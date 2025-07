Kerry Campion: Usando o ClickUp para gerenciar meu trabalho e me destacar em uma nova carreira

Mudar de carreira pode ser uma das coisas mais assustadoras que você já fez, mas também é uma das mais gratificantes.

Se você está em um momento em que sente que precisa mudar ou se sempre sonhou em fazer algo diferente, agora é a hora de dar o salto!

Ouça a história de Kerry Campion, professora de inglês que se tornou especialista em redação SEO. 👏👏👏

“Foi um salto assustador, mas agora... meu trabalho integra minhas duas grandes paixões...”

Seguir esse novo caminho teve seus desafios; ela teve que aprender a gerenciar projetos de maneira eficaz. Felizmente, Kerry encontrou um aplicativo de gerenciamento de projetos confiável e flexível que a ajudou em cada etapa do caminho.

Aqui está Kerry falando sobre como o ClickUp a ajudou a construir relacionamentos sólidos com os clientes e a tornou mais confiante em sua nova função.

Tudo bem, Kerry. Estamos prontos para você! 🎙💁‍♀️

Conte-nos sobre você

Olá! Meu nome é Kerry, sou redatora de SEO em Valladolid, Castela e Leão, Espanha. 👋 😊

Eu era professora de inglês como segunda língua e comecei no mundo online com meu próprio blog e podcast para alunos de inglês. Enquanto construía isso, rapidamente me interessei muito mais em como divulgar meu blog para as pessoas certas do que em ensinar. Foi aí que descobri o SEO e não demorou muito para que eu decidisse dar o salto, me requalificar como redatora de SEO e deixar meu antigo negócio para trás.

Foi um salto assustador, mas agora, dois anos depois, estou desenvolvendo uma estratégia de conteúdo SEO para criadores de cursos, empreendedores online e empresas de SaaS.

Adoro que agora meu trabalho integre minhas duas maiores paixões: escrever e marketing, e que eu possa trabalhar com fundadores incríveis em todo o mundo. 💜

Além disso, também me ramifiquei no ramo de treinamento online e agora ensino outros redatores a se especializarem em redação SEO com meu curso, SERP Slayer. Então, tenho muitas coisas para fazer ao mesmo tempo: trabalhar com clientes, administrar meus negócios (para AMBOS os lados do meu negócio), construir e cultivar minha comunidade e apoiar meus alunos.

Entra no ClickUp — o salvador da minha sanidade. 😌 🙌

Como você ficou sabendo do ClickUp?

Todos me diziam para usar uma coleção de ferramentas, mas era muito trabalhoso ter que fazer tudo duas vezes em sistemas diferentes, além de ser um custo adicional enorme quando você precisa lidar com tantos softwares diferentes.

Como redatora, preciso fazer MUITAS anotações e precisava de um lugar para armazenar todos os documentos importantes dos projetos dos meus clientes e, de alguma forma, mesclá-los com meu sistema de gerenciamento de projetos.

As pessoas me recomendavam usar o Notion e o Asana, mas eu nunca me adaptei a ter que alternar entre os dois. Também não gostava da estrutura do Asana. Achava irritante ter todos esses “projetos” espalhados aleatoriamente por todo o lugar e queria organizá-los em algum tipo de hierarquia, o que descobri que o ClickUp oferece.

Para que você usa o ClickUp?

Eu uso o ClickUp para literalmente tudo, desde gerenciamento de marketing de conteúdo, planejamento de mídias sociais, gerenciamento de projetos de clientes, administração de negócios, finanças da minha empresa, colaboração com meu assistente, delegação de tarefas e até mesmo meus regimes de exercícios e planos alimentares!

Os redatores de SEO têm muitos documentos e planilhas circulando. Felizmente, o recurso Docs do ClickUp me permite centralizar todos os documentos importantes de cada um dos meus clientes em um só lugar. Também criei modelos de projetos e documentos para minhas perguntas de briefing, perguntas para chamadas de descoberta, análise de voz da marca e até escrevo o primeiro rascunho do meu texto ali mesmo, no ClickUp.

A visualização incorporada do ClickUp também tem sido ótima para me ajudar a gerenciar minhas planilhas importantes. Poder incorporar e editar uma planilha do Google diretamente no ClickUp tem sido extremamente útil. Agora não preciso mais procurar no meu Google Drive para encontrar a planilha relevante para os projetos dos meus clientes — ela está disponível na ponta dos meus dedos.

Eu também uso muito os formulários do ClickUp. Criei formulários de contato para que novos clientes em potencial possam entrar em contato comigo pelo meu site, preenchendo um formulário do ClickUp. Isso cria automaticamente uma nova tarefa na minha lista de “leads”, para que eu saiba que preciso fazer o acompanhamento. Também é uma ótima maneira de coletar depoimentos de clientes, pois eles podem enviar uma foto, dar uma classificação por estrelas e permitir a publicação do depoimento com uma caixa de seleção.

O ClickUp se tornou parte integrante da minha vida profissional (e pessoal) simplesmente porque é realmente o aplicativo que substitui todos os outros. 🔥

Com o Trello, eu precisava alternar entre vários painéis e não conseguia ver tudo o que estava acontecendo em uma única tela. Com o ClickUp, eu uso muito a visualização Calendário na guia “Tudo” para ver todos os meus projetos, prazos e reuniões em uma única tela

Com o Asana, nunca gostei de ter apenas “projetos” que não estavam agrupados como a hierarquia de espaços, pastas, listas e assim por diante do ClickUp. Também tentei integrar meu fluxo de trabalho com o Notion, mas percebi que o gerenciador de documentos nativo do ClickUp basicamente tornava isso redundante.

Resumindo, economizei dinheiro e tempo ao não precisar alternar entre diferentes sistemas e softwares. ⭐️

Qual é o seu recurso favorito do ClickUp?

É difícil escolher, pois há tantos recursos que eu adoro! Mas eu diria que a visualização Doc tem sido essencial para mim.

Criei modelos para todo o meu fluxo de trabalho, incluindo as perguntas que preciso fazer aos meus clientes durante nossas chamadas de descoberta e início. Agora, com o clique de um botão, não só tenho todo o fluxo de trabalho do projeto mapeado, mas também os modelos de documentos de que preciso para cada projeto. Um salva-vidas!

Edição colaborativa, opções de tipografia e muito mais no ClickUp Docs

Então, como tem sido seu fluxo de trabalho com o ClickUp?

Agora me sinto tão sofisticada! 💁‍♀️ 💻 ✨

Sinto-me uma verdadeira profissional, com sistemas e fluxos de trabalho reais que impressionaram tanto os meus clientes que agora todos comentam como é fácil trabalhar comigo e como o processo é tranquilo.

Agora, meu fluxo de trabalho de integração leva, em média, menos de 20 minutos. Antes, eu levava uma hora e meia!

Eu também fico sobrecarregada com muita facilidade, então o ClickUp realmente melhorou minha saúde mental, porque basta abrir a guia “tudo” na visualização do calendário e lá está: toda a minha programação. Eu adoro isso. Eu sei exatamente o que está acontecendo e o que esperar, e não há surpresas desagradáveis.

Com o dia que você economiza por semana, o que você consegue fazer agora que não tinha tempo antes?

Agora tenho tempo para levar meu cachorro para uma longa caminhada na floresta quase todos os dias. Antes do ClickUp e de organizar meus sistemas e fluxos de trabalho, não havia como eu tirar quase duas horas do meu dia de trabalho para fazer isso.

Agora que você é um usuário ávido do ClickUp, tem alguma dica para quem é novo ou está interessado em experimentar o ClickUp?

O ClickUp tem tantos recursos incríveis que você vai querer experimentar todos de uma vez, mas resista à tentação!

Assista aos vídeos de integração, use um dos fluxos de trabalho simples de exemplo e comece a partir daí. Pode ser mais complicado no início em comparação com outros softwares de gerenciamento de projetos, como Asana ou Trello, mas vá com calma e eu prometo que você NUNCA mais vai querer usar outra coisa. 😌

Obrigado por compartilhar sua história com o ClickUp conosco, Kerry, e pelos ótimos conselhos! 💜

Para saber mais sobre God Save the SERP e entrar em contato com Kerry, acesse o site dela, conecte-se com ela no LinkedIn e siga seus tweets no Twitter .

