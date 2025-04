10 exemplos de intranet de empresas para impulsionar a colaboração

Os locais de trabalho modernos tornaram a comunicação uma necessidade. Com equipes dispersas e modelos de trabalho híbridos, há uma necessidade crescente de compartilhamento de informações sem fronteiras. Nesse cenário, a intranet de uma empresa é a espinha dorsal da comunicação e da colaboração no local de trabalho. 🔗

Se você está pensando no site da intranet como diretórios estáticos ou quadros que compartilham notícias da empresa, isso é coisa do passado.

As intranets de empresas modernas são plataformas dinâmicas que promovem o envolvimento dos funcionários, a colaboração em equipe, a inovação e a eficiência.

Neste artigo, mergulhamos fundo no mundo das intranets de empresas, usando exemplos de vários setores para ilustrar como a intranet corporativa está quebrando o molde de sua contraparte tradicional. Continue lendo para descobrir como as intranets de empresas estão transformando os fluxos de trabalho, estabelecendo novos padrões de trabalho em equipe e preenchendo lacunas com conectividade contínua. 🌟

O que é uma intranet corporativa?

A intranet de uma empresa é uma rede digital privada e centralizada que conecta os funcionários. Pense nela como uma internet localizada e em pequena escala para uma empresa projetada exclusivamente para uso interno. Fundamentalmente, é um hub seguro para recursos essenciais, uma plataforma para colaboração em equipe e uma fonte das informações mais recentes.

O site típico da intranet apresenta portais de funcionários, ferramentas de gerenciamento de projetos, gerenciamento de documentos e elementos de redes sociais que conectam os funcionários e os mantêm produtivos.

Ao mesmo tempo, o objetivo é proporcionar um sentimento de comunidade e pertencimento que enriquece a cultura da empresa.

O que está disponível na intranet da empresa?

Como um hub central para todas as coisas relacionadas à empresa, o conteúdo da intranet corporativa geralmente se encaixa em várias categorias.

Aqui estão as coisas que você normalmente encontra na intranet: Análise e painel de controle : Insights sobre a produtividade individual e da equipe, níveis de engajamento e utilização de recursos 📶

Notícias e atualizações da empresa: Anúncios centralizados para manter toda a empresa informada e engajada 🚨

Repositórios de conhecimento : Acesso a procedimentos operacionais padrão (SOPs), FAQs, materiais de treinamento e outros recursos críticos de gerenciamento de conhecimento 📚

Ferramentas de colaboração de projetos : Espaços de trabalho compartilhados para gerenciar tarefas, colaborar em documentos, compartilhar feedback e muito mais 🤜🤛

Recursos do funcionário : Material de integração para novos funcionários e detalhes relacionados a políticas de funcionários, informações sobre benefícios, diretório de funcionários, programas de reconhecimento de funcionários, etc. 🛠️

Canais de comunicação com os funcionários : Mensagens instantâneas, fóruns, intranet social e fóruns de discussão para aumentar o envolvimento dos funcionários por meio de interação contínua em toda a empresa 📢

Ferramentas de RH: Escalas de turnos, calendário da empresa, gerenciamento de férias, recursos de desenvolvimento de carreira, mecanismo de feedback e muito mais 📝

Você sabia? A ARPANET do Departamento de Defesa foi a primeira intranet desenvolvida nas décadas de 1960 e 1970. Ela conectou os computadores do Departamento de Defesa, melhorando a usabilidade e aprimorando seus recursos - uma etapa inovadora na evolução da comunicação digital!

Por que a intranet de uma empresa é importante?

Quando você tem o mundo da Internet na ponta dos dedos, o que a Internet corporativa traz para a mesa? Bem, aqui está o que ela tem a oferecer:

Comunicações internas simplificadas

A intranet corporativa é um hub central para todas as comunicações internas. Ela torna informações relevantes, anúncios, atualizações e recursos críticos disponíveis sem a necessidade de vasculhar longas trilhas de e-mail.

Colaboração diversificada

A intranet corporativa apresenta várias alternativas ao e-mail: mensagens instantâneas, quadros de discussão, fóruns, ferramentas de colaboração e muito mais. A combinação desses canais torna o local de trabalho digital mais envolvente e, ao mesmo tempo, oferece suporte à tomada de decisões colaborativa e em tempo real.

Aumento da produtividade

A intranet da empresa concede aos funcionários acesso a todos os recursos, desde políticas da empresa até materiais de treinamento e integração. Independentemente dos canais de comunicação, isso economiza tempo e esforço e aumenta a produtividade e a eficiência.

Cultura empresarial fortalecida

A intranet corporativa cultiva um senso de comunidade, incentivando os funcionários a se conectarem. Os recursos sociais da intranet, como fóruns, ferramentas de reconhecimento de funcionários e grupos de interesse compartilhado, envolvem os funcionários e criam um ambiente de trabalho próspero.

Tomada de decisão aprimorada

Por funcionalidade, as plataformas de intranet da empresa colocam todos na mesma página. Elas também tornam as informações e os recursos prontamente acessíveis.

Quando combinados com uma plataforma de análise de dados, a visibilidade, a transparência e a responsabilidade geram insights acionáveis que melhoram a tomada de decisões em tempo real.

Curioso para saber como a IA pode ajudá-lo a criar um sistema robusto de gerenciamento de conhecimento? Confira o vídeo abaixo:

➡️ Leia mais: O melhor software de intranet para conectar equipes de forma segura

Os 10 melhores exemplos de intranet de empresas

Aqui estão alguns exemplos de intranet de empresas modernas do mundo real usadas em diferentes setores em todo o mundo:

1. Hub de colaboração segura da Goldman Sachs (Finanças)

via Goldman Sachs

Como líder no setor financeiro, o design da intranet da Goldman Sachs se concentra muito na segurança.

A rede que abrange vários países permite uma colaboração perfeita, ao mesmo tempo em que adere a requisitos rigorosos de conformidade em todas as regiões. Ela integra ferramentas de modelagem financeira, compartilhamento de dados em tempo real e atualizações de políticas para aprimorar os fluxos de trabalho.

Principais recursos de uma intranet de empresa financeira: permita o armazenamento e o compartilhamento seguros de dados financeiros sensíveis e confidenciais automatize atualizações de conformidade e rastreamento de políticas forneça acesso em tempo real a tendências e análises de mercado, juntamente com relatórios financeiros integre-se com ferramentas de modelagem e previsão financeira compartilhe atualizações oportunas em diferentes canais de comunicação

2. Intranet MOMA do Google (Tecnologia)

via Google

MOMA, a intranet corporativa do Google, é um padrão de ouro para funcionalidade e inovação. Criado com a tecnologia proprietária do Google, o site da intranet foi projetado para facilitar a comunicação contínua e otimizar a produtividade em toda a força de trabalho global.

O MOMA apresenta um poderoso mecanismo de pesquisa, painéis personalizados e insights alimentados por IA que refletem o compromisso da empresa com a inovação constante.

Principais recursos de uma intranet de empresa de tecnologia: incentive a inovação por meio de ferramentas colaborativas de brainstorming e solução de problemas conceda acesso à documentação técnica e aos recursos de codificação integre-se com soluções de gerenciamento de projetos e rastreamento de bugs ofereça personalizações de painel para monitorar o desempenho e os recursos forneça visibilidade em tempo real do status do projeto, das partes interessadas, das dependências e de outros detalhes

3. Portal do Funcionário da Cleveland Clinic (Saúde)

via Cleveland Clinic

O site da intranet da Cleveland Clinic foi projetado para atender às demandas de um ambiente de saúde. Ele se concentra em quatro elementos principais: melhorar os resultados dos pacientes, permitir a colaboração entre equipes multifuncionais, tornar os dados de saúde compartilháveis e cumprir as diretrizes da HIPAA.

Por esse motivo, você notará atualizações de casos em tempo real, módulos de treinamento e outras ferramentas e recursos para incentivar os funcionários a prestar um atendimento excepcional ao paciente.

Principais recursos de uma intranet de empresa de saúde: facilite o acesso seguro a registros de pacientes, dados de diagnóstico e detalhes clínicos ofereça módulos de treinamento e acesso aos mais recentes desenvolvimentos para a equipe médica e os funcionários da linha de frente centralize diretrizes clínicas, protocolos de saúde e procedimentos de emergência permita a colaboração da equipe para discutir casos de pacientes e planos de tratamento otimize os horários e turnos das equipes de saúde para aumentar a produtividade dos funcionários

4. Intranet OneWalmart do Walmart (Varejo)

via OneWalmart

A OneWalmart é uma plataforma de intranet moderna que conecta os associados globais do Walmart. Ela apresenta ferramentas de agendamento, recursos de treinamento e canais de comunicação para garantir que todos os funcionários possam desempenhar suas funções.

A OneWalmart também tem um portal de feedback, aumentando o engajamento e o envolvimento dos funcionários e promovendo uma cultura empresarial coesa.

Principais recursos de uma intranet de empresa de varejo simplifique o gerenciamento de turnos e a programação de funcionários centralize os materiais de treinamento para os funcionários da loja forneça atualizações em tempo real sobre estoque, promoções e outras campanhas ofereça ferramentas para engajamento e feedback dos funcionários em todas as lojas incorporar sistemas de ponto de venda para gerar relatórios eficazes sobre dados financeiros

5. A minha intranet da Universidade de Harvard. Intranet de Harvard (Educação)

via Universidade de Harvard

A minha intranet de Harvard da Universidade de Harvard é uma plataforma abrangente para alunos, professores e funcionários. Harvard é uma plataforma abrangente para alunos, professores e funcionários.

Este exemplo de intranet integra recursos acadêmicos, ferramentas administrativas e recursos de comunicação para atender às diversas necessidades da universidade. Ele também tem uma seção dedicada ao uso dessa página inicial da intranet por meio de guias de instruções.

Os usuários da intranet fazem login usando sua HarvardKey e acessam facilmente seus horários, notas e outras informações.

Principais recursos de uma solução de intranet educacional: forneça acesso a materiais de cursos e bases de conhecimento aumente a comunicação entre alunos, professores e administração apoie o registro e a avaliação por meio de fluxos de trabalho automatizados centralize políticas, anúncios, programações de eventos, etc. da escola/universidade ofereça ferramentas de colaboração para projetos em grupo e discussões acadêmicas

Dica profissional: Sempre equipe sua intranet com canais de comunicação empresarial dedicados para reduzir a dispersão da comunicação. Uma plataforma de comunicação abrangente em sua intranet promove clareza, aumenta a produtividade e mantém sua equipe conectada, não importa onde esteja.

6. Intranet da General Electric (Manufatura)

via General Electric

O design da intranet da General Electric foi criado para atender às complexas necessidades do líder global em manufatura.

É um local de trabalho digital para equipes de engenharia, pessoal de produção e departamentos administrativos, oferecendo ferramentas avançadas para compartilhamento de conhecimento, padronização de processos e colaboração.

Principais recursos de uma intranet de empresa de manufatura: centralize protocolos de produção, SOPs e diretrizes de segurança compartilhe atualizações em tempo real sobre os níveis de estoque e matéria-prima e o status da cadeia de suprimentos permita a colaboração entre equipes de engenharia e produção simplifique o gerenciamento de conformidade e a manutenção preventiva com rastreamento automatizado apoie o compartilhamento de conhecimento por meio de fóruns do setor, campanhas inovadoras e recursos

7. Portal da equipe da BBC (mídia)

via BBC

A intranet do Portal da Equipe da BBC unifica sua força de trabalho diversificada de jornalistas, produtores, equipe técnica e trabalhadores remotos. Ela traz comunicações internas, estabelece diretrizes editoriais e agenda recursos - tudo em uma única plataforma - para atender aos requisitos dinâmicos do setor de mídia.

Por meio desta página inicial da intranet da empresa, a BBC promove a colaboração e mantém os funcionários informados sobre as últimas notícias ou atualizações internas.

Principais recursos de uma intranet de empresa de mídia: consolide diretrizes editoriais e fluxos de trabalho de publicação habilite a colaboração em tempo real para notícias de última hora e coordenação de transmissões ao vivo apoie o agendamento e a alocação de recursos para projetos de mídia forneça ferramentas para gerenciar conteúdo e arquivos históricos incentive a colaboração entre equipes criativas, editoriais e técnicas

8. Fonte Global da Marriott (Hospitalidade)

via Marriott

O Marriott Global Source (MGS) é um portal de intranet que é um recurso global importante para a equipe do hotel.

A intranet fornece ferramentas para o gerenciamento eficiente de propriedades, transmite treinamento de atendimento ao cliente e implementa a estratégia de comunicação interna. Isso confere consistência à prestação de serviços, independentemente do local, e proporciona excelência operacional.

Principais recursos de uma intranet de empresa de viagens/hospitalidade: simplifique o gerenciamento de propriedades e reservas para a equipe forneça recursos de treinamento de integração para garantir a consistência do serviço centralize o feedback dos hóspedes e o controle da satisfação cultive uma comunicação perfeita entre propriedades e escritórios corporativos habilite iniciativas de gerenciamento de turnos e engajamento de funcionários

9. Intranet da UNICEF (organizações sem fins lucrativos)

via UNICEF

A intranet da UNICEF apoia o trabalho orientado pela missão da organização. Ela conecta funcionários e voluntários em todo o mundo e os equipa com ferramentas de gerenciamento de projetos para gerenciar tarefas, gerenciar recursos e compartilhar atualizações em tempo real sobre campanhas em andamento.

Dessa forma, a intranet estabelece um ambiente de transparência e colaboração, mantendo a equipe da UNICEF alinhada.

Principais recursos de intranet para organizações sem fins lucrativos gerencie recursos de forma centralizada para planejamento e execução eficazes de campanhas compartilhe atualizações em tempo real sobre o andamento do projeto e o status do financiamento configure a colaboração entre a equipe do escritório e os voluntários em campo simplifique a integração e o treinamento de novos membros suporte a relatórios e análises para transparência dos doadores

10. Intranet The Hub da Shell (Energia)

via Shell

O The Hub da Shell é feito sob medida para os requisitos dinâmicos do setor de energia.

A intranet integra ferramentas para gerenciamento de conformidade, treinamento de segurança e comunicações internas globais, tornando-a a espinha dorsal da força de trabalho geograficamente dispersa da empresa. Ela também promove o compartilhamento de conhecimento e a inovação em suas operações.

Principais recursos do software de intranet no setor de energia: centralize o treinamento de segurança e documente as medidas de conformidade forneça atualizações em tempo real sobre atividades e operações de campo permita a colaboração em projetos de engenharia e meio ambiente permita o compartilhamento de conhecimento para pesquisa e inovação configure a comunicação entre equipes geograficamente dispersas

A configuração de uma intranet corporativa funcional e eficiente requer diversas ferramentas, dependendo das necessidades específicas de sua organização. Essas ferramentas geralmente se encaixam em categorias amplas para garantir funcionalidade e usabilidade perfeitas, enfatizando a confiabilidade da plataforma.

É aqui que o ClickUp ajuda como uma solução poderosa para comunicação e colaboração internas.

Seus recursos versáteis, como ClickUp Docs, Brain, Tasks e Dashboards personalizáveis, fazem dele um divisor de águas para aprimorar os fluxos de trabalho e maximizar a eficiência em um ecossistema de intranet.

Aqui está uma lista das ferramentas que você geralmente precisa para configurar uma intranet da empresa:

Software de comunicação empresarial

Você precisará de um software de comunicação empresarial para facilitar a colaboração e a interação em tempo real. Esse software permite que as equipes interajam por meio de mensagens instantâneas, chamadas de vídeo, discussões em grupo e outros métodos para preencher as lacunas de comunicação entre departamentos ou locais.

Saiba Mais Troque mensagens em tempo real com o ClickUp Chat

O ClickUp atua como um gerenciador de comunicações internas e fornece um espaço centralizado para comunicação, eliminando a necessidade de e-mails dispersos ou plataformas de mensagens desarticuladas.

Por exemplo, o ClickUp Chat reduz a sobrecarga de e-mail e permite que você hospede conversas individuais ou em grupo diretamente em sua intranet. As equipes também podem permanecer conectadas por meio de tópicos de comentários, menções e discussões de tarefas.

Essa comunicação unificada garante que todos fiquem na mesma página, independentemente do local ou da função, tornando-a uma parte indispensável de qualquer intranet da empresa. ✅

Ferramenta de gerenciamento de documentos

O conteúdo da intranet deve ser centralizado para estabelecer uma única fonte de verdade. Ferramentas eficazes de gerenciamento de documentos permitem que os usuários da intranet façam upload, organizem, pesquisem e compartilhem arquivos em uma rede segura. Isso torna as informações acessíveis e promove a eficiência e a transparência.

Você também pode precisar de um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (CMS) para atualizar esses repositórios de dados.

Saiba Mais Colabore com sua equipe diretamente em documentos com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs transforma sua intranet em uma plataforma dinâmica de compartilhamento de conhecimento. Crie e armazene documentos (escopo do projeto, SOPs, políticas etc.) que podem ser editados ao vivo, compartilhados com membros da equipe e vinculados a tarefas. ✅

Crie tarefas para os membros da sua equipe diretamente do ClickUp Docs

Seja elaborando uma proposta, documentando processos internos ou fazendo brainstorming de ideias, o ClickUp Docs oferece integração perfeita com tarefas. Isso permite que os usuários transformem ideias em etapas acionáveis diretamente do documento.

Esses recursos economizam tempo e garantem que todas as informações vitais sejam prontamente acessíveis e fáceis de atualizar. ✅

Tarefas rotineiras e repetitivas reduzem a produtividade. Uma ferramenta que automatiza essas tarefas ajuda a otimizar os fluxos de trabalho. Desde a atribuição de tarefas até a obtenção de aprovações, as ferramentas de automação economizam tempo e esforço e melhoram a precisão.

Crie, gerencie e colabore em quaisquer tarefas e projetos com o ClickUp Tasks

No centro da funcionalidade do ClickUp estão seus recursos abrangentes de gerenciamento de tarefas. As equipes criam, atribuem e priorizam tarefas, garantindo que cada projeto permaneça no caminho certo.

Além disso, os fluxos de trabalho personalizáveis do ClickUp permitem que cada departamento adapte a ferramenta a necessidades específicas, como gerenciar aprovações de conteúdo, acompanhar sprints de desenvolvimento ou organizar eventos da empresa. Como resultado, os gargalos são reduzidos, permitindo uma execução mais suave em toda a empresa. ✅

Na intranet moderna, as ferramentas de engajamento dos funcionários são um mecanismo de feedback. Elas incluem recursos como pesquisas, enquetes, programas de reconhecimento e recursos de software de intranet social para melhorar o envolvimento, a participação e o moral dos funcionários. Essas ferramentas criam um senso de comunidade e pertencimento e promovem a colaboração dentro da intranet.

Melhore o envolvimento no local de trabalho abordando os desafios de forma proativa e implementando estratégias com o ClickUp

O ClickUp é uma ótima opção de software de engajamento de funcionários. Ele oferece recursos essenciais para contratação, integração e desenvolvimento de funcionários.

Com uma série de ferramentas e modelos voltados para RH, como pesquisas de envolvimento dos funcionários, procedimentos operacionais padrão (SOPs), avaliações de desempenho e planos de ação, o ClickUp equipa as organizações com as ferramentas para melhorar o envolvimento e a satisfação dos funcionários. ✅

IA e automação

A IA e a automação são essenciais para as intranets modernas. Elas otimizam tarefas repetitivas, aprimoram fluxos de trabalho e fornecem insights inteligentes para melhorar a tomada de decisões.

As intranets se tornam mais eficientes ao automatizar processos como integração, treinamento e gerenciamento de tarefas. Isso libera os funcionários para se concentrarem em iniciativas estratégicas e gera maior produtividade organizacional.

Saiba Mais Automatize tarefas de rotina, melhore a tomada de decisões e faça sugestões personalizadas no ClickUp Brain

Os recursos do ClickUp Brain são projetados para simplificar processos repetitivos e aprimorar a tomada de decisões. Automatizar tarefas de rotina, como fluxos de trabalho de treinamento, procedimentos de integração ou atualizações recorrentes de projetos, permite que as equipes se concentrem em iniciativas mais estratégicas.

O Brain também transforma o gerenciamento do conhecimento, fornecendo ferramentas robustas para documentar, compartilhar e acessar instantaneamente as informações da empresa usando IA. De modelos de wiki pré-criados a respostas com IA, o ClickUp Brain garante que sua equipe possa armazenar e recuperar conhecimento sem esforço sempre que necessário.

Esse assistente com tecnologia de IA também elabora conteúdo, analisa tendências e sugere otimizações, proporcionando à sua intranet o benefício do suporte inteligente. ✅

📮ClickUp Insight: Cerca de 43% dos trabalhadores enviam 0-10 mensagens diariamente. De acordo com a pesquisa da ClickUp, embora o envio de 0 a 10 mensagens por dia sugira conversas mais focadas ou deliberadas, isso também pode indicar uma falta de colaboração contínua e a necessidade de procurar informações importantes em vários locais, como o e-mail. Para evitar saltos desnecessários de plataforma e troca de contexto, experimente o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. Obtenha um hub de conhecimento centralizado de informações dentro de seu contexto que também é totalmente pesquisável.

Todo software de intranet deve apresentar ferramentas de análise de dados e relatórios para atingir os objetivos pretendidos. Essas ferramentas rastreiam a atividade do usuário, as taxas de adoção da intranet, as métricas de engajamento, a utilização de recursos e outras métricas para refinar a intranet.

Saiba Mais Obtenha uma visão única do desempenho da equipe, KPIs e outras métricas nos ClickUp Dashboards

Os ClickUp Dashboards fornecem insights em tempo real sobre o desempenho da equipe, cronogramas de projetos e alocação de recursos.

No contexto de uma intranet, esses painéis se tornam uma ferramenta vital para gerentes e funcionários, oferecendo uma representação visual do progresso e das prioridades. Seja acompanhando o status dos módulos de treinamento, monitorando a utilização de recursos ou analisando as principais métricas, os Dashboards garantem que você tenha os dados necessários para tomar decisões informadas. ✅

Ferramentas de pesquisa e navegação fáceis de usar permitem que os usuários localizem informações, mesmo que estejam espalhadas pelas páginas da intranet. As plataformas de intranet com recursos robustos de pesquisa e navegação aumentam a produtividade e a satisfação geral.

Saiba Mais Tenha tudo o que você precisa na ponta dos dedos com o ClickUp Connected Search

O Connected Search do ClickUp é um divisor de águas para a funcionalidade da intranet. Ela permite que os usuários localizem instantaneamente tarefas, documentos, conversas e outros recursos em toda a plataforma.

Esse poderoso recurso elimina o tempo gasto na busca de arquivos dispersos ou tópicos de comunicação, garantindo que os funcionários possam acessar facilmente as informações necessárias. ✅

A intranet deve proteger dados confidenciais. Para isso, ela deve ter recursos de segurança como autenticação de usuário, acesso baseado em função, criptografia de dados e muito mais para proteger a plataforma, os recursos e os dados.

Proteja seus dados com medidas de segurança robustas no ClickUp

O ClickUp protege seus dados com fortes medidas de privacidade, incluindo criptografia, controles de acesso avançados e conformidade com os padrões do setor, como GDPR e SOC 2. Essas salvaguardas protegem informações confidenciais, tornando o ClickUp uma opção confiável para colaboração segura e gerenciamento de recursos.

Melhores práticas para manter a intranet de sua empresa

Agora que você já sabe tudo o que há sobre intranets corporativas, vamos dar uma olhada em algumas práticas recomendadas para torná-las valiosas:

Aqui estão algumas dicas e práticas para garantir uma intranet segura em toda a empresa: mantenha as páginas da intranet e seu conteúdo atualizados, atualizando as notícias, os recursos e os anúncios da empresa com frequência

use enquetes, fóruns, pesquisas e ferramentas de reconhecimento para manter os funcionários envolvidos e incentivar a interação e a participação

ofereça tutoriais, guias de instruções e outros recursos para fornecer treinamento e suporte contínuos aos funcionários

use a análise para rastrear o feedback e o envolvimento dos funcionários, identificar problemas e gargalos e melhorar a funcionalidade da intranet

adote um design de intranet responsivo para ser compatível com todos os dispositivos móveis e oferecer acessibilidade em qualquer lugar

ao projetar a intranet, considere a acessibilidade. Faça provisões para ferramentas de assistência, como leitores de tela e contraste de cores

implemente medidas de segurança robustas, como criptografia de dados de ponta a ponta, autenticação multifator, logon único, etc., para proteger informações confidenciais. para proteger informações confidenciais

Configurando soluções inteligentes de intranet com o ClickUp

Uma intranet moderna é um fio condutor vital que conecta os funcionários. Ela promove a colaboração, estabelece repositórios de dados, apoia a tomada de decisões e reforça a cultura da empresa. 🖇️

Crie a intranet de sua empresa com software de comunicação empresarial, ferramentas de gerenciamento de documentos, ferramentas de automação de tarefas e fluxo de trabalho, ferramentas de engajamento de funcionários, ferramentas de pesquisa e navegação, ferramentas de análise de dados e relatórios e ferramentas de segurança e gerenciamento de acesso.

Como alternativa, você pode condensar tudo em uma única plataforma - ClickUp - que oferece tudo o que você precisa para criar e manter uma intranet inteligente e moderna para sua empresa.

