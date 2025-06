ClickUp vs. Anytype: qual ferramenta de produtividade é mais adequada para você?

Algumas pessoas querem uma ferramenta de produtividade que faça tudo: tarefas, documentos, metas e automação. Outras querem um espaço limpo e sem distrações para organizar seus pensamentos.

Se você está em dúvida entre o ClickUp e o Anytype, essa diferença é fundamental.

O ClickUp vem repleto de recursos para equipes e fluxos de trabalho estruturados, enquanto o Anytype oferece primeiro anotações locais.

Ambas têm seus pontos fortes, mas qual delas se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho? Vamos descobrir! 👀

ClickUp vs. Anytype em resumo

Aqui está uma tabela comparativa rápida que destaca os principais recursos de cada ferramenta:

Categoria de recursos ClickUp Anytype Oferta principal Plataforma completa para gerenciamento de projetos, colaboração em equipe e criação de documentos. Gerenciamento de conhecimento pessoal e colaboração em equipe com foco na privacidade e na funcionalidade offline-first. Gerenciamento de tarefas ✔️ Gerenciamento avançado de tarefas com subtarefas, dependências, prioridades e várias visualizações (lista, quadro, Gantt, calendário). ✔️ Gerenciamento básico de tarefas com modelos personalizáveis e relações. Colaboração em documentos ✔️ Edição de documentos em tempo real, vinculação de tarefas a documentos e criação de conteúdo assistida por IA. ✔️ Edição de texto avançada com links relacionais, acesso offline e criptografia de ponta a ponta. Recursos de IA ✔️ Agentes de IA integrados, juntamente com automação de tarefas com IA, análise preditiva, notificações inteligentes, geração de conteúdo e tradução de idiomas. ❌ Recursos de IA limitados; concentra-se mais na privacidade do usuário e na funcionalidade offline. Comunicação em equipe ✔️ Chat em tempo real integrado, comentários, menções e integrações com o Slack e o Microsoft Teams. ✔️ Recursos básicos de bate-papo e colaboração; integra-se a ferramentas externas para melhorar a comunicação. Personalização e visualizações ✔️ Fluxos de trabalho altamente personalizáveis, painéis e mais de 15 visualizações de projetos. ✔️ Modelos e relações personalizáveis; suporta várias visualizações, como tabelas, quadros e calendários. Integrações ✔️ Integra-se com mais de 1.000 aplicativos de terceiros, incluindo Google Workspace, Slack, GitHub e Zoom. ✔️ Suporta integrações com ferramentas externas; no entanto, a variedade é mais limitada em comparação com o ClickUp. Acesso offline Principalmente baseado na nuvem; funcionalidade offline limitada. Totalmente offline com criptografia de ponta a ponta. Preços 💰 Oferece um plano gratuito com recursos essenciais; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês para recursos de IA 💰 Gratuito e de código aberto; recursos premium opcionais disponíveis. Ideal para Equipes e organizações que precisam de gerenciamento de projetos abrangente, colaboração e automação baseada em IA. Indivíduos e pequenas equipes que priorizam privacidade, acesso offline e gerenciamento de conhecimento personalizável.

O que é o ClickUp?

Acompanhe o trabalho em vários departamentos com o ClickUp

O trabalho hoje está desorganizado. 60% do nosso tempo é gasto compartilhando, procurando e atualizando informações em diferentes ferramentas. Nossos projetos, documentação e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que prejudicam a produtividade.

O ClickUp resolve esse problema com seu aplicativo completo para o trabalho, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar, tudo com a inteligência artificial mais coesa do mundo.

Hoje, mais de 3 milhões de equipes usam o ClickUp para trabalhar mais rápido com fluxos de trabalho mais eficientes, conhecimento centralizado e chat focado que elimina distrações e libera a produtividade organizacional.

Recursos do ClickUp

De visualizações personalizáveis a integrações e automação, o ClickUp foi criado para equipes e indivíduos que buscam maximizar a colaboração em tempo real e a eficiência.

Aqui estão alguns recursos que a tornam uma escolha ideal. 📂

Recurso nº 1: ClickUp Docs

Escreva, edite e colabore com sua equipe em tempo real usando o ClickUp Docs

Se você já teve que alternar entre vários aplicativos apenas para manter suas notas, tarefas e documentos sincronizados, o ClickUp Docs é a solução que você precisa. É um espaço de trabalho colaborativo onde você pode criar, editar e gerenciar documentos enquanto permanece conectado ao seu fluxo de trabalho.

Um plano de lançamento de produto, por exemplo, pode incluir tudo em um único documento: datas importantes, estratégias de marketing e tarefas atribuídas, como “Finalizar criativos de anúncios” ou “Enviar comunicado à imprensa”. Os comandos de barra facilitam a formatação de texto, a inserção de tabelas para acompanhar entregas e a adição de blocos de código para detalhes técnicos.

Aplique formatação de texto rico no ClickUp Docs para criar notas esteticamente agradáveis

E com recursos de colaboração em tempo real, como @menções, comentários embutidos e rastreamento de cursor ao vivo, todos ficam alinhados sem sair do aplicativo de anotações.

💡 Dica profissional: Adicione estrutura visual às suas notas usando cabeçalhos, divisórias e blocos de chamada. Destaques codificados por cores podem destacar detalhes importantes, enquanto emojis adicionam personalidade e ajudam na leitura rápida. Combine-os com marcadores e listas de verificação para manter suas notas estéticas e funcionais.

Recurso nº 2: ClickUp Brain

Peça ao ClickUp Brain para resumir qualquer documento que você quiser dentro do ClickUp Docs

Se o Docs organiza seus pensamentos, o ClickUp Brain vai além como um assistente de trabalho com inteligência artificial integrado diretamente ao seu espaço de trabalho. Ele entende suas tarefas, documentos e projetos, dando a você acesso instantâneo às informações necessárias.

Suponha que você esteja preparando uma proposta de projeto para a reformulação de um site.

Ao escrever em um documento do ClickUp, você pode solicitar ao ClickUp Brain “Resuma o escopo do nosso último projeto de site para [Nome do cliente]” e obter instantaneamente detalhes sobre cronogramas, orçamentos e principais entregas. Ele também pode extrair feedback anterior do cliente, termos do contrato e métricas de desempenho, para que você possa se concentrar em escrever uma proposta bem informada sem perder o ritmo.

Precisa de um resumo rápido do projeto? O ClickUp Brain pode digitalizar seu documento e gerar um resumo em segundos. Quer atualizar sua equipe? Ele pode redigir um e-mail ou uma atualização de tarefa com base nos detalhes mais recentes do projeto. Você pode até usar IA para anotações e criação de conteúdo, incluindo refinar sua redação e redigir relatórios.

Além de ajudá-lo diretamente, o ClickUp Brain apresenta agentes de IA, chamados Autopilot Agents, que podem automatizar o trabalho em listas e chats. Os agentes de lista podem ser configurados para monitorar seus espaços, pastas ou listas e realizar ações automaticamente, como publicar atualizações, resumir atividades do projeto ou responder a alterações no status das tarefas. Por exemplo, um agente de lista pode gerar um resumo semanal do projeto ou notificar sua equipe quando a prioridade de uma tarefa for alterada.

Resuma conversas, gere atualizações de projetos e muito mais com os Agentes Autopilot do ClickUp

Por outro lado, os agentes de chat trabalham nos canais de chat da sua equipe, onde podem responder a perguntas, fornecer informações instantâneas do seu espaço de trabalho ou até mesmo criar tarefas e documentos com base nas solicitações do chat. Isso significa que as perguntas rotineiras são respondidas automaticamente e que atualizações importantes nunca são perdidas. Você pode escolher entre agentes autopilot pré-configurados para fluxos de trabalho comuns ou criar seus próprios agentes autopilot personalizados para atender às necessidades exclusivas da sua equipe.

🔍 Você sabia? Leonardo da Vinci costumava escrever suas notas ao contrário, o que significa que elas só podiam ser lidas corretamente com um espelho. Os historiadores acreditam que ele fazia isso para manter suas ideias em segredo ou porque era mais natural para ele, que era canhoto.

Recurso nº 3: Bloco de notas do ClickUp

Mantenha sua lista de tarefas à mão com o Bloco de Notas do ClickUp

Você já teve uma ótima ideia durante um dia agitado de trabalho, mas acabou esquecendo? O Bloco de Notas do ClickUp é o seu espaço pessoal para anotar pensamentos, lembretes e tarefas sem bagunçar a área de trabalho principal.

Digamos que você esteja em uma reunião e tenha uma ideia nova para uma estratégia de conteúdo. Em vez de procurar um post-it ou abrir outro aplicativo, acesse rapidamente o Bloco de Notas do ClickUp no menu Ações Rápidas e anote sua ideia.

Precisa organizar notas? O bloco de notas suporta formatação de texto rico, para que você possa adicionar cabeçalhos, marcadores ou até mesmo codificar seções com cores para manter tudo organizado. Se estiver criando uma lista de verificação, você pode arrastar e soltar itens para reorganizá-los em uma ordem lógica.

Você também pode anexar imagens e vídeos usando comandos de barra, facilitando o armazenamento de referências visuais junto com suas notas.

🧠 Curiosidade: muito antes das ferramentas digitais de produtividade, a primeira lista de tarefas registrada data de 1795 a.C.! O rei babilônico Hamurabi tinha listas gravadas em pedra para controlar as leis — uma versão primitiva de um gerenciador de tarefas.

Recurso nº 4: Tarefas do ClickUp

Organize as tarefas do ClickUp e adicione dependências de tarefas para garantir que tudo corra bem

Se você está lidando com um projeto solo ou coordenando uma equipe, o ClickUp Tasks facilita a atribuição de tarefas, o acompanhamento do progresso e a organização, sem o caos de mensagens intermináveis.

Digamos que você esteja planejando o lançamento de um novo monitor de fitness.

Você pode criar uma tarefa para cada marco importante, como finalizar a embalagem do produto, preparar a página inicial do site e coordenar parcerias com influenciadores.

Precisa detalhar mais? As subtarefas e listas de verificação de tarefas ajudam você a organizar todos os detalhes. Na tarefa da página inicial do site, você pode adicionar subtarefas para escrever a descrição do produto, criar banners e configurar um formulário de pré-venda. Atribua prazos e responsabilidades aos membros da equipe, para que o redator saiba quando enviar o conteúdo e o designer fique em dia com os recursos visuais.

A plataforma também permite acompanhar o tempo gasto em tarefas e projetos.

Para ainda mais controle, as Dependências de Tarefas no ClickUp permitem que você configure sequências — como garantir que a campanha publicitária não seja lançada até que o vídeo do produto seja aprovado. Se algo mudar, a Visualização da Linha do Tempo do ClickUp ajuda você a ajustar prazos e reequilibrar cargas de trabalho instantaneamente.

🔍 Você sabia? Grafomania é uma condição psicológica em que as pessoas sentem uma necessidade incontrolável de escrever. Algumas figuras históricas, como Voltaire e Balzac, escreviam obsessivamente, preenchendo milhares de páginas com anotações.

Preços do ClickUp

🔍 Você sabia? Antes do século XIX, as pessoas carregavam folhas soltas de papel para fazer anotações. Em 1888, um tasmaniano chamado J.A. Birchall encadernou essas folhas, criando o primeiro caderno comercialmente disponível.

O que é o Anytype?

Interface intuitiva do Anytype

O Anytype é um aplicativo de anotações de código aberto e com prioridade local que ajuda os usuários a organizar suas anotações de maneira estruturada e interconectada.

O software de produtividade de código aberto está disponível para macOS, Windows, iOS e Android e oferece até mesmo uma extensão para o Chrome para salvar notas rapidamente da web. Com criptografia de ponta a ponta e chaves de criptografia locais no dispositivo, seus dados permanecem seus — algo que usuários preocupados com a privacidade irão apreciar.

Recursos do Anytype

O Anytype é uma ferramenta criada para o pensamento estruturado e a organização perfeita. Seja para gerenciar tarefas, mapear ideias ou criar uma base de conhecimento pessoal, seus recursos ajudam você a se manter organizado sem se sentir limitado.

Vamos explorar o que diferencia este software de base de conhecimento e como seus principais recursos podem se encaixar no seu fluxo de trabalho. 💁

Recurso nº 1: Anotações baseadas em objetos

Notas, tarefas e reuniões baseadas em objetos no Anytype

Ao contrário dos aplicativos tradicionais de anotações, o Anytype trata tudo — anotações, tarefas, livros e reuniões — como objetos que podem ser vinculados entre si.

Por exemplo, se você estiver pesquisando um tópico, pode criar um objeto de pesquisa, conectá-lo a artigos relevantes e até mesmo vinculá-lo a um projeto no qual está trabalhando. Isso cria uma base de conhecimento estruturada e interconectada, em vez de notas isoladas.

🧠 Curiosidade: O Anytype se inspira em vários domínios, incluindo documentários que exploram o individualismo, o coletivismo e a inteligência artificial. Essa inspiração eclética influencia o design e a funcionalidade do aplicativo, com o objetivo de proporcionar uma experiência holística ao usuário.

Recurso nº 2: Espaço de trabalho compartilhado e widgets personalizados

Espaços de trabalho compartilhados para colaborar com seus colegas de equipe

O Anytype também oferece suporte à colaboração em equipe por meio de espaços de trabalho compartilhados. Você pode trabalhar com colegas em um projeto de pesquisa compartilhado, debater ideias ou construir uma base de conhecimento coletiva, mantendo tudo bem estruturado.

Além disso, permite personalizar sua tela inicial com widgets que exibem suas tarefas, notas ou projetos mais importantes.

📮 Insight do ClickUp: 35% dos profissionais do conhecimento afirmam que segunda-feira é o dia menos produtivo da semana, e não é difícil entender por quê. Entre responder e-mails, organizar mensagens de chat, revisar notas de projetos e participar de reuniões, metade dos profissionais afirma se sentir mais estressada no início da semana. Quando tudo está espalhado por diferentes ferramentas, voltar ao modo de trabalho leva mais tempo do que deveria. O ClickUp ajuda a acabar com o caos da segunda-feira, reunindo tarefas, notas de projetos e comunicação da equipe em um só lugar.

Recurso nº 3: Bancos de dados e conjuntos

Bancos de dados específicos criados para organizar notas

Com Sets, o Anytype permite organizar objetos em bancos de dados que podem ser visualizados em diferentes formatos — Grade, Galeria, Lista, Kanban, Calendário e Gráfico. Se você estiver gerenciando um projeto de pesquisa, pode criar um banco de dados de fontes, marcá-las por tópico e alternar entre diferentes visualizações para acompanhar o progresso.

Além disso, a Visualização gráfica visualiza as conexões entre diferentes objetos, facilitando a visualização de como suas ideias se relacionam entre si.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de tarefas no ClickUp e Excel

Preços do Anytype

Gratuito

Construtor: US$ 99/ano

Co-criador: $299 por 3 anos

Negócios: Preços personalizados

🧠 Curiosidade: No Japão, existe um método de anotações chamado Shorthand Notes (ou Sokkibon ), que envolve uma escrita rápida e estilizada para capturar rapidamente os detalhes das aulas. Muitos estudantes japoneses também usam o kakeibo para fazer orçamentos — essencialmente anotações financeiras!

ClickUp vs. Anytype: comparação de recursos

O ClickUp e o Anytype têm abordagens muito diferentes em termos de organização, colaboração e personalização. Um foi desenvolvido para o gerenciamento estruturado de projetos, enquanto o outro é voltado para o gerenciamento de conhecimento pessoal.

Vamos detalhar o que cada plataforma oferece (com esta tabela). ⚒️

Gerenciamento de projetos

Acompanhar tarefas, prazos e o progresso da equipe pode determinar o sucesso ou o fracasso de um projeto. Vamos ver como cada plataforma lida com o gerenciamento de projetos e se elas conseguem acompanhar fluxos de trabalho complexos.

ClickUp

Quando se trata de gerenciamento de projetos, o ClickUp é uma ferramenta poderosa. Ele oferece às equipes maneiras estruturadas de planejar, acompanhar e gerenciar o trabalho por meio de recursos como listas de tarefas e até mesmo automação integrada.

Você pode atribuir tarefas, definir prazos, monitorar o progresso e visualizar fluxos de trabalho, tornando-a uma ótima ferramenta para empresas que lidam com projetos complexos. O controle de tempo, a definição de metas e relatórios abrangentes aumentam ainda mais sua usabilidade.

Anytype

Por outro lado, o Anytype não foi projetado para gerenciamento de projetos no sentido tradicional.

Embora ofereça um sistema inovador baseado em objetos para organizar arquivos e pastas, ele carece de ferramentas essenciais de gerenciamento de projetos, como dependências de tarefas, automação de fluxo de trabalho e relatórios de equipe.

🏆 Vencedor: ClickUp, pois seu rico conjunto de recursos e escalabilidade o tornam ideal para equipes que gerenciam vários projetos e tarefas.

Anotações e organização

Organizar notas deve ser rápido e fácil. Vamos ver qual ferramenta facilita mais capturar e estruturar ideias.

ClickUp

O ClickUp oferece recursos de anotações, como Bloco de Notas e Docs, que complementam seus já poderosos recursos de gerenciamento de projetos. Ele garante que suas anotações sejam orientadas para a ação, permitindo uma integração perfeita com tarefas, projetos e fluxos de trabalho.

Com recursos como colaboração em tempo real, formatação de texto avançada e histórico de versões, você pode documentar processos, debater ideias e manter uma base de conhecimento de maneira estruturada. O aplicativo também se adapta a vários métodos de anotações.

Anytype

O Anytype foi projetado para gerenciamento de conhecimento pessoal, oferecendo um sistema para interconectar notas, ideias e pontos de dados. Sua visualização gráfica ajuda os usuários a ver as relações entre diferentes informações, tornando-o uma ótima ferramenta para aqueles que preferem uma abordagem não linear para organizar notas.

Além disso, seu modo offline garante que os usuários possam acessar suas notas sem conexão com a internet.

🏆 Vencedor: Empate! O ClickUp e o Anytype oferecem recursos robustos de anotações e organização.

🧠 Curiosidade: A Unidade de Documentos Questionáveis do FBI é especializada em analisar notas manuscritas para determinar autenticidade, autoria e significados ocultos, provando que anotações podem ter um grande valor forense!

Colaboração

Trabalhar em conjunto deve ser algo natural, seja em brainstorming, atribuição de tarefas ou compartilhamento de feedback. Vamos ver qual ferramenta torna a colaboração em equipe mais eficiente.

ClickUp

A plataforma permite que as equipes trabalhem juntas de maneira integrada com edição de documentos em tempo real, comentários nas tarefas, menções e funcionalidade de chat integrada.

O ClickUp também se integra a ferramentas populares como Slack, Google Drive e Zoom, garantindo uma comunicação fluida entre plataformas. Permissões baseadas em funções e controles de acesso ajudam as equipes a gerenciar quem pode visualizar e editar tarefas, mantendo a segurança e promovendo o trabalho em equipe.

Anytype

Atualmente, o Anytype se concentra em anotações privadas e gerenciamento de conhecimento offline, em vez de colaboração em tempo real.

Embora seja possível compartilhar páginas e sincronizar conteúdo entre dispositivos, faltam recursos como edição ao vivo, comentários ou menções. Isso torna o aplicativo mais adequado para uso pessoal do que para projetos em equipe.

🏆 Vencedor: ClickUp por sua colaboração em tempo real, gerenciamento de tarefas e recursos de integração.

4. Custo-benefício

Tanto o ClickUp quanto o Anytype oferecem modelos de preços diferentes, com planos gratuitos e pagos. Vamos analisar os planos disponíveis e os recursos que eles oferecem.

Preços do ClickUp

Preços do Anytype

Gratuito para sempre : acesso total a anotações locais, organização de anotações baseada em objetos e armazenamento de dados criptografados.

Builder (US$ 99/ano) : adiciona recursos avançados, como modelos personalizados baseados em objetos e opções limitadas de colaboração em equipe.

Co-criador (US$ 299 por 3 anos) : inclui recursos completos de colaboração, espaços de trabalho em equipe e mais personalização para equipes maiores.

Negócios (preço personalizado): este plano inclui recursos de nível empresarial, como espaços privados para equipes, modelos de notas personalizados e ferramentas adicionais de colaboração em equipe.

Qual plano de preços é melhor: ClickUp ou Anytype?

O ClickUp leva a melhor nesta comparação.

Acessibilidade : os planos pagos do ClickUp começam com um preço mais acessível, US$ 7 por usuário, oferecendo recursos mais robustos do que os planos pagos do Anytype, que começam com uma faixa de preço mais alta

Armazenamento e recursos : O plano gratuito do ClickUp oferece significativamente mais armazenamento (100 MB) em comparação com o plano gratuito do Anytype, que é projetado principalmente para anotações locais e pessoais

Custo-benefício : o plano ilimitado do ClickUp oferece recursos como painéis, quadros brancos, controle de tempo e integrações avançadas — recursos que o Anytype não oferece por preços semelhantes

Integração com IA: O ClickUp também oferece recursos com IA a partir de US$ 5 por mês por usuário, proporcionando um aumento adicional de produtividade, que o Anytype não oferece

Os preços do ClickUp oferecem um conjunto mais completo de ferramentas, tornando-o a melhor opção para usuários que precisam de recursos poderosos de gerenciamento de projetos e colaboração em equipe a um preço acessível.

ClickUp vs. Anytype no Reddit

Pesquisamos o Reddit para ver o que os usuários acham do ClickUp e do Anytype, mas, ao contrário de outras comparações de ferramentas de produtividade, não há muitos tópicos diretos debatendo essas duas plataformas frente a frente.

No entanto, discussões sobre cada ferramenta individualmente revelam opiniões fortes sobre seus pontos fortes e casos de uso ideais. 👇

Veja o que os usuários têm a dizer sobre o ClickUp:

Usamos o Clickup há pelo menos quatro anos e, sinceramente, é de longe uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos. Experimentamos o Asana, o Monday.com e o Trello antes de decidir pelo ClickUp. A melhor escolha que já fizemos! Nunca tive nenhum problema grave e o atendimento ao cliente tem sido muito útil. Tenho uma assinatura paga e, com a nova versão, o serviço está cada vez melhor. No geral, pelo preço e pela grande quantidade de ferramentas, o ClickUp definitivamente superou todas as minhas expectativas.

Ele funciona muito mais rápido, é mais robusto e se conecta incrivelmente bem com vários aplicativos... Minha equipe está usando para a maioria das atividades do projeto e, com o novo chat, estamos pensando em abandonar o Slack também. É um programa MUITO bom. O aplicativo é ótimo. O suporte é ótimo. O preço é incrível. Plug and play + personalizações são realmente de primeira qualidade.

Veja o que os usuários têm a dizer sobre o Anytype:

A interface do usuário é desajeitada, leva uma eternidade para chegar ao cofre e começar a fazer anotações. O cofre em si é predefinido para você no início por vários modelos. Embora você possa alterá-lo de acordo com sua preferência, eu prefiro construir meu cofre do zero em vez de pegar um pronto e ajustá-lo... O que eu gosto: eles têm uma interface gráfica para edição de tabelas...

Sim, já experimentei. Parece bastante semelhante ao Notion. Mas, de alguma forma, é ainda mais confuso. Não sabia por onde começar e não compreendia os tipos de modelos.

Qual ferramenta de produtividade é a melhor?

Depois de comparar o ClickUp e o Anytype em termos de funcionalidades principais, um deles destaca-se como o vencedor claro.

É o ClickUp! 👑

A abordagem baseada em objetos e o modelo que prioriza a privacidade do Anytype trazem uma nova perspectiva para a tomada de notas. No entanto, ele não possui os recursos robustos de gerenciamento de projetos e colaboração que muitos profissionais e equipes precisam para manter a eficiência.

O ClickUp, por outro lado, faz tudo — desde gerenciamento de tarefas e automação até compartilhamento de documentos e colaboração integrada entre equipes. Ele vai além da organização para transformar ideias em ação.

Por que esperar? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅