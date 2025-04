Os 7 melhores gerenciadores de arquivos para Mac em 2025

Você já tentou organizar seus arquivos no Mac e sentiu que estava brincando de esconde-esconde com seus documentos? Todos nós já passamos por isso - rolando incessantemente pelo Finder, perguntando-se por que aquele arquivo de que você precisa parece ter evaporado no vazio digital.

Conheça os gerenciadores de arquivos para Mac - ferramentas projetadas para transformar seu sistema de arquivos caótico em uma potência organizada.

Seja gerenciando servidores remotos, transferindo arquivos ou simplesmente procurando um explorador de arquivos melhor para lidar com sua bagunça, esses gerenciadores de arquivos estão aqui para salvar o dia.

Neste blog, apresentaremos a você as melhores ferramentas para dominar o fluxo de trabalho do Mac.

Resumo de 60 segundos Os usuários de Mac têm muitos gerenciadores de arquivos poderosos para escolher, cada um oferecendo recursos exclusivos para lidar com tarefas de forma eficiente e atender a fluxos de trabalho específicos. Aqui está um resumo rápido das principais opções para atender a diferentes necessidades e preferências: ClickUp: Melhor para criar, organizar e compartilhar arquivos Melhor para criar, organizar e compartilhar arquivos

Path Finder: O melhor para controle avançado do sistema de arquivos

Commander One: O melhor para gerenciamento contínuo de arquivos entre dispositivos

ForkLift: O melhor para gerenciamento e transferência de arquivos em dois painéis

✅ muCommander: O melhor para gerenciamento de arquivos leve e de código aberto

Nimble Commander: Melhor para usuários avançados e operações avançadas com arquivos

CRAX Commander: O melhor para personalização e gerenciamento avançado de arquivos

O que você deve procurar nos gerenciadores de arquivos para Mac?

Escolher o melhor gerenciador de arquivos para o Mac não é apenas uma questão de aparência - trata-se de obter as ferramentas que tornam seu trabalho mais rápido e eficiente. Veja o que você deve observar ao escolher um:

Navegação em painel duplo: Visualize e gerencie duas pastas lado a lado para agilizar a transferência e a organização de arquivos

Acesso remoto a arquivos: Conecte-se a FTP, SFTP, serviços de nuvem e servidores remotos para um gerenciamento de arquivos perfeito em várias plataformas

Opções de pesquisa avançada: Localize arquivos usando critérios como metadados, tamanho, tipo de arquivo ou tags, para que você nunca perca o rastro de documentos importantes

Operações de arquivos em lote: Renomeie, mova e copie vários arquivos em massa para economizar tempo e esforço durante Renomeie, mova e copie vários arquivos em massa para economizar tempo e esforço durante tarefas repetitivas

Integração com aplicativos de terceiros: Trabalhe perfeitamente com aplicativos de armazenamento em nuvem, editores ou ferramentas de terminal para otimizar os fluxos de trabalho

Funcionalidade de arrastar e soltar: Transfira rapidamente arquivos entre pastas ou aplicativos sem precisar vasculhar os menus

Ferramentas de visualização de arquivos: Visualize documentos, imagens ou mídia diretamente no gerenciador de arquivos sem abri-los em aplicativos separados

Atalhos personalizáveis: Configure teclas de atalho e comandos para navegação rápida e automação de tarefas repetitivas

Ferramentas de compactação incorporadas: Compacte, descompacte e gerencie arquivos compactados sem depender de software adicional de compartilhamento de arquivos

Recursos de sincronização: Mantenha os arquivos atualizados e consistentes em todos os dispositivos ou entre locais de armazenamento local e remoto

Os 7 melhores gerenciadores de arquivos para Mac

Você sabia que as empresas da Fortune 500 perdem uma média de US$ 12 bilhões por ano devido a ineficiências causadas pelo gerenciamento de documentos não estruturados?

Vamos explorar as melhores opções para você:

1. ClickUp (melhor para criar, organizar e compartilhar arquivos)

O ClickUp é mais do que apenas uma ferramenta de produtividade - é o gerenciador de arquivos definitivo para Mac, criado para simplificar seu fluxo de trabalho.

A Hierarquia do ClickUp ajuda você a se manter organizado, oferecendo uma estrutura clara para gerenciar tudo, desde metas amplas até os mínimos detalhes. Você pode dividir projetos complexos em etapas gerenciáveis com espaços de trabalho, espaços, pastas, listas e tarefas.

O ClickUp Connected Search mantém tudo conectado e fácil de encontrar, oferecendo a você uma visão clara e abrangente sem perder os detalhes importantes.

Localize arquivos em unidades locais, Google Drive, Slack e muito mais em segundos com o Connected Search do ClickUp

Com o ClickUp Docs, você pode criar, compartilhar e organizar seus arquivos em um único hub. Você pode esboçar ideias, criar roteiros de projetos ou armazenar recursos da equipe - tudo em tempo real com páginas aninhadas, modelos e opções avançadas de formatação.

Crie, compartilhe e organize seus documentos usando o ClickUp Docs

Além disso, o ClickUp Brain eleva sua produtividade a um novo patamar, ajudando a gerar resumos, automatizar atualizações e melhorar os fluxos de trabalho de forma contínua.

Dica de bônus: O ClickUp Brain aprende seus hábitos e adapta os resultados de busca ao que você precisa. É como ter um assistente pessoal que sabe onde está escondido o contrato do cliente ou o esboço do projeto. Sinceramente, é um divisor de águas para o gerenciamento de arquivos no seu Mac!

Melhores recursos do ClickUp

Organize seus arquivos com a hierarquia estruturada do ClickUp. Crie Spaces para categorias amplas, como equipes ou projetos, Folders para agrupar tarefas ou arquivos relacionados e Lists para dividir os projetos em partes gerenciáveis

Use a IA para categorizar arquivos de forma inteligente e encontrar tudo rapidamente. O Connected Search extrai resultados não apenas do ClickUp, mas também de ferramentas integradas como Google Drive, Dropbox e Slack

Atribua tarefas, defina datas de vencimento e acione ações automaticamente para manter tudo funcionando com eficiência

Compartilhe arquivos, deixe comentários e gerencie permissões diretamente na plataforma para garantir um trabalho em equipe tranquilo e a segurança dos dados

Automatize processos repetitivos com acionadores, fluxos de trabalho e ações atribuídas

Limitações do ClickUp

Pode parecer esmagador para iniciantes devido à sua ampla gama de recursos

Recursos avançados, como o ClickUp AI, só estão disponíveis em planos de nível superior

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

Para empresas: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Falando sobre a usabilidade do ClickUp para gerenciar arquivos, um usuário diz,

Em geral, o ClickUp está fazendo as coisas direito, sendo muito fácil de usar e oferecendo muitas opções para criar visões gerais de diferentes projetos e departamentos, o que facilita a integração em um fluxo de trabalho predefinido da empresa. As oportunidades de fornecer informações adicionais para uma tarefa são quase ilimitadas, integrando imagens, documentos etc. em uma descrição de tarefas, bastando arrastar e soltar do explorador de arquivos para a tarefa. Para mim, é um aplicativo que uso todos os dias e que está crescendo rapidamente em nossa empresa.

Em geral, o ClickUp está fazendo as coisas direito, sendo muito fácil de usar e oferecendo muitas opções para criar visões gerais de diferentes projetos e departamentos, o que facilita a integração em um fluxo de trabalho predefinido da empresa. As oportunidades de fornecer informações adicionais para uma tarefa são quase ilimitadas, integrando imagens, documentos etc. à descrição de uma tarefa, bastando arrastar e soltar do explorador de arquivos para a tarefa. Para mim, é um aplicativo que uso todos os dias e que está crescendo rapidamente em nossa empresa.

2. Path Finder (melhor para controle avançado do sistema de arquivos)

via Path Finder

O Path Finder é a escolha ideal se você estiver procurando gerenciadores de arquivos para Mac para ter controle total sobre o seu sistema de arquivos. Ele oferece recursos avançados, como navegação em dois painéis, sincronização de pastas e renomeação em lote, permitindo que você simplifique o gerenciamento de arquivos como nunca antes.

Você também pode manipular arquivos ocultos, mesclar pastas e executar pesquisas avançadas para uma melhor organização. Ele também integra ferramentas como um terminal incorporado e marcação de arquivos para fluxos de trabalho de gerenciamento de documentos perfeitos.

Melhores recursos do Path Finder

Visualização de painel duplo para navegação de pastas lado a lado e transferências rápidas de arquivos

Comparação e sincronização de pastas para manter os arquivos consistentes em vários locais

Renomeação em lote para lidar com vários arquivos de forma eficiente

Navegador de caminho editável para saltar rapidamente para qualquer diretório ou local

Limitações do Path Finder

Pode apresentar bugs, com falhas ocasionais ou perda de configurações

O suporte ao cliente foi relatado como não responsivo por alguns usuários

Preços do Path Finder

uS$ 29. 95/usuário (download único)

Classificações e resenhas do Path Finder

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

Falando do Path Finder, um usuário diz,

O Pathfinder é um ótimo software. Eu o adoro e o uso todos os dias. No entanto! Paguei uma licença para a versão 10. E quando atualizei na semana passada para a versão 10. 2, eles invalidaram minha licença, tentando dizer que ela só era válida por um ano, e disseram que meu software agora é uma versão de avaliação e não está ativado. Quando comprei a licença, eles disseram que minha licença funcionaria para a versão 10 e que eu não precisaria fazer a atualização até a versão 11. Eles quebraram totalmente minha confiança e não comprarei deles novamente.

O Pathfinder é um ótimo software. Eu o adoro e o uso todos os dias. No entanto! Paguei uma licença para a versão 10. E quando atualizei na semana passada para a versão 10. 2, eles invalidaram minha licença, tentando dizer que ela só era válida por um ano, e disseram que meu software agora é uma versão de avaliação e não está ativado. Quando comprei a licença, eles disseram que minha licença funcionaria para a versão 10 e que eu não precisaria fazer a atualização até a versão 11. Eles quebraram totalmente minha confiança e não comprarei deles novamente.

Dica profissional: Você pode usar a visualização em dois painéis junto com a sincronização de pastas para manter backups ou projetos em várias unidades perfeitamente sincronizados sem esforço manual.

3. Commander One (melhor para gerenciamento de arquivos sem interrupções em todos os dispositivos)

via Commander One

O Commander One é um software versátil de organização de arquivos para usuários de Mac, projetado para simplificar seu fluxo de trabalho e aprimorar a organização de arquivos. Com sua interface de painel duplo, você pode gerenciar facilmente várias pastas lado a lado, transferir arquivos sem problemas e manter seu fluxo de trabalho eficiente.

O Commander One oferece uma solução abrangente, quer você esteja compactando arquivos, gerenciando arquivos ou trabalhando com arquivos em dispositivos conectados, como iOS e Android. Seus recursos avançados de pesquisa permitem pesquisar em unidades locais, serviços de nuvem e até mesmo em arquivos, o que o torna uma ferramenta poderosa para quem gerencia sistemas de arquivos complexos.

Melhores recursos do Commander One

Gerencie arquivos e transfira conteúdo entre pastas rapidamente com a interface de painel duplo

Pesquise e localize arquivos usando expressões regulares avançadas e distinção entre maiúsculas e minúsculas em unidades locais, arquivos e armazenamento em nuvem

Compacte e extraia arquivos sem esforço e edite arquivos como ZIP, RAR, 7Z e TAR sem descompactá-los

Conecte e gerencie arquivos em dispositivos iOS, Android e MTP diretamente do seu Mac para um manuseio de arquivos perfeito

Limitações do Commander One

Muitos recursos avançados exigem a compra do Pro Pack

Falta a funcionalidade de pesquisa direta do caminho do arquivo para alguns casos de uso

Preços do Commander One

Licença pessoal: US$ 29,99

Licença para equipes: $99. 99

Avaliações e opiniões sobre o Commander One

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

Falando sobre a eficiência e a organização do Commander One, um usuário diz,

Comentários: O Commander One me ajuda a gerenciar meus arquivos com mais rapidez. Ele também pode colocar os arquivos em fila. A visualização padrão de painel duplo facilita aos usuários a transferência de arquivos de um local para outro.

Comentários: O Commander One me ajuda a gerenciar meus arquivos com mais rapidez. Ele também pode colocar os arquivos em fila. A visualização padrão de painel duplo facilita aos usuários a transferência de arquivos de um local para outro.

Você sabia? Você pode aproveitar o recurso de pesquisa avançada para encontrar arquivos no Mac e em serviços e arquivos na nuvem, economizando tempo ao gerenciar grandes conjuntos de dados ou armazenamento remoto.

4. ForkLift (melhor para gerenciamento e transferências de arquivos em dois painéis)

via Forklift

O ForkLift 4 é um dos mais poderosos gerenciadores de arquivos e clientes de transferência para Mac com painel duplo, projetado para exigir eficiência. Ele permite que você se conecte a vários servidores e transfira arquivos sem esforço com a funcionalidade de arrastar e soltar.

Os recursos avançados de sincronização e pesquisa o tornam ideal para comparar pastas locais e remotas ou localizar arquivos em redes. Com recursos adicionais como edição remota, integração com o iCloud e gerenciamento de arquivos, o ForkLift 4 combina flexibilidade e potência para todas as suas necessidades de gerenciamento de arquivos.

Melhores recursos do ForkLift

Compare e sincronize pastas locais ou remotas com sincronização bidirecional em um clique

Use a pesquisa avançada e os filtros para localizar arquivos por nome, extensão, tags ou conteúdo, mesmo em servidores remotos

Gerencie facilmente arquivos no armazenamento em nuvem, no iCloud e em unidades locais com sua interface intuitiva de dois painéis

Edite arquivos remotos em seu editor preferido e carregue automaticamente as alterações à medida que as salva

Limitações do ForkLift

As transferências de arquivos podem sofrer atrasos ocasionais antes de serem iniciadas

Não há uma maneira clara de solucionar problemas, seja de hosts externos ou do próprio aplicativo

Preços do ForkLift

Usuário único: $19. 95/ano

Licença familiar: $29,95/ano

Pequenas empresas: uS$ 69,95/ano

Classificações e análises do ForkLift

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

5. muCommander (melhor para gerenciamento de arquivos leve e de código aberto)

via muCommander

o muCommander é um gerenciador de arquivos gratuito e de código aberto para macOS que traz simplicidade e eficiência ao gerenciamento de arquivos e pastas. Sua interface de painel duplo, atalhos de teclado personalizáveis, armazenamento em nuvem e suporte a servidor remoto o tornam uma excelente alternativa ao gerenciador de arquivos padrão.

o muCommander permite acesso contínuo a arquivos como ZIP, RAR e 7z e a sistemas de arquivos virtuais como FTP, SFTP e Amazon S3. Para quem precisa de um navegador de arquivos para Mac leve, mas rico em recursos, o muCommander oferece flexibilidade inigualável e é totalmente personalizável para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do MuCommander

Gerencie e organize arquivos e pastas com seu layout de painel duplo e operações de arquivos em lote

Conecte-se ao armazenamento em nuvem e a servidores remotos como Google Drive, Dropbox, FTP, SFTP e muito mais

Compacte e extraia arquivos ZIP, RAR, 7z e TAR ou navegue por eles como se fossem pastas comuns

Personalize a interface, as barras de ferramentas e os atalhos de teclado para ter uma experiência verdadeiramente pessoal

Limitações do MuCommander

Requer Java 11 ou posterior para funcionar, o que pode ser uma etapa adicional para os usuários

Carece de alguns recursos avançados, como sincronização em tempo real ou recursos de pesquisa avançada

Preços do MuCommander

Gratuito (código aberto)

Avaliações e críticas do MuCommander

G2: Não há comentários suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

Um usuário, embora aprecie a capacidade do muCommander de lidar com arquivos sem esforço, diz,

Tenho usado o MUCommander para navegar dentro de arquivos zip sem precisar descompactá-los primeiro. Só esse recurso já faz com que valha a pena tê-lo por perto. Ele me poupou horas quando tudo o que eu precisava era encontrar uma imagem específica em um arquivo zip de 675 MB.

Tenho usado o MUCommander para navegar dentro de arquivos zip sem precisar descompactá-los primeiro. Só esse recurso já faz com que valha a pena tê-lo por perto. Ele me poupou horas quando tudo o que eu precisava era encontrar uma imagem específica em um arquivo zip de 675 MB.

Dica profissional: Você pode usar o muCommander como um gerenciador de arquivos nativo e leve do macOS para acessar rapidamente servidores e arquivos remotos. Seu recurso de marcadores universais economiza tempo para caminhos acessados com frequência.

6. Nimble Commander (melhor para usuários avançados e operações avançadas com arquivos)

via Nimble Commander

O Nimble Commander é um gerenciador de arquivos alternativo projetado para usuários avançados que desejam ter controle total sobre todos os arquivos e pastas do Mac. Sua interface de painel duplo e o design centrado no teclado o tornam uma ferramenta essencial para desenvolvedores, administradores de sistemas e profissionais de TI.

Com recursos como um emulador de terminal integrado, gerenciamento avançado de pastas e a capacidade de visualizar arquivos ocultos, o Nimble Commander é perfeito para usuários que precisam de eficiência e flexibilidade. Ele é leve, rápido e personalizável, o que o torna uma excelente ferramenta para substituir o Finder em fluxos de trabalho avançados.

Melhores recursos do Nimble Commander

Use o emulador de terminal integrado para sincronizar os comandos do shell com a navegação no painel de arquivos

Classifique arquivos e renomeie em lote com padrões para uma organização perfeita

Navegue, edite e comprima arquivos sem descompactar o arquivo inteiro, ideal para arquivar arquivos com eficiência

Conecte-se a servidores FTP, SFTP, WebDAV ou Dropbox e edite arquivos remotos sem sair do aplicativo

Limitações do Nimble Commander

Alguns recursos avançados, como o modo de administração, não estão disponíveis na versão da Mac App Store

Requer configuração adicional para personalizar e integrar totalmente com ferramentas externas

Preços do Nimble Commander

Versão gratuita disponível

Avaliações e resenhas do Nimble Commander

G2: Não há comentários suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

Dica profissional: Os recursos integrados de terminal e cliente FTP do Nimble Commander são perfeitos para simplificar tarefas como mover arquivos, editar arquivos remotos e manipular todas as pastas do Mac sem alternar entre aplicativos.

7. CRAX Commander (melhor para gerenciamento avançado de arquivos e personalização)

via CRAX Commander

O CRAX Commander é um gerenciador de arquivos Mac de painel duplo altamente personalizável, projetado para usuários que desejam uma combinação de simplicidade e potência ao organizar seus arquivos no Mac. Sua interface intuitiva oferece suporte a guias e marcadores, tornando a navegação pelos arquivos mais rápida e organizada.

Com clientes SVN, FTP e SSH integrados, ele se destaca no manuseio de arquivos remotos, enquanto a pesquisa avançada, as ferramentas de renomeação múltipla e o editor com destaque de sintaxe o tornam perfeito para gerenciar arquivos e pastas com eficiência.

Melhores recursos do CRAX Commander

Manuseie arquivos remotos sem problemas com suporte integrado a FTP, SFTP, SMB e AFP

Realize operações em lote com renomeação múltipla, mesclagem de pastas e cálculos de soma de verificação

Personalize sua experiência de gerenciamento de arquivos com barras de ferramentas configuráveis, atalhos de teclado e ferramentas externas

Compare e edite arquivos ou pastas usando a pesquisa avançada incorporada e a comparação de conteúdo

Limitações do CRAX Commander

O modo de administração e os recursos avançados não são compatíveis com a versão da Mac App Store

Alguns usuários podem achar que suas amplas opções de personalização são excessivas

Preços do CRAX Commander

Versão completa: $25. 99/usuário (download único)

classificações e resenhas do CRAX Commander

G2: Não há comentários suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

Reimagine o gerenciamento de arquivos e a produtividade com o ClickUp

Ao escolher gerenciadores de arquivos para Mac, pense além dos recursos - considere como eles se integram ao seu fluxo de trabalho mais amplo. Ele oferece suporte à colaboração, integra-se às suas ferramentas existentes, otimiza o gerenciamento de arquivos ou aumenta sua produtividade geral?

Embora ferramentas como o Path Finder ou o ForkLift sejam excelentes em áreas específicas, elas podem não ter a versatilidade de uma solução completa. É nesse ponto que o ClickUp se destaca. Não se trata apenas de gerenciar arquivos - trata-se de transformar totalmente a forma como você trabalha.

Com ferramentas como ClickUp Docs, Brain e Connected Search, ele vai além da organização de arquivos e oferece uma plataforma unificada para tarefas, colaboração e automação.

