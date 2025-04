10 melhores sistemas de CRM de varejo para aumentar o envolvimento do cliente e impulsionar as vendas

As marcas de varejo que pregam a experiência do cliente obtêm lucros três vezes maiores e se recuperam mais rapidamente em tempos difíceis. Esse é o poder inegável de colocar seus clientes em primeiro lugar. 🛍️

O que você deve procurar em um software de CRM para varejo?

Mas antes de entrar na onda do CRM de varejo, vamos garantir que você esteja escolhendo um vencedor! A jornada de cada comprador é única, assim como suas necessidades comerciais.

Aqui estão os componentes obrigatórios de CRM que devem ser priorizados:

Facilidade de uso: Escolha uma solução de CRM de varejo que seja fácil de usar e intuitiva. Com Escolha uma solução de CRM de varejo que seja fácil de usar e intuitiva. Com 40% dos usuários tendo dificuldades com ferramentas complicadas, opte por uma que seus funcionários de vendas possam dominar rapidamente. A recompensa? Menos erros e tomada de decisões mais rápida

Personalização: Adapte seu CRM às suas operações de varejo exclusivas! Personalize os painéis para destacar os produtos mais vendidos, otimizar os fluxos de trabalho de vendas de liberação e adaptar-se ao crescimento de sua empresa

Visão 360° do cliente: Entenda seus clientes como nunca antes. Use insights preditivos para entender os dados demográficos dos clientes, analisar o histórico de compras e criar campanhas de marketing hiperdirecionadas para incentivar a repetição de compras

Automação de vendas e marketing: Melhore o acompanhamento de carrinhos abandonados, monitore os pipelines de vendas e preveja a receita. Com Melhore o acompanhamento de carrinhos abandonados, monitore os pipelines de vendas e preveja a receita. Com 98% dos compradores de CRM considerando a automação um item obrigatório, ela é a chave para aumentar a velocidade das vendas, fazer vendas cruzadas e fechar negócios

Gerenciamento de leads omnichannel: Capture leads de todos os pontos de contato - on-line, na loja e nas mídias sociais. Priorize os clientes em potencial e encaminhe-os para os vendedores certos, melhorando as conversões e o envolvimento do cliente

Gerenciamento de pedidos e entregas: Aumente a eficiência do atendimento de pedidos em toda a sua cadeia de suprimentos. Da colocação à entrega, otimize seu Aumente a eficiência do atendimento de pedidos em toda a sua cadeia de suprimentos. Da colocação à entrega, otimize seu processo de CRM para um rastreamento perfeito e maior satisfação do cliente

Dica bônus: Aumente sua eficiência com o CRM móvel! capacite sua equipe de vendas para fechar negócios em qualquer lugar com uma estratégia de CRM compatível com dispositivos móveis. Até 2034, o mercado de CRM móvel ultrapassará os US$ 58 bilhões - com um aumento de 50% na produtividade e uma taxa de sucesso de 65%. Está claro por que os varejistas estão adotando a tecnologia móvel primeiro.

Fato divertido: Após uma implementação robusta de CRM, a maioria das empresas relata um aumento de 21% a 30% na receita de vendas. 🎉

As 10 melhores soluções de CRM para o varejo

18% das empresas adotam o software de CRM em seu primeiro ano. Em cinco anos, esse número salta para quase 65%. Então, o que está impulsionando essa rápida adoção?

O importante é manter-se à frente com operações mais inteligentes, conexões mais profundas com os clientes e melhores resultados comerciais. É por isso que os varejistas inteligentes se concentram na eficiência e no gerenciamento abrangente dos dados dos clientes. O sistema de CRM de varejo certo faz isso acontecer.

Pronto para conhecer os inovadores?

1. ClickUp (melhor para tarefas de varejo simplificadas e integração de CRM)

Simplifique o inventário, gerencie os pipelines de vendas e supervisione as estratégias de gerenciamento de relacionamento com o cliente com o CRM de varejo do ClickUp

Cansado de lutar com sistemas de CRM de varejo desajeitados que não atingem o objetivo? O ClickUp - o aplicativo completo para o trabalho - reescreve a narrativa com ferramentas alimentadas por IA para unificar os dados dos clientes, automatizar fluxos de trabalho e proporcionar experiências de destaque aos clientes.

No coração do CRM do ClickUp estão os fluxos de trabalho personalizáveis que se adaptam às necessidades específicas do varejo. Seja gerenciando o estoque em vários locais, rastreando as preferências dos clientes ou refinando as estratégias de vendas omnicanal, o ClickUp se adapta às suas operações.

Visualize seu sucesso no varejo exatamente como deseja com mais de 15 exibições dinâmicas, como Lista, Kanban e Gráfico de Gantt. Se você estiver preocupado com outras ferramentas em sua pilha de tecnologia, o ClickUp se integra a mais de 1.000 aplicativos.

Visualizações do ClickUp

Otimize sua estratégia de varejo visualizando e priorizando campanhas com a visualização dinâmica de gráfico de Gantt do ClickUp

Organize as contas sem esforço com as mais de 10 visualizações flexíveis de CRM do ClickUp para facilitar a segmentação dos clientes.

Aumente a produtividade automatizando tarefas que consomem tempo, como acompanhamentos, atualizações de inventário e lembretes por e-mail. Precisa de atualizações em tempo real? As ferramentas colaborativas do ClickUp alinham sua equipe com bate-papos integrados, compartilhamento de arquivos e comentários ao vivo - sem mudar de plataforma.

Mas isso é só o começo! O ClickUp oferece uma extensa biblioteca de modelos de CRM para ajudá-lo a começar rapidamente.

Modelo de CRM do ClickUp

Faça o download deste modelo Decole mais rápido, crie relacionamentos mais fortes com os clientes e gerencie seus fluxos de trabalho de varejo com o modelo de CRM do ClickUp

Um destaque é o ClickUp CRM Template, projetado para ajustar suas estratégias de gerenciamento de clientes de varejo . Centralize as operações, acompanhe o inventário e otimize os pipelines de vendas em uma plataforma única e intuitiva. O resultado? Uma equipe simplificada e compradores mais felizes e fiéis.

Veja por que você vai adorar este modelo:

Rastreie leads e conversões sem esforço para aumentar a receita

Consolide os dados dos clientes e o histórico de compras para um atendimento personalizado

Colabore sem problemas com bate-papos, comentários e compartilhamento de arquivos incorporados

Ideal para: Varejistas de vários locais que sincronizam o estoque, marcas de comércio eletrônico que ajustam as vitrines e varejistas híbridos que gerenciam canais on-line e off-line com atualizações em tempo real para uma operação mais tranquila

estudo de caso: Vamos explorar como a Lids, líder global em roupas esportivas, otimizou suas operações de varejo, aprimorou a colaboração e obteve resultados notáveis usando o ClickUp. ✅ O impacto do ClickUp na Lids: aumento de 66% na eficiência das reuniões semanais. As equipes agora colaboram de forma mais eficaz e tomam decisões mais rapidamente

💼 100+ horas economizadas entre as equipes. A automação e os fluxos de trabalho simplificados liberaram um tempo valioso para tarefas de alto impacto

Engajamento aprimorado em 25 lojas: O gerenciamento aprimorado do programa garantiu operações mais tranquilas e melhor alinhamento Junte-se à Lids e a inúmeros outros varejistas que usam o ClickUp para escalar de forma mais inteligente, economizar tempo e oferecer experiências de cliente excepcionais.

Melhores recursos do ClickUp

Painéis do ClickUp : Acompanhe visualmente o valor do tempo de vida útil do cliente, o tamanho das negociações (e as médias) e bloqueie o desempenho da equipe de vendas para garantir que as táticas de marketing estejam funcionando Acompanhe visualmente o valor do tempo de vida útil do cliente, o tamanho das negociações (e as médias) e bloqueie o desempenho da equipe de vendas para garantir que as táticas de marketing estejam funcionando

Monitore o desempenho da equipe, as métricas de estoque e as percepções de vendas que se adaptam aos seus KPIs de varejo

Defina as metas da equipe, acompanhe os marcos de vendas e visualize o progresso com o ClickUp Goals

Use a funcionalidade integrada de controle de tempo para monitorar como sua equipe utiliza o tempo em tarefas e processos de vendas

Aproveite a acessibilidade global com o CRM móvel, garantindo a produtividade além do escritório

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos e opções de personalização pode apresentar uma curva de aprendizado

Preço ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

Empresarial: US$ 12/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4000 avaliações)

Os usuários estão entusiasmados com os recursos de CRM do ClickUp, destacando sua flexibilidade e opções de personalização. Um crítico satisfeito da G2 diz:

Eu adoro o ClickUp! Uso-o para tudo na minha empresa, desde o gerenciamento do pipeline de vendas e do ciclo de vendas do CRM até as comunicações da equipe e os cronogramas de produção... O gráfico de Gantt me permite combinar tudo para ter uma visão geral completa do planejamento da produção

Eu adoro o ClickUp! Uso-o para tudo na minha empresa, desde o gerenciamento do pipeline de vendas e do ciclo de vendas do CRM até as comunicações da equipe e os cronogramas de produção... O gráfico de Gantt me permite combinar tudo para ter uma visão geral completa do planejamento da produção

Hack rápido: Quer transformar a maneira como sua empresa de varejo gerencia os clientes e impulsiona as vendas? Mergulhe nessas dicas práticas de CRM para elevar sua estratégia: Mapeie as jornadas dos clientes para identificar os principais pontos de contato e melhorar o envolvimento

Centralize o banco de dados de clientes para obter insights mais nítidos sobre preferências e histórico de compras

Automatize tarefas repetitivas, como acompanhamentos e atualizações de pedidos, para otimizar as operações de varejo

Gamifique a adoção do CRM para inspirar sua equipe de vendas e melhorar a retenção de clientes

2. Zoho CRM (melhor para escalabilidade e personalização)

via Zoho CRM

O Zoho CRM para varejo combina funcionalidade com personalização para simplificar suas operações comerciais. Essa solução omnichannel vai além do gerenciamento básico de dados do cliente, integrando vendas, marketing, suporte e inventário em uma única solução perfeita.

Adapte campanhas de marketing direcionadas, acompanhe o estoque em tempo real e melhore as comunicações com os clientes em um único painel. Quer você administre uma butique ou grandes lojas de varejo, o Zoho se adapta às suas necessidades, ajudando-o a aproveitar os insights para aumentar as compras repetidas.

Melhores recursos do Zoho CRM

Automatize o controle de estoque, o faturamento e o gerenciamento de pedidos

Exiba catálogos de produtos, permitindo que os clientes naveguem e comprem sem esforço

Capture tendências de mídia social para refinar sua estratégia de CRM e aumentar o envolvimento

Use a análise preditiva para identificar as preferências dos clientes e criar campanhas mais inteligentes

Limitações do Zoho CRM

Os usuários não técnicos podem precisar de treinamento para dominar os recursos avançados

Algumas funções avançadas exigem extensões, o que aumenta o custo

Preços do Zoho CRM

Gratuito

Padrão: $20/mês por usuário

Profissional: $35/mês por usuário

Enterprise: $50/mês por usuário

Última opção: $65/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (mais de 2700 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 6800 avaliações)

Veja por que um usuário do G2 prefere o Zoho CRM:

O Zoho é um dos CRMs mais bonitos, projetados e sem atritos que já usei. Sua interface de usuário é cativante e atraente, e sua disposição intuitiva da IU o torna adequado para o uso de todos.

O Zoho é um dos CRMs mais bonitos, projetados e sem atritos que já usei. Sua interface de usuário é cativante e atraente, e sua disposição intuitiva da IU o torna adequado para o uso de todos.

3. Salesforce (melhor para operações de varejo e B2B em larga escala)

via Salesforce

Lidar com processos complexos de vendas no varejo e com grandes bases de clientes não precisa ser algo pesado. O Salesforce oferece a precisão e a escalabilidade de que você precisa para simplificar os intrincados ciclos de vendas, unificar os dados dos clientes e melhorar as interações com os clientes em todos os canais.

Desde a previsão da demanda dos clientes até o gerenciamento de operações multicanal ou o desenvolvimento de relacionamentos entre empresas (B2B), o Salesforce o equipa com ferramentas robustas para tomar decisões orientadas por dados.

Melhores recursos do Salesforce

Combine dados de clientes on-line e off-line para marketing direcionado e experiências de comércio eletrônico mais rápidas e envolventes

Automatize a priorização de leads, otimize campanhas e acelere a resolução de problemas com agentes de IA autônomos e orientados por dados

Simplifique as operações integrando fornecedores, funcionários e interações com os clientes em uma plataforma unificada

Personalize cada ponto de contato com ferramentas escaláveis que se adaptam às operações de vendas de varejo em larga escala

Limitações do Salesforce

Preço mais alto, mais adequado para grandes empresas

Requer conhecimento técnico para configuração e personalização

Preços do Salesforce

Suíte Starter: $25/mês por usuário

Pro Suite: US$ 100/mês por usuário

Enterprise: $165/mês por usuário

Ilimitado: $330/mês por usuário

Vendas do Einstein 1: US$ 500/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Salesforce

G2: 4. 4/5 (mais de 23.000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 18.000 avaliações)

4. Shopify Plus (melhor para varejistas centrados em comércio eletrônico)

via Shopify Plus

O Shopify Plus equipa os varejistas com a agilidade e a escalabilidade para simplificar as complexidades do varejo moderno.

Projetado para expandir seus negócios, esse software de CRM de varejo preenche a lacuna entre as operações on-line e off-line. Gerencie vendas rápidas com checkouts extremamente rápidos, expanda-se para mercados globais com soluções localizadas ou facilite pedidos no atacado - tudo em uma única plataforma.

Melhores recursos do Shopify Plus

Simplifique as operações de atacado com ferramentas focadas em B2B para um gerenciamento eficiente de pedidos em massa

Domine a venda omnicanal sincronizando dados de estoque, vendas e clientes em todas as plataformas

Obtenha tendências e preferências com análises de vendas avançadas para tomar decisões baseadas em dados

Otimize sua pilha de tecnologia usando APIs, headless commerce e um ecossistema de aplicativos robusto

Limitações do Shopify Plus

O preço pode ser muito alto para varejistas menores ou para aqueles que estão começando a expandir

A personalização do checkout requer conhecimento técnico ou suporte do desenvolvedor

Preços do Shopify Plus

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Shopify Plus

G2 : 4. 4/5 (mais de 650 avaliações)

Capturas: 4. 8/5 (mais de 100 avaliações)

Um usuário do G2 diz:

É uma ótima plataforma para comércio eletrônico e tem um excelente CRM que permite que todos os membros de nível acessem os dados de acordo com suas funções.

É uma ótima plataforma para comércio eletrônico e tem um excelente CRM que permite que todos os membros de nível acessem os dados de acordo com suas funções.

5. ActiveCampaign (Melhor CRM para pequenas empresas para marketing por e-mail)

via ActiveCampaign

Está achando difícil transmitir a mensagem certa para o público certo no momento certo? A ActiveCampaign está ao seu lado. Esse CRM de varejo combina o marketing por e-mail com a automação orientada por IA, ajudando você a segmentar de forma mais inteligente, não mais difícil.

Deseja enviar e-mails personalizados com base nas preferências individuais dos clientes ou reengajar compradores desistentes? A ActiveCampaign personaliza e valida suas campanhas de marketing, garantindo que cada interação com o cliente seja oportuna e relevante.

Melhores recursos da ActiveCampaign

Escolha entre mais de 250 modelos incríveis e use a segmentação avançada para criar campanhas de marketing personalizadas

Alcance os clientes onde eles são mais ativos para aumentar o envolvimento e impulsionar o crescimento do varejo

Aborde os altos custos de remessa ou as barreiras de checkout para otimizar a jornada de compras on-line

Analise o histórico de compras e o valor do tempo de vida do cliente para maximizar a receita

Limitações da ActiveCampaign

O preço aumenta à medida que sua lista de contatos cresce, independentemente do volume de e-mails

Ele tem uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Preços da ActiveCampaign

Inicial: US$ 15/mês para 1.000 contatos

Além disso: US$ 49/mês para 1.000 contatos

Profissional: US$ 79/mês para 1.000 contatos

Enterprise: US$ 145/mês para 1.000 contatos

Avaliações e resenhas da ActiveCampaign

G2: 4. 5/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 2.400 avaliações)

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer:

Eu adoro o fato de que, para uma pequena empresa, o Active Campaign é uma maneira econômica de começar no espaço de CRM e marketing.

Eu adoro o fato de que, para uma pequena empresa, o Active Campaign é uma maneira econômica de começar no espaço de CRM e marketing.

6. HubSpot CRM (melhor para personalizar campanhas de marketing de varejo)

via HubSpot CRM

O HubSpot CRM se destaca por ajudar os varejistas a atrair, envolver e reter compradores por meio de estratégias personalizadas de inbound marketing e de um gerenciamento perfeito do relacionamento com o cliente.

O HubSpot foi projetado para ser versátil e automatizar o marketing por e-mail, o rastreamento de leads e a segmentação de clientes. Seu painel intuitivo e os dados centralizados capacitam as equipes de varejo a se manterem alinhadas, nutrir leads e oferecer experiências de compras personalizadas em escala.

Melhores recursos do HubSpot

Ofereça uma experiência de compra personalizada centralizando os dados dos clientes

Use ferramentas de IA para automatizar o marketing e gerar insights aprimorados sobre os clientes

Melhore a colaboração da equipe com painéis compartilhados para vendas, marketing e serviços

Desenvolva fluxos de trabalho personalizados para criar segmentos de clientes, nutrir leads e melhorar o desempenho de seus negócios

Limitações do HubSpot

A versão gratuita oferece opções limitadas de personalização

A expansão para grandes operações pode exigir integrações adicionais

Preços do HubSpot

Ferramentas gratuitas: Gratuitas para até 2 usuários

Inicial: $16/mês por usuário (assentos extras a $20/mês)

Profissional: $1000/mês para três usuários (assentos extras a $50/mês)

Enterprise: $3800/mês para cinco usuários (assentos extras a $75/mês)

Avaliações e resenhas do HubSpot

G2: 4. 4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 4200 avaliações)

7. Pipedrive (melhor para gerenciamento de pipeline de vendas)

via Pipedrive

Processos de vendas desorganizados e falta de acompanhamento são desafios comuns no setor de varejo. O Pipedrive aborda esses problemas de frente com sua plataforma de CRM visualmente orientada, projetada para simplificar o gerenciamento de pipeline e aumentar a eficiência da equipe.

Obtenha clareza com relatórios em tempo real e insights baseados em IA para otimizar seu funil de vendas. As ferramentas de previsão, definição de metas e métricas avançadas de vendas do Pipedrive permitem que os varejistas tomem decisões mais inteligentes e rápidas, impulsionando o crescimento das vendas e a satisfação do cliente.

Melhores recursos do Pipedrive

Visualize os esforços e o progresso das vendas com um pipeline intuitivo de arrastar e soltar

Automatize os acompanhamentos e lembretes de tarefas para melhorar o envolvimento do cliente

Obtenha insights e otimize estratégias com análises de vendas detalhadas

Centralize o banco de dados de clientes para personalizar as interações e aumentar a fidelidade à marca

Limitações do Pipedrive

Não há plano gratuito, o que limita a acessibilidade para equipes de varejo menores

Recursos limitados de automação de marketing em comparação com outros sistemas de CRM de varejo

Preços do Pipedrive

Essencial: $14/mês por usuário

Avançado: US$ 29/mês por usuário

Profissional: $59/mês por usuário

Poder: $69/mês por usuário

Enterprise: $99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2: 4. 3/5 (mais de 2.100 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 3.000 avaliações)

8. Monday CRM (melhor para gerenciamento de fluxo de trabalho visual)

O Monday CRM foi projetado para acompanhar o ritmo das demandas dinâmicas do setor de varejo. Do gerenciamento de estoque às campanhas de mídia de varejo, essa plataforma centraliza suas operações e alinha as equipes com fluxos de trabalho visuais e personalizáveis.

Seja para lançar uma linha de produtos ou impulsionar programas de fidelidade, o Monday CRM combina automação e painéis de controle em tempo real para uma colaboração perfeita. Mantenha sua equipe produtiva, concentrada e pronta para oferecer experiências de compra excepcionais.

Melhores recursos de CRM de segunda-feira

Acelere o lançamento de produtos com fluxos de trabalho otimizados e um tempo de colocação no mercado mais rápido

Impulsione a demanda por meio de campanhas de marketing personalizadas e processos otimizados

Aumente a eficiência operacional integrando ferramentas de gerenciamento de estoque, vendas e promoções

Gerencie as atividades de pós-venda para ficar por dentro dos projetos dos clientes, rastreamento de cobranças e muito mais em um único hub

Limitações do CRM na segunda-feira

Os planos básicos não possuem recursos avançados de CRM, como relatórios e análises detalhadas

Os custos aumentam rapidamente à medida que o tamanho da equipe e os requisitos de recursos crescem

Preços de CRM de segunda-feira

Básico: US$ 15/mês por usuário

Padrão: $20/mês por usuário

Profissional: $33/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Classificações e análises de CRM de segunda-feira

G2: 4. 6/5 (mais de 900 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 390 avaliações)

Um usuário do G2 diz:

A melhor coisa sobre o CRM da Monday é que ele oferece muita liberdade. Ele permite que você configure muitas coisas com base em suas necessidades e requisitos específicos.

A melhor coisa sobre o CRM da Monday é que ele oferece muita liberdade. Ele permite que você configure muitas coisas com base em suas necessidades e requisitos específicos.

9. Zendesk Sell (melhor para integração de atendimento ao cliente)

via Zendesk Sell

O Zendesk Sell preenche a lacuna entre as vendas e o suporte, criando um CRM de varejo para nutrir os relacionamentos com os clientes. Ele oferece uma visão de 360 graus da jornada do cliente, permitindo que os varejistas personalizem cada interação, seja on-line, na loja ou após a compra.

Ele oferece rastreamento de leads sem esforço, gerenciamento de pipeline e automação de tarefas para simplificar os fluxos de trabalho de varejo. Desde a captura de clientes potenciais durante vendas rápidas até a simplificação de devoluções, esse CRM de varejo mantém sua equipe de vendas concentrada e seus clientes satisfeitos.

Melhores recursos do Zendesk Sell

Registre chamadas, envie mensagens de texto e acompanhe as comunicações com os clientes a partir de uma plataforma centralizada

Automatize o envolvimento de leads com sequências personalizadas e acompanhamentos inteligentes

Analise os gargalos do pipeline e preveja a receita com painéis pré-criados

Segmente leads em tempo real e salve listas dinâmicas para acesso imediato

Limitações do Zendesk Sell

O preço pode não ser adequado para equipes de varejo menores

Menos opções de personalização em comparação com os concorrentes

Preços do Zendesk Sell

Equipe: $25/mês por usuário

Crescimento: $69/mês por usuário

Profissional: $149/mês por usuário

Enterprise: $219/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Zendesk Sell

G2: 4. 2/5 (mais de 480 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 150 avaliações)

Veja por que um usuário do G2 adora o Zendesk Sell:

Os recursos robustos da plataforma para gerenciamento de leads e negócios, juntamente com seus recursos de automação, aumentaram significativamente a eficiência de nossa equipe no fechamento de negócios e na manutenção de relacionamentos com clientes e leads.

Os recursos robustos da plataforma para gerenciamento de leads e negócios, juntamente com seus recursos de automação, aumentaram significativamente a eficiência de nossa equipe no fechamento de negócios e na manutenção de relacionamentos com clientes e leads.

10. SAP (melhor para gerenciamento de varejo em nível empresarial)

via SAP

O software SAP CX e CRM redefine a forma como os varejistas de grande escala gerenciam as operações, envolvem os clientes e impulsionam o crescimento. Esse robusto CRM de varejo combina insights orientados por IA, comércio eletrônico e dados de clientes para oferecer experiências personalizadas aos clientes em cada ponto de contato.

Deseja identificar atrasos antes que eles afetem seus clientes? Ou otimizar métricas importantes, como o valor médio do pedido e o tempo de permanência do cliente? A SAP garante a fidelidade do cliente e o atendimento de pedidos sem interrupções - quer você esteja aprimorando lojas de varejo off-line ou on-line.

Melhores recursos do SAP

Ofereça uma experiência de compra unificada em plataformas digitais e físicas

Adapte as promoções às preferências do cliente para melhorar o envolvimento

Simplifique o atendimento de pedidos e as devoluções para melhorar o atendimento ao cliente

Promova compras com consciência ecológica exibindo itens novos e usados lado a lado

Limitações do SAP

Alto custo, o que o torna mais adequado para empresas de varejo de grande porte

Requer conhecimento técnico para configuração e manutenção

Preço do SAP

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do SAP

G2 : 4. 1/5 (mais de 800 avaliações)

Capítulo: N/A

NetSuite: Aperfeiçoa o gerenciamento de clientes, o estoque e as finanças, ajudando os varejistas a oferecer serviços personalizados e otimizar as operações Aperfeiçoa o gerenciamento de clientes, o estoque e as finanças, ajudando os varejistas a oferecer serviços personalizados e otimizar as operações

: Integra dados de clientes e fluxos de trabalho, ajudando os varejistas a gerenciar relacionamentos e vendas com mais eficiência Copper CRM: Integra dados de clientes e fluxos de trabalho, ajudando os varejistas a gerenciar relacionamentos e vendas com mais eficiência

Combina relacionamentos com clientes, vendas e projetos em uma única plataforma para aprimorar o envolvimento e simplificar as operações

Bônus: Impulsione a jornada do cliente com uma campanha de CRM personalizada que atinge a nota certa em cada estágio do funil: Topo do funil: Atraia compradores com e-mails de produtos em alta, anúncios sociais e convites VIP na loja para aumentar o envolvimento do cliente

Meio do funil: Estimule os clientes potenciais com recomendações personalizadas de produtos, questionários com jogos e anúncios de redirecionamento para carrinhos abandonados

Parte inferior do funil: Feche o negócio com descontos exclusivos, dicas de novidades e comentários elogiosos dos clientes

Sua revolução no CRM de varejo começa aqui com o ClickUp

E aí está: a linha definitiva de sistemas de CRM para o varejo, pronta para transformar a maneira como você se conecta com os clientes e amplia seus negócios!

Mas encontrar o CRM certo não se trata apenas de marcar caixas. Trata-se de criar uma solução que cresça com você, agilize suas operações e proporcione experiências de cliente impressionantes em cada etapa do processo.

É aí que o ClickUp ganha destaque. Ele é um recurso poderoso para projetar fluxos de trabalho personalizados, transformar equipes em potências e criar experiências para os clientes que eles vão adorar.

Não espere - comece sua jornada ClickUp hoje mesmo e veja seu negócio de varejo se transformar! 🚀