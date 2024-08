Análise do Evernote vs Google Docs (recursos, preços)

Você não conhece a dor até anotar as principais informações em um nota adesiva apenas para perdê-lo antes de uma reunião superimportante. 😫

_Luta pertinente, não é mesmo?

Provavelmente foi isso que o levou a procurar o melhor aplicativo para fazer anotações.

Bem, você não precisa procurar mais.

Estamos lhe dando uma vantagem inicial com um confronto direto entre o Evernote e o Google Docs comparação.

Sim, existem outros aplicativos de notas como Microsoft OneNote, Dropbox Paper, Microsoft Word e Apple Notes.

No entanto, o Evernote e o Google Docs são praticamente os líderes nesse domínio e têm uma enorme base de usuários. É por isso que provavelmente é uma boa ideia começar comparando como eles se comparam entre si.

Neste artigo, descobriremos se Evernote ou Google Docs será o rei das anotações! 👑

Também sugeriremos uma alternativa poderosa ao Google Docs e ao Evernote que você pode experimentar hoje mesmo.

Vamos começar.

Nota: Primeiro, apresentaremos os principais recursos do Evernote e do Google Docs para explicar o que cada ferramenta oferece. Fique à vontade para pular para a comparação se isso for tudo o que você precisa.

O que é o Evernote?

via Evernote

Com o Evernote, você pode capturar uma ideia, criar uma nota rápida e pesquisar notas em qualquer lugar. É seguro dizer que ele é um peso-pesado da tomada de notas! 💪

Aqui estão alguns dos principais recursos do Evernote:

1. Capturador da Web

Você deve estar se perguntando: _um cortador de páginas da Web não é um recurso bastante padrão?

Sim.

O cortador da Web do Evernote pode capturar páginas da Web, artigos e arquivos PDF. A ferramenta também pode capturar páginas inteiras ou apenas as seções que você desejar.

Isso é ótimo. Então, o que há de único no web clipper do Evernote? 🤔

Ele permite que você faça capturas de tela sem anúncios e barras laterais que distraiam.

Não há mais anúncios direcionados irritantes em suas capturas de tela!

O web clipper também tem uma extensão para o navegador (Chrome, Safari, Firefox e outros) que permite salvar o que você vê na Web em sua conta do Evernote.

2. Funcionalidade de pesquisa

Diferentemente de uma nota adesiva, um aplicativo de anotações pode salvar todas as suas anotações.

_Mas e se você não conseguir encontrar a nota de que precisa no momento certo?

Não se preocupe. O Evernote garante que você não terá que sair em uma caçada no estilo Indiana Jones para encontrar suas anotações.

Uma palavra-chave

Onde e quando ela foi criada

Anexos de mídia, como um PDF, arquivo de imagens e arquivo de áudio

Pessoas associadas ou marcadas em uma nota

3. Notas de áudio

Não estou com vontade de digitar Notas da reunião durante um evento importante?

Não se preocupe. Você pode gravar e armazenar áudio diretamente no Evernote.

Sua versão gratuita permite gravar um arquivo de até 25 MB por nota. Com as versões pagas, você pode gravar até 200 MB por nota.

Já vimos os principais recursos do Evernote. Agora vamos ver o que o Google Docs tem a oferecer.

O que é o Google Docs?

via Google Docs

O Google Docs é um processador de documentos on-line que também funciona como uma ferramenta de anotações.

Como parte do Google Workspace o Google Docs permite que você crie e formate um documento do Google com outras pessoas em tempo real.

Isso significa que você pode dizer adeus às confusas conversas por e-mail e às estressantes interações em equipe. 👋

Vamos dar uma olhada em alguns dos recursos do Google Doc:

1. Histórico de versões

Ao trabalhar em projetos maiores ou com uma equipe, é fundamental acompanhar as edições feitas em documentos importantes.

_Por quê?

Talvez você queira responsabilizar a sua equipe pelo trabalho dela ou consultar as edições no futuro.

Com um Google Doc, você está a apenas um clique de distância para visualizar o histórico de versões de um documento.

Você poderá ver quem fez as edições e quando. Se necessário, você também pode restaurar uma versão mais antiga do documento do Google.

2. Complementos

O Google Docs pode ter funcionalidade limitada para edição, destaque, gerenciamento de projetos etc.

**Mas há uma solução para essa desvantagem.

Você pode ampliar a funcionalidade do Google Docs simplesmente adicionando um aplicativo de terceiros ao seu menu adicional.

Alguns dos complementos mais populares incluem Grammarly, Doc Builder, Mail Merge, Code Blocks, etc.

3. Digitação por voz

_Seu dia normal de trabalho é parecido com este?

Felizmente, você pode usar o recurso de digitação por voz da ferramenta para converter suas anotações de voz em texto.

Além disso, você pode fazer edições avançadas usando comandos de voz.

Tudo o que você precisa é de um gadget com um microfone embutido e pronto! 🎤

Agora que abordamos os principais recursos de nossas lendas da tomada de notas, você deve estar se perguntando quem se destaca como a realeza da tomada de notas.

Bem, é justo fazer uma comparação detalhada para descobrir quem vence essa batalha.

Evernote vs Google Docs

Vamos ver como o Evernote e o Google Docs diferem um do outro:

1. Colaboração

Suas ferramentas de anotações devem permitir que você compartilhe suas anotações rapidamente e as edite em tempo real com sua equipe.

A. Evernote

O Evernote permite que você compartilhe suas anotações com qualquer pessoa da sua equipe por meio de um convite por email.

Mas ele não possui recursos colaborativos que permitam trabalhar em uma nota simultaneamente com sua equipe.

Digamos que duas pessoas trabalhem em uma nova nota simultaneamente. O que acontece em seguida?

O Evernote cria duas cópias diferentes da nota! 🤦

Uma coisa é certa. A falta de recursos do Evernote para notas colaborativas entra em conflito com suas chances de ser a melhor ferramenta de anotações.

B. Google Docs

O Google Docs, por outro lado, assume a liderança na colaboração em equipe.

A principal diferença entre o Evernote e o Google Docs são os recursos de compartilhamento avançado do Google Docs. O Google Docs permite que você envie seu trabalho para uma pessoa específica ou para toda a sua equipe. Você também pode permitir que os colaboradores visualizem, comentem ou editem o documento. Já o Evernote não permite que os usuários trabalhem em um documento ao mesmo tempo.

Além disso, com recursos como comentários, menções de usuários e salvamento automático, o Google Docs supera o Evernote.

Mas nem tudo é ótimo aqui. O Google Docs está totalmente integrado ao Google Workspace. E se você não for um usuário do Google, isso pode ser problemático.

2. Organização de notas

A menos que você as organize de forma eficiente, suas anotações podem acabar enterradas em uma pasta e talvez nunca mais vejam a luz do dia. 💁

A. Evernote

Você pode organizar suas anotações usando cadernos, pilhas de cadernos, títulos e etiquetas no Evernote.

Veja como fazer isso:

Marque notas individuais para ajudar a identificá-las

Reúna notas com etiquetas semelhantes em um caderno

Organize os cadernos relacionados juntos usando uma pilha de cadernos

B. Google Docs

Vamos direto ao ponto. O Google Docs não tem um sistema de organização. Ao contrário da hierarquia do Evernote, o Google Docs depende das pastas do Google Drive para ajudá-lo a organizar suas anotações.

Você sabe o que isso significa.

Sem um gerenciamento cuidadoso, essa ferramenta pode criar um caos absoluto. 😕

Esta rodada vai para o Evernote.

3. Compatibilidade de plataforma

Talvez você queira fazer anotações no seu telefone enquanto estiver em trânsito ou acessá-las convenientemente no seu laptop.

É por isso que é essencial verificar a compatibilidade de uma ferramenta com diferentes dispositivos e sistemas operacionais.

A. Evernote

O aplicativo Evernote é praticamente compatível com todos os sistemas operacionais: macOS, Windows e Android.

Você também pode usar o Evernote em seu dispositivo Apple - iPhone, iPad e iPod touch.

B. Google Docs

O Google Docs faz parte do Google Workspace e pode ser instalado em várias plataformas, como qualquer outro aplicativo do Google. Isso inclui sistemas operacionais como Windows e Android.

Você pode instalar o aplicativo Google Docs em um dispositivo Android ou Apple.

Como ambas as ferramentas têm compatibilidade decente de plataforma, diríamos que esta rodada está empatada. 🤝

4. Gerenciamento de tarefas

para que serve uma _nota se não vamos criar e executar tarefas a partir dela?

Vamos ver o que nossas duas ferramentas de anotações podem oferecer nesse aspecto.

A. Evernote

Embora o Evernote se concentre na criação de listas de tarefas, ele tem algumas funções básicas de gerenciamento de tarefas recursos. Isso inclui a configuração de lembretes, datas de vencimento e atribuição de tarefas a membros da equipe.

Mas (por que sempre há um mas?) esses recursos de gerenciamento de tarefas são apenas uma parte do plano profissional pago do Evernote.

Seu plano gratuito só permite fazer anotações. Suspiro.

B. Google Docs

Assim como o Evernote, um Google Doc permite que você crie listas de tarefas também.

Mas é só isso.

Ele não tem nenhum outro recurso que possa resolver diretamente seus problemas de gerenciamento de tarefas.

No entanto, você pode usar comentários para atribuir algumas tarefas aos seus colegas de equipe. Mas isso só é gerenciável para uma equipe pequena e um número limitado de tarefas.

Não achamos que seja justo dar pontos a nenhuma das duas ferramentas de anotações para o gerenciamento de tarefas. 😥

5. Preços

A concorrência está ganhando força neste momento.

Enquanto o Evernote se sai bem na organização de notas, O Google Docs tem melhor colaboração em equipe recursos. A decisão final se resume ao preço. 💰

A. Evernote

O Evernote oferece três opções de preços:

Básico (gratuito) Formatação avançada Capturador da Web Sincronização de até dois dispositivos por conta Evernote E mais

Premium ($7,99/mês) Anotações em PDF Notas off-line Personalizado modelos no Evernote E mais

Business (US$ 14,99/usuário por mês) Histórico de atividades da equipe Colaboração em espaços compartilhados Gerenciamento da equipe E mais



B. Google Docs

O Google Docs é gratuito para pessoas físicas.

Mas, para empresas, é preciso comprá-lo junto com outros aplicativos do Google Workspace.

O Google Docs oferece três opções de preços:

Plano inicial para empresas (US$ 6/usuário por mês) reuniões em vídeo com 100 participantes 30 GB de armazenamento na nuvem/usuário Suporte padrão E mais

Plano Business Standard (US$ 12/usuário por mês) reuniões em vídeo com 150 participantes 2 TB de armazenamento na nuvem/usuário Suporte padrão (upgrade pago para suporte avançado) E mais

Plano Business Plus (US$ 18/usuário por mês) reuniões com vídeo com 250 participantes 5 TB de armazenamento na nuvem/usuário Controles de segurança aprimorados E mais **Compare o Google Docs com o Confluence! ### Google Docs vs. Evernote no Reddit



Fomos até o Reddit para ver onde as pessoas chegam com relação ao Google Docs Vs. Evernote. Quando você pesquisa Google Docs vs Evernote no Reddit se você está procurando uma ferramenta específica para fazer anotações, muitos usuários concordam que o Evernote é a melhor opção:

"Eu uso o Evernote para todas as notas, artigos e coisas que precisam de pouca organização (por exemplo, os cadernos do Evernote são suficientes)."

Outros Redditors observam que o Google Docs é uma opção melhor para escrever documentos e relatórios longos:

"Para mim, o Google Docs é mais parecido com o Word. Eu o uso para escrever documentos e relatórios."

_Você está pensando o que nós estamos pensando?

Para uma ferramenta de anotações e um criador de documentos com muitas limitações, esses planos de preços parecem irracionais. 😐

É por isso que nem o Evernote nem o Google Docs são as melhores ferramentas de anotações disponíveis atualmente.

Vamos recapitular rapidamente a comparação entre o Google Docs e o Evernote para mostrar a você o porquê:

Claro, o Evernote e o Google Docs têm alguns prós.

Ambos são compatíveis com várias plataformas, além da tomada de notas básicas.

A principal diferença entre o Evernote e o Google Docs é que o Evernote não tem recursos básicos de colaboração, e a versão gratuita não tem nenhum recurso de gerenciamento de tarefas. O Google Docs, por outro lado, não possui os principais recursos para organização de notas e gerenciamento de tarefas.

E o preço... ambas as ferramentas são simplesmente irracionais.

Você deve estar se perguntando:

Qual é a melhor ferramenta para fazer anotações?

Aqui está: é o Clique !

Faça o download do ClickUp para acessá-lo em qualquer dispositivo, a qualquer momento

O ClickUp é um dos mais bem avaliados ferramentas de produtividade e gerenciamento de projetos usadas por equipes produtivas em pequenas e grandes empresas.

está se perguntando como esse gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade pode ser o melhor aplicativo de anotações _? O ClickUp não é uma ferramenta de gerenciamento de projetos qualquer.

Ele tem recursos melhores para fazer anotações e é mais econômico do que o Evernote e o Google Docs. 😎

Aqui estão alguns de seus poderosos recursos de anotações:

1. Faça anotações em qualquer lugar com o Bloco de notas Com o Notepad do ClickUp, você pode criar quantas anotações quiser.

O Bloco de Notas suporta Edição de rich text que permite adicionar cabeçalhos, fonte em itálico, listas numéricas, trechos de código, sintaxe de destaque e muito mais.

Mas a cereja do bolo é que você pode converta qualquer uma de suas anotações em tarefas acionáveis .

Organize instantaneamente seus pensamentos com a Edição de Rich Text no Bloco de Notas do ClickUp

2. Crie bases de conhecimento com o Documentos Às vezes, você precisa criar mais do que apenas uma nota pessoal. É nesse momento que você pode usar o Docs do ClickUp.

Use-o para criar uma base de conhecimento para toda a sua equipe e compartilhe-a rapidamente usando um link.

Não há limite de páginas, portanto, você também não precisa limitar sua imaginação!

Você também pode organizar facilmente suas anotações criando subpáginas em uma página principal existente.

Adicione estrutura às suas anotações com subpáginas aninhadas no ClickUp Docs

3. Transforme ideias em ações com o Mapas mentais Deixe seu lado criativo brilhar com os Mind Maps do ClickUp.

Usando o Task Mode, você pode converter suas ideias em projetos, tarefas e conceitos.

O Blank Mode, por outro lado, permite que você faça brainstorming e desenhe mapas mentais de forma livre.

Faça um brainstorming de ideias e desenhe um mapa mental de forma livre no modo em branco do ClickUp

Esses recursos podem dar a qualquer outro aplicativo de anotações uma luta difícil.

Mas a grandiosidade do ClickUp não termina aí! 😎

Somos mais do que apenas uma ferramenta de anotações. Aqui está uma lista de alguns recursos úteis do ClickUp recursos :

ClickUp é a realeza das anotações!

Não há dúvida de que o Evernote e o Google Docs são boas ferramentas de anotações, mas ambos têm algumas desvantagens sérias.

Ambos são excessivamente caros e têm várias limitações em termos de organização, colaboração em equipe e recursos de gerenciamento de tarefas.

Mas como o ClickUp é mais do que apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos, ele tem mais recursos do que essas duas ferramentas juntas!

Com um sistema rico em recursos Plano Free Forever este aplicativo de produtividade traz o melhor do gerenciamento de tarefas, da tomada de notas e dos recursos de colaboração em equipe (e muito mais) em uma única plataforma. Aproveite o plano gratuito do ClickUp hoje mesmo para saber como é, de fato, a realeza das anotações! 👑

