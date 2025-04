Microsoft Loop vs. OneNote: uma comparação

Se você não anotar, ele não existe.

É verdade! A tomada de notas eficaz molda a forma como as equipes colaboram e se comunicam.

Como candidato a uma função, você já perguntou a uma empresa sobre sua cultura de reuniões? Isso diz muito sobre sua colaboração e gerenciamento de tarefas.

As bandeiras verdes incluem:

"Nós nos livramos de reuniões desnecessárias. "

"Seguimos uma estrutura clara de reunião. "

"Cada reunião tem objetivos, não apenas um espaço no calendário. "

É aqui que os aplicativos de anotações visuais, como o Microsoft Loop e o OneNote, se destacam. Eles ajudam a simplificar seus pensamentos, organizar tarefas e permitir a colaboração em equipe.

Mas qual delas se adapta melhor ao seu estilo de trabalho? Neste blog, analisaremos o Microsoft Loop vs. OneNote para ajudá-lo a decidir. Se você precisa de mais do que apenas anotações, o ClickUp combina tarefas, documentos e colaboração - tudo em um só lugar.

resumo de 60 segundos Recurso Microsoft Loop OneNote Rico suporte multimídia Suporta vários elementos multimídia Permite a incorporação de imagens, áudio e vídeos Gerenciamento avançado de tarefas Inclui atribuição de tarefas e controle de progresso Falta de recursos integrados de gerenciamento de projetos Integração com o Microsoft 365 Integração profunda com os aplicativos do Microsoft 365 para uma colaboração perfeita Integra-se aos aplicativos da Microsoft, mas é mais estático Espaços de trabalho colaborativos Oferece centros de projetos dedicados e espaços de trabalho flexíveis Principalmente para organização de notas individuais Acesso off-line Requer Internet para funcionalidade total Oferece acesso off-line às anotações Recursos com tecnologia de IA Oferece aprimoramentos orientados por IA para produtividade Não inclui recursos com tecnologia de IA

O que é o Microsoft Loop?

via Microsoft Loop

O Microsoft Loop é uma ferramenta de produtividade colaborativa do Microsoft 365. Ele permite que as equipes criem e compartilhem conteúdo em tempo real usando componentes interativos do Loop, integrando-se perfeitamente a aplicativos como Teams, Outlook e Word.

Introduzido em 15 de novembro de 2023, o Microsoft Loop traz uma poderosa coautoria em tempo real por meio de seu Fluid Framework, permitindo que vários usuários colaborem em documentos e tarefas simultaneamente.

Recursos do Microsoft Loop

O Microsoft Loop transforma a experiência de cocriação da sua equipe ao conectar equipes, conteúdo e tarefas em todas as suas ferramentas e dispositivos. Ele também permite que você organize suas ideias, conteúdo e recursos à medida que o projeto se desenvolve.

Recurso nº 1: Blocos de construção portáteis

Os componentes do Loop são pequenas partes móveis de conteúdo que permanecem atualizadas, não importa onde você as coloque. Solte uma lista de tarefas no Teams, incorpore-a em um e-mail ou adicione-a a um documento do Word - qualquer alteração é sincronizada instantaneamente em todos os locais.

via Microsoft Loop

Aqui está uma lista de componentes que você pode criar:

Tabelas para organizar dados

Quadros de tarefas para acompanhar o progresso

Notas para atualizações rápidas

Listas de verificação para processos passo a passo

O que é interessante é como esses componentes se conectam com outras ferramentas da Microsoft. Por exemplo, se você criar uma lista de tarefas, ela será sincronizada automaticamente com o Planner e o To Do.

Fato divertido: O Microsoft Loop funciona como uma varinha mágica de criatividade. basta digitar "/" para adicionar instantaneamente rótulos, datas ao vivo, imagens, emojis, tabelas, listas de verificação e muito mais!

Recurso nº 2: Centro de projetos dedicado

O Loop Workspaces é um aplicativo autônomo que você pode acessar por meio do aplicativo da Web Microsoft Loop. Use-o para:

Configure layouts personalizados usando ferramentas de arrastar e soltar

Crie áreas dedicadas para diferentes fases do projeto

Mantenha todos os materiais do projeto em um local virtual e organizado

Recurso nº 3: Telas flexíveis

As páginas do Loop oferecem um ambiente flexível, funcionando como quadros brancos digitais que se adaptam às suas necessidades. Adicione pessoas, tarefas, links e dados - todos editáveis em tempo real.

Reaja, comente e compartilhe ideias com o Loop Pages

Com o Loop Pages, as equipes podem:

Comece com um esboço básico

Adicione componentes conforme necessário

Compartilhe páginas nos aplicativos do Microsoft 365

Edite conteúdo em conjunto e veja as alterações instantaneamente

Recurso nº 4: Integração com o Microsoft 365

O Loop funciona bem com todo o ecossistema da Microsoft. Quer se trate do Microsoft Teams, de documentos, planilhas ou apresentações, é possível trabalhar em conjunto sem esforço no espaço de trabalho do Loop, eliminando as barreiras entre diferentes ferramentas de produtividade:

Equipes: Compartilhe componentes diretamente em seus bate-papos

Outlook: Adicionar conteúdo do Loop a e-mails

Word (versão web): Incluir elementos do Loop em documentos

Quadro branco: Use o Loop durante as sessões de brainstorming

via Microsoft Loop

Fique na mesma página - literalmente. Quando alguém edita um novo componente do Loop:

As alterações aparecem instantaneamente para todos os usuários

As atualizações são sincronizadas em todos os locais onde o componente é compartilhado

Os membros da equipe sempre veem a versão mais recente

Preços do Microsoft Loop

Grátis

O que é o OneNote?

via Microsoft OneNote

O Microsoft OneNote é um aplicativo profissional de anotações que permite capturar, organizar e compartilhar informações entre dispositivos. Ele oferece um espaço de trabalho flexível e unificado para anotar ideias, gerenciar tarefas e colaborar.

Recursos do Microsoft OneNote

Com recursos como suporte a multimídia, formatação de rich text e integração perfeita com outros aplicativos da Microsoft, o OneNote é ideal para uso pessoal e profissional.

Recurso nº 1: Tela de formato livre

Ao contrário dos processadores de texto padrão, que o obrigam a usar formatos rígidos, o Microsoft OneNote oferece uma tela em branco para você trabalhar. Você pode clicar em qualquer ponto da página para digitar, fazer esboços ou adicionar multimídia - o espaço se adapta à forma como você organiza naturalmente as informações.

Recurso nº 2: Organização inteligente

O OneNote imita a estrutura de um fichário tradicional, organizando suas anotações em cadernos, seções e páginas. É possível criar vários blocos de notas, seja para projetos de trabalho ou planejamento pessoal. 📑

via Microsoft OneNote

Em cada bloco de notas, é possível adicionar seções como 'Meeting Notes', 'Project Ideas', 'Camping Trip', etc., e preenchê-las com páginas individuais, facilitando a organização e a eficiência. e preenchê-las com páginas individuais, facilitando a organização e a eficiência.

via Microsoft OneNote

Recurso nº 3: Suporte multimídia avançado

Quem disse que suas anotações precisam ser apenas texto? Com o OneNote, você pode dar vida a elas! Adicione imagens, tabelas, dados de planilhas, esboços desenhados à mão, grave áudio ou incorpore vídeos em suas páginas.

Seja capturando uma palestra, salvando um vídeo tutorial ou usando recursos visuais para mapear suas ideias, o OneNote facilita a manutenção de tudo em um espaço criativo e interativo.

Recurso nº 4: Pesquisa que funciona

Você já passou muito tempo procurando uma anotação específica e não encontrou nada? Bem, o poderoso recurso de pesquisa do OneNote permite que você encontre o que precisa em segundos. Ele pode encontrar palavras:

Em suas anotações manuscritas

Dentro de uma imagem (usando a tecnologia OCR)

Em algumas gravações de áudio esquecidas (usando a busca fonética)

De lembretes rápidos a anotações de reuniões, o OneNote garante que você possa localizar tudo sem esforço, para que você gaste menos tempo pesquisando e mais tempo fazendo as coisas.

Você sabia? Mais de 26% dos americanos dizem que estão "quase constantemente" on-line, destacando a crescente importância de ferramentas digitais de anotações como o OneNote em nossas vidas diárias!

Preços do Microsoft OneNote

Grátis

Ilimitado : uS$ 6,99/mês por usuário

Empresarial : A partir de US$ 6/usuário/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Microsoft Loop vs. OneNote: Recursos comparados

Se você está tentando escolher entre o Microsoft Loop e o OneNote, provavelmente está avaliando suas diferentes abordagens de colaboração em equipe e organização de anotações. Vamos analisar como eles se comparam para ajudá-lo a escolher o mais adequado. 💁

Aqui está uma tabela de lista de verificação rápida comparando seus principais recursos:

Recursos Microsoft Loop OneNote Coautoria em tempo real ✅ ✅ Tela de forma livre ✅ ✅ Estrutura do bloco de notas ❌ ✅ Rico suporte a multimídia ✅ ✅ Gerenciamento avançado de tarefas ✅ ❌ Integração perfeita com os aplicativos do Microsoft 365 ✅ ✅ Espaços de trabalho colaborativos ✅ ❌ Acesso off-line ❌ ✅ Pesquisa em todo o conteúdo ✅ ✅ Histórico de versões para notas ✅ ✅ Marcação e organização ✅ ✅ Suporte a aplicativos móveis ✅ ✅ Recursos baseados em IA ✅ ❌

Ainda não está convencido? Aqui está um entendimento mais aprofundado das duas ferramentas.

Recurso nº 1: Objetivo e funcionalidade principal

O Microsoft Loop se concentra em três seções principais: Componentes (partes reutilizáveis que você pode incorporar em qualquer lugar), Páginas (telas flexíveis para o trabalho) e Espaços de trabalho (onde tudo fica). Essas partes são projetadas para se mover e mudar conforme a necessidade da sua equipe.

O OneNote segue uma estrutura familiar: Os blocos de notas contêm "Seções", que contêm "Páginas". é mais fixo do que um sistema de caderno físico, o que o torna excelente para manter as informações organizadas.

🏆 Vencedor: O OneNote leva a melhor por ser uma forma de organização mais familiar, fácil e estruturada.

Recurso nº 2: Integração e colaboração do Microsoft 365

O Loop se encaixa no Word, Excel, Teams e outros aplicativos do Microsoft 365. Você pode extrair dados e conteúdo de todas essas ferramentas para criar um espaço de trabalho central, permitindo a colaboração em tempo real.

O OneNote também se conecta, mas mais como um local para armazenar documentos incorporados do que como um hub interativo. Embora você possa incluir conteúdo de outros aplicativos da Microsoft, ele permanece mais estático. Ele pode lidar com vários editores, mas é mais voltado para o compartilhamento de materiais de referência.

🏆 Vencedor: A integração mais profunda e as ferramentas de colaboração em tempo real do Loop lhe dão a vantagem.

O Loop vem pronto para lidar com o gerenciamento de projetos - você pode atribuir tarefas, definir datas de vencimento e monitorar o progresso. Esse recurso o torna particularmente útil para equipes que lidam com projetos complexos com muitas partes móveis.

O OneNote não inclui recursos integrados de gerenciamento de projetos. Embora seja notável para a organização de informações, ele não foi projetado para rastrear tarefas e cronogramas de projetos.

Vencedor: Escolha o Microsoft Loop aqui pelos recursos de gerenciamento de projetos.

Recurso nº 4: Personalização

O Loop oferece modelos e componentes que podem ser adaptados às suas necessidades específicas, quer você esteja executando projetos criativos ou gerenciando processos complexos.

O OneNote também oferece modelos pré-formatados, mas eles são usados principalmente para organizar anotações. Embora você possa organizar as informações como quiser, ele é menos adaptável para criar diferentes fluxos de trabalho com personalização limitada.

🏆 Vencedor: As opções de personalização mais amplas do Loop lhe dão a liderança.

Microsoft Loop vs. OneNote no Reddit

Recorremos ao Reddit para explorar a posição dos usuários no debate entre o Microsoft Loop e o OneNote, e muitos compartilharam percepções sobre os pontos fortes de cada ferramenta.

Um usuário comenta sobre os recursos de colaboração de ambas as ferramentas:

Estou usando os dois. O Loop para colaboração e o OneNote para todo o resto. Agora que o OneNote está começando a oferecer suporte à integração do Loop, é o melhor dos dois mundos.

Outro, favorece o OneNote pela funcionalidade de pesquisa:

O Loop tem sérias deficiências na funcionalidade de pesquisa. Nem de longe a pesquisa é tão útil e precisa quanto a do OneNote.

Outro usuário acredita que ambos atendem a diferentes casos de uso:

Eu ficaria com o OneNote para uso pessoal e talvez considerasse criar um Loop para projetos em grupo

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Microsoft Loop vs. OneNote

Se você acha que o Microsoft Loop e o OneNote são impressionantes, espere para ver o que o ClickUp pode fazer.

Quando se trata de ClickUp vs. Microsoft Loop e OneNote, o ClickUp rouba os holofotes ao combinar a colaboração do Loop e a organização do OneNote.

clickUp, the everything app for work, gerencia sozinho projetos, faz anotações, controla prazos e cria fluxos de trabalho detalhados que se adaptam ao seu estilo de trabalho e às suas necessidades específicas. *

Seja você um estudante tentando acompanhar as tarefas, um pequeno empresário fazendo malabarismos com as prioridades ou parte de uma grande equipe coordenando projetos, o ClickUp está ao seu lado!

📮ClickUp Insight: Acha que sua lista de tarefas está funcionando? Pense novamente. Nossa pesquisa mostra que 76% dos profissionais usam seu próprio sistema de priorização para o gerenciamento de tarefas. No entanto, pesquisas recentes confirmam que 65% dos trabalhadores se concentram em vitórias fáceis em detrimento de tarefas de alto valor sem uma priorização eficaz. As Prioridades de Tarefas do ClickUp transformam a maneira como você visualiza e lida com projetos complexos, destacando facilmente as tarefas críticas. Com os fluxos de trabalho alimentados por IA do ClickUp e os sinalizadores de prioridade personalizados, você sempre saberá o que fazer primeiro.

Está se perguntando o que diferencia o ClickUp? Vejamos:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Docs

Com o ClickUp Docs, o trabalho em equipe fica muito mais fácil. Seu recurso de edição de documentos em tempo real permite atribuir itens de ação, marcar membros da equipe em comentários e até mesmo converter texto em tarefas para delegar responsabilidades sem problemas.

Compartilhe conhecimento, estimule a inovação e analise de forma colaborativa os princípios de design com o ClickUp Docs

Precisa de algo mais sofisticado? Use ferramentas intuitivas como páginas aninhadas, tabelas e modelos prontos para uso para criar wikis verificados, roteiros de pesquisa ou documentos detalhados.

Seu software de pesquisa e gerenciamento de tarefas suporta formatação avançada, fornecendo banners codificados por cores e blocos de código com destaque de sintaxe, tornando o ClickUp ideal para projetos criativos e técnicos.

Além disso, as configurações de privacidade permitem que você controle quem vê ou edita seus documentos, mantendo as informações confidenciais seguras e projetadas para permitir a colaboração com equipes externas. 🤝

Hack rápido: O ClickUp Docs permite que você aninhe subpáginas ilimitadas em uma única página. Crie hierarquias detalhadas para uma organização perfeita.

Veja o que há de mais interessante no ClickUp Docs:

Detalhes da página personalizada : Acompanhe a contagem de palavras e o tempo de leitura de seu documento enquanto cria anotações. Você também pode personalizar os detalhes da página, incluindo ou excluindo propriedades como o nome do autor, a data de criação, o índice fixo, a imagem da capa e muito mais ✅

Modo de foco : Elimine as distrações e desfrute de uma experiência de escrita mais minimalista ✅

Modo off-line : Faça anotações a qualquer momento e em qualquer lugar com o modo off-line e sincronize perfeitamente suas alterações com o ClickUp assim que estiver on-line novamente ✅

Arquivar documentos : Classifique seus documentos e arquive os que você raramente usa; recupere-os rapidamente com a ajuda de tags ✅

Modelos de documentos: Escolha entre a extensa biblioteca de modelos pré-construídos do ClickUp ou crie modelos personalizados do zero. Dê o pontapé inicial com os modelos de notas de reunião do ClickUp! ✅

Dica profissional: Com o ClickUp Docs, você pode criar subpáginas ilimitadas em uma única página para criar hierarquias complexas e manter seu trabalho perfeitamente organizado!

ClickUp's One Up #2: Bloco de Notas

Deseja fazer anotações rápidas e particulares que funcionem em conjunto com o gerenciamento de projetos? O ClickUp Notepad traz uma nova visão das anotações digitais, combinando anotações pessoais com a criação perfeita de tarefas.

Personalize suas anotações adicionando cabeçalhos, caixas de seleção, marcadores ou cores com o ClickUp Notepad

No espaço de trabalho do ClickUp, você pode abrir o Bloco de Notas por meio do menu Quick Action no canto superior direito. Fixe-o em sua barra de ferramentas e você estará pronto para capturar ideias em qualquer lugar.

Vamos explicar com um exemplo:

Fazendo anotações durante uma chamada de cliente

Abra o ClickUp Notepad no menu Quick Action na barra de ferramentas superior direita

Dê um nome à sua anotação (por exemplo, "Reunião com o cliente - reformulação do site")

Comece a digitar suas anotações usando o editor de rich text

Adicione anexos como mockups ou capturas de tela usando /attach

Conversão de notas em tarefas

Após a chamada, você pode:

Selecione pontos importantes de suas anotações

Clique em 'Convert to Task' (Converter em tarefa)

Escolha onde colocar a tarefa em seu espaço de trabalho

Adicione datas de vencimento e atribua membros da equipe

E tem mais! Suas anotações são privadas - elas são apenas para seus olhos. Mantenha-as seguras com o ClickUp Notepad e tenha liberdade para debater ideias ou manter lembretes pessoais sem se preocupar com a visibilidade do espaço de trabalho. A verdadeira mágica acontece quando você quer transformar essas anotações rápidas em itens de ação. Viu uma ótima ideia em suas anotações? Transforme-a em uma tarefa com um clique, exatamente onde você precisa em seu espaço de trabalho.

Aprimore suas anotações com a ajuda de uma barra de ferramentas de texto e comandos /Slash que o ajudam a adicionar:

Formatação de rich text

Anexos de arquivos como imagens e vídeos

Listas de verificação para tarefas rápidas

Tabelas para organizar informações

Incorporações do Google Sheets ou Docs

Dica profissional: Faça o download da extensão do ClickUp para o Chrome para capturar anotações durante a navegação. Ela é perfeita para salvar pesquisas ou inspirações sem precisar alternar entre várias guias ou janelas.

ClickUp One Up #3: Anotador de IA

Desbloqueie o verdadeiro potencial de suas reuniões. O AI Notetaker do ClickUp fornece 10 vezes mais insights acionáveis de suas anotações

Facilite as reuniões com o ClickUp AI Notetaker

E vamos ser honestos, às vezes as reuniões são um borrão. O AI Notetaker resolve isso:

Registra cada decisão para que você possa dizer às pessoas que não estavam presentes (ou que estavam presentes, mas sonhando acordadas) exatamente o que elas perderam ✅

Transforma aquelas declarações vagas do tipo "vamos fazer isso" em tarefas reais e as atribui a pessoas relevantes ✅

Vincula todas as partes, para que você não tenha que reviver toda a reunião sempre que precisar encontrar um pequeno detalhe. Basicamente, ele evita o Dia da Marmota induzido por reuniões ✅

ClickUp One Up #4: Quadros brancos ClickUp

Ao comparar o Microsoft Loop e o OneNote, a conversa geralmente gira em torno de como cada um lida com a colaboração e a organização de ideias.

Mas e se lhe dissermos que existe uma ferramenta que traz novas perspectivas e possibilidades para essas duas áreas? Conheça os quadros brancos do ClickUp!

Com os quadros brancos do ClickUp, esboce rapidamente uma linha do tempo de projeto adicionando formas, conectores e notas adesivas que todos podem ver e editar ao mesmo tempo

Os quadros brancos ClickUp revolucionam a tomada de notas, fornecendo uma tela dinâmica e interativa onde as equipes podem se reunir em um espaço visual compartilhado para mapear ideias, estratégias e fluxos de trabalho.

Os quadros brancos do ClickUp vão além das ferramentas básicas de desenho, oferecendo opções avançadas de formatação, como alteração de cores, adição de estilo de texto e conversão de elementos de um tipo para outro à medida que suas ideias tomam forma. Basta um simples clique para converter aquela ideia de recurso de produto que foi objeto de brainstorming em uma tarefa rastreável ou vincular uma linha do tempo ao cronograma do projeto.

Vamos dar uma olhada em um exemplo prático de como os quadros brancos do ClickUp podem dar vida às suas ideias: crie um novo quadro branco para suas anotações de reunião adicione pontos-chave de discussão como notas adesivas use cores diferentes para categorizar tópicos - vermelho para itens urgentes, azul para planos de longo prazo desenhe conexões entre ideias relacionadas usando setas converta itens de ação importantes em tarefas diretamente do quadro branco O verdadeiro poder vem da combinação desses recursos. Uma equipe de produtos poderia esboçar fluxos de usuários, adicionar descobertas de pesquisas como notas, desenhar conexões entre recursos e transformar ideias aprovadas em tarefas de desenvolvimento - tudo isso sem trocar de ferramenta.

ClickUp One Up #5: ClickUp Brain

Encontre e priorize as tarefas mais essenciais usando o ClickUp Brain

Todos nós precisamos de um atalho para obter informações, quer estejamos procurando números em uma reunião de diretoria ou tomando uma xícara de café. É nesse ponto que o ClickUp Brain ajuda - como folhear um álbum de fotos bem organizado, ele faz com que seja fácil encontrar o que você precisa.

O ClickUp Brain é um poderoso assistente de IA que fornece um hub centralizado para tarefas, documentos e conhecimento organizacional.

Sua integração suave de gerenciamento de tarefas no ClickUp Workspace, no ecossistema do Google Workspace e nos quadros de projetos adiciona outra camada de organização ao seu fluxo de trabalho de anotações.

Usando o ClickUp Brain para fazer anotações

Veja um exemplo prático de uso do ClickUp Brain para anotações de reuniões:

Exemplo de prompt:

"Crie notas de reunião para nossa sincronização semanal da equipe, incluindo itens de ação e pontos de discussão. "

Etapas:

Abrir o ClickUp Brain Clique no botão 'Ask AI' no canto superior direito e digite o prompt

Uma janela Weekly Team Sync Meeting Notes "dentro de um projeto "SMART Goals"" será exibida

Comece a digitar suas anotações de reunião e os principais pontos de discussão para iniciar o documento da reunião. Escolha entre campos personalizados para acelerar o processo Adicione itens de ação e converta-os em tarefas Compartilhe as anotações com os membros da equipe

Essa abordagem ajuda a manter registros de reuniões organizados, aprimorar a comunicação da equipe e melhorar o gerenciamento de tarefas, garantindo que as tarefas de acompanhamento sejam concluídas.

Recursos como "Assignees" (responsáveis), "Dates" (datas) e "Time Estimate" (estimativa de tempo) garantem responsabilidade e agendamento eficiente. Tags como "reunião" e "notas" permitem fácil categorização e recuperação das informações da reunião.

dica profissional: Clique no ícone '+' na barra lateral direita para aprimorar suas anotações vinculando tarefas e URLs, extraindo arquivos das integrações do ClickUp e anexando conteúdo como documentos, vídeos ou outros arquivos no ClickUp.

Recursos de bônus que tornam o ClickUp o aplicativo ideal para o trabalho

O ClickUp Tasks permite que você:

Transforme anotações importantes em tarefas práticas

Adicione datas de vencimento e atribua membros da equipe

Acompanhe o progresso dos itens discutidos nas reuniões

Vincule documentos e recursos relacionados

Além disso, o Connected Search do ClickUp proporciona à sua equipe uma melhor compreensão do gerenciamento do conhecimento, permitindo-lhes acesso livre ao conhecimento e compartilhamento eficaz de informações.

Pesquise, acesse informações e faça mais com o ClickUp Connected Search

Ele permite que você:

Faça perguntas e obtenha respostas verificadas e abrangentes em tempo real

Diferencie entre anotações pessoais e de negócios

Armazene informações críticas

Permita o acesso de toda a equipe a documentos importantes

Tenho sido mais produtivo porque consigo manter minhas anotações em um só lugar no ClickUp.

Um estudo da McKinsey descobriu que a implementação de tecnologias sociais, incluindo ferramentas de colaboração, pode aumentar a produtividade em até 25%.

No entanto, como visto nesta comparação entre o Microsoft Loop e o OneNote, cada ferramenta tem suas limitações. Embora o Loop seja excelente no trabalho em equipe em tempo real e o OneNote seja excelente na organização de anotações, nenhum deles oferece o pacote completo de que as equipes modernas precisam.

É aí que entra o ClickUp.

Pense no que é mais importante para sua equipe. Pode ser o compartilhamento rápido de ideias durante as sessões de brainstorming, manter os arquivos do projeto organizados ou garantir que todos estejam em dia com suas tarefas. O ClickUp lida com tudo isso com elegância.

Pronto para dar à sua equipe a solução completa de colaboração que ela merece? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo.