Compartilhar ideias em um ambiente remoto pode ser complicado. Às vezes, são necessários 10 minutos de explicação verbal detalhada, três compartilhamentos de tela e um frustrado "Deixe-me enviar um e-mail. "

Mas há uma solução!

O recurso de quadro branco do Zoom muda completamente essa dinâmica. Integrado diretamente em sua reunião virtual, ele lhe dá a liberdade visual de que você precisa.

Esta postagem do blog dissipa a confusão em torno dos quadros brancos Zoom. De desenhos básicos a diagramas avançados de fluxo de trabalho, saiba como energizar suas próximas sessões remotas de brainstorming.

Se você quiser pular a disputa entre "tela compartilhada" e "quadro branco compartilhado" no Zoom, temos uma ferramenta bônus para ajudá-lo. Continue lendo!

Como desenhar no Zoom Whiteboard

A comunicação visual elimina a confusão ao participar de reuniões.

Os líderes de equipe podem usá-lo para mapear os fluxos do projeto em tempo real, os professores podem resolver equações passo a passo e as equipes remotas podem fazer um brainstorming da próxima grande descoberta. E os quadros brancos Zoom tornam tudo isso mais fácil.

Você não precisa ser um artista ou especialista em tecnologia para usar o Zoom de forma eficaz. De simples fluxogramas à criação de diagramas de fluxo de trabalho, as reuniões Zoom tornam toda colaboração virtual mais clara, rápida e impactante.

Aqui está um guia passo a passo para você acessar e usar o quadro branco do Zoom:

Etapa 1: inicie seu aplicativo Zoom

Localize o aplicativo Zoom em seu computador e clique duas vezes para abri-lo. Certifique-se de estar usando a versão mais recente do aplicativo para obter a funcionalidade ideal.

Etapa 2: inicie ou participe de uma reunião Zoom

Há duas maneiras de iniciar uma sessão do Zoom:

Crie uma nova reunião: Clique em Nova reunião para iniciar uma reunião imediatamente Ingressar em uma reunião existente: Se você tiver um ID ou link de reunião, clique em Ingressar e insira as informações necessárias para se conectar à sala Zoom

via Zoom

Etapa 3: Localize os controles da reunião

Uma vez na reunião, procure na parte inferior da tela os controles da reunião. Essa barra de ferramentas normalmente inclui opções como ativar/desativar o som, iniciar/parar o vídeo, compartilhar a tela e muito mais

Etapa 4: Encontre a opção Whiteboards

Você verá a opção Quadro branco nos controles da reunião. Clique nessa opção para prosseguir.

Se você não encontrar a opção Whiteboards, clique nos três pontos denominados Mais (...). Isso abrirá um menu com recursos adicionais

Etapa 5: Escolha ou crie um quadro branco

Para começar a criar um quadro branco, você pode:

1. Selecione um quadro branco existente

Se você já criou quadros brancos anteriormente, eles serão listados aqui. Veja o que você verá:

Todos os quadros brancos (tudo que você pode acessar)

Recente (seu trabalho mais recente)

Meus quadros brancos (aqueles que você criou)

Compartilhado comigo (material colaborativo)

Com estrela (seus favoritos)

Lixo (aqueles que você excluiu)

Projetos (coleções organizadas)

2. Crie um novo quadro branco

Se você quiser começar do zero, crie um novo quadro. Clique nele e um quadro branco em branco será aberto

você sabia? Você pode usar o Zoom Whiteboard em salas de reunião. Ele permite que cada grupo de discussão tenha seu próprio espaço colaborativo, tornando-o perfeito para atividades de grupos menores ou discussões durante reuniões maiores.

Etapa 6: Usando o quadro branco

Quando o quadro branco estiver aberto, observe as ferramentas de anotação no lado esquerdo da tela. Essa barra de ferramentas inclui várias ferramentas para desenhar, adicionar texto e muito mais

Etapa 7: Desenhar no quadro branco

Visualizar ideias é mais fácil com as ferramentas de desenho do quadro branco. Seja esboçando um conceito, delineando um plano ou adicionando anotações, essas ferramentas ajudam a dar vida aos seus pensamentos.

Veja aqui como fazer isso:

Selecione a ferramenta de desenho

Clique em ícones como Desenhar ou Caneta para começar a desenhar

Escolha as cores clicando no círculo colorido ao lado da ferramenta selecionada

Ajuste a espessura da linha usando as opções disponíveis ao lado do seletor de cores

Comece a desenhar

Pressione e mantenha pressionado o botão do mouse sobre a superfície do quadro branco

Arraste o mouse e mantenha-o pressionado para criar seus desenhos

Solte o botão do mouse quando quiser parar de desenhar

fato divertido: Durante as reuniões, você pode jogar jogos como jogo da velha ou forca diretamente no Zoom Whiteboard. É uma maneira criativa de quebrar o gelo ou adicionar diversão a uma sessão de brainstorming.

Etapa 8: colabore com os participantes

Se você quiser que outros participantes da reunião desenhem ou façam anotações no quadro branco, certifique-se de ativar as permissões de anotação. Você pode fazer isso por meio das configurações da reunião no mesmo menu em que acessou os quadros brancos.

Fato interessante: Você pode adicionar uma carinha sorridente, um polegar para cima ou até mesmo um popper de festa ao seu quadro branco. É uma ótima maneira de adicionar um pouco de personalidade e estilo visual às suas reuniões!

Etapa 9: Salve e exporte seu trabalho

O trabalho que você está fazendo é salvo automaticamente na nuvem. Você pode acessar seu quadro branco a qualquer momento a partir do seu espaço de trabalho Zoom.

Se necessário, você pode exportar facilmente o conteúdo do quadro branco em formato PDF, PNG e CSV.

Seção de bônus

Você pode desbloquear mais ações no painel do quadro branco. Basta clicar nos três pontos (---) ao lado de qualquer quadro branco e você verá essas opções:

Copiar link (compartilhe instantaneamente seus quadros brancos com outras pessoas)

Bloquear (evitar alterações indesejadas)

Renomeie (mantenha as coisas organizadas)

Duplicar (clonar seu trabalho)

Abrir em uma nova aba (mudar para a versão web)

Visualizar atividade (rastrear alterações)

Passe para o projeto (mantenha-se organizado)

Mover para a Lixeira (limpar)

Seguindo essas etapas detalhadas, você pode utilizar efetivamente o recurso de quadro branco do Zoom durante suas reuniões para colaboração e sessões de brainstorming.

Aplicações do mundo real dos quadros brancos Zoom

Vamos explorar alguns exemplos inspiradores de como as pessoas utilizaram os quadros brancos do Zoom. Essas técnicas podem ajudar a transformar seu quadro branco virtual em uma poderosa ferramenta de brainstorming.

Mapeamento mental

O mapeamento mental é particularmente benéfico para equipes criativas, profissionais de marketing e desenvolvedores de produtos que precisam organizar seus pensamentos visualmente.

via Zoom

Aqui estão algumas dicas para criar mapas mentais eficazes:

Comece com uma ideia central

Use cores diferentes para ramos diferentes

Use o Reconhecimento Inteligente para conexões limpas

Fluxos de processo

A criação de fluxos de processo é essencial para gerentes de projeto, equipes de operações e analistas de negócios que precisam esclarecer as etapas do fluxo de trabalho.

via Zoom

Veja aqui como começar a mapear seu processo:

Utilize formas para etapas

Adicione setas para direção

Inclua caixas de texto para explicações

Linhas do tempo do projeto

As linhas do tempo do projeto mantêm profissionais como planejadores de eventos e desenvolvedores de software no caminho certo. Eles podem visualizar o progresso e os prazos.

via Zoom

Experimente estas dicas:

Desenhe linhas horizontais para períodos

Use seções verticais para diferentes equipes

Adicione marcadores para marcos importantes

Diagramas de ensino

Os diagramas didáticos são essenciais para educadores e instrutores. Eles tornam as ideias complexas simples e memoráveis.

via Zoom

Veja aqui como criá-las:

Use várias cores para maior clareza

Incorporar etapas numeradas

Salve diagramas importantes para referência futura

Dica profissional: Organize seus quadros brancos em um repositório categorizado para referência futura.

Limitações do uso do Zoom Whiteboard para desenhar

Embora o Zoom seja uma plataforma versátil para reuniões virtuais, entender suas limitações ajuda a planejar sua colaboração virtual de forma mais eficaz. Aqui estão as principais limitações do Zoom:

O recurso de reconhecimento inteligente nem sempre é confiável: O reconhecimento inteligente do Zoom às vezes pode ser excessivamente zeloso, suavizando linhas e convertendo desenhos de forma livre em formas automaticamente A correção automática pode comprometer a precisão: Isso pode tornar os desenhos precisos menos exatos, pois ajusta suas linhas para se adequarem a formas predefinidas Documentos com várias páginas não são suportados: O quadro branco no Zoom não é compatível com documentos reais de várias páginas, limitando sua capacidade de apresentar informações complexas em várias páginas O tempo de sincronização aumenta com a complexidade: Quanto mais complexos forem seus desenhos, maior poderá ser o tempo de sincronização Os modelos não podem ser importados ou exportados: Os modelos estão bloqueados no ecossistema do Zoom, o que significa que você não pode importar seus modelos favoritos ou exportar modelos personalizados para usar em outras ferramentas Limite de tamanho: Desenhos complexos com muitos elementos podem atingir o limite de tamanho do Zoom, e você não saberá até que seu quadro branco comece a ficar lento Limite de armazenamento: Os usuários do Whiteboard Plus têm uma capacidade de armazenamento de 1 GB por quadro branco, enquanto todos os outros usuários estão limitados a 200 MB por quadro branco O requisito de conta exclui alguns participantes: Os quadros brancos só podem ser compartilhados com participantes que tenham uma conta Zoom, o que pode excluir convidados ou clientes que não usam o Zoom regularmente Não é possível usar os quadros brancos novo e clássico simultaneamente: Não é possível usar o novo Zoom Whiteboard e o quadro branco clássico simultaneamente na mesma reunião, o que pode confundir os usuários que fazem a transição entre as versões.

Explorar as alternativas do Zoom pode valer a pena para equipes que precisam de ferramentas de software de diagramação mais robustas, especialmente para necessidades de diagramação complexas ou sessões mais colaborativas.

Usando o ClickUp para desenhar durante as reuniões

Embora o Zoom Whiteboard seja uma ferramenta útil para esboços rápidos e brainstorming, o ClickUp oferece uma solução mais robusta.

Como o aplicativo mais completo para o trabalho, ele oferece um espaço de trabalho abrangente e conectado para visualizar ideias, criar diagramas e transformar planos em ação.

Veja como o ClickUp se destaca como um software de compartilhamento de tela:

Espaço criativo ilimitado para todo o seu conteúdo visual

Colaboração em tempo real que parece natural e responsiva

Compartilhe e acesse o trabalho de qualquer lugar, a qualquer hora

Integração direta com tarefas e projetos

Modelos personalizáveis para qualquer cenário

Conversão instantânea de ideias em itens acionáveis

Ciclos contínuos de feedback e iteração

Acompanhamento visual do progresso entre equipes

O conjunto de ferramentas visuais do ClickUp dá à sua equipe o poder de idealizar, organizar e executar em um só lugar.

Quadros brancos ClickUp

Os quadros brancos ClickUp foram criados para desenhar e fazer brainstorming. Ao contrário do Zoom Whiteboard, o ClickUp oferece uma tela com todos os recursos que permite desenhar diagramas e fluxogramas de nível profissional.

Visualize suas ideias criativas com os quadros brancos ClickUp para torná-las mais interativas

Com os quadros brancos ClickUp, você pode:

Elementos de arrastar e soltar : Comece a criar seu diagrama instantaneamente arrastando e soltando formas, conectores e caixas de texto no lugar. É rápido, fácil e intuitivo para que você possa se concentrar em suas ideias, não na ferramenta

Personalize formas e conectores : Personalize seu fluxo de trabalho usando formas personalizáveis e conectores inteligentes que se ajustam automaticamente à medida que você move os elementos. Mantenha seus diagramas limpos e com aparência profissional

Lidar com diagramas complexos : Não se preocupe com problemas de desempenho - os quadros brancos Zoom podem lidar com diagramas grandes e complexos sem atrasos ou demoras. Adicione vários elementos e reorganize-os sem nenhuma lentidão

Organize ideias de forma flexível : Crie fluxogramas, mapas mentais ou qualquer estrutura visual. Os quadros brancos ClickUp oferecem flexibilidade total para conectar ideias de forma organizada, com controle total sobre o layout e o design

Gere imagens com IA: É isso mesmo, adicione prompts para descrever suas ideias e os recursos de IA do ClickUp nos ClickUp Whiteboards as gerarão para você.

Mal pode esperar para experimentar o ClickUp em sua próxima reunião de brainstorming? Comece com esses modelos de quadro branco gratuitos projetados para vários casos de uso.

Experimente o gerador de imagens de IA no ClickUp Whiteboards para dar mais clareza às suas ideias!

Mapas mentais do ClickUp

Quando suas ideias visuais precisam de estrutura, o ClickUp Mind Maps transforma as discussões da reunião em planos de ação organizados.

Use os Mapas Mentais do ClickUp para estruturar suas ideias

O ClickUp Mind Maps permite:

Organização visual: Crie hierarquias claras com ramificações principais para conceitos-chave e sub-ramificações para detalhamentos

Edição dinâmica: Adicione, reorganize e modifique ramificações em tempo real à medida que as ideias se desenvolvem durante as discussões

Recursos colaborativos: Permita que os membros da equipe comentem, assumam a propriedade das seções e acompanhem o progresso diretamente no mapa mental

Integração de fluxo de trabalho: Converta ramificações em tarefas acionáveis, vincule-as a cronogramas de projetos e compartilhe planos visuais entre equipes

Reuniões ClickUp

O ClickUp não se limita apenas às ferramentas visuais. O recurso Meetings do ClickUp oferece maneiras poderosas de gerenciar suas reuniões, especialmente aquelas complicadas sessões de brainstorming.

Agendas de reunião e atribuições de tarefas : Configure agendas estruturadas e atribua tarefas durante as reuniões. Isso garante que você se mantenha no caminho certo e que todas as decisões importantes do seu quadro branco ou mapa mental sejam vinculadas diretamente a tarefas acionáveis

Anotador de IA: Não pode comparecer a uma sessão? Envie o Não pode comparecer a uma sessão? Envie o ClickUp AI Notetaker em seu lugar. As anotações da reunião, os itens de ação e os principais destaques serão agrupados para você!

Transforme seus recursos visuais em uma comunicação dinâmica

O ClickUp aprimora sua colaboração visual com esses dois novos recursos:

Compartilhe seu quadro branco no Zoom: Aproveite ao máximo a Aproveite ao máximo a integração do ClickUp com o Zoom compartilhando seus quadros brancos nas telas do Zoom para mostrar à sua equipe seus diagramas, fluxogramas ou mapas mentais em tempo real

Grave clipes no ClickUp para compartilhamento assíncrono e para manter sua equipe informada

Crie clipes ClickUp: Grave suas sessões do Whiteboard usando Grave suas sessões do Whiteboard usando clipes ClickUp e compartilhe-as de forma assíncrona para evitar reuniões desnecessárias

Veja o que nosso cliente, Briettny Curtner, gerente de programas da Utah Valley University, diz sobre o uso de quadros brancos.

Por fim, o recurso de quadro branco? Obcecado. Essa ferramenta era frequentemente usada durante reuniões de equipe para debater ideias ou elaborar determinadas iniciativas.

Não deixe que suas melhores ideias se percam na tradução

Enquanto o Zoom Whiteboard ajuda a visualizar pensamentos, o ClickUp transforma cada esboço em fluxos de trabalho acionáveis que sua equipe pode implementar imediatamente.

Esteja você mapeando a estratégia do próximo trimestre, apresentando um novo design ou detalhando conceitos complexos, seus desenhos se tornam parte de um ecossistema maior em que os conceitos visuais fluem perfeitamente para tarefas, cronogramas e progresso rastreável.

Inscreva-se no ClickUp para colaborar e veja sua equipe avançar.