Modelos gratuitos de relatório de projeto em Excel para acompanhamento eficiente

Metade de todos os projetos empresariais atrasa o cronograma e um terço nunca é concluído. Esses números são surpreendentes! No entanto, gerenciar vários prazos e tarefas durante o acompanhamento de projetos não precisa parecer um malabarismo impossível.

É aí que os modelos de relatório de projeto em Excel se destacam. Essas ferramentas fáceis de usar enfrentam os desafios do gerenciamento de projetos organizando dados, visualizando o progresso e fornecendo atualizações claras em um só lugar.

O que faz um bom modelo de relatório de projeto em Excel?

A seleção do modelo certo pode melhorar drasticamente o gerenciamento e a análise dos dados do projeto. Mas o que separa um modelo básico de um modelo realmente eficaz?

Aqui estão alguns dos principais recursos dos modelos de relatório de projeto em Excel que dão suporte a todas as fases do ciclo de vida do gerenciamento de projetos:

Campos personalizáveis para necessidades específicas do projeto: Ajuste facilmente os campos para monitorar métricas exclusivas do seu projeto, como KPIs específicos de tarefas ou marcos personalizados

Cálculos automatizados de dados: Elimine erros manuais e economize tempo com fórmulas integradas para acompanhamento de progresso, atualizações de orçamento e métricas de alocação de recursos

Painéis visuais para insights em tempo real: Use tabelas e gráficos interativos para visualizar pontos de dados importantes, como taxas de conclusão de tarefas ou uso do orçamento

Recursos de integração perfeita: Conecte-se a outras ferramentas ou plataformas para um acompanhamento de projetos sem problemas, sem precisar trocar de sistema

Mecanismos de verificação de erros: Destaque dados ausentes ou inconsistentes para manter a precisão no processo de geração de relatórios

Seções estruturadas para cada fase do projeto: Forneça layouts organizados para iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento para alinhar-se ao ciclo de vida do projeto

Isso destaca a necessidade de ferramentas mais eficazes de rastreamento e geração de relatórios, incluindo modelos fáceis de usar para manter os projetos sob controle.

Modelos de relatório de projeto em Excel

Selecionamos os melhores modelos de relatório de projeto em Excel para gerentes de projeto, executivos, clientes e membros de equipe de setores como software, construção, TI e outros - desenvolvidos para aprimorar a organização e simplificar os relatórios.

Vamos dar uma olhada neles:

1. Modelo de relatório de status do projeto por ProjectManager

via ProjectManager

Se você não monitora o status do seu projeto, está gerenciando no escuro. Sem uma visão clara da situação, é difícil saber se você está no caminho certo ou se está enfrentando obstáculos.

Este modelo gratuito de relatório de status de projeto melhora a comunicação com as partes interessadas e os membros da equipe. Ele mantém as atualizações claras, organizadas e fáceis de apresentar.

O modelo de relatório de status do projeto do ProjectManager reduz o trabalho manual. Ele permite que você acesse e atualize rapidamente as principais informações para relatórios diários ou periódicos.

Manter-se organizado ajuda você a tomar decisões mais inteligentes e a lidar com possíveis problemas antes que eles interrompam o desenvolvimento do projeto.

Ideal para: Gerentes de projeto, membros da equipe do projeto e partes interessadas, incluindo patrocinadores ou clientes do projeto.

2. Modelo de painel de KPI de projeto por ProjectManager

via ProjectManager

O acompanhamento das principais métricas é fundamental para melhorar o desempenho e o progresso. Sem as ferramentas certas, é difícil saber se as coisas estão indo como planejado. É aí que entra um modelo de painel de projeto de KPI.

O modelo de painel de KPI de projeto ajuda a monitorar o desempenho de equipes, indivíduos, projetos e de toda a organização. Ele também lhe dá uma visão clara da saúde financeira e do progresso em direção às metas estratégicas.

Um painel de KPIs permite que você identifique rapidamente as tendências e identifique quando as principais métricas saem do rumo. Esse conhecimento permite que você reaja mais rapidamente a desafios e oportunidades, tornando a tomada de decisões mais orientada por dados.

Ideal para: Gerentes de projeto, gerentes de programa e escritórios de gerenciamento de projetos (PMOs), gerentes funcionais ou chefes de departamento, equipe da alta administração e executivos de nível C.

3. Modelo de formato de relatório de projeto por Template. net

Deseja uma maneira simples e eficaz de acompanhar o progresso do seu projeto? O modelo de formato de relatório de projeto da Template.net tem tudo o que você precisa.

Ele o ajuda a organizar e apresentar os principais detalhes do projeto em um formato claro e estruturado. Ele abrange tudo o que você precisa: objetivos, tarefas, prazos e progresso do projeto, facilitando as atualizações para você e para o gerente de projeto.

Você também pode destacar marcos, riscos e conquistas, garantindo que nada seja esquecido.

Com esse modelo, os relatórios levam menos tempo, para que você possa se concentrar em manter o projeto em andamento. Um relatório bem organizado mantém a sua equipe alinhada e contribui para uma melhor tomada de decisões.

Ideal para: Gerentes de projeto, membros da equipe de projeto e partes interessadas.

4. Modelo de controle de status por Template. net

Um rastreador de status é essencial para manter seu projeto em dia. Este modelo permite monitorar o progresso, as tarefas e os prazos em um só lugar. É perfeito para equipes que precisam se manter organizadas.

Com esse modelo de rastreador de status da Template.net, você pode atualizar e visualizar facilmente os principais detalhes, como proprietários de tarefas, datas de vencimento e status de conclusão. Identifique antecipadamente possíveis atrasos e aja com mais rapidez para manter o andamento do projeto.

Com uma visão clara e atualizada do seu projeto, a comunicação com a equipe e as partes interessadas se torna mais fácil. Mantenha-se organizado, informado e com o projeto em andamento sem problemas.

Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e equipes multifuncionais.

5. Modelo de relatório semanal por Template. net

O modelo de relatório semanal da Template.net ajuda você a se manter organizado e a evitar que os projetos fiquem para trás ou sejam abandonados.

Ele permite que você documente as principais atualizações, tarefas concluídas, desafios e metas para a semana seguinte - tudo em um só lugar. Com uma visão clara do progresso, você pode manter sua equipe e as partes interessadas informadas sem complicações adicionais.

Ao usar esse modelo regularmente, você mantém atualizações consistentes e acionáveis que dão suporte a prazos, orçamentos e expectativas. É simples de preencher, mas é uma ferramenta poderosa para manter seu projeto sob controle.

Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e chefes de departamento.

6. Modelo de rastreador de projeto da Microsoft

via Microsoft

Esse modelo de rastreador de projeto mantém você organizado, rastreando tarefas, categorias e membros da equipe designados. Ele também destaca o desempenho excessivo ou insuficiente com uma calculadora automática.

Use este modelo simples do Excel para tornar o acompanhamento de projetos mais simples e mais eficiente.

Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e supervisores.

7. Modelo de rastreador de problemas de projeto da Microsoft

Via Microsoft

Você sabia que os projetos de software normalmente apresentam de 15 a 50 defeitos por 1.000 linhas de código? Os bugs são inevitáveis, e é por isso que um sistema sólido de rastreamento de bugs é imprescindível.

Este modelo de rastreamento de problemas de produtos ajuda a registrar, atribuir e rastrear bugs do início ao fim. É fácil de usar e totalmente personalizável para atender às necessidades de seu projeto.

Esse modelo de Excel simples, mas eficaz, permite que você se mantenha organizado, identifique os problemas com antecedência e mantenha seu projeto em andamento.

Ideal para: Desenvolvedores de software, equipes de controle de qualidade, gerentes de projeto e proprietários de produtos.

Limitações do uso do Excel para o acompanhamento de projetos

Embora o Excel seja uma ferramenta popular para o acompanhamento de projetos, certas limitações podem afetar sua eficácia à medida que os projetos crescem em tamanho e complexidade.

Aqui estão algumas das principais desvantagens:

Atualizações manuais e erros : A entrada manual frequente aumenta o risco de erro humano, levando a um rastreamento impreciso

Desafios de colaboração : O Excel não foi criado para colaboração em tempo real, e podem surgir problemas de sincronização quando vários usuários editam simultaneamente

Escalabilidade limitada : O gerenciamento de grandes conjuntos de dados torna-se complicado à medida que os projetos crescem, tornando a navegação mais lenta e criando confusão

Falta de recursos avançados : O Excel não possui recursos como controle de tempo, alocação de recursos e dependências automatizadas de tarefas, que são comuns nas ferramentas de gerenciamento de projetos

Relatório e visualização limitados : Os gráficos básicos do Excel exigem tempo extra para formatar relatórios detalhados, ao contrário do software especializado em gerenciamento de projetos

Preocupações com a segurança : O compartilhamento de arquivos do Excel por meio de canais não seguros expõe dados confidenciais do projeto, ao contrário das ferramentas de gerenciamento de projetos com melhores recursos de segurança

Modelos rígidos: Os modelos do Excel são limitados em termos de personalização, muitas vezes exigindo soluções alternativas que aumentam o tempo e os erros

Alternativa aos modelos de relatório de projeto em Excel

Embora os modelos do Excel sejam um ótimo ponto de partida para o acompanhamento de projetos, outras ferramentas oferecem ainda mais flexibilidade e personalização. O ClickUp é uma dessas plataformas!

O aplicativo tudo para o trabalho possui mais de 1.000 modelos adaptados a uma ampla gama de necessidades de gerenciamento de projetos. Não importa se você está gerenciando uma simples lista de tarefas ou um projeto complexo com vários fluxos de trabalho, os modelos de gerenciamento de projetos do ClickUp cobrem tudo.

Vamos encontrar alguns modelos alternativos que você pode usar em vez do Excel:

1. O modelo de relatório de progresso do ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha sua equipe e as partes interessadas externas informadas com o modelo de relatório de progresso do ClickUp

Está procurando um ponto de partida para o relatório de progresso do projeto? O modelo de relatório de progresso do ClickUp é uma ótima opção. Esse modelo versátil oferece tudo o que você precisa para criar relatórios claros e eficientes usando o editor de documentos incorporado do ClickUp, o ClickUp Docs.

Ele fornece uma visão geral do seu projeto, detalhando os principais detalhes, como quem está envolvido, o que foi feito, o status atual e as datas de conclusão previstas. Você cobrirá facilmente as principais atualizações, mantendo sua equipe e as partes interessadas informadas sobre o progresso e as próximas etapas.

Ao usar este modelo de relatório de progresso, você delineará o status do projeto, os marcos, as próximas tarefas do projeto e quaisquer questões críticas que as partes interessadas devam conhecer. Além disso, ele é totalmente personalizável, o que o torna adaptável a diferentes tipos de projetos.

Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e partes interessadas que desejam acompanhar o andamento do projeto

2. O modelo de relatório de projeto do ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha o controle do progresso dos elementos essenciais do projeto com o modelo de relatório de projeto do ClickUp

No gerenciamento de projetos, é fundamental ter uma visão geral clara do seu plano de projeto, dos indicadores-chave de desempenho (KPIs) e do progresso geral. Isso o ajuda a identificar as áreas que precisam de mais atenção e a ajustar sua abordagem de acordo.

O modelo de relatório de projeto do ClickUp simplifica o acompanhamento dos elementos essenciais do projeto, facilitando a priorização de tarefas, despesas e itens de ação pendentes. Com esse modelo, você pode avaliar rapidamente o progresso do projeto e identificar as áreas que precisam de mais atenção.

Esse modelo simples garante que a sua equipe permaneça alinhada e que o seu projeto continue no caminho certo.

Ideal para: Gerentes de projeto, líderes e proprietários de empresas que precisam de uma maneira simples de monitorar as prioridades, as despesas e os itens de ação do projeto.

3. O modelo de relatório de status do projeto ClickUp

Obter modelo gratuito Obtenha seu relatório de status do projeto com o modelo de relatório de status do projeto do ClickUp

Para acompanhar seu projeto de forma eficaz, você precisa de uma ferramenta que mostre o progresso e as áreas a serem melhoradas. O modelo de relatório de status de projeto do ClickUp é excelente (sem trocadilhos!) nisso.

Este modelo fornece uma visão clara do status do seu projeto em comparação com o plano original. Ele também oferece um espaço para abordar problemas e delinear as próximas etapas. Ele ajuda a identificar problemas com antecedência, a manter seu cronograma em dia e a atualizar as partes interessadas com um relatório de progresso conciso.

Com codificação por cores para facilitar o acompanhamento e notas adesivas para destacar detalhes importantes ou estimular discussões em equipe, esse modelo simplifica as atualizações de status do projeto.

Ideal para: Partes interessadas, como gerentes de projeto ou líderes de equipe, que precisam de uma maneira rápida e visual de acompanhar o progresso do projeto e resolver problemas.

4. O modelo de rastreamento de projeto do ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe seus projetos facilmente com o modelo ClickUp Project Tracker

O modelo ClickUp Project Tracker é personalizável e perfeito para qualquer projeto, seja uma iniciativa organizacional significativa ou um projeto pessoal menor. Projetado com os iniciantes em mente, ele ajuda a organizar tarefas, alocar recursos e acompanhar o progresso - tudo dentro do seu espaço de trabalho.

Com os recursos de controle de tempo do ClickUp, é possível avaliar rapidamente o desempenho da equipe em qualquer estágio do projeto. Isso permite que os gerentes identifiquem problemas potenciais antecipadamente e façam ajustes para manter o cronograma e o orçamento.

Ao combinar todos esses elementos, o gerenciamento de seu projeto do início ao fim se torna mais simples, levando a uma maior eficiência para todos os envolvidos.

Ideal para: Coordenadores de projetos, chefes de departamento e qualquer pessoa que gerencie projetos de qualquer tamanho e que precise de uma ferramenta simples e personalizável para acompanhar o progresso.

Dica profissional: Este modelo cria vários rastreadores para projetos que podem ser repetidos. Após o início de cada projeto, ele economizará seu tempo, permitindo que você entre diretamente em ação.

5. Modelo de relatório de progresso da campanha ClickUp

Obter modelo gratuito Avalie o sucesso de suas campanhas com o modelo de relatório de progresso de campanha do ClickUp

Os relatórios de campanha são necessários para que as equipes de marketing avaliem o sucesso e tomem decisões baseadas em dados. Um relatório bem organizado ajuda a reunir todos os dados da campanha em um só lugar, facilitando o acompanhamento das principais métricas de desempenho e a obtenção de insights.

O modelo de relatório de campanha do ClickUp foi criado para ajudá-lo a monitorar e analisar o desempenho de sua campanha em vários canais e equipes.

Com esse modelo, você pode compilar facilmente seus dados em um relatório, visualizar KPIs e acompanhar o progresso, identificando áreas de melhoria.

Quer esteja gerenciando campanhas de e-mail ou conteúdo de vídeo, este modelo organiza seus esforços de marketing e os mantém concentrados na obtenção de resultados tangíveis.

Ideal para: Coordenadores de marketing, estrategistas de conteúdo e gerentes de campanha que precisam de uma ferramenta eficiente para rastrear e analisar o desempenho da campanha.

6. O modelo de controle de produção do ClickUp

Obter modelo gratuito Produza vídeos de qualidade dentro do prazo com o modelo de controle de produção do ClickUp

O modelo de rastreamento de produção do ClickUp é uma solução completa para dominar o gerenciamento da produção. Ele se integra perfeitamente à plataforma do ClickUp, permitindo que você transforme tarefas em uma linha de produção de fábrica - tudo isso enquanto aproveita as ferramentas avançadas de planejamento de projetos.

Esse modelo permite mapear tarefas, gerenciar recursos de projetos, definir prioridades e rastrear dependências. A interface amigável, combinada com os recursos de clicar e arrastar, facilita a organização das tarefas.

Além disso, várias exibições ajudam a visualizar seu fluxo de trabalho, para que você possa identificar possíveis problemas com antecedência e resolvê-los antes que afetem a produção.

O modelo também oferece espaço para feedback, anotações e atualizações em tempo real, garantindo que sua equipe permaneça alinhada. Não há mais e-mails perdidos ou confusão de versões. Tudo o que você precisa está em um hub centralizado - sem mais e-mails perdidos ou confusão de versões.

Ideal para: Gerentes de produção, coordenadores de operações e líderes de equipe que precisam de uma ferramenta abrangente para acompanhar e gerenciar fluxos de trabalho de produção.

7. Modelo de relatório mensal de status de negócios do ClickUp

Obter modelo gratuito Atualize o supervisor sobre as tarefas de seu projeto usando o modelo de relatório mensal de status de negócios do ClickUp

Às vezes, em vez de visualizar o status geral do projeto, você pode querer se concentrar no desempenho de um membro específico da equipe - especialmente ao avaliar o fluxo de trabalho ou as contribuições antes de uma revisão anual.

O modelo de relatório mensal de status de negócios do ClickUp oferece uma visão geral concisa, em uma página, do trabalho de um indivíduo durante o mês. Ele destaca as tarefas concluídas, as próximas atribuições e os possíveis obstáculos.

O modelo também fornece atualizações importantes sobre questões críticas, como entregas de projeto não realizadas, alterações de escopo e preocupações com a carga de trabalho que podem afetar o sucesso do projeto.

Ideal para: Gerentes de RH, líderes de equipe e chefes de departamento que precisam de um relatório de desempenho individual e focado para revisões ou avaliações de projetos.

8. O modelo de relatório de status semanal do ClickUp

Obter modelo gratuito Envie facilmente atualizações semanais usando o modelo de relatório de status semanal do ClickUp

Em vez de começar do zero toda semana, o modelo de relatório de status semanal do ClickUp fornece um método padronizado para que os participantes acompanhem o progresso do projeto.

Este modelo inclui detalhes essenciais do projeto, como o nome do projeto, o gerente e os principais patrocinadores. Ele também destaca as principais realizações e se concentra nas atividades atuais e futuras, nas prioridades das tarefas e nas datas de vencimento.

Ideal para: Coordenadores de projeto, chefes de departamento e líderes de equipe que precisam de uma maneira eficiente e repetível de monitorar e relatar o progresso semanal do projeto.

9. Modelo de relatório mensal de status de projeto do ClickUp

Obter modelo gratuito Obtenha detalhes sobre o andamento do projeto usando o modelo de relatório mensal de status do projeto do ClickUp

Acompanhar o progresso do projeto mês a mês é fundamental para se manter no rumo certo. O modelo de relatório mensal de status de projeto do ClickUp é a solução ideal para obter uma visão clara e concisa.

Este modelo de gerenciamento de projeto ajuda a comparar o status atual do projeto com seu plano inicial, concentrando-se nos meses anteriores e futuros. Ele permite que você avalie rapidamente o que está no caminho certo e o que precisa de atenção, facilitando a atualização mensal dos participantes do projeto.

O modelo é fácil de usar e codificado por cores, destacando o status dos principais elementos do projeto, como cronogramas, orçamentos, qualidade, escopo e gerenciamento de riscos.

Além disso, se a responsabilidade for crucial, o modelo inclui espaço para que os revisores do relatório e os principais interessados confirmem que leram o relatório e adicionem seus próprios comentários.

Ideal para: Gerentes de projeto, diretores de programa e líderes de equipe que precisam de uma ferramenta simples e visual para acompanhar o status mensal do projeto e garantir o alinhamento das partes interessadas.

10. O modelo de relatório de status de projeto executivo do ClickUp

Obter modelo gratuito Mantenha as partes interessadas atualizadas e os projetos dentro do cronograma com o modelo de relatório de status de projeto executivo do ClickUp

Quando os executivos e as partes interessadas precisarem de uma rápida visão geral de seus projetos, o modelo de relatório de status de projeto executivo do ClickUp é a solução.

Você pode selecionar entre sete tipos de visualização para exibir as principais atualizações do projeto, como um status codificado por cores (vermelho, amarelo, verde) com foco no orçamento, no cronograma do projeto e na qualidade. O modelo também permite que você classifique por progresso de subtarefa ou responsabilidades do departamento.

O formato de lista também permite a personalização com 11 campos, incluindo Escopo, Saúde do orçamento e Classificação do projeto, para mostrar os dados mais importantes para você e sua equipe.

Ideal para: Executivos, gerentes seniores e chefes de departamento que precisam de um instantâneo de alto nível e personalizável do status do projeto para uma rápida tomada de decisões.

Ganhe com os modelos de gerenciamento de projetos do ClickUp

Acompanhar o progresso do seu projeto é tão crucial quanto planejá-lo. Uma vez que o projeto esteja em andamento, é preciso gerenciar cronogramas, recursos e orçamentos, ao mesmo tempo em que se monitora o desempenho para manter tudo nos trilhos. E, é claro, atualizar regularmente as partes interessadas é fundamental para manter a transparência e a confiança.

Os modelos corretos de gerenciamento de projetos em Excel são vitais para um acompanhamento mais tranquilo. Esses modelos organizam seus dados de forma eficiente para que você possa se concentrar na tomada de decisões informadas, em vez de perder tempo analisando planilhas intermináveis.

Não importa se você está gerenciando o progresso, os orçamentos ou os prazos, os modelos do ClickUp fornecem tudo o que você precisa para manter o controle do seu projeto, com o apoio de centenas de recursos avançados de gerenciamento de projetos.

Desbloqueie todos esses modelos, além de mais de 1.000 outros, inscrevendo-se no ClickUp hoje mesmo! É um ganho para todos!