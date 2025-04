Brief do cliente: O que é e como redigir um?

Não é possível esperar que seus funcionários superem as expectativas dos clientes se você não superar as expectativas dos funcionários em relação à gerência. "

Não é possível esperar que seus funcionários superem as expectativas dos clientes se você não superar as expectativas dos funcionários em relação à gerência. "

Você já começou um projeto pensando que todos estavam na mesma página e, no meio do caminho, percebeu que havia um desalinhamento total entre suas expectativas e o que o cliente queria? Parece um pesadelo?

Normalmente, isso é o que acontece quando um briefing do cliente não é claro ou, pior ainda, não existe.

Um briefing do cliente é a diferença entre um lançamento de projeto tranquilo e uma bagunça caótica de revisões, prazos perdidos e orçamentos estourados. Quando bem feito, ele elimina as suposições, alinha as partes interessadas e prepara o projeto para o sucesso antes do início de uma única tarefa. Em outras palavras, mantém o cliente satisfeito, o chefe satisfeito e, talvez o mais importante, a equipe satisfeita.

Se você também quiser escrever um briefing para o cliente (ou orientar seus clientes a criar um!) que mantenha as equipes concentradas, os resultados claros e os projetos em andamento sem os obstáculos habituais, fique atento a este blog.

Resumo de 60 segundos Um briefing do cliente é a espinha dorsal de qualquer projeto, garantindo expectativas claras, fluxos de trabalho estruturados e uma execução perfeita. Veja como criar um briefing que elimine a confusão e gere resultados: Defina metas, objetivos e escopo do projeto antecipadamente para evitar desalinhamento e desvios de escopo

Estruture o briefing com requisitos específicos, percepções do público-alvo e entregáveis para agilizar a execução

Aumente a clareza com diretrizes de marca, métricas de sucesso e processos de aprovação para que todos os participantes conheçam suas funções

Use modelos e exemplos do mundo real para criar briefs ativos e bem escritos que mantenham as equipes na mesma página

Gerencie e acompanhe os briefs de clientes sem esforço com as ferramentas de colaboração, o gerenciamento de tarefas e a organização de documentos do ClickUp para aumentar a eficiência do início ao fim

Entendendo os resumos do cliente

Um briefing do cliente é um documento fundamental que alinha as expectativas entre empresas e prestadores de serviços antes do início de um projeto.

Ele descreve os principais detalhes, como metas, objetivos, escopo do projeto, público-alvo e entregáveis, garantindo que todos os envolvidos estejam na mesma página desde o início.

O papel dos briefs do cliente em projetos bem-sucedidos

Um briefing bem escrito funciona como um plano estratégico, reduzindo mal-entendidos, minimizando o desvio de escopo e agilizando a execução.

Ele ajuda as equipes a definir as prioridades do projeto, alocar recursos de forma eficiente e acompanhar o progresso em relação aos objetivos predefinidos. Tudo isso contribui para o sucesso do projeto e para o aumento do ROI.

Observe que um briefing de cliente é diferente de um briefing de criação. Veja como eles se diferenciam:

Brief do cliente vs. brief criativo

Aspectos Resumo do cliente Resumo criativo Objetivo Defina os problemas, as metas e a logística do negócio Orientar uma equipe criativa na execução Foco Descreve o escopo, os objetivos e as expectativas do projeto Detalhes sobre o tom, a mensagem e as diretrizes da marca Público alvo Partes interessadas internas, agências ou gerentes de projeto Designers, profissionais de marketing e criadores de conteúdo Objetivo final Garante o alinhamento dos requisitos do projeto Fornece orientação para a criação de conteúdo

Ambos os tipos de briefs desempenham um papel crucial nos projetos, mas um briefing abrangente do cliente garante que todas as informações necessárias estejam disponíveis antes do início do processo criativo.

Como redigir um briefing criativo de marketing em 8 etapas

Importância de escrever um briefing para o cliente

Imagine começar um projeto com uma vaga conversa por e-mail e uma ideia mal formada. Sua equipe começa a trabalhar, mas as expectativas mudam, as revisões se acumulam e o orçamento foge do controle.

O que acontece sem um briefing claro para o cliente?

Expectativas pouco claras: As equipes trabalham com suposições em vez de fatos📉 Ruptura de escopo: As prioridades mudam, os prazos se estendem e os orçamentos entram em espiral🔄 Revisões intermináveis: As entregas não atingem o objetivo, levando à frustração

Por que um briefing do cliente é importante?

Para gerentes de projeto: Mantém cronogramas, entregáveis e partes interessadas alinhados✅ Para profissionais de marketing: Traduz os problemas comerciais em um roteiro claro para a equipe criativa✅ Para equipes: Garante que todos estejam na mesma página e minimiza a falta de comunicação

Um briefing do cliente bem estruturado é a base de um projeto bem-sucedido que funciona sem problemas do início ao fim. Vamos explorar o que é necessário em um briefing.

Componentes de um briefing do cliente

Um briefing do cliente é mais do que apenas uma lista de verificação. Ele estabelece a base para um projeto bem-sucedido ao delinear as informações necessárias que as equipes precisam para executar com confiança. Sem ele, os projetos correm o risco de ter o escopo reduzido, expectativas desalinhadas e desperdício de recursos.

1. Visão geral do projeto

Esta seção deve fornecer uma compreensão rápida do que se trata o projeto. Se um novo participante entrar no meio do caminho, ele deverá entender os objetivos e os principais resultados em questão de minutos. Essa é uma resposta ao "porquê" por trás de um projeto.

Exemplo: Em vez de dizer "Redesenho do site", especifique "Reformulação de um site de comércio eletrônico para cobrir x novas ofertas, melhorar a experiência móvel e aumentar as conversões em 20%". "

Como redigir uma proposta de projeto?

2. Metas e objetivos

Defina claramente o que é sucesso. As metas de curto prazo mantêm as equipes focadas, enquanto os objetivos de longo prazo se alinham às estratégias comerciais mais amplas.

Exemplo: Lançamento de uma campanha de rebranding para estabelecer uma presença digital mais forte e atrair um público mais jovem

3. Público alvo

O sucesso de um projeto depende de atingir as pessoas certas. Compreender o cliente ideal garante que as mensagens, o design e o posicionamento sejam bem-sucedidos.

Exemplo: Um aplicativo de fitness para profissionais corporativos exige um tom e uma experiência do usuário diferentes de um aplicativo voltado para os frequentadores de academia da Geração Z

4. Diretrizes e mensagens da marca

Um projeto sem diretrizes de marca corre o risco de produzir designs, anúncios ou conteúdo que pareçam fora da marca ou desconectados. Um briefing bem redigido deve especificar o uso do logotipo, a tipografia, as paletas de cores e o tom de voz, entre outros.

Exemplo: Uma marca tradicional de moda de alta costura pode não querer fontes ousadas e divertidas ou linguagem informal em suas campanhas de marketing. Diretrizes claras da marca garantem que a equipe de criação mantenha um tom premium e sofisticado em todas as plataformas

você sabia? A Tiffany & Co. registrou sua assinatura " Tiffany Blue ", tornando-a uma das primeiras cores legalmente protegidas em branding Isso mostra que a consistência da marca é mais do que uma simples estética. Em vez disso, trata-se de possuir uma identidade distinta que cause uma impressão duradoura.

5. Entregáveis e cronograma

Todo projeto bem-sucedido depende de expectativas claras quanto aos entregáveis e prazos. Sem elas, as equipes perdem tempo tentando adivinhar o que é necessário ou revisando o trabalho incessantemente.

Deliverables: O que precisa ser criado ou enviado⏳ Cronograma: Principais marcos, rodadas de feedback e datas de lançamento

Exemplo: Uma agência de marketing que está cuidando do lançamento de um produto pode definir entregas em fases: a primeira semana para os ativos de marca, a segunda semana para o texto do anúncio e a terceira semana para o design da página de destino. Uma linha do tempo estruturada mantém o projeto no caminho certo e garante que nada seja feito às pressas no último minuto

6. Orçamento e restrições

Até mesmo as melhores ideias podem ir por água abaixo se ultrapassarem os limites financeiros. Definir o orçamento com antecedência ajuda as equipes a priorizar o que é viável sem desperdiçar esforços em conceitos irrealistas.

Exemplo: Uma startup que está procurando um novo site pode querer uma plataforma interativa e personalizada, mas só tem orçamento para uma página de destino simples e focada em conversão. Definir essas expectativas com antecedência evita desalinhamento e perda de tempo

Um briefing abrangente do cliente elimina suposições, melhora a colaboração e garante que todas as partes interessadas estejam alinhadas antes do início da execução.

Modelos gratuitos de resumos de projetos: Word, Google Docs e ClickUp

Como escrever um briefing para o cliente: Guia passo a passo

Um briefing do cliente bem estruturado elimina a ambiguidade e garante que todos os participantes entendam o escopo, os objetivos e as restrições do projeto. Sem ele, as expectativas mudam, as prioridades não ficam claras e as equipes perdem tempo com revisões que poderiam ter sido evitadas.

Para criar um briefing abrangente para o cliente, siga estas etapas estruturadas para definir metas, alinhar equipes e agilizar a execução.

Etapa 1: Defina o objetivo e as metas do projeto 📋

Todo projeto começa com um problema que precisa ser resolvido. Um briefing do cliente deve indicar claramente o que o projeto pretende alcançar e como o sucesso será medido.

Uma startup de tecnologia que lança um site para simplificar a integração de clientes deve definir seu objetivo como melhorar a experiência do usuário e reduzir as taxas de desistência. As metas devem ser quantificáveis, como, por exemplo, aumentar as inscrições em 20% nos primeiros três meses. Se esses objetivos não forem definidos desde o início, as equipes terão interpretações diferentes sobre o que o projeto deve realizar.

Comece com: Métricas de sucesso que determinarão se o projeto atende às expectativas

Um propósito claro que descreva o motivo da existência do projeto

Metas específicas vinculadas a resultados mensuráveis

Etapa 2: Identificar o público-alvo 🎯

Um projeto só é eficaz se repercutir entre as pessoas certas. Compreender o cliente ideal garante que as mensagens, o design e a funcionalidade sejam adaptados às suas necessidades.

Uma empresa de fintech que está desenvolvendo um aplicativo de orçamento deve decidir se está atendendo a estudantes universitários que gerenciam seus primeiros salários ou a profissionais de alta renda que controlam investimentos. O tom, os recursos e a abordagem de marketing serão significativamente diferentes para cada público.

Para definir o público-alvo Identificar insights comportamentais que influenciam as decisões de compra ou engajamento

Descrever dados demográficos, como idade, localização e profissão

Compreender os pontos problemáticos e como o projeto os abordará

Etapa 3: Delinear o escopo e os resultados do projeto 🔎

Um projeto pode se expandir rapidamente além de sua intenção original se o escopo não for claramente definido. O briefing do cliente deve estabelecer exatamente o que está incluído e o que não está.

Uma empresa que solicita uma atualização de marca pode presumir que isso inclui atualizações do site, enquanto uma agência pode estar trabalhando apenas no redesenho do logotipo. Um desalinhamento como esse leva a atrasos, estouros de orçamento e desvios de escopo.

Garanta a clareza especificando Itens fora do escopo para evitar trabalho desnecessário e extensões orçamentárias

Escopo do projeto para delinear o que é esperado

Entregáveis, como logotipos, designs de sites ou campanhas publicitárias

Etapa 4: Estabeleça as diretrizes da marca e as principais mensagens 👩‍🏫

Sem a consistência da marca, os projetos correm o risco de transmitir mensagens confusas. Um briefing do cliente deve definir diretrizes visuais e tonais para garantir que todas as equipes criem ativos que se alinhem à identidade da marca.

Uma marca imobiliária de luxo com foco em uma clientela de alto padrão deve manter um tom refinado e sofisticado. Se uma equipe de criação começar a usar fontes divertidas e linguagem casual, a mensagem parecerá desconectada. Incluir a voz da marca, a tipografia e as paletas de cores no briefing evita essas inconsistências.

Definir: Diretrizes visuais, incluindo cores, fontes e estilos de imagens

Tom de voz para combinar com a personalidade da empresa

Mensagens-chave para garantir a consistência na comunicação

Práticas recomendadas para melhorar a comunicação com o cliente

Etapa 5: Estabeleça cronogramas e marcos claros ⏱

Um projeto sem prazos estruturados corre o risco de se arrastar indefinidamente. Um briefing do cliente deve detalhar cada fase com datas importantes para feedback, aprovações e execução.

Uma marca de varejo que está lançando uma campanha para a Black Friday não pode se dar ao luxo de sofrer atrasos. Se as rodadas de feedback não forem programadas com antecedência, os ativos poderão ser aprovados tarde demais para serem eficazes. A estruturação do cronograma no briefing mantém todos responsáveis e garante que o projeto avance sem problemas.

Para gerenciar cronogramas de forma eficaz Defina um prazo final para alinhar os participantes e garantir a entrega em tempo hábil

Criar um cronograma detalhado, incluindo as fases de pesquisa, produção e lançamento

Defina pontos de controle de aprovação para evitar alterações de última hora

Etapa 6: Definir o orçamento e as restrições 💰

Um projeto não pode ser bem-sucedido se as limitações financeiras não estiverem claras. Um briefing do cliente deve informar o orçamento antecipadamente para que as expectativas se alinhem aos recursos.

Uma startup que planeja uma campanha publicitária em vídeo pode imaginar uma produção cinematográfica com atores profissionais. Se o orçamento permitir apenas filmagens e edição interna, as equipes precisarão ajustar sua abordagem antecipadamente, em vez de revisar os planos posteriormente.

Para gerenciar as restrições orçamentárias Considerar opções de escalabilidade se houver disponibilidade de recursos adicionais

Fornecer uma faixa orçamentária clara para orientar a tomada de decisões

Descreva as limitações de recursos para evitar solicitações irrealistas

Etapa 7: Esclareça os processos de aprovação e as próximas etapas 🙌

Uma das maiores causas de atrasos em projetos é a confusão sobre quem precisa aprovar o quê. Um briefing do cliente deve delinear um processo estruturado para aprovações e revisões para evitar gargalos.

O redesenho de um site pode ficar parado por semanas se vários chefes de departamento fornecerem feedbacks conflitantes sem que haja um tomador de decisões designado. A atribuição de responsabilidades claras de aprovação garante que o feedback seja consolidado e que as revisões ocorram de forma eficiente.

Inclua no briefing Próximas etapas após a aprovação para uma transição suave para a execução

Quem é responsável pelas aprovações em cada estágio

Como o feedback deve ser enviado para agilizar as revisões

Um briefing do cliente é uma ferramenta estratégica que mantém os projetos alinhados, evita atrasos desnecessários e garante que todas as partes interessadas trabalhem com o mesmo objetivo. A definição de objetivos claros, o estabelecimento de expectativas e a estruturação dos resultados desde o início reduzem as ineficiências e preparam os projetos para o sucesso a longo prazo.

Como criar uma apresentação vencedora para o cliente?

Um briefing do cliente só é útil quando se mantém dinâmico, acessível e acionável. As ferramentas certas mantêm os detalhes do projeto centralizados, permitem uma colaboração perfeita e garantem uma execução tranquila.

Centralização de briefs de clientes com documentação colaborativa

Um briefing do cliente deve ser mais do que um documento estático. Ele precisa evoluir com as atualizações do projeto, o feedback dos participantes e a mudança de prioridades.

📌 Caso de uso: Uma agência de marketing que trabalha em um projeto de rebranding precisa de um espaço compartilhado onde designers, estrategistas e redatores possam alinhar as diretrizes da marca, as mensagens e a identidade visual sem confusão

Simplifique seu processo de documentação com o ClickUp

o ClickUp Docs ajuda a redigir briefs do cliente e mantém todos os detalhes do briefing do cliente em um só lugar, permitindo que as equipes colaborem em tempo real, acompanhem as alterações e mantenham uma única fonte de verdade.

Como usar a IA para documentação?

Atribuição de tarefas e acompanhamento do progresso sem problemas

Um briefing de cliente bem estruturado deve se traduzir em itens de ação claros. A atribuição de responsabilidades garante que cada entrega seja executada no prazo.

📌 Caso de uso: Uma equipe de desenvolvimento de software que está criando um novo aplicativo a partir de um briefing do cliente precisa dividir o trabalho em design de front-end, back-end e UX e acompanhar o progresso em cada fase

Gerencie suas tarefas com eficiência com o ClickUp

o ClickUp Tasks ajuda as equipes a atribuir responsabilidades, definir prazos e vincular seções relevantes do briefing para garantir que nenhum detalhe seja esquecido. o ClickUp Chat mantém as discussões conectadas às tarefas, eliminando falhas de comunicação e aprovações dispersas.

Alguns projetos exigem uma fase de brainstorming antes de finalizar os principais detalhes do briefing do cliente. As equipes precisam de um espaço visual para mapear ideias, refinar fluxos de trabalho e alinhar a direção criativa.

caso de uso: Uma agência de criação que trabalha no lançamento de um produto precisa esboçar ideias de campanha, mapear estratégias de conteúdo e explorar conceitos de marca antes de finalizar o briefing do cliente

Visualize e faça brainstorming de ideias em equipe com os quadros brancos ClickUp

os quadros brancos do ClickUp permitem que as equipes organizem conceitos criativos visualmente, facilitando a estruturação de mensagens de campanha, elementos de design e temas de conteúdo.

Um briefing do cliente define os entregáveis, mas acompanhar o progresso desses entregáveis é igualmente importante. As partes interessadas precisam de uma visão em tempo real da conclusão das tarefas, das aprovações e dos próximos prazos.

caso de uso: Um gerente de projeto que lida com um briefing de desenvolvimento de produto precisa garantir que cada estágio - prototipagem, teste e produção final - esteja progredindo conforme o planejado

Monitore os desafios em andamento e acompanhe o progresso da campanha usando os ClickUp Dashboards

os ClickUp Dashboards fornecem insights em tempo real, ajudando as equipes a monitorar as cargas de trabalho, acompanhar os marcos e manter os participantes informados sem a necessidade de verificações constantes.

Escrevendo e refinando o briefing do cliente com IA

A elaboração de um briefing abrangente do cliente requer a estruturação de informações complexas em um formato claro e prático. As ferramentas com tecnologia de IA ajudam a otimizar a criação de conteúdo, refinar detalhes e garantir a integridade.

📌 Caso de uso: Uma equipe de marketing que está preparando um exemplo de briefing do cliente para uma campanha publicitária precisa redigir seções estruturadas que abranjam objetivos, percepções do público, direção criativa e resultados sem perder detalhes críticos

o ClickUp Brain auxilia na elaboração e no resumo dos briefs do cliente, garantindo que todos os requisitos, metas e restrições do projeto sejam claramente documentados. Ele também ajuda as equipes a refinar a linguagem, preencher seções ausentes e otimizar a clareza antes de finalizar o briefing.

Elabore briefs de clientes sem esforço com o ClickUp Brain

O uso de documentação colaborativa, gerenciamento de tarefas, planejamento visual e insights orientados por IA mantém os briefs acionáveis, organizados e alinhados com as metas do projeto.

Exemplos e modelos de briefings de clientes

Mesmo com uma abordagem estruturada, a elaboração de um briefing do cliente a partir do zero pode parecer esmagadora. O uso de modelos e exemplos do mundo real simplifica o processo, garantindo que seu briefing permaneça claro, abrangente e acionável.

1. Exemplo de briefing do cliente para revisão do projeto

Cenário: Uma empresa de desenvolvimento de software está lançando um novo recurso e precisa documentar os insights do ciclo de vida do projeto para refinar as versões futuras

Revisão do projeto Resumo do cliente

Seção Detalhes Nome do projeto Aprimoramento do recurso de chatbot de IA Problema de negócios Os usuários têm dificuldades com a precisão do chatbot, o que leva à frustração e ao alto volume de tíquetes de suporte Objetivos Aumente a precisão das respostas do chatbot em 40% e reduza as consultas de suporte ao cliente em 25% Público-alvo Clientes SaaS existentes que usam com frequência o suporte por chat ao vivo Escopo do projeto Melhorias de UX/UI, atualizações do modelo de IA de backend, testes beta com clientes selecionados Entregáveis Atualização do chatbot, relatório de teste de usuário, análise pós-lançamento Orçamento uS$ 50.000 alocados para desenvolvimento e testes Linha do tempo Pesquisa: 2 semanas, Desenvolvimento: 8 semanas, Testes: 4 semanas, Lançamento: 1 semana Partes interessadas Gerente de produto, líder de desenvolvimento, pesquisador de UX, equipe de marketing Processo de aprovação Aprovação final pelo CTO antes da implementação

O uso de um modelo estruturado garante que todas as fases do projeto sejam documentadas de forma eficiente.

O modelo de revisão de projeto do ClickUp ajuda as equipes a capturar percepções do projeto, documentar desafios e aprimorar fluxos de trabalho futuros.

2. Exemplo de briefing de campanha de marketing

Cenário: Uma agência de marketing digital está gerenciando uma nova campanha de reconhecimento de marca para uma marca de moda ecológica e precisa de um briefing estruturado para alinhar todas as equipes

Resumo da campanha

Seção Detalhes Nome da campanha campanha de conscientização de mídia social "Estilo sustentável" Problema de negócios Falta de reconhecimento da marca no setor de moda sustentável Objetivos Aumentar o reconhecimento da marca em 30% e gerar 15.000 novas visitas ao site em 3 meses Público-alvo Compradores da geração Y e da geração Z interessados em moda sustentável Escopo do projeto Campanha de mídia social, parcerias com influenciadores, criação de conteúdo de vídeo Entregáveis 15 publicações no Instagram, 5 colaborações com influenciadores, 3 vídeos promocionais Orçamento uS$ 75.000 para parcerias com influenciadores e gastos com publicidade Linha do tempo Desenvolvimento criativo: 3 semanas, Lançamento da campanha: 8 semanas, Análise pós-campanha: 2 semanas Partes interessadas Diretor de marketing, gerente de mídia social, criadores de conteúdo, influenciadores Processo de aprovação Aprovação do conceito inicial pelo gerente de marca, revisão final pelo CEO

Um briefing de campanha garante uma execução tranquila ao definir antecipadamente a direção criativa e os resultados. Você pode aproveitar o modelo de resumo de campanha do ClickUp. Ele simplifica o processo ao delinear metas, percepções do público e requisitos de ativos em um formato estruturado.

Faça o download deste modelo Acompanhe o progresso enquanto seu projeto está em andamento com o modelo de briefing de campanha de marketing do ClickUp

3. Exemplo de briefing de cliente de desenvolvimento de site

Cenário: Uma startup deseja criar um site com foco em conversão para seu novo produto SaaS e precisa de um briefing estruturado para alinhar suas equipes de design e desenvolvimento

Resumo de desenvolvimento de site

Seção Detalhes Nome do projeto Lançamento de site SaaS Problema de negócios A página de destino atual tem uma alta taxa de rejeição e não converte efetivamente os visitantes em inscrições Objetivos Aumente a taxa de conversão de inscrições em 25% e melhore o envolvimento do usuário Público-alvo Startups, pequenas empresas e profissionais de tecnologia em busca de ferramentas de automação de fluxo de trabalho Escopo do projeto Design de UX/UI, estratégia de conteúdo, desenvolvimento front-end e back-end Entregáveis Página inicial, páginas de produtos, fluxo de inscrição, seção de blog, página de integrações Orçamento uS$ 100.000 para design, desenvolvimento e testes Linha do tempo Wireframing: 3 semanas, Desenvolvimento: 6 semanas, Testes e controle de qualidade: 2 semanas, Lançamento: 1 semana Partes interessadas Designer de UX, estrategista de conteúdo, desenvolvedor de front-end, desenvolvedor de back-end, líder de marketing Processo de aprovação Aprovação de UI/UX pelo CEO, aprovação de funcionalidade pelo líder técnico

Um briefing de website estruturado garante que todas as equipes estejam alinhadas quanto ao design, ao conteúdo e à execução técnica.

Sem uma estrutura clara, a direção criativa pode se tornar dispersa, levando a expectativas desalinhadas e a várias revisões.

O modelo de briefing de design do ClickUp simplifica o processo ao delinear as especificações de design, os requisitos de conteúdo e as diretrizes de desenvolvimento, garantindo que todas as fases do projeto permaneçam no caminho certo.

Faça o download deste modelo Dê vida à visão do cliente com o modelo de briefing de design do ClickUp

4. Exemplo de briefing de cliente de design de embalagem de produto

Cenário: Uma empresa de bebidas está lançando uma nova linha de bebidas energéticas orgânicas e precisa de um briefing bem definido para a equipe de design de embalagens

Resumo da embalagem do produto

Seção Detalhes Nome do projeto Embalagem de bebida energética orgânica Problema de negócios Os concorrentes dominam o espaço nas prateleiras e a marca precisa se destacar em um mercado preocupado com a saúde Objetivos Crie uma embalagem atraente que comunique os ingredientes orgânicos e naturais do produto Público-alvo Consumidores preocupados com a saúde, atletas e compradores ecologicamente corretos Escopo do projeto Design de rótulos, embalagens de garrafas, mensagens de marca, elementos de sustentabilidade Entregáveis 3 conceitos de embalagem, design finalizado para produção, arquivos prontos para impressão Orçamento uS$ 30.000 para configuração de design e produção Linha do tempo Pesquisa: 2 semanas, Fase de design: 4 semanas, Aprovação e configuração da produção: 3 semanas Partes interessadas Gerente de marca, Designer gráfico, Equipe de marketing, Consultor de sustentabilidade Processo de aprovação Aprovação final do CEO antes da produção em massa

Um briefing detalhado da embalagem garante que o design esteja alinhado à identidade da marca e às diretrizes regulatórias.

Com o modelo de entregáveis de projeto do ClickUp, suas equipes podem acompanhar os principais entregáveis, revisões e processos de aprovação durante todo o projeto.

Um briefing de cliente só é eficaz quando é estruturado, claro e acionável. Esses exemplos do mundo real mostram como diferentes setores usam briefs de clientes para alinhar equipes, definir expectativas e garantir uma execução tranquila do projeto.

Dicas para aprimorar os briefs de clientes

Até mesmo briefs bem estruturados podem não funcionar se não tiverem clareza, envolvimento ou profundidade estratégica. Além de listar objetivos e cronogramas, um briefing poderoso para o cliente deve influenciar a ação, eliminar o atrito e inspirar melhores resultados. Veja como elevar os briefings de seus clientes a um novo patamar.

Comece com uma visão de projeto de uma linha

As pessoas não se lembram de páginas de detalhes - elas se lembram de uma única e clara conclusão. Abra seu briefing com um resumo de uma frase que defina a direção instantaneamente.

🔹 Em vez de: "Desenvolva um novo aplicativo com usabilidade aprimorada e melhor navegação. "✅ Diga: "Crie uma experiência móvel sem atritos que torne o checkout 50% mais rápido. "

Uma abertura bem elaborada ancora todo o briefing, garantindo que todas as partes interessadas estejam alinhadas com o objetivo principal antes de entrar em detalhes específicos.

7 Estratégias incríveis para o gerenciamento de projetos de clientes

Aborde o que pode dar errado antes que aconteça

A maioria dos briefs se concentra no que precisa ser feito, mas poucos antecipam os possíveis obstáculos. A identificação proativa dos riscos economiza tempo, orçamento e frustrações posteriores.

Inclui uma seção "O que observar" que abrange:

Possíveis gargalos (por exemplo, aprovações atrasadas, diretrizes de marca pouco claras)

Limitações técnicas (por exemplo, restrições de plataforma, problemas de integração)

Dependências externas (por exemplo, esperar por ativos de terceiros)

Um briefing que planeja os desafios cria uma execução mais tranquila desde o primeiro dia.

Certifique-se de que cada entregável seja acionável

Briefs vagos levam a desvios de escopo, interpretações errôneas e revisões excessivas. Cada entrega deve ter um formato, um objetivo e um proprietário claros.

"Projetar uma página de destino para a campanha. " ✅ "Entregar uma página de destino de alta conversão (mobile-first) com um formulário de captura de leads, três posicionamentos exclusivos de CTA e uma cópia otimizada para SEO. "

Se uma entrega não puder ser visualizada instantaneamente, ela precisa de mais clareza.

10 modelos de gerenciamento de clientes no PowerPoint e ClickUp

Elimine as coisas sem importância e mantenha apenas o que é essencial

Um briefing não é uma redação. Ele deve ser fácil de ler, de alto impacto e sem detalhes desnecessários.

Use tabelas, marcadores e cabeçalhos de seção para facilitar a digestão das informações

Remova tudo o que não afeta diretamente a execução

Mantenha-o no tamanho mínimo necessário para total clareza - nem uma palavra a mais

Se os participantes precisarem de uma reunião separada apenas para entender o briefing, é porque ele é muito longo.

Fale a língua das partes interessadas

Um designer, um desenvolvedor e um estrategista de marketing processam as informações de forma diferente. Um bom briefing se adapta ao seu público, em vez de forçar cada participante a ler instruções genéricas.

Como ajustar sua redação com base em quem está lendo

Para profissionais de criação: Descreva o tom, a disposição e a identidade da marca em vez de apenas "torná-la moderna"

Para desenvolvedores: Liste os requisitos da plataforma, as integrações e as expectativas de funcionalidade

Para executivos: Concentre-se em metas de alto nível, ROI e alinhamento estratégico

Um briefing que atenda às necessidades de cada equipe desde o início evita perguntas intermináveis de acompanhamento.

você sabia? O termo "parte interessada " vem originalmente dos jogos de azar do século XVI, em que uma "parte interessada" era a parte neutra que mantinha as apostas Hoje em dia, os participantes têm algo igualmente valioso: a direção, as aprovações e as expectativas do projeto, o que torna a comunicação clara essencial para manter tudo sob controle.

Termine com uma forte chamada à ação

Um briefing deve informar e estimular a ação. Conclua com uma diretriz clara para que os participantes saibam exatamente o que acontecerá em seguida.

"Entre em contato conosco se tiver dúvidas. "✅ "Revise e confirme até sexta-feira para que a produção possa começar na segunda-feira. "

Todo bom briefing de cliente é um projeto para ação, alinhamento e sucesso. Ao torná-lo inequivocamente claro, mensurável e fácil de digerir, você garante que todos estejam alinhados antes do início do trabalho real.

10 modelos gratuitos de propostas de projetos em Word, Excel e ClickUp

Transforme os briefs de clientes em uma vantagem competitiva

Um briefing do cliente é a base de um relacionamento de trabalho tranquilo, garantindo que todas as partes interessadas estejam alinhadas desde o início. Um briefing bem estruturado elimina a confusão, define as expectativas e prepara o terreno para alcançar os resultados desejados sem revisões desnecessárias.

Desde a integração do cliente até o gerenciamento de todo o projeto, um briefing sólido mantém a execução no caminho certo. Quando combinado com o software de gerenciamento de projetos correto, ele se torna uma ferramenta dinâmica para acompanhar o progresso, simplificar as aprovações e garantir uma colaboração perfeita.

Deseja simplificar o gerenciamento de briefs e tornar cada projeto mais eficiente? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo!