Como ocultar colunas no Planilhas Google

Você já olhou para uma planilha do Google bagunçada e desejou que as colunas pudessem desaparecer um pouco?

Seja analisando vendas ou gerenciando cronogramas, ocultar colunas de planilhas permite que você se concentre no que importa.

A Gartner prevê que, até 2025, 40% dos CIOs se concentrarão no gerenciamento estratégico de dados para se manterem à frente. Isso faz com que manter seus dados sob controle seja mais importante do que nunca.

À medida que as empresas se inclinam para operações orientadas por dados, manter os dados organizados é mais importante do que nunca.

O engraçado é que muitas pessoas ignoram truques simples, como ocultar colunas, que podem tornar o trabalho com dados muito mais fácil. Vamos corrigir isso!

Este artigo abordará vários métodos para ocultar colunas no Planilhas Google. Bônus: veremos uma alternativa que pode transformar sua experiência de gerenciamento de planilhas para sempre!

Fato interessante: O dia 17 de outubro é comemorado todos os anos como o dia da planilha! Os entusiastas marcam a ocasião comemorando a "alegria e os desafios de trabalhar com planilhas". "

Lembre-se dos atalhos de teclado: Acelere o processo com atalhos para Windows [Ctrl + Alt + 0] e Mac [Command + Option + 0]

Ocultar várias colunas: Selecione e oculte várias colunas de uma só vez para grandes conjuntos de dados

Agrupar colunas: Agrupe colunas para facilitar o gerenciamento e ocultar/desocultar rapidamente

Ocultar no celular: Oculte colunas em dispositivos iOS e Android selecionando uma ou mais delas

Reexibir colunas: Use as setas duplas ou clique com o botão direito do mouse para reexibir colunas ocultas rapidamente

Mude para o ClickUp : A visualização de tabela do ClickUp combina a familiaridade da planilha com recursos avançados de banco de dados, como campos personalizados, automação e controle de versão A visualização de tabela do ClickUp combina a familiaridade da planilha com recursos avançados de banco de dados, como campos personalizados, automação e controle de versão

Como ocultar colunas no Planilhas Google

Ao colaborar com a sua equipe ou apresentar dados às partes interessadas, a capacidade de ocultar colunas é uma ferramenta essencial no seu arsenal de planilhas.

Antes de entrarmos nos métodos específicos, é útil saber que o Planilhas Google oferece várias maneiras de ocultar linhas e colunas. Não importa se você precisa ocultar rapidamente uma única coluna ou várias colunas ou gerenciar um conjunto de dados maior com várias seções ocultas, há um método para cada situação.

A compreensão dessas opções o ajudará a escolher a abordagem mais eficiente para suas necessidades. Vamos explorar como você pode manter sua planilha limpa e organizada!

1. Usando o método de clique com o botão direito do mouse

O método de clique com o botão direito do mouse é geralmente considerado a abordagem mais amigável para ocultar colunas no Planilhas Google. Ele é útil para fazer ajustes rápidos de visibilidade durante reuniões ou apresentações.

via Google Sheets

Esse método também funciona sem problemas em diferentes dispositivos e sistemas operacionais, o que o torna uma opção confiável para equipes que usam várias plataformas.

Abra seu documento do Planilhas Google

Selecione a coluna ou colunas que deseja ocultar clicando na letra da coluna

Clique com o botão direito do mouse nas colunas selecionadas

Clique em Ocultar coluna para ocultar as colunas selecionadas

2. Usando atalhos de teclado

Os atalhos de teclado podem aumentar drasticamente a eficiência dos profissionais que trabalham regularmente com planilhas. Essas combinações que economizam tempo reduzem a necessidade de movimentação constante do mouse e de navegação no menu suspenso.

Uma vez dominados, esses atalhos podem se tornar uma segunda natureza e acelerar significativamente o fluxo de trabalho de gerenciamento de planilhas. Aqui está uma folha de dicas:

Clique na letra da coluna para selecionar a coluna inteira

Se você for um usuário do Windows, pressione Ctrl + Alt + 0 [zero ]

Se você estiver em um Mac, pressione Command + Option + 0 [zero ]

A coluna desaparecerá instantaneamente

Esse é um dos muitos hacks sólidos do Planilhas Google que podem aumentar a produtividade.

3. Oculte várias colunas de uma só vez

Ocultar colunas individuais pode consumir muito tempo ao lidar com grandes conjuntos de dados.

Esse método é especialmente valioso na preparação de relatórios financeiros ou na análise de conjuntos de dados extensos em que você precisa ocultar temporariamente várias colunas.

via Google Sheets

Entender como gerenciar a ocultação de colunas no Planilhas Google pode economizar um tempo considerável durante a análise de dados e a preparação de apresentações.

Clique e mantenha pressionada a primeira letra da coluna

Arraste o cursor sobre as colunas adjacentes que deseja ocultar

Clique com o botão direito do mouse no intervalo selecionado

Escolha Ocultar colunas [intervalo] no menu

Além desses recursos nativos, você pode escolher entre uma série de complementos do Planilhas Google para fornecer recursos adicionais de gerenciamento de colunas para necessidades especializadas.

4. Usando grupos de colunas

Os grupos de colunas oferecem uma abordagem mais organizada para o gerenciamento de conjuntos de dados maiores. Esse recurso de ocultação de colunas no Planilhas Google é útil ao lidar com dados relacionados que você precisa ocultar ou revelar juntos regularmente.

via Google Sheets

Os grupos de colunas também ajudam a manter a organização das planilhas e facilitam a compreensão da estrutura dos dados pelos membros da equipe.

Selecione todas as colunas do Planilhas Google que você deseja agrupar

Clique em Ver no menu superior

Navegue até Grupo

Selecione Grupar colunas

Use os botões (+) ou (-) que aparecem para mostrar/ocultar as colunas agrupadas

5. Gerenciamento de colunas não utilizadas

As colunas não utilizadas podem criar uma bagunça desnecessária e dificultar a navegação ao trabalhar com estruturas de banco de dados do Planilhas Google.

Esse recurso é útil para limpar dados importados ou trabalhar com modelos que contêm colunas em excesso. Muitos usuários não sabem que existe uma maneira rápida de ocultar todas as colunas não utilizadas simultaneamente.

Selecione o primeiro cabeçalho de coluna não utilizado [a primeira coluna vazia após seus dados]

Pressione Ctrl + tecla Shift + tecla de seta para a direita [ Cmd + tecla Shift + seta para a direita para Mac]

Clique com o botão direito do mouse em qualquer coluna selecionada

Escolha a opção Ocultar colunas no menu

6. Gerenciamento de colunas em dispositivos móveis

Além de seu desktop, é fundamental gerenciar várias linhas ou colunas no Planilhas Google a partir de seu smartphone.

Seja fazendo atualizações rápidas durante reuniões ou revisando dados em trânsito, saber como ocultar várias colunas em dispositivos móveis ajuda a manter a produtividade mesmo quando você está longe da sua mesa.

O processo é simples, embora seja um pouco diferente entre dispositivos iOS e Android.

via Google Sheets

Em dispositivos iOS:

Abra sua planilha no aplicativo Planilhas Google

Toque para selecionar as colunas de destino

Procure a opção Ocultar coluna no menu pop-up

Toque para confirmar

Em dispositivos Android:

Abra sua planilha no aplicativo Planilhas Google

Mantenha pressionado o título da coluna desejada

Toque no menu de três pontos

Selecione Ocultar coluna

Você sabia que o VisiCalc, o primeiro software de planilhas eletrônicas, oferecia uma planilha pequena de apenas 254 linhas por 63 colunas? Em contrapartida, o Google Sheets tem um limite de 10 milhões de células, que podem ser qualquer combinação de linhas e colunas atualmente.

7. Como localizar e exibir colunas

Pode ser difícil encontrar colunas ocultas, especialmente quando se trabalha com planilhas criadas por outras pessoas. Saber como identificar e exibir colunas é tão importante quanto saber como ocultá-las.

Isso garante que você sempre possa acessar seus dados quando necessário e ajuda a evitar confusão ao colaborar com os membros da equipe.

Procure as setas duplas [>>] entre as colunas visíveis

Clique nas setas para revelar instantaneamente as colunas ocultas

Como alternativa, selecione colunas em ambos os lados das colunas ocultas

Clique com o botão direito do mouse e selecione Reexibir colunas

Limitações do uso do Planilhas Google para gerenciar dados

Embora o Planilhas Google tenha alguns recursos excelentes para o gerenciamento essencial de planilhas, é fundamental entender suas limitações ao lidar com conjuntos de dados complexos. Essas restrições costumam surgir à medida que sua equipe cresce ou que as necessidades de gerenciamento de dados se tornam mais sofisticadas.

Controle de versão limitado : O rastreamento de alterações entre vários usuários torna-se um desafio, especialmente com colunas ocultas

Problemas de desempenho : Planilhas grandes com várias colunas ocultas podem reduzir significativamente o desempenho

Configurações básicas de permissão : A falta de controle granular sobre as permissões em nível de coluna representa riscos à segurança

Sem recursos de banco de dados incorporados: A falta de funcionalidades essenciais de banco de dados torna complicado o gerenciamento de dados complexos

Restrições de colaboração: Vários usuários trabalhando com colunas ocultas podem gerar confusão e erros

A compreensão dessas limitações o equipará melhor para tomar decisões informadas sobre o software de planilhas e as ferramentas de gerenciamento de dados.

Uso da visualização de tabela ClickUp para gerenciar dados de planilhas

Embora o Google Sheets atenda às necessidades básicas de planilhas, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece uma grande variedade de recursos que transformam completamente a maneira como as equipes gerenciam e visualizam os dados.

Conheça o Table View do ClickUp. Ele simplifica o gerenciamento de planilhas como nunca antes, combinando recursos avançados de banco de dados com ferramentas de gerenciamento de tarefas fáceis de usar - o melhor dos dois mundos!

Diferentemente das ferramentas básicas de planilhas, o Google Sheets também enfrenta desafios comuns de manipulação de dados e aumenta a colaboração, facilitando o trabalho conjunto das equipes e mantendo o controle.

Crie campos personalizados na exibição de tabela do ClickUp para capturar o progresso da tarefa, anexos, classificações e muito mais

A visualização é uma interface familiar semelhante a uma planilha, na qual é possível gerenciar, filtrar e organizar dados com recursos avançados que vão além das linhas e colunas tradicionais.

Com essa alternativa ao Planilhas Google, você pode salvar e reutilizar modelos de campo em diferentes exibições, facilitando a manutenção da consistência da estrutura de dados em todos os projetos.

Veja como o ClickUp supera as limitações comuns das planilhas:

Controle de versão robusto e acompanhamento de alterações

Enquanto as planilhas básicas têm dificuldades com o gerenciamento de versões, o ClickUp mantém um histórico completo de todas as alterações. Cada modificação é rastreada com registros de data e hora e atribuição de usuário. As equipes podem revisar versões anteriores de qualquer entrada de dados e restaurar versões anteriores, se necessário.

Acompanhe todas as alterações com o controle de versão do ClickUp

Sua equipe pode ver quem fez alterações específicas e quando. Você pode adicionar comentários diretamente às células de dados para obter contexto e receber notificações sobre alterações significativas.

Antes do ClickUp, nosso acompanhamento de projetos estava espalhado por várias plataformas. O ClickUp centralizou nossos processos, economizando um tempo inestimável e reduzindo significativamente as falhas de comunicação

Antes do ClickUp, nosso acompanhamento de projetos estava espalhado por várias plataformas. O ClickUp centralizou nossos processos, poupando-nos um tempo inestimável e reduzindo significativamente as falhas de comunicação

Desempenho e escalabilidade aprimorados

A arquitetura do ClickUp lida eficientemente com grandes conjuntos de dados, eliminando problemas de desempenho comuns em planilhas tradicionais.

A plataforma mantém a velocidade e a capacidade de resposta mesmo ao gerenciar milhares de linhas de dados ou trabalhar com vários membros da equipe simultaneamente.

Filtros complexos, classificações, campos personalizados, fórmulas e cálculos em tempo real - o tamanho do seu conjunto de dados não é problema.

Controles avançados de permissão

O ClickUp oferece controle de acesso granular por meio de um vigoroso sistema de segurança, diferente das permissões básicas de planilhas. Além das permissões padrão baseadas em funções nos níveis de espaço, pasta e lista, o ClickUp também oferece capacidades robustas de proteção de visualização.

Os administradores podem proteger exibições específicas bloqueando configurações cruciais, incluindo filtros, classificação, colunas, agrupamento e configurações de exibição. As exibições protegidas são marcadas, ajudando os membros da equipe a identificar rapidamente os layouts protegidos.

Acesse diversas exibições de tarefas, de listas a mapas mentais, com opções para definir exibições como privadas no ClickUp

O sistema de proteção de exibição permite que os administradores incluam mensagens personalizadas explicando o status da proteção. Como administrador, você pode restringir as modificações de exibição de informações confidenciais e, ao mesmo tempo, permitir que os membros da equipe trabalhem com os dados subjacentes.

A plataforma também lida com eficácia com o acesso de convidados para colaboradores externos. As alterações temporárias em exibições protegidas são revertidas automaticamente, a menos que sejam explicitamente salvas por usuários autorizados.

Dica profissional: Você já tem um documento do Google Sheets que não pode mais ficar sem? Adicione-o ao ClickUp com apenas alguns cliques. Use o botão +View em seu projeto e selecione Google Sheets. Adicione o link público ao seu arquivo e comece a sincronização bidirecional!

Recursos de banco de dados incorporados

Você ainda usa planilhas para criar bancos de dados complexos? O ClickUp é exatamente o que você precisa. Crie relações entre diferentes conjuntos de dados e crie facilmente campos personalizados com mais de 15 tipos de dados para manter seu banco de dados.

Crie e mantenha bancos de dados com fluxos de trabalho personalizados no ClickUp

O ClickUp também oferece suporte a fluxos de trabalho automatizados com base em dados. Gere visualizações personalizadas para diferentes necessidades da equipe e ative fórmulas e dependências entre itens relacionados. É como uma planilha, mas muito melhor!

Melhoria da colaboração em equipe

O ClickUp Collaboration Detection é a segunda melhor opção para ter toda a sua equipe na mesma sala. Com a detecção avançada de colaboração, você saberá exatamente quando os colegas de equipe estão digitando, visualizando uma tarefa ou adicionando comentários - perfeito para manter todos na mesma página.

Precisa coeditar um documento ou atualizar a descrição de uma tarefa? Você pode fazer isso em tempo real, observando as alterações ao vivo.

Facilite a colaboração com o ClickUp

E a melhor parte? Tudo é atualizado instantaneamente em todas as plataformas, para que você nunca fique fora de sincronia, seja no laptop ou no telefone. Diga adeus aos e-mails que vão e voltam e olá ao trabalho em equipe!

Integração com o gerenciamento de tarefas

Ao contrário das planilhas autônomas, o ClickUp conecta os dados diretamente a tarefas acionáveis. Sua equipe pode converter instantaneamente as linhas da planilha em tarefas, definir datas de vencimento e prioridades e controlar o tempo gasto em itens específicos.

Adicione relacionamentos e dependências de tarefas usando o ClickUp Tasks para fornecer percepções claras sobre como seus projetos afetam uns aos outros

A plataforma permite a criação de dependências entre tarefas relacionadas e o monitoramento em tempo real do progresso do projeto!

Fluxos de trabalho automatizados para maior eficiência

Livre-se das tarefas repetitivas de gerenciamento de dados com os fluxos de trabalho personalizáveis do ClickUp Automations. O mecanismo de automação da plataforma pode acionar ações com base em condições específicas, desde a atualização de valores de campo até o envio de notificações.

Use as Automações do ClickUp para acionar resultados quando as ações ocorrerem automaticamente

Sua equipe pode configurar regras de automação complexas com vários acionadores e ações para garantir o tratamento consistente dos dados. As automações mantêm os dados atualizados agendando atualizações ou limpezas, enquanto as automações de listas cruzadas sincronizam os dados em diferentes áreas do espaço de trabalho.

Esses fluxos de trabalho reduzem o esforço manual e mantêm a precisão e a consistência dos dados.

Está fazendo a transição das planilhas tradicionais? O ClickUp Editable Spreadsheet Template oferece um ponto de partida estruturado para equipes como a sua. Ele vem pré-configurado com campos personalizados comumente usados, fluxos de trabalho automatizados e configurações de visualização.

Aumente o nível do seu jogo de planilhas com o ClickUp

Gerenciar eficazmente a visibilidade da planilha não se trata apenas de estética, mas de melhorar a acessibilidade dos dados e a velocidade da tomada de decisões. Seja trabalhando com modelos de planilhas ou criando soluções personalizadas, o domínio de recursos como a ocultação de colunas pode aumentar significativamente sua produtividade.

Embora o gerenciamento de projetos do Google Sheets atenda às necessidades básicas, o trabalho moderno exige ferramentas de gerenciamento de dados mais sofisticadas. O Table View do ClickUp é um substituto abrangente que combina a familiaridade das planilhas com recursos avançados de banco de dados, ferramentas de colaboração aprimoradas e medidas de segurança robustas.

Pronto para transformar sua experiência com planilhas? Inscreva-se no ClickUp e mude a forma como você gerencia seu fluxo de trabalho de gerenciamento de dados.