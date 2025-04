As 10 principais alternativas ao Webex para 2025

Em 2022, 83,13% dos americanos passaram um terço de sua semana participando de reuniões. E 50% dos entrevistados admitiram que os problemas relacionados ao áudio são o maior problema das videoconferências.

Muitos usuários do Cisco Webex relatam problemas semelhantes. Independentemente dos motivos que o levaram a procurar uma alternativa ao Webex - necessidade de um software de videoconferência mais econômico ou melhor personalização -, você encontrará as melhores opções nesta postagem do blog.

A equipe do ClickUp e eu montamos esta lista de alternativas ao Webex com base em nossa experiência e extensa pesquisa. Vamos explorá-las uma a uma.

O que você deve procurar nas alternativas ao Webex?

Um software de gerenciamento de reuniões fácil de configurar e com bom funcionamento economiza o tempo e a paciência de todos. Na sua plataforma de webconferência, você pode priorizar:

Qualidade de vídeo e áudio: Procure um software de videoconferência sem configurações de vídeo e áudio com atraso. Os recursos de compartilhamento de tela são essenciais para reuniões on-line e também para uma comunicação clara

Ferramentas de colaboração: Garanta uma plataforma de videoconferência com bate-papo integrado, ferramentas de comunicação visual, compartilhamento de arquivos e opções de armazenamento para facilitar Garanta uma plataforma de videoconferência com bate-papo integrado, ferramentas de comunicação visual, compartilhamento de arquivos e opções de armazenamento para facilitar a colaboração no espaço de trabalho

Desempenho e confiabilidade: Certifique-se de que interrupções mínimas na conexão com a Internet não afetem a qualidade do vídeo

Recursos avançados: Procure recursos como gravação automática e transcrições de reuniões geradas por IA para tornar os acompanhamentos pós-reunião mais eficientes

Integrações: Certifique-se de que sua ferramenta ofereça suporte a integrações com aplicativos de terceiros para um fluxo de trabalho mais suave

Escalabilidade: Planeje colaborações com ferramentas que podem acomodar pequenas equipes e grandes necessidades organizacionais

Facilidade de uso: Elimine plataformas com etapas extensas e requisitos de configuração para participar de reuniões ou aquelas com controles de navegação complexos

Em última análise, as alternativas às reuniões do Cisco Webex devem oferecer uma interface aprimorada para suas operações comerciais. Vamos explorar algumas delas para encontrar o melhor software de videoconferência para você.

As 10 melhores alternativas ao Webex

Se você também está cansado de repetir "Você pode me ouvir agora?" ou "Estou visível?", então essas ferramentas de software de videoconferência podem ser de grande ajuda!

1. Zoom (melhor para reuniões de áudio e vídeo sem complicações)

via Zoom

Não importa se você está organizando uma reunião de equipe casual ou um webinar global, o Zoom simplifica a colaboração com chamadas de vídeo HD e o agendamento.

Seus principais recursos, como as ferramentas de quadro branco integradas, permitem que as equipes esbocem ideias ou façam brainstorming visualmente durante as reuniões. As equipes remotas se beneficiam muito com isso, pois imita a criatividade de uma sessão de brainstorming presencial. Além disso, você pode ocultar sua sala bagunçada durante as reuniões e impressionar sua equipe com fundos virtuais impressionantes.

Melhores recursos do Zoom

Obtenha feedback ou opiniões dos participantes com a enquete de reunião integrada do Zoom

Anote o conteúdo compartilhado, destaque pontos ou adicione notas em tempo real durante o compartilhamento de tela usando as ferramentas de desenho no Zoom

Fique em dia com as reuniões perdidas com uma sessão gravada e transcrições geradas automaticamente

Limitações do Zoom

O plano gratuito limita as reuniões a 40 minutos, o que pode prejudicar as discussões produtivas

O Zoom Phone, o serviço telefônico baseado em nuvem para gerenciar chamadas de clientes, está disponível apenas em planos seletivos

Preços do Zoom

Básico: Gratuito

Pro: US$ 15,99/usuário por mês

Empresarial: US$ 21,99/usuário por mês

Business Plus: Preços personalizados

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Zoom

G2: 4. 5/5 (mais de 55.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 14.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoom?

O Zoom facilita a conexão e o bate-papo com minha equipe virtualmente, e a experiência não é inferior à de fazer o trabalho pessoalmente. É muito fácil de usar, com uma interface simples. Ele se integrou muito bem a outros aplicativos, como o Outlook, facilitando o gerenciamento do calendário.

O Zoom facilita a conexão e o bate-papo com minha equipe virtualmente, e a experiência não é inferior à de fazer o trabalho pessoalmente. É muito fácil de usar, com uma interface simples. Ele se integrou muito bem a outros aplicativos, como o Outlook, facilitando o gerenciamento do calendário.

Você sabia? Participar de reuniões consecutivas pode fazer com que alguém se sinta exausto. Isso também é conhecido como "fadiga do Zoom". 1 em cada 7 mulheres e 1 em cada 20 homens admitiram ter experimentado isso fortemente.

2. Microsoft Teams (melhor para integração com o ecossistema da Microsoft)

Frequentemente listado como uma das principais alternativas ao Google Meet, o Microsoft Teams é uma combinação de mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos com base na nuvem e chamadas ilimitadas, tudo em uma plataforma projetada para organizar o trabalho em equipe remoto.

Ele é compatível com o Microsoft 365 e permite que as equipes colaborem em documentos, gerenciem projetos e se comuniquem em tempo real com bate-papo de equipe integrado e agendamento de calendário, dobrando a produtividade.

Quer você esteja realizando sessões de brainstorming, hospedando webinars ou gerenciando tarefas diárias da equipe, o Microsoft Teams mantém tudo conectado e organizado sob o mesmo teto digital com gravação na nuvem.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Acesse vídeo HD com resolução de 720p no plano gratuito e resolução de 1080p nos outros níveis de preços

Crie canais de tópicos específicos e adicione guias para aplicativos, arquivos ou painéis para gerenciamento de projetos

Aproveite a criptografia de ponta a ponta e recursos como a autenticação de dois fatores para obter o máximo de segurança

Limitações do Microsoft Teams

A variedade de recursos pode parecer intimidadora, especialmente para usuários iniciantes ou equipes menores

Equipes grandes ou armazenamento excessivo de arquivos podem tornar o aplicativo mais lento

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/usuário por mês

Microsoft 365 Business Basic: $6/usuário por mês

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/usuário por mês

Microsoft 365 Business Premium: $22/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Microsoft Teams

G2 : 4. 3/5 (mais de 15.500 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 9.500 avaliações)

3. Workplace (melhor para usar recursos de rede social)

via Workplace

O Workplace da Meta é como uma rede social para seu escritório. Ele combina grupos, bate-papos e chamadas de vídeo para manter as equipes conectadas e informadas. Se seus funcionários conhecem bem o Facebook, eles se sentirão em casa aqui.

Embora seja um substituto útil para o Webex, o encerramento do Workplace pela Meta em maio de 2026 significa que nossa lista é ainda mais útil para usuários que buscam outras alternativas.

Melhores recursos do local de trabalho

Conecte-se a vários aplicativos, como o Google Drive e o Microsoft Office

Colabore efetivamente de qualquer lugar com acessibilidade móvel

Facilite a colaboração com parceiros externos ou clientes em um ambiente seguro

Limitações do local de trabalho

Com o encerramento da plataforma previsto para agosto de 2025, investir no Workplace pode não ser viável para o planejamento de longo prazo

Os usuários relataram uma sobrecarga excessiva de notificações, o que pode causar distração

A plataforma oferece personalizações limitadas para atender a necessidades organizacionais específicas

Preços do local de trabalho

Plano principal : uS$ 4/usuário por mês

Plano Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o local de trabalho

G2 : 4/5 (mais de 1500 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 1000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workplace?

Depois de usar o Facebook durante anos, ele funciona de forma semelhante, sendo ótimo para se comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Quase nunca apresenta problemas, apesar de vários bate-papos em grupo grandes. Recursos úteis, como uma barra de arquivos anexada a cada conversa, para que você possa ver os arquivos ou a mídia enviados em toda a conversa.

Depois de usar o Facebook durante anos, ele funciona de forma semelhante, sendo ótimo para se comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Quase nunca apresenta problemas, apesar de vários bate-papos em grupo grandes. Recursos úteis, como uma barra de arquivos anexada a cada conversa, para que você possa ver os arquivos ou a mídia enviados em toda a conversa.

4. GoTo Meeting (melhor para reuniões on-line e colaboração remota)

via GoTo Meeting

Outra alternativa para as reuniões do Cisco Webex, o GoTo Meeting, é fácil de usar, mesmo que você não seja um especialista em tecnologia. A qualidade do áudio e do vídeo é cristalina, portanto, você não precisa se preocupar constantemente. Além disso, você pode participar de praticamente qualquer dispositivo - PC, Mac, etc.

O único problema inicial? Os participantes geralmente precisam fazer o download do software, o que pode ser um incômodo se a sua empresa for rígida quanto a downloads.

Melhores recursos do GoTo Meeting

Comunique-se de forma nítida e clara com vídeo HD e evite mal-entendidos

Compartilhe sua tela com colegas de equipe ou clientes sem problemas

Crie URLs personalizados para facilitar o ingresso dos participantes nas reuniões

Limitações do GoTo Meeting

Os participantes precisam instalar um aplicativo, o que pode tornar as coisas mais lentas

A versão gratuita limita as reuniões a 40 minutos com até três participantes

Não possui recursos avançados, como quadro branco ou edição de arquivos durante a reunião

Preços do GoTo Meeting

Profissional: US$ 14/organizador por mês (cobrado anualmente)

Empresas: US$ 19/organizador por mês (cobrado anualmente)

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o GoTo Meeting

G2: 4. 2/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 11.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GoTo Meeting?

O GoTo Meeting é o melhor em termos de qualidade de som e imagem, com transmissão ao vivo em tempo real. Adoro a facilidade de organizar reuniões e enviar convites e anexos por meio de links digitais seguros. A aceitação do convite é direta, o que facilita a participação efetiva dos convidados. A distribuição de funções durante as reuniões virtuais é fácil, pois o microfone pode ser desligado e transferido para outro participante com facilidade.

O GoTo Meeting é o melhor em termos de qualidade de som e imagem, com transmissão ao vivo em tempo real. Adoro a facilidade de organizar reuniões e enviar convites e anexos por meio de links digitais seguros. A aceitação do convite é direta, o que facilita a participação efetiva dos convidados. A distribuição de funções durante as reuniões virtuais é fácil, pois o microfone pode ser desligado e transferido para outro participante com facilidade.

5. RingEX (melhor para comunicação empresarial tudo-em-um)

via RingEx

A RingEx oferece um kit de ferramentas de comunicação para empresas. Ela integra serviços de mensagens, chamadas de vídeo e serviços telefônicos em uma única plataforma. Precisa bater papo, participar de uma reunião por vídeo ou fazer uma chamada rápida? O RingEX by RingCentral tem tudo o que você precisa.

Ele funciona em todos os seus dispositivos, para que você esteja sempre conectado, seja no escritório ou em trânsito. Dito isso, a configuração pode parecer um pouco complicada no início, e algumas pessoas tiveram problemas com a qualidade das chamadas.

Melhores recursos do RingEX

Acesse recursos como compartilhamento de arquivos, gerenciamento de tarefas e mensagens de equipe para aumentar a produtividade

Faça reuniões de vídeo confiáveis para uma colaboração virtual eficaz

Integre-se a aplicativos de negócios populares, como o Microsoft 365 e o Google Workspace

Limitações do RingEX

O processo de configuração inicial pode ser desafiador e demorado

Podem ocorrer casos de queda de chamadas ou má qualidade de áudio

Preços da RingEX

Core : uS$ 30/mês para 1-5 usuários

Avançado : uS$ 35/mês para 1-5 usuários

Ultra: uS$ 45/mês para 1-5 usuários

Avaliações e resenhas da RingEX

G2: 4. 1/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 2/5 (mais de 1000 avaliações)

6. Skype (melhor para chamadas de voz e vídeo gratuitas e confiáveis em todo o mundo)

via Skype

Converse com amigos, participe de chamadas de negócios ou compartilhe anotações colaborativas com colegas usando o Skype. Essa alternativa ao Webex funciona sem problemas em diferentes dispositivos, seja em um desktop, tablet ou smartphone, o que a torna a opção ideal para comunicação.

No entanto, como qualquer ferramenta, ela não é perfeita. Alguns usuários tiveram uma qualidade de chamada ruim, problemas de conectividade ou falhas ocasionais, o que pode ser frustrante.

Melhores recursos do Skype

Compartilhe sua tela durante as chamadas para apresentações ou colaboração

Converse em tempo real com indivíduos ou grupos

Envie documentos, imagens e outros arquivos diretamente pelo bate-papo

Limitações do Skype

Pode ocorrer ocasionalmente má qualidade de áudio ou vídeo

Problemas de conectividade, como queda de chamadas, são comuns

Falta de recursos avançados para gerenciamento integrado de reuniões e projetos

Preços do Skype

Plano gratuito

Celular e telefone fixo, EUA: US$ 3,59/mês

Celular e telefone fixo, América do Norte: US$ 8,39/mês

Avaliações e opiniões sobre o Skype

G2: 4. 3/5 (mais de 22.000 avaliações)

Capítulo: 4. 2/5 (mais de 500 avaliações)

Você sabia? Nos EUA, US$ 37 bilhões são desperdiçados anualmente em reuniões improdutivas.

7. Google Workspace (melhor para colaboração sem esforço)

via Google Workspace

O Google Workspace também é uma alternativa famosa ao Microsoft Teams. Ele foi projetado para manter as equipes conectadas no escritório ou remotamente. A integração em todo o seu conjunto de aplicativos - Google Agenda, Meet, Drive, Planilha etc. - significa que você pode iniciar um documento, criar um arquivo, criar uma lista de tarefas, etc. significa que você pode iniciar um documento, participar de uma chamada de vídeo e compartilhar arquivos de um único conjunto de ferramentas sem perder o ritmo.

Melhores recursos do Google Workspace

Armazene e acesse seus arquivos de qualquer lugar com um amplo armazenamento em nuvem

Integre-se a ferramentas como o Gemini para obter recursos avançados de IA generativa

Acesse seu trabalho em qualquer dispositivo, seja ele um PC, Mac ou dispositivo móvel

Limitações do Google Workspace

Bugs ou problemas ocasionais podem atrapalhar o fluxo de trabalho

Embora o modo off-line esteja disponível, ele não é tão ágil e confiável

Pode haver problemas de compatibilidade com aplicativos que não sejam do Google ou com determinadas versões do Windows

Preços do Google Workspace

Versão gratuita: Teste de 14 dias

Business Starter: US$ 7,20/usuário por mês

Business Standard: US$ 14,40/usuário por mês

Business Plus: US$ 21,60/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Google Workspace

G2: 4. 6/5 (mais de 40.000 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 16.000 avaliações)

8. Slack (melhor para centralizar a comunicação e a colaboração da equipe)

via Slack

O recurso Huddles do Slack é equivalente a uma conversa de "bebedouro" durante o horário de trabalho. São chamadas de áudio rápidas e espontâneas para discutir assuntos sem sair do aplicativo (ou da sua mesa). É perfeito para brainstorming e compartilhamento de área de trabalho sem a formalidade e as etapas adicionais de agendar uma reunião inteira.

No entanto, por mais que sejam excelentes para colaborar em tempo real, o gerenciamento dessas chamadas rápidas pode, às vezes, levar à sobrecarga se não for controlado, e os novos usuários ainda enfrentam um pouco de curva de aprendizado.

Melhores recursos do Slack

Compartilhe telas, documentos, imagens e outros arquivos nas conversas

Crie canais para diferentes projetos ou equipes para manter as discussões organizadas

Entre ou saia dos Huddles conforme necessário

Encontre mensagens e arquivos antigos com o poderoso recurso de pesquisa do Slack

Limitações do Slack

Os Huddles não podem ser vistos como gravações de reuniões, portanto, não há referência para discussões perdidas

Alguns recursos do Slack não estão disponíveis durante os Huddles

Preços do Slack

Plano gratuito

Profissional: uS$ 7,25/usuário por mês

Business+ : uS$ 12. 50/usuário por mês

Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4. 5/5 (mais de 30.000 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 20.000 avaliações)

Fato curioso: 71% das pessoas afirmaram ter usado emojis no trabalho em 2022. Dessas pessoas, 68% admitiram gostar quando seus colegas usavam emojis durante a comunicação no trabalho, enquanto 63% se sentiam mais conectados com seus colegas de equipe.

9. Zoho Meeting (melhor para colaboração empresarial)

via Zoho

O Zoho Meeting é uma alternativa simples ao Webex baseada em navegador. Ele facilita a configuração de videoconferências e webinars sem a necessidade de downloads intermináveis ou problemas técnicos.

É uma ótima opção para equipes que já usam o conjunto de aplicativos da Zoho e pode ser econômica em comparação com algumas das outras ferramentas da nossa lista.

Melhores recursos do Zoho Meeting

Grave reuniões e webinars para referência futura ou compartilhamento

Participe de reuniões diretamente de seu Google Chrome ou de outros navegadores sem fazer download de nada

Integre-se com outros aplicativos Zoho, melhorando o fluxo de trabalho

Limitações do Zoho Meeting

Podem ter sido relatados problemas ocasionais com a clareza do áudio e do vídeo

As opções de marca e personalização são um pouco restritas

Preços do Zoho Meeting

Gratuito para sempre

Reunião padrão: a partir de US$ 1/host por mês

Professional Meeting: a partir de US$ 3/host por mês

Webinar padrão: a partir de US$ 7,50/host por mês

Webinar profissional: a partir de US$ 16/host por mês

Enterprise Webinar: A partir de US$ 66/organizador por mês

Avaliações e opiniões sobre o Zoho Meeting

G2: 4. 5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 850 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Meeting?

Em comparação com outras plataformas, como o Google Meet, descobri que o Zoho Meetings oferece uma experiência mais estável e agradável. A qualidade do vídeo e do áudio é consistentemente excelente, minimizando o atraso frustrante e garantindo uma comunicação tranquila. A interface do usuário também é incrivelmente intuitiva, facilitando a navegação da nossa equipe e a utilização de todos os recursos.

Em comparação com outras plataformas, como o Google Meet, descobri que o Zoho Meetings oferece uma experiência mais estável e agradável. A qualidade do vídeo e do áudio é consistentemente excelente, minimizando o atraso frustrante e garantindo uma comunicação tranquila. A interface do usuário também é incrivelmente intuitiva, facilitando a navegação da nossa equipe e a utilização de todos os recursos.

via Dialpad

O Dialpad AI Meetings mantém as coisas simples, mas inteligentes. É uma ferramenta de videoconferência com recursos de IA, como transcrição em tempo real e resumos de reuniões que evitam que você fique fazendo anotações intermináveis. A configuração é rápida e, se você já estiver usando outros aplicativos do Dialpad, tudo funcionará em conjunto como um encanto.

Dito isso, ele tem suas peculiaridades: o áudio e o vídeo podem falhar às vezes, especialmente durante chamadas longas, e o aplicativo para dispositivos móveis parece um pouco despojado em comparação com a versão para desktop.

Melhores recursos do Dialpad

Use o acesso com um clique da plataforma para configurar em minutos

Acesse documentos de clientes, e-mails e eventos do calendário durante as chamadas

Integre-se a ferramentas de produtividade como o Google Workspace e o Microsoft 365

Limitações do Dialpad

Esta alternativa ao Cisco Webex tem recursos básicos para opções de personalização, como planos de fundo de reuniões, logotipos ou convites por e-mail personalizados

Recursos como transcrição ao vivo e resumos de chamadas são úteis, mas podem exigir treinamento ou uso frequente para obter benefícios

Preços do Dialpad

Gratuito

Empresarial: US$ 20/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Dialpad

G2: 4. 4/5 (mais de 1500 avaliações)

Capítulo: 4. 2/5 (mais de 500 avaliações)

Ao explorar outras ferramentas no lugar do Cisco Webex, as empresas em crescimento devem considerar outras opções para lidar com o gerenciamento geral de projetos e as necessidades da equipe.

Por exemplo, você não gostaria de se inscrever em uma plataforma multifuncional que pode se disfarçar de software gratuito de gerenciamento de projetos, proporcionar uma melhor experiência de videoconferência e realizar tarefas adicionais?

ClickUp

O ClickUp pode não ser uma ferramenta de videoconferência completa (ainda!), mas complementa outras opções desta lista como o aplicativo tudo para o trabalho. Veja como usá-lo como uma alternativa ao Cisco Webex.

Grave e compartilhe sua tela diretamente de qualquer tarefa usando o ClickUp Clips

Considere o ClickUp Clips. Ele traz um novo toque à videoconferência, permitindo que você grave sua tela com uma narração, compartilhe-a com sua equipe e colabore de forma assíncrona - trabalhando em conjunto sem precisar que todos estejam disponíveis simultaneamente.

Em vez de reuniões ao vivo, os membros da equipe podem se comunicar, compartilhar atualizações e fornecer feedback por meio de comunicação por vídeo assíncrona. Portanto, se os fusos horários forem uma dor de cabeça para a sua equipe, use esse recurso.

Insight do ClickUp: Cerca de 41% dos profissionais preferem mensagens instantâneas para a comunicação da equipe. Embora ofereça trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, seus tópicos de bate-papo são mapeados para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas no contexto e prontamente disponíveis.

O ClickUp Chat mantém as discussões focadas, seja para debater ideias, dar atualizações ou marcar colegas de equipe para uma rápida contribuição.

Participe de chamadas rápidas de áudio e vídeo e compartilhe sua tela com o SyncUps no ClickUp Chat

Você também pode participar de chamadas rápidas de vídeo e áudio (como Huddles!) com SyncUps no ClickUp Chat. O resultado? Uma alternativa ao Webex que funciona igualmente bem para conversas em tempo real e assíncronas.

Reúna suas tarefas, conversas e IA com o ClickUp Chat

Por falar em conversas, combine o ClickUp Chat com os superpoderes de IA do ClickUp Brain e você poderá fazer muito mais do que enviar e responder a mensagens:

Transforme mensagens em tarefas com um único clique

Vincule as conversas às tarefas certas para manter o contexto centralizado

Fique em dia com as mensagens perdidas com resumos instantâneos de IA

Faça perguntas sobre discussões existentes no Chat e obtenha respostas claras sem precisar enviar um ping para seus colegas

Outro recurso brilhante do ClickUp é o ClickUp Meetings. Ele é um hub centralizado para organização, planejamento e acompanhamento de reuniões, mesmo sem uma solução de videoconferência integrada. Em vez de hospedar chamadas de vídeo, ele se concentra na preparação e no acompanhamento das reuniões, ajudando as equipes a se manterem alinhadas e produtivas.

No ClickUp, você pode criar agendas detalhadas de reuniões, vincular tarefas a pontos de discussão, atribuir ações de acompanhamento e acompanhar os resultados.

Faça o download deste modelo Gerencie reuniões facilmente com o modelo de reuniões do ClickUp

O modelo ClickUp Meetings permite que você gerencie agendas de reuniões e itens de ação e faça o acompanhamento diretamente. Ele oferece cinco visualizações do ClickUp: 'List', 'Board', 'Embed', 'Conversation' e 'Calendar'. você também pode aproveitar os status personalizados, como "Unscheduled" (não programado), "Scheduled" (programado) e "In Progress" (em andamento). '

Melhores recursos do ClickUp

Grave e compartilhe atualizações ou instruções rápidas em vídeo de forma assíncrona, eliminando a necessidade de reuniões desnecessárias

Crie relações personalizadas entre tarefas, como dependências, bloqueadores ou itens relacionados

Use a integração ClickUp Zoom para agendar reuniões, acessar transcrições, sincronizar atualizações e rastrear resultados, tudo em um só lugar - sem a necessidade de fazer malabarismos entre aplicativos

Vincule o ClickUp ao seu MS Teams usando as integrações do ClickUp Microsoft Teams . Transforme rapidamente as conversas em tarefas acionáveis, vincule atualizações diretamente aos projetos do ClickUp e até mesmo compartilhe o progresso da tarefa sem sair do Teams

Limitações do ClickUp

Apesar de oferecer ótimas integrações, o ClickUp não tem um recurso de videoconferência completo e incorporado

Os usuários podem levar algum tempo para entender os vários recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Empresarial: $12/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/Workspace por membro, por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma das clientes do ClickUp, Samantha Dengate, gerente sênior de projetos da Diggs, diz:

Antes do ClickUp, as reuniões e as comunicações por e-mail levavam a um buraco negro em que os itens eram deixados sem serem vistos e sem supervisão. Devido a isso, as tarefas não estavam sendo revisadas a tempo e ninguém sabia como estava o desenvolvimento criativo. Agora, todos na equipe podem ver claramente quando os itens de ação devem ser entregues, conversar e colaborar com as tarefas.

Antes do ClickUp, as reuniões e as comunicações por e-mail levavam a um buraco negro em que os itens eram deixados sem serem vistos e sem supervisão. Devido a isso, as tarefas não estavam sendo revisadas a tempo e ninguém sabia como estava o desenvolvimento criativo. Agora, todos na equipe podem ver claramente quando os itens de ação devem ser entregues, conversar e colaborar com as tarefas.

Dica profissional: Transforme o ClickUp em um "banco de memória" para suas reuniões. Grave discussões importantes, adicione-as como clipes e vincule-as diretamente aos seus projetos ou tarefas. Sua equipe pode revisitar momentos importantes de reuniões anteriores sem precisar procurar em anotações antigas.

Organize e gerencie sua próxima reunião com o ClickUp

As reuniões do Cisco Webex podem ter sido uma opção para muitas empresas, mas a videoconferência não é suficiente para a produtividade e a colaboração. As equipes precisam de ferramentas que se integrem aos seus fluxos de trabalho, melhorem a comunicação e se adaptem às suas necessidades específicas. É aí que soluções como o ClickUp entram em cena!

Como o aplicativo tudo para o trabalho, o ClickUp organiza a comunicação, as tarefas e o compartilhamento de conhecimento da sua equipe usando seus recursos de integração, atualizações assíncronas e bate-papo com IA.

Com seu plano gratuito e mais de 1.000 integrações, sua equipe pode começar a colaborar melhor imediatamente.

Registre-se no ClickUp gratuitamente!