10 exemplos de planos de continuidade de negócios para uma organização resiliente

Hoje, mais do que nunca, as empresas dependem de dados e conectividade, o que as torna mais vulneráveis a interrupções inesperadas.

A Pesquisa Global de Crise e Resiliência 2023 da PwC constatou que 96% dos líderes empresariais sofreram interrupções nos últimos dois anos. Ainda mais preocupante, 76% disseram que a pior interrupção afetou seriamente as operações.

E o fato é que não é necessário um ataque cibernético maciço para causar o caos. Às vezes, basta um arquivo comprometido ou uma pequena falha de segurança para que tudo saia dos trilhos. É por isso que o Fórum Econômico Mundial classifica os ataques cibernéticos e as violações de dados entre os 10 principais riscos comerciais globais.

A chave para se manter à frente? Um sólido plano de continuidade de negócios (PCN) que mantenha sua equipe preparada, suas operações em funcionamento, os ativos comerciais protegidos e as interrupções sob controle.

Vamos nos aprofundar no que realmente significa continuidade de negócios, por que ela é essencial e como criar um plano que realmente funcione.

resumo de 60 segundos Um Plano de Continuidade de Negócios é um plano que ajuda as empresas a permanecerem operacionais durante interrupções como ataques cibernéticos, falhas na cadeia de suprimentos ou crises financeiras

As empresas usam BCPs para falhas de TI, pandemias, recessões econômicas e ameaças cibernéticas

A criação de um Plano de Continuidade de Negócios envolve a identificação de riscos, o planejamento da recuperação, o teste do plano e a sua atualização

Exemplos reais de continuidade de negócios mostram como empresas como a Netflix e a Ford lidaram efetivamente com crises por meio de planejamento proativo e gerenciamento de riscos

A variedade de recursos do ClickUp (e os modelos gratuitos), como Tasks, Dashboards, Docs, Brain e Automations, tornam o BCP mais simplificado do que nunca

O que é um Plano de Continuidade de Negócios (BCP)?

Um Plano de Continuidade de Negócios (PCN) é um manual que ajuda as empresas a se manterem em funcionamento quando ocorrem interrupções inesperadas, como desastres naturais, falhas tecnológicas ou erros humanos.

Ele estabelece etapas claras para que as empresas saibam exatamente o que fazer em uma crise. Isso garante que as operações, os funcionários e os parceiros permaneçam no caminho certo com o mínimo de interrupção.

Um plano de continuidade prepara as organizações para riscos como ataques cibernéticos, pandemias e interrupções de energia ou de TI. Não é preciso dizer que um plano bem definido é crucial para proteger a estabilidade, a reputação e o sucesso de longo prazo de uma empresa.

você sabia? Para a maioria das empresas de médio e grande porte - mais de 90% delas - cada hora de tempo de inatividade custa mais de US$ 300.000! Isso representa um enorme prejuízo em termos de produtividade, confiança do cliente, vendas e até mesmo penalidades de conformidade.

Principais componentes de um plano de continuidade de negócios

Um BCP sólido precisa de alguns elementos-chave para ser eficaz:

1. Backup e recuperação

A perda de dados críticos pode interromper as operações em um instante. Backups regulares - tanto no local quanto fora dele - mantêm as informações seguras e acessíveis. Configure backups automatizados, teste as etapas de recuperação e mantenha a sua equipe familiarizada com o processo para evitar confusão quando for necessário.

2. Pessoas e comunicação

Em uma crise, todos precisam saber qual é a sua função. Atribua as principais responsabilidades, mantenha as listas de contatos atualizadas e estabeleça uma maneira clara de transmitir informações. Tenha vários canais de comunicação - e-mail, telefone, aplicativos de mensagens - para que não haja confusão quando forem necessárias decisões rápidas.

3. Gerenciamento de riscos

As ameaças vêm de várias formas - desastres naturais, ataques cibernéticos, falhas de sistema e erros humanos. A identificação precoce dos pontos fracos ajuda a reduzir os danos antes que eles se agravem. Um plano proativo hoje pode economizar tempo, dinheiro e frustração no futuro.

Um plano que não é testado é apenas papelada. Faça simulações regulares, treine sua equipe e ajuste as coisas à medida que sua empresa evolui. A tecnologia muda, a equipe muda e surgem novos riscos, portanto, manter o plano atualizado significa que você está sempre um passo à frente.

O objetivo? Menos tempo de inatividade, menos estresse e uma empresa que se mantém forte, não importa o que aconteça.

Dica profissional: Crie uma tabela de pontuação de Análise de Impacto nos Negócios (BIA) para cada departamento antes de definir seu PCN. Simplifique: classifique cada função de negócios em uma escala de 1 a 5 em três áreas: impacto na receita, experiência do cliente e dependência operacional. Se uma função tiver uma pontuação de 12 ou mais, ela é uma operação crítica e deve ter prioridade máxima quando as coisas derem errado.

Exemplos de planos de continuidade de negócios

Quando ocorrer um desastre, qual seria o nível de preparação de sua empresa? Cada crise exige um plano de ação diferente, desde ataques cibernéticos até calamidades naturais.

Aqui estão cinco exemplos reais de planos de continuidade de negócios que mostram como as empresas inteligentes lidam com crises e as principais etapas para criar seu próprio plano de continuidade de negócios.

1. Plano de recuperação de desastres de TI

Um plano de recuperação de desastres de TI é um plano de estratégias, procedimentos e protocolos - incluindo aspectos do planejamento da capacidade de TI - projetado para ajudar as empresas a restaurar a infraestrutura e as operações de TI após eventos de interrupção, como ataques cibernéticos, falhas de hardware ou erros humanos.

Exemplo do mundo real: Um dos principais exemplos de continuidade de negócios, o BCP da Netflix foi posto à prova durante a interrupção do AWS em 2011. Em vez de confiar em um único ponto de falha, eles criaram um sistema usando serviços sem estado, replicação de dados entre zonas e redundância para manter as operações em funcionamento. Esse é um dos melhores exemplos de plano de continuidade de negócios!

Lista de verificação para um plano sólido de recuperação de desastres de TI

✅ Backup e restauração: Mantenha backups regulares para que você possa restaurar dados cruciais rapidamente quando necessário

recuperação baseada na nuvem: Confie nos serviços de nuvem para obter opções de recuperação flexíveis e dimensionáveis

resposta a incidentes: Tenha um plano passo a passo para detectar, analisar e recuperar seus serviços críticos de problemas (invista em um software de gerenciamento de incidentes!)

redundância: Sistemas duplicados para evitar falhas (não coloque todos os seus ovos em uma única cesta)

2. Plano de resposta a pandemias

Um plano de resposta à pandemia ajuda as empresas a se manterem no caminho certo durante surtos de doenças infecciosas. Ele se concentra em manter os funcionários seguros, apoiar o trabalho remoto, fortalecer a cadeia de suprimentos e manter a comunicação fluida.

Este exemplo de plano de continuidade de negócios se desdobra em três fases:

1️⃣ Pré-pandemia: Esta é a fase de preparação. Você planeja, testa e ajusta seu BCP para que tudo esteja ready2️⃣ Durante a pandemia: É hora de colocar o plano em ação, mantendo as operações em funcionamento com o mínimo disruption3️⃣ Pós-pandemia: Depois que as coisas se estabilizam, você analisa o que funcionou, corrige o que não funcionou e faz com que a empresa volte à velocidade máxima

Exemplo do mundo real: Quando a COVID-19 chegou, o plano de resposta à pandemia do Walmart entrou em ação rapidamente. Eles protegeram os funcionários com licença médica remunerada, EPI e muito mais, enquanto mantinham as lojas funcionando com entrega sem contato. Para manter os clientes seguros, eles reduziram o horário de funcionamento das lojas, aumentaram a higienização e impuseram locais de teste da COVID-19 nos estacionamentos!

Lista de verificação para um plano de resposta à pandemia

coordenador de pandemia: Nomeie uma equipe dedicada e um líder de equipe para supervisionar a resposta

políticas de trabalho remoto: Configure sistemas de trabalho remoto seguros para que os funcionários possam trabalhar em casa sem perder o ritmo

Lidar com quarentenas: Desenvolver protocolos para proibições de viagens e fechamento de fronteiras

3. Plano de continuidade da cadeia de suprimentos

Um plano de continuidade da cadeia de suprimentos é uma estratégia que garante que a cadeia de suprimentos de uma empresa permaneça operacional durante interrupções, como conflitos geopolíticos, ataques cibernéticos ou falhas de fornecedores. Ele ajuda as empresas a reduzir os riscos, minimizar o tempo de inatividade e manter o fluxo de bens e serviços.

Exemplo do mundo real: Quando houve o terremoto e o tsunami no Japão em 2011, a cadeia de suprimentos da Toyota sofreu um impacto significativo, mas seu plano de continuidade a manteve no jogo. Eles se recuperaram mais rapidamente do que muitos concorrentes trabalhando com fornecedores de reserva, estocando peças essenciais e mapeando toda a cadeia de suprimentos. Isso é que é planejamento organizacional!

Lista de verificação para um plano sólido de continuidade da cadeia de suprimentos

identifique os fornecedores críticos: Liste todos os principais fornecedores e avalie seus níveis de risco (localização, estabilidade financeira, opções alternativas)

Diversificar os fornecedores: Evite a dependência de um único fornecedor ou região, tendo fornecedores de backup em diferentes locais

mapeie sua cadeia de suprimentos: Entenda de onde vem cada peça ou material, incluindo fornecedores de Nível 2 e Nível 3

✅ Estoque de inventário crítico: Mantenha um estoque de reserva de materiais essenciais para evitar a escassez durante interrupções

desenvolva planos de logística de emergência: Planeje rotas de remessa e modos de transporte alternativos em caso de interrupções

4. Plano de gerenciamento de crises financeiras

Um plano de gestão de crises financeiras ajuda as empresas a enfrentar as crises econômicas, a escassez de liquidez e os contratempos financeiros inesperados. Ele se concentra na manutenção do fluxo de caixa e na garantia de financiamento alternativo para manter as operações em funcionamento.

Algumas de suas principais ações incluem a identificação de riscos financeiros, a otimização de contas a receber e a pagar, a renegociação de contratos com fornecedores e a priorização de despesas essenciais.

Exemplo do mundo real: Um ótimo exemplo de um FCMP em ação é a Ford durante a crise financeira de 2008. Enquanto outras montadoras, como a GM e a Chrysler, precisavam de ajuda do governo, a Ford havia conseguido US$ 23,5 bilhões em empréstimos privados dois anos antes. Isso deu a eles o colchão de caixa para sobreviver sem ajuda externa.

Lista de verificação para um plano sólido de gerenciamento de crises financeiras

priorize as operações críticas: Garantir que a folha de pagamento, as contas a pagar/receber, a conformidade fiscal e o gerenciamento de receita permaneçam ininterruptos

antecipe-se aos riscos antes que eles ocorram: Identifique ameaças como instabilidade econômica, ataques cibernéticos e multas regulatórias. Use modelos de planos de contingência para mapear os riscos e fortalecer a resiliência

salvaguardas técnicas seguras: Proteja os sistemas financeiros baseados na nuvem, faça backup dos dados críticos e proteja os principais ativos, como apólices de seguro e contratos de fornecedores, contra ameaças cibernéticas

5. Plano de resposta a incidentes de segurança cibernética

Um plano de resposta a incidentes de segurança cibernética é obrigatório, mas apenas 45% das empresas têm um plano em vigor. Agora, a questão não é se um ataque ocorrerá, mas o quanto você estará preparado quando isso acontecer.

É nesse momento que um gerenciamento de riscos de segurança cibernética, ou resposta a incidentes, surge como uma abordagem estruturada para detectar, responder e se recuperar de ameaças cibernéticas. Ele garante que as funções essenciais do negócio continuem com o mínimo de interrupção, mesmo durante um ataque.

Exemplo do mundo real: Um dos maiores alertas em segurança cibernética foi o ataque do ransomware WannaCry. Ele atingiu 34% dos trusts do Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido, paralisando os sistemas.

Lista de verificação para um plano sólido de resposta a incidentes de segurança cibernética

identifique os principais ativos: Quais sistemas e dados críticos mantêm sua empresa em funcionamento? Proteja-os primeiro

realize avaliações de risco: Avalie regularmente as vulnerabilidades e as lacunas de segurança por meio de processos como testes de penetração

dados de backup: Armazene backups criptografados em locais seguros, como armazenamento em nuvem ou unidades

Teste o plano: Realize simulações de segurança cibernética para garantir a preparação

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de gerenciamento de mudanças com exemplos de planos

6. Plano de continuidade de negócios de manufatura

Um plano de continuidade de negócios de manufatura é uma estrutura projetada para garantir que uma empresa de manufatura possa continuar operando durante e após interrupções, como desastres naturais, ataques cibernéticos, falhas na cadeia de suprimentos, quebras de equipamentos ou escassez de mão de obra.

Ele descreve medidas preventivas, estratégias de resposta a emergências e procedimentos de recuperação para minimizar o tempo de inatividade e as perdas financeiras, mantendo a eficiência da produção.

Exemplo do mundo real: O ataque de ransomware de 2017 nos Estados Unidos atingiu em cheio a gigante farmacêutica Merck & Co., interrompendo as operações de fabricação, pesquisa e vendas. Os funcionários perderam o acesso a e-mails e 70.000 trabalhadores ficaram sem acesso a seus computadores.

Lista de verificação para um plano sólido de continuidade de negócios de manufatura

conhecer os processos internos: Identifique processos e ativos críticos (por exemplo, maquinário, cadeias de suprimentos, logística)

tenha uma linha de comunicação direta: Desenvolva uma linha clara de plano de comunicação para funcionários, fornecedores e partes interessadas

tenha planos de segurança: Implemente protocolos de segurança e procedimentos de evacuação para emergências no local

manter a conformidade: Garanta a conformidade com as normas OSHA, ambientais e do setor

Insight do ClickUp: Cerca de 41% dos profissionais preferem as mensagens instantâneas para a comunicação da equipe. Embora ofereça trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, seus tópicos de bate-papo são mapeados para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas no contexto e prontamente disponíveis.

7. Plano de continuidade de negócios de construção

Um plano de continuidade de negócios de construção ajuda as empresas a se manterem preparadas, a responderem rapidamente e a se recuperarem sem problemas de interrupções, sem sofrer um grande impacto nas operações ou na receita.

Na construção civil, contratempos inesperados podem tirar os projetos dos trilhos, atrasar os cronogramas e levar a grandes perdas financeiras. Embora os desastres climáticos sejam um risco óbvio, os problemas da cadeia de suprimentos e a escassez de mão de obra podem ser igualmente difíceis de lidar.

Exemplo do mundo real: A Al-Thuwairat Construction Company enfrentou grandes riscos, como interrupções climáticas e problemas com a força de trabalho, mas seu maior desafio foi a falta de um sistema claro para gerenciar esses riscos. Para resolver isso, eles melhoraram a comunicação entre os departamentos e introduziram uma abordagem estruturada de avaliação de riscos. Isso tornou suas operações mais resilientes, ajudando-os a lidar com as interrupções sem prejudicar os projetos.

Lista de verificação para um sólido plano de continuidade de negócios de construção

planeje-se para o inesperado: Identifique riscos como mau tempo, atrasos na cadeia de suprimentos ou ameaças cibernéticas e coloque em prática planos de backup para manter os projetos em andamento

tenha uma estratégia de recuperação rápida: Estabeleça etapas claras para realocar operações, restaurar dados e fazer com que as equipes voltem ao trabalho o mais rápido possível

mantenha as equipes alinhadas: Certifique-se de que todos saibam suas funções durante as interrupções com planos de resposta bem ensaiados

8. Plano de continuidade de negócios para incidentes de segurança física

Um Plano de Continuidade de Negócios para Incidentes de Segurança Física garante que você esteja preparado para lidar com emergências, proteger ativos e voltar aos trilhos rapidamente. Um bom plano abrange tudo, desde a resposta a emergências até a conformidade e as avaliações de risco contínuas, para que sua empresa permaneça resiliente.

exemplo do mundo real: Durante o furacão Katrina, em 2005, hospitais e empresas de Nova Orleans enfrentaram enormes falhas de segurança física, com saques, quedas de energia e falhas na infraestrutura piorando a situação. Aqueles com energia de reserva, planos de evacuação de emergência e suprimentos estocados conseguiram manter operações limitadas.

Lista de verificação para um plano sólido de continuidade de negócios de incidentes de segurança física

alinhe-se com a recuperação de TI: Garanta a integração perfeita com os planos de recuperação de desastres de TI para lidar com as interrupções do sistema

mantenha-se em conformidade legal: Acompanhe as normas de segurança e os requisitos de relatórios para evitar complicações legais

✅ Revisar e melhorar regularmente: Avaliar continuamente os riscos, atualizar os protocolos e aplicar as lições de incidentes passados para se manter preparado

9. Plano de resposta emergencial para falta de energia

Uma queda de energia pode paralisar as operações comerciais. Pior ainda, a interrupção pode se estender por dias. Com o Plano de Resposta de Emergência para Queda de Energia adequado, você pode manter funções críticas em funcionamento, minimizar as interrupções e manter a confiança do cliente. Uma estratégia bem preparada garante que sua equipe saiba o que fazer, quais recursos mobilizar e como se recuperar rapidamente.

exemplo do mundo real: Uma queda de energia prejudicou a Delta Air Lines em 2016, forçando milhares de cancelamentos de voos. Em resposta, a empresa investiu em infraestrutura de TI, criou sistemas redundantes e aprimorou os protocolos de comunicação para evitar interrupções semelhantes.

Lista de verificação para um plano sólido de resposta a emergências de falta de energia

identificar funções críticas: Determinar quais operações (sistemas de TI, fabricação, atendimento ao cliente etc.) são mais vulneráveis a falhas de energia

soluções de energia de backup: Invista em geradores, sistemas UPS e fontes alternativas de energia

plano de contingência operacional: Priorizar tarefas, realocar recursos e estabelecer fluxos de trabalho para manter a produtividade

10. Plano de gerenciamento de crises e recall de produtos

Um plano sólido de gerenciamento de crises e recall de produtos é essencial para controlar emergências como contaminação de produtos, problemas de segurança ou falhas na cadeia de suprimentos. Por exemplo, se a FDA anunciar que um ingrediente de seu produto não é seguro, uma ação rápida é fundamental para proteger os clientes, manter a confiança e evitar problemas legais.

exemplo do mundo real: A Johnson & Johnson enfrentou uma grande crise em 1982, quando suas cápsulas de Tylenol com cianeto causaram várias mortes. A empresa rapidamente fez o recall de 31 milhões de frascos e introduziu embalagens invioláveis. Sua resposta rápida e transparência restauraram a confiança e levaram a um relançamento bem-sucedido do produto.

Lista de verificação para um plano sólido de gerenciamento de crises e recall de produtos

fortaleça o controle de qualidade: Realize uma análise de causa raiz para identificar o que deu errado, reforce as verificações de segurança e evite futuros contratempos

comunique-se com confiança: Treine um porta-voz para lidar com a mídia, os órgãos reguladores e as preocupações dos clientes sem problemas

suporte a seus clientes: Providencie substituições rápidas de produtos ou soluções alternativas para manter a confiança e minimizar a interrupção

Como criar um plano de continuidade de negócios

Interrupções inesperadas podem ocorrer a qualquer momento, mas um sólido plano de continuidade de negócios mantém suas operações funcionando sem problemas.

Veja como criar um que proteja sua empresa contra o inesperado 👇

Fase 1: Identificar os riscos e fortalecer os pontos fracos

Em primeiro lugar, descubra o que pode dar errado e o quanto isso pode afetar seus negócios. Essa etapa o ajuda a identificar os riscos, minimizar os danos e criar um plano para manter as coisas funcionando.

Avaliação e mitigação de riscos

Pense nas possíveis ameaças, como falhas no sistema, interrupções na cadeia de suprimentos ou ataques cibernéticos que podem prejudicar suas operações. Estabeleça processos de negócios transparentes para medir e gerenciar esses riscos, de modo que você saiba com o que sua empresa pode lidar e quando agir.

Dica profissional: Identifique os riscos potenciais e mapeie seu impacto em modelos de avaliação de riscos pré-criados. Isso facilita o mapeamento de possíveis ameaças, a colaboração com sua equipe e a organização de tudo em um só lugar!

Obter modelo gratuito Identifique e priorize os riscos com base em sua intensidade e probabilidade usando o modelo de quadro branco de avaliação de riscos do ClickUp

Análise de impacto nos negócios (BIA)

Descubra quais partes da sua empresa não podem se dar ao luxo de desacelerar quando uma interrupção começar a afetar os clientes, os requisitos legais, as operações ou até mesmo a sua reputação. Depois de conhecer os pontos de inflexão, você pode criar um plano para minimizar os riscos e se recuperar rapidamente.

➡️ Bônus: Como redigir um relatório de incidente no trabalho

Fase 2: Crie um plano de recuperação sólido e faça a comunicação correta

Depois de conhecer os riscos, crie um plano claro para lidar com as interrupções e mantenha todos informados.

Em resumo, ele inclui:

resposta e gerenciamento de emergências: Aja rapidamente para estabilizar a situação, proteger as pessoas e assumir o controle dos sistemas internos. Atribua funções, coordene com as equipes de emergência e garanta que todos conheçam suas responsabilidades

estratégia de comunicação em caso de crise: Sua equipe de continuidade de negócios deve decidir quem fala publicamente, quais canais usar e como priorizar as atualizações. Estabeleça procedimentos de escalonamento para que as equipes saibam exatamente como lidar com diferentes cenários de crise

Obter modelo gratuito Planeje facilmente sua estratégia de comunicação de crise usando o modelo de plano de comunicação do ClickUp

recuperação e continuidade dos negócios: Como restaurar as funções essenciais da empresa após uma interrupção? Descreva os procedimentos de recuperação, como a restauração de dados, o contato com os principais clientes e fornecedores, a implementação de planos de contingência e a definição de soluções temporárias de trabalho

Identifique as funções críticas, aja rapidamente e volte aos trilhos com confiança!

Essa fase final é o que garante que seu BCP permanecerá relevante, eficaz e atualizado.

Auditorias e atualizações do plano: Um plano de continuidade de negócios não é "definir e esquecer". revise, teste e atualize-o regularmente para mantê-lo atualizado. Faça simulações, refine estratégias e mantenha-se alinhado com sua política de continuidade de negócios

Treinamento de funcionários: Sua equipe precisa saber exatamente o que fazer em uma crise. Realize sessões de treinamento, esclareça as funções e fortaleça a comunicação para que todos estejam preparados quando for necessário

Testes e simulações: Não espere o desastre acontecer - pratique antes que seja real. As simulações ajudam a identificar pontos fracos, melhorar os tempos de resposta e garantir que tudo funcione sem interrupções

Quando se trata de manter-se preparado e responder rapidamente, as ferramentas certas são o que realmente fazem a diferença.

Aqui estão alguns que ajudam as empresas a gerenciar riscos e a se recuperar sem problemas:

Sistema Fusion Framework : Ajuda a mapear as funções essenciais dos negócios e automatizar o monitoramento de riscos : Ajuda a mapear as funções essenciais dos negócios e automatizar o monitoramento de riscos

Riskonnect : Centraliza o planejamento da continuidade dos negócios com rastreamento de riscos em tempo real. : Centraliza o planejamento da continuidade dos negócios com rastreamento de riscos em tempo real.

Zerto : Concentra-se na recuperação de desastres de TI e na proteção de dados : Concentra-se na recuperação de desastres de TI e na proteção de dados

LogicManager: Fornece uma abordagem estruturada para identificar riscos e planejamento de resposta : Fornece uma abordagem estruturada para identificar riscos e planejamento de resposta

Mas e se você precisar de uma solução mais flexível e completa para gerenciar tudo - sem a complexidade? Muitas ferramentas se concentram em apenas um aspecto da continuidade dos negócios, deixando-o com várias plataformas. É aí que você precisa do ClickUp (o aplicativo tudo, para o trabalho)!

Ele reúne tudo em um só lugar, facilitando o acompanhamento dos riscos, a atribuição de tarefas e a manutenção da sua equipe alinhada durante qualquer interrupção. Veja como. 👇

Documentação centralizada para gerenciamento de riscos

Crie e edite documentos em tempo real com sua equipe com o ClickUp Docs

O gerenciamento eficaz de riscos e o planejamento de resposta dependem do acesso rápido a informações críticas. Com o ClickUp Docs , você pode criar, armazenar e atualizar seus planos de continuidade de negócios, avaliações de risco e protocolos de resposta em um local central. Isso garante que todas as partes interessadas tenham as informações mais recentes na ponta dos dedos, permitindo uma resposta rápida e coordenada.

Planejamento e alocação de tarefas

Atribua itens de ação, aloque trabalho para os departamentos certos e faça acompanhamentos com o ClickUp Tasks

Quando seu plano estiver pronto, a clareza na execução é fundamental. O ClickUp Tasks ajuda a atribuir e rastrear todos os itens de ação relacionados ao gerenciamento de riscos, aos procedimentos de recuperação e às funções críticas de negócios. Defina prioridades, prazos e dependências para que a sua equipe saiba exatamente quem é responsável pelo quê, eliminando a confusão e permitindo ações rápidas quando for mais importante.

Para aumentar ainda mais a eficiência, use o guia de priorização de tarefas do ClickUp para estruturar os fluxos de trabalho e garantir que as tarefas mais urgentes sejam tratadas primeiro.

Monitoramento e alinhamento em tempo real

Obtenha uma visão de alto nível de seu BCP com os ClickUp Dashboards

Durante as fases de teste e crises reais, você pode ficar por dentro do seu plano de continuidade com os Dashboards do ClickUp, que fornecem um instantâneo em tempo real do progresso. Quer esteja acompanhando a conclusão de tarefas, tempos de resposta ou possíveis atrasos, os Dashboards oferecem visibilidade instantânea do seu BCP, ajudando-o a manter-se organizado e alinhado quando cada segundo é importante.

Modelos personalizáveis de planos de continuidade de negócios

Ninguém gosta de criar documentos do zero, especialmente quando isso envolve a entrada manual de dados e informações repetitivas. Em dias como esses, os modelos prontos podem ser seus melhores amigos. Com o modelo de Plano de Continuidade de Negócios do ClickUp, a base já está pronta para você - tudo o que você precisa fazer é preencher os detalhes.

Obter modelo gratuito Avalie os riscos, preencha as estratégias de recuperação e as soluções com o modelo de plano de continuidade de negócios do ClickUp

Veja por que você vai adorar este modelo:

Fácil acompanhamento do progresso : Status personalizados como "Concluído", "Em andamento" e "A fazer" ajudam você a ver instantaneamente o andamento das tarefas

Informações organizadas : Campos personalizados, como "Categoria do plano de negócios" e "Detalhes", permitem que você armazene e visualize informações críticas sem esforço

Múltiplas visualizações convenientes: Escolha entre quatro visualizações diferentes - Prioridades, Quadro, Lista e Guia de Introdução - para manter seus dados organizados e facilmente acessíveis

O ClickUp foi um divisor de águas para nossa equipe. O suporte fornecido durante a integração foi incrível! Ele nos poupou inúmeras horas de tempo, nos forneceu os dados para alocar nossos recursos de forma mais eficaz e manteve nossos projetos em um cronograma, mantendo nossos clientes informados.

Colaboração em tempo real e automação de tarefas para uma execução perfeita

Em uma crise, a comunicação instantânea não é negociável. Você precisa que suas equipes e departamentos se reúnam imediatamente, sem precisar alternar entre vários aplicativos ou procurar informações. É por isso que o ClickUp Chat é um divisor de águas.

Mantenha as conversas em andamento em tempos de crise com o ClickUp Chat

Ele permite que todos discutam planos de recuperação e estratégias de mitigação em um só lugar, mantido a comunicação aberta e rápida quando mais necessário. Você pode até mesmo atribuir tarefas diretamente do bate-papo, transformando discussões em ações instantaneamente.

Mas isso é só o começo. Com o ClickUp Brain (o assistente de IA do ClickUp) diretamente no Chat, você pode encontrar rapidamente as atualizações mais relevantes ou documentos críticos sem precisar procurar.

Resuma, crie ou localize tarefas com o ClickUp Brain integrado diretamente no ClickUp Chat

E quando se trata de transformar esses planos em realidade, o ClickUp Automations é o caminho a seguir. Deseja que um documento ou tarefa de recuperação crucial chegue à pessoa certa no momento em que for atribuído? Configure um comando personalizado rápido e o ClickUp fará o resto.

Atribua automaticamente itens de ação, prioridades de tarefas e atualizações de status com o ClickUp Automations

Se você não quiser criar comandos manualmente, não se preocupe - basta solicitar ao ClickUp Brain com um simples prompt. Ele cuidará da configuração da automação para você em segundos. Menos trabalho, mais ação.

➡️ Leia mais: Melhor software de gerenciamento de riscos corporativos

Crie um plano de continuidade de negócios sólido com o ClickUp

Se há uma coisa que aprendemos, é que a incerteza não se trata de "se", mas de "quando". as interrupções acontecerão, seja um ataque cibernético, uma falha na cadeia de suprimentos ou uma mudança inesperada no mercado.

A verdadeira questão é: sua empresa estará pronta?

Um BCP dá à organização a melhor chance de navegar com sucesso em um cenário de desastre, fornecendo instruções prontas.

Mas sejamos realistas - um PCN não é eficaz se estiver enterrado em uma pasta esquecida, se nunca for atualizado ou se for complexo demais para ser seguido pelas equipes.

Com os diversos recursos e modelos personalizáveis do ClickUp, o planejamento da continuidade dos negócios torna-se mais simples, mais organizado e muito menos assustador.

Registre-se no ClickUp hoje mesmo!