10 melhores softwares de gerenciamento de agenda e reuniões em 2025

Você está tendo problemas com reuniões desorganizadas e itens de ação perdidos? O software certo de pauta de reunião garante discussões estruturadas, conclusões claras e acompanhamentos produtivos.

Selecionamos os 10 melhores softwares de agenda de reuniões para ajudá-lo a simplificar o gerenciamento de reuniões e aumentar a eficiência da equipe. Vamos mergulhar de cabeça!

Resumo de 60 segundos Está procurando o melhor software de agenda de reuniões para agilizar as reuniões, melhorar a colaboração e acompanhar os itens de ação sem esforço? Aqui está uma análise rápida das principais soluções para equipes: ClickUp : Melhor plataforma de gerenciamento de reuniões multifuncional com tecnologia de IA : Melhor plataforma de gerenciamento de reuniões multifuncional com tecnologia de IA

Companheiro : Melhor para agendas de reuniões colaborativas e feedback em tempo real

OneNote : O melhor para fazer anotações digitais e organizar reuniões

GoTo Meeting : O melhor para reuniões virtuais com ferramentas de agenda incorporadas

Pinach AI : O melhor assistente de reunião com tecnologia de IA para resumos automatizados

Range : Melhor para check-ins estruturados e alinhamento da equipe

MeetingKing : O melhor para documentação e acompanhamento de reuniões estruturadas

Agenda : Melhor para fazer anotações com base em cronograma e organizar a agenda

Lucid Meetings: Melhor para reuniões estruturadas e orientadas por processos Aumente a produtividade, organize sua equipe e realize reuniões melhores com o software certo!

Benefícios de usar um software de agenda de reuniões

Você provavelmente já participou de reuniões intermináveis com objetivos pouco claros, discussões dispersas e itens de ação perdidos. Investir em uma ferramenta sólida de software de agenda de reuniões ajuda a eliminar essas frustrações, proporcionando um gerenciamento de reuniões simplificado e uma experiência melhor para todos os envolvidos.

Veja como sua equipe se beneficia instantaneamente com o uso de um software de gerenciamento de reuniões e agendas:

Agendas sempre claras

Você sabia? Quase 60% das reuniões únicas e 64% das reuniões recorrentes não têm uma pauta estruturada!

Com um software de pauta de reunião dedicado, você pode criar facilmente pautas objetivas para eliminar o desperdício de tempo e ter um plano de jogo claro para a reunião.

Você se beneficiará com:

Criação rápida de pauta com modelos de pauta de reunião prontos para uso e personalizáveis

Discussões bem focadas em torno de itens de pauta claramente definidos

Distribuição fácil de pautas para que os participantes cheguem preparados para a próxima reunião

Reuniões mais curtas que economizam tempo

Reuniões não estruturadas podem facilmente sair dos trilhos, levando à perda de tempo e a conclusões pouco claras.

As soluções eficazes de gerenciamento de reuniões enfrentam esse problema diretamente:

Automatizar o tedioso agendamento de reuniões, o que é especialmente útil para reuniões recorrentes

Capture sem esforço atas de reunião precisas, eliminando a anotação manual de sua carga de trabalho

Transformação de conversas em itens de ação organizados com um único clique

Colaboração perfeita com a equipe

As equipes que colaboram de forma eficaz são até cinco vezes mais produtivas. Um bom software de pauta de reunião aumenta a colaboração, permitindo que sua equipe:

Acesse e compartilhe facilmente anotações, documentos e tarefas em vários dispositivos móveis

Colabore nos itens da pauta antes da reunião, garantindo discussões produtivas

Atribua tarefas instantaneamente a partir de sua agenda, mantendo todos responsáveis e alinhados

Maior transparência e conformidade

A transparência é importante, especialmente em organizações públicas, conselhos ou reuniões comunitárias. Um software adequado de gerenciamento de reuniões garante que você cumpra facilmente as regras de transparência, permitindo que você:

Publique rapidamente pautas e atas de reuniões públicas

Mantenha registros digitais precisos, atendendo aos requisitos de conformidade e de registros públicos

Ofereça acessibilidade por meio de closed captioning integrado e documentos digitais fáceis de navegar

A escolha do software de pauta de reunião certo capacita sua equipe, transformando reuniões ineficazes em sessões estruturadas e envolventes que aumentam a produtividade e mantêm todos na mesma página.

Mas nem todos os softwares de pauta de reunião são criados da mesma forma. Com tantas opções, como encontrar a melhor opção para a sua equipe?

O que você deve procurar em um software de agenda de reuniões?

A escolha da ferramenta certa depende de como ela simplifica o gerenciamento de reuniões, melhora a colaboração da equipe e mantém suas reuniões eficientes.

Veja o que deve ser priorizado ao avaliar uma agenda e um software de gerenciamento de reuniões:

1. Modelos de pauta personalizáveis

Uma plataforma sólida deve oferecer modelos de pauta personalizáveis que permitam criar rapidamente planos de reunião estruturados que possam ser facilmente compartilhados com os membros da equipe.

2. Atas e documentação de reuniões perfeitas

Uma boa solução de gerenciamento de reuniões deve facilitar a captura de atas de reuniões. As ferramentas de software de pauta de reunião e de anotações de reunião automatizadas e alimentadas por IA são as melhores para equipes de alto desempenho.

3. Agendamento e integrações inteligentes

O agendamento deve ser simples, especialmente para reuniões recorrentes.

4. Acompanhamento e responsabilidade acionáveis

Seu software deve fazer mais do que planejar reuniões; ele deve garantir que as tarefas sejam realizadas, oferecendo rastreamento integrado de itens de ação para atribuir e monitorar tarefas pós-reunião. A delegação de tarefas diretamente da pauta da reunião é outro recurso extremamente valioso

5. Acessibilidade e conformidade

A conformidade é fundamental para as equipes que lidam com reuniões públicas ou análises formais. Verifique se o software inclui gerenciamento de registros públicos para armazenar agendas e resultados de reuniões, legendas ocultas e recursos de acessibilidade para inclusão e acesso seguro a documentos para compartilhamento controlado de arquivos.

Os 10 melhores softwares de agenda de reuniões

Com tantas ferramentas no mercado, encontrar o melhor software de agenda de reuniões pode ser uma tarefa árdua. A plataforma certa deve fazer mais do que apenas agendar reuniões - ela deve simplificar o gerenciamento de reuniões, impulsionar a colaboração e evitar que os itens de ação sejam esquecidos.

Selecionamos a dedo as 10 melhores soluções de software de pauta de reunião para ajudá-lo a realizar reuniões melhores, monitorar decisões e economizar tempo. Veja o que faz com que cada ferramenta se destaque.

1. ClickUp (melhor para colaboração e gerenciamento de reuniões com tecnologia de IA)

O ClickUp é um software completo de gerenciamento de reuniões criado para ajudar as equipes a planejar, organizar e executar reuniões sem problemas. Com anotações integradas baseadas em IA, automação de tarefas e modelos personalizáveis, ele elimina o incômodo da criação manual da agenda de reuniões e mantém as equipes alinhadas com os itens de ação.

Melhores recursos do ClickUp

a. Assistente de reunião com tecnologia de IA

O ClickUp AI Notetaker aprimora o gerenciamento de reuniões automatizando a tomada de notas, resumindo as discussões e extraindo os principais pontos de ação. Ele elimina a necessidade de transcrição manual, garantindo que insights importantes não sejam perdidos.

Gera automaticamente notas de reunião, facilitando a documentação

Cria itens de ação automaticamente, para que os acompanhamentos nunca sejam perdidos

Fornece resumos instantâneos, ajudando as equipes a revisar rapidamente as principais conclusões

Para um planejamento de reunião perfeito, o modelo de agenda de reunião do ClickUp ajuda as equipes a estruturar discussões, atribuir itens de ação e acompanhar o progresso da reunião. É perfeito para manter as conversas organizadas e orientadas para os resultados.

Obter modelo gratuito Mantenha-se em dia com as metas que definiu para uma reunião da prefeitura com o modelo de agenda do ClickUp

b. Gerenciamento estruturado de tarefas

Atribua e gerencie tarefas usando o ClickUp

O ClickUp Tasks agiliza o acompanhamento pós-reunião, convertendo instantaneamente os pontos de discussão em tarefas acionáveis com prazos e responsáveis claros.

A automação de tarefas garante que os itens de ação nunca sejam esquecidos

As ferramentas de priorização ajudam as equipes a se concentrarem nas próximas etapas mais importantes

O acompanhamento em tempo real mantém os participantes informados sobre o andamento do projeto

Precisa de uma agenda mais formalizada? O ClickUp Board Meeting Agenda Template e o ClickUp Meetings Template fornecem formatos estruturados para reuniões recorrentes e de nível executivo.

c. Documentação centralizada da reunião

Crie seus documentos de conhecimento com o ClickUp Docs

Com o ClickUp Docs, as equipes podem capturar anotações de reuniões em tempo real, acompanhar decisões e colaborar em agendas compartilhadas sem alternar entre várias plataformas.

A colaboração em tempo real garante que as anotações da reunião estejam sempre atualizadas

O rastreamento do histórico de versões evita a perda de alterações importantes

A fácil vinculação de documentos conecta os registros de reuniões com tarefas e painéis relevantes

d. Rastreamento de ações e relatórios

Mantenha-se no controle de seus objetivos com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso usando o ClickUp Goals

O ClickUp garante que cada reunião gere resultados com recursos de rastreamento de metas e relatórios incorporados à plataforma.

Os ClickUp Dashboards fornecem uma visão geral dos resultados da reunião e dos itens de ação

Lembretes automatizados (usando o ClickUp Automations ) mantêm os membros da equipe responsáveis pelas tarefas atribuídas

Ferramentas de controle de progresso, como o ClickUp Gantt Chart View , garantem que os acompanhamentos não se percam

Limitações do ClickUp

A ferramenta tem uma curva de aprendizado acentuada, pois oferece muitos recursos, o que pode levar algum tempo para os novos usuários navegarem

Os recursos de anotações com IA estão disponíveis apenas nos planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

Anotador de IA do ClickUp: Adicione a qualquer plano pago por apenas US$ 6/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : ⭐ 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: ⭐ 4. 6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O ClickUp nos ajudou a centralizar nossos recursos, comunicação e gerenciamento de projetos, tornando-nos duas ou três vezes mais eficientes.

O ClickUp nos ajudou a centralizar nossos recursos, comunicação e gerenciamento de projetos, tornando-nos duas ou três vezes mais eficientes.

2. Fellow (melhor para agendas de reuniões colaborativas e feedback em tempo real)

via Fellow

O Fellow oferece uma maneira estruturada de planejar, gerenciar e documentar reuniões, garantindo que os itens de ação sejam atribuídos e monitorados. Em vez de fazer malabarismos com anotações dispersas, as equipes podem colaborar em agendas de reuniões, fazer anotações em tempo real e compartilhar acompanhamentos em um único espaço.

Melhores recursos do Fellow

As equipes podem criar pautas de reuniões colaborativas adicionando pontos de discussão antes, durante e depois das reuniões

As atas de reunião acionáveis rastreiam automaticamente as principais conclusões e atribuem tarefas para garantir que os acompanhamentos ocorram

Com ferramentas de feedback em tempo real, os membros da equipe podem fornecer informações estruturadas diretamente na interface da reunião

Os modelos de reuniões recorrentes simplificam o planejamento de sincronizações semanais, reuniões individuais e atualizações de projetos

A plataforma se integra ao Slack, Microsoft Teams e Asana, facilitando a sincronização de fluxos de trabalho entre ferramentas

Limitações dos colegas

Sem videoconferência integrada; requer integração com plataformas de terceiros

Alguns recursos avançados estão bloqueados nos planos pagos

Preços para colegas

Gratuito : Plano básico com recursos limitados

Profissional: uS$ 6/usuário por mês

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações dos colegas

G2 : ⭐ 4. 7/5 (mais de 2000 avaliações)

Capterra: ⭐ 4. 9/5

3. OneNote (melhor para fazer anotações digitais e organizar reuniões)

via OneNote

O OneNote é um software de anotações digitais que ajuda equipes e indivíduos a organizar anotações de reuniões, itens de ação e sessões de brainstorming em um espaço de trabalho flexível e de forma livre. Ao contrário dos softwares tradicionais de agenda de reuniões, ele oferece uma tela em branco para capturar ideias, incorporar multimídia e estruturar anotações da maneira que preferir.

Melhores recursos do OneNote

Anotações digitais flexíveis para registrar notas de reuniões, listas de tarefas e sessões de brainstorming

As funções de marcação e pesquisa ajudam as equipes a localizar rapidamente notas de reuniões anteriores e itens de ação

Suporte a escrita à mão e desenho para anotar o conteúdo da reunião e esboçar ideias

A colaboração em tempo real permite que vários usuários editem e adicionem notas simultaneamente

A integração perfeita com o Microsoft 365 garante a sincronização das notas de reunião com o Outlook, o Teams e outros aplicativos da Microsoft

Limitações do OneNote

Nenhum modelo de pauta de reunião incorporado, exigindo estruturação manual

Notebooks grandes com vários colaboradores podem sofrer atrasos na sincronização

Preços do OneNote:

Versão gratuita : Inclui recursos básicos de anotações com sincronização na nuvem.

Microsoft 365 Personal : uS$ 9,99/mês por usuário

Família Microsoft 365: uS$ 12,99/mês

Classificações do OneNote

G2 : ⭐ 4. 5/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capítulos: ⭐ 4. 6/5 (mais de 1.800 avaliações)

O melhor de tudo é que ele envia automaticamente atualizações para a nuvem se você estiver conectado à sua conta da Microsoft. Isso facilita muito o backup de seu trabalho.

O melhor de tudo é que ele envia automaticamente as atualizações para a nuvem se você estiver conectado à sua conta da Microsoft. Isso facilita muito o backup de seu trabalho.

via GoTo Meeting

O GoTo Meeting é uma solução de videoconferência e reunião on-line desenvolvida para empresas que precisam de colaboração virtual contínua. Ele oferece ferramentas integradas de agenda de reuniões, transcrição em tempo real e resumos com tecnologia de IA, o que o torna uma opção sólida para equipes que realizam reuniões remotas frequentes.

Melhores recursos do GoTo Meeting

As ferramentas integradas de pauta de reunião ajudam as equipes a estruturar as discussões antes, durante e depois das chamadas

A transcrição e os resumos com tecnologia de IA capturam automaticamente as anotações da reunião e os principais itens de ação

A gravação de reuniões com um clique garante que as equipes possam revisitar as discussões a qualquer momento

As integrações perfeitas de calendário são sincronizadas com o Outlook, o Google Calendar e o Microsoft 365 para facilitar o agendamento

A criptografia de ponta a ponta garante segurança e privacidade em reuniões de negócios

Limitações do GoTo Meeting

Sem recursos integrados de gerenciamento de tarefas - os usuários precisam se integrar a aplicativos de terceiros para fazer o acompanhamento

Planos de nível superior são necessários para análises avançadas e resumos de reuniões gerados por IA

Preços do GoTo Meeting

Profissional : uS$ 12/usuário por mês

Empresarial : uS$ 16/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações do GoTo Meeting

G2 : ⭐ 4. 2/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capítulo: ⭐ 4. 4/5 (mais de 11.000 avaliações)

A interface de usuário amigável ajuda a gerenciar várias reuniões. O áudio e o vídeo são bons e nítidos e a plataforma funciona muito bem em PCs e Macs.

A interface de usuário amigável ajuda a gerenciar várias reuniões. O áudio e o vídeo são bons e nítidos e a plataforma funciona muito bem em PCs e Macs.

5. Spinach AI (melhor para resumos de reuniões e rastreamento de ações com tecnologia de IA)

via Spinach AI

O Spinach AI é um assistente de reunião com tecnologia de IA projetado para aumentar a produtividade da equipe, automatizando a tomada de notas, resumindo as discussões e acompanhando os itens de ação. Ideal para equipes que desejam insights de reunião gerados por IA em tempo real, o Spinach AI mantém as reuniões organizadas e garante que nenhum detalhe crítico seja perdido.

Melhores recursos do Spinach AI

Os resumos de reuniões com tecnologia de IA geram resumos concisos com os principais pontos de ação

O registro automatizado de anotações garante que as discussões e decisões sejam registradas sem esforço manual

O rastreamento de tarefas e os acompanhamentos ajudam as equipes a se manterem responsáveis, atribuindo e monitorando itens de ação

A transcrição de reuniões em tempo real fornece registros precisos e pesquisáveis para uma melhor documentação

As integrações perfeitas com o Slack, Zoom, Google Meet e ferramentas de gerenciamento de projetos otimizam os fluxos de trabalho

Limitações do Spinach AI

Não possui modelos de pauta incorporados, exigindo que as equipes criem pautas estruturadas manualmente

Alguns recursos avançados de IA estão disponíveis apenas em planos de nível superior

Preços do Spinach AI

Inicial : Gratuito

Profissional: uS$ 2,90 por hora de reunião

Empresarial : uS$ 19/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Classificações do Spinach AI

G2 : ⭐ 4. 8/5

Capturar: Não disponível

6. Range (melhor para check-ins estruturados e alinhamento da equipe)

via Range

O Range é uma ferramenta de colaboração em equipe e gerenciamento de reuniões que ajuda as equipes a se manterem alinhadas com check-ins estruturados, agendas de reuniões compartilhadas e atualizações automáticas de status. Projetado para equipes remotas e híbridas, ele simplifica as reuniões ao promover a transparência e a responsabilidade, mantendo as discussões em dia.

Melhores recursos

Os check-ins estruturados ajudam as equipes a compartilhar atualizações de forma assíncrona antes das reuniões

As pautas de reuniões colaborativas garantem que as equipes estejam preparadas com pontos de discussão claros

As notas de reunião e o acompanhamento de itens de ação ajudam as equipes a capturar as principais conclusões e acompanhamentos

Reflexões integradas e acompanhamento do humor da equipe aumentam o envolvimento e promovem um ambiente de trabalho favorável

Integrações perfeitas com o Slack, o Google Agenda e ferramentas de gerenciamento de projetos

Limitações de alcance

Não possui videoconferência integrada, exigindo integrações de terceiros

Alguns recursos avançados de relatórios estão disponíveis apenas em planos pagos

Preços variados

Gratuito : Para 12 usuários

Padrão : uS$ 8/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Classificações por faixa

G2 : ⭐ 4. 6/5 (mais de 70 avaliações)

Capítulos: ⭐ 4. 7/5

7. MeetingKing (melhor para documentação e acompanhamento de reuniões estruturadas)

via Meeting King

O MeetingKing é um software de agenda e atas de reuniões desenvolvido para ajudar as equipes a criar agendas estruturadas, fazer anotações detalhadas das reuniões e acompanhar os itens de ação sem esforço. Ele simplifica a preparação e o acompanhamento das reuniões, oferecendo ferramentas de documentação automatizadas, atribuições de tarefas e arquivos pesquisáveis de reuniões anteriores.

Melhores recursos do MeetingKing

Os modelos de pauta incorporados simplificam a preparação da reunião com formatos pré-estruturados

A atribuição de tarefas e os acompanhamentos garantem que os itens de ação não fiquem esquecidos

A geração automática de atas de reunião captura os principais pontos de discussão e decisões

O arquivo de reuniões e a funcionalidade de pesquisa permitem que as equipes acessem facilmente discussões anteriores

Integrações perfeitas com o Google Calendar, Outlook e ferramentas de gerenciamento de tarefas

Limitações do MeetingKing

Sem recursos nativos de videoconferência, exigindo plataformas externas para reuniões virtuais

Opções limitadas de personalização para agendas de reuniões em comparação com outras soluções

Preços do MeetingKing

Básico: Gratuito

Profissional: uS$ 9,95/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Classificações do MeetingKing

G2 : Não disponível

Capturar: Não disponível

8. Agenda (melhor para fazer anotações com organização baseada em linha do tempo)

via Agenda

O Agenda é um aplicativo de anotações baseado em linha do tempo, desenvolvido para profissionais que precisam organizar anotações de reuniões, agendas e documentação de projetos de forma estruturada.

Diferentemente dos softwares tradicionais de agenda de reunião, o Agenda se concentra na tomada de notas orientada pelo contexto, permitindo que os usuários conectem facilmente as discussões da reunião com eventos passados e futuros.

Melhores recursos da agenda

A organização de notas com base na linha do tempo mantém as discussões da reunião estruturadas e acessíveis

As ferramentas de etiquetas e categorização facilitam a filtragem e a localização de anotações relevantes

O suporte a markdown permite que as equipes formatem notas e agendas de reuniões rapidamente

a sincronização do iCloud garante que as anotações da reunião estejam acessíveis em todos os dispositivos Apple

Integração perfeita com o Apple Calendar e o Reminders para aprimorar a programação

Limitações da agenda

Não possui colaboração em tempo real, o que o torna menos ideal para o gerenciamento de reuniões em equipe

Não há versões para Windows ou Android, o que limita a acessibilidade para usuários que não são da Apple

Preços da agenda

Gratuito para sempre: Acesso a todos os recursos básicos de anotações e linha do tempo

Classificações da agenda

G2 : Não disponível

Capturar: Não disponível

9. Lucid Meetings (melhor para reuniões estruturadas e orientadas por processos)

via Lucid Meetings

O Lucid Meetings é uma plataforma de gerenciamento de reuniões desenvolvida para equipes que precisam de reuniões estruturadas e orientadas por processos, com pautas claras, acompanhamentos automatizados e acompanhamento de decisões integrado.

Ele oferece uma estrutura abrangente para garantir que as reuniões sejam eficazes, repetíveis e bem documentadas.

Melhores recursos do Lucid Meetings

Os modelos de reunião incorporados ajudam as equipes a criar agendas estruturadas e adaptadas a diferentes tipos de reunião

Os acompanhamentos automatizados garantem que os itens de ação e as decisões sejam capturados e atribuídos

Ferramentas de acompanhamento de decisões documentam acordos e agilizam o alinhamento da equipe

Integrações perfeitas com o Slack, Microsoft Teams e Google Calendar para agendamento e colaboração

Relatórios e insights avançados para analisar a eficácia das reuniões e aprimorar os processos

Limitações do Lucid Meetings

A interface pode parecer complexa para novos usuários devido à abordagem estruturada

Recursos limitados com tecnologia de IA em comparação com outras soluções de gerenciamento de reuniões

Preços do Lucid Meetings

Avaliação gratuita

Equipe: $12. 50/usuário por mês

Negócios: $249 por mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações do Lucid Meetings

G2 : Não disponível

Capturar: Não disponível

Ajuda a eliminar a bagunça com as datas das reuniões e funciona como secretário virtual

Ajuda a eliminar a bagunça com as datas das reuniões e funciona como secretário virtual

10. Avoma (melhor para insights e anotações de reuniões com tecnologia de IA)

via Avoma

O Avoma é um assistente de reunião com tecnologia de IA projetado para ajudar as equipes a automatizar a tomada de notas, resumir discussões e extrair insights importantes. Ele simplifica a documentação da reunião, facilitando a captura de detalhes importantes e o rastreamento de itens de ação sem esforço manual.

Melhores recursos do Avoma

A transcrição e os resumos com tecnologia de IA capturam automaticamente as anotações da reunião, as principais conclusões e os itens de ação

A colaboração em tempo real permite que as equipes destaquem, comentem e editem notas de reunião juntas

A análise de reuniões fornece insights sobre o tempo de fala dos palestrantes, o envolvimento e as tendências

As integrações de CRM e calendário sincronizam as reuniões com plataformas como HubSpot, Salesforce e Google Calendar

O rastreamento automatizado de itens de ação garante que os acompanhamentos sejam atribuídos e monitorados sem problemas

Limitações da Avoma

As transcrições geradas por IA podem exigir edições manuais para garantir a precisão

Alguns recursos avançados de análise estão disponíveis apenas em planos de nível superior

Preços da Avoma

AI Meeting Assistant : uS$ 29/usuário por mês

Conversation Intelligence : uS$ 69/usuário por mês

Inteligência de receita: uS$ 99/usuário por mês

Classificações da Avoma

G2: ⭐ 4. 6/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capítulo: Não disponível

Eu valorizo a forma como os resumos gerados pela IA da Avoma capturam todos os pontos significativos, permitindo que eu me concentre na conversa em vez de fazer anotações.

Eu valorizo a forma como os resumos gerados pela IA da Avoma capturam todos os pontos significativos, permitindo que eu me concentre na conversa em vez de fazer anotações.

Otimize suas reuniões com o melhor software de agenda de reuniões

As reuniões não precisam ser improdutivas. O software de pauta de reunião certo ajuda a organizar as discussões, capturar as principais conclusões e monitorar os itens de ação, para que sua equipe passe menos tempo em reuniões ineficazes e mais tempo executando planos.

De assistentes com IA, como ClickUp e Spinach AI, a ferramentas estruturadas de gerenciamento de reuniões, como Lucid Meetings, há uma plataforma para as necessidades de cada equipe. Se você precisa de agendas colaborativas, resumos automatizados ou integrações perfeitas, a ferramenta certa garante que cada reunião agregue valor.

Pronto para realizar reuniões melhores? Inscreva-se no ClickUp e simplifique o planejamento da agenda, o acompanhamento das ações e a colaboração da equipe!