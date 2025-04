Impulsione seu negócio de seguros: Melhores soluções de CRM para seguros a serem exploradas

O sucesso no setor de seguros não se resume à venda de apólices. Ele envolve a construção de confiança, a antecipação das necessidades do cliente e a criação de conexões significativas em cada etapa.

É nesse ponto que o software de CRM (Customer Relationship Management) de seguros se torna seu aliado mais poderoso. Ele centraliza os dados do cliente, automatiza os principais processos e agiliza os acompanhamentos para criar fluxos de trabalho mais eficientes e responsivos. Aprimoramento da experiência do cliente em apenas 1% pode aumentar a receita em US$ 1 bilhão. Esse é o poder de um seguro robusto Implementação de CRM 🔑

Parece algo que sua empresa de seguros poderia usar? Fique atento ao explorarmos os 10 melhores sistemas de CRM que estão transformando o setor e aumentando a satisfação do cliente. 🚀

Use o ClickUp CRM para centralizar seus fluxos de trabalho de seguros

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está uma rápida visão geral das 10 melhores plataformas de CRM projetadas especificamente para empresas de seguros:

✅ ClickUp: Melhor para automação de fluxo de trabalho e gerenciamento de sinistros

hubSpot CRM: O melhor para alinhar os processos de marketing e vendas de seguros

cRM da monday: O melhor para controle visual de projetos e tarefas

pipedrive: O melhor para gerenciar seu pipeline de vendas

freshsales: O melhor para comunicação e insights de clientes com tecnologia de IA

zoho CRM: O melhor para personalização e escalabilidade

agencyBloc: O melhor para agentes de seguros de vida e saúde

insureio: O melhor para automação de vendas e marketing em seguros

radiusbob: melhor para gerenciamento simplificado de leads e agentes

salesforce Financial Services Cloud: Melhor para agências de nível empresarial

O que você deve procurar em um CRM para seguros?

Ao escolher o CRM certo para a sua empresa de seguros, é fundamental ir além dos recursos superficiais e se aprofundar no que realmente apoia suas metas.

Aqui estão os principais Componentes de CRM em que se concentrar em termos de funcionalidade, escalabilidade e experiência do cliente:

Fluxos de trabalho personalizáveis: Adapte sua plataforma de CRM para atender às necessidades exclusivas de sua agência. Automatize processos, configure pipelines de sinistros e defina gatilhos para uma execução sem erros

Adapte sua plataforma de CRM para atender às necessidades exclusivas de sua agência. Automatize processos, configure pipelines de sinistros e defina gatilhos para uma execução sem erros Gerenciamento de apólices de ponta a ponta: Acompanhe cada marco da apólice. Desde a geração de leads e a subscrição até as renovações e os sinistros, supervisione cada etapa para obter um resultado impecável,experiência do cliente de ponta a ponta Relatórios e análises: Transforme dados em percepções acionáveis. Rastreamento críticoMétricas de CRM como taxa de retenção de clientes, oportunidades de vendas cruzadas, tempos de resolução de sinistros e produtividade dos agentes para tomar decisões melhores

Acompanhe cada marco da apólice. Desde a geração de leads e a subscrição até as renovações e os sinistros, supervisione cada etapa para obter um resultado impecável,experiência do cliente de ponta a ponta Segurança e conformidade: Proteja as informações confidenciais dos clientes com criptografia avançada e acesso baseado em função. Garanta a conformidade com os padrões do setor, como HIPAA, GDPR e leis modelo da NAIC

Proteja as informações confidenciais dos clientes com criptografia avançada e acesso baseado em função. Garanta a conformidade com os padrões do setor, como HIPAA, GDPR e leis modelo da NAIC Gerenciamento de leads: Combine leads potenciais de vários canais - mídia social, formulários da Web e indicações em um só lugar. Um CRM dedicado atua como umsoftware de banco de dados de clientesarmazenando cada interação com o cliente para uma comunicação perfeita

Combine leads potenciais de vários canais - mídia social, formulários da Web e indicações em um só lugar. Um CRM dedicado atua como umsoftware de banco de dados de clientesarmazenando cada interação com o cliente para uma comunicação perfeita Recursos de integração: Escolha um CRM que funcione bem com outras ferramentas em sua pilha de tecnologia. Procure integrações com plataformas de gerenciamento de políticas, contabilidade e marketing para reduzir os silos de dados

dica de bônus: Enfatize a acessibilidade móvel📱

Neste mundo em movimento, é melhor que seu CRM acompanhe esse ritmo. As previsões preveem receitas globais de aplicativos móveis chegará a US$ 613 bilhões até 2025, tornando o CRM compatível com dispositivos móveis inegociável.

Seu CRM deve oferecer funcionalidade total em dispositivos móveis, seja para gerenciar sinistros remotamente ou atender clientes no local. Ele permite que seus agentes de seguros permaneçam ágeis e responsivos, garantindo um atendimento excepcional ao cliente a qualquer hora e em qualquer lugar!

Os 10 melhores softwares de CRM para seguros

O aumento das expectativas dos clientes e a concorrência acirrada estão remodelando o setor de seguros. em 2022, os prêmios de seguro nos EUA ultrapassaram uS$ 1,4 trilhão destacando um mercado enorme e repleto de potencial.

É por isso que os agentes de seguros devem se concentrar em ser mais eficientes do que nunca, e um sistema de CRM robusto apoia esse objetivo.

Aqui estão dez soluções excepcionais a serem consideradas:

1. ClickUp (melhor para automação de fluxo de trabalho de seguros e gerenciamento de sinistros)

Experimente o ClickUp CRM

ClickUp CRM

Como o aplicativo completo para o trabalho, ClickUp permite a automação perfeita do fluxo de trabalho, ajudando os agentes de seguros a se manterem organizados e ágeis, seja no processamento de sinistros ou no acompanhamento de clientes.

No setor de seguros, cada jornada do cliente é única, e O CRM avançado do ClickUp atende a essas necessidades sem esforço. Em vez de contrabalhar com vários aplicativos para apólices, renovações, sinistros e comunicações, ele ajuda toda a sua operação a se reunir sob um único teto digital.

A mágica começa com fluxos de trabalho personalizáveis que se adaptam a qualquer ciclo de vida de apólice, seja seguro de vida, cobertura de automóveis ou planos comerciais especializados. Enquanto isso, ClickUp CRM também otimiza a comunicação com os clientes, automatiza as tarefas de rotina e fornece informações em tempo real, garantindo que sua equipe fique atenta a todos os detalhes e ofereça um serviço excepcional em todos os pontos de contato.

Experimente os campos personalizados no ClickUp

ClickUp's Custom Fields manager insurance crm

Está com dificuldades para manter o controle sobre os limites de cobertura, datas de renovação ou informações do beneficiário? Campos personalizados do ClickUp abordam esse problema de frente, permitindo que você conecte todos os dados cruciais do cliente em suas visualizações de tarefas e projetos

Além disso, os robustos recursos de relatório do ClickUp revelam o desempenho do agente e os gargalos emergentes, ajudando você a tomar decisões mais inteligentes. O ClickUp oferece uma extensa biblioteca de Modelos de CRM -um ótimo ponto de partida para profissionais de seguros que não querem começar do zero.

Modelo de CRM do ClickUp

Um destaque é o O modelo de CRM do ClickUp projetado para gerenciar clientes, leads e todo o seu pipeline de vendas em um só lugar. O resultado? Um fluxo de trabalho mais tranquilo para a sua equipe e segurados mais felizes e confiantes. Veja por que você vai adorar esse modelo:

Obtenha insights valiosos para acompanhar cronogramas de renovação, status de sinistros e desempenho dos agentes

Colabore em negociações ou alterações de cobertura usando chats integrados, comentários e compartilhamento de arquivos

Use a visualização de boas-vindas para personalizar a experiência de integração de cada cliente

Ideal para: Agências de várias linhas ou especializadas que lidam com sinistros e coberturas complexas. Também beneficia corretores de seguros que precisam de colaboração em tempo real e lembretes automatizados em uma única plataforma.

dica profissional: Está com dificuldades para atrair e nutrir clientes de alto valor? Cérebro ClickUp revoluciona sua estratégia com insights orientados por IA. Aqui está como usar a IA para geração de leads e turbinar seu pipeline:

Crie perfis precisos de clientes ideais com análise de dados orientada por IA 🎯

Automatize o alcance e programe e-mails personalizados, mantendo os clientes potenciais engajados 📧

Refine suas estratégias de marketing e concentre-se em oportunidades de alta conversão 📈

Compartilhe insights gerados por IA com toda a sua equipe para uma abordagem coesa 🤝

Melhores recursos do ClickUp

Use personalizável Visualizações do ClickUp para manter seu processo de seguro organizado e aumentar a eficiência

Automatize tarefas repetitivas e prazos para que as renovações ou acompanhamentos nunca sejam perdidos

Aproveite a comunicação em tempo real com o Bate-papo ClickUp e compartilhar recursos entre as equipes de vendas e marketing

Analise as tendências e os KPIs dos agentes usando o recurso dinâmico Painéis do ClickUp Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos e opções de personalização pode apresentar uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Os usuários estão entusiasmados com os recursos de CRM do ClickUp, elogiando sua versatilidade e personalização inigualável. Veja o que um usuário satisfeito Revisor da G2 tinha a dizer:

Adoro o ClickUp! Uso-o para tudo em minha empresa, desde o gerenciamento do pipeline de vendas e do ciclo de vendas do CRM até as comunicações da equipe e os cronogramas de produção. A capacidade de personalizar tudo torna o ClickUp flexível e permite que eu personalize cada espaço.

Saiba como a IA pode ajudá-lo a automatizar as tarefas repetitivas relacionadas à manutenção e à atualização. 👇🏼

2. HubSpot CRM (melhor para marketing de seguros e alinhamento do processo de vendas)

via CRM da HubSpot No setor de seguros, os processos de vendas e marketing devem estar em sincronia - e a HubSpot é excelente para preencher essa lacuna. Sua interface fácil de usar é perfeita para agentes de seguros que desejam uma solução abrangente para alinhar todas as interações e aumentar as oportunidades de vendas.

Além disso, essa plataforma de CRM se destaca em comunicação com o cliente, automação de marketing e conformidade. Ferramentas integradas para gerenciamento de tíquetes de serviço e rastreamento de feedback do cliente garantem que cada jornada do cliente seja personalizada e eficiente.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Proteja os dados dos clientes com fluxos de trabalho de aprovação de conteúdo e comunicações documentadas

Explore insights acionáveis e gere relatórios usando painéis de análise em tempo real

Aumente a produtividade da equipe com tarefas compartilhadas e controles de acesso baseados em funções

Capacite os agentes de seguros com módulos de treinamento, webinars e suporte dedicado

Limitações da HubSpot

A versão gratuita oferece opções limitadas de personalização

As ferramentas avançadas são mais caras, o que pode não ser adequado para equipes menores

Preços da HubSpot

Ferramentas gratuitas: Gratuito para até 2 usuários

Gratuito para até 2 usuários Inicial: 16/mês por usuário (assentos extras a US$ 20/mês)

16/mês por usuário (assentos extras a US$ 20/mês) Profissional: $1000/mês para três usuários (assentos extras a $50/mês)

$1000/mês para três usuários (assentos extras a $50/mês) Enterprise: $3800/mês para cinco usuários (assentos extras a $75/mês)

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (4200+ avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre a HubSpot?

Eu usava esse software quando trabalhava na área de seguros e ele funcionava muito bem para controlar todos os líderes da minha equipe e garantir que ninguém ficasse para trás.

Avaliador do G2

CRM da monday (melhor para controle visual de projetos e tarefas)

via monday.com Os fluxos de trabalho de seguros prosperam com clareza e estrutura, e o CRM da monday oferece ambos. Esse CRM visualmente rico Banco de dados de CRM centraliza seu processo de vendas e relacionamentos com clientes, mantendo todas as tarefas, acompanhamentos e marcos de políticas organizados em um só lugar.

Crie aplicativos, projete fluxos de trabalho e crie automação personalizada adaptada aos processos exclusivos da sua agência de seguros. Analise relatórios detalhados ou obtenha uma visão geral rápida com painéis visuais - perfeitos para acompanhar o desempenho das vendas, os sinistros de apólices e o progresso do cliente.

você sabia que a construção da represa Hoover na década de 1930 provocou uma inovação em seguros? Muito grande para uma única empresa de fiança, ela levou a um dos primeiros acordos de co-seguro. Vinte e quatro agências de seguros uniram forças para tornar possível essa maravilha da engenharia.

monday CRM best features

Visualize seu pipeline de vendas com painéis de controle personalizáveis e quadros Kanban

Acelere o fechamento de negócios com conversas automatizadas por e-mail e lembretes de tarefas

Adapte seus fluxos de trabalho para espelhar sua política e gerenciamento de leads com a interface intuitiva de arrastar e soltar

Colabore com quadros de equipe e notificações em tempo real

monday Limitações do CRM

Os planos básicos não têm recursos avançados de CRM e ferramentas de relatórios

Os custos aumentam rapidamente à medida que sua equipe se expande

preços de CRM da monday

Básico: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Standard: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Pro: $33/mês por usuário

$33/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

classificações e críticas de CRM da monday.com

G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

4,6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 390 avaliações)

Dica profissional: Quer saber como os principais sistemas de CRM se destacam em cenários reais? Dê uma olhada nestes Exemplos de software de CRM para descobrir casos de uso práticos para inspirar sua estratégia.

4. Pipedrive (melhor para gerenciamento de pipeline de vendas)

via Pipedrive O Pipedrive faz jus ao seu nome, oferecendo um pipeline preciso e visualmente orientado para gerenciar leads. Sua integração com e-mail, calendários e plataformas de marketing garante que os agentes passem menos tempo fazendo malabarismos com ferramentas e mais tempo fechando negócios.

Crie pipelines separados para diferentes linhas de produtos e arraste os negócios de um estágio para o outro. Como resultado, seus agentes de seguros nunca perderão o controle da situação de um cliente potencial. Além disso, os painéis em tempo real o ajudam a avaliar as taxas de conversão, a duração média das negociações e a receita projetada.

Melhores recursos do Pipedrive

Acompanhe cada negócio e esforço de geração de leads com um pipeline claro e visual

Destaque os clientes de alto valor usando ferramentas inteligentes de segmentação e filtragem

Personalize painéis para observar o desempenho, os KPIs de vendas e a produtividade da equipe

Defina lembretes recorrentes para ficar por dentro das interações com os clientes e das atividades de vendas

Limitações do Pipedrive

Não oferece um plano gratuito, o que pode limitar a acessibilidade para equipes menores

A automação de marketing é menos avançada em comparação com os concorrentes

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 14/mês por usuário

US$ 14/mês por usuário Avançado: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Profissional: $59/mês por usuário

$59/mês por usuário Power: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

Avaliações e críticas do Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 2.100 avaliações)

4,3/5 (mais de 2.100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive?

Como agente de seguros, o Pipedrive me ajuda a ficar atualizado sobre as renovações e a me concentrar na tarefa mais importante naquele momento. As análises também são muito úteis, pois me ajudam a mapear o crescimento do meu negócio.

Avaliador do G2

5. Freshsales (melhor para comunicação e insights de clientes com tecnologia de IA)

via Freshworks O Freshsales, um software de CRM orientado por IA da Freshworks, redefine a forma como os agentes de seguros lidam com as interações com os clientes, gerenciam políticas e fecham mais negócios. Seu assistente de IA, Freddy AI, prevê o comportamento do cliente, pontua leads e destaca as oportunidades de maior prioridade.

Um painel de controle unificado centraliza e-mail, telefone, bate-papo e SMS para uma comunicação perfeita. Enquanto isso, a automação do fluxo de trabalho elimina tarefas repetitivas, liberando tempo para se concentrar na construção de relacionamentos mais sólidos com os clientes e na geração de resultados.

Melhores recursos do Freshsales

Obtenha pontuação inteligente de leads, insights preditivos e recomendações acionáveis

Conecte-se com os clientes por e-mail, telefone, chat e SMS em um único painel

Visualize seu processo de vendas com visualizações Kanban e cartões de arrastar e soltar

Acompanhe os KPIs, os status das políticas e o progresso do cliente com análises em tempo real

Limitações do Freshsales

Ferramentas avançadas de geração de relatórios estão disponíveis nos planos de nível mais alto

Novos usuários podem precisar de tempo para se adaptar a todos os recursos da plataforma

Preços do Freshsales

Plano gratuito: US$ 0 (para até 3 usuários)

US$ 0 (para até 3 usuários) Growth: $11/mês por usuário

$11/mês por usuário Pro: $47/mês por usuário

$47/mês por usuário Enterprise: US$ 71/mês por usuário

Freshsales avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

➡️ Leia mais: 10 modelos de gerenciamento de clientes no PowerPoint e no ClickUp

6. Zoho CRM (melhor para personalização e escalabilidade)

via Zoho CRM O Zoho CRM para agentes de seguros foi desenvolvido para aprimorar cada etapa da jornada do cliente, desde a integração até o processamento de sinistros e renovações. Personalize os fluxos de trabalho para atender às necessidades exclusivas da sua agência, automatize os lembretes de renovação e obtenha visibilidade dos registros dos clientes.

Com a comunicação omnicanal por e-mail, telefone, bate-papo e mídia social, todas as interações com o cliente permanecem perfeitas em uma única plataforma. Além disso, com poderosos painéis analíticos, você transformará os dados dos clientes em insights que alimentam decisões mais inteligentes.

Melhores recursos do Zoho CRM

Atribua sinistros aos agentes certos com regras predefinidas e reduza os atrasos

Gerencie várias apólices em um único perfil de cliente com visibilidade clara

Crie layouts de várias páginas para políticas, configure campos condicionais e defina estruturas de dados exclusivas

Padronize processos com listas de verificação, SLAs e fluxos de trabalho de aprovação

Limitações do Zoho CRM

A ferramenta vem com uma curva de aprendizado acentuada para usuários não técnicos

As funcionalidades avançadas exigem extensões adicionais

Preços do Zoho CRM

**Gratuito

Padrão: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Profissional: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Enterprise: $50/mês por usuário

$50/mês por usuário Ultimate: $65/mês por usuário

Zoho CRM ratings and reviews

G2: 4.1/5 (2700+ avaliações)

4.1/5 (2700+ avaliações) Capterra: 4.3/5 (6800+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho CRM?

O Zoho é um dos CRMs mais bonitos, projetados e sem atritos que já usei. Sua interface de usuário é cativante e atraente, e sua organização intuitiva da interface do usuário o torna adequado para o uso de todos

Avaliador do G2

📮ClickUp Insight: 37% dos trabalhadores enviam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para monitorar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados.

Sem um sistema unificado para capturar decisões, os principais insights de que você precisa podem ficar enterrados em bate-papos, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente as conversas em tarefas acionáveis em todo o seu espaço de trabalho, garantindo que nada seja esquecido.

Experimente o ClickUp gratuitamente

7. AgencyBloc (melhor para agências de seguro de vida e saúde)

via AgênciaBloco O AgencyBloc é um sistema confiável de gerenciamento de agências criado especificamente para agências de seguros de vida e saúde que otimiza todos os aspectos da sua seguradora, desde o atendimento ao cliente e as atividades de vendas até o gerenciamento da conformidade.

**Seu sistema Commissions+ elimina erros, acelera os pagamentos e descobre ganhos perdidos. Campanhas inteligentes de e-mail alimentam novos clientes potenciais e painéis de análise em tempo real fornecem insights acionáveis para decisões informadas.

Melhores recursos do AgencyBloc

Automatize fluxos de trabalho para retenção de clientes e gerenciamento de conformidade

Melhore as comissões com estruturas de pagamento personalizáveis e declarações de agentes

Gerar propostas de benefícios para grupos com ferramentas de cotação para várias operadoras

Acesse a segurança compatível com HIPAA com auditorias regulares HITRUST/SOC 2

Limitações do AgencyBloc

Projetado principalmente como um CRM de seguro de vida e saúde, o que limita seu uso mais amplo

As opções de integração com aplicativos de terceiros são restritas

Preços da AgencyBloc

Preços personalizados

Classificações e resenhas da AgencyBloc

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 120 avaliações)

➡️ Leia mais: 10 melhores softwares de CRM para empresas de serviços

8. Insureio (melhor para marketing de seguros e automação de vendas)

via Seguro Para agências ou corretores de seguros, tempo é dinheiro - e o Insureio garante que cada minuto seja importante. Esse software de CRM minimiza a burocracia, permite que você crie funis personalizados que orientam os clientes potenciais desde a captura de leads até as cotações e mantém o fluxo do seu pipeline de seguros.

Criado para os processos de vendas e marketing, ele agiliza as aprovações, cultiva os leads e aprimora as táticas de acompanhamento - em um único lugar. **Compare apólices de mais de 40 operadoras em segundos, execute campanhas com modelos predefinidos e deixe que o atendimento de cotações faça o trabalho pesado

Melhores recursos do Insureio

Acompanhe leads, tarefas ou apólices com painéis de controle em tempo real e ferramentas de previsão de vendas

Automatize campanhas de marketing usando modelos pré-criados e fluxos de trabalho de incentivo

Use ferramentas de cotação integradas para vida útil, LTC, invalidez e anuidades

Aumente a retenção de clientes e construa relacionamentos melhores por meio de um portal seguro do cliente

Limitações do Insureio

As integrações limitadas de terceiros podem restringir a flexibilidade

A interface parece ultrapassada em comparação com os CRMs modernos

Preços da Insureio

Básico: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Marketing: US$ 50/mês por usuário

US$ 50/mês por usuário Gerenciamento de agência: $50/mês por usuário

$50/mês por usuário Marketing e gerenciamento de agência: $75/mês por usuário

Insureio ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: não há avaliações suficientes

➡️ Leia mais: Gerenciamento de projetos de clientes: 7 Estratégias incríveis para manter e reter

9. Radiusbob (melhor para gerenciamento simplificado de leads e agentes)

via Radiusbob O Radiusbob (Bob, abreviação de "Book of Business") simplifica o gerenciamento de agentes e leads para corretores de seguros. Sua promessa? Gastar menos tempo navegando pelas ferramentas e mais tempo criando relacionamentos com os clientes.

Esse software de CRM para agências de seguros substitui sistemas fragmentados ao centralizar o rastreamento de leads, a automação de vendas e a comunicação. Explore mais clientes potenciais, programe acompanhamentos e acione campanhas de gotejamento, mantendo todos os dados do cliente seguros.

Melhores recursos do Radiusbob

Automatize fluxos de trabalho de vendas para distribuição e acompanhamento de leads

Faça e receba chamadas diretamente na plataforma usando VoIP integrado

Proteja as informações dos clientes com criptografia avançada e integrações de terceiros

Mantenha-se organizado com históricos de clientes, lembretes, tarefas e anotações com registro de data e hora

Limitações do Radiusbob

A falta de um aplicativo móvel pode limitar a flexibilidade para agentes de seguros em trânsito

Suporte de integração limitado, o que pode retardar o processo de configuração

Preços do Radiusbob

Agente: $43/mês por usuário

$43/mês por usuário CSR: $86/mês por usuário

$86/mês por usuário Corretor: $190/mês por usuário

$190/mês por usuário Agência: $380/mês por usuário

Radiusbob avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o RadiusBob?

O Radius é uma parte diária do meu dia de trabalho. Ele me mantém no topo da minha carga de trabalho e concentrado em onde prestar atenção para movimentar meus clientes potenciais. A integração do meu calendário permite que eu veja o plano de cada dia e automatize o agendamento para meus clientes

Revisor do G2

10. Salesforce Financial Services Cloud (melhor para agências de nível empresarial)

via Nuvem de serviços financeiros da Salesforce O Salesforce Financial Services Cloud é ideal para grandes seguradoras com operações de várias linhas. Ele unifica todos os dados dos sistemas de seguros, bancos e gerenciamento de patrimônio para oferecer uma visão de 360 graus da base de clientes.

Essa integração perfeita ajuda os agentes de vendas a tomar decisões informadas e a oferecer experiências hiperpersonalizadas aos clientes. Além disso, sua análise orientada por IA vai além dos relatórios básicos, permitindo que você preveja as necessidades dos clientes e as oportunidades de vendas cruzadas.

Melhores recursos do Salesforce Financial Services Cloud

Unifique os dados dos clientes de várias plataformas para um rastreamento perfeito das políticas

Use fluxos de trabalho pré-configurados para integrar clientes de forma rápida e eficiente

Integre-se a centenas de ferramentas de terceiros para obter funcionalidade adicional

Aumente a eficiência com automação de IA e portais de autoatendimento

Limitações do Salesforce Financial Services Cloud

O preço alto pode não ser adequado para agências menores ou corretores independentes

Tem uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Preços do Salesforce Financial Services Cloud

Vendas: US$ 300/mês por usuário

US$ 300/mês por usuário Serviço: US$ 300/mês por usuário

US$ 300/mês por usuário Vendas+Serviço: US$ 325/mês por usuário

US$ 325/mês por usuário Einstein 1 para vendas e serviços: $700/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Salesforce Financial Services Cloud

G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

4,2/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce Financial Services Cloud?

Para mim, tudo é uma questão de organização, e esse CRM funciona como mágica e me ajuda a atingir minhas cotas e metas mensais. É muito fácil simplificar e priorizar o que é importante em relação a um lead frio.

Avaliador do G2

Maximize a eficiência e aumente seu negócio de seguros com o ClickUp

Aqui estão os 10 melhores softwares de CRM para seguros!

Mas escolher o CRM certo vai além de resolver os problemas de hoje - trata-se de preparar sua agência para o futuro. Uma solução ideal deve crescer com sua empresa, enfrentar os desafios emergentes e turbinar cada interação, apólice e pipeline à medida que você cresce.

É aí que o ClickUp se destaca. Ele não é apenas o melhor CRM para agentes de seguros - é uma solução totalmente personalizável para fluxos de trabalho mais inteligentes, colaboração sem esforço e proatividade gerenciamento de clientes . Quer você seja um corretor independente ou esteja gerenciando uma grande companhia de seguros, o ClickUp oferece a mais alta produtividade e resultados tangíveis em cada etapa.

