10 opções alternativas ao OneDrive para armazenamento em nuvem em 2025

ClickUp: Melhor para colaboração contínua e gerenciamento centralizado de arquivos Melhor para colaboração contínua e gerenciamento centralizado de arquivos

Nextcloud: Melhor para armazenamento em nuvem privada auto-hospedada

Dropbox: Melhor para colaboração e feedback da equipe

Google Drive: Melhor para armazenamento, compartilhamento e edição de documentos

Melhor para compartilhar arquivos criptografados com total privacidade

pCloud: Melhor para armazenar e compartilhar arquivos confidenciais

Sync. com: O melhor para armazenar dados de forma segura com criptografia

Box: Melhor para armazenamento de arquivos e automação de fluxo de trabalho

ShareFile: Melhor para soluções seguras de compartilhamento e armazenamento de arquivos

O que você deve procurar nas alternativas ao OneDrive?

Ao procurar no mercado a melhor alternativa ao OneDrive, concentre-se nos recursos que atendam às suas necessidades de armazenamento, segurança e colaboração. Um excelente provedor de armazenamento em nuvem garante o compartilhamento seguro de arquivos e documentos, o gerenciamento eficiente de arquivos e a fácil integração de dispositivos.

Aqui estão alguns recursos essenciais a serem priorizados:

Criptografia de ponta a ponta : Escolha uma solução segura de armazenamento em nuvem que proteja seus arquivos com criptografia robusta que garante que somente você tenha acesso aos seus dados

Suporte para arquivos grandes : Escolha um software de compartilhamento de arquivos que possa lidar com o upload e o compartilhamento de arquivos grandes, imagens e vídeos com eficiência

Centros de dados seguros : Escolha serviços com padrões de segurança de alto nível e data centers em conformidade com o GDPR para maior proteção dos dados

Planos flexíveis : Opte por provedores de armazenamento em nuvem que ofereçam uma variedade de planos gratuitos, opções de pagamento único ou soluções econômicas para necessidades de armazenamento variadas

Compatibilidade entre dispositivos : Procure uma integração perfeita entre plataformas como Windows, dispositivos Apple e navegadores para acesso ininterrupto

Links protegidos por senha : Compartilhe arquivos de forma segura com links que expiram e são protegidos por senhas para maior controle

Opções de espaço de armazenamento : Considere provedores com generoso armazenamento em nuvem gratuito e opções escalonáveis para atender às necessidades crescentes

Ferramentas de colaboração: Escolha uma ferramenta de colaboração na nuvem que aprimore o trabalho em equipe com recursos como pastas compartilhadas, atualizações em tempo real e recursos fáceis de compartilhamento de arquivos

As 10 melhores alternativas ao OneDrive para conferir

Explore as 10 principais alternativas ao OneDrive que oferecem opções de armazenamento confiáveis, sincronização extremamente rápida, preços competitivos, uma interface amigável, colaboração perfeita e recursos avançados de produtividade:

1. ClickUp (melhor para colaboração contínua e gerenciamento centralizado de arquivos)

Se você estiver procurando uma alternativa poderosa ao OneDrive que também combine gerenciamento de tarefas, colaboração de documentos e integração de base de conhecimento, vale a pena explorar o ClickUp.

O ClickUp permite que você use o armazenamento em nuvem para anexar arquivos de fora do ClickUp às suas tarefas. Você pode integrar-se a serviços populares de armazenamento em nuvem, como OneDrive, Google Drive, Dropbox e outros. Isso permite anexar arquivos diretamente a tarefas, comentários e documentos, garantindo uma colaboração perfeita.

Simplifique o gerenciamento de documentos com o ClickUp Docs

Saiba mais sobre o OneDrive Crie e organize documentos e edite-os em tempo real com colegas de equipe no ClickUp Docs

O ClickUp Docs permite que você crie, armazene e colabore em documentos, tudo dentro do seu espaço de trabalho. É perfeito para criar wikis, redigir relatórios ou compartilhar atualizações de projetos. Você pode organizar documentos com páginas aninhadas, usar modelos para padronizar fluxos de trabalho e compartilhar arquivos com segurança, definindo permissões de acesso.

Precisa co-criar um roteiro de projeto? Não tem problema! Com a edição em tempo real, todos podem contribuir, marcar colegas de equipe e até mesmo transformar partes do seu documento em tarefas acionáveis naquele exato momento.

O recurso Docs Hub acrescenta ainda mais organização. Ao categorizar os recursos e usar filtros, você pode encontrar rapidamente qualquer coisa - de anotações de reuniões a diretrizes de projetos. Isso torna o ClickUp Docs perfeito para gerenciar bases de conhecimento ou armazenar documentos essenciais.

Localize qualquer coisa em segundos com o ClickUp Connected Search

Saiba mais sobre o OneDrive Pesquise qualquer coisa - documentos, pastas, tarefas, conversas - em seu ClickUp Workspace e além, usando o ClickUp Connected Search

Você já perdeu tempo procurando em pastas ou aplicativos intermináveis?

O ClickUp Connected Search resolve isso. Ele se conecta a mais de 20 ferramentas populares, como Google Drive, Gmail, Slack, Dropbox, OneDrive e muito mais, permitindo que você encontre exatamente o que precisa em uma única pesquisa - sem necessidade de aplicativos ou sites.

Por exemplo, digamos que você esteja procurando um arquivo de design armazenado no Dropbox ou uma discussão de brainstorming no Slack. Em vez de abrir vários aplicativos, digite-o na barra de pesquisa do ClickUp para obter instantaneamente o arquivo, a tarefa ou o e-mail de que você precisa.

Quer dar um passo à frente? Integre sua base de conhecimento ao ClickUp. Por exemplo, vincule materiais de integração, como guias de treinamento ou processos de equipe, diretamente às tarefas relacionadas no ClickUp.

Isso economiza tempo, mantém as novas contratações focadas, aumenta a colaboração e garante fluxos de trabalho tranquilos.

Revolucione a maneira como você gerencia seus fluxos de trabalho com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é a melhor rede neural com tecnologia de IA que conecta tarefas, documentos, pessoas e toda a base de conhecimento de sua empresa. Ele não apenas armazena informações; ele traz respostas instantâneas para suas perguntas de trabalho, seja sobre tarefas, projetos ou colegas de equipe.

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente Resuma documentos, notas, relatórios e conversas sem esforço usando o ClickUp Brain

Com recursos como a criação de resumos de reuniões, elaboração de e-mails e geração de atualizações de projetos, o ClickUp Brain reduz o trabalho pesado para que você possa se concentrar no que importa.

Precisa de tudo em um só lugar? Assim como o recurso ClickUp Connect Search, esse assistente de IA também se integra automaticamente a aplicativos como Google Drive, GitHub e Salesforce para centralizar seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

Pesquise em tarefas, arquivos e documentos de várias ferramentas, incluindo Google Drive, Slack e Dropbox com o ClickUp Connected Search

Integre-se com suas ferramentas favoritas para criar um espaço de trabalho unificado com as Integrações do ClickUp

Armazene, organize e consolide documentos em um só lugar e edite-os em colaboração usando o ClickUp Docs

Escreva com assistência de IA, resuma e automatize tarefas, gere anotações de reuniões, faça brainstorming de ideias ou rascunhe e-mails sem esforço com o ClickUp Brain

Colabore com equipes e comunique-se com elas diretamente em tarefas e projetos com o ClickUp Chat View

Crie, atribua e monitore tarefas com eficiência, divida os projetos em etapas menores e automatize tarefas repetitivas com o ClickUp Automations

Limitações do ClickUp

Embora o ClickUp se integre a muitas ferramentas, a configuração dessas integrações às vezes pode ser demorada, especialmente para configurações complexas ou ferramentas menos comuns

O aplicativo móvel do ClickUp pode não oferecer toda a gama de recursos disponíveis na versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro do Workspace

Armazenamento em nuvem: Disponível no : Disponível no plano Unlimited e superior

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Uma análise do G2 diz:

O Clickup tem sido a ferramenta de gerenciamento de projetos mais direta e fácil de configurar para nós. O controle de tarefas é muito fácil, com muitos detalhes granulares. É muito fácil compartilhar com equipes e convidar novos membros para colaborar com o quadro e a tarefa. A integração com ferramentas de terceiros também é possível com muitos aplicativos disponíveis. As integrações do Datadog e do Clickup ajudam muito na criação de tarefas de incidentes no Clickup para os eventos que precisam ser resolvidos, e a equipe pode começar a trabalhar nos incidentes. O suporte ao cliente é muito útil. Foi a ferramenta mais utilizada durante todo o nosso projeto.

Dica profissional: Ferramentas desconectadas desperdiçam tempo e fragmentam os fluxos de trabalho, mas a IA conectada unifica seus sistemas, economizando tempo e aumentando a produtividade. Veja como a IA conectada elimina silos para economizar tempo para o trabalho real: centralize seus dados para que todas as informações críticas sejam acessíveis instantaneamente peça ao Connected AI para obter insights ou resumos de qualquer documento instantaneamente 🛠️ Elimine a "taxa de alternância" integrando todas as ferramentas em uma única plataforma perfeita substitua vários aplicativos de função única para simplificar e economizar acesse com segurança arquivos privados ou públicos sem comprometer a segurança dos dados

2. Nextcloud (melhor para armazenamento em nuvem privada auto-hospedada)

via NextCloud

O Nextcloud é uma solução de código aberto para usuários que procuram recursos de colaboração e armazenamento em nuvem seguros. Ele oferece recursos como sincronização de arquivos, armazenamento criptografado e muito mais - tudo hospedado em seu servidor. Isso significa que você controla seus dados.

Precisa compartilhar um relatório ou colaborar em uma planilha? O Nextcloud facilita a criação de espaços de trabalho compartilhados, a sincronização de arquivos entre dispositivos e a edição de documentos de forma integrada com sua equipe.

Melhores recursos do Nextcloud

Compartilhe arquivos sem esforço com permissões granulares para colaboração segura

Acesse arquivos a qualquer momento usando aplicativos para desktop, Web ou dispositivos móveis

Aumente a segurança com criptografia de ponta a ponta e autenticação de dois fatores

Limitações do Nextcloud

Ele oferece recursos de pesquisa limitados sem plug-ins adicionais, como o Elasticsearch

Os usuários relataram tempos de carregamento lentos e falhas frequentes em servidores de alto tráfego

Preços da Nextcloud

Básico : uS$ 38,63/ano por usuário

Padrão : uS$ 69,95/ano por usuário

Premium : uS$ 103,03/ano por usuário

Ultimate: $200. 93/ano por usuário

Classificações e análises do Nextcloud

G2: 4. 3/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 400 avaliações)

Uma análise da Capterra diz:

Seu telefone é importante e os dados nele contidos são ainda mais importantes. Com alguns produtos, ele carrega uma pequena quantidade de informações, mas não envia mensagens de texto, registros de chamadas e outros arquivos essenciais. Com um disco rígido de 8 TB, as despesas de outros produtos comerciais da era da arte na nuvem diminuem, mantendo suas informações seguras e protegidas

Seu telefone é importante e os dados nele contidos são ainda mais importantes. Com alguns produtos, ele carrega uma pequena quantidade de informações, mas não envia mensagens de texto, registros de chamadas e outros arquivos essenciais. Com um disco rígido de 8 TB, as despesas de outros produtos comerciais da era da arte na nuvem diminuem, mantendo suas informações seguras e protegidas

você sabia? O avô da Internet, a ARPANET, foi o primeiro serviço de armazenamento em nuvem. Na década de 1960, a ARPANET abriu o caminho para os gigantes atuais do armazenamento em nuvem, como o Google Drive e o Dropbox! ☁️

3. Dropbox (melhor para colaboração e feedback da equipe)

via Dropbox

Com o Dropbox, o gerenciamento de seus arquivos se torna simples, permitindo que você armazene, organize e compartilhe documentos e arquivos com segurança. Ele se integra ao Google Workspace e ao Microsoft 365 para edição e compartilhamento perfeitos e feedback instantâneo por meio de comentários em documentos.

Os recursos Retrocesso e Histórico de versões de arquivos do Dropbox facilitam a recuperação de versões anteriores de arquivos importantes ou a restauração de documentos excluídos. Quer você esteja gerenciando projetos de equipe ou arquivos pessoais, o Dropbox ajuda a manter tudo seguro e acessível.

Melhores recursos do Dropbox

Compartilhe arquivos sem esforço com permissões granulares para colaboração segura

Acesse arquivos a qualquer momento usando aplicativos para desktop, Web ou dispositivos móveis

Aumente a segurança com criptografia de ponta a ponta e autenticação de dois fatores

Limitações do Dropbox

Ele tem funcionalidade limitada de histórico de versões no plano gratuito

Seu plano gratuito oferece apenas 2 GB, o que pode parecer restritivo para usuários pesados

Preços do Dropbox

Básico: Gratuito

Mais: US$ 11,99/mês

Essenciais : uS$ 19,99/mês

Empresas: $18/mês por usuário

Business Plus: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises do Dropbox

G2: 4. 4/5 (mais de 27.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 21.000 avaliações)

4. Google Drive (melhor para armazenamento, compartilhamento e edição de documentos)

via Google Drive

O Google Drive é uma excelente alternativa ao OneDrive, oferecendo armazenamento em nuvem que simplifica a colaboração e a organização para indivíduos e equipes. Quer você esteja gerenciando documentos, imagens ou vídeos, ele permite acessar e compartilhar arquivos entre dispositivos sem perder o ritmo.

Integrado ao Google Workspace, o Drive leva o trabalho em equipe do seu escritório para o próximo nível. Elabore uma proposta no Docs, analise números no Sheets ou crie uma apresentação no Slides - tudo isso enquanto colabora com colegas de equipe em tempo real.

Melhores recursos do Google Drive

Sincronize arquivos entre dispositivos para obter fluxos de trabalho contínuos em qualquer lugar

Localize arquivos rapidamente usando filtros e pesquisa avançada

Conecte-se às ferramentas do Google Workspace, como o Gmail e o Google Meet, para simplificar as tarefas

Limitações do Google Drive

O tamanho máximo de arquivo que pode ser carregado é de 5 TB

Os usuários podem fazer upload e copiar não mais do que 750 GB em um dia

Preços do Google Drive

Business Starter: $6/mês por usuário

Business Standard: $12/mês por usuário

Business Plus: $18/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Uma análise do G2 diz

O Google Drive é a melhor ferramenta para colaboração, e o mais legal é que tudo é executado em um navegador, em qualquer lugar, sem instalar nenhum software.

Classificações e análises do Google Drive

G2: 4. 6/5 (mais de 42.000 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 27.000 avaliações)

Dica profissional: Seu Google Drive está uma bagunça caótica? Saiba como organizar o Google Drive e otimizar seu armazenamento com estas etapas simples: Organize os arquivos em pastas categorizadas para manter o controle de seus dados📂

Use nomes claros e uniformes para arquivos e pastas para encontrá-los faster🏷️

Facilite a pesquisa adicionando descrições úteis a arquivos e pastas🔍

Acesse rapidamente documentos importantes marcando-os com uma estrela⭐

Organize visualmente seu Drive com cores de pasta para melhor categorização🎨

Revise e remova arquivos desatualizados para manter seu Drive limpo🧹

5. MEGA (melhor para compartilhar arquivos criptografados com total privacidade)

via MEGA

O MEGA oferece segurança e criptografia de ponta a ponta para aqueles que priorizam a segurança, garantindo que seus dados permaneçam privados. Desde a sincronização de arquivos entre dispositivos até o compartilhamento com links protegidos por senha, o MEGA tem tudo o que você precisa.

Com seu generoso armazenamento gratuito de 20 GB (expansível com bônus) e planos pagos que chegam a 16 TB, o MEGA é perfeito para quem precisa de amplo espaço de armazenamento. Sua interface intuitiva o torna fácil de usar para uso pessoal e profissional, seja para fazer backup de documentos ou compartilhar arquivos de mídia.

Os melhores recursos do MEGA

Sincronize dados perfeitamente entre dispositivos com os aplicativos MEGA para desktop e dispositivos móveis

Recupere arquivos excluídos do recurso Lixeira para exclusões acidentais

Criptografe seus arquivos de forma segura com criptografia de ponta a ponta para privacidade

Limitações do MEGA

Os usuários do MEGA gratuito podem baixar até cerca de 5 GB de dados por dia

Os usuários não podem editar documentos diretamente na ferramenta e precisam baixar os arquivos para fazer alterações

Preço MEGA

Plano gratuito

Pro I : $10. 42/mês

Pro II : $20. 85/mês

Pro III: uS$ 31,28/mês

Classificações e resenhas MEGA

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 100 avaliações)

6. pCloud (melhor para armazenar e compartilhar arquivos confidenciais)

via pCloud

o pCloud é outra alternativa ao OneDrive que permite organizar arquivos e pastas e armazenar, compartilhar e colaborar em documentos em todos os dispositivos sem problemas. Sua interface amigável e o acesso a vários dispositivos permitem que você gerencie tudo, desde projetos de trabalho até fotos pessoais.

Com criptografia segura no lado do cliente, o pCloud protege documentos e arquivos confidenciais. Seus recursos, como o controle de versão de arquivos, ajudam a rastrear alterações, enquanto o pCloud Drive permite que você economize espaço de armazenamento em seu dispositivo acessando arquivos diretamente na nuvem.

Melhores recursos do pCloud

Acesse seus arquivos em vários dispositivos sem custos adicionais

Faça backup de fotos e arquivos de plataformas como Facebook e Instagram

Use o pCloud Drive como um disco rígido virtual para obter mais armazenamento

Limitações do pCloud

Seu controle de versão de arquivos é restrito a 15 dias para usuários gratuitos

Ele oferece apenas 10 GB de armazenamento gratuito

Preços do pCloud

Business : uS$ 9,99/mês

Business Pro: uS$ 19,98/mês

Classificações e análises do pCloud

G2: 4. 2/5 (mais de 150 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 170 avaliações)

Uma análise da Capterra diz:

Até o momento, temos a melhor experiência com o pCloud, pois ele está gerenciando os dados da nossa empresa com muita eficiência e mantendo a confidencialidade. Prós: Arquivos grandes também podem ser carregados no pcloud, além de podermos abrir arquivos multimídia no pcloud, pois o pcloud tem players multimídia integrados.

7. Sync. com (melhor para armazenar dados de forma segura com criptografia)

Procurando uma alternativa poderosa e voltada para a privacidade ao OneDrive? O Sync. com é uma opção de destaque. A criptografia de conhecimento zero permite que você acesse apenas seus arquivos, o que a torna perfeita para dados confidenciais. Armazene, sincronize e compartilhe arquivos facilmente entre dispositivos, mantendo seus dados seguros.

Com recursos como controle de versão de arquivos, controles avançados de compartilhamento (links com proteção por senha e datas de validade) e tamanhos ilimitados de arquivos, o Sync. com simplifica suas tarefas.

Melhores recursos do Sync. com

Compartilhe arquivos com segurança, criando links protegidos por senha e definindo datas de validade e limites de download

Acesse e restaure versões anteriores de seus arquivos por até 365 dias

Proteja dados confidenciais com criptografia de conhecimento zero, que somente você pode acessar

Limitações do Sync. com

Ele não possui recursos integrados para editar documentos diretamente na plataforma

A versão gratuita oferece apenas 5 GB de armazenamento, o que pode ser insuficiente para um grande volume de dados

Preços do Sync. com

Pessoal: $5/mês

Solo Basic : uS$ 8/mês

Solo Professional : uS$ 20/mês

Padrão para equipes : uS$ 6/mês por usuário

Teams+ Unlimited : uS$ 15/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Sync. com

G2: 4/5 (mais de 30 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 40 avaliações)

8. Box (melhor para armazenamento de arquivos e automação de fluxo de trabalho)

via Box

Com o Box, você pode armazenar seus arquivos on-line, acessá-los em vários dispositivos e colaborar perfeitamente com outras pessoas por meio de pastas e links compartilhados. Seus robustos recursos de segurança, como criptografia avançada e controles de permissão, protegem seus dados.

O Box permite que você compartilhe um relatório de projeto de forma segura com sua equipe, controlando quem pode visualizá-lo ou editá-lo. Você também pode integrá-lo às ferramentas da Microsoft, como o Excel, para coeditar planilhas sem enviar inúmeros anexos de e-mail.

Melhores recursos da caixa

Acesse arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar usando o Box Drive em desktops ou o aplicativo móvel para Android e iOS

Colabore em tempo real com os membros da equipe usando recursos de compartilhamento de arquivos e comentários

Sincronize dados entre dispositivos para obter acesso atualizado, garantindo que nada se perca

Limitações da caixa

Seu plano gratuito oferece apenas 10 GB, o que pode não ser suficiente nem mesmo para uso pessoal

O aplicativo móvel costuma falhar e não é tão intuitivo e responsivo quanto a versão para desktop

Preço da caixa

Inicial : uS$ 7/mês

Personal Pro : uS$ 14/mês

Empresas: $20/mês

Business Plus: US$ 33/mês

Empresa: $47/mês

Enterprise Plus: Preços personalizados

classificações e análises da Box

G2: 4. 2/5 (mais de 4.900 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 5.500 avaliações)

Uma análise do G2 diz:

O Box é uma plataforma fantástica; é perfeito para o armazenamento em nuvem, tem uma interface fácil de entender, é limpo e tudo o que preciso fazer é entrar para armazenar o que preciso. Ótimo para backups, fácil de configurar e usar. À medida que a nossa empresa cresce e contratamos mais clientes, projetos e membros da equipe, ele se adapta às necessidades dos documentos. A capacidade de sincronização com pastas individuais simplifica o processo de armazenamento, recuperação e compartilhamento de arquivos e documentos. Uma aparência bem preparada e profissional é um trunfo para qualquer empresa.

9. ShareFile (melhor para soluções seguras de compartilhamento e armazenamento de arquivos)

via ShareFile

Priorize a proteção de dados e o trabalho em equipe com o ShareFile. Carregue, armazene e compartilhe com segurança arquivos de qualquer tamanho, com acesso móvel e segurança robusta para uma colaboração perfeita.

Além disso, a integração do ShareFile com ferramentas como o Microsoft Outlook permite que você envie documentos e arquivos grandes diretamente por e-mail. Isso ajuda a compartilhar documentos importantes sem as limitações dos anexos de e-mail tradicionais.

Melhores recursos do ShareFile

Compartilhe arquivos com clientes ou colegas usando links protegidos por senha

Obtenha assinaturas em contratos diretamente na plataforma, agilizando os processos de aprovação

Crie portais de marca para que os clientes acessem arquivos específicos com facilidade

Limitações do ShareFile

Muitos usuários relataram atrasos nas respostas do suporte ao cliente, causando frustrações

O ShareFile exige que arquivos grandes sejam compactados ou divididos em partes menores para serem carregados

Preços do ShareFile

Avançado : $17. 60/mês/3 usuários

Premium : uS$ 27. 50/mês/3 usuários

Vantagem do setor : uS$ 45,83/mês/3 usuários

Data Room virtual : uS$ 75/mês/5 usuários

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises do ShareFile

G2: 4. 2/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 400 avaliações)

Uma análise do G2 diz:

Adoro o fato de o ShareFile ser usado por tantas pessoas. Colaborar com outros grupos e indivíduos para enviar e receber documentos é muito fácil. Quando salvo e recupero dados, suas telas iniciais e a memória do dispositivo não ficam cheias. Os dados são armazenados com segurança, e somente as pessoas que eu autorizo podem ver os documentos que compartilho com elas. Adoro ter todos os meus dados em um só lugar, onde posso visualizá-los sempre que quiser, de qualquer dispositivo.

iCloud Drive (melhor para armazenamento e sincronização de arquivos pessoais)

via iCloud Drive

Se você usa dispositivos Apple e deseja uma maneira simples de armazenar, sincronizar e compartilhar seus arquivos, o iCloud Drive é uma ótima opção. Ele permite que você compartilhe arquivos simplesmente gerando um link e compartilhando-o com seus amigos e colegas.

Com o iCloud Drive, você pode salvar arquivos como documentos, fotos e vídeos e acessá-los em seu iPhone, iPad, Mac ou até mesmo em um PC. Por exemplo, se estiver trabalhando em uma apresentação do Keynote no seu Mac, poderá acessá-la facilmente no seu iPad.

Melhores recursos do iCloud Drive

Integre-se aos aplicativos da Apple, como o Photos e o Notes, para um fluxo de trabalho mais suave

Acesse arquivos do aplicativo Files no iOS, oferecendo conveniência em qualquer lugar

Ative a proteção avançada de dados para obter segurança extra, protegendo informações confidenciais

Limitações do iCloud Drive

Novos usuários recebem apenas 5 GB de armazenamento em nuvem gratuito, o que pode não ser suficiente para fazer backup de mais de um dispositivo

o iCloud Drive não tem recursos avançados, como controle de versão, o que dificulta a recuperação de versões antigas ou excluídas

Preços do iCloud Drive

50 GB : uS$ 0,99/mês

200 GB : $2. 99/mês

2TB : uS$ 9,99/mês

6 TB : uS$ 29,99/mês

12TB: uS$ 59,99/mês

Avaliações e opiniões sobre o iCloud Drive

G2: Não há comentários suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Centralize a organização de documentos e aumente a colaboração com o ClickUp!

O armazenamento em nuvem correto é essencial para manter a organização e a produtividade de arquivos pessoais ou projetos de equipe. Ele garante armazenamento seguro, fluxos de trabalho tranquilos e compartilhamento sem esforço - essencial para a eficiência.

As alternativas do OneDrive nesta lista oferecem recursos como compartilhamento seguro de arquivos, integração com ferramentas populares, edição colaborativa e opções de pesquisa avançada para simplificar o trabalho e aumentar a produtividade.

Entre elas, o ClickUp leva a coroa como uma alternativa abrangente ao Google Drive. Ele combina gerenciamento de documentos, colaboração em equipe e integração perfeita com aplicativos em uma plataforma flexível que se adapta aos seus fluxos de trabalho.

Pronto para simplificar seu trabalho e manter-se organizado? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente uma produtividade de nível superior!