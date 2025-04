Notion vs. Apple Notes: Qual aplicativo de anotações é melhor?

Há uma década, fazer anotações era simples. Você pegava uma caneta, rabiscava em um papel ou fazia anotações rápidas em seu telefone.

Atualmente, os aplicativos digitais estão transformando a maneira como capturamos, organizamos e recuperamos informações. Aplicativos de anotações como o Notion e o Apple Notes estão no centro dessa evolução.

Mas qual deles é o ideal para você? Você precisa de um espaço elegante e sem distrações para os pensamentos diários ou de um sistema repleto de recursos para organizar projetos, monitorar metas e colaborar?

Neste artigo, compararemos o Notion e o Apple Notes, discutindo seus pontos fortes e fracos e comparando seus recursos, usabilidade e melhores casos de uso. Se nenhum dos dois parecer adequado, discutiremos o ClickUp, uma alternativa além dos dois!

resumo de 60 segundos O Notion é melhor para O Apple Notes é melhor para Usuários que desejam uma ferramenta de produtividade flexível e completa que combine anotações, bancos de dados e gerenciamento de projetos. Usuários da Apple que precisam de uma solução de anotações simples, rápida e integrada. Equipes e indivíduos que precisam de uma organização avançada com páginas personalizáveis, páginas aninhadas e bancos de dados. Pessoas que preferem um aplicativo de anotações minimalista e sem distrações para pensamentos diários e listas de tarefas. Usuários que desejam recursos de colaboração, como espaços de trabalho compartilhados, atribuições de tarefas e comentários em tempo real. Aqueles que priorizam a segurança com opções de bloqueio de Face ID/Touch ID para anotações confidenciais. Aqueles que desejam estruturar e interligar notas para o gerenciamento do conhecimento. Usuários que preferem escrever à mão, fazer esboços e o suporte do Apple Pencil para uma experiência de anotações mais natural. Empresas e gerentes de projeto que buscam uma alternativa às ferramentas tradicionais de gerenciamento de projetos. Usuários da Apple que precisam de sincronização perfeita com o iCloud em todos os dispositivos sem configuração adicional.

O que é o Notion?

via Notion

O Notion é uma plataforma de produtividade modular que combina anotações, bancos de dados e gerenciamento de projetos em uma única interface. Projetado para indivíduos, equipes e empresas, o Notion permite criar fluxos de trabalho estruturados, conectar informações relacionadas e colaborar em tempo real.

O sistema de blocos do Notion o torna único, pois cada parte do conteúdo (texto, imagens, listas de verificação ou bancos de dados) é uma unidade móvel e personalizável.

Recursos do Notion

A maior força do Notion está em sua flexibilidade. Ele não impõe uma estrutura rígida aos usuários. Em vez disso, você pode criar páginas, vincular informações e organizar dados como quiser. Aqui está um detalhamento de seus principais recursos:

Recurso nº 1: Páginas e blocos personalizáveis

via Notion

Diferentemente dos aplicativos tradicionais de anotações, os blocos do Notion o tornam único. Ao reorganizar seu conteúdo, você pode dar vida a qualquer página como um painel pessoal e personalizável.

Você pode:

Use o recurso arrastar e soltar para mover seções

Crie páginas aninhadas dentro de páginas para uma melhor organização

Adicione incorporações multimídia, como vídeos do YouTube, PDFs e trechos de código

Por exemplo, em vez de uma lista estática de tarefas, você pode transformar uma página do Notion em um quadro Kanban, um calendário ou uma tabela totalmente interativos.

Dica profissional: Use o método Zettelkasten no Notion. Você pode vincular ideias relacionadas com o sistema de menção "@" do Notion para criar notas interconectadas e construir uma rede de conhecimento pessoal.

Recurso nº 2: Bancos de dados, tabelas e organização avançada

Se você precisa de mais do que um aplicativo básico de anotações, o sistema de banco de dados do Notion tem tudo o que você precisa. Crie tabelas, listas e quadros com opções avançadas de classificação, filtragem e marcação diretamente em uma página do Notion.

Você pode:

Use bancos de dados para acompanhar projetos, informações de clientes ou listas de livros

Vincule notas relacionadas entre si para criar um sistema interno de gerenciamento de conhecimento

Adicione propriedades como caixas de seleção, datas e tags de seleção múltipla para uma melhor categorização

Isso torna o Notion perfeito para gerenciar projetos complexos, especialmente quando se trabalha com uma equipe.

você sabia que o Notion permite transformar qualquer anotação em um banco de dados? Basta digitar /table ou /database para transformar instantaneamente uma anotação em uma tabela interativa!

Recurso nº 3: Espaços de trabalho de colaboração e equipe

Convide membros da equipe para espaços de trabalho compartilhados. Atribua tarefas e deixe comentários nas páginas para chamar a atenção deles. Você também pode definir diferentes níveis de permissão (visualizador, editor, administrador), rastrear alterações com o histórico de versões e enviar ping para colegas de equipe em comentários e discussões.

Recurso nº 4: Modelos e integrações de terceiros

Os modelos pré-criados do Notion simplificam a configuração, oferecendo estruturas prontas para calendários de conteúdo, rastreadores de projetos e sistemas de CRM. Ele também se integra a ferramentas como Slack, Google Calendar e Zapier para automatizar fluxos de trabalho.

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Para empresas: US$ 18/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Fato divertido: Os alunos que fazem anotações em tablets digitais têm muito menos probabilidade de se distrair do que aqueles que usam um laptop.

O que é o Apple Notes?

via Apple Notes

O Apple Notes é o aplicativo de anotações padrão incorporado em iPhones, iPads e Macs. Ele foi projetado para simplicidade e acesso rápido e se concentra na velocidade, facilidade de uso e profunda integração com o ecossistema da Apple.

É útil para usuários que precisam de uma maneira rápida e simples de anotar ideias, criar listas de verificação e organizar notas com o mínimo de esforço. Tudo é sincronizado automaticamente via iCloud, o que o torna uma solução perfeita para os usuários da Apple.

👀 Você sabia? Você pode usar uma senha personalizada, a senha do dispositivo, o Touch ID ou o Face ID para proteger uma nota da Apple usando o iOS 16 e o iPadOS 16 ou posterior.

Recursos do Apple Notes

Embora o Apple Notes seja mais simples do que o Notion, ele ainda possui recursos poderosos para anotações cotidianas.

Recurso nº 1: Sincronização perfeita do iCloud entre dispositivos

via Apple Notes

O Apple Notes sincroniza automaticamente suas anotações em todos os dispositivos Apple, garantindo que tudo o que você escrever no iPhone esteja disponível instantaneamente no iPad e no Mac. Suas anotações podem ser acessadas off-line e o backup é feito no iCloud. Ele também funciona com a Siri para fazer anotações por voz.

Recurso nº 2: Suporte a escrita à mão, esboços e Apple Pencil

Para aqueles que preferem escrever à mão em vez de digitar, o Apple Notes oferece ferramentas de desenho nativas e suporte total ao Apple Pencil em iPads.

Isso permite que você:

Crie anotações manuscritas com diferentes estilos e cores de caneta

Esboce diagramas ou faça anotações em documentos

Converta texto manuscrito em texto digital usando o Scribble

Essa é uma vantagem significativa para estudantes, artistas e profissionais que desejam uma experiência natural de anotações.

Dica profissional: Codifique suas anotações com cores. No Apple Notes, você pode usar negrito, sublinhado e diferentes cores de texto para destacar os principais pontos para uma revisão mais rápida.

Recurso nº 3: Notas seguras e recursos de privacidade

O Apple Notes vai além da anotação básica, oferecendo criptografia de ponta a ponta e opções avançadas de segurança. Você pode ocultar notas bloqueadas dos resultados de pesquisa. Você também pode bloquear notas confidenciais com o Face ID, o Touch ID ou uma senha.

Isso o torna uma opção segura para armazenar senhas, documentos confidenciais e pensamentos pessoais.

Recurso nº 4: Organização inteligente e pesquisa avançada

Embora o Apple Notes não ofereça a organização em estilo de banco de dados do Notion, ele tem recursos interessantes de pesquisa inteligente:

OCR (reconhecimento óptico de caracteres): Pesquisa de termos em imagens e notas manuscritas

Tags e pastas inteligentes: Organize notas com hashtags (#trabalho, #pessoal)

Fixe notas essenciais: Mantenha as notas usadas com frequência na parte superior para acesso rápido

Esses recursos tornam o Apple Notes mais potente do que um aplicativo básico de anotações, mantendo-o intuitivo e leve.

Preços do Apple Notes

O Apple Notes é gratuito, mas depende do armazenamento do iCloud, o que pode exigir uma atualização paga:

Gratuito: Ao se inscrever no iCloud, você recebe automaticamente 5 GB de armazenamento gratuito. Se precisar de mais espaço no iCloud, você pode fazer upgrade para o iCloud+

Planos de armazenamento do iCloud+: 50 GB: US$ 0,99/mês 200 GB: US$ 2,99/mês 2 TB: US$ 9,99/mês 6 TB: US$ 32,99/mês 12 TB: US$ 64,99/mês

50 GB: US$ 0,99/mês

200 GB: $2. 99/mês

2TB: US$ 9,99/mês

6 TB: US$ 32,99/mês

12 TB: US$ 64,99/mês

50 GB: US$ 0,99/mês

200 GB: $2. 99/mês

2TB: US$ 9,99/mês

6 TB: US$ 32,99/mês

12 TB: US$ 64,99/mês

📮 Insight do ClickUp: 37% dos funcionários enviam notas de acompanhamento ou atas de reunião para rastrear itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para capturar decisões, os principais insights de que você precisa podem ficar enterrados em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, bate-papos e documentos, garantindo que nada seja esquecido.

Notion vs. Apple Notes: Comparação de recursos

Tanto o Notion quanto o Apple Notes podem parecer plataformas para anotar seus pensamentos.

Eles podem fazer isso e muito mais, mas de forma bastante diferente. Aqui está uma rápida olhada em seus recursos e diferenças.

Recurso Notion Notas da Apple Personalização e flexibilidade Altamente personalizável com um sistema baseado em blocos, permitindo que os usuários criem fluxos de trabalho exclusivos Simples e estruturado com opções mínimas de formatação Organização e estrutura Oferece suporte a bancos de dados, páginas aninhadas, notas vinculadas e quadros Kanban para organização avançada Usa pastas, etiquetas inteligentes e notas fixadas para organização básica Colaboração Colaboração em tempo real com espaços de trabalho compartilhados, atribuições de tarefas e histórico de versões Colaboração limitada em tempo real, principalmente para uso individual Suporte multimídia Permite a incorporação de imagens, vídeos, trechos de código e links externos Suporta imagens, esboços, documentos digitalizados e anotações manuscritas com o Apple Pencil Segurança e privacidade Configurações básicas de privacidade; controles de permissão para conteúdo compartilhado Criptografia de ponta a ponta, proteção Face ID/Touch ID e notas bloqueadas Acesso a todas as plataformas Disponível para Windows, macOS, iOS, Android e Web Exclusivo para dispositivos Apple com sincronização com o iCloud Ferramentas de pesquisa e organização Filtros de pesquisa avançados, bancos de dados relacionais e backlinks para gerenciamento de conhecimento Pesquisa inteligente com OCR (reconhecimento de texto em imagens e anotações manuscritas) Integrações Conecta-se ao Slack, Google Calendar, Zapier e outros para automação do fluxo de trabalho Integrações limitadas de terceiros, principalmente dentro do ecossistema da Apple Preços Plano gratuito com upgrades pagos Gratuito com upgrades opcionais de armazenamento no iCloud

Agora que você tem uma ideia geral das duas plataformas, vamos compará-las em detalhes:

Recurso nº 1: Organização e estrutura

O maior ponto forte do Notion é sua capacidade de personalização e organização estruturada. Cada página do Notion funciona como um espaço de trabalho digital em que os usuários podem aninhar subpáginas, vincular conteúdo relacionado e categorizar informações usando bancos de dados, tags e filtros. É ideal para quem deseja um sistema de notas, tarefas e projetos altamente estruturado.

Por outro lado, o Apple Notes usa um sistema mais simples baseado em pastas. Você pode criar pastas e subpastas e usar tags para categorizar as anotações. No entanto, ele não possui as ferramentas avançadas de organização do Notion, como bancos de dados vinculados e painéis interativos.

Vencedor: Notion. Se você precisa de organização detalhada, gerenciamento de tarefas e estruturação no estilo de banco de dados, o Notion é a melhor opção.

Recurso nº 2: Facilidade de uso e velocidade

O Apple Notes vem pré-instalado nos dispositivos Apple, abre instantaneamente e permite que você comece a digitar imediatamente. Recursos como o Quick Notes, a integração com a Siri e o suporte ao Apple Pencil facilitam ainda mais o processo.

O Notion tem uma curva de aprendizado. Seu sistema baseado em blocos, embora altamente flexível, requer alguma configuração. Os novos usuários podem se sentir sobrecarregados com o grande número de opções de personalização, modelos de noção e ferramentas de formatação.

Vencedor: Apple Notes. O Apple Notes é imbatível para aqueles que valorizam velocidade, minimalismo e acesso instantâneo . O Notion é excelente para quem está disposto a investir tempo na criação de um sistema.

Recurso nº 3: Colaboração e compartilhamento

O Notion foi projetado para colaboração em equipe. Ele permite que os usuários compartilhem notas e páginas, atribuam tarefas, deixem comentários e definam permissões. É amplamente utilizado para projetos de equipe, planejamento de conteúdo e bases de conhecimento da empresa.

O Apple Notes permite o compartilhamento básico de notas, mas, ao contrário de outras alternativas do Notion, ele é limitado. Você pode convidar outras pessoas para colaborar em uma nota, mas não há recursos avançados como comentários, histórico de versões ou permissões baseadas em funções.

Vencedor: Notion. Se estiver trabalhando com uma equipe ou precisar de uma ferramenta de colaboração detalhada, o Notion é o vencedor absoluto.

Recurso nº 4: Formatação e personalização

O Notion oferece formatação de texto avançada, permitindo que os usuários adicionem cabeçalhos, marcadores, listas numeradas e até mesmo trechos de código. Você pode inserir bancos de dados, tabelas, listas de verificação e incorporações para criar layouts altamente personalizados.

O Apple Notes tem formatação básica - negrito, itálico, listas de verificação e marcadores.

Vencedor: Notion. Se estiver trabalhando com uma equipe ou precisar de uma ferramenta de colaboração detalhada, o Notion é o vencedor absoluto.

Recurso nº 5: Multimídia e notas manuscritas

O Apple Notes suporta notas manuscritas, esboços do Apple Pencil e digitalização de documentos. É perfeito para rabiscar, fazer anotações em PDFs ou tomar notas manuscritas em um iPad.

O Notion não oferece suporte à escrita à mão ou à entrada do Apple Pencil. Ele permite que os usuários incorporem imagens, vídeos e arquivos sem ferramentas de desenho ou esboço.

Vencedor: Apple Notes. O Apple Notes é o vencedor absoluto se você preferir anotações manuscritas ou esboços.

Recurso nº 6: Disponibilidade em várias plataformas

O Notion está disponível para Mac, Windows, iOS, Android e navegadores da Web, o que o torna acessível em vários dispositivos.

O Apple Notes é exclusivo do ecossistema da Apple. Ele funciona no Mac, iPhone e iPad, mas não tem um aplicativo nativo para Windows ou Android.

Vencedor: Notion. Se você precisa de um aplicativo de anotações com várias plataformas, o Notion é a melhor opção.

Leia também: As melhores ferramentas de software de colaboração de documentos

Notion vs. Apple Notes no Reddit

Os usuários do Reddit têm opiniões fortes sobre o Apple Notes vs. Notion, que são moldadas por suas necessidades e fluxos de trabalho específicos.

Embora o Notion seja elogiado por suas poderosas ferramentas organizacionais, o Apple Notes é considerado uma ótima ferramenta por sua simplicidade e facilidade de uso. É uma grande vantagem para os usuários que desejam uma solução simples para fazer anotações.

Um usuário do Reddit resume tudo muito bem em r/notion:

Em meu fluxo de trabalho, uso o Apple Notes para fazer anotações rápidas, para não sair do meu fluxo ao usar outras ferramentas. Tudo o que precisa ser compartilhado, arquivado ou receber muita atenção vai para o Notion. Se eu não precisar da anotação novamente depois de um dia e/ou se for apenas um bloco de notas rápido, uso apenas as notas da Apple.

Em meu fluxo de trabalho, uso o Apple Notes para fazer anotações rápidas, para não sair do meu fluxo ao usar outras ferramentas. Tudo o que precisa ser compartilhado, arquivado ou receber muita atenção vai para o Notion. Se eu não precisar da anotação novamente depois de um dia e/ou se for apenas um bloco de notas rápido, uso apenas as notas da Apple.

A flexibilidade do Notion é um grande atrativo para os usuários que precisam de organização estruturada, oferecendo bancos de dados, páginas aninhadas e modelos de anotações. Veja o que um usuário mencionou no r/notion:

O Notion produz notas realmente bonitas... É semelhante ao que estou fazendo no Evernote - criar tabelas de eventos, com links para notas mais detalhadas - mas ele faz isso automaticamente e muito melhor.

O Notion produz notas realmente bonitas... É semelhante ao que estou fazendo no Evernote - criar tabelas de eventos, com links para notas mais detalhadas - mas ele faz isso automaticamente e muito melhor.

No entanto, outros argumentam que ele exige muita configuração e pode distrair.

Em contrapartida, o Apple Notes é adorado por sua estrutura mínima baseada em pastas. Um usuário apontou em r/AppleNotesGang,

Posso ter "notas adesivas" com mais facilidade, nas quais faço uma anotação que pode ser colocada em uma pequena janela e aberta em uma janela separada. É MUITO mais difícil fazer isso no OneNote devido à tela infinita. & O aplicativo Sticky Notes do Windows não sincroniza com o aplicativo OneNote Desktop, portanto, não posso usá-lo. Teria que fazer login no OneNote para acessar o aplicativo. Eu teria que fazer login na Web apenas para vê-las (caso contrário, eu as usaria).

Posso ter "notas adesivas" com mais facilidade, nas quais faço uma anotação que pode ser colocada em uma pequena janela e aberta em uma janela separada. É MUITO mais difícil fazer isso no OneNote devido à tela infinita. & O aplicativo Sticky Notes do Windows não sincroniza com o aplicativo OneNote Desktop, portanto, não posso usá-lo. Teria que fazer login no OneNote para acessar o aplicativo. Eu teria que fazer login na Web apenas para vê-las (caso contrário, eu as usaria).

Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de tarefas no ClickUp e no Excel

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Notion vs. Apple Notes

Tanto o Notion quanto o Apple Notes atendem bem às suas finalidades, mas também têm limitações.

O ClickUp, o aplicativo de tudo para o trabalho, oferece o melhor dos dois mundos - a flexibilidade do Notion e a facilidade do Apple Notes - ao mesmo tempo em que introduz a automação com IA, o mapeamento mental e a integração perfeita de tarefas.

Antes do ClickUp, estávamos trabalhando com duas ferramentas separadas. Ter que ir e voltar frequentemente de uma ferramenta para gerenciamento de tarefas e outra para documentação era ineficiente para nossa equipe.

Antes do ClickUp, estávamos trabalhando com duas ferramentas separadas. Ter que ir e voltar frequentemente de uma ferramenta para gerenciamento de tarefas e outra para documentação era ineficiente para nossa equipe.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Docs

Organize seus pensamentos sem esforço com o ClickUp Docs

O Notion é conhecido por seu espaço de trabalho modular, onde você pode criar notas estruturadas, wikis e bancos de dados. No entanto, configurar e manter essa estrutura exige esforço, especialmente quando se trabalha em grandes projetos.

O ClickUp Docs elimina esse atrito, permitindo que você:

Vincule o Docs diretamente a tarefas, projetos e fluxos de trabalho - sem a necessidade de conectar bancos de dados manualmente

Colabore em tempo real com comentários atribuídos, permissões e controle de versão

Incorpore mídia, trechos de código, tabelas e muito mais para criar documentos estruturados e ricos em informações

Ao contrário do sistema básico de pastas do Apple Notes, o ClickUp Docs oferece links profundos, formatação avançada e colaboração em tempo real, o que o torna uma alternativa poderosa ao Apple Notes.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Libere sua criatividade e simplifique seu processo de brainstorming com o ClickUp Brain

Um dos maiores desperdícios de tempo ao fazer anotações é organizar e resumir manualmente o conteúdo. O Notion depende muito da estruturação manual, enquanto o Apple Notes não possui recursos avançados de pesquisa e organização.

O ClickUp vai além com o ClickUp Brain, que:

Gera resumos para anotações de reuniões, sessões de brainstorming e conteúdo longo automaticamente

Extrai os principais itens de ação e os transforma em tarefas - para que você não precise examinar as informações manualmente

Melhora e refina a redação com sugestões baseadas em IA, verificações gramaticais e otimização de conteúdo

ClickUp's One Up #4: ClickUp Notepad

Faça anotações rápidas e mantenha-as organizadas com o ClickUp Notepad

O Apple Notes é bom para fazer anotações rápidas e casuais, mas não pode se integrar a tarefas ou organizar anotações além de pastas simples. O ClickUp Notepad garante que cada informação possa ser conectada a um fluxo de trabalho ou projeto mais amplo:

Permite criar, editar e categorizar notas instantaneamente, sem precisar trocar de aplicativo

Transformação de qualquer anotação em uma tarefa com datas de vencimento, responsáveis e prioridades

Sincronização entre dispositivos para que você possa acessar suas anotações em qualquer lugar com a mesma experiência intuitiva

ClickUp's One Up #4: ClickUp AI Notetaker

A tomada de notas é 10 vezes mais poderosa com o ClickUp's AI Notetaker - uma ferramenta criada para transformar a bagunça após as reuniões em insights claros e acionáveis.

Experimente o ClickUp AI Notetaker para fazer anotações mais eficazes e conectadas

Veja como ele ajuda:

Garante que todas as decisões tomadas sejam registradas e possam ser compartilhadas facilmente com qualquer pessoa, esteja ela na sala ou não

Captura itens de ação e os atribui às pessoas certas

Conecta todas as discussões a tarefas e arquivos relevantes, fornecendo contexto completo - para que sua equipe possa seguir em frente sem precisar relembrar o passado

ClickUp's One Up #5: ClickUp Mind Maps

Visualize suas ideias em cores com o ClickUp Mind Maps

O Notion suporta fluxogramas básicos e organização visual, mas requer integrações de terceiros para criar um mapa mental adequado para fazer anotações. Em contrapartida, o Apple Notes não oferece ferramentas de estruturação visual.

O ClickUp muda isso com o ClickUp Mind Maps integrado, que permite que você:

Organize visualmente e conecte ideias de uma forma que faça sentido para seu fluxo de trabalho

Arraste e solte elementos para reorganizar os pensamentos dinamicamente

Transforme notas em tarefas instantaneamente, para que as sessões de brainstorming levem à ação

Para quem pensa visualmente, o ClickUp Mind Maps oferece uma vantagem sobre as anotações tradicionais baseadas em texto.

ClickUp's One Up #5: Pesquisa conectada do ClickUp

Encontre notas, tarefas e documentos relevantes mais rápido do que nunca com o Connected Search do ClickUp

A funcionalidade de pesquisa é um dos aspectos mais frustrantes do Notion e do Apple Notes. O Apple Notes se baseia na correspondência básica de palavras-chave, que falha quando você tem centenas de notas. A pesquisa do Notion é extremamente lenta em grandes espaços de trabalho.

O ClickUp corrige isso com o ClickUp Connected Search, que:

Pesquisa em todos os seus documentos, tarefas e anotações instantaneamente

Usa a IA conectada para apresentar resultados relevantes, não apenas correspondências de palavras-chave

Permite filtrar por tipo de conteúdo, criador ou data, para que você possa encontrar exatamente o que precisa

Com o ClickUp, você não perde mais tempo vasculhando as anotações ou confiando em etiquetas para organizar as informações - tudo está ao alcance de seus dedos quando necessário.

ClickUp's One Up #6: Gestão de Conhecimento ClickUp

Armazene, compartilhe e acesse informações valiosas sem esforço com o ClickUp Knowledge Management

O Notion é frequentemente usado como um sistema de gerenciamento de conhecimento, mas sua manutenção exige esforço manual - criação de bancos de dados, vinculação de páginas e estruturação de espaços de trabalho. O Apple Notes nem sequer tenta oferecer um gerenciamento de conhecimento estruturado.

O sistema de gerenciamento de conhecimento do ClickUp simplifica isso fornecendo:

Modelos predefinidos para wikis, documentação de projetos internos e notas de pesquisa

Organização estruturada sem necessidade de configuração de banco de dados

Integração direta com tarefas, projetos e ferramentas de colaboração

Isso significa que você obtém os benefícios da profundidade organizacional do Notion sem a sobrecarga de mantê-lo constantemente.

ClickUp's One Up #7: ClickUp Tasks transforma notas em itens de ação

Mantenha-se organizado e no caminho certo vinculando suas anotações a tarefas práticas no ClickUp

Uma das principais falhas do Notion é que, embora permita a colaboração, ele não é inerentemente criado para o gerenciamento e o controle de tarefas. O Apple Notes, por sua vez, não oferece suporte à colaboração além do simples compartilhamento. O ClickUp, entretanto, trata a tomada de notas como parte de um ecossistema de produtividade maior.

Com o ClickUp Tasks e as ferramentas de colaboração, você pode:

fato divertido: O mapeamento mental de Tony Buzan foi inspirado por Da Vinci e Edison, dois dos maiores pensadores da história! Ao estudar seus hábitos de anotações, ele percebeu que as ideias fluem melhor quando conectadas visualmente em vez de escritas em listas rígidas. Agora, os mapas mentais são uma ferramenta essencial para brainstorming, solução de problemas e até mesmo para estudar para as provas!

Crie anotações que funcionem para você. Faça upgrade com o ClickUp

O Notion e o Apple Notes atendem a seus propósitos, mas também apresentam desvantagens.

O Notion é altamente personalizável, mas requer configuração manual e manutenção contínua para manter-se organizado. O Apple Notes é simples e rápido, mas carece de profundidade, colaboração e recursos de pesquisa avançada.

Se você se sente frustrado com essas limitações, é hora de ir além de um aplicativo de anotações e buscar um hub de produtividade totalmente conectado.

O ClickUp é uma solução mais intuitiva que preenche a lacuna entre fazer anotações e convertê-las em itens de ação. Por que se contentar em apenas fazer anotações quando você pode fazer muito mais com um único aplicativo?

Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!