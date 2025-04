É difícil fazer anotações em reuniões e participar de discussões simultaneamente. Felizmente, os dispositivos de anotações com IA, como o Plaud Note, tornaram nossa vida muito mais fácil. Eles permitem a gravação de voz e a transcrição de áudio com IA avançada.

No entanto, o Plaud Note é um dispositivo físico de anotações que funciona melhor para estudantes, educadores, médicos, consultores e outros profissionais que desejam gravar conversas face a face ou chamadas telefônicas.

Mas e quanto à gravação de reuniões virtuais ou webconferências? O Plaud Note não funciona bem para isso. Além disso, ele não lista os itens de ação importantes. Então, o que você deve usar em vez disso?

Nesta postagem do blog, discutimos as 10 principais alternativas do Plaud Note para ajudá-lo a gerenciar as anotações de reuniões com eficiência.

resumo de 60 segundos: Aqui estão as 10 melhores alternativas ao Plaud Note em 2025: ClickUp: Melhor para escrever com IA, fazer anotações e gerenciar projetos Notion: Melhor para centralizar notas e tarefas Coda: Melhor para analisar decisões de reuniões Obsidian: Melhor para fazer anotações pessoais Avoma: Melhor para capturar detalhes em reuniões com clientes Evernote: Melhor para fazer anotações digitais Bear: Melhor para adicionar esboços às anotações HiDock: Melhor para gravar chamadas telefônicas AudioPen: Melhor para converter notas de voz em texto FoCase REC: Melhor para converter notas de voz em texto

O que é o Plaud Note?

O Plaud Note é um gravador de voz pequeno (do tamanho de um cartão de crédito), alimentado por IA, projetado para gravar reuniões, chamadas e palestras. Ele apresenta gravação em modo duplo, permitindo gravar sons ambientes e chamadas telefônicas.

O dispositivo usa o modelo Whisper da OpenAI para transcrever gravações em texto e o ChatGPT para resumir as anotações. O Plaud Note vem com acessórios como um estojo magnético, um adaptador de carregamento USB e um adaptador de conversão Tipo C, o que o torna uma ferramenta de hardware eficiente para gravação e transcrição de áudio.

5 Limitações do Plaud Note

Como ocorre em quase todos os dispositivos tecnológicos, os benefícios vêm com algumas desvantagens. Algumas das limitações do Plaud Note incluem:

Precisão em ambientes barulhentos: O Plaud Note pode enfrentar desafios em ambientes barulhentos ou com muita gente, pois os sons de fundo podem afetar a clareza da fala e reduzir a precisão da transcrição com IA

Discussões complexas ou técnicas: O dispositivo pode ter dificuldades para transcrever conversas altamente especializadas ou complexas, levando a possíveis erros de resumo ou compreensão

Baixa duração da bateria: Para uso em trânsito, a duração da bateria pode ser uma limitação, especialmente em reuniões prolongadas ou durante viagens, o que pode exigir recargas frequentes

Preocupações com a privacidade: Como o Plaud Note grava as conversas, os usuários podem ter preocupações com a segurança e a privacidade de informações confidenciais, especialmente sobre como os dados são armazenados ou transmitidos

10 melhores alternativas ao Plaud Note em 2025

Aqui estão algumas das melhores alternativas ao Plaud Note com diferentes estratégias e recursos de anotações:

1. ClickUp (melhor para escrever com IA, fazer anotações e gerenciar projetos)

Crie resumos de notas de reuniões e itens de ação com o ClickUp Brain

Digamos que você use o Plaude Note para gravar uma reunião com um cliente. No meio da reunião, você percebe que esqueceu de pressionar o botão de gravação ou que o Note está ficando sem bateria. Os pontos importantes não foram registrados e você terá que quebrar a cabeça mais tarde para escrever os itens de ação.

O ClickUp evita esse incômodo. É o aplicativo tudo para o trabalho que combina anotações e gerenciamento de projetos - tudo com tecnologia de IA.

O AI Notetaker do ClickUp integra-se às reuniões do Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, transcreve toda a discussão da reunião e cria resumos inteligentes. O software de anotações com IA vai além e também lista os itens de ação. Dessa forma, você não precisa ler a transcrição ou o resumo da reunião para descobrir o que precisa fazer em seguida.

Espere, isso fica ainda mais interessante! Você pode transformar todos os itens de ação em tarefas e monitorá-las no ClickUp. Isso facilita o andamento das coisas.

Além disso, a transcrição da reunião, o arquivo de áudio e o resumo são salvos no ClickUp Docs para que você possa consultá-los posteriormente. Adicione facilmente comentários ou atribua itens de ação aos membros da equipe diretamente no Docs.

Gerencie transcrições e resumos de reuniões no ClickUp Docs

Deseja verificar algo em suas anotações de reunião? Não é preciso vasculhar os manuscritos. O ClickUp Brain, o assistente de IA do ClickUp, permite que você pesquise transcrições para qualquer detalhe específico.

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente Pesquise insights de reuniões facilmente com o ClickUp Brain

Você também pode usar o ClickUp Brain para transcrever arquivos de áudio, resumir discussões de reuniões e traduzir anotações.

Se você está procurando uma ferramenta para anotar pensamentos e ideias, o ClickUp também ajuda com isso. Com o ClickUp Notepad, você pode fazer anotações, formatá-las adequadamente, convertê-las em tarefas e acessá-las facilmente pelo navegador ou aplicativo móvel.

Precisa de ajuda para começar a gerenciar as notas de reunião? Experimente os modelos do ClickUp. O ClickUp Meeting Notes Templates ajuda a organizar as diretrizes e as anotações da reunião em um único documento.

Para organizar anotações pessoais, use o ClickUp Cornell Notes Template . Ele fornece um layout de tabela simples para organizar as informações de forma organizada. Além disso, o ClickUp Knowledge Base Template funciona muito bem para criar uma extensa biblioteca de notas ou recursos de projetos.

Melhores recursos do ClickUp

Crie tarefas a partir de anotações de reuniões e acompanhe o progresso com o ClickUp Tasks

Obtenha resumos e itens de ação publicados no Chat com o ClickUp Brain

Faça anotações, gerencie uma agenda e defina itens de ação com o ClickUp Meetings

Defina lembretes de comentários e conversas com o ClickUp Reminders para que você não perca discussões ou acompanhamentos importantes

Colabore em tempo real ou de forma assíncrona usando os quadros brancos digitais ClickUp

Limitações do ClickUp

Ele tem uma curva de aprendizado acentuada devido à grande variedade de recursos

Preços do ClickUp

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Essa é a vantagem especial do ClickUp: oferecer a maioria das ferramentas necessárias para organizar os projetos em um só lugar. Ele não só permite o gerenciamento e a atribuição, mas também oferece outras ferramentas no mesmo ambiente, como Documentos, onde é possível fazer anotações e relatórios, e integração com calendário e e-mails, tudo em um só lugar. Não há necessidade de usar programas externos ou aplicativos diferentes para cada função.

2. Notion (melhor para centralizar notas e tarefas)

via Notion

O Notion é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que o ajuda a organizar anotações, acompanhar tarefas e criar listas de verificação. Você pode usá-lo para centralizar notas de reuniões e itens de ação, gerenciar transcrições de reuniões e atualizar listas de tarefas para que toda a equipe permaneça informada.

Personalize um modelo de nota de reunião ou um simples documento do Notion para fazer anotações ao vivo durante uma reunião. Além disso, a ferramenta de IA do Notion lista automaticamente os itens de ação e informações importantes das notas de reunião. No entanto, ao contrário do Plaud Note, o Notion não registra as notas de reunião. Portanto, se você estiver procurando uma ferramenta com recursos de anotações e de gerenciamento de projetos, o Notion talvez não seja ideal para você.

Melhores recursos do Notion

Crie e compartilhe anotações com colegas de equipe

Gere resumos, tabelas ou listas de tarefas a partir de anotações com a ferramenta de inteligência artificial do Notion

Consulte as anotações da reunião juntamente com as tarefas do projeto

Colabore facilmente com edição e comentários em tempo real, mantendo as equipes alinhadas e produtivas

Limitações do Notion

Ele tem uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários, especialmente com configurações complexas

O Notion apresenta problemas de desempenho com grandes bancos de dados, causando atrasos

Preços do Notion

Plano gratuito

Plano Plus: US$ 12 por assento/mês

Plano de negócios: US$ 18 por assento/mês

Plano Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Notion

G2: 4. 7/5 (mais de 5900 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 2700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

eu uso o Notion literalmente para controlar tudo em minha vida pessoal e profissional. Ele é incrivelmente versátil - você pode criar anotações, gerenciar projetos, criar bancos de dados e organizar tarefas, tudo em um só lugar. Adoro o fato de ele ser personalizável, o que me permite adaptá-lo às minhas necessidades exatas, seja para acompanhamento de metas, anotações de reuniões ou planejamento de conteúdo.

3. Coda (melhor para analisar decisões de reuniões)

via Coda

O Coda é um software de colaboração de documentos que permite gerenciar anotações de reuniões, informações de projetos e itens de ação em um só lugar. Você pode usar modelos com blocos de construção, como tabelas de votação, para registrar decisões de reuniões rapidamente. Os modelos de anotações do Coda também vêm com emojis para registrar os sentimentos dos participantes e tomar decisões de acordo.

Enquanto você faz anotações de reuniões ao vivo, a ferramenta de IA do Coda analisa automaticamente os pontos importantes e os destaca na parte superior do documento. Você pode integrar o Zoom, o Google Calendar e o Teams para organizar reuniões e gravações de forma eficiente.

Melhores recursos do Coda

Compartilhe anotações com membros da equipe ou clientes enviando-as por e-mail diretamente do documento de anotações

Visualize as anotações da reunião com modelos de resumo

Crie tabelas para registrar pontos de ação rápida discutidos nas reuniões

Limitações do Coda

Ele não oferece recursos de transcrição de reuniões ou tradução de notas

Preços do Coda

Gratuito

Pro: US$ 12/mês

Equipe: US$ 36/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Coda

G2: 4. 7/5 (mais de 460 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Coda?

Ele tem inúmeras possibilidades. Você pode escrever documentação, criar tabelas (complexas), criar páginas dentro de páginas, mencionar pessoas e páginas, integrar com o Miro, Google Sheets/Docs/etc, inserir imagens, links... Acho que é a ferramenta mais completa que já usei. Alguns recursos e possibilidades não são muito claros e intuitivos. Embora a interface seja muito fácil de usar, é preciso descobrir como usar determinadas funções.

Fato divertido: 95% dos profissionais estão abertos a permitir que avatares de IA assumam as tarefas da reunião. Isso mostra a importância crescente das ferramentas de IA para tornar as reuniões mais produtivas.

4. Obsidian (melhor para anotações pessoais)

via Obsidian

O Obsidian é uma ferramenta pessoal de anotações e gerenciamento de conhecimento que o ajuda a organizar seus pensamentos de forma flexível e criativa. Ele usa a linguagem de texto Markdown simples, o que facilita a criação de mapas mentais para suas anotações e a visualização de como elas se conectam.

Isso o torna especialmente útil para escritores, pesquisadores e pensadores que desejam visualizar e vincular ideias. A Obsidian também permite que você organize suas anotações usando tags. Você também pode arrastar e soltar as anotações para adicioná-las a pastas separadas.

Melhores recursos do Obsidian

Visualize as conexões entre as anotações por meio de um gráfico interativo, facilitando a visualização das relações em sua base de conhecimento

Personalize seu espaço de trabalho com uma ampla variedade de plugins e temas e adapte o aplicativo às suas necessidades

Armazena todas as anotações localmente, garantindo privacidade e acesso off-line

Limitações do Obsidian

Pode levar algum tempo para se acostumar com a interface

Alguns usuários relatam que o recurso de pesquisa da Obsidian não funciona corretamente

Preços da Obsidian

Uso pessoal: Gratuito

Uso comercial: US$ 50 por ano

Avaliações e resenhas da Obsidian

Capterra: 4. 8/5 (mais de 30 avaliações)

G2: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Obsidian?

O Obsidian é o melhor aplicativo de anotações que já usei, e a capacidade de conectar anotações e organizá-las em um wiki pessoal o torna muito útil. A comunidade é esmagadora porque os inúmeros plugins podem ficar fora de controle.

Você sabia? A Obsidian oferece mais de 500 plug-ins da comunidade. Você pode usar os plug-ins para personalizar amplamente sua experiência de anotações, desde a integração de sistemas de gerenciamento de tarefas até a visualização de suas anotações.

5. Avoma (melhor para registrar detalhes em reuniões com clientes)

via Avoma

O Avoma é uma das melhores alternativas ao Plaud para empresas que buscam um assistente de reunião com tecnologia de IA. Ele grava automaticamente chamadas de vendas, transcreve reuniões e chamadas em tempo real e gera capítulos inteligentes para que você possa encontrar facilmente informações relevantes.

Além disso, a ferramenta de IA da Avoma detecta automaticamente os principais tópicos discutidos em reuniões de clientes e os armazena em seu banco de dados. A plataforma oferece recursos como reconhecimento de fala, transcrição de IA, gerenciamento de agenda e rastreamento de itens de ação. A Avoma também se integra a ferramentas populares como Salesforce, HubSpot e Zendesk Sell.

Melhores recursos do Avoma

Simplifique as reuniões para equipes voltadas para o cliente com agendamento perfeito, gerenciamento de agenda e videoconferência

Aumente a produtividade com anotações em tempo real, itens de ação e gerenciamento de tarefas

Obtenha insights com a ferramenta de transcrição automatizada, análise e rastreamento de palavras-chave para tomar decisões mais inteligentes

Limitações do Avoma

Alguns usuários relatam imprecisões na transcrição em tempo real

Preços da Avoma

AI Meeting Assistant: US$ 29 por usuário/mês

Inteligência Conversacional: US$ 69 por usuário/mês

Revenue Intelligence: US$ 99 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Avoma

G2: 4. 5/5 (mais de 1300 avaliações)

Capítulo: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Avoma?

O Avoma é uma ótima ferramenta, pois elimina a necessidade de fazer anotações detalhadas durante as reuniões (ou de fazer qualquer tipo de anotação). Ele captura com eficiência uma transcrição das reuniões e resume os principais pontos e objetivos para que seja fácil entender o que foi discutido e em que tom.

📮 ClickUp Insight: 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e buscando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!

6. Evernote (melhor para fazer anotações digitais)

via Evernote

O Evernote é um aplicativo de anotações digitais que permite adicionar texto, fotos, PDFs e recibos para armazenar todas as informações em um só lugar. Ele ajuda você a se manter organizado com seus recursos de pesquisa, anexos de arquivos e lembretes alimentados por IA. Além disso, os recursos de colaboração do Evernote facilitam a tomada e a edição de notas de reunião em tempo real.

Você pode adicionar palavras-chave, títulos, datas e etiquetas às suas notas e criar filtros para acesso rápido. O Evernote também permite digitalizar documentos e salvá-los como notas para que você tenha todos os arquivos necessários em um só lugar. Seu recurso mais útil é a capacidade de criar tarefas dentro de suas notas para um melhor contexto.

Melhores recursos do Evernote

Use a pesquisa avançada com OCR para encontrar rapidamente o texto em anotações, imagens e anexos

Sincronize as anotações em todos os dispositivos, permitindo o acesso e a edição de qualquer lugar

Visualize suas anotações a qualquer momento com acesso off-line

Recorte páginas e artigos da Web e adicione-os às suas anotações para criar uma base de conhecimento

Limitações do Evernote

Alguns usuários relatam que não conseguem acessar suas anotações off-line

Preços do Evernote

Gratuito

Evernote Premium: US$ 7,99 por mês

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4. 4 (mais de 2000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 8200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Evernote?

A consolidação da formação de notas em um ritmo surpreendente tornou-se muito mais fácil e eficiente, o que é fascinante. Conseguimos manter um alto nível de desempenho e, ao mesmo tempo, controlar várias anotações para cada evento específico e organizá-las usando blocos de anotações e etiquetas para facilitar a localização de informações pertinentes é predominante. Manter todos na mesma página e atualizados com o gerenciamento de projetos, reuniões e atividades diárias é fácil com o Evernote.

7. Bear (melhor para adicionar esboços às anotações)

via Bear

O Bear é um aplicativo de anotações simples e estético para usuários da Apple. Ele permite que você anote e organize facilmente suas ideias, tarefas e projetos com texto, fotos, tabelas e listas de tarefas em uma única nota. O Bear usa a formatação Markdown, facilitando a formatação e a organização de suas anotações de forma limpa e flexível.

A melhor parte é que você pode adicionar esboços às suas anotações usando o lápis da Apple ou o dedo. Deseja exportar suas anotações para outra plataforma ou imprimi-las? Baixe-as nos formatos PDF, Word doc, HTML ou JPG.

Você pode criar notas de voz ou anexar texto a notas existentes no Bear usando sua voz no Apple Watch. O Bear transcreverá sua fala em texto dentro da nota.

Os melhores recursos do Bear

Desfrute de uma interface simplificada e atraente para fazer anotações com facilidade

Use o OCR para extrair texto de imagens e PDFs para uma melhor organização

Importe e exporte notas sem esforço, facilitando o gerenciamento de seu conteúdo

Adicione anotações em diferentes idiomas com suporte multilíngue

Criptografe as anotações para aumentar a privacidade

Limitações do Bear

Está disponível apenas em dispositivos Apple

Preços do Bear

Gratuito

Profissional: $2,99/mês

Avaliações e críticas do Bear

G2: 4. 6/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Revisões suficientes do Note

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bear?

Gosto do fato de o aplicativo Bear ser minimalista de propósito. Portanto, há muito poucas distrações se você estiver usando o aplicativo para fazer anotações, ter ideias ou criar conteúdo para o seu blog. Ele é muito fácil de usar, oferece muitas otimizações e também vem com vários atalhos de teclado. Não gosto da opção padrão de salvar as anotações no armazenamento do iCloud.

8. HiDock (melhor para gravar chamadas telefônicas)

via HiDock

Assim como o Plaud Note, o HiDock também é um anotador portátil com IA que combina recursos de encaixe de laptop com gravação de chamadas por Bluetooth, permitindo que você capture chamadas de voz ou reuniões virtuais. Ele grava, transcreve e resume discussões de reuniões usando o modelo GPT-04.

Você pode usar suas marcas de voz com tecnologia de IA para destacar pontos-chave e editar nomes de oradores em anotações de reuniões para maior clareza. O HiDock também permite que você transfira facilmente as anotações para o Notion ou o Google Docs, sem a necessidade de copiar e colar manualmente as anotações.

Melhores recursos do HiDock

Use o recurso de cancelamento de ruído bidirecional para obter melhor precisão de transcrição

Aproveite a identificação do locutor, tornando o reconhecimento de voz fácil e preciso

Acesse a transcrição de IA gratuita e vitalícia e transcreva perfeitamente a partir de qualquer bate-papo de voz ou software de reunião virtual

Transcreva notas de reuniões em 57 idiomas

Limitações do HiDock

Ocasionalmente, há problemas com o upload de reuniões com mais de 30 minutos, o que afeta a experiência do usuário

Preços do HiDock

uS$ 329 por usuário

Avaliações e resenhas do HiDock

Não há comentários suficientes

9. AudioPen (melhor para converter notas de voz em texto)

via AudioPen

O AudioPen ajuda você a transformar anotações de voz desorganizadas em um texto claro e resumido.

Basta gravar sua voz, e o AudioPen removerá os preenchimentos, como "ummms" e "like", enquanto organiza seus pensamentos em anotações claras e legíveis. Ele permite que você personalize o estilo de suas anotações, com opções para copiar o estilo de escritores famosos como Shakespeare.

Com suporte a vários idiomas e oferecendo integração Zapier, o AudioPen facilita a exportação de suas anotações para mais de 5.000 aplicativos, incluindo o Notion, para um gerenciamento de anotações perfeito.

Melhores recursos do AudioPen

Personalize as anotações alterando estilos ou adicionando tags e pastas para atender às suas necessidades

Converta notas de voz em memorandos, e-mails e artigos

Publique notas na Web para facilitar o compartilhamento

Limitações do AudioPen

A versão gratuita limita o ditado a apenas três minutos e dez resumos

Preços do AudioPen

Gratuito

Prime: US$ 99 por ano

Avaliações e resenhas do AudioPen

Não há comentários suficientes

10. FoCase REC (melhor para gravar chamadas do iPhone)

via FoCase REC

O FoCase REC é uma solução de hardware simples para gravar chamadas em dispositivos iPhone e Android. Usando tecnologia de vibração avançada, ele captura o som do fone de ouvido e o transforma em gravações de áudio nítidas. Esse dispositivo funciona com uma grande variedade de aplicativos, incluindo o WhatsApp, permitindo gravar chamadas de várias fontes.

Funciona muito bem para uso profissional - basta fixá-lo na parte de trás do telefone, pressionar o botão e começar a gravar. O FoCase Rec garante gravações de chamadas de alta qualidade com um design fácil de usar e ampla compatibilidade.

Melhores recursos do FoCase REC

Use o aplicativo móvel intuitivo para gerenciamento, reprodução e compartilhamento de chamadas gravadas sem esforço

Desfrute de uma operação perfeita com fixação magnética fácil para configuração rápida da gravação

Garanta a privacidade e a segurança com proteção por senha e opções convenientes de backup para armazenar gravações com segurança

Limitações do FoCase REC

O dispositivo pode não ser compatível com todas as capas de telefone devido à sua fixação magnética

Preços do FoCase REC

uS$ 79,00 por usuário

Avaliações e resenhas do FoCase REC

Não há comentários suficientes

Gerencie anotações de reuniões com o ClickUp

Todas as alternativas do Plaud Note acima oferecem alguns recursos essenciais. O Notion, o Coda e o Evernote funcionam melhor para organizar e filtrar notas. Outras ferramentas, como o Avoma e o HiDock, funcionam melhor se você precisar de um assistente de IA para transcrever e resumir suas reuniões.

No entanto, se você estiver procurando um aplicativo que faça tudo: gere transcrições de reuniões, resuma discussões, traduza atas de reuniões e crie automaticamente itens de ação para notas de reuniões, o ClickUp é o aplicativo de que você precisa.

Ele oferece recursos de IA para anotações, acompanhamento de tarefas e gerenciamento de projetos para que você tenha tudo em uma única plataforma, reduzindo a necessidade de trocar de aplicativo. O resultado? Ação rápida e melhor eficiência. Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e torne sua reunião mais produtiva!