanhe o progresso das habilidades para garantir que você e sua equipe estejam na mesma página.

Veja por que você vai adorar Identifique lacunas de habilidades com ferramentas de filtragem e classificação em tempo real

Mapeie as habilidades dos funcionários com grades de avaliação de habilidades pré-configuradas

Compare as competências da equipe usando mapas de calor gerados automaticamente

Ideal para: Líderes de RH e de equipes que avaliam os níveis de habilidades técnicas, identificam lacunas de habilidades e planejam treinamentos direcionados para melhorar as habilidades das equipes

12. Modelo de roteiro de carreira por Template. net

O Career Roadmap Template by Template. net é outro recurso útil para o planejamento de carreira. Seu design abrangente aborda aspirações de curto e longo prazo, permitindo que você defina metas flexíveis com marcadores de estágio de carreira incorporados.

Além disso, você pode acompanhar as habilidades e certificações necessárias de seus funcionários para criar caminhos de aprendizagem personalizados. O modelo está disponível para download em vários formatos, incluindo Word, Google Docs e PDF.

Veja por que você vai adorar Baixe e compartilhe planos de carreira em vários formatos (PDF, Word, Excel)

Use modelos de planos de carreira específicos do setor para estruturar planos de crescimento

Inclua descrições de cargos e critérios de promoção para maior clareza

Ideal para: Funcionários e candidatos a emprego que estejam mapeando estratégias de progressão de carreira passo a passo, incluindo as habilidades e certificações necessárias

Fato divertido: Em média, uma pessoa muda de carreira de 5 a 7 vezes. Portanto, se estiver se sentindo preso, lembre-se: seu próximo emprego pode ser completamente diferente! 😉

13. Modelo de estrutura de progressão de carreira da AIHR

via AIHR

O Modelo de Estrutura de Progressão de Carreira da AIHR ajuda você a orientar os funcionários que buscam orientação e oportunidades de aprimoramento de habilidades. Ele permite que você estabeleça escadas de carreira baseadas em funções com níveis de competência detalhados.

Dessa forma, você pode identificar facilmente quais novas habilidades são adequadas para um funcionário. Além disso, as percepções baseadas em dados garantem que todo o processo de progressão na carreira seja justo, transparente e orientado para os resultados.

Veja por que você vai adorar Forneça planos estruturados de desenvolvimento de habilidades para cada estágio da carreira

Padronize os critérios de promoção usando estruturas de avaliação pré-criadas

Alinhe os planos de carreira com o gerenciamento de desempenho e os programas de treinamento

Ideal para: Organizações que estabelecem critérios estruturados de promoção, trilhas de crescimento de carreira e escadas de carreira baseadas em competências para os funcionários.

Atinja suas metas de carreira com os modelos do ClickUp

O desenvolvimento de carreira é mais do que apenas uma palavra da moda - é uma etapa essencial para alcançar o sucesso duradouro. Seja explorando um novo caminho de carreira, buscando crescimento ou refinando suas habilidades, ter um plano bem estruturado pode fazer toda a diferença.

É aqui que um modelo de plano de desenvolvimento de carreira entra em ação. Eles proporcionam clareza, reduzem a sobrecarga e mantêm você responsável em cada etapa do processo. Além disso, a estrutura pronta ajuda você a economizar tempo e a se concentrar no que realmente importa - o avanço de sua carreira.

Então, você está pronto para dar o próximo grande passo em sua vida profissional? Confira o ClickUp. O aplicativo completo para o trabalho, os modelos de plano de desenvolvimento profissional do ClickUp foram projetados para ajudá-lo a criar seus planos de crescimento de carreira passo a passo.

Então, não espere mais! Inscreva-se no ClickUp para um teste gratuito para mapear sua trajetória de carreira e alcançar suas aspirações profissionais!