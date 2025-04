11 melhores alternativas ao Happeo para colaboração em equipe

A comunicação eficaz e a colaboração contínua são a espinha dorsal de qualquer organização bem-sucedida. De acordo com uma pesquisa, 72% dos líderes empresariais concordam que essas habilidades ajudaram a aumentar a produtividade de suas equipes.

Para melhorar a comunicação geral da sua equipe e gerenciá-la com eficiência, você pode procurar ferramentas de colaboração como o Happeo.

No entanto, embora o Happeo seja uma opção popular, algumas alternativas podem atender melhor às suas necessidades exclusivas de colaboração, produtividade e gerenciamento de conhecimento.

Por isso, reunimos as 11 melhores alternativas ao Happeo que melhorarão a produtividade e a colaboração.

Limitações do Happeo

Antes de analisarmos as alternativas ao Happeo, pode surgir uma pergunta óbvia: O que há de errado em usar o Happeo como software de colaboração em equipe?

Embora o Happeo seja excelente para comunicações internas e engajamento de funcionários, ele pode apresentar deficiências em comparação com outras ferramentas disponíveis. Essas limitações incluem:

Curva de aprendizado acentuada : Desde a implementação, acostumar-se a esse software de intranet pode ser difícil para a maioria das equipes. Isso é verdade, especialmente para os membros não técnicos da equipe

Restrições de personalização : As opções de personalização, especialmente para o nível Starter, são limitadas em comparação com outras plataformas. Isso dificulta sua capacidade de adaptar a plataforma aos seus requisitos específicos de marca e fluxo de trabalho

Problemas de escalabilidade e preços : À medida que suas equipes crescem, a estrutura de preços pode ficar mais cara

Lacuna de recursos: A ferramenta pode não se integrar perfeitamente a ferramentas específicas de terceiros ou oferecer recursos como gerenciamento avançado de projetos

Se esses desafios lhe parecerem familiares, explorar as alternativas abaixo poderá ajudá-lo a encontrar uma ferramenta que atenda melhor às necessidades de sua organização.

Dica profissional: Não deixe de conferir também os recursos de IA conectados na ferramenta de intranet. Eles aumentam a produtividade e ajudam você a encontrar arquivos e digitalizar documentos.

Alternativas ao Happeo em um relance

Aqui está uma rápida visão geral de todas as alternativas do Happeo e por que as escolhemos:

As 11 melhores alternativas ao Happeo para usar

Um tamanho não serve para todos quando se trata de encontrar as ferramentas certas para a colaboração da equipe e as necessidades da intranet. Enfrentamos problemas semelhantes e experimentamos várias ferramentas de colaboração para ajudar a encontrar a melhor opção.

Aqui está uma análise das 11 melhores alternativas ao Happeo que você pode considerar para sua organização:

1. ClickUp (melhor para colaboração, gerenciamento de tarefas e compartilhamento de conhecimento)

O ClickUp é um aplicativo poderoso e completo para o trabalho que transcende o gerenciamento tradicional de projetos. Ele integra gerenciamento de tarefas, comunicação e compartilhamento de conhecimento de forma eficiente em um espaço de trabalho unificado, tornando-o ideal para aumentar a colaboração e a produtividade.

No centro dos recursos de colaboração do ClickUp está o ClickUp Chat, uma ferramenta intuitiva de mensagens em tempo real projetada para manter as equipes conectadas. Ao contrário das plataformas de comunicação autônomas, o Chat se integra diretamente ao seu espaço de trabalho, permitindo transições perfeitas entre conversas, tarefas e documentos.

A melhor parte dessa ferramenta é sua poderosa rede neural ou assistente de Inteligência Artificial (IA), o Clickup Brain.

Ele conecta todos os seus aplicativos de trabalho e a base de conhecimento para ajudá-lo a usar a IA para automatizar suas tarefas, documentos, recursos e muito mais. Use-o para criar e gerenciar projetos, dar suporte a fluxos de trabalho automatizados e até mesmo escrever respostas instantâneas a mensagens ou e-mails.

Automatize fluxos de trabalho para criar e manter projetos rapidamente com o ClickUp Brain

Além disso, com o ClickUp Connected Search avançado, você pode encontrar qualquer arquivo ou informação em seu aplicativo, unidade local, documento ou base de conhecimento. Isso garante que você sempre tenha as informações de que precisa na ponta dos dedos e não perca documentos ou informações essenciais em sua organização.

O recurso de destaque de qualquer plataforma de intranet é a capacidade de gerenciar documentos e conhecimento com facilidade.

Simplifique o gerenciamento de conhecimento e os fluxos de trabalho de sua organização usando a plataforma ClickUp Knowledge Management para uma colaboração aprimorada

No ClickUp Knowledge Management, crie e armazene com segurança seus documentos e wikis em uma única plataforma.

Esse espaço de trabalho de conhecimento centralizado garante que toda a sua equipe possa colaborar e trabalhar em conjunto sem problemas, além de ter permissões avançadas e controles de versão para manter seus dados privados seguros o tempo todo.

Seu amplo conjunto de recursos e sua interface flexível fazem dele a opção ideal para empresas que buscam uma solução abrangente de intranet que se integre perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes.

Melhores recursos do ClickUp

Projete e adapte fluxos de trabalho para atender aos requisitos exclusivos de cada projeto, equipe e departamento

Atribua tarefas, defina prazos, acompanhe o progresso e monitore as dependências com facilidade usando o ClickUp Tasks

Automatize tarefas repetitivas com o ClickUp Automations , como atualizações de status, atribuições de tarefas e notificações, para liberar tempo para o trabalho estratégico

Crie, edite e compartilhe arquivos dentro da plataforma usando o ClickUp Docs para colaboração e compartilhamento de conhecimento contínuos

Colabore visualmente no ClickUp Whiteboards , que vem com quadro interativo e ferramentas de mapeamento mental

Pesquise em todos os espaços de trabalho, tarefas, documentos e conversas dentro da plataforma ClickUp usando o ClickUp Connected Search

Limitações do ClickUp

Embora seja fácil de usar, o grande número de recursos e funcionalidades pode apresentar uma curva de aprendizado mais acentuada para novos usuários

Requer tempo para integrar totalmente e treinar os membros da equipe em todas as funcionalidades

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Inúmeros usuários do ClickUp juram por seus recursos avançados. Um crítico compartilha sua experiência, dizendo.

Ele está sendo usado por toda a nossa agência como a ferramenta para gerenciar todos os nossos projetos, tarefas, cronogramas e faturamento. Ele substituiu um sistema antigo e nos permitiu avançar para um fluxo de gerenciamento de projetos mais ágil e ajudou a melhorar as comunicações internas.

Ele está sendo usado por toda a nossa agência como a ferramenta para gerenciar todos os nossos projetos, tarefas, cronogramas e faturamento. Ele substituiu um sistema antigo e nos permitiu avançar para um fluxo de gerenciamento de projetos mais ágil e ajudou a melhorar as comunicações internas.

2. Workvivo (melhor para aumentar o envolvimento dos funcionários e as comunicações internas)

via Workvivo

O Workvivo é uma plataforma de engajamento de funcionários que funciona também como uma solução de intranet. Ela foi criada para promover um senso de comunidade dentro das organizações e, ao mesmo tempo, simplificar as comunicações internas.

A combinação de recursos do tipo mídia social com recursos tradicionais de intranet garante que os funcionários permaneçam conectados e que as informações críticas cheguem aos seus funcionários de forma eficaz.

É ideal para empresas que buscam aumentar o envolvimento e melhorar a colaboração em um ambiente moderno e fácil de usar.

Melhores recursos do Workvivo

Cria uma plataforma de intranet social para envolver os funcionários com feeds de notícias, perfis de funcionários e discussões em grupo

Simplifique a integração de funcionários e forneça acesso a materiais e recursos de treinamento na plataforma

Reúna o feedback dos funcionários por meio de pesquisas e enquetes e use os insights para melhorar o envolvimento e a satisfação dos funcionários

Limitações do Workvivo

Os recursos premium podem ser caros para empresas de pequeno e médio porte

Pode não ser tão eficiente quanto as ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos, como o ClickUp

Preços do Workvivo

Plano de negócios : Preços personalizados

Plano Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Workvivo

G2: 4. 8/5 (mais de 1900 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 120 avaliações)

3. Simpplr (melhor para gerenciamento de conteúdo centralizado e experiência de usuário perfeita)

via Simpplr

O Simpplr é uma plataforma de intranet moderna projetada para simplificar as comunicações internas e o compartilhamento de conhecimento nas organizações. Conhecida por sua interface de usuário intuitiva, ela ajuda as equipes a acessar informações essenciais rapidamente e a colaborar de forma eficaz.

Com o Simpplr, as empresas podem criar uma intranet personalizada que se alinhe à sua marca e estrutura organizacional. Isso permite que os funcionários se mantenham informados, alinhados e engajados.

Melhores recursos do simulador

Obtenha uma interface moderna e intuitiva para gerenciar todas as suas atividades de intranet e de envolvimento dos funcionários

Crie experiências personalizadas para cada funcionário com base em sua função, interesses e preferências

Utilize recomendações baseadas em IA para personalizar as recomendações de conteúdo e sugerir informações relevantes para cada funcionário

Acompanhe as principais métricas, como o envolvimento dos funcionários, o consumo de conteúdo e a atividade dos usuários, para medir o impacto da sua plataforma de intranet

Limitações do simulador

Os recursos e as funcionalidades avançadas podem exigir tempo para que os funcionários entendam

Com um forte foco no conteúdo, existe a possibilidade de sobrecarga de informações

Preços do simulador

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Simplr

G2: 4. 7/5 (mais de 300 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 100 avaliações)

O Simpplr é um dos favoritos entre as empresas para simplificar as comunicações internas. Um revisor destaca:

É muito fácil obter ajuda. A funcionalidade da plataforma é inigualável. Adoro os recursos push/pull, como boletins informativos, e a recente implementação de ferramentas de IA. O painel de análise também é muito detalhado e útil.

É muito fácil obter ajuda. A funcionalidade da plataforma é inigualável. Adoro os recursos push/pull, como boletins informativos, e a recente implementação de ferramentas de IA. O painel de análise também é muito detalhado e útil.

4. Microsoft Sharepoint (melhor para colaboração e gerenciamento de documentos em nível empresarial)

via Microsoft SharePoint

O Microsoft SharePoint é uma plataforma bem estabelecida que oferece uma gama de recursos para colaboração, gerenciamento de documentos e recursos de intranet. Ele se integra a outros aplicativos do ecossistema da Microsoft, o que o torna uma opção popular para organizações que usam essas ferramentas.

A versatilidade do SharePoint permite que as organizações criem soluções personalizadas, adaptadas às suas necessidades específicas. Isso faz com que ele seja a opção ideal para o gerenciamento do conhecimento e a comunicação interna.

Melhores recursos do Microsoft Sharepoint

Crie sites de equipe dedicados para colaboração e crie sites de comunicação envolventes para compartilhar notícias e atualizações em toda a organização

Automatize os processos de negócios com fluxos de trabalho, como processos de aprovação, roteamento de documentos e coleta de dados

Obtenha recursos robustos de segurança e conformidade para proteger dados confidenciais, compartilhar arquivos com segurança e atender aos requisitos regulamentares

Acesse o SharePoint e colabore em documentos de qualquer lugar com o aplicativo móvel

Limitações do Microsoft Sharepoint

Pode ser complexo para configurar e administrar, exigindo algum conhecimento técnico

Às vezes, o desempenho pode ser um problema, especialmente com arquivos grandes e alto tráfego

Preços do Microsoft Sharepoint

SharePoint (Plano 1) : uS$ 5/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: uS$ 12. 50/mês por usuário

Classificações e análises do Microsoft Sharepoint

G2: 4/5 (8000+ avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 5000 avaliações)

5. Guru (melhor para criar um repositório de conhecimento centralizado)

via Guru

O Guru é uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento que capacita as equipes a capturar, compartilhar e acessar informações sem problemas. Projetado para organizações de ritmo acelerado, ele se integra a aplicativos populares para fornecer conhecimento diretamente nos fluxos de trabalho.

Ele se destaca como uma solução dinâmica para ajudar as empresas a criar uma base de conhecimento confiável, garantindo que os funcionários possam encontrar as informações certas no momento certo, aumentando a produtividade e a colaboração.

Melhores recursos do guru

Acesse o conhecimento diretamente em ferramentas como Slack, Teams e e-mail

Mantenha as informações precisas e atualizadas com as ferramentas de verificação incorporadas

Crie modelos personalizados de wiki de cartões para capturar e organizar informações de maneira consistente e eficiente

Utilize a IA para fornecer resultados de pesquisa inteligentes e encontrar as informações mais relevantes com base nas consultas dos usuários

Limitações do guru

A versão gratuita está disponível apenas por um período limitado de 30 dias

Tem uma curva de aprendizado mais acentuada em comparação com outras soluções de gerenciamento de conhecimento

Preços do guru

Avaliação gratuita

Tudo em um: US$ 15/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e críticas de gurus

G2: 4. 7/5 (mais de 2000 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 500 avaliações)

O Guru se tornou uma referência para equipes que buscam organizar e acessar o conhecimento sem esforço. Um revisor compartilha:

Apreciamos muito a facilidade de uso do Guru. Também foi muito simples migrar as informações de nossa base de conhecimento existente do Confluence. A configuração foi extremamente direta e transparente, o que levou à rápida adoção da KB por todas as equipes da empresa.

Apreciamos muito a facilidade de uso do Guru. Também foi muito simples migrar as informações de nossa base de conhecimento existente do Confluence. A configuração foi extremamente direta e transparente, o que levou à rápida adoção da KB por todas as equipes da empresa.

6. Confluence (melhor para documentação colaborativa e compartilhamento de conhecimento)

via Confluence

O Confluence da Atlassian é uma plataforma poderosa projetada para simplificar a colaboração e o compartilhamento de conhecimento da equipe.

Ele permite que as empresas criem, organizem e compartilhem conteúdo entre as equipes, tornando-o ideal para gerenciar documentos, anotações de reuniões, planos de projetos e muito mais.

Sua integração perfeita com outros produtos da Atlassian, como o Jira, aumenta sua eficácia no gerenciamento de projetos e na colaboração multifuncional.

Melhores recursos do Confluence

Crie e edite páginas, incluindo documentos, wikis e apresentações, com uma interface fácil de usar

Crie uma base de conhecimento centralizada para capturar e compartilhar conhecimento em toda a organização

Permita a colaboração em tempo real por meio de comentários e discussões nas páginas

Utilize macros e modelos para criar e formatar páginas, melhorando a eficiência e a consistência rapidamente

Limitações do Confluence

Pode ser caro, especialmente para organizações maiores com muitos usuários

Os novos usuários podem achar a interface e os recursos impressionantes, o que leva a uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Confluence

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 5,16/mês por usuário

Premium : $9. 73/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Confluence

G2: 4. 1/5 (mais de 3500 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 3500 avaliações)

7. Workplace by Meta (melhor para comunicação interna e engajamento de funcionários)

via Workplace

O Workplace by Meta é uma plataforma de comunicação que reúne as equipes, fortalecendo a colaboração e o envolvimento. Com uma interface familiar semelhante à do Facebook, ele fornece aos funcionários ferramentas para se manterem conectados, compartilharem ideias e colaborarem diariamente.

Projetado para empresas de todos os tamanhos, ele é ideal para simplificar a colaboração em equipe. Ele oferece um ambiente fácil de usar para interagir com colegas e receber atualizações da empresa.

Melhores recursos do Workplace by Meta

Realize reuniões de vídeo e áudio ao vivo, transmissões e sessões de perguntas e respostas com os funcionários

Crie grupos e comunidades para equipes, departamentos e interesses para facilitar as discussões e o compartilhamento de conhecimento

Mantenha-se atualizado sobre as notícias da empresa, atualizações dos funcionários e anúncios importantes por meio de um feed de notícias personalizado

Local de trabalho por limitações do Meta

A natureza de rede social pode distrair e reduzir a produtividade

Local de trabalho por preço Meta

Preços personalizados

Classificações e análises do Workplace by Meta

G2: 4/5 (mais de 1700 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 1300 avaliações)

O Workplace by Meta é amplamente apreciado por tornar a comunicação dentro das organizações mais envolvente. Um usuário diz:

Ele permite o compartilhamento fácil de arquivos entre colegas, você pode bater papo pelo mensageiro instantâneo para saber o que está acontecendo no escritório, pode fazer chamadas de vídeo e ter reuniões como se estivesse no escritório e ainda manter suas tarefas diárias se estiver trabalhando remotamente.

Ele permite o compartilhamento fácil de arquivos entre colegas, você pode bater papo pelo mensageiro instantâneo para saber o que está acontecendo no escritório, pode fazer chamadas de vídeo e ter reuniões como se estivesse no escritório e ainda manter suas tarefas diárias se estiver trabalhando remotamente.

8. Slack (melhor para comunicação em equipe e colaboração em tempo real)

via Slack

O Slack é uma plataforma popular de comunicação e colaboração em equipe que facilita a troca de mensagens em tempo real, o compartilhamento de arquivos e a videoconferência. Embora não seja uma solução de intranet tradicional, o Slack pode melhorar significativamente a comunicação e a colaboração internas em sua organização.

Ele fornece um hub centralizado para a comunicação da equipe, permitindo uma troca de informações perfeita e eficiente dentro e entre departamentos.

Melhores recursos do Slack

Crie canais dedicados para equipes, projetos e tópicos para organizar conversas e informações

Realize chamadas de vídeo e áudio no Slack, facilitando a conexão com os colegas cara a cara

Automatize fluxos de trabalho com o criador de fluxos de trabalho do Slack, como a aprovação de solicitações e a automatização de notificações

Integre-se a uma ampla gama de aplicativos de negócios, incluindo Google Workspace, Microsoft Teams e Salesforce

Limitações do Slack

O alto volume de mensagens e canais pode ser esmagador

Falta de recursos avançados de gerenciamento de tarefas e projetos

Preços baixos

Profissional: US$ 7,25/mês por usuário

Negócios+ : $12. 50/mês por usuário

Grade empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2: 4. 5/5 (mais de 33.000 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 23.000 avaliações)

9. Unily (melhor para engajamento de funcionários e gerenciamento de conhecimento)

via Unily

A Unily é uma plataforma de local de trabalho digital que ajuda as organizações a criar experiências de intranet envolventes e personalizadas para seus funcionários.

Ele vai além das funcionalidades tradicionais da intranet, oferecendo recursos que promovem a comunicação, a colaboração e o envolvimento dos funcionários.

O foco da Unily na criação de uma experiência personalizada para os funcionários ajuda a aumentar o envolvimento e garante que os usuários tenham acesso fácil a informações e ferramentas relevantes. A flexibilidade da plataforma permite que ela seja adaptada a várias necessidades de negócios, desde grandes empresas até organizações menores.

Melhores recursos da Unily

Crie experiências personalizadas para cada funcionário com base em sua função, interesses e preferências

Habilite feeds sociais e comentários para incentivar a colaboração informal e o compartilhamento de conhecimento

Armazene e organize documentos e recursos importantes da empresa em uma base de conhecimento centralizada

Obtenha um sistema eficaz de gerenciamento de conteúdo para criar, publicar e gerenciar conteúdo em toda a intranet

Limitações da unidade

Os recursos e as funcionalidades avançadas da plataforma podem ser difíceis de entender

Pode ser caro para equipes de vendas menores ou com orçamentos limitados

Preços unitários

Alcance: Preços personalizados

Engajamento : Preços personalizados

Simplificar : Preços personalizados

Estender: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Unily

G2: 4. 5/5 (21 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (23 avaliações)

Os usuários do Unily adoram a interface amigável e os poderosos recursos de intranet. Um cliente satisfeito destaca:

A Unily tem sido uma ótima parceira. Podemos aproveitar as muitas opções, recursos e funcionalidades que eles oferecem para sua Internet. Adoramos o fato de ser fácil de usar, personalizável dentro do razoável e amigável.

A Unily tem sido uma ótima parceira. Podemos aproveitar as muitas opções, recursos e funcionalidades que eles oferecem para sua Internet. Adoramos o fato de ser fácil de usar, personalizável dentro do razoável e amigável.

10. LumApps SAS (melhor para integração perfeita com o Google Workspace)

via LumApps

O LumApps é uma plataforma de intranet baseada em nuvem criada para se integrar perfeitamente ao Google Workspace. Ela se concentra na personalização da experiência do funcionário, organizando informações, aprimorando a comunicação interna e apoiando o compartilhamento de conhecimento.

Ele combina um design intuitivo com poderosas integrações com o Google, ajudando as empresas a simplificar suas operações internas e aumentar a produtividade.

A integração da plataforma com ferramentas como Google Drive, Gmail e Google Agenda facilita a adoção do LumApps pelas equipes que já usam o Google Workspace.

Melhores recursos do LumApps SAS

Incentive o trabalho em equipe por meio de edição de documentos em tempo real, comentários e colaboração em grupo

Mantenha os funcionários envolvidos com notícias da empresa, anúncios e feeds de conteúdo personalizado

Criado com recursos de segurança de nível empresarial para proteger dados confidenciais e garantir a conformidade

Obtenha insights sobre o uso da plataforma e o envolvimento dos funcionários com ferramentas de análise integradas

Limitações do LumApps SAS

As organizações que não usam o Google podem ter dificuldade para adotar

Preços do LumApps SAS

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LumApps SAS

G2: 4. 3/5 (mais de 80 avaliações)

Capítulo: 4. 1/5 (mais de 35 avaliações)

11. Viva Engage (melhor para colaboração social e comunicação empresarial)

via Yammer

O Viva Engage (anteriormente conhecido como Yammer), parte do pacote Microsoft 365, é uma ferramenta de rede social empresarial projetada para melhorar a comunicação interna e a colaboração nas organizações. Ele facilita a comunicação aberta entre as equipes, oferecendo um espaço para os funcionários se conectarem, compartilharem conhecimento e colaborarem em projetos.

O Viva Engage é uma ferramenta ideal para empresas que já usam o Microsoft 365 e desejam adicionar um elemento social à sua estratégia de comunicação interna. Ele permite que as equipes permaneçam conectadas independentemente de sua localização física, o que o torna especialmente útil para ambientes de trabalho remotos ou híbridos.

Melhores recursos do Viva Engage

Integração perfeita com outros produtos da Microsoft, como Microsoft Teams, SharePoint e Outlook

Mantenha-se conectado e colabore em qualquer lugar com o aplicativo móvel

Crie grupos públicos ou privados para conversas focadas em tópicos ou projetos específicos

Publique atualizações em toda a empresa para garantir que todos estejam informados sobre notícias importantes

Limitações do Viva Engage

O Viva Engage é mais eficaz quando usado no ecossistema do Microsoft 365, limitando seu apelo a usuários que não são da Microsoft

Preços do Viva Engage

Viva Engage: Gratuito

Básico: US$ 8/mês por pessoa

Avaliações e resenhas do Viva Engage

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Qual é a sua alternativa favorita ao Happeo?

Agora que você já explorou algumas das melhores alternativas ao Happeo, está no caminho certo para transformar a comunicação interna e os esforços de colaboração da sua equipe. Há muitas opções, desde plataformas de intranet social, como Yammer e Workplace by Meta, até soluções multifuncionais poderosas, como ClickUp.

Se você ainda não tem certeza, a melhor opção é o ClickUp, uma plataforma de colaboração completa que integra compartilhamento de conhecimento, comunicação em equipe e gerenciamento de tarefas.

E o que é ainda melhor? Você pode acessar esses recursos sem nenhum custo com o plano gratuito do ClickUp, para que possa começar a otimizar seu espaço de trabalho hoje mesmo. Registre-se no ClickUp agora para ver a diferença!