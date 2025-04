os 10 melhores softwares de comunicação para o varejo em 2025

Imagine o seguinte: é uma manhã de sábado movimentada em sua loja de varejo. A sua equipe está correndo de um lado para o outro, tentando gerenciar as consultas dos clientes, reabastecer as prateleiras e lidar com os pedidos - tudo isso enquanto fica de olho no relógio para as mudanças de turno.

Agora, um de seus associados de vendas identifica um problema no sistema de inventário. Em vez de procurar um gerente ou ligar para ele, ele envia uma mensagem rápida por meio do seu software de comunicação para o varejo. O problema é resolvido em minutos e sua equipe pode seguir em frente sem perder o ritmo.

A plataforma de comunicação de varejo correta pode trazer essa eficiência para suas operações. Porém, com tantas ferramentas disponíveis para ajudar a atingir as metas de comunicação da sua equipe, a escolha da ferramenta certa pode parecer difícil.

Este blog analisa os 10 melhores softwares de comunicação para o varejo, destacando seus recursos de destaque, casos de uso específicos para o varejo e limitações, para que você possa encontrar a opção perfeita para a sua empresa.

O que você deve procurar em um software de comunicação para o varejo?

No varejo, a comunicação pode ser decisiva para a experiência do cliente. Pense nisso. Seus clientes esperam um serviço rápido, preciso e personalizado, seja comprando on-line, ligando para o suporte ao cliente ou entrando pela porta da sua loja. Toda falha de comunicação, seja um produto que não está em estoque, uma promoção que não está sendo aplicada ou um atraso na resposta a uma consulta, cria atrito.

Mas a comunicação eficaz não acontece por acaso. Ela exige as ferramentas certas para garantir que as informações fluam perfeitamente entre as equipes, os departamentos e os clientes. Mas o que exatamente faz com que uma ferramenta de comunicação seja a escolha certa para o varejo?

Vamos detalhar os principais recursos:

Ferramentas de comunicação com os funcionários : Opte por um software que ofereça suporte à comunicação bidirecional, permitindo atualizações em tempo real, atribuições de tarefas e compartilhamento de feedback para os funcionários do varejo

Acessibilidade móvel : Certifique-se de que a plataforma seja compatível com dispositivos móveis, permitindo que os funcionários permaneçam conectados em qualquer lugar, especialmente em ambientes dinâmicos de varejo

Integração com sistemas de varejo : Procure soluções que se integrem perfeitamente aos sistemas existentes, como PDV, gerenciamento de estoque e CRM, para operações tranquilas

Transmissão e mensagens direcionadas : Escolha um software que permita anúncios em toda a loja e mensagens personalizadas para uma disseminação eficiente de informações

Recursos de engajamento : Ferramentas como colaboração social, eventos virtuais e gamificação podem elevar o moral da equipe e aumentar o envolvimento

Segurança e conformidade : Priorize plataformas com recursos robustos de segurança de dados para proteger as informações operacionais e dos clientes

Análises e percepções: Ferramentas abrangentes de geração de relatórios que monitoram a eficácia da comunicação e o desempenho operacional são essenciais para a tomada de decisões baseadas em dados

Dica profissional: Escolha uma ferramenta de comunicação completa que cresça com sua empresa. Comece com recursos essenciais, como mensagens em tempo real e gerenciamento de tarefas, mas certifique-se de que ela ofereça opções escalonáveis, como integrações e análises avançadas, para dar suporte à sua futura expansão no varejo.

Os 10 melhores softwares de comunicação para o varejo

Quer você gerencie equipes na loja, coordene vários locais ou alinhe as operações diárias com as metas corporativas, ter uma ferramenta de última geração é essencial para facilitar os fluxos de trabalho e melhorar as experiências dos clientes.

Vamos explorar os 10 melhores softwares de comunicação para o varejo.

1. ClickUp (melhor para colaboração e gerenciamento de projetos de varejo)

O ClickUp é um aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação de equipe em uma plataforma poderosa. Você pode usá-lo para facilitar o processo de abertura de lojas, coordenar estratégias de merchandising e garantir a comunicação perfeita da equipe em vários locais.

ClickUp Chat

Os gerentes de loja usam o ClickUp Chat para se comunicarem instantaneamente com suas equipes durante grandes momentos (como a reforma de uma loja ou o lançamento de um produto), garantindo que todos fiquem atualizados e que os problemas sejam resolvidos na hora.

Converse com sua equipe, mantenha os anexos à mão e atribua tarefas com o ClickUp Chat

Os vendedores o utilizam para verificar rapidamente o status do estoque com o departamento de gerenciamento de estoque, dando respostas rápidas aos clientes e melhorando a experiência na loja.

Clipes ClickUp

O ClickUp Clips facilita o treinamento e a comunicação. Os gerentes podem gravar tutoriais sobre tudo, desde sistemas de PDV até gerenciamento de estoque, permitindo que a equipe aprenda em seu próprio ritmo.

Quando há um novo layout de loja ou uma atualização de merchandising, as equipes podem compartilhar recursos visuais e obter feedback mais rapidamente usando essa ferramenta de colaboração visual, garantindo a consistência da marca em toda a linha.

Registre e compartilhe suas informações de forma visual e eficiente com o ClickUp Clips

Detecção de colaboração ClickUp

Para manter a sincronia, sua equipe pode usar o ClickUp Collaboration Detection. Ele mostra quando outra pessoa está editando ou visualizando tarefas, promovendo uma comunicação colaborativa não intrusiva - perfeita para equipes que trabalham em campanhas de marketing.

Veja quem está colaborando com você em tempo real usando a Detecção de Colaboração ClickUp

Insight do ClickUp: Quase 42% dos trabalhadores do conhecimento preferem o e-mail para a comunicação da equipe. Mas isso tem um custo. Como a maioria dos e-mails só chega a determinados colegas de equipe, o conhecimento fica fragmentado, dificultando a colaboração e a tomada de decisões rápidas. Para melhorar a visibilidade e acelerar a colaboração, aproveite um aplicativo para o trabalho como o ClickUp, que transforma seus e-mails em tarefas acionáveis em segundos!

Visualizações do ClickUp

O ClickUp Views oferece uma boa visão geral de cada departamento. O gerenciamento de tarefas torna-se muito fácil com as opções personalizáveis, que ajudam os varejistas e gerentes a priorizar e manter tudo funcionando sem problemas.

A visualização de lista é perfeita para acompanhar o inventário e as tarefas diárias, enquanto a visualização de calendário organiza os eventos e promoções da loja usando um calendário compartilhado.

Adicione suas tarefas em vários modos de exibição de lista usando o ClickUp Views

O recurso Assign Comments do ClickUp garante que as diretrizes importantes (por exemplo, reabastecimento de itens específicos ou atualização de displays promocionais) sejam comunicadas e rastreadas dentro da tarefa.

Você pode monitorar o progresso e confirmar a conclusão atribuindo comentários, reduzindo a probabilidade de falhas de comunicação no local de trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

Gerencie todos os documentos críticos de varejo, como planos de renovação, POPs ou detalhes de produtos com o ClickUp Docs

Crie e atribua tarefas com status personalizados para refletir os estágios específicos dos projetos de varejo, aumentando a transparência e a eficiência do fluxo de trabalho

Integre-se aos sistemas de varejo existentes, como CRM e ferramentas de gerenciamento de inventário, para oferecer uma visão operacional unificada

Mapeie layouts de lojas ou colabore visualmente em ideias de marketing, facilitando a orientação de estratégias e a realização de tarefas mais rapidamente com os quadros brancos ClickUp

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar os recursos extensos esmagadores, exigindo tempo para se adaptar e integrar totalmente a plataforma aos fluxos de trabalho existentes

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Jennifer White, gerente de armas de fogo da Bridgeport Equipment & Tool, compartilha sua experiência de uso do ClickUp.

Lidamos com vários projetos em nosso departamento e posso separar o trabalho para que cada tarefa individual seja contabilizada em seu próprio espaço. Gerencio uma equipe de 4 pessoas e o ClickUp me ajuda a delegar trabalho e posso ver quem está trabalhando em cada tarefa, o que me permite distribuir o trabalho de forma uniforme. A inserção de datas de vencimento para cada tarefa ajuda a nos manter no caminho certo.

Fato curioso: Muitas das primeiras lojas familiares dos EUA eram lojas gerais ou drogarias que vendiam de tudo, desde mantimentos e tecidos até brinquedos e ferramentas.

2. Zipline (melhor para comunicação de equipes de varejo e execução de tarefas)

via Zipline

O Zipline foi criado especificamente para equipes de varejo, facilitando a sintonia entre a matriz e os funcionários da linha de frente. É uma boa opção para lojas que desejam simplificar o gerenciamento de tarefas, a comunicação interna e as operações cotidianas.

Seja lançando novas promoções ou mantendo-se no topo das campanhas sazonais, a Zipline mantém a equipe de varejo conectada, informada e pronta para proporcionar experiências de destaque aos clientes.

Melhores recursos do Zipline

Atribua e acompanhe tarefas com prazos adaptados a cenários específicos do varejo, como campanhas sazonais ou redefinições de estoque, usando o gerenciamento de tarefas

Combine mensagens, anúncios e atualizações em um só lugar, reduzindo a falta de comunicação, com a comunicação centralizada

Permita que os funcionários da loja acessem tarefas e atualizações em qualquer lugar com acesso móvel

Obtenha relatórios e análises sobre a conclusão de tarefas e o envolvimento na comunicação para obter insights operacionais

Limitações da Zipline

Os usuários mencionam uma curva de aprendizado para novos membros da equipe que não estão familiarizados com sistemas orientados para tarefas

A geração de relatórios pode ser tediosa, especialmente os relatórios de avaliação

Você pode encontrar problemas técnicos ocasionais, que a equipe de suporte resolve prontamente

Preços da Zipline

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Zipline

G2 : 4. 8/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Você sabia? O primeiro produto a ter um código de barras escaneado foi um pacote de goma de mascar Wrigley's em 1974.

3. BookKeeper (melhor para contabilidade de varejo e gerenciamento financeiro)

via BookKeeper

Já teve a sensação de que gerenciar as finanças é mais complicado do que administrar sua loja de varejo? O BookKeeper simplifica o gerenciamento financeiro, oferecendo ferramentas fáceis de usar para acompanhar as vendas, gerenciar o estoque e monitorar as despesas.

Projetado especificamente para empresas de varejo, ele elimina as suposições da contabilidade, ajudando-o a gerenciar suas contas e garantindo o cumprimento dos padrões de relatórios financeiros.

Melhores recursos do BookKeeper

Registre transações diárias, monitore tendências de receita e crie relatórios de vendas automaticamente para melhorar as operações de varejo usando o rastreamento de vendas no varejo

Sincronize o estoque com os dados de vendas para evitar falta ou excesso de estoque, garantindo que os funcionários possam vender com confiança com a ajuda do gerenciamento de estoque em tempo real

Automatize os cálculos de impostos, gere relatórios fiscais e mantenha-se em conformidade com as normas fiscais locais usando ferramentas de conformidade fiscal

Simplifique o faturamento e o controle de pagamentos com modelos prontos para uso e lembretes de pagamento automatizados para clientes e fornecedores usando o gerenciamento de clientes e fornecedores

Limitações do BookKeeper

Não se integra a outras plataformas de comunicação de varejo ou de gerenciamento de tarefas

Não oferece os recursos avançados, como pagamentos com código de cores, sincronização em tempo real com vários dispositivos e suporte a várias moedas, necessários para empresas de varejo maiores com necessidades contábeis extensas

Preços do BookKeeper

Prata : uS$ 8/mês por dispositivo

Ouro : uS$ 12/mês por dispositivo

Diamante: uS$ 12/mês por dispositivo

Avaliações e resenhas do BookKeeper

G2 : 4. 2/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulos: Não há comentários suficientes

Leia também: Ferramentas de colaboração versáteis para pequenas empresas

4. YOOBIC (melhor para engajamento de funcionários da linha de frente e gerenciamento de tarefas no varejo)

via Yoobic

Projetado com as equipes da linha de frente em mente, o YOOBIC é uma plataforma que prioriza os dispositivos móveis e garante que a comunicação, o gerenciamento de tarefas e o treinamento estejam sempre ao seu alcance. Seja lançando uma nova iniciativa ou mantendo as operações diárias sob controle, com esse software, você pode manter sua equipe em sincronia.

Com a análise em tempo real, você obtém uma visão clara do progresso e do envolvimento dos funcionários, capacitando-os a tomar decisões baseadas em dados e a aumentar a eficiência na área de vendas.

Melhores recursos do YOOBIC

Permita o planejamento, a alocação e o acompanhamento eficientes de tarefas para enfrentar com precisão os desafios de execução específicos da operação

Crie oportunidades de microaprendizagem para os funcionários do varejo, aprimorando o conhecimento sobre produtos e as habilidades de atendimento ao cliente por meio de módulos de treinamento acessíveis em dispositivos móveis

Facilite a comunicação bidirecional entre os funcionários da loja e a gerência

Limitações do YOOBIC

A integração do YOOBIC restringe-se a menos sistemas externos de varejo

Há um período de ajuste inicial ou uma curva de aprendizado ao adotar a plataforma, especialmente para navegar em seu abrangente conjunto de recursos

Preços do YOOBIC

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do YOOBIC

G2 : 4. 6/5 (mais de 130 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 60 avaliações)

Fato curioso: O primeiro programa de fidelidade moderno começou em 1793, quando um comerciante de Sudbury, New Hampshire, deu aos clientes fichas de cobre para compras futuras. Isso estimulou a repetição de visitas e se tornou a base dos programas de fidelidade atuais!

5. Blink (melhor para comunicação em tempo real em um ambiente de varejo ágil)

via Blink

Imagine uma ferramenta que torna a comunicação no varejo tão simples quanto um bate-papo rápido. Esse é o Blink. Criado para ambientes de varejo de ritmo acelerado, ele conecta associados e gerentes por meio de atualizações e mensagens em tempo real.

O aplicativo móvel de fácil utilização da Blink ajuda as equipes a oferecer um atendimento ao cliente de alto nível sem perder o ritmo. Além disso, sua biblioteca de recursos centralizada mantém materiais de treinamento, guias de produtos e documentos importantes na ponta dos dedos da sua equipe.

Melhores recursos do Blink

Mantenha os funcionários e gerentes orientados com comunicação instantânea usando mensagens em tempo real para atualizações rápidas e resoluções de tarefas

Compartilhe anúncios importantes, promoções e percepções específicas do varejo em todas as lojas usando um feed de notícias

Atribua tarefas com prazos claros, garantindo a execução eficiente das operações da loja usando a atribuição e o monitoramento de tarefas

Use pesquisas e mecanismos de feedback como ferramentas de feedback dos funcionários para entender os desafios da equipe e melhorar o envolvimento da força de trabalho

Limitações do Blink

Integra-se bem em seu ecossistema, mas não oferece suporte extensivo a aplicativos de terceiros para alguns sistemas específicos de varejo

Requer uma curva de aprendizado para funcionários não familiarizados com plataformas digitais

Preços da Blink

Negócios : uS$ 4. 5 por usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Blink

G2 : 4. 7/5 (mais de 250 avaliações)

Capturar: 4. 7/5 (mais de 120 avaliações)

Leia também: As melhores alternativas de e-mail para comunicação empresarial

6. Staffbase (melhor para comunicações internas em grandes varejos)

via Staffbase

A comunicação eficaz é a espinha dorsal do sucesso das grandes organizações de varejo, e o Staffbase está à altura do desafio. O Staffbase fornece atualizações e recursos personalizados a todos, estejam eles na área de vendas ou gerenciando operações regionais.

É perfeito para empresas de varejo que buscam unificar sua força de trabalho, melhorar a colaboração e aumentar a produtividade em equipes multifuncionais.

Melhores recursos do Staffbase

Forneça um aplicativo personalizado para funcionários e uma intranet para compartilhar notícias, atualizações sociais e recursos importantes

Crie campanhas de comunicação personalizadas para fornecer informações relevantes a equipes, lojas ou regiões específicas

Compartilhe feedback por meio de pesquisas e enquetes, ajudando os gerentes de varejo a entender os desafios e melhorar a eficiência operacional

Use ferramentas avançadas de gerenciamento de conteúdo, como um calendário editorial e análises, para planejar e medir a eficácia das comunicações internas em toda a rede de varejo

Limitações do Staffbase

A curva de aprendizado é íngreme para alguns usuários

A integração com determinados sistemas de varejo de nicho é um desafio e pode afetar a continuidade do fluxo de trabalho

Preços do Staffbase

SMB : Preços personalizados

Negócios : Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Staffbase

G2 : 4. 6/5 (mais de 200 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 70 avaliações)

7. Zinc (melhor para a comunicação de especialistas no assunto em operações de varejo)

via Zinc

Quando as operações de varejo ficam ocupadas, é fundamental ter acesso rápido a conhecimentos especializados, e o Zinc, parte da ServiceMax, faz isso acontecer. Essa plataforma permite a comunicação em tempo real entre as equipes de varejo e de back-office, oferecendo soluções rápidas quando surgem problemas durante os horários de pico.

Com mensagens, voz, vídeo e compartilhamento de conteúdo em um só lugar, o Zinc garante uma comunicação perfeita e aprimora o atendimento ao cliente.

Melhores recursos do Zinc

Obtenha texto, voz, vídeo e compartilhamento de conteúdo em uma única plataforma

Permita a divulgação de anúncios importantes ou mensagens urgentes para toda a força de trabalho do varejo, garantindo que todos fiquem informados sobre promoções, mudanças de política ou atualizações críticas

Integre-se ao conjunto de ferramentas da ServiceMax, fornecendo uma plataforma unificada para gerenciar a execução de serviços e a comunicação nas operações de varejo

Garanta que todas as comunicações sejam seguras e estejam em conformidade com os padrões do setor, como a criptografia FIPS 140 e o TLS, para proteger as informações comerciais confidenciais e os dados dos clientes

Limitações do zinco

Você pode passar por um período de ajuste inicial ao adotar a plataforma,

As integrações de aplicativos de terceiros estão limitadas ao Salesforce Field Service, TrueContext, Aquant e Baxter Planning

Preços do zinco

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Zinc

G2 : 4. 4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Slack (melhor para comunicação de equipes de varejo com grandes integrações)

via Slack

O Slack é uma plataforma de comunicação muito popular, conhecida por seus recursos de colaboração em equipe. Ele oferece mensagens instantâneas e se integra a uma variedade de aplicativos. É possível criar canais para diferentes equipes ou tópicos, enviar mensagens diretas e usar tópicos para organizar as conversas.

Ele também permite chamadas de voz e vídeo, facilitando a conexão com equipes ou locais remotos. No entanto, embora o Slack seja excelente na comunicação geral e no gerenciamento de projetos, ele não foi feito especificamente para equipes de varejo.

Melhores recursos do Slack

Crie canais dedicados para comunicação organizada com equipes, lojas ou projetos, garantindo discussões focadas e fácil recuperação de informações

Compartilhe documentos, imagens e vídeos relacionados ao conhecimento de produtos, promoções e materiais de treinamento por meio do compartilhamento integrado de arquivos

Acesse conversas e arquivos anteriores por meio de arquivos pesquisáveis com facilidade

Limitações do Slack

A versão gratuita restringe o acesso aos 90 dias mais recentes do histórico de mensagens e arquivos

O plano pago pode se tornar caro para grandes organizações de varejo

Preços do Slack

Gratuito

Profissional: uS$ 6,67 por usuário/mês

Mais : uS$ 12,50 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4. 5/5 (mais de 30 mil avaliações)

Capturar: 4. 7/5 (mais de 22 mil avaliações)

9. Opterus (melhor para gerenciamento abrangente de tarefas e comunicação no varejo)

via Opterus

Se você gerencia uma cadeia de lojas de varejo, a Opterus oferece o OPSCENTER, uma ferramenta multimodular de colaboração em nuvem projetada para simplificar as operações de varejo. Sua abordagem modular permite que você adapte a plataforma às suas necessidades específicas, seja no gerenciamento de tarefas, na comunicação da equipe ou no acompanhamento do desempenho da loja.

O recurso de gerenciamento de tarefas facilita a atribuição, o acompanhamento e o gerenciamento de tarefas relacionadas ao varejo em todas as lojas, garantindo operações tranquilas e o cumprimento eficaz de metas.

Melhores recursos do Opterus

Facilite a comunicação interna entre os escritórios corporativos e os funcionários do varejo usando os módulos de comunicação

Ofereça aplicativos móveis para iOS e Android, permitindo que gerentes de varejo e funcionários acessem a plataforma em qualquer lugar

Obtenha ferramentas para fazer upload e aprovar displays de visual merchandising, garantindo a consistência e a adesão aos padrões da marca em todos os locais de varejo

Use o assistente com tecnologia de IA para facilitar a integração e as operações, fornecendo respostas rápidas às dúvidas dos funcionários

Limitações do Opterus

Exigir tempo para se adaptar totalmente aos recursos abrangentes da plataforma

Tem integrações limitadas com aplicativos de terceiros

Preços da Opterus

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Opterus

G2 : 4. 6/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Não há avaliações disponíveis

Leia também: Modelos gratuitos de planos de comunicação de projetos: Excel, Word e ClickUp

10. SellPro (melhor para treinamento e envolvimento de funcionários de varejo)

via SellPro

Deseja transformar sua equipe de varejo em especialistas em marcas? O SellPro faz isso acontecer com um treinamento compatível com dispositivos móveis que é envolvente e eficaz. Por meio de lições curtas, gamificação e comunicação em tempo real, os funcionários da loja permanecem informados e motivados para proporcionar experiências de destaque aos clientes.

Além disso, com análises poderosas, os gerentes podem acompanhar facilmente o progresso e o envolvimento do treinamento, simplificando o ajuste fino das estratégias de comunicação e o aumento das vendas.

Melhores recursos do SellPro

Ofereça módulos de treinamento de tamanho reduzido e compatíveis com dispositivos móveis para melhorar a retenção e a aplicação do conhecimento

Incorpore elementos semelhantes a jogos e incentivos para motivar os funcionários, aumentando o envolvimento e a participação em programas de treinamento

Use anúncios, bate-papos, enquetes e fóruns para facilitar a comunicação instantânea entre a gerência e os funcionários da loja

Organize eventos virtuais e na loja, como promoções e sessões de treinamento

Limitações do SellPro

Há uma curva de aprendizado na adoção da plataforma, dado seu conjunto abrangente de recursos

As integrações de aplicativos de terceiros são limitadas a Stripe, HubSpot, ADP, Zendesk e Disqus

Preços do SellPro

Teste gratuito, depois disso, US$ 500 por mês

Avaliações e resenhas do SellPro

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: Não há avaliações suficientes

O melhor software de comunicação para o varejo

Encontrar a ferramenta de comunicação certa para a sua equipe de varejo pode fazer uma grande diferença no bom funcionamento das atividades e na satisfação dos clientes.

De todas as opções disponíveis, o ClickUp leva a melhor. Ele tem tudo o que você precisa: gerenciamento de projetos, gerenciamento de equipes, bate-papos em tempo real e integrações com seus sistemas de varejo.

