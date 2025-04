Fique em forma, organize-se: Modelos gratuitos de registro de exercícios para entusiastas do condicionamento físico

você sabia? 1,8 bilhão de adultos, ou 31% da população adulta mundial, não atingem os níveis recomendados de atividade física.

Em uma época em que tentamos constantemente reservar tempo para diferentes aspectos da vida - carreira, família, habilidades e muito mais -, a saúde e o condicionamento físico geralmente ficam em segundo plano. Essa negligência é uma tendência preocupante.

Um registro de exercícios é uma ótima maneira de começar a priorizar seu condicionamento físico diário. Em vez de confiar em anotações ou planilhas aleatórias, esses modelos de registro de exercícios ajudam a capturar as informações corretas para ajudá-lo a atingir suas metas de condicionamento físico.

Quer esteja desenvolvendo músculos, perdendo peso ou treinando para uma maratona, o acompanhamento adequado dos exercícios é crucial para entender o que está funcionando e o que não está.

Vamos dar uma olhada em alguns dos melhores modelos de registro de exercícios para ajudá-lo a começar a atingir suas metas de condicionamento físico. 🏋️

O que são modelos de registro de exercícios?

Os modelos de registro de exercícios são uma abordagem estruturada para monitorar sua atividade física. Esses modelos geralmente incluem seções predefinidas para registrar detalhes como tipo de exercício, duração, intensidade, repetições e séries.

Essa abordagem estruturada permite que você acompanhe seus treinos e crie o plano de autocuidado ideal para suas necessidades.

Dependendo de suas metas e do tipo de atividade física, esses modelos incluem campos como: Data: A data de seu exercício

Tipo de exercício: Cardio, treinamento de força, ioga, etc.

Duração: A duração de seu exercício

Intensidade: Quão desafiador foi o exercício (por exemplo, leve, moderado, alto)

Exercícios realizados: Uma lista dos exercícios concluídos

Séries e repetições: O número de séries e repetições de cada exercício

Peso/Resistência: O peso ou a resistência usada para cada exercício

Períodos de descanso: A duração do descanso entre as séries

Distância/Calorias queimadas: Se aplicável, a distância percorrida ou as calorias queimadas

Observações: Quaisquer observações, como como você se sentiu ou desafios enfrentados para planejar sua semana e a intensidade do treino de acordo

Assim, os modelos de registro de exercícios são como um roteiro para sua jornada de condicionamento físico, ajudando-o a atingir suas metas e a visualizar o progresso ao longo do tempo.

Dica profissional: Os modelos de planos de autocuidado são seu plano para o bem-estar mental, emocional e físico. Eles o ajudam a identificar o estresse, definir metas realistas e acompanhar o progresso, tudo isso incentivando a autodisciplina. Personalize-os para criar estratégias de equilíbrio e veja sua saúde interna e externa prosperar.

O que faz um bom modelo de registro de exercícios?

Um modelo de registro de exercícios funciona de forma semelhante a um modelo de rastreador de hábitos, oferecendo um formato estruturado para registrar a atividade física, definir lembretes e visualizar o progresso. Como tanto os iniciantes quanto os especialistas em condicionamento físico usam esses modelos, o ideal é que eles sejam:

Fácil de usar: O modelo deve ser intuitivo e simples de navegar, permitindo que você registre seus dados de exercícios de forma rápida e fácil

Personalizável: Deve ser adaptável às suas metas e preferências específicas de condicionamento físico. Você deve ser capaz de ajustar os campos e o formato para atender às suas necessidades

Visualmente atraente: Um modelo bem projetado pode aumentar sua motivação e tornar mais agradável o acompanhamento do seu progresso

Portátil: O modelo deve ser acessível em qualquer dispositivo. Ele deve permitir que você acompanhe os exercícios em qualquer lugar ou oferecer um formato para impressão

Integrações: O ideal é que o modelo seja sincronizado com O ideal é que o modelo seja sincronizado com aplicativos de acompanhamento de metas ou rastreadores de condicionamento físico para obter melhores dados e acompanhamento do progresso

➡️ Leia mais: Melhores aplicativos de controle de hábitos

10 modelos de registro de exercícios

Embora seja difícil manter o controle do seu condicionamento físico e, ao mesmo tempo, garantir o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, os modelos de registro de exercícios podem melhorar isso.

Aqui está uma lista selecionada dos melhores modelos de registro de exercícios que você pode personalizar facilmente para atender às suas preferências e atividades físicas exclusivas.

1. Modelo de registro de exercícios do ClickUp

Faça o download deste modelo Acompanhe seus treinos sem esforço com o modelo de registro de exercícios do ClickUp

O Modelo de registro de exercícios do ClickUp permite registrar exercícios, séries, repetições e detalhes adicionais, como pesos ou duração, em um formato estruturado. Além disso, ele é totalmente personalizável para se adequar às suas metas de condicionamento físico - seja levantando peso, correndo ou ampliando seus limites.

Por que você vai adorar

Registre vários exercícios com séries, repetições e pesos

Defina metas específicas de condicionamento físico para acompanhar o progresso ao longo do tempo

Visualize as melhorias com gráficos e resumos

Adicione reflexões pessoais ou ajustes para o futuro

Simplifique o registro com um layout fácil de navegar

Ideal para: Entusiastas do condicionamento físico que buscam um registro digital para acompanhar os exercícios e as metas

Dica de bônus: Deseja atingir suas metas de condicionamento físico? Seja para perder peso ou desenvolver músculos, não se esqueça de que a dieta e a nutrição são fundamentais! Pegue nossos modelos de planejamento de refeições para alimentar seus ganhos e mantê-lo no caminho certo.

2. Modelo de Desafio de Bem-Estar ClickUp 75 Hard

Faça o download deste modelo Acompanhe todos os aspectos do seu desafio de 75 dias com o ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template

Manter-se fiel às suas metas de condicionamento físico pode ser difícil, mesmo quando você promete a si mesmo "apenas uma semana". imagine fazer isso por 75 dias seguidos - isso é que é um desafio de condicionamento físico! O ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template é a ferramenta perfeita para orientá-lo durante todo o programa 75 Hard.

Esse modelo ajuda a manter o controle organizando as tarefas diárias, como beber água, ler e fazer exercícios. Além disso, você pode definir tarefas e lembretes recorrentes para garantir que você nunca perca um dia.

Por que você vai adorar

Mantenha o controle das tarefas diárias necessárias para o desafio

Defina metas específicas de condicionamento físico e bem-estar para monitorar o progresso

Avalie seu progresso no final de cada semana para manter a responsabilidade

Acompanhe seu progresso com status como " Eu consegui ", " Em andamento " e " Para fazer

Acesse várias exibições (Resumo do desafio, Gráfico de Gantt, Tabela) para visualizar sua jornada de forma eficaz

Utilize marcação, subtarefas aninhadas e rótulos de prioridade para um planejamento aprimorado

Ideal para: Qualquer pessoa que esteja enfrentando o desafio 75 Hard e esteja buscando estrutura para se manter no caminho certo

3. Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Faça o download deste modelo Planeje e priorize suas tarefas diárias com o modelo de plano de ação diário do ClickUp para manter-se produtivo

O modelo de plano de ação diário do ClickUp ajuda você a manter o foco, dividir as tarefas e priorizar o seu dia para o condicionamento físico e o crescimento pessoal.

Você pode adicionar facilmente prazos, lembretes e subtarefas para garantir que nada seja esquecido. Além disso, seus recursos personalizáveis permitem adaptar o modelo de acordo com suas metas de movimento e hábitos diários. Portanto, assuma o controle de sua agenda e certifique-se de que sua agitação diária corresponda aos seus planos gerais.

Por que você vai adorar

Acompanhe o status das tarefas com opções como Completo , Em andamento e Para fazer

Utilize descrições como Complexidade da tarefa , Departamento , Tipo de tarefa e Progresso da meta para uma melhor organização

Acesse diferentes visualizações, incluindo Etapas de ação , Guia de introdução , Metas e Linha do tempo para um gerenciamento abrangente do projeto

Monitore o tempo gasto em tarefas para aumentar a eficiência

Identifique as dependências das tarefas para garantir a conclusão oportuna das atividades relacionadas

Ideal para: Pessoas que desejam planejar o dia sistematicamente, aumentar a produtividade e atingir metas pessoais ou relacionadas ao condicionamento físico

➡️ Leia mais: Melhores aplicativos de planejamento diário

4. Modelo de planejador diário do ClickUp

Faça o download deste modelo Planeje todo o seu dia com eficiência com o modelo de planejador diário ClickUp

O modelo de planejamento diário do ClickUp é perfeito para quem quer se manter organizado e maximizar a produtividade. Esse modelo permite planejar todo o seu dia como um profissional, desde a priorização de tarefas importantes até metas de movimento e programação de intervalos.

Você pode acompanhar facilmente suas tarefas e marcar os dias de exercícios concluídos, dando-lhe uma sensação de realização à medida que avança. Este modelo é o seu balcão único para saúde, produtividade, bem-estar e tudo o mais, garantindo que você comece o dia de forma inteligente.

Por que você vai adorar

Atribua intervalos de tempo específicos para movimentos e refeições para gerenciar sua agenda com eficiência

Organize o dia por níveis de prioridade para garantir que as atividades mais importantes sejam realizadas primeiro

Inclua notas pessoais ou lembretes para manter o controle de informações importantes ao longo do dia

Simplifique seu planejamento diário e melhore a usabilidade com seu layout intuitivo

Ideal para: Pessoas que desejam organizar tarefas diárias e metas de condicionamento físico em uma única ferramenta

5. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Faça o download deste modelo Assuma o controle do seu crescimento pessoal com o modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

O modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp é sua chave para o sucesso e o crescimento a longo prazo.

Esse modelo permite que você defina metas de condicionamento físico, acompanhe o progresso e supere esses marcos. Da perda de peso aos ganhos musculares, veja como seus exercícios e repetições o aproximam da linha de chegada.

Além disso, ele se adapta à carreira, à saúde ou ao bem-estar, com ferramentas para priorização de tarefas, lembretes e anotações, oferecendo uma abordagem completa de autoaperfeiçoamento.

Por que você vai adorar

Defina metas específicas de desenvolvimento pessoal com cronogramas claros

Divida cada grande meta de saúde em tarefas gerenciáveis com datas de vencimento

Monitore o progresso com indicadores visuais e porcentagens de conclusão

Modifique o modelo para atender às necessidades e preferências individuais

Ideal para: Indivíduos que desejam estabelecer metas claras e práticas para o crescimento pessoal e acompanhar seu progresso de forma consistente

dica amigável: O exercício não é apenas para o corpo; ele também pode deixar sua memória afiada e evitar o apodrecimento do cérebro, que foi a palavra do ano de 2024 da Oxford. Portanto, confira alguns exercícios de neuroplasticidade para fortalecer e reconectar seu cérebro.

6. Modelo de controle de hábitos pessoais do ClickUp

Faça o download deste modelo Acompanhe e melhore seus hábitos diariamente com o modelo ClickUp Personal Habit Tracker

Pronto para criar hábitos duradouros com modelos de registro de exercícios? O modelo ClickUp Personal Habit Tracker ajuda a monitorar tudo, desde o condicionamento físico até a saúde mental. Estabeleça metas, seja consistente e mantenha-se motivado. Além disso, monitore cada repetição e mantenha os ganhos no ponto!

Esse modelo também permite que você defina lembretes para cada hábito, visualize seu progresso e faça ajustes para manter o rumo em direção às suas metas.

Por que você vai adorar

Registre hábitos e atividades diárias para monitorar a consistência

Use tabelas e gráficos para visualizar sua jornada de construção de hábitos

Defina metas específicas para cada hábito para se manter motivado

Inclua espaço para reflexões pessoais sobre sucessos e desafios enfrentados

Modifique o modelo para se adequar a seus hábitos e preferências exclusivos

Ideal para: Qualquer pessoa que queira monitorar e cultivar novos hábitos para obter consistência e sucesso a longo prazo

7. Modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Faça o download deste modelo Aumente sua eficiência e monitore os exercícios com o modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Não importa se você está fazendo malabarismos com as tarefas diárias ou lidando com grandes projetos, o ClickUp Personal Productivity Template o ajuda a manter-se na lista de tarefas e a concentrar-se nas metas pessoais. Ele permite que você defina tarefas, prazos e prioridades enquanto acompanha sua produtividade ao longo do dia.

Além disso, os recursos personalizáveis do ClickUp permitem que você o integre ao seu fluxo de trabalho, configure tarefas recorrentes, adicione notas e acompanhe o progresso com ferramentas visuais.

Por que você vai adorar

Organize as tarefas por urgência e importância para se concentrar no que é mais importante

Acompanhe o progresso das tarefas com status personalizáveis como Completed , In Progress e Not Started

Visualize o progresso com porcentagens de conclusão e atualizações de status

Inclua notas pessoais ou lembretes relacionados a cada tarefa para um melhor contexto

Ideal para: Indivíduos que desejam aumentar a produtividade e manter o controle de suas tarefas diárias

8. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Faça o download deste modelo Fique em dia com suas tarefas com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp para gerenciar suas tarefas com eficiência

O modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp foi projetado para otimizar suas tarefas diárias em uma visualização simples. Ele o ajuda a organizar, priorizar e controlar com eficiência sua lista de tarefas. Este modelo facilita a definição de metas, a criação de prazos e a garantia de que nada será esquecido, quer você esteja lidando com projetos relacionados ao trabalho ou a exercícios físicos.

A melhor parte desse modelo é que ele combina perfeitamente com o layout intuitivo do ClickUp. Ele permite que você codifique as tarefas por cores, adicione datas de vencimento e defina lembretes para que você fique por dentro de tudo.

Por que você vai adorar

Marque as tarefas como concluídas com um sistema simples de caixas de seleção

Atribua níveis de prioridade às tarefas para se concentrar no que é mais importante

Defina prazos para cada tarefa para garantir a conclusão em tempo hábil

Inclua detalhes adicionais ou lembretes para cada tarefa

Adicione espaço para destacar as conquistas no final do dia

Ideal para: Pessoas que buscam uma ferramenta simples, mas poderosa, para gerenciar tarefas diárias e exercícios sem esforço

9. Modelo de registro de exercícios por Vertex42

via Vertex42

O Vertex42 Workout Log Template é uma ferramenta simples e eficaz para acompanhar o progresso do seu condicionamento físico. Esse modelo baseado no Excel oferece seções personalizáveis para registrar exercícios, séries, repetições, pesos e duração do treino.

Não importa se você é iniciante ou frequenta a academia diariamente, este modelo de exercício para impressão oferece flexibilidade suficiente para se adequar a várias rotinas.

Por que você vai adorar

Registre as séries, as repetições e o peso corporal de cada exercício

Veja sua programação semanal de exercícios em um relance

Registre sua 1RM (One-Rep Max) para referência durante os treinos na academia

Acompanhe a duração, a distância e a intensidade dos exercícios aeróbicos

Ideal para: Qualquer pessoa que esteja procurando uma ferramenta simples, baseada no Excel, para monitorar exercícios, pesos, repetições e grupos musculares

10. Modelo de registro de exercícios em Excel da TEMPLATE. NET

Finalizando a lista com o Excel Workout Log Template by Template. net. Ele oferece uma abordagem estruturada para registrar os exercícios em um formato de planilha. Esse modelo permite que os usuários insiram detalhes essenciais do exercício, como tipos de exercícios, séries, repetições, peso e duração, em um layout fácil de navegar.

Procurando simplicidade? Seu design simples facilita o acompanhamento dos seus treinos - perfeito para quem deseja monitorar o desempenho sem confusão.

Por que você vai adorar

Registre os exercícios realizados todos os dias

Monitore as melhorias ao longo do tempo com a representação visual dos dados

Ajuste os campos com base nas preferências pessoais de exercícios

Imprima o registro para maior praticidade durante as sessões de ginástica

Ideal para: Usuários do Microsoft Excel que buscam um modelo de registro de exercícios personalizável e visualmente atraente

➡️ Leia mais: Melhores ferramentas de desenvolvimento pessoal

Turbine sua jornada de condicionamento físico com o ClickUp 💪

Acompanhar seus exercícios é mais do que apenas registrar repetições e séries. Trata-se de obter insights valiosos sobre seu desempenho, identificar áreas de melhoria e manter-se motivado em sua jornada de condicionamento físico.

Os modelos de registro de exercícios podem ajudá-lo a monitorar os números e a se motivar para continuar em seu caminho. Mas qual é o verdadeiro poder desses modelos?

Eles podem fornecer lembretes oportunos, ajudá-lo a planejar a semana e a se dedicar aos exercícios - seja uma rotina matinal ou entre reuniões!

Para essas decisões granulares, o ClickUp é o aplicativo ideal para trabalho, produtividade e condicionamento físico.

Com visualizações personalizáveis, acompanhamento do progresso e sincronização com a sua agenda, o ClickUp transforma os registros de exercícios de "meh" em "controle de missão". '

Então, inscreva-se no ClickUp gratuitamente e atinja suas metas de condicionamento físico hoje mesmo!