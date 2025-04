Como aproveitar a pesquisa como serviço para obter resultados aprimorados

Qual é a primeira coisa que você faz quando precisa saber, entender ou comprar algo? Você pesquisa no Google (ou pergunta ao ChatGPT). O Google.com tem mais de 85 bilhões de visitas por mês .

No entanto, o Google é apenas o ponto de inflexão do nosso comportamento de pesquisa on-line. Hoje, seja na sua pasta de arquivos local, comprando um par de fones de ouvido em um site de comércio eletrônico ou analisando uma planilha com centenas de linhas, a pesquisa é o comportamento natural do usuário.

Em resposta a essa necessidade crescente, surgiu o conceito de busca como serviço. Esta postagem do blog explica o que é, como funciona e como você pode usá-la em sua empresa.

## ⏰ 'Search as a Service' em 60 segundos

A busca como serviço é uma oferta de software como serviço que permite integrar a funcionalidade de busca em qualquer produto digital, como sites, blogs, plataformas de comércio eletrônico etc.

O provedor de pesquisa cuidará da indexação de dados, do tratamento de consultas, dos resultados, da relevância, da classificação e das atualizações. Ele também assumirá a responsabilidade pela segurança, privacidade e conformidade dos dados.

A busca como serviço beneficia tanto as empresas quanto as pequenas empresas, oferecendo a cada produto digital o recurso mais avançado sem os ônus de criá-lo internamente.

Para integrar a busca como serviço em suas ferramentas digitais:

Escolha o provedor certo para suas necessidades

Configure e integre a ferramenta de busca como serviço

Personalize a experiência de pesquisa

Considerar a pesquisa baseada em IA

Teste os resultados da pesquisa

Monitore e melhore a pesquisa otimizada

O que é Search-as-a-Service?

O Search-as-a-service é uma solução baseada na nuvem que permite que as empresas integrem funcionalidades avançadas de pesquisa em seus aplicativos sem a necessidade de criar e manter a infraestrutura internamente.

Essencialmente, você pode conectar um software externo aos seus sistemas e permitir que os usuários pesquisem seus dados.

Por exemplo, digamos que você tenha um site de comércio eletrônico. Você já tem dados sobre nomes de produtos, descrições, preços, produtos relacionados, etc. Usando a pesquisa como serviço, você pode integrar uma solução de terceiros para permitir que seus clientes pesquisem o que desejam.

Por que a busca como serviço é importante

Criar um mecanismo de busca robusto não é fácil. Ele envolve processos complexos de rastreamento, marcação, indexação, classificação, personalização e fornecimento de resultados de pesquisa. Criar algo assim pode ser intenso, caro e demorado.

No entanto, a pesquisa interna em um site é um dos pilares da boa experiência do cliente. Quanto mais cedo o cliente encontrar o que está procurando, mais provável será que ele compre. Quanto mais cedo um funcionário encontrar as informações de que precisa, mais produtivo ele será.

A solução de busca como serviço concilia as duas coisas. Ela oferece às organizações a oportunidade de oferecer a seus produtos o recurso mais avançado sem precisar criá-lo internamente!

Discutiremos mais sobre as vantagens da oferta de busca como serviço mais adiante nesta postagem do blog.

Pesquisa como serviço vs. soluções de pesquisa tradicionais

Antes de entrarmos em detalhes sobre a busca como serviço, vamos ver como ela se compara às soluções de busca tradicionais.

Tradicionalmente, as organizações criavam e implementavam a barra de pesquisa nos produtos. Por exemplo, assim como você criaria o fluxo de checkout para o seu site de comércio eletrônico, você também codificaria a pesquisa. Isso trouxe vários desafios que podem ser superados de forma eficaz com a busca como serviço.

Parâmetro Soluções de pesquisa tradicionais Pesquisa como serviço Desenvolvimento Projetado, desenvolvido e implementado internamente Assinatura plug-and-play do serviço Velocidade Leva um pouco de tempo de desenvolvimento e configuração de infraestrutura Integração rápida com configuração mínima Escalabilidade Necessita de escalonamento manual e gerenciamento de recursos Ajusta-se automaticamente ao aumento da demanda Custo Altos custos iniciais de infraestrutura Preço pago conforme o uso, sem custos iniciais de hardware Manutenção Manutenção interna contínua e atualizações necessárias Gerenciado pelo provedor de serviços, manutenção mínima Recursos avançados Qualquer novo recurso requer desenvolvimento adicional O provedor de serviços acrescenta IA, aprendizado de máquina etc. para se manter competitivo Desempenho Possíveis problemas de desempenho com alto tráfego ou consultas complexas Otimizado para velocidade e confiabilidade

Diferenças entre as soluções de busca tradicionais e a busca como serviço

## Como funciona a busca como serviço

Vimos que a busca como serviço é diferente dos modelos tradicionais que as organizações têm usado até agora. Mas como ela realmente funciona?

Em sua essência, a busca como serviço é um aplicativo externo que você integra ao seu site, aplicativo, plataforma de comércio eletrônico, sistemas internos de engajamento de funcionários etc. É como integrar o GMail/Apple/X para autenticação ou um aplicativo de busca como serviço implementação de IA generativa .

Depois que você integrar tudo, aqui está tudo o que a busca como serviço fará:

✅ Indexação de dados: No início, o aplicativo indexaria os dados, ou seja, reuniria e organizaria as informações que seriam pesquisadas, sejam elas produtos em uma loja on-line, publicações em blogs ou avaliações de clientes, em um índice pesquisável. Tradicionalmente, essa costumava ser uma função de banco de dados empresarial.

tratamento de consultas: Quando um usuário insere uma consulta de pesquisa, o serviço executa o processamento da solicitação e a indexação, recuperação de informações e classificação com base na relevância.

✅ Execução da pesquisa: Em seguida, o serviço exibe os resultados da pesquisa que são mais relevantes para a consulta.

Por exemplo, se você pesquisar "fones de ouvido sem fio" em um site de comércio eletrônico, verá os itens mais relevantes. Se "cancelamento de ruído" for um recurso popular, o serviço de pesquisa poderá priorizar produtos com esse atributo.

Relevância e classificação: Com o tempo, à medida que mais usuários interagem, o mecanismo aprende a refinar a classificação de relevância, tornando-a mais intuitiva e precisa. No Spotify, se você digitar "jazz", os resultados da pesquisa não exibirão apenas os álbuns de jazz mais relevantes, mas também aqueles que você provavelmente gostará com base no seu histórico de audição.

✅ Atualizações em tempo real: Sempre que um novo conteúdo é adicionado ou o conteúdo existente é atualizado, o mecanismo de busca reflete automaticamente essas alterações nos resultados da busca. Isso garante que os usuários sempre vejam informações atualizadas sem a necessidade de intervenção manual.

Tudo bem, então uma ferramenta externa ajuda os usuários a "pesquisar"? Sim. O que mais?

Principais recursos da pesquisa como serviço

A simples palavra "busca", no contexto das experiências digitais, esconde em si uma ampla gama de tecnologias poderosas. Aqui estão alguns dos principais recursos.

🛠️ Customizabilidade: A busca como serviço permite personalizar os resultados exibidos para o usuário. É possível classificar os resultados da pesquisa com base na relevância, na preferência do usuário e na disponibilidade do produto.

Você também pode configurá-lo de forma que os resultados patrocinados apareçam na parte superior. Essa flexibilidade garante que os usuários vejam primeiro os resultados mais pertinentes, melhorando o envolvimento e as taxas de conversão.

🛠️ Personalização: Um bom produto de pesquisa como serviço oferecerá resultados de pesquisa personalizados com base nos dados que você possui, como compras anteriores, histórico de pesquisa, preferências etc. Você também pode ter resultados dinâmicos, como os estabelecimentos mais próximos da localização do usuário.

🛠️ Faceted search: Esse recurso permite que os usuários filtrem os resultados para encontrar rapidamente o que desejam.

Por exemplo, se você pesquisar um planejador em um site de comércio eletrônico, ele permitirá que você filtre por datado/desatualizado, capa dura/softcover/ring-bound/, páginas pautadas/pontilhadas e assim por diante.

🛠️ Suporte multilíngue: As ferramentas modernas de busca como serviço também podem lidar com consultas multilíngues, permitindo que você atenda a um público global sem investir em mecanismos de busca separados para idiomas específicos.

🛠️ Pesquisa de múltiplas fontes: Boas ferramentas de busca como serviço permitem que você integre várias fontes de dados. Por exemplo, se você usar a busca como serviço para sua plataforma interna de funcionários, poderá integrar os calendários, o Google Drive, as ferramentas de gerenciamento de projetos, os sistemas de emissão de tíquetes, a base de conhecimento etc.

🛠️ Processamento de linguagem natural (NLP): Com o advento da PNL, do aprendizado de máquina e da IA, a busca como serviço pode lidar com consultas em linguagem natural (em vez de forçar os usuários a escolher a palavra exata nos dados indexados). Eles também têm uma compreensão mais contextual dos dados de várias fontes.

Vamos ver como isso funciona na prática.

## Casos de uso comuns para a busca como serviço

Agora, quem precisa de um bom mecanismo de busca para seus produtos? Bem, todo mundo, porque a busca como serviço oferece recursos de busca rápidos, relevantes e inteligentes que melhoram a experiência do usuário, simplificam as operações e são dimensionados rapidamente.

Alguns de seus casos de uso comuns são os seguintes.

Pesquisa de produtos : Sites de comércio eletrônico, especialmente em pequenas empresas, que não têm os recursos para criar ferramentas de pesquisa tradicionais

: Sites de comércio eletrônico, especialmente em pequenas empresas, que não têm os recursos para criar ferramentas de pesquisa tradicionais Descoberta de conteúdo : Escrevendo um blog de receitas? Lançando uma nova revista? Criando uma plataforma de influenciadores? Você precisa de uma busca robusta no site

: Escrevendo um blog de receitas? Lançando uma nova revista? Criando uma plataforma de influenciadores? Você precisa de uma busca robusta no site Pesquisa de empregos : Os candidatos podem encontrar os melhores empregos para eles, e os recrutadores podem encontrar o candidato perfeito com a busca como serviço

: Os candidatos podem encontrar os melhores empregos para eles, e os recrutadores podem encontrar o candidato perfeito com a busca como serviço Pesquisa empresarial : Empresas, organizações profissionais e firmas de consultoria podem usar a busca como serviço para encontrar respostas rapidamente em uma vasta gama de documentos, contratos, planilhas, e-mails esistemas de gerenciamento de conhecimento Gerenciamento de projetos : As equipes de projeto podem usar a busca como serviço para ajudá-las a encontrar a agulha no palheiro

: Empresas, organizações profissionais e firmas de consultoria podem usar a busca como serviço para encontrar respostas rapidamente em uma vasta gama de documentos, contratos, planilhas, e-mails esistemas de gerenciamento de conhecimento

Se isso despertou sua imaginação sobre como usar a busca como serviço em suas operações, aqui está uma cartilha!

Como implementar a busca como um serviço

Quer você esteja administrando uma loja de comércio eletrônico, uma plataforma de conteúdo ou uma base de conhecimento empresarial, a implementação da busca como serviço é simples!

1. Escolha o provedor de busca como serviço certo

Os recursos do seu produto de busca definirão os recursos da sua empresa. Portanto, a primeira etapa é selecionar um provedor que se alinhe às necessidades específicas de sua plataforma. Algumas perguntas importantes a serem feitas:

Há indexação automática de dados em tempo real?

Ele tem recursos de PNL para entender melhor as consultas de pesquisa?

Ele pode fazer umPesquisa de PDF?

Você pode personalizar a classificação para apresentar melhor seus próprios produtos/serviços?

Ele lida bem com os requisitos de segurança, privacidade e confidencialidade?

Ele elimina os silos de informações e se integra bem a todas as suas ferramentas existentes, mesmo que sejam de tecnologia legada?

Por exemplo, Pesquisa conectada do ClickUp permite a integração de dezenas de aplicativos, incluindo Slack, Zoom, Google Drive e HubSpot. Dessa forma, por exemplo, seu gerente de marketing pode consultar a campanha de e-mail, os segmentos de usuários relevantes e as conversas anteriores relacionadas diretamente no ClickUp .

Bônus: Como o ClickUp Connected Search elimina os silos .

2. Configurar e integrar o serviço

Depois de escolher um provedor, a configuração geralmente é muito fácil. Você pode se inscrever on-line e começar a integrar os serviços por conta própria. Boas ferramentas de busca como serviço oferecem APIs, painéis e componentes de interface do usuário prontos para uso, o que facilita o início das atividades.

Integração de um clique com ferramentas corporativas para uma experiência de pesquisa conectada

Se você já está usando o ClickUp para gerenciamento de projetos, é ainda mais fácil. O ClickUp Connected Search usa integrações baseadas em API para reunir seu conhecimento organizacional em um só lugar - ou em um fonte única de verdade .

3. Personalize a experiência de pesquisa

Ajuste as regras de classificação, crie filtros personalizados e otimize a interface do usuário para melhorar a usabilidade e uma experiência de pesquisa consistente. Por exemplo, você pode:

Definir relevância : Ajustar como seus próprios resultados de pesquisa são classificados com base em fatores como correspondências de palavras-chave, histórico do usuário ou popularidade do conteúdo

: Ajustar como seus próprios resultados de pesquisa são classificados com base em fatores como correspondências de palavras-chave, histórico do usuário ou popularidade do conteúdo Habilitar a pesquisa facetada : Permitir que os usuários filtrem os resultados por atributos como preço, marca, local ou outros parâmetros personalizados

: Permitir que os usuários filtrem os resultados por atributos como preço, marca, local ou outros parâmetros personalizados Configure o preenchimento automático : À medida que os usuários digitam, forneça sugestões ou consultas "você quis dizer", melhorando a eficiência da pesquisa

: À medida que os usuários digitam, forneça sugestões ou consultas "você quis dizer", melhorando a eficiência da pesquisa Atalhos do teclado: Habilite comandos de pesquisa personalizados, como atalhos para links ou armazenamento de texto para uso posterior

Experiência de pesquisa personalizável com o ClickUp

4. Considere a pesquisa baseada em IA

Depois que você tiver uma base de pesquisa como serviço, considere implementar Mecanismos de pesquisa de IA para que seus usuários encontrem respostas. Isso também amplia os casos de uso para você. Com a pesquisa como serviço baseada em IA, você pode permitir que seus usuários perguntem: "Esta calça vai me servir?" ou "Quantas calorias tem este pacote de batatas fritas?"

Respostas na ponta de seus dedos com o ClickUp Brain ClickUp Brain traz a pesquisa inteligente para a empresa Base de conhecimento de IA . Ele analisa os dados do projeto e apresenta o contexto para fornecer resultados de pesquisa personalizados e contextuais. Seu gerente de projeto pode perguntar ao ClickUp Brain: "Quantos tíquetes são de alta prioridade?" ou "Qual é a carga de trabalho do Ben esta semana?"

Bônus: Como usar ferramentas de IA

5. Teste os resultados da pesquisa

Teste o desempenho da implementação da busca como serviço. Execute uma variedade de pesquisas, incluindo consultas comuns, pesquisas de nicho e casos extremos, para garantir que os resultados sejam relevantes e precisos.

6. Monitorar e aprimorar

Configure o monitoramento das principais métricas de desempenho, como tempos de resposta, precisão e envolvimento do usuário.

Além disso, observe as tendências dos usuários, como quais termos são pesquisados com mais frequência, em quais resultados são clicados e onde os usuários podem estar encontrando problemas (por exemplo, consultas com resultado zero). Use esses insights para otimizar sua pesquisa.

Vantagens da pesquisa como serviço

O Search as a Service (SaaS) oferece várias vantagens exclusivas para empresas de todos os tipos.

Velocidade: Os serviços tradicionais de aplicativos de busca exigem longos períodos de instalação, configurações personalizadas e recursos dedicados para o desenvolvimento. A busca como serviço é quase instantânea.

eficiência de custos: Como todas as ferramentas de software como serviço (SaaS), a busca como serviço oferece modelos de pagamento conforme o uso, escalonando apenas com base nos recursos utilizados. Isso permite que as empresas operem com uma estrutura de custos previsível, evitando os altos custos iniciais e as despesas contínuas de manutenção.

Integrações: A busca como serviço pode se integrar a vários softwares, inclusive soluções de armazenamento (como Google Drive ou Dropbox), sistemas de gerenciamento de conteúdo (como WordPress), ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (como Hubspot ou Salesforce) e plataformas de mensagens (como e-mails ou Slack).

Essas ferramentas usam integrações baseadas em API e IA como serviço o que os torna convenientes para adicionar ou remover quando não forem mais necessários.

🎯 Segurança e conformidade: Os provedores de busca como serviço investem em recursos de segurança e conformidade, como criptografia de dados, controles de acesso, controle de compartilhamento, autenticação e conformidade com SOC 2 Tipo 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e PCI DSS.

🎯 Confiabilidade: As plataformas de busca como serviço são projetadas para oferecer alta confiabilidade e tempo de atividade, respaldadas por SLAs (acordos de nível de serviço) robustos. Os provedores normalmente usam sistemas redundantes, bancos de dados distribuídos e ferramentas avançadas de monitoramento para garantir que o serviço permaneça disponível mesmo durante períodos de alto tráfego ou falhas no sistema.

Claramente, a busca como serviço é um modelo melhor do que criar seu próprio mecanismo de busca internamente, por motivos de eficiência, custo, precisão e proteção de dados. Isso não significa que ele não tenha seus desafios.

Desafios da busca como serviço

Os maiores desafios da busca como serviço geralmente são internos. Por exemplo, uma boa pesquisa depende quase que inteiramente de dados de boa qualidade. Se sua organização não tiver dados de qualidade - dados estruturados, como um banco de dados relacional ou não estruturado, como PDFs - até mesmo a ferramenta de pesquisa mais avançada não pode fazer muita coisa.

Antes de implementar a busca como serviço, certifique-se de que seus dados estejam em ordem. Considere a reengenharia de processos de negócios para organizar seus fluxos de trabalho relacionados a dados. Depois disso, preveja e reduza o seguinte.

🚫 Personalização excessiva: Ao projetar a experiência de pesquisa, você pode ficar tentado a personalizar demais, como apresentar muitos resultados patrocinados ou classificar automaticamente por preço em vez de relevância. Isso pode criar uma experiência de usuário frustrante.

Personalize somente o que for absolutamente necessário. Dê ao usuário a opção de personalizar seus próprios resultados.

Complexidade: À medida que sua empresa cresce, os usuários pesquisam consultas cada vez mais complexas, incluindo palavras-chave de cauda longa, tarefas em várias etapas ou pesquisas entre projetos.

Certifique-se de que sua ferramenta de busca como serviço indexa em tempo real, aprende com a experiência e otimiza de forma consistente.

Expectativas altíssimas dos usuários: Os usuários geralmente esperam muito mais do que qualquer ferramenta pode oferecer, e a busca como serviço não é exceção. Os usuários esperam resultados de pesquisa instantâneos e perfeitos, mas para atingir esse nível de precisão é necessário ajustar o sistema ao longo do tempo.

Do lado do usuário, ofereça a ele uma integração completa para garantir que tenha expectativas realistas. Do lado do produto, garanta que o ajuste fino consistente esteja ativado.

🚫 Escalabilidade: Em teoria, o modelo de software como serviço deve oferecer escalonamento dinâmico ilimitado. Na prática, porém, isso pode depender da confiabilidade e da infraestrutura do seu provedor. Como resultado, o desempenho do mecanismo de busca pode ter dificuldades para acompanhar o aumento do volume de dados e das consultas dos usuários.

Discuta o desempenho e a escalabilidade com seu provedor logo no início. Além disso, simule os custos de dimensionamento para seus níveis de crescimento esperados e garanta que estejam dentro do orçamento.

## A busca por respostas leva ao ClickUp

Hoje em dia, é uma segunda natureza para cada indivíduo "pesquisar" algo. Seja o restaurante mais próximo em sua viagem de carro pelo país ou aquele comunicado à imprensa que você escreveu no Google Docs, a busca é a maneira mais comum de procurarmos coisas atualmente.

Uma empresa bem-sucedida entenderá e possibilitará isso a todos os seus acionistas, incluindo clientes, funcionários, acionistas e fornecedores.

Como plataforma de produtividade multifuncional, o ClickUp vem com uma função de pesquisa robusta e pronta para uso. Com o ClickUp, você pode pesquisar em qualquer tarefa, plano, documento, usuário, evento, comentário e muito mais para encontrar instantaneamente as informações de que precisa.

Salvou algo fora do ClickUp? Sem problemas. Integre sua ferramenta externa ao ClickUp em segundos e pesquise lá também! Você não acreditará até ver isso. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo !