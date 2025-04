As 10 principais alternativas e concorrentes do Tango em 2025

"Eu adoro criar POPs", nunca ninguém disse. E por um bom motivo.

Quem gostaria de lidar com a captura de infinitas capturas de tela, perdê-las em meio a um zilhão de arquivos na área de trabalho, alternar entre guias e o medo constante de que uma falha apague o progresso?

Isso era verdade até que o Tango mudou o jogo com a documentação automatizada de processos.

Embora o Tango tenha sido o pioneiro, as alternativas no espaço de documentação oferecem recursos mais avançados, desde a gravação de tela até a captura de fluxo de trabalho com IA, tornando os processos ainda mais fáceis.

Se você precisa de guias no aplicativo, assistência em tempo real ou colaboração em equipe, há uma alternativa ao Tango para você. Vamos encontrar sua opção!

O que é o Tango?

O Tango é uma ferramenta para capturar fluxos de trabalho na sua tela e transformá-los em guias passo a passo. É perfeita para documentação de processos, guias no aplicativo e materiais de treinamento. Pense nele como o colega de visão aguçada que faz anotações para que outros possam acompanhá-lo mais tarde.

Usando a extensão do Tango para Chrome ou o aplicativo para desktop, você pode registrar etapas, tirar capturas de tela e criar guias visuais facilmente acessíveis em segundos.

você sabia que 48% dos funcionários têm dificuldade para encontrar documentos de forma rápida e eficiente? Práticas inadequadas de documentação atrasam os fluxos de trabalho, desperdiçam tempo valioso e geram frustração.

Por que escolher as alternativas ao Tango?

Embora o Tango seja uma ferramenta sólida de documentação de processos, ele não é a opção ideal para todos.

Algumas equipes se depararam com a interface repleta de recursos do Tango quando tudo o que queriam era criar um guia simples.

Um usuário do Tango que analisou a plataforma diz:

Não é tão intuitivo quando se clica em várias etapas e voltar e ter que editar em profundidade consome muito tempo. Talvez eu ainda não conheça todos os recursos da plataforma, mas preferiria algo que fizesse gravações automáticas de tela e, em seguida, pegasse as etapas enquanto gravava a tela e as resumisse com suporte de IA para gerar um POP simultaneamente.

Uma alternativa ao Tango pode oferecer melhores preços, recursos avançados ou uma experiência de usuário mais tranquila. Algumas ferramentas se concentram em gravação de vídeo, assistência em tempo real e colaboração em equipe para grandes organizações. Outras atendem a equipes menores que precisam de opções fáceis de usar com fortes integrações.

Se você precisa de preços personalizados, suporte para dispositivos móveis ou uma ferramenta que se adapte à sua curva de aprendizado, a escolha certa melhora os materiais de treinamento e aprimora os fluxos de trabalho.

Em última análise, a melhor ferramenta é aquela que realmente se adapta aos seus processos.

você sabia? O aumento da variedade, do volume e da velocidade das informações é um dos principais desafios para 78% das organizações. Um estudo recente sugere que as grandes organizações estão implementando a adoção digital escalonável de processos de documentos. Isso permite a integração perfeita com todas as fontes de informação como uma solução.

O que você deve procurar nas alternativas ao Tango?

A escolha da ferramenta adequada de documentação de processos afeta a forma como sua equipe captura e compartilha conhecimento. Com base em pesquisas do setor, aqui estão os principais recursos que importam:

Documentação flexível : Oferece suporte a vários tipos de conteúdo, desde capturas de tela até orientações interativas

Ferramentas de edição ricas : Edite capturas de tela, adicione marcadores e notas e personalize facilmente as descrições das etapas

Integrações inteligentes : Sua documentação deve se conectar facilmente aos fluxos de trabalho existentes

Modelos pré-projetados : Obtenha uma vantagem inicial com modelos para integração, treinamento e tutoriais de software

Organização inteligente : Mantenha os documentos estruturados e facilmente pesquisáveis à medida que os processos evoluem

Compartilhamento flexível: Controle quem pode visualizar, editar e gerenciar materiais de treinamento e guias

A ferramenta certa facilita a criação, a atualização e o compartilhamento de documentação.

dica profissional: Antes de sacar o cartão de crédito, faça uma rápida lista de verificação dos recursos mais importantes para a sua equipe. Isso tornará a escolha da ferramenta perfeita dez vezes mais fácil.

As 10 melhores alternativas ao Tango

Após testes e avaliações extensivos em relação às necessidades reais de documentação comercial, essas alternativas do Tango se destacam por seus recursos e casos de uso exclusivos. Cada ferramenta traz recursos distintos que ajudam as equipes a criar uma documentação clara e envolvente.

1. ClickUp (melhor para criar tutoriais, documentação de processos e colaboração)

O ClickUp é realmente o aplicativo completo para o trabalho e está no topo da nossa lista de alternativas. Ele combina documentação de processos, criação de tutoriais e colaboração em equipe em um hub centralizado.

Comece a criar documentos do ClickUp gratuitamente Crie, colabore e gerencie documentos, wikis e a base de conhecimento de toda a empresa com o ClickUp Docs

Comece a criar seus POPs, manuais de treinamento e guias com o ClickUp Docs. Sua abordagem de colaboração em primeiro lugar, combinada com a proeza de IA do ClickUp Brain, cria o sistema de gerenciamento de conhecimento inteligente de que sua equipe precisa.

Aqui está uma rápida visão geral de como ela funciona:

O ClickUp Docs permite que você:

Crie uma documentação detalhada com opções de formatação de texto rico, mídia incorporada e tabelas

Estruture documentos com páginas aninhadas para refletir processos complexos

Co-crie e co-edite a documentação em tempo real com os membros da sua equipe

Controle os níveis de acesso para garantir que as informações sejam compartilhadas adequadamente

Esses recursos permitem que as equipes mantenham um repositório centralizado de documentos de processos, garantindo consistência e acessibilidade.

O ClickUp Brain aprimora a utilidade do Docs integrando recursos de IA, como:

Resumos de IA : Gere visões gerais concisas de documentos extensos para uma rápida compreensão

Geração de conteúdo : Auxilia na elaboração e na expansão da documentação do processo usando prompts de linguagem simples e natural

Conexões de conhecimento: Vincule tarefas, documentos e pessoas relacionadas para criar uma rede de conhecimento coesa e alimentada por IA. Peça ao Brain para buscar qualquer informação em seu espaço de trabalho e obter respostas corretas e contextuais

Use o ClickUp Brain no ClickUp Docs para criar, editar e resumir documentos

Essa integração garante que os documentos do processo sejam não apenas abrangentes, mas também interconectados com recursos relevantes.

O ClickUp pode ser sua solução completa para, por exemplo, a integração. Um novo membro da equipe está se juntando à equipe? Use rapidamente o Docs - ou simplesmente peça ao Brain - para obter a documentação relevante sem precisar vasculhar pastas intermináveis.

Para documentação visual de processos, o ClickUp Clips permite que os usuários gravem e compartilhem vídeos:

Você pode capturar a atividade da sua tela para demonstrar processos ou tutoriais, com ou sem a webcam. Adicione narrações para fornecer contexto e explicações. Distribua facilmente clipes dentro da equipe ou incorpore-os no Docs para referência.

Os espectadores podem comentar em registros de data e hora específicos, facilitando discussões direcionadas.

Além do simples gerenciamento de tarefas, ele pode realmente ser o ponto de parada único para toda a documentação de processos/projetos. É uma ferramenta vital para manter todos na mesma página.

Pronto para configurar sua base de conhecimento, mas não sabe por onde começar? Confira o modelo de base de conhecimento do ClickUp para organizar sua documentação interna de forma sistemática.

📮ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens a 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o AI Knowledge Manager do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente do seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain extrairá as informações do seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

Melhores recursos do ClickUp

Crie subtarefas e listas de verificação aninhadas para detalhar processos complexos

Adicione campos personalizados para rastrear detalhes importantes de cada documento ou processo

Organize a documentação com as visualizações de lista, quadro e calendário

Conecte-se com mais de 1.000 aplicativos usando as integrações do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os amplos recursos da plataforma podem parecer esmagadores no início, especialmente para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Ele tem literalmente TODOS os recursos em um único aplicativo. Grave clipes, controle o tempo, controle projetos de serviço ou desenvolvimento de produtos. Eu o encontrei por acaso e estou muito feliz por tê-lo feito... e já usei trello, monday.com, bitrix e todos os outros aplicativos para essa finalidade no planeta em 10 organizações diferentes. NADA chega perto disso.

fato curioso: Embora a documentação de processos incorpore elementos visuais, ela tem uma finalidade diferente do mapeamento de processos. A documentação de processos fornece instruções detalhadas e passo a passo para a execução de um processo, garantindo a consistência e a transferência de conhecimento. O mapeamento de processos representa visualmente os fluxos de trabalho para identificar ineficiências, dependências e oportunidades de otimização. A documentação concentra-se na execução, enquanto o mapeamento ajuda na análise e no aprimoramento.

2. Scribe (melhor para a criação rápida e automatizada de guias passo a passo com capturas de tela automáticas)

via Scribe

Se quiser transformar o processo de documentação da sua equipe, o Scribe oferece uma solução de captura de tela que cria guias refinados em segundos.

Ao gerar automaticamente capturas de tela e instruções passo a passo, o Scribe elimina o tedioso trabalho manual de criar procedimentos operacionais padrão (SOPs) e material de treinamento.

Melhores recursos do Scribe

Reduza o esforço manual com a captura automática que registra e transforma a atividade da tela em documentação

Ajuste os guias com ferramentas de edição para adicionar notas, destacar detalhes e ajustar etapas

Compartilhe POPs instantaneamente por meio de links da Web ou incorpore-os diretamente nos modelos de sua base de conhecimento

Colabore facilmente à medida que vários membros da equipe contribuem e refinam os guias

Limitações do Scribe

O domínio de recursos avançados requer prática devido à curva de aprendizado envolvida

Preços do Scribe

Básico: Gratuito

Equipe Profissional: $15/assento por mês

Pro Personal: $29/mês por assento

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Scribe

G2: 4. 8/5 (mais de 290 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Scribe?

Utilizamos o Scribe para criar um processo simples de cinco etapas para ajudar nossos clientes a utilizar nosso software com mais eficiência. Conseguimos criar um guia de instruções para ajudar a economizar horas da nossa equipe de suporte. Embora leve algum tempo para ser configurado inicialmente, vimos que vale a pena a longo prazo

Dica profissional: Para delinear um processo de forma eficaz, um documento geralmente não deve conter mais de 10 a 12 etapas ou subtarefas. Exceder esse número sugere que o documento pode ser mais adequado como um documento tradicional em vez de uma descrição concisa do processo.

3. Process Street (melhor para automação de fluxo de trabalho com IA e rastreamento de processos)

via Process Street

Deseja automatizar os fluxos de trabalho complexos da sua equipe sem as dores de cabeça habituais? O Process Street é uma plataforma de automação de fluxo de trabalho que usa inteligência artificial para gerenciar tarefas recorrentes e rastrear processos.

O assistente de IA da ferramenta, Process AI, ajuda você a criar e refinar procedimentos escritos mais rapidamente, sugerindo maneiras de tornar os fluxos de trabalho mais eficientes.

Melhores recursos do Process Street

Crie fluxos de trabalho personalizados com lógica condicional e ações automatizadas

Crie uma base de conhecimento centralizada integrando o Process Street ao Slack e ao Mailchimp

Acompanhe os KPIs e as métricas de fluxo de trabalho usando a integração com o Power BI da ferramenta para tomar decisões baseadas em dados

Limitações do Process Street

A estrutura de preços pode não ser adequada para empresas menores

Preços do Process Street

Inicialização: Preços personalizados

Profissional: US$ 1.500/mês (cobrado anualmente)

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Process Street

G2: 4. 6/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 600 avaliações)

você sabia? 79% das empresas preveem o aumento da importância das soluções inteligentes de gerenciamento de informações. O aumento dos sistemas inteligentes de gerenciamento de documentos é impulsionado pela necessidade de aliviar a carga sobre o pessoal humano e aumentar a eficiência.

4. Document360 (melhor para gerenciamento abrangente de bases de conhecimento com pesquisa multilíngue por IA)

via Document360

Pense no Document360 como seu bibliotecário digital que organiza sua documentação, tornando-a facilmente acessível e pesquisável em vários idiomas.

Esse software de base de conhecimento ajuda as equipes a criar, compartilhar e gerenciar vários tipos de documentação, desde manuais de usuário até documentos de API e SOPs. Além disso, ele lida perfeitamente com casos de uso de documentação pública e privada em todos os setores.

Melhores recursos do Document360

Gere automaticamente um glossário comercial a partir de seus artigos para manter uma terminologia consistente e acelerar a integração

Edite conteúdo de forma colaborativa com editores de rich text e markdown com controle de versão

Personalize sua base de conhecimento com layouts, cores, fontes e logotipos de marca

Otimize a documentação com sugestões de tags orientadas por IA e recomendações de SEO

Limitações do Document360

A plataforma pode copiar o código HTML antigo com muita precisão ao migrar o conteúdo dos sistemas, o que pode causar problemas de exibição ou inconsistências

Preços do Document360

Profissional : Preços personalizados

Negócios : Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Document360

G2: 4. 7/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 200 avaliações)

📖 Leia também: Alternativas ao Document360 para criar uma base de conhecimento impecável

5. Trainual (melhor para integração interativa de funcionários e criação de programas de treinamento)

via Trainual

O Trainual ajuda as equipes e os gerentes de RH a criar experiências de integração e programas de treinamento envolventes por meio de um hub centralizado.

Os novos contratados podem aprender em seu próprio ritmo por meio de módulos interativos, enquanto os gerentes acompanham seu progresso em tempo real.

Em vez de fornecer a todos o mesmo material genérico, você pode adaptar o conteúdo do treinamento para atender às necessidades organizacionais e às necessidades de cada cargo. Essa abordagem direcionada reduz significativamente a curva de aprendizado dos novos membros da equipe.

Melhores recursos do Trainual

Monitore as taxas de conclusão e as pontuações dos questionários para identificar antecipadamente as lacunas de conhecimento

Envie lembretes automáticos para manter o treinamento em dia

Crie questionários interativos para testar a compreensão

Adicione tutoriais em vídeo e guias passo a passo com elementos visuais

Limitações do Trainual

As opções de personalização são um pouco limitadas

Preços do Trainual

Pequeno: $299/mês

Médio: $349/mês

Crescimento: US$ 499/mês

Personalizado: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Trainual

G2: 4. 7/5 (mais de 700 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 450 avaliações)

você sabia? Para aliviar a carga do gerenciamento de documentos, 26% das empresas relatam ter aumentado seus investimentos em soluções de automação. A automação das principais tarefas de documentos, como roteamento de arquivos, controle de versão, análise e classificação de documentos, pode aumentar significativamente a eficiência dos negócios.

6. UserGuiding (melhor para tours interativos de produtos sem código)

via UserGuiding

Deseja criar orientações interativas e fáceis de usar sobre produtos sem tocar em uma linha de código? O UserGuiding pode ajudar.

A plataforma permite orientar novos usuários pelos principais recursos do seu produto usando tours personalizados, listas de verificação e pesquisas.

Melhores recursos do UserGuiding

Crie uma integração em vários idiomas traduzindo e reenviando o conteúdo

Acompanhe o progresso do usuário com análises das interações do guia

Colete feedback usando pesquisas NPS e formulários no produto

Categorize os usuários e forneça conteúdo direcionado com base nas necessidades deles

Limitações do UserGuiding

O painel de análise não tem opções de personalização

A interface pode ser difícil de navegar para iniciantes

Preços do UserGuiding

Básico: US$ 99/mês

Profissional: $299/mês

Corporativo: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do UserGuiding

G2: 4. 7/5 (mais de 500 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 50 avaliações)

📖 Leia também: As melhores ferramentas de IA para redação de conteúdo

7. iorad (melhor para conversão instantânea de ações de tela em tutoriais interativos)

via iorad

O que é uma maneira rápida de transformar suas ações na tela em guias passo a passo? O iorad faz isso gravando o que você faz na tela e criando automaticamente tutoriais interativos.

Quando você mostrar a alguém como usar um software ou navegar em um site, basta ativar o iorad e percorrer o processo normalmente. A ferramenta captura seus cliques e movimentos e, em seguida, cria um tutorial que outras pessoas podem seguir.

melhores recursos do iorad

Adicione texto para fala ou áudio gravado para tutoriais guiados por voz

Alterne entre os formatos de vídeo, lista de etapas ou questionário para atender a diferentes estilos de aprendizado

Mascare informações confidenciais durante a gravação para garantir a privacidade dos dados

Integre tutoriais com plataformas de aprendizado como o Canvas LMS

limitações do iorad

A interface do usuário parece desatualizada e pode ser complexa de navegar

A gravação de tela pode atrasar ou perder ações, exigindo várias tentativas

preços do iorad

Gratuito

Individual: $200/mês

Equipe: $500/mês

Enterprise: Preços personalizados

avaliações e resenhas do iorad

G2: Não há revisões suficientes

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 50 avaliações)

8. Loom (melhor para gravação rápida de tela com áudio para comunicação assíncrona da equipe)

via Loom

O Loom simplifica a gravação da tela, a adição de comentários em áudio e o compartilhamento de atualizações com a equipe, sem necessidade de edições complexas.

Ela permite que você grave sua apresentação em vídeo enquanto percorre um processo, explica uma correção de bug ou envolve os usuários para dar feedback sobre um design. Seu vídeo é salvo na nuvem imediatamente e você recebe um link para compartilhá-lo com o público-alvo.

Melhores recursos do Loom

Capture a tela inteira, a janela do aplicativo ou a webcam com áudio nítido

Adicione comentários com registro de data e hora e reações de emojis para conversas naturais

Controle o acesso com configurações de privacidade personalizadas e opções de download off-line

Receba notificações quando os colegas de equipe assistirem ou comentarem em vídeos

Limitações do Loom

Os vídeos podem apresentar atrasos e estática no áudio, afetando a qualidade

A interface tem uma curva de aprendizado, especialmente para usuários iniciantes

Preços do Loom

Inicial: Gratuito

Empresarial: US$ 15/usuário por mês (cobrado anualmente)

Business + AI: US$ 20/usuário por mês (cobrado anualmente)

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Loom

G2: 4. 7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Loom?

Os vídeos do Loom têm sido uma maneira fantástica de gravar e comunicar tutoriais que demonstram funções da nossa plataforma. O fato de podermos ver se eles foram vistos e por quantas pessoas também é um recurso inestimável.

📖 Leia também: Loom vs Camtasia: qual é a melhor ferramenta de gravação de tela?

9. Snagit (melhor para captura de tela e anotação avançadas)

via Snagit

O Snagit se destaca por seu rico conjunto de recursos de nível profissional para capturar, marcar e compartilhar o que está na sua tela.

Essa ferramenta vai além dos recursos básicos de captura de tela, oferecendo um pacote completo para a criação de documentação visual e tutoriais.

Os usuários adoram a forma como o Snagit lida com capturas de rolagem - você pode capturar páginas da Web inteiras ou documentos longos de uma só vez, até mesmo conteúdo que vai além do que é visível na tela.

Melhores recursos do Snagit

Extraia texto de imagens usando OCR para evitar a redigitação manual

Grave a tela, o áudio e a webcam em arquivos MP4 para facilitar o compartilhamento

Use textos explicativos, setas e marcadores de etapas para destacar detalhes importantes em capturas de tela

Limitações do Snagit

Não há versão gratuita, apenas uma avaliação limitada está disponível antes da compra

Preços do Snagit

Assinatura pessoal: $39/ano

Licença perpétua para equipes e empresas: US$ 62,99/usuário

Licença perpétua para educação: US$ 37,99/usuário

Licença perpétua para o governo: US$ 53,99/usuário

Avaliações e resenhas do Snagit

G2: 4. 7/5 (mais de 5000 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Snagit?

O Snagit aumenta muito a minha capacidade de me comunicar de forma eficaz com a minha equipe e com os clientes. Ao abordar vários problemas, posso capturar rapidamente capturas de tela ou gravar vídeos para ilustrar pontos que podem ser complicados de explicar apenas com palavras. Isso é particularmente benéfico ao apresentar bugs aos desenvolvedores; a evidência visual facilita a compreensão e a resolução imediata dos problemas.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de instruções de trabalho no Word e no ClickUp

10. Camtasia (melhor para criação de vídeos instrutivos profissionais com edição avançada)

via Camtasia

Deseja criar vídeos de treinamento profissionais e refinados sem passar horas tentando entender um software de edição complexo? Conheça o Camtasia.

Ela pode ajudá-lo a gravar capturas de tela nítidas, adicionar elementos visuais atraentes e criar narração de áudio com qualidade de estúdio, tudo isso por meio de uma interface que não requer um diploma de cinema para ser compreendida.

Um recurso de destaque? O Audiate, que transforma suas gravações de voz em texto editável. Você pode corrigir aqueles "ums" e "ahs" estranhos tão rapidamente quanto editar um documento do Word.

Melhores recursos do Camtasia

Capture apresentações com a integração do Microsoft PowerPoint e do Google Slides

Divida vídeos longos em capítulos para facilitar a navegação

Gere locuções com tecnologia de IA a partir de scripts de texto em vários idiomas

Exporte vídeos em vários formatos com configurações de compactação personalizadas

Limitações do Camtasia

Arquivos grandes podem dificultar o compartilhamento de vídeos

Inconsistências de recursos entre as versões para Mac e PC

Preços do Camtasia

Camtasia Essentials: $179,88/ano

Camtasia Create: $249/ano

Camtasia Pro: $499/ano

Avaliações e resenhas do Camtasia

G2: 4. 6/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Camtasia?

O que eu mais gosto no Camtasia é sua interface amigável. Ela é incrivelmente intuitiva, o que torna fácil começar a editar vídeos imediatamente, sem uma curva de aprendizado acentuada. A funcionalidade de arrastar e soltar e a variedade de efeitos e transições incorporados me ajudam a criar vídeos de qualidade profissional rapidamente.

Crie, gerencie e compartilhe POPs sem esforço com o ClickUp - a ferramenta de documentação mais inteligente

Nossa análise aprofundada das principais alternativas ao Tango destaca diversos pontos fortes - desde a gravação de tela intuitiva até o gerenciamento abrangente do fluxo de trabalho. O segredo é encontrar uma ferramenta que se adapte ao seu fluxo de trabalho atual sem aumentar a complexidade.

Considere suas necessidades: Você está criando tutoriais em vídeo para treinamento de funcionários remotos, documentando SOPs ou gerenciando fluxos de trabalho de várias equipes? A plataforma certa deve oferecer suporte a essas tarefas, mantendo a simplicidade.

Se você precisa de um espaço de trabalho unificado para criar, organizar e compartilhar todos os processos de sua equipe, o ClickUp é a escolha perfeita. Com recursos como ClickUp Brain, ClickUp Docs e ClickUp Clips, ele simplifica a documentação e mantém tudo facilmente acessível.

Experimente o ClickUp hoje mesmo - de graça!