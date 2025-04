Como criar um agente de IA com o ChatGPT para soluções personalizadas

Atualmente, gerenciar projetos parece um ciclo interminável de prazos, e-mails e acompanhamentos. Mesmo com várias ferramentas de gerenciamento de tarefas, as equipes geralmente acompanham as atualizações, compilam relatórios e buscam informações manualmente, deixando pouco espaço para o trabalho real.

Não é nenhuma surpresa que a IA esteja mudando isso rapidamente.

Uma pesquisa da Capgemini descobriu que 82% das organizações planejam integrar agentes de IA nos próximos três anos, confiando a eles tarefas como geração de e-mails, codificação e análise de dados.

Para aqueles que já fizeram a mudança, o impacto é claro: as atualizações são automatizadas, os relatórios levam segundos para serem gerados e as reuniões são resumidas instantaneamente. Em vez de ficarem presas nas ervas daninhas, as equipes podem se concentrar em decisões de alto valor e deixar que a IA cuide do trabalho mundano.

Está curioso para saber como os agentes de IA podem transformar seu fluxo de trabalho? Nesta publicação do blog, explicaremos tudo o que você precisa saber sobre como criar um agente de IA com o ChatGPT por meio de um guia passo a passo.

Mas se você quiser experimentar uma alternativa de agente de IA muito mais legal, pronta e com reconhecimento de contexto do ClickUp, fique conosco até o fim!

resumo de 60 segundos A criação de um agente de IA com o ChatGPT pode aumentar significativamente a produtividade, automatizando tarefas repetitivas e melhorando a eficiência do fluxo de trabalho

Os agentes de IA são entidades de software autônomas que percebem seu ambiente, processam informações e executam tarefas sem a intervenção humana constante

Eles dependem de técnicas de IA, como aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural, para tomar decisões e interagir com os usuários

O GPT-4 desempenha um papel crucial no aprimoramento dos agentes de IA, permitindo respostas conscientes do contexto, retenção de memória e solução de problemas complexos

Para desenvolver um agente de IA com o ChatGPT, siga estas etapas: Definir a finalidade do seu agente Selecionar uma pilha de tecnologia adequada para desenvolvimento, teste e implantação Configurar o modelo de IA com base em sua finalidade e aplicativos Treinar o modelo com dados personalizados Desenvolver uma interface de usuário Realizar testes e otimização Implantar e monitorar o agente

Defina a finalidade de seu agente

Selecione uma pilha de tecnologia adequada para desenvolvimento, teste e implementação

Configure o modelo de IA com base em sua finalidade e em seus aplicativos

Treinar o modelo com dados personalizados

Desenvolva uma interface de usuário

Realizar testes e otimização

Implantar e monitorar o agente

A criação de agentes personalizados com o ChatGPT permite que as empresas criem uma solução econômica que entenda seus fluxos de trabalho específicos e possa automatizar tarefas, gerar relatórios instantâneos e lidar com as interações com os clientes de forma eficiente

O ClickUp oferece uma alternativa com tecnologia de IA chamada ClickUp Brain, que automatiza fluxos de trabalho, organiza o conhecimento e fornece insights em tempo real, eliminando a necessidade de desenvolvimento personalizado

O ClickUp Brain aumenta a produtividade integrando a automação e a pesquisa com IA sensível ao contexto diretamente em seu espaço de trabalho Defina a finalidade de seu agente

Selecione uma pilha de tecnologia adequada para desenvolvimento, teste e implementação

Configure o modelo de IA com base em sua finalidade e em seus aplicativos

Treinar o modelo com dados personalizados

Desenvolva uma interface de usuário

Realizar testes e otimização

Implantar e monitorar o agente

O que são agentes de IA e como eles funcionam?

Os agentes de IA são entidades de software que podem perceber seu ambiente, processar informações e realizar ações autônomas para atingir objetivos específicos. Eles usam técnicas de inteligência artificial, como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural (NLP) e aprendizado por reforço para tomar decisões e interagir com usuários, sistemas ou outros agentes.

A principal funcionalidade de um agente de IA é automatizar tarefas repetitivas, liberando você para se concentrar em trabalhos mais estratégicos.

Exemplo: Veja um assistente de RH com IA, por exemplo. Em vez de apenas listar vagas de emprego, os agentes de IA automatizam as contratações selecionando currículos, agendando entrevistas e respondendo às perguntas frequentes dos candidatos.

Como funcionam os agentes de IA?

O mecanismo de trabalho dos agentes de IA é baseado em quatro componentes principais:

Percepção e compreensão : Eles processam entradas como texto, voz ou dados usando NLP e aprendizado de máquina

Tomada de decisões : Eles avaliam várias opções com base em dados em tempo real e selecionam a ação mais eficaz

Execução autônoma : Eles lidam com tarefas como responder a consultas, analisar relatórios ou gerar conteúdo

Aprendizagem contínua: Eles aprendem com suas interações anteriores, tornando-se mais afiados e eficientes com o tempo

Mas como os agentes de IA atingem esse nível de inteligência?

A função do GPT-4 no desenvolvimento de agentes de IA

Os agentes de IA alcançam sua inteligência por meio de uma combinação de aprendizagem profunda, redes neurais e conjuntos de dados maciços, mas no centro de muitos desses sistemas estão os GPTs (Generative Pre-trained Transformers).

Os GPTs são treinados em grandes quantidades de dados de texto de livros, artigos, sites e muito mais. Isso os ajuda a desenvolver um entendimento básico de linguagem, lógica e contexto. Essa fase de pré-treinamento dá aos agentes de IA sua inteligência de base, permitindo que reconheçam padrões e façam previsões informadas.

A principal inovação aqui é o mecanismo de autoatenção, que ajuda a IA a determinar quais palavras em uma frase (ou entre frases) são mais relevantes umas para as outras. Isso torna as respostas mais coerentes e contextualmente conscientes.

Veja por que o GPT-4 é a espinha dorsal da inteligência do agente de IA e como ele potencializa os casos de uso do ChatGPT em aplicativos do mundo real:

1. O GPT-4 fornece respostas com reconhecimento de contexto

Graças à IA generativa, o GPT-4 pode captar o contexto, o tom e a intenção, fazendo com que as interações pareçam naturais. Seja respondendo a consultas complexas ou resumindo relatórios extensos, o GPT-4 garante que as conversas fluam com fluidez.

Exemplo: Um dos casos de uso de IA mais impactantes está na educação. O tutor de IA da Khan Academy, Khanmigo, usa o GPT-4 para oferecer aos alunos experiências de aprendizado personalizadas e contextualizadas.

2. O GPT-4 se lembra do que você diz

Diferentemente dos modelos anteriores, o GPT-4 se lembra de interações passadas e futuras em conversas mais longas, para que você não precise se repetir. Isso torna os agentes de IA mais úteis para projetos em andamento, suporte ao cliente ou qualquer coisa que exija acompanhamento.

Exemplo: Um cliente entra em contato com um agente de suporte alimentado por IA na Shopify sobre um problema de pedido. Uma semana depois, ele retorna com uma pergunta de acompanhamento, e a IA se lembra da conversa anterior sem precisar repetir os detalhes.

3. O GPT-4 é excelente para resolver problemas complexos

A GPT-4 é melhor em raciocínio lógico e solução de problemas do que suas antecessoras. Os agentes de IA que utilizam o GPT-4 podem analisar cenários complexos, decompor problemas e fornecer respostas estruturadas e bem pensadas.

Como resultado, os agentes de IA com tecnologia GPT-4 impulsionam o comércio conversacional com experiências de compras personalizadas, automatizam os processos de vendas e fornecem suporte instantâneo ao cliente.

Exemplo: O assistente de compras com IA da Amazon ajuda os clientes a encontrar roupas com base em suas preferências, tornando as compras on-line mais interativas.

Você sabia? A OpenAI e outros provedores oferecem o GPT-4 como uma API, permitindo que os desenvolvedores o integrem em agentes de IA para vários aplicativos - chatbots, assistentes virtuais, ferramentas de automação e muito mais. Isso permite que as empresas criem soluções personalizadas de IA sem a necessidade de treinar seus próprios modelos do zero.

Por que criar um agente de IA com o ChatGPT?

Criar um agente de IA personalizado com o ChatGPT significa ter um assistente que fala seu idioma e entende seus fluxos de trabalho.

Veja por que criar um agente de IA com o ChatGPT pode ajudar você:

1. IA personalizada que funciona do seu jeito

Com o ChatGPT, você pode criar um agente de IA que entenda seu negócio e lide com as tarefas conforme sua necessidade. Esse agente funciona como um agente baseado em conhecimento, usando o raciocínio lógico para fornecer respostas e soluções precisas.

Além disso, o agente pode responder a perguntas de clientes, qualificar leads, ajudar na integração ou gerenciar tíquetes de suporte como um membro real da equipe. Você decide o tom, o nível de detalhes e a fonte de informações, garantindo que ele se alinhe à sua marca e aos seus processos.

dica profissional: Antes de criar seu agente do ChatGPT, crie um documento de persona com respostas ideais, tópicos proibidos e cinco a sete exemplos de conversas. Compartilhe-o com sua equipe com antecedência para evitar ajustes intermináveis. Essa simples etapa pode reduzir o tempo de desenvolvimento em 30 a 40%!

2. Automação econômica

Os agentes de IA aliviam as equipes humanas de muito trabalho e reduzem os custos operacionais. Além disso, o ChatGPT pode lidar com milhares de conversas simultaneamente com agentes LLM , que combinam modelos de linguagem poderosos com planejamento e memória. Isso significa que as empresas podem escalar sem se preocupar com a sobrecarga de suas equipes de suporte.

3. Faça mais em menos tempo

Ninguém gosta de passar horas em tarefas administrativas. É essa lacuna que um agente de IA preenche.

automatize fluxos de trabalho → Chega de atribuir tarefas manualmente📊 Gere relatórios instantâneos → A IA resume os dados em segundos🎧 Lide com as interações com os clientes → Responda às consultas em tempo real

Curioso para saber como aproveitar ao máximo a IA para a produtividade cotidiana? Aqui estão algumas ideias para você started👇🏽

4. Melhor privacidade e segurança dos dados

Ferramentas de IA de terceiros significam confiar seus dados a terceiros. Quando você cria sua própria IA, você mantém o controle. Simplificando:

Decida onde e como os dados são armazenados

Restringir o acesso a equipes específicas

Garanta a conformidade com as leis de privacidade ( GDPR HIPAA , etc.).

Leitura de bônus: Folha de dicas do ChatGPT (com exemplos de prompts)

Como criar um agente de IA com o ChatGPT

Você não precisa ser um cientista de dados para criar um agente de IA com o ChatGPT. Com configurações mínimas, você estará pronto para começar.

Aqui está uma cartilha 👇

Etapa 1: Definir a finalidade do seu agente de IA

Antes de se aprofundar nos aspectos técnicos, tenha clareza sobre o que você deseja que seu agente de IA faça.

Pergunte a si mesmo: Com quais tarefas específicas meu agente de IA lidará? (por exemplo, responder a perguntas frequentes, processar tíquetes de suporte, visualizar dados e resumir relatórios etc.) )

Quem mais dependerá dele? (por exemplo, equipes de atendimento ao cliente, representantes de vendas, visitantes do site)

Que tipo de dados ele processará? (por exemplo, consultas de clientes, documentos internos, registros de CRM)

Como ele deve se comunicar? (por exemplo, chat ao vivo, assistente de voz, automação de e-mail)

Depois de ter um objetivo bem definido, você pode passar para a configuração técnica.

Etapa 2: Escolha sua pilha de tecnologia

O ChatGPT não alimenta apenas seu agente de IA; ele precisa de uma pilha de tecnologia sólida para funcionar sem problemas. A combinação certa de tecnologias determinará a qualidade dos resultados obtidos.

Veja o que você precisa considerar:

Programação: Python (ótimo para IA/ML)

Modelo NLP: GPT-4 para respostas inteligentes

Hospedagem: Baseada na nuvem (AWS, Azure, Google Cloud) ou auto-hospedada

Frameworks: LangChain, API OpenAI, FastAPI para interfaces baseadas na Web

Banco de dados: PostgreSQL ou MongoDB

Integrações: Zapier, Zapier, API ClickUp para um fluxo de trabalho contínuo

Etapa 3: Configurar seu modelo de IA com o ChatGPT

Agora, é hora de configurar seu modelo de IA. Você precisa acessar a API da OpenAI e ajustar o modelo para corresponder ao seu caso de uso. Além disso, decida o tom, defina os limites de resposta e implemente as chamadas de API.

Exemplo: importar openai response = openai. ChatCompletion. create(model="gpt-4″,messages=[{"role": "user", "content": "What's the weather today?"}]) print(response["choices"][0]["message"]["content"])

Isso permite que seu agente de IA comece a gerar respostas com base na entrada do usuário.

Etapa 4: treinar sua IA com dados personalizados

O ChatGPT já vem pronto para uso e sabe muitas coisas. Mas ele não conhece seu negócio. Para tornar seu agente de IA útil, você precisará treiná-lo com dados específicos do seu setor e fluxos de trabalho.

De onde extrair os dados de treinamento?

📝 Base de conhecimento interna: FAQs, SOPs e documentos de ajuda💬 Registros de bate-papo anteriores: Conversas reais com clientes (se disponíveis)🧑🏻‍💻 CRM ou sistema de emissão de tíquetes: Tíquetes de suporte, consultas de clientes e resoluções

Quanto mais dados relevantes você inserir no ChatGPT, mais inteligente e preciso será o seu agente de IA.

Você sabia? O GPT-2 aprendeu com 40 bilhões de tokens de texto de mais de 8 milhões de páginas da Web - todos provenientes de publicações do Reddit que receberam pelo menos três votos positivos! Basicamente, se as pessoas acharam uma publicação interessante o suficiente para votar a favor, há uma chance de que ela tenha ajudado a treinar a IA que você está usando hoje.

Etapa 5: Criar a interface de IA

Seu agente de IA é tão bom quanto a maneira como as pessoas interagem com ele. Uma interface desajeitada? Frustrante. Uma interface suave e intuitiva? Pode mudar o jogo.

Veja como você pode configurá-lo:

💬 Chatbot: Adicione-o ao Slack, Teams ou ao seu site para conversas instantâneas📞 Assistente de voz: Conecte-o ao Twilio para obter suporte telefônico📧 Automação de e-mail: Automatize respostas via Gmail ou Outlook

Escolha a interface certa com base no envolvimento do usuário e você terá uma IA com a qual a interação será natural.

🧠 Fato divertido: Os agentes de IA modernos usam o aprendizado por reforço (como o RLHF - Reinforcement Learning from Human Feedback) para refinar suas respostas. Eles aprendem com as interações do usuário, otimizando a precisão, a relevância e o envolvimento.

Etapa 6: teste e otimize seu agente de IA

Depois que seu agente de IA for criado, você precisará testar e refinar suas respostas a tarefas específicas.

Aqui está uma lista de verificação de testes de que você precisa 👇

Teste O que verificar Por que isso é importante Teste de unidade Verificar respostas da API Garante a recuperação precisa de dados Teste de usuário Obtenha feedback real do usuário Melhora a experiência e a precisão Tratamento de erros Teste a recuperação de falhas da IA Evita falhas e confusão Verificação de desempenho Otimize a velocidade e o tempo de resposta Mantém as interações fluidas

Etapa 8: implantar e monitorar

É hora de implantar seu agente de IA nos dois cenários do mundo real. Dependendo do seu caso de uso, você pode:

Hospede-o no AWS/GCP para aplicativos de grande escala

Implemente-o como uma ferramenta SaaS para interações com o cliente

Você também precisa monitorar seu agente de IA continuamente. Em outras palavras:

Analise o feedback e melhore as respostas da IA

Atualize regularmente os dados de treinamento

Adicione novos recursos com base nas necessidades do usuário

Continue melhorando o desempenho do seu agente de IA com base no feedback para torná-lo mais inteligente, mais rápido e mais útil.

Leia mais: Os melhores aplicativos de IA para otimizar os fluxos de trabalho

Como personalizar o ChatGPT para seu próprio agente de IA

Então, você criou um agente de IA usando o ChatGPT - incrível! Mas uma AI genérica é como um estagiário no primeiro dia. Ela sabe o básico, mas precisa de treinamento para ser útil. Para que ela funcione do seu jeito, personalize o princípio de funcionamento do ChatGPT. Aqui está um tutorial passo a passo:

1. Ajuste o ChatGPT para seu caso de uso

O ChatGPT é treinado com base em conhecimentos gerais, mas sua IA precisa de conhecimento específico do domínio.

Treine-o com seus dados : Faça upload de consultas de clientes, SOPs e interações anteriores para aumentar a precisão

Refinamento de respostas: Use a API de ajuste fino da OpenAI para alinhar a IA com suas necessidades de negócios

Além disso, conecte-o à documentação interna, às bases de conhecimento ou aos dados em tempo real por meio de APIs para manter as respostas precisas e alinhadas aos seus negócios.

2. Melhore as respostas com a engenharia imediata

Às vezes, prompts melhores significam respostas melhores. Quando você usa prompts de sistema eficazes, pode orientar a IA para gerar respostas mais relevantes. Por exemplo,

❌ 'Fale-me sobre vendas. '

via ChatGPT

liste as três principais estratégias de vendas B2B SaaS com exemplos. '*

3. Defina grades de proteção para manter as respostas da IA sob controle

A IA é inteligente, mas não é perfeita. Ela pode gerar informações enganosas se não for verificada. Defina mecanismos de verificação de fatos, controles de duração de resposta e filtros de conformidade para evitar resultados imprecisos ou arriscados.

4. Personalize a IA com base nas funções do usuário

A IA deve se adaptar ao seu público. Os clientes recebem explicações simples, enquanto as equipes internas recebem insights detalhados e valiosos. As respostas baseadas em funções tornam as interações mais úteis e conscientes do contexto.

Você pode transformar o ChatGPT em um poderoso agente de IA que realmente trabalha para você, ajustando e integrando os dados certos. Mas, como prometemos, há uma solução ainda mais legal do que os agentes do ChatGPT, portanto, continue lendo.

Práticas recomendadas no desenvolvimento de agentes de IA

Ao seguir algumas práticas recomendadas, as organizações criam agentes de IA personalizados que são eficientes, fáceis de usar e responsáveis.

Principais considerações para a criação de agentes de IA

A criação de agentes de IA exige um equilíbrio entre precisão técnica e planejamento estratégico. Aqui estão os fatores essenciais a serem considerados:

1. Comece com um objetivo claro

Os agentes de IA são mais eficazes quando são projetados com um objetivo específico em mente.

📌 Exemplo: Um provedor de serviços de saúde que está criando um agente de IA deve decidir: É para agendamento de consultas de pacientes?

É um assistente de pesquisa médica para médicos?

Cada um requer uma abordagem diferente, dados de treinamento e um conjunto diferente de modelos de ciência de dados e IA.

Dica profissional: Crie um "documento de árvore de decisão" antes de codificar seu agente de IA. Identifique todas as intenções possíveis do usuário e as ações exatas do seu agente para cada cenário. Essa representação visual ajuda a identificar antecipadamente possíveis becos sem saída e conversas circulares.

2. Escolha o modelo de IA e os dados de treinamento corretos

Nem todos os modelos de IA são criados da mesma forma. Um chatbot para atendimento ao cliente não precisa do mesmo modelo que um sistema de detecção de fraudes financeiras com tecnologia de IA.

Exemplo: Um chatbot de IA de varejo deve ser treinado em interações de atendimento ao cliente e perguntas frequentes sobre produtos. Enquanto isso, um agente de IA para segurança cibernética deve ser treinado em padrões de comportamento fraudulento e dados históricos de ameaças.

3. Tornar a IA ciente do contexto

A IA funciona melhor quando entende o contexto de uma conversa. Ela deve extrair informações em tempo real de seus bancos de dados internos de produtos, sistemas de CRM ou ferramentas de gerenciamento de projetos para fornecer respostas significativas.

Garantia de padrões éticos na implementação de agentes de IA

Um modelo de IA que segue padrões éticos é construído com base na confiança e na conformidade. Dito isso, aqui estão alguns padrões éticos que ele deve seguir:

Transparência : Os usuários merecem saber como as decisões são tomadas, quais dados são usados e onde estão as limitações. Quando a IA é transparente, ela gera confiança e ajuda as pessoas a fazerem escolhas informadas sobre como interagir com ela

Abordagem centrada no ser humano : A IA deve facilitar a vida, não substituir o julgamento humano. Ela precisa estar alinhada com os valores humanos fundamentais e ser projetada tendo em mente o bem-estar das pessoas

Mitigação da imparcialidade e da parcialidade : A IA deve tratar todos de forma justa (sem exceções). Os vieses nos dados podem levar a resultados injustos, portanto, verificações constantes e conjuntos de treinamento diversificados são essenciais

Privacidade e segurança de dados: Os dados pessoais são pessoais por um motivo. A IA deve coletar apenas o que for necessário, mantê-los seguros e dar aos usuários o controle sobre suas informações

Limitações do uso do ChatGPT como um agente de IA

Embora o ChatGPT seja uma poderosa ferramenta de IA, ele tem várias limitações quando usado como um agente de IA autônomo. Em poucas palavras, elas incluem:

sem memória interna para retenção de contexto

O ChatGPT não consegue reter o contexto em interações prolongadas, a menos que você crie camadas de memória personalizadas. Por exemplo, se você pedir que ele resuma as anotações de reuniões de várias sessões, ele não se lembrará dos resumos anteriores, a menos que o contexto seja explicitamente fornecido.

recursos limitados de execução de tarefas

Embora o ChatGPT possa gerar conteúdo e fornecer recomendações, ele não pode executar diretamente ações como envio de e-mails, agendamento de reuniões ou atualização de status de tarefas sem integrações externas.

potencial de respostas imprecisas

O ChatGPT é frequentemente visto como "alucinado ", o que significa que às vezes ele gera respostas enganosas, incorretas ou sem sentido, especialmente em campos complexos ou técnicos.

Leitura de bônus: IA no local de trabalho

Use o ClickUp como uma alternativa ao ChatGPT

Se você está procurando criar um agente de IA com o ChatGPT, provavelmente está interessado em tornar seus fluxos de trabalho mais eficientes. Mas por que passar pelo incômodo de criar algo do zero ou lidar com vários agentes?

Entre no ClickUp, o aplicativo de tudo para o trabalho. ✅

Ele combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo em uma única plataforma - acelerado pela pesquisa e automação de IA de última geração.

Seu agente de IA, ClickUp Brain, é incorporado diretamente ao aplicativo, projetado para ajudar as equipes a automatizar fluxos de trabalho e acessar insights em tempo real dos dados em seu espaço de trabalho, sem a necessidade de codificar ou configurar tarefas complexas. Esse agente facilita o gerenciamento de projetos, atuando como um copiloto inteligente, ajudando na priorização de tarefas, na geração de conteúdo e no resumo de informações importantes.

Obtenha atualizações de tarefas em tempo real, detalhes de subtarefas e muito mais com o ClickUp Brain

Veja o que queremos dizer com isso:

Obtenha resumos rápidos de suas tarefas do ClickUp clipes de voz e vídeo no ClickUp e conversas para ficar atualizado sem ler/ver tudo

Acelere a escrita gerando e-mails, relatórios ou ideias de brainstorming no ClickUp

Concentre-se em tarefas de alto impacto com base em prazos e carga de trabalho com base em insights orientados por IA

Obtenha as principais informações do projeto a partir de tarefas, anotações e documentos em poucos segundos

Como um agente de IA, o ClickUp Brain também traz o poder da automação de linguagem natural para os fluxos de trabalho. Em vez de configurar manualmente condições complexas do tipo "se isso, então aquilo", o ClickUp Brain permite que você automatize tarefas simplesmente descrevendo o que precisa em inglês simples.

por exemplo, em vez de clicar em várias configurações, os usuários podem digitar:

"Quando uma tarefa for marcada como 'urgente', atribua-a a mim e notifique a equipe. "

O ClickUp Brain entende a intenção e configura a automação instantaneamente, sem necessidade de codificação.

Crie automações personalizadas de linguagem natural usando o ClickUp Brain

Mas o ClickUp não para por aí. Além da automação com IA, ele também facilita a comunicação da equipe com o ClickUp Chat. É o valor que faltava em um quebra-cabeça para equipes cansadas de alternar entre aplicativos apenas para acompanhar as conversas de trabalho.

Insight do ClickUp: 60% dos funcionários respondem a mensagens instantâneas em até 10 minutos, mas cada interrupção custa até 23 minutos de tempo de foco, criando um paradoxo de produtividade. Ao centralizar todas as suas conversas, tarefas e tópicos de bate-papo em seu espaço de trabalho, o ClickUp permite que você abandone a troca de plataformas e obtenha as respostas rápidas de que precisa. Nenhum contexto é perdido!

Em vez de usar ferramentas separadas de bate-papo e gerenciamento de projetos, o ClickUp reúne tudo em um só lugar, para que você possa conversar, planejar e agir em um só lugar.

Mantenha as conversas de trabalho e de equipe conectadas com o ClickUp Chat

Aqui está um passo a passo do ClickUp Chat:

As conversas se transformam em trabalho: Chega de momentos do tipo "Vamos anotar essa tarefa". Basta transformar qualquer mensagem em uma tarefa com um único clique

Tudo permanece interconectado : As conversas são automaticamente vinculadas a tarefas, documentos e outras discussões, para que você nunca perca o contexto

O cérebro está ao seu lado : Precisa de uma resposta rápida? O ClickUp Brain pode sugerir respostas, resumir tópicos longos e até mesmo criar tarefas automaticamente a partir de conversas

Chamadas com conclusões instantâneas: Entre em uma chamada de voz ou vídeo usando SyncUps no Chat, e o agente de IA do ClickUp gerará automaticamente resumos e itens de ação para você

Agora, ter automação alimentada por IA e bate-papo contínuo é ótimo, mas o que acontece quando você está se afogando em documentos dispersos, tarefas enterradas e silos de conhecimento intermináveis?

Em vez de vasculhar mensagens antigas ou clicar em pastas intermináveis, use os recursos de gerenciamento de conhecimento de IA do ClickUp para organizar, recuperar e exibir as informações certas exatamente quando necessário.

Encontre informações na ponta de seus dedos com o gerenciamento de conhecimento de IA do ClickUp

Ao contrário dos agentes de IA tradicionais que respondem passivamente a solicitações, o ClickUp fornece um hub de conhecimento centralizado e com tecnologia de IA que organiza, atualiza e recupera ativamente as informações em sua estação de trabalho.

Com ele, você obtém:

Estruturação automatizada de conteúdo : O ClickUp categoriza e marca as informações da empresa de forma inteligente, facilitando a localização e o uso dos dados quando necessário

Atualizações de conhecimento em tempo real : O cérebro sugere melhorias e garante que os documentos permaneçam precisos e atualizados

Respostas com reconhecimento de contexto: Ao contrário do ChatGPT, que exige entradas repetidas, o ClickUp Brain recupera respostas com base em dados estruturados em seu espaço de trabalho

Confira este útil explicador sobre como criar e manter seu próprio conhecimento de IA base👇🏽

Mantenha o trabalho simplificado e contextualizado com o ClickUp Brain

Claro, criar um agente de IA com o ChatGPT parece empolgante. Mas a IA não se trata apenas de responder a perguntas; trata-se de tornar o trabalho mais inteligente, mais rápido e mais organizado.

Com o ChatGPT, você tem um ótimo assistente de IA. Mas com o ClickUp Brain? Você obtém uma IA que realmente entende seu fluxo de trabalho. Ela não apenas gera respostas, mas automatiza tarefas, organiza o conhecimento e garante que você tenha as informações certas exatamente quando necessário.

Se você está procurando uma maneira mais inteligente de trabalhar, em que a IA o ajude a fazer mais sem que você precise constantemente inserir o contexto, o ClickUp Brain é a solução.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e transforme a maneira como você trabalha!