10 melhores ferramentas de pesquisa de empresas para usar em 2025

80% das empresas usam a pesquisa de mercado para entender seus clientes, a concorrência e as tendências do setor. Isso não é apenas uma tendência - é uma necessidade para se manter à frente.

Agora, o que acontece se você não tiver os insights certos? Você corre o risco de perseguir leads que não convertem, elaborar mensagens que não repercutem e ficar atrás dos concorrentes que utilizam ferramentas de pesquisa de mercado para obter insights orientados por dados.

Felizmente, há uma solução: ferramentas de pesquisa empresarial! Essas ferramentas ajudam a identificar contas-alvo, analisar mudanças no comportamento do consumidor e otimizar os esforços de marketing.

Este guia explora as 10 melhores ferramentas de pesquisa de empresas para ajudá-lo a encontrar insights valiosos, rastrear tendências emergentes e fechar negócios mais rapidamente. ✨

Cognism Prospector (Melhor para geração global de leads B2B)

Crunchbase (Melhor para identificar oportunidades de investimento)

LinkedIn Sales Navigator (Melhor para prospecção e qualificação avançadas de leads)

ZoomInfo (Melhor para acesso a informações de contato B2B)

SalesIntel (melhor para identificar clientes e otimizar os dados existentes)

Apollo. io (Melhor para simplificar os processos de prospecção)

UpLead (Melhor para expandir os esforços de alcance global)

Sem costura. AI (Melhor para aprimorar o alcance com argumentos de vendas personalizados)

LeadIQ (Melhor para gerenciar dados de clientes potenciais)

A escolha da ferramenta de pesquisa de mercado correta costuma ser decisiva para sua estratégia de vendas. As melhores ferramentas de pesquisa da empresa fornecem dados valiosos, percepções detalhadas e a capacidade de ficar à frente das tendências do mercado:

Coleta e organização abrangentes de dados: Procure ferramentas que reúnam informações da empresa, percepções do consumidor e vários pontos de dados de fontes confiáveis e os organizem em um só lugar

Análise alimentada por IA: Escolha uma ferramenta que use inteligência artificial para descobrir insights acionáveis, prever tendências emergentes e automatizar a análise de dados

Visualização de dados e relatórios: Selecione ferramentas de pesquisa de empresas que transformem os dados brutos da empresa em uma visualização de dados clara para uma melhor tomada de decisões, com recursos de gerenciamento de pesquisa

Rastreamento de palavras-chave e tendências de mercado: Escolha ferramentas de pesquisa de mercado de IA com ferramentas de pesquisa de palavras-chave de IA e pesquise tendências para monitorar os concorrentes e identificar oportunidades antes que elas atinjam o pico

Recursos de integração: Escolha ferramentas de pesquisa de mercado pagas ou gratuitas que se sincronizem com seu CRM, esforços de marketing e outras plataformas para uma coleta de dados perfeita e eficiência do fluxo de trabalho

Ferramentas de análise competitiva: Priorize as ferramentas de pesquisa de mercado que analisam a segmentação de mercado, as estratégias de preços e as estratégias de marketing de seus concorrentes, aproveitando os recursos do software de marketing B2B para ficar à frente

Personalização e escalabilidade: Escolha as ferramentas de pesquisa de empresas que se adaptam às necessidades de suas equipes de vendas com preços personalizados, filtros flexíveis e software de pesquisa de empresas personalizado

Daniel Starch, um psicólogo americano, desempenhou um papel fundamental na profissionalização da pesquisa de mercado ao desenvolver metodologias estruturadas para análise de publicidade. Ele introduziu o Teste Starch na década de 1920, uma técnica criada para avaliar o impacto dos anúncios em jornais e revistas, ajudando a medir sua eficácia.

Aqui estão as 10 melhores ferramentas de pesquisa de mercado que fornecem insights orientados por dados que o ajudam a identificar contas-alvo, refinar seu alcance e fechar negócios mais rapidamente:

1. ClickUp (melhor para pesquisa de empresas com IA e gerenciamento de fluxo de trabalho)

O ClickUp é uma das melhores ferramentas de pesquisa de mercado que gerencia sua pesquisa e simplifica seu fluxo de trabalho. Ele é o aplicativo ideal para o trabalho com recursos avançados de IA e oferece um espaço centralizado para coletar, organizar e analisar pesquisas, simplificando a colaboração entre as equipes.

Crie tarefas, atribua prazos e acompanhe-as facilmente com o ClickUp Tasks

O ClickUp Tasks ajuda você a criar tarefas para diferentes atividades de pesquisa, atribuir prazos e acompanhar o progresso em tempo real.

Por exemplo, para um estudo de adequação produto-mercado, você pode atribuir tarefas para análise da concorrência, entrevistas com clientes e criação de pesquisas. Cada tarefa pode incluir descrições detalhadas, anexos e subtarefas para dividir processos complexos.

A melhor parte? Você pode alternar convenientemente entre os modos de exibição Lista, Quadro ou Calendário para visualizar seu progresso.

Escreva argumentos de vendas sem esforço com o ClickUp Brain

Muitas vezes, pesquisar significa vasculhar uma infinidade de informações para encontrar os principais insights. O ClickUp Brain muda isso. Esse assistente com tecnologia de IA ajuda você a encontrar, analisar e até mesmo gerar conteúdo de pesquisa com facilidade.

Precisa de um resumo das percepções dos concorrentes do mês passado? Basta perguntar ao ClickUp Brain. Deseja elaborar um argumento de venda por e-mail com base em suas descobertas? O redator de IA redigirá uma mensagem profissional em segundos.

Edite documentos e trabalhe em material de pesquisa em tempo real com equipes usando o ClickUp Docs

O ClickUp Docs permite que sua equipe co-crie documentos de pesquisa em tempo real, com formatação de rich text, tabelas e mídia incorporada.

Precisa fazer um brainstorming de ideias para uma estratégia de entrada no mercado? Abra um documento compartilhado e deixe as ideias fluírem. Você pode marcar colegas de equipe, atribuir itens de ação diretamente no documento e vincular tarefas relacionadas para obter contexto.

Por outro lado, o ClickUp Chat mantém sua comunicação e seu trabalho conectados. Não há mais linhas de e-mail intermináveis ou mensagens perdidas no Slack. Discuta descobertas, faça perguntas e compartilhe insights instantaneamente na plataforma.

Insight do ClickUp: Cerca de 41% dos profissionais preferem mensagens instantâneas para a comunicação da equipe. Embora ofereça trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, seus tópicos de bate-papo são mapeados para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas no contexto e prontamente disponíveis.

Transformar dados em insights acionáveis é crucial para a pesquisa. O ClickUp Dashboards permite que você crie exibições personalizadas para acompanhar as principais métricas, tendências e progresso.

Obter modelo gratuito Organize seus dados de pesquisa de mercado em um só lugar usando o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

O modelo de pesquisa de mercado do ClickUp simplifica o processo de pesquisa, centralizando tudo em um espaço colaborativo. Ele ajuda você a economizar tempo, reduzir tarefas manuais e descobrir tendências que geram decisões inteligentes e baseadas em dados.

Você pode gerenciar perfeitamente cada estágio da pesquisa, desde a coleta de dados até a geração de relatórios. Isso permite que você se mantenha alinhado com sua equipe, acompanhe o progresso com facilidade e transforme insights em estratégias de crescimento.

Principais recursos

Monitore o progresso com status que refletem cada estágio da sua pesquisa, do planejamento à análise

Adicione detalhes essenciais, como métodos de coleta de dados, links de relatórios e estágios de pesquisa para uma melhor organização

Alterne entre as visualizações de Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário para ver o progresso de diferentes perspectivas

Ideal para: Equipes de marketing, gerentes de produtos e startups que buscam processos de pesquisa de mercado eficientes, organizados e orientados por dados em setores competitivos.

Além disso, crie documentos de pesquisa abrangentes sem esforço com o modelo de relatório de pesquisa do ClickUp. Reúna todos os seus dados em um só lugar, analise-os rapidamente para descobrir tendências ocultas e armazene tudo para facilitar o acesso.

Melhores recursos do ClickUp

Gerencie cada estágio de sua pesquisa e centralize-os em um único lugar usando o ClickUp Tasks

Colabore com os membros da equipe em tarefas e compartilhe descobertas e insights relevantes usando o ClickUp Chat

Analise dados, reúna descobertas de pesquisas, gere conteúdo e escreva argumentos de venda por e-mail com o ClickUp Brain

Crie painéis e relatórios com tabelas e gráficos interativos usando o ClickUp Dashboards

Automatize tarefas repetitivas, liberando tempo para trabalhos mais importantes usando o ClickUp Automations

Limitações do ClickUp

O ClickUp tem um conjunto extenso de recursos ricos em recursos que requerem alguma curva de aprendizado inicialmente para usuários não experientes em tecnologia

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Veja o que Judy Hellen, Gerente de Suporte Administrativo da Brighten A Soul Foundation, tem a dizer sobre o ClickUp:

O rastreamento e a organização dos projetos da empresa são muito fáceis e eficazes com o software ClickUp. De listas simples a projetos complicados, o software ClickUp tem sido usado para que as coisas sejam feitas conforme o esperado. É um software muito eficaz para resolver problemas de gerenciamento de tarefas e acompanhar o progresso de tarefas e projetos em andamento da organização.

2. Cognism Prospector (Melhor para geração global de leads B2B)

via Cognism Prospector

O Cognism Prospector fornece acesso a um vasto banco de dados B2B global, permitindo que você identifique e se conecte de forma eficiente com os clientes ideais. Sendo uma das principais ferramentas de pesquisa de empresas, ela oferece recursos como filtros de pesquisa avançados, insights alimentados por IA e integração perfeita com CRM para otimizar a forma como você realiza pesquisas de mercado.

Com essa ferramenta, suas equipes de vendas encontram rapidamente os tomadores de decisão em setores específicos, enquanto as equipes de marketing criam listas de leads de campanhas direcionadas. Seus recursos de enriquecimento de dados mantêm as informações de contato atualizadas, garantindo a precisão e reduzindo as taxas de rejeição.

melhores recursos do Cognism Prospector

Identifique as empresas que estão pesquisando ativamente produtos ou serviços com recursos como monitoramento de intenção

Forneça sugestões de mensagens personalizadas para usar ao entrar em contato com clientes potenciais

Restrinja os clientes potenciais por setor, local, tamanho da empresa e muito mais

Utilize insights baseados em IA e receba recomendações inteligentes para priorizar leads de alto potencial

Limitações do Cognism Prospector

A avaliação gratuita oferece apenas até 25 leads, o que pode não ser suficiente para uma avaliação completa da ferramenta

Embora muitos contatos sejam precisos, algumas informações podem estar desatualizadas ou incorretas

Preços do Cognism Prospector

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Cognism Prospector

G2: 4. 6/5 (mais de 790 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 160 avaliações)

Dica profissional: Quer transformar dados em insights que aumentam as vendas? Saiba como criar relatórios de CRM para sua equipe de vendas em etapas simples: Acompanhe as interações com os clientes, obtenha insights e automatize os acompanhamentos sem esforço 🔄

Visualize o desempenho de vendas com gráficos, diagramas de Gantt e painéis de KPI 📈

Defina gatilhos para tarefas, atualizações de status e progressão de leads 🤖

Use a análise de CRM para refinar as estratégias de vendas e melhorar as conversões 🤩

Transforme insights em ação com fluxos de trabalho otimizados 💯

3. Crunchbase (melhor para identificar oportunidades de investimento)

via Crunchbase

Quer você seja um empresário em busca de investidores, um vendedor em busca de clientes em potencial ou um investidor analisando cenários de mercado para empresas privadas, o Crunchbase oferece percepções úteis e personalizadas. Ele agrega dados de várias fontes, incluindo empresas de capital de risco, investidores anjos e empresas, fornecendo uma visão abrangente do cenário de negócios.

Usando os dados abrangentes dessa plataforma de pesquisa de mercado, você pode tomar decisões informadas e ficar à frente no mercado competitivo. Além disso, a ferramenta rastreia tendências de investimento, identifica investidores ativos em setores específicos e analisa o fluxo de negócios.

Melhores recursos do Crunchbase

Refine suas pesquisas por setor, local, estágio de financiamento e muito mais para encontrar os clientes em potencial ideais

Obtenha acesso programático aos dados do Crunchbase, permitindo que os desenvolvedores os integrem em seus próprios aplicativos e fluxos de trabalho

Use relatórios detalhados sobre setores e mercados específicos, fornecendo insights úteis e análises competitivas

Empregue opções de filtragem granular, incluindo tipos específicos de investidores, detalhes de rodadas de financiamento e intervalos de contagem de funcionários, para pesquisas altamente direcionadas

Limitações do Crunchbase

Os usuários que integram os dados do Crunchbase via API encontram limitações no número de chamadas por minuto

Esse software de pesquisa de mercado rastreia apenas as rodadas de financiamento fechadas

Preços do Crunchbase

Pro: $99/mês

Negócios: A partir de US$ 199/mês (cobrado anualmente)

API: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Crunchbase

G2: 4. 5/5 (mais de 360 avaliações)

Capítulo: 4. 2/5 (não há avaliações suficientes)

O que os usuários em tempo real estão dizendo sobre o Crunchbase?

Gosto de como ele reúne tudo em um só lugar, como detalhes da empresa, informações sobre financiamento ou as principais tendências do setor. É super intuitivo e economiza muito tempo quando você está tentando reunir informações confiáveis rapidamente.

4. LinkedIn Sales Navigator (melhor para prospecção e qualificação avançadas de leads)

via LinkedIn Sales Navigator

O LinkedIn Sales Navigator é uma poderosa ferramenta de inteligência de vendas projetada para ajudar os profissionais de vendas a encontrar, conectar-se e envolver clientes potenciais no LinkedIn. Essa plataforma de pesquisa de empresas aprimora a experiência padrão do LinkedIn, fornecendo filtros de pesquisa avançados, recomendações de leads e insights sobre clientes potenciais.

Além disso, o Sales Navigator permite que os usuários segmentem dados demográficos, setores, tamanhos de empresas e cargos específicos, possibilitando uma prospecção altamente focada. Ele também fornece acesso aos créditos do InMail, permitindo a comunicação direta com clientes potenciais fora de sua rede e atualizações em tempo real sobre a atividade do lead, garantindo um envolvimento oportuno.

Fato curioso: 16,2% dos usuários do LinkedIn estão ativos diariamente, com uma estimativa de 48. 2% ativos mensalmente.

Melhores recursos do LinkedIn Sales Navigator

Mantenha-se informado com notificações instantâneas sobre as atividades de seus leads salvos e mudanças na empresa

Entre em contato diretamente com os clientes em potencial com o InMail Messaging para aprimorar seus recursos de divulgação

Organize os clientes potenciais em listas personalizadas para rastreamento e acompanhamento eficientes

Use o TeamLink, que identifica apresentações calorosas por meio de conexões compartilhadas, para ter um alcance mais personalizado e eficaz

Limitações do LinkedIn Sales Navigator

Apesar de ser um recurso premium, o número de mensagens InMail que você envia é limitado

Não há suporte para a exportação direta de listas de leads para arquivos externos, o que complica o gerenciamento de dados

Preços do LinkedIn Sales Navigator

Core: $99. 99/mês

Avançado: $179,99/mês

Advanced Plus: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LinkedIn Sales Navigator

G2: 4. 3/5 (mais de 1900 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 150 avaliações)

via ZoomInfo

A ZoomInfo é uma escolha confiável se você estiver procurando uma plataforma abrangente de pesquisa de empresas B2B para aprimorar suas estratégias de vendas e marketing. Seu extenso banco de dados com mais de 150 milhões de contatos (público-alvo) fornece insights precisos e atualizados para equipes de vendas e marketing em todo o mundo.

Com o ZoomInfo, você obtém perfis detalhados de empresas, incluindo dados estatísticos, dados tecnológicos e informações de contato. Isso permite que você identifique as contas-alvo e adapte seu alcance de forma eficaz. Além das informações de contato, a ZoomInfo fornece perfis detalhados da empresa, incluindo receita, número de funcionários, classificações do setor e pilhas de tecnologia, facilitando a prospecção direcionada e a pesquisa de mercado.

Melhores recursos do ZoomInfo

Acompanhe o comportamento dos visitantes do site, identificando possíveis clientes potenciais e fornecendo insights sobre seus interesses

Receba dados de intenção e identifique clientes em potencial que estejam procurando ativamente por soluções em seu domínio

Sincronize todos os dados sem esforço com seu CRM ou sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente existentes

Obtenha organogramas para identificar os principais tomadores de decisão das empresas-alvo

Limitações do ZoomInfo

A ferramenta de chamadas incorporada carece de funcionalidades avançadas, como chamadas de três vias ou roteamento inteligente

O ZoomInfo é um serviço baseado em assinatura que pode ser caro para empresas menores ou usuários individuais

Preços do ZoomInfo

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (mais de 8700 avaliações)

Capítulo: 4. 1/5 (mais de 290 avaliações)

O que os usuários em tempo real estão dizendo sobre o ZoomInfo?

Gosto de usar o ZoomInfo Sales porque ele agiliza o processo de encontrar e se conectar com os clientes em potencial certos. A plataforma fornece informações precisas e atualizadas sobre contatos e empresas, poupando-me tempo e esforço na geração de leads.

6. SalesIntel (melhor para identificar clientes e otimizar os dados existentes)

via SalesIntel

A SalesIntel é um provedor de dados de contato B2B especializado em informações de contato verificadas por humanos. Seu objetivo é fornecer dados precisos e atualizados para que as equipes de vendas e marketing possam se conectar efetivamente com os tomadores de decisão.

A SalesIntel enfatiza o processo de verificação, com uma equipe que verifica manualmente a precisão dos endereços de e-mail e números de telefone. Esse foco na qualidade dos dados foi projetado para reduzir as taxas de rejeição e aumentar a eficácia do alcance. Além disso, a SalesIntel se integra a plataformas populares de CRM e automação de marketing, simplificando os fluxos de trabalho e proporcionando um gerenciamento eficiente de leads.

Melhores recursos do SalesIntel

Limpe e anexe dados aos registros de CRM existentes, melhorando a qualidade e a integridade dos dados

Conecte-se a várias plataformas de automação de marketing e CRM para uma transferência perfeita de dados e automação do fluxo de trabalho

Utilize dados de intenção e identifique clientes em potencial que estejam buscando ativamente soluções em seu setor

Acesse dados firmográficos e obtenha insights sobre os dados demográficos da empresa para refinar sua segmentação

Limitações da SalesIntel

Ele se concentra principalmente em dados dos EUA, o que pode ser restritivo para campanhas internacionais

Os usuários observaram que, apesar das atualizações regulares, alguns dados podem ficar desatualizados entre os períodos de verificação

Preços da SalesIntel

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da SalesIntel

G2: 4. 3/5 (mais de 345 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 30 avaliações)

7. Apollo. io (Melhor para simplificar os processos de prospecção)

O Apollo.io é uma plataforma de pesquisa de empresas baseada na nuvem, projetada para otimizar seus esforços de geração de leads e alcance. Seu extenso banco de dados inclui mais de 210 milhões de contatos e 35 milhões de empresas, fornecendo um vasto conjunto de possíveis clientes em potencial.

Use facilmente esse software de pesquisa de mercado para identificar e se conectar com os principais tomadores de decisão. Além disso, os recursos de automação de vendas do Apollo. io permitem automatizar tarefas repetitivas, como e-mails de acompanhamento, permitindo que você se concentre mais na construção de relacionamentos e no fechamento de negócios.

Dica profissional: Você já se perguntou como as principais empresas gerenciam os relacionamentos com os clientes de forma integrada? domine estas cinco etapas essenciais para criar seu próprio ciclo de processo de CRM! Identifique leads: Encontre e atraia clientes potenciais por meio de campanhas, mídias sociais e muito mais 📍

Qualificar leads: Separe os leads quentes dos frios e concentre-se nas melhores oportunidades 🌻

Cultive leads: Crie relacionamentos com conteúdo direcionado e alcance personalizado 🎉

Feche negócios: Feche o negócio com acompanhamentos oportunos e ofertas personalizadas 🎯

Fornecer suporte: Fornecer um serviço de alto nível e manter os clientes satisfeitos por toda a vida 🤩

Melhores recursos do Appollo.io

Configure campanhas de e-mail em várias etapas para envolver os clientes potenciais com eficiência

Crie e automatize sequências de e-mail e tarefas de acompanhamento, simplificando o alcance e aumentando a eficiência

Sincronize dados sem esforço com plataformas como Salesforce e HubSpot

Aproveite os dados em tempo real e mantenha suas informações de contato precisas e atualizadas

Limitações do Apolo. io

Há limites para o envio diário de e-mails, o que pode afetar grandes campanhas

Vários usuários dessa ferramenta de pesquisa de empresas relataram desafios com a sincronização de dados

Preços do Apolo. io

Gratuito para sempre

Básico : uS$ 59/mês por usuário

Profissional : uS$ 99/mês por usuário

Organização: uS$ 149/mês por um mínimo de três usuários (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do Apolo. io

G2: 4. 7/5 (mais de 8000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 350 avaliações)

O que os usuários em tempo real estão dizendo sobre o Apollo. io?

A integração com o LinkedIn por meio da extensão do Chrome é excelente, e os recursos de automação de e-mail atingem o equilíbrio perfeito entre sofisticação e usabilidade. A análise da nossa equipe mostra melhorias significativas nas taxas de conversão graças ao acompanhamento detalhado do envolvimento da plataforma.

8. UpLead (Melhor para expandir os esforços de alcance global)

via UpLead

O UpLead é outra ferramenta de pesquisa de empresas de primeira linha projetada para elevar os esforços de geração de leads. Seu amplo banco de dados contém informações de contato verificadas, perfis de empresas e dados de intenção. A ferramenta permite que você restrinja os clientes potenciais por critérios como setor, tamanho da empresa ou localização, garantindo um alcance preciso.

Além disso, a plataforma oferece recursos de enriquecimento de dados, permitindo que você aprimore suas listas de contatos com informações atualizadas, o que é inestimável para campanhas de marketing personalizadas. A empresa enfatiza a precisão dos dados, usando verificação em tempo real e garantindo a validade dos dados.

Melhores recursos do UpLead

Obtenha uma garantia sobre a precisão dos dados, com o UpLead fornecendo créditos para contatos inválidos

Garanta a precisão de seu alcance com a verificação instantânea de e-mail

Aprimore suas listas de contatos atuais com as informações mais recentes sobre a empresa

Acesse dados tecnográficos e identifique empresas para personalizar suas apresentações

Limitações do UpLead

Ele não tem automação de e-mail integrada, exigindo ferramentas externas

Alguns usuários descobriram que os dados fornecidos pelo UpLead estão desatualizados ou imprecisos

Preço de up-lead

Gratuito por 7 dias

Itens essenciais : uS$ 99/mês

Mais : uS$ 199/mês

Profissional: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do UpLead

G2: 4. 7/5 (mais de 780 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários em tempo real estão dizendo sobre o UpLead?

O UpLead se destaca como uma plataforma de inteligência de vendas fácil de usar e confiável, e eu o recomendo para quem busca dados de alta qualidade e excelente suporte. Não há muitos dados sobre empresas menores e mais novas, com menos de 10 EEs e receitas inferiores a US$ 5 milhões.

9. Sem interrupções. AI (melhor para aprimorar o alcance com argumentos de vendas personalizados)

A Seamless.AI é uma plataforma de pesquisa de mercado de ponta que usa inteligência artificial para revolucionar a geração de leads. Essa ferramenta permite que você acesse um vasto banco de dados com mais de 1,3 bilhão de contatos e 121 milhões de perfis de empresas. 3 bilhões de contatos e 121 milhões de perfis de empresas, todos verificados em tempo real. A interface amigável da plataforma e as poderosas funcionalidades de pesquisa também economizam muito tempo, tornando-a inestimável para as equipes de vendas e marketing que desejam otimizar seus esforços de divulgação.

Sem interrupções. O enriquecimento de dados orientado por IA da AI fornece perfis detalhados, incluindo e-mails verificados e discagens diretas, permitindo conexões mais eficazes. Além disso, a plataforma oferece uma ferramenta de redação de IA para ajudá-lo a criar argumentos de vendas personalizados, aprimorando seus esforços de divulgação.

Sem interrupções. Melhores recursos de IA

Complemente automaticamente os dados de leads com informações adicionais, como perfis de mídia social e detalhes da empresa

Crie mensagens de divulgação atraentes e personalizadas para seus clientes em potencial com o copywriting de vendas baseado em IA

Integre-se perfeitamente a CRMs populares, como Salesforce e HubSpot

Empregue algoritmos de IA para simplificar a geração de leads, permitindo pesquisas com base em critérios específicos

Sem emendas. Limitações de IA

Houve menções a um atendimento ao cliente menos responsivo, o que pode afetar a experiência do usuário quando surgirem problemas

Muitos usuários relataram falhas ocasionais no sistema, afetando seus fluxos de trabalho

Preços de IA sem interrupções. Preços de IA

Gratuito: Preços personalizados

Prós: Preços personalizados

Enterprise: Preços personalizados

Sem interrupções. Avaliações e resenhas de IA

G2: 4. 4/5 (mais de 4900 avaliações)

Capterra: 3. 8/5 (mais de 160 avaliações)

10. LeadIQ (melhor para gerenciar dados de clientes potenciais)

via LeadIQ

O LeadIQ é uma plataforma abrangente de prospecção de vendas B2B projetada para simplificar a geração de leads e aprimorar os fluxos de trabalho de vendas. A integração com sistemas populares de CRM permite que as equipes de vendas capturem e gerenciem com eficiência os dados dos clientes potenciais, acompanhem os gatilhos de vendas e personalizem os esforços de divulgação. Por exemplo, ao navegar pelo LinkedIn e encontrar um lead em potencial, o LeadIQ permite capturar os detalhes de contato com um único clique, eliminando a entrada manual de dados.

Além de suas principais funcionalidades, o LeadIQ oferece geração de e-mail orientada por IA, ajudando os usuários a criar mensagens personalizadas em escala.

Melhores recursos do LeadIQ

Capture leads diretamente dos perfis do LinkedIn, simplificando o processo de prospecção

Notifique os usuários sobre eventos significativos, como mudanças de emprego ou notícias da empresa, permitindo o envolvimento oportuno dos clientes potenciais

Crie e-mails de divulgação personalizados, melhorando as taxas de envolvimento

Colabore com sua equipe, compartilhe insights e trabalhe em conjunto para aprimorar o gerenciamento de leads

Limitações do LeadIQ

Os usuários relataram e-mails devolvidos com frequência devido a detalhes de contato imprecisos

A extensão do LeadIQ para o Chrome é desajeitada e abre várias guias desnecessariamente

Preços do LeadIQ

Gratuito para sempre

Essencial : uS$ 45/mês por usuário

Profissional: uS$ 89/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LeadIQ

G2: 4. 2/5 (mais de 1080 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários em tempo real estão dizendo sobre o LeadIQ?

Os e-mails que obtive por meio do LeadIQ foram precisos na maioria das vezes (quando havia uma marca de seleção verde). A melhor parte é sua capacidade de exportar rapidamente para várias plataformas externas e até mesmo atribuir fluxos de trabalho aos leads, tudo com um clique.

Menções especiais Além das diferentes ferramentas de pesquisa de empresas mencionadas acima, aqui estão algumas outras que merecem destaque: SimilarWeb (melhor para descobrir dados de tráfego de sites e tendências do setor)

SEMrush (melhor para analisar as estratégias de SEO e publicidade paga dos concorrentes)

Ahrefs (melhor para realizar análises aprofundadas de concorrentes, pesquisas de palavras-chave e auditorias de sites)

Moz (Melhor para análise de concorrentes e pesquisa de palavras-chave)

BrandMentions (Melhor para rastrear menções à marca e monitorar conversas on-line)

Otimize os fluxos de trabalho de pesquisa de mercado com o ClickUp!

A pesquisa de mercado é a base das decisões comerciais inteligentes. Com as ferramentas certas, você descobre tendências, entende as necessidades dos clientes e fica à frente dos concorrentes. O gerenciamento eficaz desse processo economiza tempo, reduz erros e garante que os insights levem a estratégias impactantes.

As 10 ferramentas de pesquisa empresarial que abordamos oferecem diversos benefícios, desde a automação da coleta de dados até a simplificação da análise. Essas ferramentas ajudam as empresas a realizar pesquisas completas e eficientes sem as dores de cabeça habituais.

No entanto, se você precisar de uma plataforma diária completa para o trabalho para centralizar a pesquisa, gerenciar tarefas e colaborar perfeitamente, experimente o ClickUp! Seus modelos personalizáveis, insights alimentados por IA e painéis dinâmicos tornam a pesquisa de mercado mais intuitiva e orientada para os resultados.

Então, por que esperar? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo para otimizar seu fluxo de trabalho de pesquisa de mercado e transformar insights em ações - sem esforço e com eficiência!