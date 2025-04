10 melhores alternativas ao HARO para um melhor alcance de RP em 2025

Se você já trabalhou com divulgação na mídia, o HARO (Help a Reporter Out) provavelmente foi uma parte essencial de sua jornada. Como a plataforma on-line de referência para obter colocações na mídia e backlinks valiosos por mais de uma década, ele tem sido um recurso inestimável.

Mas em dezembro de 2024, o HARO (posteriormente Connectively) fechou oficialmente suas portas. Então, o que isso significa para você? Seu trabalho de divulgação na mídia acabou de chegar a um beco sem saída?

De jeito nenhum! Ainda há muitas alternativas sólidas que podem ajudá-lo a obter backlinks de alta qualidade e ganhar exposição na mídia.

Este artigo explorará 10 alternativas ao HARO, seus melhores recursos, limitações e preços. Ao final, você entenderá melhor quais ferramentas de RP atendem melhor às suas necessidades e à personalidade do usuário.

resumo de 60 segundos Aqui estão 10 alternativas sólidas ao HARO: Questionado: Melhor para especialistas em RP e fundadores de startups SourceBottle: Melhor para fontes especializadas e profissionais de RP JustReachOut: Melhor para solopreneurs, gerentes de marca e pequenas equipes de RP Muck Rack: Melhor para encontrar e pesquisar jornalistas Meltwater: Melhor para inteligência de mídia ProfNet: Melhor para ganhos de alta qualidade Em destaque: Melhor para altas taxas de conversão e retorno mais rápido PitchRate: Melhor para cobertura da mídia OnePitch: Melhor para agilizar a apresentação de propostas à imprensa Ajude um redator B2B: Melhor para nichos de marketing

O que você deve procurar nas alternativas do HARO?

Ao selecionar uma alternativa ao HARO para seus esforços de divulgação, é fundamental escolher uma ferramenta que se alinhe às suas metas comerciais e à comunicação externa.

Tenha em mente esses recursos principais ao avaliar suas opções: Tempo de resposta: Respostas rápidas de repórteres ou jornalistas para aumentar suas chances de conseguir exposição na imprensa

Integração com ferramentas de RP: Conexões suaves com outras ferramentas de RP ou sistemas de CRM para aprimorar seu fluxo de trabalho de divulgação

Relatórios e análises: Acesso a dados detalhados, como taxas de resposta e posicionamentos bem-sucedidos, para ajudar a acompanhar o progresso e ajustar as estratégias

Custo-benefício: Uma estrutura de preços que oferece, especialmente para uso a longo prazo

Rastreamento de backlinks: Recursos para monitorar backlinks para que você possa monitorar o sucesso de suas campanhas de criação de links

Banco de dados de contatos de mídia: Um banco de dados robusto de jornalistas, blogueiros e influenciadores para apresentação de propostas direcionadas

Agora que estabelecemos os principais recursos a serem procurados, vamos explorar as ferramentas que eles oferecem.

As 10 melhores alternativas ao HARO

Para ajudá-lo a fazer com que suas campanhas de alcance de mídia sejam bem-sucedidas, aqui está uma lista das 10 melhores alternativas do HARO projetadas para simplificar seus esforços de comunicação.

1. Qwoted (melhor para especialistas em RP e fundadores de startups)

via Qwoted

O Qwoted conecta jornalistas com fontes especializadas, ajudando-os a encontrar insights valiosos para seus artigos. Ao contrário do HARO, é preciso se inscrever e ser aprovado como fonte antes de responder às consultas. Além disso, toda a comunicação acontece diretamente no Qwoted - nenhuma informação de contato é compartilhada com os jornalistas.

O processo de aprovação pode significar menos pessoas competindo pela mesma consulta, mas também funciona a favor dos jornalistas. Dependendo da adequação do seu perfil às necessidades deles, os jornalistas também podem entrar em contato com você diretamente.

Para profissionais de RP, a Qwoted ajuda a obter oportunidades de imprensa que resultam em cobertura para marcas e especialistas que eles representam.

Melhores recursos do Qwoted

Crie um perfil com suas credenciais e experiência para receber consultas relevantes da mídia

Responda a consultas de jornalistas diretamente na plataforma

Seja filtrado por jornalistas com base em sua localização, gênero e especialização

Limitações do Qwoted

O Qwoted é mais voltado para agências de RP do que para agências focadas em SEO

O preço das contas de equipe pode ser caro para equipes pequenas

Preços do Qwoted

Básico: Gratuito

Profissional: uS$ 99/mês por usuário

Equipes: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Qwoted

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: N/A

2. SourceBottle (melhor para fontes especializadas e profissionais de RP)

via SourceBottle

Se você estiver procurando uma plataforma gratuita para ajudar jornalistas e blogueiros a encontrar fontes especializadas, o SourceBottle pode ser uma ótima opção. Como o HARO, ele conecta profissionais do setor com veículos de mídia que precisam de insights de especialistas. Você pode optar por encontrar fontes ou se tornar uma fonte você mesmo.

O que faz a SourceBottle se destacar é sua abordagem personalizada para gerenciar RP. Você pode selecionar tópicos que correspondam à sua experiência. Entre eles estão negócios e finanças, saúde e bem-estar, tecnologia, viagens e lazer, paternidade e estilo de vida, e alimentação e moda.

Além disso, o plano pago desbloqueia recursos adicionais, como brindes específicos, estudos de caso e oportunidades de apresentação à mídia.

Melhores recursos do SourceBottle

Acesse uma plataforma global com um alcance internacional mais amplo

Proteja a privacidade com opções anônimas

Receba alertas de e-mail gratuitos com recursos de redução de spam

Use filtros de pesquisa refinados por setor e local

Segmente profissionais individuais e empresas menores

Limitações do SourceBottle

Não oferece o mesmo alcance extenso que o HARO ou plataformas maiores

Os recursos são relativamente básicos, sem opções premium para aumentar a visibilidade

Preços da SourceBottle

Grátis

Perfil de especialista: $25/mês

Avaliações e resenhas do SourceBottle

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. JustReachOut (melhor para solopreneurs, gerentes de marca e pequenas equipes de RP)

via JustRea chOut

Fundado pelo especialista em relações públicas Dmitry Dragilev em 2014, o JustReachOut foi projetado para ajudar as pessoas com metas ambiciosas de relações públicas a se conectarem diretamente com a mídia.

Com o software de link-building, você pode encontrar e apresentar propostas a jornalistas sem esforço, aproveitando um enorme banco de dados de mais de 700.000 contatos. Se um jornalista não responder à sua proposta inicial, você pode programar acompanhamentos automáticos, garantindo que você permaneça em primeiro lugar sem nenhum trabalho extra.

Para sua tranquilidade, a plataforma verifica manualmente os endereços de e-mail para garantir que você alcance a pessoa certa.

Crie e-mails de apresentação personalizados em segundos, crie vínculos com os jornalistas sem se aprofundar em seus artigos e até mesmo obtenha resumos instantâneos desses artigos para entender o que eles estão procurando.

Melhores recursos do JustReachOut

Garanta menções genuínas na imprensa para seus clientes

Seja destaque nos principais podcasts

Identifique rapidamente links quebrados em seu nicho e aumente suas classificações no Google

Tenha acesso a ferramentas de RP com tecnologia de IA para turbinar seu fluxo de trabalho

Limitações do JustReachOut

Concentra-se principalmente no alcance, não no gerenciamento mais amplo de RP

Requer que novos usuários aprendam a navegar em todos os recursos

Preços do JustReachOut

Alcance mais inteligente : $147/mês por usuário

Alcance avançado : $247/mês para dois usuários

Alcance ilimitado: uS$ 497/mês para cinco usuários

Classificações e resenhas do JustReachOut

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: N/A

Você sabia? Um estudo da BBC descobriu que as empresas com podcasts de marca tiveram um aumento impressionante de 89% no reconhecimento da marca.

4. Muck Rack (melhor para encontrar e pesquisar jornalistas)

via Muck Rack

Embora 82% das equipes de RP meçam regularmente seus esforços de RP, menos de 40% estão "muito" ou "extremamente" confiantes nas métricas que relatam.

E se houvesse uma maneira de automatizar a medição e compartilhar facilmente os resultados com a liderança em apenas alguns cliques? O Muck Rack pode ser exatamente o que você precisa.

Essa plataforma de divulgação ajuda empresas e indivíduos a alcançar os contatos certos na mídia. Você pode configurar alertas para palavras-chave relacionadas à sua área, facilitando a localização e a apresentação para jornalistas que escrevem sobre tópicos de sua especialidade.

O Muck Rack também fornece uma lista abrangente de jornalistas e influenciadores, completa com detalhes de contato. Isso permite que você analise e identifique as pessoas certas para apresentar. No entanto, você é responsável pela divulgação e por ficar por dentro dos tópicos de tendência.

Melhores recursos do Muck Rack

Mantenha as listas de mídia atualizadas com informações em tempo real

Configure alertas para palavras-chave do setor para ficar por dentro de tudo

Seja notificado quando os repórteres mudarem de editoria ou começarem a cobrir novos tópicos

Limitações do Muck Rack

Consiste em muito trabalho administrativo para alcance e gerenciamento de banco de dados

Pode haver alguma informação faltando em algumas listas de contatos

Preços do Muck Rack

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Muck Rack

G2 : 4. 6/5 (mais de 270 avaliações)

Capturas: 4. 3/5 (mais de 20 avaliações)

Leia também: Melhores modelos de influenciadores para gerenciar o alcance

5. Meltwater (melhor para inteligência de mídia)

via Meltwater

Meltwater é uma plataforma de inteligência de mídia projetada para ajudá-lo a rastrear sua presença e alcance na mídia. Usando palavras-chave relacionadas ao seu setor ou empresa, você pode pesquisar publicações e jornalistas relevantes.

A plataforma permite que você crie painéis personalizados para rastrear pontos de dados importantes para suas campanhas de RP e marketing de conteúdo, como sentimento de cobertura e percepções do público.

A plataforma permite que você gere boletins informativos para compartilhar menções da mídia com sua equipe ou clientes. Além disso, você pode usar a ferramenta de inteligência da Meltwater para acompanhar a cobertura e a presença da mídia social de seus concorrentes.

Melhores recursos do Meltwater

Receba boletins informativos diários ou semanais para se manter informado

Acesse os detalhes de contato dos repórteres para obter um alcance direcionado

Monitore a cobertura da mídia de forma eficaz para acompanhar a presença da sua marca

Limitações do Meltwater

Vem com um painel de controle pouco intuitivo que pode ser difícil de navegar

Não é feito sob medida para fontes individuais que buscam construir credibilidade

Preços do Meltwater

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Meltwater

G2 : 4. 0/5 (mais de 2.180 avaliações)

Capturas: 4. 0/5 (mais de 90 avaliações)

Leia também: Principais ferramentas de IA de mídia social para profissionais de marketing

6. ProfNet (melhor para ganhos de alta qualidade)

via ProfNet

Será que jornalistas relevantes que buscam ativamente conhecimento especializado podem chegar à sua caixa de entrada diariamente? A ProfNet oferece esse serviço da PR Newswire, que tem um histórico de 20 anos de conexão de profissionais de RP e marketing com contatos de mídia ansiosos. Isso lhe poupa o tempo e o esforço de intermináveis contatos frios.

A ProfNet permite que você aproveite oportunidades exclusivas que não estão disponíveis em outras plataformas. Com menos usuários - cerca de 14.000 profissionais de RP - suas chances de ser escolhido por um jornalista são significativamente maiores do que em outros serviços de divulgação de mídia, como o HARO, que possui mais de 1 milhão de usuários.

O ProfNet se destaca por seu sistema exclusivo. Nesse sistema, os jornalistas enviam consultas detalhadas sobre a especialização de que precisam, que são então enviadas aos especialistas inscritos. Isso permite um alcance altamente direcionado.

Melhores recursos do ProfNet

Veja taxas de conversão mais altas em posicionamentos em comparação com a maioria das alternativas

Filtre as consultas com base no tipo de instituição ou localização geográfica para obter resultados mais relevantes

Seja notificado instantaneamente por e-mail quando surgirem novas oportunidades

Limitações da ProfNet

Lidar com um formato de e-mail desatualizado que parece desajeitado em comparação com as ferramentas modernas

A falta de dados de SEO significa que você precisa pesquisar classificações de domínio e backlinks de forma independente

Preços da ProfNet

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da ProfNet

G2 : N/A

Capterra: N/A

📮ClickUp Insight: 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido, alternando entre essas ferramentas e buscando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar - aprimorado pela IA integrada.

7. Destaque (melhor para altas taxas de conversão e retorno mais rápido)

via Destaque

Lançada como Terkel em 2021, a plataforma começou como um centro simples para conectar empresas com oportunidades de mídia. Em setembro de 2023, ela foi rebatizada como Featured para se concentrar mais na apresentação de especialistas em conteúdo de alto nível.

Agora, ele oferece uma maneira fácil de lançar e rastrear o alcance da mídia, tornando o processo muito mais gerenciável do que lidar com intermináveis linhas de e-mail como no HARO.

Um aspecto exclusivo do Featured é como ele consolida tudo em um painel simples. Essa clareza significa que não é mais necessário fazer malabarismos com várias plataformas ou tentar acompanhar as propostas em cadeias de e-mail caóticas.

Melhores recursos em destaque

Combine com perguntas que se alinham com seu conhecimento e experiência

Especialize-se em perguntas e respostas por escrito para recursos de artigos e percepções de especialistas

Gerencie os lançamentos e acompanhamentos com o mínimo de esforço

Crie credibilidade ao aparecer em veículos respeitáveis

Limitações em destaque

Luta com menos oportunidades em comparação com as plataformas maiores mencionadas nesta lista

Concentra-se apenas em contribuições escritas; não há opções para outros formatos de conteúdo

Preços em destaque

Gratuito

Profissional: 49. 75/mês por usuário

Negócios: US$ 99/mês por usuário

Avaliações e resenhas em destaque

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Leia também: Melhores ferramentas de marketing de influência para agências

8. PitchRate (melhor para cobertura de mídia)

via PitchRate

O PitchRate se concentra em combinar fontes com os jornalistas certos, aumentando suas chances de obter uma resposta.

Um de seus recursos de destaque é a sala de imprensa on-line. Esse espaço permite que as empresas apresentem seus ativos de mídia, comunicados à imprensa e ideias de histórias, que os jornalistas podem navegar e acessar diretamente. Isso aumenta a probabilidade de criar conexões significativas.

Melhores recursos do PitchRate

Receba respostas relevantes e de alta qualidade de jornalistas

Faça o upload de artigos de especialistas com bylines, fornecendo aos jornalistas conteúdo pronto para uso

Acesse recursos de treinamento de RP, artigos e dicas para melhorar seu plano de divulgação

Limitações do PitchRate

Mais adequado para campanhas de RP de menor escala do que para as maiores

Preços do PitchRate

Grátis

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do PitchRate

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

9. OnePitch (melhor para agilizar a apresentação de propostas à imprensa)

via OnePitch

Lançada em 2017, essa plataforma foi projetada para acelerar o processo de apresentação de propostas tanto para jornalistas quanto para profissionais de RP. A ideia é simples: em vez de enviar argumentos de venda genéricos, você envia um personalizado de acordo com as necessidades do jornalista.

Um dos melhores recursos dessa plataforma é o Pitch Checker, que analisa seu argumento de venda para garantir que ele atenda às expectativas dos jornalistas. Ele também fornece recomendações de jornalistas, sugerindo os melhores contatos com base no seu argumento de venda, para que você não perca tempo com contatos irrelevantes.

Melhores recursos do OnePitch

Rastreie e-mails para monitorar o progresso de seu alcance

Configure lembretes de acompanhamento para ficar em dia com as respostas

Receba relatórios por e-mail para medir o sucesso de suas apresentações

Limitações do OnePitch

Oferece recursos avançados limitados para profissionais de RP mais experientes

Depende muito da opinião do usuário para gerar os melhores resultados

Preços do OnePitch

Todos os lançamentos: US$ 50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do OnePitch

G2 : Avaliações insuficientes

Capturas: Avaliações insuficientes

10. Ajude um redator B2B (melhor para nichos de marketing)

via Ajude um redator B2B

Adquirida pela comunidade de marketing de conteúdo Superpath em 2023, essa plataforma de nicho agrega valor aos profissionais de marketing, vendas e tecnologia.

O que faz com que o Help a B2B Writer (HaB2BW) se destaque é sua capacidade de conectar escritores com especialistas no assunto - crucial para a criação de conteúdo de alto nível. Se você não for um especialista, o HaB2BW facilita a localização e a comunicação com aqueles que são.

Melhores recursos do Help a B2B Writer

Acesse uma ampla variedade de modelos de mídia social

Plataforma gratuita, sem taxas de assinatura ou custos por pitch

Crie um ambiente livre de spam, oferecendo oportunidades de alta qualidade

Ajude nas limitações de um redator B2B

Limita seu uso aos nichos de marketing, tecnologia ou negócios

Falhas ocasionais, como problemas de capacidade de entrega

Ajude um redator B2B a definir preços

Grátis

Avaliações e resenhas do Help a B2B Writer

G2 : N/A

Capterra: N/A

Outros métodos dignos de nota

Se você acha que essas alternativas do HARO não estão atendendo totalmente às suas necessidades de alcance de mídia, há mais opções. Algumas plataformas estabelecidas oferecem uma abordagem mais interativa e baseada na comunidade que pode ajudá-lo a conseguir essas valiosas menções e backlinks.

Aqui estão algumas alternativas dignas de nota para você conferir:

X (antigo Twitter) (#journorequests)

O X não é apenas para percorrer memes ou fofocas de celebridades. É uma mina de ouro para se conectar com jornalistas que buscam ativamente opiniões de especialistas.

Pesquise a hashtag #journorequests para obter consultas de mídia em tempo real de repórteres de todos os setores. Os jornalistas usam essa hashtag para publicar oportunidades de citações, entrevistas e percepções de especialistas. A beleza da X é seu imediatismo e alcance - você pode entrar em conversas imediatamente e se conectar com uma ampla gama de repórteres.

No entanto, certifique-se de que sua proposta seja concisa e adaptada a cada solicitação.

Diversão Fato: Em vez de simplesmente fazer uma abordagem fria, muitos profissionais de RP se conectam ativamente no LinkedIn, oferecendo liderança de pensamento ou participando de comunidades de mídia como a PR Week ou a Media Relations 101.

Comunidades do Reddit (por exemplo, r/PRpros, r/Freelance)

O Reddit é uma joia escondida para o alcance da mídia, com várias comunidades ativas dedicadas a relações públicas e relações com a mídia.

Subreddits como r/PRpros e r/Freelance estão repletos de jornalistas e criadores de conteúdo que publicam solicitações de mídia e buscam opiniões de especialistas. Essas comunidades geralmente são menores e mais específicas, o que pode ser uma grande vantagem para encontrar oportunidades altamente relevantes que se alinham com suas metas de RP.

No entanto, siga as regras do subreddit e evite conteúdo excessivamente promocional - os redatores realmente valorizam a autenticidade.

Comunidades do Slack

Muitos profissionais de RP e mídia usam o Slack para compartilhar oportunidades e se conectar com jornalistas e influenciadores em tempo real.

Canais como #PRdaily, #PublicRelations ou #MediaRequests geralmente permitem que você publique sua disponibilidade como fonte, compartilhe comunicados à imprensa ou responda a solicitações de jornalistas. As comunidades do Slack são excelentes devido ao seu estilo de comunicação casual e de conversação, que incentiva o engajamento rápido.

Além disso, elas tendem a ser mais exclusivas, o que significa que você frequentemente terá acesso a oportunidades de alta qualidade.

Se quiser melhorar o alcance de seus jornalistas e gerenciar suas relações com a mídia, o ClickUp é o aplicativo ideal para fazer isso acontecer!

Sua ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos e engajamento em mídias sociais para agências pode ajudá-lo a executar melhor seu alcance e planejamento de mídia. Veja como:

rastreie solicitações de mídia com formulários personalizados

Crie formulários personalizados para rastrear solicitações de mídia

Seja coletando insights de jornalistas ou monitorando as solicitações de mídia recebidas, o ClickUp Forms permite que você capture todos os detalhes relevantes.

Depois que as informações forem coletadas, você poderá automatizar tarefas e acompanhamentos para que sua equipe saiba exatamente quando agir. Isso garante que seu alcance de mídia seja contínuo e oportuno.

colabore em estratégias de RP com o ClickUp Docs

Otimize seu conteúdo para obter melhor impacto com o ClickUp Docs

Com o ClickUp Docs, sua equipe pode colaborar em estratégias de RP em tempo real e planos de alcance de mídia. Crie, edite e compartilhe documentos com facilidade, simplificando a elaboração de argumentos de venda, o planejamento de campanhas ou o refinamento de comunicados à imprensa.

O Docs também permite que você organize seu conteúdo com recursos avançados de formatação, páginas aninhadas e modelos para manter tudo alinhado.

gerar ideias com assistência de IA

Peça ao ClickUp Brain para gerar conteúdo de mídia social para você

O ClickUp Brain, um assistente com tecnologia de IA, ajuda você a gerar novas ideias para seus esforços de divulgação na mídia. Ele oferece suporte instantâneo, permitindo que você faça um brainstorming de estratégias de conteúdo, refine as metas de RP ou até mesmo gere ideias para campanhas de divulgação.

As sugestões de IA podem se tornar tarefas acionáveis em seu Docs, acelerando seu processo de criação de conteúdo.

automatize tarefas e acompanhamentos

Marque os membros da sua equipe com um simples "@" com o ClickUp Assign Comments

Com o ClickUp Tasks, você pode criar fluxos de trabalho automatizados para acompanhamentos, rastreamento de alcance e atribuição de tarefas. Defina lembretes automáticos para acompanhamentos de mídia ou atribua tarefas aos membros certos da equipe quando uma proposta for enviada.

Dessa forma, você manterá suas campanhas de divulgação no caminho certo com o mínimo de esforço.

comunicação proativa com o Chat

Da mesma forma, o ClickUp Chat combina a comunicação da equipe com o gerenciamento de tarefas. Discuta atualizações de campanhas, compartilhe feedback sobre listas de mídia ou faça um brainstorming de ideias de apresentação - tudo na mesma plataforma.

Discuta tarefas, atribua problemas e faça mais com o ClickUp Chat

O Chat também se integra às suas tarefas, para que você possa vincular conversas significativas diretamente a itens de ação específicos, facilitando o alinhamento.

monitore o progresso com painéis de controle avançados

Visualize seu alcance com o ClickUp Dashboards

Com o ClickUp Dashboards, você pode acompanhar as principais métricas, monitorar o desempenho da campanha e ajustar as estratégias conforme necessário. Esses painéis personalizáveis fornecem insights sobre o desempenho de seus esforços, ajudando-o a tomar decisões baseadas em dados.

A implementação do ClickUp para nosso gerenciamento de mídia social e criação de conteúdo levou à eliminação bem-sucedida do uso de TODA a comunicação por e-mail nesse projeto.

A implementação do ClickUp para nosso gerenciamento de mídia social e criação de conteúdo levou à eliminação bem-sucedida do uso de TODA a comunicação por e-mail nesse projeto.

Ao centralizar suas tarefas, comunicações e documentos em uma única plataforma, o ClickUp garante que seu planejamento de mídia seja eficiente e produtivo. Seja elaborando argumentos de venda, gerenciando acompanhamentos ou colaborando em estratégias de alcance, o ClickUp torna todo o processo mais suave, mais organizado e mais eficaz.

Escolhendo a alternativa certa para o HARO

O HARO pode ter desaparecido, mas o alcance da mídia está longe de ter acabado. Com essas 10 alternativas, você tem muitas maneiras de manter seus esforços de RP e de criação de links vivos e ativos.

Mas como escolher a alternativa certa para suas necessidades?

Tente testar uma combinação de plataformas gratuitas e pagas para ver o que melhor se adapta à sua situação. Seja qual for sua decisão, lembre-se de que seus argumentos de venda precisam oferecer valor real. Essa é a chave para obter backlinks de qualidade que permanecerão fortes no algoritmo do Google ao longo do tempo.

Com o ClickUp, você pode gerenciar seu alcance de mídia com eficiência, acompanhar as metas de RP e colaborar em suas estratégias de criação de links, tudo em um só lugar.

Inscreva-se em uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo para levar seus esforços de RP para o próximo nível!