As 10 melhores ferramentas de agente de IA para impulsionar a produtividade e a inovação

Você está tentando conciliar prazos, vasculhando documentos e entrando em contato com colegas de equipe para obter atualizações — de novo. 😵‍💫

E se um agente de IA pudesse cuidar disso para você?

Os sistemas baseados em IA simplificam fluxos de trabalho, analisam dados e aprimoram a tomada de decisões por meio do processamento de linguagem natural e da automação inteligente.

No ClickUp, essa ideia se traduz nos Super Agentes, colegas de equipe de IA projetados para gerenciar fluxos de trabalho com várias etapas e entregar resultados, não apenas respostas isoladas.

Seja você um desenvolvedor, entusiasta de tecnologia ou líder empresarial, as ferramentas de agente de IA oferecem soluções poderosas para gerenciamento de fluxos de trabalho e tarefas. ✨

Aqui está uma tabela comparativa rápida das 10 melhores ferramentas de agente de IA!

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Agentes de IA baseados em funções, ações sensíveis ao contexto, automação de fluxos de trabalho, pesquisa unificada, sugestões inteligentes, integrações Automatizando fluxos de trabalho e a tomada de decisões para equipes e empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7 por usuário por mês (preços personalizados para empresas) LangChain Estrutura de agente de código aberto, LangGraph para fluxos de trabalho com múltiplos agentes, depuração no nível do prompt, integração de ferramentas personalizadas Criação de estruturas personalizadas de agentes de IA e aplicativos baseados em LLM Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 39 por usuário por mês; preços personalizados para empresas AutoGPT Operações autônomas com múltiplos agentes, acesso à Internet, gerenciamento de memória, execução de código Operações multiagentes autônomas e força de trabalho digital Gratuito (código aberto) AutoGen Orquestração de múltiplos agentes, interface low-code, análise preditiva, implantação distribuída Simplificando fluxos de trabalho complexos e aplicativos de agentes de IA orientados a eventos Gratuito (código aberto) Lyzr AI Estúdio de agentes low-code, insights baseados em dados, orquestração híbrida, agentes pré-construídos, práticas seguras de IA Insights baseados em dados e inteligência de negócios Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 99/mês BabyAGI Priorização de tarefas, execução autônoma de tarefas, integração com banco de dados vetorial, estrutura de código aberto Priorização de tarefas e assistentes pessoais de IA Gratuito (código aberto) SuperAGI Sistemas multiagentes dinâmicos, console de ação, telemetria de desempenho, modelo SuperCoder Sistemas multiagentes dinâmicos e automação em grande escala Plano gratuito disponível; Preços personalizados para empresas CrewAI Colaboração entre múltiplos agentes, arquitetura modular, integração com LangChain/APIs, monitoramento de desempenho Geração de conteúdo criativo e sistemas de agentes colaborativos Preços personalizados AgentGPT Implemente agentes de IA independentes, modelos pré-construídos, integrações modulares e insights de desempenho Implantação de agentes de IA independentes para diversas tarefas Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 40 por usuário por mês Microsoft Copilot Studio Nós de agente personalizáveis, implantação de agentes multicanal, diretrizes de governança corporativa Agentes de IA escaláveis para orquestração empresarial Opções de preços personalizadas

As ferramentas de agente de IA são soluções de software projetadas para automatizar tarefas, analisar dados e otimizar processos de tomada de decisão. Utilizando processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina, essas ferramentas imitam os processos de pensamento humanos para lidar com tudo, desde a automação de fluxos de trabalho até insights estratégicos. 🦾

🔎 Você sabia? Em 1965, o The Birmingham Press and Mail, um jornal sensacionalista do Reino Unido, implementou um Distribuidor Automático de Chamadas (ACD), um sistema inovador que utilizava algoritmos para filtrar e atribuir chamadas aos agentes. Isso abriu caminho para as ferramentas de IA atuais, que simplificam fluxos de trabalho e automatizam processos de negócios.

Nem todos os agentes de IA são iguais. Veja o que você deve levar em consideração ao escolher o agente certo para sua equipe:

Automação: Escolha agentes de IA que automatizem tarefas repetitivas, reduzindo o esforço manual e melhorando a eficiência

Processamento de Linguagem Natural (NLP): Escolha agentes de IA com a capacidade de processar e interpretar a linguagem humana para possibilitar interações e fluxos de trabalho intuitivos

Estruturas de agentes: Opte por Opte por ferramentas de IA que permitam criar, personalizar e implantar agentes de IA essenciais para lidar com tarefas especializadas

Tratamento de dados: Use agentes de IA que se integram a bancos de dados vetoriais e utilizam análise de dados para processar e extrair insights de conjuntos de dados massivos

Integração do agente: Priorize um agente de IA que garanta a integração do software com seu ecossistema atual, por exemplo, Google Drive, GitHub, plataformas de CRM ou sistemas de e-mail

Facilidade de uso: Escolha agentes de IA com interfaces intuitivas para simplificar a adoção e o uso entre equipes, mesmo para membros sem conhecimentos técnicos

Escalabilidade: Opte por um agente autônomo de IA que cresça junto com suas necessidades, lidando com facilidade com cargas de trabalho e complexidades crescentes

🤝 História de cliente: A Bell Direct aumentou sua eficiência operacional em 20% com os Super Agentes do ClickUp 😓 O problema: “Trabalho sobre trabalho” estava bloqueando a produtividade real A equipe de operações da Bell Direct estava sobrecarregada. Todos os dias, eles lidavam com mais de 800 e-mails de clientes, cada um exigindo leitura manual, triagem, categorização e encaminhamento para a pessoa certa. A situação pressionava a eficiência, a visibilidade e a qualidade do serviço da equipe, mesmo que a empresa estivesse entregando resultados sólidos para os clientes. ✅ A solução: um espaço de trabalho unificado + agentes de IA que funcionam como colegas de equipe Em vez de adicionar mais uma ferramenta isolada à pilha, a Bell Direct escolheu o ClickUp como seu centro de comando central. Eles consolidaram tudo, desde tarefas e documentos até processos e conhecimento, em um único espaço de trabalho onde a IA tinha contexto completo. Em vez de depender de bots ou modelos genéricos, eles implantaram um Super Agente que chamaram de “Delegator”. Trata-se de um colega de equipe autônomo treinado para classificar o trabalho recebido: Ele lê todos os e-mails que chegam à caixa de entrada compartilhada

Ele classifica a urgência, o cliente e o assunto usando campos personalizados baseados em IA

Ele prioriza e encaminha cada tarefa para a pessoa certa em tempo real Automatize fluxos de trabalho de ponta a ponta com Super Agentes de IA sem código no ClickUp Tudo isso sem a intervenção manual de operadores humanos. 😄 O impacto: ganhos operacionais mensuráveis Aumento de 20% na eficiência operacional , o que significa que mais trabalho é realizado mais rapidamente com os mesmos recursos

Capacidade equivalente a 2 funcionários em tempo integral liberada , agora disponível para tarefas estratégicas de alto valor

Mais de 800 e-mails de clientes por dia triados em tempo real O Super Agent agora distribui o trabalho da mesma forma que um ser humano faria, mas com a velocidade e a escala de uma máquina. 👉🏼 Quer os mesmos resultados para sua equipe?

Aqui está nossa lista das melhores ferramentas de agente de IA que automatizam processos, realizam tarefas e fornecem análise de dados:

1. ClickUp (Ideal para a execução autônoma de projetos com agentes de IA semelhantes a humanos)

Crie um Super Agente sem código no ClickUp Acelere os fluxos de trabalho com os Super Agents no ClickUp

O ClickUp é o primeiro Espaço de Trabalho Convergente de IA do mundo que ajuda as equipes a gerenciar projetos, colaborar em tempo real e atingir suas metas — tudo a partir de um único espaço de trabalho com prioridade em IA.

Com o ClickUp, você tem uma IA que faz muito mais do que apenas responder perguntas como um chatbot. Ele oferece o ClickUp Brain, que atua como o sistema nervoso central da IA — conectando suas tarefas, documentos e pessoas, enquanto os Superagentes de IA do ClickUp se tornam as “mãos” que fazem o trabalho por você.

Veja por que o Super Agents é diferente de qualquer outra ferramenta desta lista:

Orientado para resultados: Em vez de perguntar “Qual é o status?”, você diz a um Super Agente: “Garanta que o projeto permaneça dentro do cronograma.” O agente então enviará mensagens de forma autônoma aos atrasados, reatribuirá tarefas paralisadas e alertará o gerente de projetos sobre os riscos

Personas baseadas em funções: Implemente um Agente de Triagem para organizar sua caixa de entrada ou um Agente Scribe para transformar gravações de reuniões em subtarefas e atualizações do Gantt instantaneamente

Contexto aprofundado via ClickUp Brain: Como os agentes são alimentados pelo ClickUp Brain, eles têm acesso a todos os documentos privados e tarefas públicas (dentro dos níveis de permissão), tornando suas decisões autônomas 100% sensíveis ao contexto

Quando as equipes ficam sobrecarregadas com “trabalho sobre trabalho”, os Super Agentes podem analisar obstáculos complexos em projetos, negociar realocações de recursos e interagir com sua equipe no Chat para manter o ritmo acelerado.

Você cria Super Agentes conversando com eles no Agent Builder de linguagem natural do ClickUp. Você pode escolher qualquer um dos principais LLMs para alimentar seus agentes: GPT, Claude ou Gemini! Descreva a função e as ferramentas de que eles precisam (por exemplo, “Você é nosso Sprint Master. Monitore tarefas paralisadas e me notifique se uma subtarefa estiver atrasada em 24 horas.”).

Para ações de alto risco, os Super Agentes buscam aprovação antes da execução, garantindo segurança e supervisão humana.

Conclusão? Você não faz apenas perguntas aos Super Agents; você lhes dá missões, e eles atuam como seus colegas de equipe de IA!

🎥 Veja como as pessoas estão usando os Super Agentes do ClickUp como seus assistentes pessoais de IA preferidos:

Principais recursos do ClickUp

Use o Diretório de Agentes de IA para personalizar modelos de agentes pré-criados para seus fluxos de trabalho

Conecte os agentes ao conhecimento de aplicativos integrados, como GitHub, Salesforce e HubSpot, para sincronizar dados em toda a sua pilha

Automatize tarefas repetitivas para agilizar o gerenciamento de projetos nas áreas de Marketing, RH, Operações, TI, Vendas e qualquer outra função que você possa imaginar

Gere recomendações de tarefas, automatize fluxos de trabalho e otimize o desempenho da equipe com base na atividade do espaço de trabalho

Resuma documentos complexos e notas de reuniões para uma tomada de decisão rápida e eficiente

Limitações do ClickUp

Requer tempo de configuração para liberar todo o potencial

Recursos avançados podem exigir treinamento do usuário

Não é uma plataforma baseada em código para criar sistemas multiagentes personalizados do zero

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Qualquer pessoa pode começar a usar os Agentes de IA — não é necessário ter experiência em desenvolvimento. O ClickUp tornou muito fácil configurar agentes e introduzir a IA de forma gradual em nosso modelo operacional.

Qualquer pessoa pode começar a usar os Agentes de IA — não é necessário ter experiência em desenvolvimento. O ClickUp tornou muito fácil configurar agentes e introduzir a IA de forma gradual em nosso modelo operacional.

❗️Quer multiplicar por dez sua comunicação e produtividade? Conheça o Brain MAX — o aplicativo de desktop da ClickUp que unifica IA, pesquisa e automação em todos os aplicativos de trabalho que você usa. Chega de ficar alternando entre ferramentas de IA desconectadas ou vasculhando infinitas abas. Com o Brain MAX, você obtém produtividade com foco na voz, pesquisa unificada em todos os seus aplicativos, a capacidade de conversar com vários LLMs, agentes de IA personalizados e criação instantânea de relatórios personalizados — tudo em um só lugar. Ele alivia sua carga cognitiva, elimina atrasos na identificação de riscos e relatórios e realmente acaba com a proliferação descontrolada de IA. Se você está pronto para uma nova era de IA contextual e trabalho sem interrupções, o Brain MAX é a sua próxima ferramenta indispensável.

2. LangChain (Melhor agente de IA para a criação de estruturas personalizadas de agentes de IA)

via LangChain

O LangChain é uma estrutura de código aberto que simplifica a criação de aplicativos baseados em IA usando grandes modelos de linguagem (LLMs). Ao integrar LLMs com várias ferramentas e APIs, como a API da OpenAI, os desenvolvedores criam sistemas inteligentes capazes de raciocinar, tomar decisões e agir de forma autônoma. A arquitetura modular do LangChain suporta diversos casos de uso, incluindo chatbots, geração aumentada por recuperação, resumo de documentos e geração de dados sintéticos.

Uma das características de destaque do LangChain é sua Estrutura de Agentes. Ela permite que os desenvolvedores criem agentes de IA e os conectem a modelos GPT, bancos de dados vetoriais e fontes de dados para lidar com tarefas complexas. Ela também oferece suporte à criação e integração de ferramentas personalizadas, tornando os agentes mais adaptáveis a casos de uso específicos de IA.

A LangChain também oferece o LangGraph, uma plataforma para a implantação de agentes de IA em escala. Ela fornece APIs para gerenciar o estado do agente, a memória e as interações do usuário, tornando-a pronta para produção.

Principais recursos do LangChain

Use o LangGraph para implantar fluxos de trabalho de agentes de IA escaláveis e com várias etapas, com suporte para novas tentativas, rastreamento de estado e execução eficiente

Adote o LangSmith para obter visibilidade em nível de prompt e ferramentas de depuração para a engenharia de agentes

Implemente “frotas” de agentes especializados em toda a organização com monitoramento centralizado

Crie agentes que não sigam apenas uma linha reta; eles podem voltar a uma etapa anterior se perceberem que cometeram um erro (autocorreção)

Limitações do LangChain

Configurações avançadas no LangChain exigem conhecimento em código Python

A plataforma oferece suporte limitado para usuários sem conhecimentos técnicos; você é responsável pela hospedagem e manutenção da infraestrutura dos seus agentes

Preços do LangChain

OSS Framework : Gratuito (Licença MIT)

LangSmith Developer: Gratuito (até 5.000 traços/mês)

LangSmith Plus : US$ 39 por licença por mês (para monitoramento de nível de produção)

Plataforma LangGraph: US$ 0,001 por execução de nó (pagamento conforme o uso para hospedagem em nuvem)

Avaliações dos clientes da LangChain

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LangChain?

Diretamente de uma avaliação do G2:

O LangChain reduz significativamente a complexidade da criação de aplicativos de IA prontos para produção, fornecendo componentes pré-construídos para padrões comuns como RAG, memória conversacional e fluxos de trabalho de agentes. Ele permite que nossa equipe alterne entre diferentes provedores de LLM sem precisar reescrever código, o que ajuda a otimizar custos e evitar a dependência de um único fornecedor.

O LangChain reduz significativamente a complexidade da criação de aplicativos de IA prontos para produção, fornecendo componentes pré-construídos para padrões comuns como RAG, memória conversacional e fluxos de trabalho de agentes. Ele permite que nossa equipe alterne entre diferentes provedores de LLM sem precisar reescrever código, o que ajuda a otimizar custos e evitar a dependência de um único fornecedor.

3. AutoGPT (Melhor agente de IA para operações multiagentes autônomas)

via AutoGPT

O AutoGPT é uma ferramenta de agente de IA de código aberto que utiliza modelos de linguagem avançados, como o GPT-4, para executar tarefas definidas pelo usuário de forma autônoma. Ao contrário dos sistemas de IA tradicionais, que exigem intervenção humana contínua, o AutoGPT divide objetivos complexos em subtarefas gerenciáveis e as executa de forma independente. Pense nele como uma força de trabalho digital operando em um ambiente seguro e isolado.

Ele oferece suporte a acesso à Internet, gerenciamento de memória e integração com ferramentas e APIs, possibilitando tarefas que vão desde a geração de conteúdo até a execução de código. Isso o torna ideal para organizações que utilizam aplicativos avançados de IA para construir sistemas totalmente autônomos e orientados por IA.

Principais recursos do AutoGPT

Navegue pela internet para coletar informações, realizar pesquisas e manter-se atualizado com dados em tempo real

Aperfeiçoe estratégias e otimize resultados usando aprendizagem iterativa e execução de código

Melhore a tomada de decisões e a coerência na execução de tarefas, mantendo a memória de curto prazo para fornecer contexto às tarefas em andamento

Limitações do AutoGPT

Depende fortemente do auto-feedback, o que pode agravar erros sem supervisão humana

As operações exigem chamadas frequentes à API, o que gera altos custos operacionais

Preços do AutoGPT

Código aberto

Avaliações e comentários sobre o AutoGPT

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AutoGPT?

Um avaliador do G2 compartilha:

O AutoGPT é cada vez mais avançado do que outras ferramentas de IA. A maneira como ele cria artigos, designs e sites, e como podemos obter informações exatas sobre o que pesquisamos. O que mais gosto nisso é que é gratuito.

O AutoGPT é cada vez mais avançado do que outras ferramentas de IA. A maneira como ele cria artigos, designs e sites, e como podemos obter informações exatas sobre o que pesquisamos. O que mais gosto nisso é que é gratuito.

👀 Você sabia? Mais de 50% das aplicações de IA atuais estão na área de TI (especificamente DevOps), seguidas por Marketing, Vendas e Finanças (cerca de 10% cada).

4. AutoGen (O melhor agente de IA para simplificar fluxos de trabalho complexos)

via AutoGen

Desenvolvido pela Microsoft, o AutoGen é uma estrutura de código aberto que simplifica o gerenciamento de tarefas ao dividir fluxos de trabalho complexos em partes gerenciáveis. Ele permite que desenvolvedores criem aplicativos baseados em LLM, coordenando vários agentes para a execução contínua de tarefas. Em um fluxo de trabalho do AutoGen, você pode ter um “Agente Programador”, um “Agente Revisor” e um “Agente Proxy do Usuário”, todos trabalhando em uma única conversa.

Utilizando entradas em linguagem natural, ele gera e prioriza tarefas, prevê gargalos com análises preditivas e otimiza processos em tempo real.

Os desenvolvedores adoram sua capacidade de processar operações em grande escala de maneira integrada. Como uma das principais ferramentas de agente de IA, ela foi projetada para otimizar a criação e a orquestração de aplicativos de agente de IA distribuídos e orientados a eventos. Sua eficiência aumenta a produtividade em fluxos de trabalho complexos e simplifica as operações, tornando-a uma excelente escolha como ferramenta de IA para aplicativos de TI.

Além disso, o AutoGen oferece uma interface de baixo código por meio do AutoGen Studio, permitindo a prototipagem e o teste rápidos de fluxos de trabalho com múltiplos agentes, reduzindo assim a barreira de entrada para a criação dessas aplicações.

Principais recursos do AutoGen

Desenvolva sistemas nos quais agentes de IA colaboram para executar tarefas, aprimorando as capacidades de resolução de problemas

Garanta o controle e as considerações éticas por meio da supervisão e intervenção humanas nos fluxos de trabalho dos agentes

Teste sistemas de agentes localmente, com a capacidade de implantá-los em ambientes de nuvem distribuídos à medida que as necessidades aumentam

Limitações do AutoGen

A configuração avançada pode ser um desafio para iniciantes

A execução de vários agentes de IA, especialmente com grandes modelos de linguagem, consome muitos recursos

Preços do AutoGen

Código aberto

Avaliações e comentários do AutoGen

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AutoGen?

Veja a opinião de um usuário do Reddit:

O AutoGen é definitivamente uma boa opção para determinados fluxos de trabalho, especialmente se você estiver profundamente envolvido no ecossistema da Microsoft ou criando conversas multiagentes do tipo pesquisa de forma pronta para uso.

O AutoGen é definitivamente uma boa opção para determinados fluxos de trabalho, especialmente se você estiver profundamente envolvido no ecossistema da Microsoft ou criando conversas multiagentes do tipo pesquisa de forma pronta para uso.

📮 ClickUp Insight: 12% dos entrevistados afirmam que os agentes de IA são difíceis de configurar ou conectar às suas ferramentas, e outros 13% dizem que são necessárias muitas etapas apenas para realizar tarefas simples com os agentes. Os dados precisam ser inseridos manualmente, as permissões precisam ser redefinidas e cada fluxo de trabalho depende de uma cadeia de integrações que pode falhar ou se desajustar com o tempo. Boas notícias? Você não precisa “conectar” os Super Agentes do ClickUp às suas tarefas, documentos, chats ou reuniões. Eles estão integrados nativamente ao seu Espaço de Trabalho, usando os mesmos objetos, permissões e fluxos de trabalho que qualquer outro colega humano. Como integrações, controles de acesso e contexto são herdados do espaço de trabalho por padrão, os agentes podem agir imediatamente em todas as ferramentas sem necessidade de configuração personalizada. Esqueça a configuração de agentes do zero!

5. Lyzr. AI (Melhor agente de IA para insights baseados em dados)

A Lyzr.AI é uma plataforma de nível empresarial que facilita a criação, a implantação e o gerenciamento de agentes de IA seguros e confiáveis. Com sua interface low-code, o Lyzr Agent Studio permite que os usuários criem agentes de IA personalizados, adaptados a fluxos de trabalho específicos, garantindo integração perfeita com ferramentas e sistemas existentes. Seus principais agentes, como o Jazon (um SDR de IA) e o Skott (um profissional de marketing de conteúdo de IA), não se limitam a sugerir ideias — eles residem no seu CRM e CMS, realizando pesquisas e ações de engajamento de forma autônoma.

A plataforma analisa várias fontes de dados, incluindo bases de conhecimento, para fornecer insights úteis. Os usuários podem aproveitar análises em tempo real e modelagem preditiva integradas a APIs externas, bancos de dados e ferramentas como o Visual Studio Code.

A Lyzr. AI também enfatiza práticas seguras e responsáveis de IA, incorporando recursos como supressão de informações de identificação pessoal (PII), verificações de toxicidade e sanitização de entradas para promover a implantação ética da IA em todos os setores.

Principais recursos do Lyzr. AI

Obtenha inteligência de negócios por meio de uma estrutura de agentes baseada em inteligência artificial

Obtenha resultados criativos e baseados em dados por meio do HybridFlow Orchestration, que combina processos de modelos de linguagem de grande porte (LLM) com aprendizado de máquina

Limitações do Lyzr. AI

Focadas no processamento e na análise de dados, menos versáteis para automação geral

A curva de aprendizado é íngreme para iniciantes

Preços do Lyzr. AI

Comunidade: Gratuito

Pro: US$ 99/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Lyzr. AI

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lyzr. AI?

Uma avaliação do G2 afirma:

O que mais me impressionou foi a facilidade de criar um agente e conectar diferentes fontes de dados. Gostei de poder enviar meu currículo como base de conhecimento e até mesmo integrar conectores como YouTube, Slack ou Hacker News sem muita dificuldade.

O que mais me impressionou foi a facilidade de criar um agente e conectar diferentes fontes de dados. Gostei de poder enviar meu currículo como base de conhecimento e até mesmo integrar conectores como YouTube, Slack ou Hacker News sem muita dificuldade.

📮ClickUp Insight: Apenas 7% dos profissionais dependem da IA principalmente para gerenciamento e organização de tarefas. Isso pode ocorrer porque as ferramentas estão restritas a aplicativos específicos, como calendários, listas de tarefas ou aplicativos de e-mail. Com o ClickUp, a mesma IA impulsiona seus fluxos de trabalho de e-mail ou outras formas de comunicação, calendário, tarefas e documentação. Basta perguntar: “Quais são minhas prioridades hoje?”. O ClickUp Brain fará uma busca em todo o seu espaço de trabalho e informará exatamente o que você precisa fazer, com base na urgência e na importância. Assim, o ClickUp consolida mais de 5 aplicativos para você em um único superaplicativo!

6. BabyAGI (Melhor agente de IA para priorização de tarefas)

via BabyAGI

O BabyAGI é a resposta minimalista à IA autônoma. Desenvolvido por Yohei Nakajima, é um script em Python que ilustra perfeitamente o Ciclo Agente: Criação de Tarefa -> Priorização de Tarefa -> Execução de Tarefa. Por meio de técnicas avançadas de entrada de linguagem natural e aprendizado de máquina, ele gera, prioriza e executa tarefas com base em objetivos predefinidos e nos resultados de tarefas anteriores.

Ele utiliza um banco de dados vetorial (como o Pinecone ou o Weaviate) como sua “memória de longo prazo”, permitindo que se lembre do que aprendeu na etapa um enquanto executa a etapa dez. A estrutura de agente intuitiva do BabyAGI também pode funcionar como um assistente pessoal de IA para agilizar operações, priorizar tarefas, gerenciar recursos e acelerar o cumprimento de metas.

Principais recursos do BabyAGI

Conclua tarefas com base em um sistema de priorização ponderada para maximizar o impacto

Revise as prioridades das tarefas em tempo real para acompanhar as mudanças nas condições

Com menos de 200 linhas de código em seu script principal, é incrivelmente fácil para os desenvolvedores modificá-lo e personalizá-lo para casos de uso específicos

Limitações do BabyAGI

Trata-se principalmente de uma ferramenta de linha de comando; usuários sem conhecimentos técnicos terão dificuldade em implementá-la sem um wrapper de terceiros

Requer conhecimento de código Python para configuração e operação

Preços do BabyAGI

Código aberto

Avaliações e comentários sobre o BabyAGI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

💡 Dica profissional: Desde o gerenciamento de agendas e a atualização de listas de tarefas até o tratamento de tarefas de leitura e escrita, use assistentes de IA para entender e antecipar suas necessidades e otimizar sua vida. Comece aos poucos, integrando um (como o ClickUp Brain) ao seu fluxo de trabalho e veja sua produtividade disparar! 😎

7. SuperAGI (Melhor agente de IA para sistemas multiagentes dinâmicos)

via SuperAGI

O SuperAGI é uma plataforma de framework de agentes de código aberto que permite aos desenvolvedores criar, gerenciar e implantar agentes de IA autônomos com eficiência. Ele permite que você crie agentes de IA que colaboram para resolver tarefas complexas, automatizar processos e gerar insights a partir de grandes volumes de dados.

Esta plataforma de agentes de IA aumenta a eficiência ao executar agentes de IA simultâneos de forma integrada e ampliar suas capacidades com diversas ferramentas. O modelo SuperCoder, disponível no SuperAGI, permite que os usuários escrevam código definindo objetivos e instruções, simplificando o processo de desenvolvimento.

A plataforma oferece ainda o ajuste fino da trajetória dos agentes, permitindo que eles melhorem seu desempenho ao longo do tempo por meio de ciclos de feedback.

Principais recursos do SuperAGI

Use ciclos de feedback para “treinar” seus agentes. Se um agente seguir um caminho ineficiente para resolver um problema, você pode corrigir sua trajetória para execuções futuras

Assuma o controle das operações dos agentes de IA com um console de ações que funciona como uma barreira de segurança. Se um agente quiser realizar uma ação de alto risco — como enviar um contrato legal ou fazer uma transação com dinheiro real —, ele faz uma pausa e aguarda sua aprovação no console

Otimize a alocação de recursos e o desempenho em projetos de grande escala por meio da telemetria de desempenho, ou seja, monitorando o uso de tokens, o tempo de execução e as taxas de sucesso em toda a sua “frota” de agentes para otimizar custos e velocidade

Limitações da SuperAGI

A operação da plataforma consome muitos recursos e requer um poder computacional significativo

Há uma curva de aprendizado íngreme para quem está começando a usar agentes de IA para obter o desempenho ideal

Preços do SuperAGI

Gratuito

Starter: US$ 45 por usuário por mês

Empresas: US$ 150/usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o SuperAGI

G2: (mais de 400 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SuperAGI?

No G2, um usuário compartilha:

…é totalmente GRÁTIS para pequenas empresas e inclui 2.000 créditos de IA gratuitos por mês com o Módulo de Vendas e 500 créditos gratuitos para o módulo de marketing. Automações relativamente simples, mas certamente robustas. Você pode literalmente criar 10 agentes e automatizar todo o seu envio de e-mails. Profissionais de marketing, vendedores e agentes de atendimento.

…é totalmente GRÁTIS para pequenas empresas e inclui 2.000 créditos de IA gratuitos por mês com o Módulo de Vendas e 500 créditos gratuitos para o módulo de marketing. Automações relativamente simples, mas certamente robustas. Você pode literalmente criar 10 agentes e automatizar todo o seu envio de e-mails. Profissionais de marketing, vendedores e agentes de atendimento.

➡️ Leia mais: A diferença entre aprendizado de máquina e inteligência artificial

8. CrewAI (Melhor agente de IA para geração de conteúdo criativo)

via CrewAI

O CrewAI é uma estrutura de código Python de código aberto projetada para criar sistemas multiagentes sofisticados. Ele utiliza uma estrutura avançada de agentes de IA para atribuir funções, apoiar a tomada de decisões independentes e possibilitar a comunicação entre os agentes. Essa colaboração permite que os agentes de IA resolvam problemas complexos com mais eficiência do que trabalhando sozinhos.

Sua arquitetura modular também permite fácil integração com ferramentas como LangChain e APIs da OpenAI, Google, Azure e HuggingFace — oferecendo flexibilidade e escalabilidade para tudo, desde pequenos projetos até aplicações de nível empresarial.

Principais recursos do CrewAI

Os agentes podem decidir autonomamente “transferir” uma subtarefa para um colega de equipe mais qualificado para realizá-la (por exemplo, o pesquisador repassa os dados brutos ao analista)

Se a chamada de uma ferramenta de agente falhar ou um LLM retornar uma alucinação, o “Gerente de Agentes” pode detectar o erro e solicitar que o agente tente novamente ou repense

Arraste e solte os agentes em uma “Equipe” e defina sua hierarquia (Sequencial, Hierárquica ou Consensual)

Limitações do CrewAI

Novos usuários podem precisar de tempo para explorar a estrutura multiagente do CrewAI e explorar todo o seu potencial

Velocidade de processamento lenta e resultados irregulares

Preços do CrewAI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CrewAI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CrewAI?

Um usuário do G2 compartilha:

A melhor parte do crewAI é que, ao criar um agente, podemos definir sua função, objetivo e história, o que aumenta significativamente o desempenho desse agente

A melhor parte do crewAI é que, ao criar um agente, podemos definir sua função, objetivo e história, o que aumenta significativamente o desempenho desse agente

👀 Você sabia? Embora 62% das organizações estejam experimentando agentes de IA, apenas cerca de 23% conseguiram implementar com sucesso um sistema de agentes em pelo menos uma função de negócios.

9. AgentGPT (O melhor agente de IA para a implantação de agentes de IA independentes)

via AgentGPT

O AgentGPT é uma plataforma de código aberto que permite aos usuários criar e implantar agentes autônomos adaptados a requisitos específicos. A plataforma permite que você crie agentes capazes de navegar na web, executar códigos e armazenar “memória” ao longo de seus ciclos de tarefas. É a ferramenta perfeita para usuários que precisam ativar um “TravelGPT” ou um “MarketResearchGPT” em segundos para lidar com pesquisas ou planejamentos de natureza aberta.

O processo é simples: os usuários definem uma meta, que o AgentGPT divide em tarefas menores. Em seguida, ele executa cada tarefa sequencialmente, utilizando seus recursos de IA para concluí-las individualmente. Sua interface intuitiva e modelos prontos para uso tornam-no acessível tanto para desenvolvedores quanto para usuários sem conhecimentos técnicos.

Principais recursos do AgentGPT

Tome decisões baseadas em dados por meio de insights detalhados sobre o desempenho dos agentes

Permita a integração com diversos sistemas para operações modulares

Use a Memória de Longo Prazo para que os agentes lembrem-se das conclusões de execuções anteriores e forneçam resultados mais detalhados

Limitações do AgentGPT

Opções limitadas de personalização para definir o comportamento do agente em casos de uso altamente específicos ou de nicho

Existe o risco de gerar resultados que reflitam preconceitos inerentes presentes nos dados de treinamento

Preços do AgentGPT

Teste gratuito

Pro: US$ 40/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o AgentGPT

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AgentGPT?

Diretamente de uma avaliação do G2:

O que mais gosto no AgentGPT é a sua simplicidade e a facilidade de acesso: não é necessário saber programar, basta nomear o agente e definir um objetivo, e ele cuida do resto.

O que mais gosto no AgentGPT é a sua simplicidade e a facilidade de acesso: não é necessário saber programar, basta nomear o agente e definir um objetivo, e ele cuida do resto.

10. Microsoft Copilot Studio (Ideal para orquestração empresarial)

via Microsoft Copilot Studio

O Microsoft Copilot Studio permite que as empresas criem fluxos de trabalho com agentes que abrangem o Azure, o Dynamics 365 e milhares de APIs de terceiros. Ele foi projetado para o “arquiteto” que precisa criar um agente capaz não apenas de responder às perguntas dos clientes, mas também de verificar o estoque em tempo real em um ERP, acionar um reembolso por meio de uma API segura e atualizar o CRM — tudo em uma única sequência autônoma.

Principais recursos do Microsoft Copilot Studio

Use um nó de respostas gerativas para permitir que o agente responda a perguntas do seu SharePoint privado ou de sites, e depois use nós lógicos para lidar com ramificações complexas baseadas em regras

Conecte seu agente a mais de 1.000 conectores pré-configurados (como Salesforce, ServiceNow e Jira) para transformar “palavras” em “ações”

Crie seu agente uma vez e implante-o no Microsoft Teams, no site da sua empresa, em aplicativos móveis ou até mesmo em canais de mensagens personalizados

Limitações do Microsoft Copilot Studio

Novos usuários podem precisar de tempo e conhecimentos técnicos para compreender e utilizar plenamente os recursos de forma eficaz

Preços do Microsoft Copilot Studio

Licença Padrão: Incluída em muitos planos do M365 Enterprise

Assinatura do Copilot Studio : US$ 200/mês

Pagamento conforme o uso: Disponível via Azure para agentes de alto volume voltados para o público externo

Avaliações e comentários do Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Copilot Studio?

Veja a opinião de um usuário do G2:

Gosto do Microsoft Copilot Studio porque é fácil criar e personalizar copilotos de IA sem precisar de conhecimentos técnicos avançados. A interface low-code e os modelos prontos permitem transformar rapidamente ideias em soluções funcionais.

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ClickUp: Tornando sua ferramenta de agente de IA mais inteligente

Hoje em dia, o trabalho não se resume mais a gerenciar tarefas; trata-se de gerenciar os resultados que impulsionam o seu negócio. 🦾 Ao conectar a intenção e a inteligência humanas com a precisão das máquinas, os agentes de IA promovem a eficiência, automatizam o trabalho e aprimoram a tomada de decisões da equipe. 👀

Entre o vasto leque de ferramentas de IA, o ClickUp se destaca como o único Espaço de Trabalho de IA Convergente. Enquanto outras plataformas exigem que você alterne entre aplicativos desconectados para encontrar dados, os Super Agentes do ClickUp atuam diretamente onde seu trabalho acontece — possuindo o contexto completo e em tempo real de suas Tarefas, Documentos e Chats. Além disso, todas as ações dos agentes são registradas e transparentes, herdando a segurança e as permissões existentes do seu espaço de trabalho para garantir que os dados permaneçam seguros e auditáveis.

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