os 11 melhores criadores de horários de turnos para um melhor planejamento da força de trabalho

Gerenciar horários de trabalho pode parecer um quebra-cabeça em constante mudança. Com a disponibilidade e as preferências da equipe sempre mudando, essa é uma tarefa demorada.

Um gerador de horários de trabalho simplifica essa tarefa ao automatizar o processo, economizando tempo, reduzindo erros e criando horários equilibrados. Se você está cansado de processos manuais de programação, essas ferramentas podem otimizar seu fluxo de trabalho para um processo mais suave e eficiente.

Vamos explorar os 11 melhores criadores de horários de turnos! 🎯

O que você deve procurar em um criador de horários de turnos?

Encontrar o criador de horários de turnos certo pode facilitar muito a sua vida — sem mais correria de última hora, confusões ou pesadelos com agendamentos manuais. Mas, com tantas opções, como escolher a melhor?

Aqui estão os recursos essenciais a serem considerados ao escolher uma ferramenta de planejamento de turnos:

Agendamento personalizável: Cada empresa é diferente, por isso a sua ferramenta de agendamento deve permitir-lhe personalizar turnos, pausas e rotações para se adequar às necessidades da sua equipe

Atualizações e notificações em tempo real: Os planos mudam; quando isso acontece, todos devem saber imediatamente. Procure ferramentas que enviem alertas instantâneos sobre informações, alterações, trocas e aprovações de turnos

Integrações com calendários: Uma boa ferramenta de planejamento deve sincronizar-se com aplicativos de calendário populares para que os funcionários possam acessar seus horários de qualquer lugar

Comunicação integrada: Os recursos de mensagens ajudam a manter todos informados sobre seus próximos turnos e quaisquer atualizações de última hora

Análises e relatórios: Relatórios e insights integrados ajudam você a acompanhar os custos de mão de obra, as tendências de frequência e a eficiência do planejamento

Simplicidade de arrastar e soltar: O planejamento deve ser fácil. Uma ferramenta com funcionalidade de arrastar e soltar facilita o ajuste de vários turnos

📮ClickUp Insight: Apenas 7% dos profissionais dependem principalmente da IA para gerenciar e organizar tarefas. Isso pode ser porque as ferramentas são restritas a aplicativos específicos, como calendários, listas de tarefas ou aplicativos de e-mail. Com o ClickUp, a mesma IA alimenta seu e-mail ou outros fluxos de trabalho de comunicação, calendário, tarefas e documentação. Basta perguntar: "Quais são minhas prioridades hoje?". O ClickUp Brain pesquisará em todo o seu espaço de trabalho e informará exatamente o que você precisa fazer com base na urgência e importância. Assim, o ClickUp consolida mais de 5 aplicativos em um único superaplicativo!

📖 Leia também: Como implementar um cronograma de trabalho 2-2-3

Os melhores criadores de horários de turnos

Gerenciar os horários dos funcionários pode ser uma tarefa complexa e demorada, mas a ferramenta de agendamento certa pode fazer toda a diferença.

Se você precisa de automação com IA, troca de turnos sem complicações ou controle integrado de folha de pagamento e conformidade, os melhores criadores de horários de trabalho ajudam as empresas a economizar tempo, reduzir erros e melhorar a eficiência da força de trabalho.

Vamos dar uma olhada nos 11 melhores criadores de horários de turnos. 👀

1. ClickUp (ideal para programação e gerenciamento de tarefas com IA)

O trabalho hoje está desorganizado. Nossos projetos, conhecimentos e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos atrasam. Mas o planejamento de turnos para sua organização não deve deixar você afogado em planilhas.

Obtenha um modelo gratuito Controle o tempo da sua equipe com o modelo de programação de turnos 2-2-3 do ClickUp

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, resolve facilmente esse caos. Ele combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

ClickUp Brain

A IA vai ainda mais longe. Imagine nunca mais ter de ajustar manualmente os horários, encontrar o melhor horário para reuniões ou lidar com conflitos de última hora. É aí que entra o ClickUp Brain. Torna o planeamento de turnos mais inteligente e eficiente. Já não terá de passar horas a ajustar cronogramas e a priorizar tarefas; este assistente com IA fará tudo por si.

Otimize sua programação com sugestões de IA para priorização de tarefas através do ClickUp Brain

Ele analisa as cargas de trabalho, sugere horários ideais para reuniões e altera automaticamente os horários com base nas necessidades do projeto.

Além disso, como ele se integra ao Google Agenda, Outlook e outros calendários externos, você nunca precisa se preocupar em perder uma atualização — tudo fica sincronizado.

Além do planejamento, os insights baseados em IA do ClickUp ajudam as equipes a gerenciar suas cargas de trabalho, priorizando tarefas urgentes, resumindo atualizações de projetos e até mesmo redigindo notas de reuniões.

Calendário ClickUp

Se você está procurando um calendário inteligente e flexível que vá além do planejamento básico, o ClickUp Calendar foi feito para você.

Projetado para consolidar tarefas, eventos e disponibilidade da equipe em um só lugar, o ClickUp Calendar facilita o planejamento, a atualização e a antecipação sem precisar alternar entre ferramentas.

Seja para coordenar agendas de equipes, gerenciar cronogramas de projetos ou planejar lançamentos, o ClickUp Calendar permite arrastar, soltar, reprogramar e reatribuir com facilidade. Tudo fica sincronizado em seu espaço de trabalho, para que nada seja esquecido.

Precisa ajustar um evento ou reatribuir uma tarefa? Basta movê-la — o ClickUp Calendar atualiza instantaneamente, sem necessidade de edições manuais.

Modelos de programação do ClickUp

Os vários modelos pré-criados do ClickUp ajudam você a começar com o pé direito quando se trata de programar turnos para uma equipe grande.

Por exemplo, o modelo de bloqueio de horários do ClickUp é uma excelente ferramenta para manter o controle das suas tarefas e concluir projetos. Planeje horários precisos, entenda as dependências das tarefas e organize blocos de tarefas de forma intuitiva, tudo em um único modelo.

O modelo de programação da equipe ClickUp é uma ferramenta poderosa e flexível para gerenciar agendas de trabalho com eficiência. Desde a coordenação de turnos e atribuição de tarefas até o acompanhamento da disponibilidade da equipe, este modelo oferece uma visão centralizada de toda a sua força de trabalho.

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os horários dos membros da sua equipe com o modelo de programação da equipe ClickUp

Os usuários podem modificar os horários para se adequarem aos seus fluxos de trabalho específicos, seja gerenciando turnos rotativos, equipes remotas ou trabalhos baseados em projetos.

E se organizar e gerenciar sua equipe se tornar uma tarefa muito difícil? O modelo de escala de funcionários do ClickUp ajuda no gerenciamento de licenças e garante que todos estejam disponíveis quando necessário.

Principais recursos do ClickUp

Integre com ferramentas de força de trabalho: conecte o ClickUp com plataformas de folha de pagamento, RH e comunicação para alinhar os horários dos turnos com a disponibilidade dos funcionários e as políticas da empresa

Acompanhe as horas de trabalho sem esforço: use os recursos de controle e bloqueio de tempo para monitorar a duração dos turnos, evitar excessos na programação e garantir a conformidade com as regulamentações trabalhistas

Automatize o planejamento de turnos: configure agendas recorrentes, atribua turnos automaticamente e ajuste solicitações de folga com configure agendas recorrentes, atribua turnos automaticamente e ajuste solicitações de folga com o ClickUp Automations

Sincronize com a disponibilidade dos funcionários: Alinhe os horários dos turnos com a disponibilidade em tempo real e os pedidos de licença para evitar conflitos e alterações de última hora

Habilite o acesso móvel: permita que os funcionários verifiquem horários, troquem turnos e recebam atualizações de qualquer lugar usando o aplicativo móvel do ClickUp

Centralize a comunicação: mantenha todas as mensagens, atualizações e comentários relacionados aos turnos em um só lugar usando mantenha todas as mensagens, atualizações e comentários relacionados aos turnos em um só lugar usando o ClickUp Chat

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado íngreme

Seus recursos de personalização podem ser um pouco complexos para iniciantes

Preços do ClickUp

Classificação e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.040 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

🔍 Você sabia? Em 2017, a American Airlines teve um problema no planejamento que acidentalmente deu folga a muitos pilotos no Natal, quase impedindo a decolagem de milhares de voos.

2. Deputy (ideal para agendamento automático com IA e gerenciamento da força de trabalho)

via Deputy

Deixe a IA cuidar do planejamento da sua força de trabalho com o recurso avançado de agendamento automático do Deputy. Com um clique, o Deputy cria agendas otimizadas para os funcionários, analisando previsões de demanda, dados de vendas e custos de mão de obra, garantindo que a equipe certa esteja no lugar certo na hora certa.

Além disso, a plataforma também aumenta a flexibilidade dos funcionários, permitindo que eles sincronizem seus turnos com calendários pessoais, troquem turnos e solicitem folgas por meio do aplicativo móvel. Atualizações e notificações em tempo real mantêm todos informados, reduzindo o número de faltas e conflitos de agendamento de última hora.

Principais recursos do Deputy

Crie turnos usando ferramentas de arrastar e soltar ou modelos de escalas com base na disponibilidade dos funcionários para evitar erros

Acompanhe as horas de trabalho sem esforço com o monitoramento de presença em tempo real, garantindo folhas de pagamento precisas e conformidade trabalhista

Preveja com precisão as necessidades de mão de obra, estimando as necessidades de pessoal com base na demanda para controlar custos e otimizar os horários dos funcionários

Capacite os funcionários com ferramentas de autoatendimento para visualizar horários, enviar solicitações e definir preferências de disponibilidade para maior flexibilidade

Limitações do Deputy

Não é possível usar uma planilha normal do Excel ou Google Sheets para carregar turnos

O aplicativo móvel pode apresentar falhas ocasionais, causando atrasos no registro de ponto ou no acesso aos horários

Preços do Deputy

Premium: US$ 6/mês por usuário

Agendamento: US$ 4,50/mês por usuário

Tempo e presença: US$ 4,50/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Classificação e avaliações do Deputy

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

📖 Leia também: Como criar um cronograma de trabalho retroativo eficaz

3. Homebase (ideal para agendamento simples e intuitivo e controle de tempo)

via Homebase

Para empresas que precisam de uma ferramenta de programação fácil de usar e sem complexidade desnecessária, o Homebase é uma boa opção. Ele oferece uma interface de programação simples, mas poderosa, que permite aos gerentes criar turnos em minutos, acompanhar as horas dos funcionários e gerenciar a disponibilidade sem esforço. Lembretes e notificações automáticas de turnos garantem que os funcionários sempre saibam quando e onde devem estar.

Além disso, o recurso de controle de tempo deste software de gerenciamento de turnos integra-se perfeitamente ao sistema de folha de pagamento, reduzindo erros manuais e tornando os dias de pagamento mais tranquilos.

Principais recursos do Homebase

Transforme qualquer dispositivo em um relógio de ponto com recursos fáceis de entrada/saída, incluindo rastreamento GPS para controle preciso do tempo

Contrate e integre novos funcionários sem esforço com ferramentas integradas de publicação de vagas, acompanhamento de candidatos e integração simplificada

Simplifique o processamento da folha de pagamento convertendo modelos de planilhas de horas trabalhadas em relatórios de folha de pagamento e integrando-os perfeitamente com os provedores de folha de pagamento

Limitações do Homebase

A integração com o calendário é lenta e pode criar várias instâncias no mesmo dia para um único turno

Não é fácil solicitar um dia de folga depois de trabalhar durante a noite ou fazer um turno extra

Preços do Homebase

Básico: Grátis

Essencial: US$ 24,95/local

Mais: US$ 59,95/local

Tudo em um: US$ 99,95/local

Classificação e avaliações do Homebase

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

🧠 Curiosidade: Com o avanço da automação, algumas empresas também estão experimentando bots e assistentes robóticos com inteligência artificial para planejar horários!

4. ZoomShift (ideal para modelos de programação personalizáveis e acompanhamento dos custos de mão de obra em tempo real)

via ZoomShift

O ZoomShift foi projetado para empresas que precisam de opções de programação flexíveis e personalizadas. Ao contrário das ferramentas de programação rígidas, ele permite que os gerentes criem e reutilizem modelos de programação de trabalho, facilitando o planejamento de horários adaptados às necessidades específicas. Isso é especialmente útil para empresas com turnos rotativos, funcionários contratados ou padrões de trabalho não tradicionais.

Além disso, o acompanhamento em tempo real dos custos de mão de obra ajuda as empresas a manterem-se dentro do orçamento, monitorizando as despesas com salários à medida que os horários dos funcionários são criados.

Principais recursos do ZoomShift

Acompanhe os custos de mão de obra em tempo real com ferramentas de previsão e integração com a folha de pagamento para ficar dentro do orçamento

Simplifique o controle de ponto com relógios de ponto online e móveis, verificação por GPS e gerenciamento automatizado de ponto

Melhore a comunicação da equipe com mensagens no aplicativo, bate-papos em grupo e confirmaciones de leitura para uma melhor coordenação

Aumente a responsabilidade por meio de lembretes automáticos de turnos, reduzindo o absenteísmo e problemas de agendamento de última hora

Limitações do ZoomShift

Não possui funcionalidade offline

Não é possível aprovar automaticamente solicitações de cobertura de turnos

Preços do ZoomShift

Essencial: Gratuito

Inicial: US$ 2,50/mês por usuário

Premium: US$ 5/mês por usuário

Classificação e avaliações do ZoomShift

G2: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

💡 Dica profissional: permita que os funcionários troquem turnos dentro do aplicativo, reduzindo a carga de trabalho dos gerentes. Algumas ferramentas exigem a aprovação do gerente para cancelar turnos, enquanto outras permitem trocas automáticas com base em regras definidas.

5. Sling (ideal para programação intuitiva e comunicação em equipe)

via Sling

O Sling facilita o planejamento e prioriza a comunicação clara entre as equipes. Os gerentes podem criar, ajustar e atribuir turnos, mantendo todos informados com mensagens e alertas integrados. Os funcionários podem solicitar folgas, trocar turnos e receber atualizações instantâneas sobre quaisquer alterações na programação.

Um diferencial importante do Sling é o recurso de gerenciamento de tarefas, que permite aos gerentes atribuir tarefas específicas aos funcionários durante seus turnos. Isso garante que os membros da equipe saibam suas responsabilidades com antecedência, levando a operações mais tranquilas e menos mal-entendidos.

Principais recursos do Sling

Capacite os funcionários com troca de turnos, agendamento self-service e lembretes automáticos de turnos para reduzir alterações de última hora e melhorar a distribuição da carga de trabalho

Garanta a conformidade gerenciando solicitações de folga e cumprindo as leis trabalhistas com proteções de programação integradas

Melhore as avaliações de desempenho usando ferramentas de feedback de 360 graus para avaliar os funcionários e apoiar o crescimento profissional

Monitore as atividades com um painel de atividades para obter atualizações instantâneas sobre a presença, a produtividade e o desempenho de toda a equipe

Limitações do Sling

É difícil integrar o Sling com outros softwares, incluindo sistemas de folha de pagamento como o Gusto

A ferramenta carece de opções avançadas, como relatórios detalhados para organizações mais complexas

Preços do Sling

Gratuito

Premium: US$ 2/mês por usuário

Negócios: US$ 4/mês por usuário

Classificação e avaliações do Sling

G2: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

🔍 Você sabia? Empresas globais podem criar modelos de trabalho contínuos com softwares de programação. Equipes em diferentes fusos horários passam tarefas como uma corrida de revezamento sem fim, trabalhando em jornadas de 24 horas.

6. When I Work (ideal para recursos robustos de programação para disponibilidade de funcionários e troca de turnos)

via When I Work

O When I Work se concentra na criação de agendas para empresas e funcionários. A plataforma permite que os funcionários definam sua disponibilidade e preferências, dando aos gerentes uma visão melhor de quem está disponível antes de atribuir turnos.

Esse recurso ajuda a reduzir conflitos de agendamento e melhora a satisfação dos funcionários, garantindo que os turnos estejam alinhados com as preferências da equipe sempre que possível. Além disso, inclui a troca de turnos, onde os funcionários podem trocar turnos com colegas de trabalho, reduzindo o estresse de problemas de cobertura de última hora.

Principais recursos do When I Work

Visualize os horários dos funcionários de forma clara com calendários codificados por cores que ajudam os gerentes a organizar turnos e identificar conflitos rapidamente para um melhor planejamento de recursos

Controle o tempo com um relógio digital que suporta registros com foto e lembretes automáticos para garantir a precisão da frequência

Otimize o processamento da folha de pagamento com integrações para ADP, Gusto e Paychex, garantindo cálculos precisos

Limitações do When I Work

A opção de chat é lenta

Não está em conformidade com a Lei de Portabilidade e Responsabilidade dos Seguros de Saúde (HIPAA)

Preços do When I Work

Local único ou programação: US$ 2,50/mês por usuário

Vários locais ou horários: US$ 4/mês por usuário

Classificação e avaliações do When I Work

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

🧠 Curiosidade: Alguns sistemas de agendamento analisam dados históricos para prever quais dias os funcionários são mais propensos a faltar, especialmente após feriados ou grandes eventos.

via Planday

Para empresas com necessidades complexas de programação, o Planday oferece uma solução poderosa que integra a programação da força de trabalho com a folha de pagamento e a gestão de RH. A plataforma facilita o gerenciamento de padrões de turnos complexos, incluindo turnos variáveis, horas extras e conformidade com as regulamentações trabalhistas.

Também inclui ferramentas de RH para acompanhar os dados dos funcionários, gerenciar solicitações de folga e monitorar métricas de desempenho.

Principais recursos do Planday

Gerencie tarefas de RH com eficiência, armazenando contratos, planilhas de horas e registros de funcionários

Aproveite insights baseados em dados com relatórios avançados sobre custos de mão de obra, receita e tendências da força de trabalho para otimizar as decisões de alocação de pessoal

Supervisione vários locais a partir de um único painel, garantindo operações tranquilas em diferentes locais

Simplifique o controle de ponto com registros móveis, quiosques compartilhados e geofencing para garantir registros precisos de presença e calcular as horas trabalhadas

Limitações do Planday

Alterar o horário de verão é uma tarefa manual que exige um esforço adicional

Não é possível visualizar as contas de férias configuradas para os funcionários sem alterar os intervalos de datas

Preços do Planday

Inicial: €2,99/mês por usuário (aproximadamente US$ 3,76/mês por usuário)

Mais: €4,99/mês por usuário (aproximadamente US$ 6,28/mês por usuário)

Pro: Preços personalizados

Classificação e avaliações do Planday

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

🔍 Você sabia? Alguns sistemas de gestão de força de trabalho de alta tecnologia analisam dados de desempenho dos funcionários, assiduidade e até mesmo o tom de e-mails/mensagens para estimar a satisfação no trabalho, permitindo que os gerentes evitem o esgotamento antes que ele aconteça.

8. 7shifts (Ideal para otimização de custos de mão de obra e programação com base em previsões de vendas)

via 7shifts

o 7shifts leva a otimização da força de trabalho a um novo patamar, usando previsões de vendas e dados de tráfego de clientes para prever a demanda por mão de obra. Ele analisa o histórico de vendas e os padrões de tráfego para ajudar os gerentes a criar agendas de funcionários que alinhem a equipe às necessidades da empresa. Esse recurso cobre os horários de pico e evita custos desnecessários com mão de obra durante os períodos mais calmos.

A plataforma se integra a sistemas de ponto de venda (POS) para coletar dados de vendas em tempo real, oferecendo informações precisas sobre as necessidades de pessoal. O agendamento automatizado, a previsão de mão de obra e as preferências de turnos dos funcionários garantem que os horários sejam econômicos e justos.

Melhores recursos do 7shifts

Controle as despesas com mão de obra com análises em tempo real que fornecem insights sobre os níveis de pessoal e a otimização de custos

Integre-se perfeitamente com sistemas POS como Square e Toast para alinhar os dados de vendas com as necessidades de folha de pagamento e pessoal

Acompanhe as operações diárias com um Registro do Gerente centralizado para registrar eventos importantes, notas e tarefas

Adapte-se às condições meteorológicas utilizando ferramentas de previsão para ajustar os níveis de pessoal com base no tráfego pedonal esperado

Limitações do 7shifts

O aplicativo não salva as alterações até que você feche o navegador, o que causa problemas quando várias pessoas estão editando uma programação

A funcionalidade de dicas não funciona com pontos por turno, apenas por hora

Preços do 7shifts

Gratuito

Entrada: US$ 31,99/mês por local

The Works: US$ 69,99/mês por local

Gourmet: US$ 135/mês por local

Avaliações e comentários do 7shifts

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.100 avaliações)

🔍 Você sabia? Os supermercados utilizam ferramentas avançadas de programação para analisar padrões de compras, como o impacto do mau tempo no aumento das vendas, e programar mais funcionários antes do início do rush.

9. Factorial (ideal para programação integrada, controle de folgas e monitoramento de desempenho)

via Factorial

A Factorial oferece uma solução completa de RH e gestão da força de trabalho que vai além do simples planejamento. Os gerentes podem criar e gerenciar turnos enquanto acompanham a disponibilidade dos funcionários e os pedidos de folga, garantindo horários equilibrados e em conformidade com as normas.

Um dos recursos mais valiosos do Factorial é sua ferramenta de monitoramento de desempenho. Essa ferramenta permite que as empresas acompanhem a produtividade e o engajamento dos funcionários juntamente com os dados de programação. Ela ajuda os gerentes a identificar tendências e tomar decisões de alocação de pessoal com base em dados.

Principais recursos do Factorial

Otimize o gerenciamento de documentos armazenando arquivos de RH com segurança e habilitando assinaturas eletrônicas para documentos legais

Acompanhe o tempo e a frequência com registros de ponto por código QR, rastreamento por geolocalização e gerenciamento de horas extras para um cálculo preciso da folha de pagamento

Otimize o recrutamento e a integração usando um sistema de rastreamento de candidatos (ATS) que automatiza a triagem de currículos e a coleta de documentos

Expanda com facilidade usando uma plataforma centralizada de RH que integra programação, gestão de desempenho e armazenamento de documentos, adaptando-se à medida que sua empresa cresce

Limitações factoriais

Opções limitadas de relatórios e personalização

A configuração inicial é um pouco complicada

A integração com aplicativos de terceiros é lenta

Preços fatoriais

Preços personalizados

Classificação e avaliações factoriais

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

📖 Leia também: Os melhores aplicativos de calendário e planejamento com IA

10. Shiftbase (ideal para opções flexíveis de programação para engajamento e feedback dos funcionários)

via Shiftbase

O Shiftbase foi criado para empresas que desejam oferecer mais flexibilidade aos funcionários, mantendo a eficiência operacional. Os funcionários podem definir sua disponibilidade e preferências, facilitando para os gerentes a criação de agendas que funcionem tanto para a empresa quanto para a equipe.

A ferramenta também incentiva a comunicação bidirecional, permitindo que os funcionários deem feedback sobre os horários, proporcionando aos gerentes informações valiosas sobre as necessidades e preferências dos funcionários.

Principais recursos do Shiftbase

Gerencie tarefas de RH com perfis de funcionários, armazenamento de documentos e integração com o HoorayHR para integração e planejamento de capacidade

Acompanhe o tempo dos funcionários com precisão usando relógios de ponto, registros de ponto móveis e rastreamento baseado em localização para evitar discrepâncias

Crie agendas semanais em qualquer lugar com um aplicativo compatível com dispositivos móveis que permite aos funcionários controlar as horas, solicitar folgas e gerenciar a disponibilidade

Limitações do Shiftbase

O aplicativo móvel não oferece os mesmos recursos que a versão web

Não possui opções integradas para gerenciar os dias de folga dos funcionários em regime de meio período, exigindo gerenciamento manual por meio de configurações de disponibilidade

Preços do Shiftbase

Gratuito

Básico: US$ 4,25/mês por usuário

Premium: US$ 5,25/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Classificação e avaliações do Shiftbase

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,4/5 (mais de 190 avaliações)

11. Humanity (ideal para programação avançada com insights baseados em IA e suporte à conformidade)

via Humanity

A Humanity combina agendamento baseado em IA com ferramentas de conformidade para criar uma solução poderosa de gerenciamento da força de trabalho.

A plataforma utiliza aprendizado de máquina para analisar a demanda de mão de obra e gerar automaticamente agendas econômicas e em conformidade com as normas. Isso ajuda as empresas a evitar conflitos de agendamento, excesso ou falta de pessoal, garantindo o cumprimento das leis trabalhistas e acordos sindicais.

Melhores recursos da Humanity

Automatize o agendamento dinâmico e o planejamento de turnos para eliminar erros de alocação de pessoal, otimizar custos de mão de obra e criar uma experiência sem estresse para gerentes e funcionários

Unifique seus sistemas de força de trabalho integrando o Humanity Schedule com os principais provedores de folha de pagamento e fornecedores de ERP/HCM, como ADP, Oracle, Workday e muito mais

Use o Staffing Checker para identificar e resolver lacunas de cobertura por hora e cargo, garantindo níveis ideais de pessoal

Limitações humanas

Não se integra a sistemas de pagamento como Dayforce e Ceridian

Ele fica para trás com cancelamentos de turnos e requer uma curva de aprendizado

Preços humanitários

Preços personalizados

Avaliações e comentários dos usuários

G2: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

💡 Dica profissional: em vez de se desesperar quando alguém liga dizendo que está doente, mantenha uma lista de funcionários dispostos a assumir turnos de última hora. Muitas ferramentas de programação permitem configurar um sistema de "plantão" para substituições rápidas.

Mude seu planejamento para o sucesso com o ClickUp

Criar o cronograma de turnos perfeito não precisa ser uma batalha constante de disponibilidade, trocas e mudanças de última hora. Com as ferramentas certas, você pode criar um sistema de agendamento mais eficiente e tranquilo, que mantém sua equipe feliz e sua empresa funcionando perfeitamente.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é a ferramenta perfeita para agendamento com inteligência artificial, integrações perfeitas e atualizações em tempo real. Livre-se do estresse do agendamento e concentre-se no sucesso da sua equipe!

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅