15 melhores alternativas aos grupos do Facebook em 2025

Procurando um espaço para criar uma comunidade on-line próspera para os membros mais valiosos de seu público? Os grupos do Facebook podem ser um ponto de partida fácil, mas geralmente ficam aquém do esperado à medida que sua comunidade cresce e evolui.

Quando a empolgação inicial passar, você provavelmente perceberá que a plataforma não possui os recursos avançados de comunidade necessários para criar um negócio centrado na comunidade, como marca personalizada, análise avançada e ferramentas de gerenciamento de eventos.

É por isso que compilamos uma lista das melhores alternativas aos Grupos do Facebook. De aplicativos de mensagens gratuitos a um poderoso software de streaming de vídeo, essas plataformas de comunidade simples e gratuitas estão repletas de recursos projetados para conectar, envolver e dimensionar sua comunidade da maneira que você desejar.

⏰ Resumo de 60 segundos

15 melhores alternativas aos grupos do Facebook:

ClickUp: Melhor para colaboração em grupo com ferramentas de gerenciamento de projetos e fluxo de trabalho **Slack: melhor para profissionais e equipes corporativas **Discord: melhor para streamers e gamers Mighty Networks: Melhor para criar uma comunidade on-line de marca branca LinkedIn: Melhor para redes profissionais e grupos específicos do setor **Discourse: melhor para criar fóruns de comunidade estruturados e de código aberto **Circle: melhor para plataformas de comunidade com ferramentas de criação de cursos incorporadas **Kajabi Communities: a melhor para hospedagem e venda de cursos on-line **Patreon: a melhor para criar uma comunidade para monetizar o conteúdo **BuddyBoss: melhor para criar comunidades on-line personalizáveis **Reddit: o melhor para se conectar com pessoas que pensam da mesma forma em comunidades de nicho **Bettermode:Melhor para gerenciar comunidades de clientes profissionais e de marca branca em seu site **Telegram: melhor para hospedar grandes grupos com transmissões e canais monetizados **WhatsApp: o melhor para criar comunidades pessoais e profissionais **Hivebrite: melhor para criar redes de ex-alunos e comunidades profissionais

Por que optar por alternativas aos grupos do Facebook?

Os Grupos do Facebook são uma maneira fácil e popular de se conectar com pessoas e criar comunidades on-line, graças ao seu amplo alcance e acessibilidade. No entanto, eles têm algumas limitações:

1. Compartilhamento ineficiente de arquivos

Os arquivos e anexos estão espalhados pelas publicações e comentários em qualquer grupo do Facebook, tornando-os difíceis de localizar ou organizar. É preciso rolar a tela infinitamente para localizar publicações ou documentos específicos.

2. Falta de personalização

Claro, os grupos do Facebook são fáceis de configurar, mas não são exatamente personalizáveis. Quer alterar o layout, a fonte ou a experiência do usuário para refletir melhor a sua marca? Não. Você está preso à abordagem de tamanho único do Facebook.

3. Discussões desorganizadas

Administrar um grupo do Facebook pode parecer um trabalho de meio período. Entre contas de spam, trolls e controles limitados de administração, é difícil manter as coisas funcionando sem problemas. E como as ferramentas do Facebook são bastante rígidas, você não pode personalizar a forma como gerencia as publicações, as aprovações ou a moderação.

Aqui está a boa notícia: O Facebook não é a única plataforma de criação de comunidades. Há várias plataformas que lhe dão muito mais controle, ajudando-o a criar um espaço que se parece exatamente com a sua marca.

Algumas das alternativas de grupos do Facebook oferecem até mesmo ferramentas para monetização e envolvimento da comunidade.

As 15 melhores alternativas aos grupos do Facebook: Em um relance

Nome da ferramenta Melhores recursos Adequado para Preço Gerenciamento de tarefas e projetos, espaços de trabalho personalizáveis, ferramentas de colaboração em tempo real e modelos integrados de gerenciamento de comunidade Colaboração em grupo Grátis Slack Conversas organizadas, DMs, compartilhamento de trabalho Local de trabalho Grátis Fóruns gratuitos, streaming de jogos Fóruns de jogos Grátis Mighty Networks Associações fechadas, People Explorer, engajamento de membros impulsionado por IA Comunidades gratuitas e pagas + cursos, transmissões ao vivo e eventos $41/mês LinkedIn Rede profissional, discussões em grupo direcionadas Comunidades focadas no setor Grátis Discourse Fóruns de código aberto, ferramentas de moderação Software de código aberto (GitHub) US$ 50/mês Circle Plataforma de comunidade, DMs e cursos Comunidades US$ 89/mês Kajabi Community Cursos assíncronos, marketing por e-mail e funis Cursos assíncronos e associações simples US$ 55/mês Patreon Associações baseadas em assinatura Criadores e artistas 5% dos ganhos BuddyBoss Plataforma de comunidade personalizável e opções de integração de cursos on-line Criação de comunidades de marca $299/ano Reddit Fóruns de discussão, classificações de respostas Fóruns de conversas abertas Grátis fóruns de discussão, classificações de respostas, fóruns de conversas abertas Grátis Bettermode Fóruns de marca branca para sites Comunidades de clientes em um site $19/mês Telegram Transmissões, canais e bate-papo monetizados Transmissões ao vivo + mensagens Grátis WhatsApp Bate-papo criptografado (1:1 + grupos), chamadas WiFi, funciona com celular Chamadas 1:1 e em grupo Grátis Hivebrite Fóruns, gerenciamento de eventos e quadros de empregos Comunidades de ex-alunos Personalizado

As 15 melhores alternativas aos grupos do Facebook

Testamos uma grande variedade de plataformas de comunidade para encontrar as melhores alternativas aos grupos do Facebook e estamos animados para compartilhar nossas descobertas. Aqui estão as principais opções que permitem criar sua própria comunidade on-line com experiências de usuário aprimoradas.

1. ClickUp (melhor para colaboração em grupo com gerenciamento de projetos e ferramentas de fluxo de trabalho)

Conecte-se com pessoas no ClickUp e colabore em tempo real

Se você estiver procurando uma alternativa de grupo do Facebook que o ajude a se conectar e criar conexões significativas com os membros da sua comunidade, ClickUp é exatamente o que você precisa.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho_ que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação de equipe, tudo em uma única plataforma - acelerado pela automação e pesquisa de IA de última geração. Você pode usá-lo para convidar membros como convidados ou adicioná-los ao seu espaço de trabalho para uma colaboração tranquila em projetos de construção de comunidades.

Com Chat do ClickUp no ClickUp Chat, você pode enviar mensagens diretas pessoais para interações individuais. Se estiver colaborando ou orientando um membro da equipe, você pode facilmente transformar suas conversas em tarefas acionáveis.

Ao contrário dos grupos do Facebook, você não precisa adicionar vários anexos repetidamente. O ClickUp Chat permite que você vincule tarefas e mensagens para garantir que todos saibam o contexto. Você também pode organizar o Chat em Spaces, criando canais públicos e privados separados para diferentes ideias ou projetos.

Precisa compartilhar atualizações em toda a comunidade? **Use os Posts para fazer anúncios, estimular discussões ou compartilhar ideias interessantes

Conecte-se com os membros de sua comunidade e acompanhe as tarefas usando o ClickUp Chat

A melhor parte? Você pode encontrar qualquer mensagem usando o recurso Search no Chat. Não é mais necessário percorrer centenas de mensagens para encontrar informações relevantes.

Começar é muito fácil com o **Modelo de gerenciamento de comunidade do ClickUp É uma configuração pronta para uso que o ajuda a organizar seu espaço de trabalho, planejar estratégias de comunicação simplifique os fluxos de trabalho e comece a criar sua comunidade sem perder tempo tentando descobrir o que fazer.

melhores recursos do #### ClickUp

Grave e compartilhe vídeos ou orientações na tela sem esforço para comunicar ideias ou instruções visualmente com Clipes do ClickUp Colabore com os membros da comunidade em tempo real com Documentos do ClickUp . Oferece controles de acesso seguros para garantir a privacidade e a segurança

Obtenha automaticamente resumos de projetos e acompanhe o progresso das tarefas com o Cérebro ClickUp Dinamize facilmente as estratégias da equipe e alinhe as metas com omodelos de planos de comunicação Simplifique seu planejamento de conteúdo com modelos prontos para usomodelos de mídia socialprojetados para economizar tempo

Integre-se a mais de 1.000 aplicativos como Slack, Google Drive e Zoom com Integrações do ClickUp para gerenciar tudo em um só lugar

Limitações do ClickUp

A ampla variedade de recursos pode sobrecarregar os novos usuários e exigir tempo para dominá-los

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais dizem sobre o ClickUp?

Nosso desafio era criar uma organização virtual que fornecesse estrutura suficiente sem sufocar as diferentes equipes, todas com cultura e estilo de trabalho diferentes. O segredo foi adotar uma abordagem verdadeiramente de baixo para cima, com todos compartilhando suas melhores práticas ao longo do caminho. O resultado foi uma cultura virtual colaborativa que é verdadeiramente autodirigida e constantemente aperfeiçoada por meio da inovação e do feedback dos usuários.

David Corner, Gerente Digital da Europa na STANLEY Security

2. Slack (melhor para colaboração corporativa e no local de trabalho)

via Folga O Slack é um popular ferramenta de comunicação empresarial para colaboração em equipe e gerenciamento de comunidades on-line. Ao contrário dos grupos do Facebook, o Slack mantém as coisas organizadas e profissionais. Você pode criar espaços ou canais privados para tópicos específicos, anexar arquivos para facilitar a colaboração e criar subgrupos para discussões específicas.

Deseja se conectar com um membro em tempo real para conversas elaboradas? Use o Huddle. O Slack também permite que você salve mensagens importantes separadamente para facilitar o acesso posterior.

Melhores recursos do Slack

Fixe mensagens e recursos importantes nos canais para facilitar o acesso

Personalize as preferências de notificação para reduzir as distrações

Defina lembretes nas conversas para ficar em dia com as tarefas importantes

Limitações do Slack

As conversas são excluídas automaticamente após 90 dias no plano gratuito

Preços do Slack

Gratuito

Pro: $8,75/mês

$8,75/mês Business+: US$ 15/mês

US$ 15/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 33.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 33.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 27.000 avaliações)

O que os usuários reais dizem sobre o Slack?

Os melhores aspectos do Slack são seus canais de comunicação intuitivos, que permitem a colaboração organizada em nossas equipes. Recursos como discussões em tópicos, compartilhamento de arquivos e integração com ferramentas como Google Drive, Trello e Zoom tornam os fluxos de trabalho perfeitos. Os planos gratuitos têm capacidade de armazenamento restrita para arquivos compartilhados.

Avaliação do G2

3. Discord (melhor para jogos e transmissões ao vivo)

via Discórdia O Discord oferece uma nova maneira de se conectar e aumentar sua comunidade, especialmente para aqueles que valorizam as interações em tempo real. Ele funciona muito bem para transmissão ao vivo, jogos ou discussões casuais. Os membros da equipe podem até mesmo adicionar emojis e adesivos, criar avatares personalizados e usar efeitos de som para melhorar o envolvimento da comunidade.

Deseja otimizar seu servidor? Experimente alguns Hacks do Discord você pode criar canais com tópicos específicos para manter as conversas focadas e organizadas. Você também pode definir permissões personalizadas para cada canal, garantindo o acesso ao conteúdo relevante e evitando chats superlotados.

Melhores recursos do Discord

Integrar plataformas como Twitch e YouTube para centralizar as interações da comunidade

Automatize tarefas como dar as boas-vindas a novos membros e gerenciar funções com bots de IA

Comunique-se perfeitamente com opções de voz e texto

Adicione até 250.000 membros em um servidor Discord

Limitações do Discord

Embora o bate-papo por voz esteja disponível, ele não tem recursos de vídeo integrados

Preços do Discord

Grátis

Discord Nitro Basic: $2,99/mês

$2,99/mês Discord Nitro: $9,99/mês

Discord classificações e comentários

Capterra: 4,7/5 (mais de 450 avaliações)

4,7/5 (mais de 450 avaliações) G2: Não há avaliações suficientes

O que usuários reais dizem sobre Discord?

Adoro como o Discord é fácil de usar. Ele é rápido e tem uma interface de usuário de ótima aparência. É muito fácil criar diferentes grupos e comunidades e é divertido interagir com outras pessoas.

Avaliação do Capterra

4. Mighty Networks (melhor para criar uma comunidade on-line de marca branca)

via Redes poderosas O Mighty Networks permite que você crie uma comunidade lucrativa e de marca completa. Você pode adicionar seus cursos, associações e ofertas em um só lugar. Ele oferece blocos de construção flexíveis chamados Spaces para adicionar recursos personalizados à sua comunidade.

A MightNetworks também permite transmissão ao vivo e opções de bate-papo em tempo real. Os membros da comunidade podem se associar facilmente pela Web, Android ou iOS e se conectar uns com os outros por meio de mensagens privadas ou bate-papos em pequenos grupos.

Melhores recursos do Mighty Networks

Integre aplicativos de terceiros para hospedar eventos

Escalar sem esforço, sem limites de anfitriões, membros ou moderadores

Desenvolva um aplicativo móvel com a sua marca para personalizar a experiência da sua comunidade

Crie bibliotecas de recursos e programe conteúdo para seus cursos

Limitações da Mighty Networks

Não oferece um plano gratuito

Novos usuários familiarizados com os Grupos do Facebook podem achar a adaptação difícil no início

Preços do Mighty Networks

Comunidade: $49/mês

$49/mês Plano de cursos: $119/mês

$119/mês Plano de negócios: $219/mês

$219/mês Plano Path-to-Pro: $430/mês

Mighty Networks ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 350 avaliações)

4,6/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais dizem sobre Mighty Networks?

Durante anos, hospedei minha comunidade de podcasters e criadores de conteúdo em um grupo do Facebook. Mas uma GRANDE coisa que sempre nos atrapalhava era a distração. Agora, em nossa comunidade da Mighty Network, Podcasters Connect, as pessoas sabem que, quando entrarem, não serão bombardeadas por todas as distrações que vêm com a mídia social típica. O único desafio que tenho com a Mighty Networks é o sistema de "Plano". Tem sido mais difícil migrar os clientes existentes para a plataforma do que eu pensava inicialmente. Mas estou pegando o jeito aos poucos.

Avaliação do G2

Dica profissional: Crie um aplicativo móvel com uma marca completa para sua comunidade usando o Mighty Pro, adicionando o logotipo e o tema de cores de sua empresa.

5. LinkedIn (melhor para redes profissionais e grupos específicos do setor)

via LinkedIn Os Grupos do LinkedIn oferecem uma maneira fantástica de criar uma comunidade em uma plataforma de mídia social. É muito parecido com os *Grupos do Facebook, mas com um toque mais profissional. Esses grupos criam um espaço comunitário em que pessoas com ideias semelhantes podem se conectar, trocar ideias e crescer juntas.

Você pode definir regras de grupo, convidar suas conexões para participar de grupos e adicionar o link do grupo ao seu perfil do LinkedIn. Isso ajuda a se manter atualizado sobre as tendências do setor e a criar uma comunidade que agrega valor real. O LinkedIn também permite que você veicule anúncios pagos para promover seu grupo.

Melhores recursos do LinkedIn

Acesse oportunidades de rede global além dos limites geográficos

Compartilhe blogs, whitepapers, infográficos, vídeos e muito mais com um público-alvo específico

Use grupos para realizar pesquisas de mercado e manter-se atualizado sobre as tendências

Limitações do LinkedIn

Ele não oferece opções integradas para monetizar seu grupo

A transmissão ao vivo é excessivamente complexa, exigindo aprovação e software externo para ser configurada

Preços do LinkedIn

Grátis

Premium: $29,99/mês

$29,99/mês Empresarial: US$ 59,99/mês

Avaliações e resenhas do LinkedIn

G2: 4,3/5 (mais de 350 avaliações)

4,3/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais dizem sobre o LinkedIn?

Adoro o fato de as pessoas poderem compartilhar conteúdo importante e relacionável dentro do grupo, interesses comuns, publicações importantes de empregos e artigos (no LinkedIn). Gostaria que fosse mais fácil pesquisar conteúdo de publicações anteriores em vez de ficar rolando a tela por um tempo.

Avaliação do G2

Fato curioso: Os Grupos do LinkedIn datam de 2005, o que os torna uma das mais antigas ferramentas de comunidade on-line ainda em uso!

6. Discourse (melhor para criar fóruns de comunidade estruturados e de código aberto)

via Discurso O Discourse é uma plataforma de código aberto, hospedada no GitHub. É como um toque moderno nos fóruns de discussão clássicos. O Discourse permite que você adicione moderadores da comunidade e tem um prático recurso de notificação para mantê-lo atualizado quando alguém responde às suas postagens.

Dito isso, o Discourse é muito básico em comparação com algumas das plataformas de comunidade mais avançadas existentes no mercado. Ele é mais adequado para comunidades de desenvolvedores com algum conhecimento de codificação, pois a configuração por conta própria pode ser complicada.

Melhores recursos do Discourse

Rastreie e gerencie o conteúdo de forma eficiente com um sistema simples de filas para moderadores

Personalize as notificações definindo alertas granulares para observar categorias específicas

Mantenha a supervisão e resolva problemas de forma eficaz com o rastreamento essencial de registros

Monitore as interações dos usuários sem problemas, usando notas úteis da equipe para compromissos com vários membros

Limitações do Discourse

O Discourse foi projetado com os desenvolvedores em mente e requer habilidades de administrador de sistemas para hospedagem e configuração

Mudar de outra plataforma de comunidade pessoal para o Discourse pode ser difícil e demorado

Preços do Discourse

Iniciante: US$ 20/mês

US$ 20/mês Padrão: US$ 100/mês

US$ 100/mês Empresarial: $500/mês

$500/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Discourse

Capterra: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes G2: 4,0/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais dizem sobre o Discourse?

O Discourse é realmente fácil de usar e permite uma discussão aberta em uma plataforma estilo fórum. É bastante personalizável e permite a criação de diferentes tópicos e categorias, além de acompanhar o envolvimento dos usuários.

Avaliação do G2

Dica profissional: Se você não tiver experiência em tecnologia, o Discourse oferece um serviço para criar a comunidade para você, mas ele tem um preço alto - cerca de US$ 100/mês.

7. Circle (melhor para plataformas de comunidade com ferramentas de criação de cursos incorporadas)

via Círculo O Circle é uma plataforma comunitária para criadores, coaches e empreendedores que desejam obter renda passiva por meio de seus cursos e eventos. Dentro da plataforma, você pode criar grupos baseados em coortes e lições de gotejamento, enviar DMs em massa e conduzir sessões de treinamento pessoal ou em grupo

Ela ainda permite que você crie um feed pessoal para todos os membros da comunidade e envie resumos semanais automatizados para aumentar o envolvimento. O melhor recurso do Circle é a experiência de vídeo ao vivo. Você pode definir horários de expediente, conduzir sessões de AMA ao vivo e fazer transmissões ao vivo para interagir com sua comunidade.

Melhores recursos do Circle

Personalize a plataforma para refletir a identidade exclusiva de sua marca

Facilite mensagens privadas e diretas e discussões em grupo para promover conexões mais profundas

Crie páginas de destino personalizadas para eventos ao vivo

Limitações do círculo

Os espaços não são versáteis; você não pode combinar discussões com espaços de cursos

O aplicativo para Android é limitado e não há opção para um aplicativo de marca branca

Preços do Circle

Profissional: $89/mês

$89/mês Empresarial: $199/mês

$199/mês Empresarial: $360/mês

$360/mês Plus Branded App: Preço personalizado

Circle classificações e avaliações

G2: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

4,8/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais dizem sobre o Circle?

O Circle.so se destaca por oferecer uma interface intuitiva e fácil de usar que simplifica a criação e o gerenciamento de comunidades.

Análise do G2

Fato curioso: Os espaços do Circle, no estilo watercooler, permitem discussões casuais, o que o torna excelente para promover conexões fora do tópico em grupos profissionais.

8. Kajabi Communities (melhor para hospedar e vender cursos on-line)

via Comunidades Kajabi A Kajabi é amplamente reconhecida como uma plataforma para criar e gerenciar negócios on-line. Ele permite que você crie seu próprio site de marca, projete currículos de cursos ou programas de treinamento, processe pagamentos, execute campanhas de marketing e configure funis de vendas - tudo em um só lugar.

O que diferencia o Kajabi como uma alternativa aos Grupos do Facebook é seu recurso de Produto da Comunidade. Essa ferramenta permite que você crie um espaço de comunidade diretamente em seu site, funcionando de forma semelhante a um fórum.

Melhores recursos do Kajabi Communities

Crie um site de associação com um construtor de sites robusto

Acesse uma ampla variedade de modelos de página de destino personalizáveis

Utilize as ferramentas integradas de marketing por e-mail para obter uma experiência perfeita comunicação do grupo Use o software de funil de vendas para envolver os leads em cada estágio de sua jornada

Crie experiências de aprendizagem gamificadas com controle de progresso, questionários e certificados

Limitações das comunidades Kajabi

Ferramentas limitadas para o envolvimento dos alunos e da comunidade

O preço pode ser caro para fins de construção de comunidade

Preços das comunidades Kajabi

Kickstarter: $69/mês

$69/mês Basic: $149/mês

$149/mês Growth: $199/mês

$199/mês Pro: $399/mês

Avaliações e resenhas das comunidades Kajabi

G2: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

4,3/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que usuários reais dizem sobre Kajabi Communities?

Fácil de implementar, tudo em uma única plataforma para cursos, site, e-mail, carrinho de compras e muito mais. Possui marcação, sequências de e-mail, questionários, podcasts, blogs, hospedagem de vídeo e uma flexibilidade incrível.

Avaliação do G2

9. Patreon (melhor para criar uma comunidade para monetizar o conteúdo)

via Patreon O Patreon facilita o crescimento e a monetização de suas comunidades para os criadores de conteúdo. É uma plataforma de associação que permite que você obtenha renda facilmente por meio de serviços de assinatura. A configuração é simples: inscreva-se, crie seus níveis de assinatura e comece a oferecer vantagens exclusivas aos seus fãs. Essas vantagens podem incluir acesso ao seu feed do Patreon, bate-papos em grupo somente para membros, fóruns e outros bônus especiais.

O Patreon oferece uma maneira de se conectar com seu público em um nível mais profundo. Você dá aos seus fãs o tratamento VIP e, ao mesmo tempo, cria uma estrutura de comunidade sustentável em torno do seu trabalho. Quem não adoraria isso?

Melhores recursos do Patreon

Crie fóruns exclusivos para níveis de associação específicos com a integração do Discourse

Atribua funções baseadas em níveis no Discord para reconhecer apoiadores leais

Obtenha renda contínua por meio de assinaturas recorrentes

Limitações do Patreon

Não oferece tanto controle em comparação com o gerenciamento de grupos em seu próprio site

O Patreon deduz uma porcentagem de seus ganhos obtidos por meio da plataforma

Preços do Patreon

Gratuito

Pro: 8% dos ganhos

8% dos ganhos Prêmio: 12% dos ganhos

Patreon ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 60 avaliações)

4,1/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.9/5 (100+ avaliações)

O que os usuários reais dizem sobre o Patreon?

O Patreon é uma maneira incrível de se conectar com seus clientes e fazer com que eles sintam que fazem parte de uma comunidade especial.

Avaliação do G2

**Você sabia que os criadores do Patreon ganharam coletivamente mais de uS$ 8 bilhões desde seu lançamento, tornando-a uma das principais plataformas para comunidades monetizadas.

10. BuddyBoss (melhor para criar comunidades on-line personalizáveis)

via BuddyBoss O BuddyBoss começou como um software de código aberto, dando aos usuários a liberdade de ajustá-lo e personalizá-lo como quisessem. Com o tempo, ele evoluiu para uma plataforma de comunidade on-line.

Com o BuddyBoss, você pode criar uma experiência de comunidade semelhante à do Facebook diretamente em seu site WordPress. Ele permite que você adicione recursos personalizados de criação e gerenciamento de comunidades, como lojas on-line, traduções, painéis de atividades e menções. No entanto, ele tem opções de design limitadas, portanto, você precisará de um bom tema para tornar seu site visualmente atraente.

Melhores recursos do BuddyBoss

Crie perfis de usuário, feeds de notícias, mensagens privadas, fóruns e grupos sociais com recursos incorporados

Integre-se perfeitamente ao LearnDash e ao WooCommerce para vender conteúdo por meio de assinaturas ou pagamentos únicos

Aumente o envolvimento dos membros adicionando gamificação, quadros de empregos, eventos e muito mais com plug-ins compatíveis do WordPress

Limitações do BuddyBoss

Embora seja fácil de usar, pode levar algum tempo para ser dominado se você for novo no WordPress ou em plataformas de comunidade

Plug-ins adicionais podem ser necessários para funcionalidades específicas

Preços da BuddyBoss

Plano para um único site: $299/ano

$299/ano Plano para cinco sites: $349/ano

$349/ano Plano para dez sites: $449/ano

$449/ano Plano padrão: $179/mês, cobrado anualmente

$179/mês, cobrado anualmente Serviço Feito para você: Por uma taxa única adicional de US$ 1.999, esse serviço oferece serviços aprimorados de design de marca e marketing, adicionados ao plano padrão

Por uma taxa única adicional de US$ 1.999, esse serviço oferece serviços aprimorados de design de marca e marketing, adicionados ao plano padrão Add-on do desenvolvedor: Uma taxa única de US$ 299

BuddyBoss ratings and reviews

Não há avaliações disponíveis

11. Reddit (melhor para se conectar com pessoas que pensam da mesma forma em comunidades de nicho)

via Reddit O Reddit funciona de forma muito semelhante aos Grupos do Facebook, mas oferece mais controle sobre a comunidade e não mexe com os dados do usuário. Você pode configurar um subreddit para reunir pessoas com interesses em comum para discutir tópicos de forma bem organizada. Ele também permite que os usuários se inscrevam em comunidades ou tópicos específicos, o que ajuda a criar um senso de conexão e pertencimento.

As marcas podem criar subreddits para responder às perguntas e aos comentários dos usuários e participar de discussões com seu público-alvo. As comunidades do Reddit também ajudam as empresas a entender os pontos problemáticos, as preferências e as tendências de seus clientes, observando as conversas.

Melhores recursos do Reddit

Escolha entre quatro tipos de comunidades no Reddit: pública, restrita, privada ou somente premium

Adicionar regras e diretrizes exclusivas adaptadas a cada subreddit

Dê um voto positivo ou negativo ao conteúdo com base em sua relevância, interesse e utilidade para a comunidade

Limitações do Reddit

Nenhuma opção integrada para monetizar seu grupo ou gerar receita diretamente

Falta um recurso de bate-papo por vídeo, limitando as opções de interação em tempo real

Preços do Reddit

Gratuito para usuários e empresas criarem um subreddit. Os anúncios são pagos

Avaliações e resenhas do Reddit

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

4,2/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais dizem sobre o Reddit?

O Reddit é uma excelente plataforma de mídia social que permite que seus usuários participem de uma comunidade, publiquem conteúdo e se envolvam em discussões com outros usuários.

Análise do G2

Dica profissional: Use o sistema de prêmios do Reddit para dar "prêmios" aos membros com postagens ou comentários excepcionais, aumentando o envolvimento da comunidade.

12. Bettermode (melhor para gerenciar comunidades de clientes profissionais e de marca branca em seu site)

via Melhor modo Procurando uma maneira de criar uma comunidade de clientes de marca diretamente no site de sua empresa? A Bettermode (antiga Tribe) pode ser exatamente o que você precisa. Essa plataforma de marca branca se integra diretamente ao seu site corporativo, oferecendo um espaço de fórum profissional onde seu público pode se conectar e se envolver.

Com a Bettermode, você pode conduzir discussões, compartilhar conteúdo e criar um aplicativo móvel com a sua marca. Seus clientes podem participar postando imagens e vídeos, participando de enquetes e se envolvendo em discussões organizadas livremente por espaços específicos da comunidade.

Melhores recursos da Bettermode

Configure regras de automação para reduzir spam e garantir a privacidade e a segurança da comunidade

Permitir discussões baseadas em fóruns com a marca de sua empresa

Organize as conversas de forma eficiente usando espaços

Limitações do Bettermode

Não possui recursos de bate-papo em comparação com outras ferramentas de comunicação no local de trabalho

Não oferece suporte à hospedagem de eventos

Preços da Bettermode

Gratuito

Lite: $24/mês

$24/mês Pro: $59/mês

$59/mês Business: $119/mês

Bettermode avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais dizem sobre a Bettermode?

É muito simples de usar, você obtém o que são essencialmente blocos de construção para criar sua plataforma de comunidade e, em seguida, pode adicionar mais funcionalidades e recursos personalizados, se desejar.

Avaliação do G2

Dica profissional: Você pode usar o painel de análise personalizável da Bettermode para monitorar as tendências e o envolvimento em sua comunidade.

13. Telegram (melhor para hospedar grandes grupos com transmissões e canais monetizados)

via Telegrama O Telegram começou como um aplicativo de bate-papo comunitário, mas agora é muito mais do que isso. Pense nele como uma mistura de e-mail, transmissão ao vivo e mensagens. Você pode enviar mensagens, compartilhar vídeos e fazer upload de arquivos em um grupo.

Ele permite que você configure diferentes canais e crie comunidades focadas em tópicos específicos. Você também pode fixar regras de grupo e mensagens importantes. O que torna o Telegram uma ótima alternativa aos Grupos do Facebook é a opção de transmissão ao vivo e a conexão com os membros do seu público-alvo em tempo real.

Melhores recursos do Telegram

Criar grupos de até 200.000 membros

Responda a mensagens específicas em bate-papos em grupo deslizando para a esquerda e digitando sua resposta

Mencionar membros em um bate-papo em grupo para chamar a atenção deles e envolvê-los instantaneamente na conversa

Limitações do Telegram

Principalmente unidirecional, sem interação verdadeira com a comunidade

Sem suporte para eventos ao vivo ou cursos on-line

Preços do Telegram

Gratuito

Avaliações e resenhas do Telegram

Capterra: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) G2: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais dizem sobre o Telegram?

O que eu gosto no Telegram é a capacidade de criar grandes grupos, canais e compartilhamento de arquivos de até 2 GB, o que é fantástico.

Avaliação do Capterra

Dica Profissional: Experimente as enquetes e quizzes do Telegram para tornar seus canais mais interativos e manter os membros engajados.

14. WhatsApp (melhor para criar comunidades pessoais e profissionais)

via WhatsApp Embora o WhatsApp seja amplamente usado como um aplicativo de mensagens pessoais, ele também permite que os usuários criem um espaço comunitário privado (gratuito ou pago) para se conectar com pessoas que pensam da mesma forma, clientes atuais ou clientes em potencial. O WhatsApp oferece suporte a bate-papos em grupo, mensagens de negócios e até mesmo chamadas de voz e vídeo para uma comunicação perfeita em tempo real.

Você pode enviar anúncios da comunidade no bate-papo geral, criar eventos da comunidade e usar a IA para obter respostas rápidas a qualquer pergunta. E mais, O tamanho grande do grupo do WhatsApp permite que você se conecte com vários membros em um só lugar.

Melhores recursos do WhatsApp

Criar subgrupos dentro da comunidade para tópicos específicos

Aprovar ou remover membros e controlar quem pode enviar mensagens para o grupo

Adicione membros por meio de links ou diretamente dos contatos

Limitações do WhatsApp

Qualquer pessoa com seu número de telefone pode acessar suas informações pessoais e seu status, a menos que você ajuste as configurações de privacidade

O WhatsApp restringe o número de imagens que você pode enviar de uma vez

Preços do WhatsApp

Gratuito

Avaliações e opiniões sobre o WhatsApp

G2: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

4,7/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 15.000 avaliações)

O que os usuários reais dizem sobre o WhatsApp?

Pessoalmente, acho que o WhatsApp tem uma boa base de público em todo o mundo, o que o torna a melhor plataforma para atingir um público máximo para fins comerciais. Essa plataforma está disponível em todos os dispositivos, o que facilita o contato com os clientes a qualquer momento.

Avaliação do G2

15. Hivebrite (melhor para criar redes de ex-alunos e comunidades profissionais)

via Hivebrite A Hivebrite é uma plataforma de comunidade privada dedicada, criada com redes de ex-alunos em mente. Ela oferece recursos como fóruns de discussão, grupos e subgrupos, um aplicativo móvel de marca e até mesmo um quadro de empregos para compartilhar oportunidades. Você pode vinculá-la ao seu CRM para gerenciar eventos ao vivo, emissão de ingressos e listas de participantes sem esforço algum.

Ele também permite que você crie opções de perfil personalizadas para limitar a visibilidade e a capacidade de pesquisa dos membros, de modo que os membros da comunidade não possam enviar mensagens de spam a outros. Dito isso, o Hivebrite se inclina mais para o networking do que para a criação de uma comunidade ativa e superengajada.

Melhores recursos do Hivebrite

Estabeleça capítulos regionais para atender às comunidades locais e expandir seu alcance

Acesse dados valiosos e ferramentas de análise para monitorar o envolvimento e melhorar o desempenho

Organize e gerencie eventos ao vivo sem problemas com recursos de agendamento integrados

Crie aplicativos móveis com a sua marca para oferecer uma experiência personalizada aos membros da sua comunidade

Limitações do Hivebrite

O design e a interface da plataforma podem parecer um pouco desatualizados

Preços da Hivebrite

Conexão: US$ 799/mês

US$ 799/mês Escala: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Hivebrite

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

O que usuários reais dizem sobre o Hivebrite?

O design flexível, a facilidade de implementação, a facilidade de integração, os recursos de interação com os membros e o suporte ao cliente da Hivebrite se destacam. Sem a necessidade de conhecimentos técnicos (ou com conhecimentos mínimos), você pode personalizar o layout de cada página com elementos de página do tipo arrastar e soltar e conteúdo automatizado.

Avaliação do G2

Faça upgrade de grupos do Facebook com o ClickUp

Claro, os Grupos do Facebook são uma maneira conveniente de se conectar com as pessoas, expandir sua rede e promover seus produtos. No entanto, para criar e ampliar uma comunidade on-line realmente próspera, você precisa de uma plataforma de comunidade dedicada que permita fácil personalização e interação organizada.

Para uma comunidade profissional simples, o LinkedIn Groups é a melhor alternativa ao Facebook. Se estiver procurando criar uma comunidade de nicho para sua marca, a Mighty Networks pode ser a opção certa. Mas se você quiser uma plataforma que facilite a colaboração, o ClickUp é a melhor alternativa de grupo do Facebook.

Com o ClickUp, você pode criar e gerenciar sua comunidade on-line sem esforço, colaborar com os membros do grupo, acompanhar o progresso das tarefas, automatizar tarefas repetitivas e muito mais. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e eleve seus esforços de construção de comunidade!